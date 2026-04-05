10 modelos de registro de decisão assíncrona para equipes distribuídas

A maioria das equipes trata as decisões como trata os recibos — importantes no momento, impossíveis de encontrar mais tarde. E esse hábito enterra silenciosamente o conhecimento institucional, transformando cada novo contratado em um detetive.

É um problema generalizado: em uma pesquisa do Stack Overflow, 45% culpam os silos de conhecimento por impedir que as ideias circulem pela organização.

Este artigo apresenta oito modelos de registros de decisão assíncrona, explicando o que são e por que equipes distribuídas não podem se dar ao luxo de ignorá-los. E, é claro, como escolher o formato certo para cada tipo de decisão que sua equipe toma.

Visão geral dos modelos de Registro de Decisão Assíncrona

📚 Leia também: Modelos de estratégia para equipes de produto

O que é um Registro de Decisão Assíncrona?

Um registro de decisão assíncrona (às vezes chamado de ADR ou documento de decisão) é um documento curto e estruturado que registra uma decisão específica. A parte “assíncrona” significa que ele é redigido e revisado sem a necessidade de todos estarem online ao mesmo tempo.

Título: Um nome curto e descritivo para a decisão

Status: Se a decisão foi proposta, aceita, descartada ou substituída

Contexto: A situação ou o problema que motivou a decisão

Opções consideradas: As alternativas avaliadas, com breves prós e contras

Decisão: O caminho escolhido e o raciocínio por trás dele

Consequências: Resultados esperados, compromissos e quaisquer ações de acompanhamento

📝 Os registros de decisão de arquitetura (ADRs) são a versão mais conhecida desse formato. Eles surgiram na engenharia de software como uma forma de documentar decisões de arquitetura técnica, frequentemente utilizando recursos como o modelo de Registro de Decisão (DR) do GitHub. Os registros de decisão assíncrona utilizam o mesmo formato, mas aplicam-no além da engenharia, abrangendo estratégia de produto, direção de design, seleção de fornecedores e mudanças de processo. O layout estruturado permite que um colega de equipe em um fuso horário diferente possa ler o registro, compreender o panorama completo e deixar sua contribuição sem a necessidade de uma explicação ao vivo.

👀 Você sabia? O MADR (Markdown Architectural Decision Records) é tão nativo do Git que seu modelo oficial orienta as equipes a armazenar registros de decisão em docs/decisions, nomeá-los como nnnn-title.md e versioná-los junto com o código. Melhor ainda, o próprio MADR existe como um projeto de código aberto no GitHub, com ramificações de lançamento e convenções do Git Flow.

Por que os Registros de Decisão Assíncronos são importantes para equipes distribuídas

Equipes remotas enfrentam constantemente a frustração de perder o contexto ao se conectarem no início do dia. Essa perda de contexto leva ao bloqueio do trabalho, a intermináveis solicitações de atualizações e a uma enorme perda de produtividade geral.

Aqui estão os desafios da colaboração remota que a documentação estruturada resolve:

As decisões se perdem nas conversas do chat: as mensagens do chat desaparecem rapidamente, mas um registro de decisão atribui ao resultado um endereço permanente e acessível por link que qualquer pessoa pode encontrar posteriormente

Perda de contexto entre fusos horários: quando metade da equipe está dormindo durante uma discussão, ela acorda com uma enxurrada de mensagens sem uma conclusão clara, enquanto um registro estruturado separa o essencial do irrelevante

A reabertura de discussões esgota o ímpeto: sem um registro escrito do motivo pelo qual algo foi decidido, as equipes voltam a debater o mesmo assunto a cada trimestre

A integração de novos funcionários se torna uma ciência: os novos contratados não deveriam precisar entrevistar cinco pessoas para entender por que a equipe escolheu uma ferramenta em vez de outra, pois os registros de decisão tornam os novos contratados não deveriam precisar entrevistar cinco pessoas para entender por que a equipe escolheu uma ferramenta em vez de outra, pois os registros de decisão tornam o conhecimento institucional disponível para consulta livre

A necessidade de visibilidade leva à microgestão: quando o quando o responsável pela decisão , os participantes e a justificativa são documentados, não há ambiguidade sobre quem tomou a decisão ou quais informações estavam disponíveis naquele momento

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para registrar e acompanhar decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários em tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

📮 Insight do ClickUp: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para registrar e acompanhar decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários em tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

10 modelos de registro de decisão assíncrona para uma colaboração perfeita

Evite a inconsistência na documentação entre departamentos com esses modelos.

1. Modelo de registro de decisões e mudanças do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe as mudanças nas decisões e a evolução do contexto ao longo do tempo com o modelo de registro de decisões e mudanças do ClickUp

Muitas decisões não permanecem fixas por muito tempo. As prioridades mudam, novas informações surgem e o que parecia certo no início pode precisar ser ajustado mais tarde. O problema é que as equipes geralmente se lembram da versão mais recente da decisão, mas perdem o contexto por trás de como ela mudou e por quê.

O modelo de registro de decisões e mudanças do ClickUp ajuda as equipes a documentar tanto a decisão original quanto as atualizações subsequentes. Ele cria um registro mais claro de como o raciocínio evoluiu ao longo do tempo, para que as partes interessadas possam revisar todo o histórico de forma assíncrona, sem precisar vasculhar bate-papos ou notas de reuniões.

Por que você vai gostar deste modelo:

Rastreamento de alterações integrado: marque o status da decisão, o nível de impacto e o motivo da alteração usando marque o status da decisão, o nível de impacto e o motivo da alteração usando os campos personalizados do ClickUp para formatar, organizar e adicionar contexto às suas tarefas

Resumos gerados por IA: Use Use o ClickUp Brain para resumir automaticamente o histórico de alterações, para que as partes interessadas não precisem ler cada atualização

Atualizações compatíveis com o Async: Os colegas de equipe podem Os colegas de equipe podem registrar alterações de forma assíncrona , mantendo um registro cronológico que qualquer pessoa pode acompanhar sem precisar fazer perguntas

✅ Ideal para: equipes de produto e operações que gerenciam requisitos em constante evolução e que exigem revisões frequentes.

🧠 Curiosidade: “Agenda” não surgiu como um termo relacionado a reuniões. O Etymonline afirma que, originalmente, significava “coisas a serem feitas” em um sentido teológico na década de 1650, e só adquiriu o significado moderno de “itens a serem tratados em uma reunião” em 1882.

💡 Quando sua equipe está distribuída por diferentes regiões geográficas e fusos horários, manter uma comunicação clara deve ser uma prioridade. Veja como essas ferramentas de comunicação ajudam sua equipe a se manter alinhada, agir com mais rapidez e se comunicar com clareza.

2. Modelo de registro de decisões do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe as decisões visualmente com responsáveis e datas usando o modelo de registro de decisões do ClickUp

Equipes assíncronas precisam de um registro contínuo que facilite a análise posterior de cada decisão, especialmente para colegas que precisam se atualizar sobre diferentes funções, agendas ou fusos horários.

O modelo de registro de decisões do ClickUp oferece um espaço compartilhado para registrar as decisões de uma iniciativa. Desenvolvido com base nos quadros brancos do ClickUp, ele apresenta as informações em um registro visual com campos para categoria, detalhes da decisão, responsável, data e comentários. Isso facilita para qualquer pessoa verificar o que mudou, quem tomou a decisão e o que precisa ser feito a seguir.

Por que você vai gostar deste modelo:

Facilite a análise das decisões: mantenha várias decisões em um único registro visual que os colegas de equipe possam revisar quando quiserem

Preserve o contexto assíncrono: registre a categoria, o responsável, o momento e os comentários por trás de cada chamada para que as pessoas possam entender a decisão sem a necessidade de reuniões adicionais

Identifique padrões no trabalho: analise as atividades de decisão em um único lugar para ver onde as aprovações, chamadas técnicas ou mudanças de processo estão se acumulando

✅ Ideal para: Gerentes de projeto e líderes de programa que desejam acompanhar o volume e os padrões de decisões de forma abrangente.

💡 Dica profissional: Quando uma decisão precisar de explicações adicionais, adicione um ClickUp Clip ao registro. Isso oferece aos colegas de equipe um tutorial com vídeo e áudio que eles podem assistir quando quiserem, com comentários marcados por data e hora para acompanhamento diretamente dentro do vídeo. Registre fluxos de decisão com o ClickUp Clips

3. Modelo de registro de decisões de gerenciamento de projetos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe as decisões do projeto por aprovações, prioridade e status com o modelo de registro de decisões de gerenciamento de projetos do ClickUp

As decisões do projeto afetam cronogramas, orçamentos, alocação de pessoal, aprovações e a próxima fase do trabalho. Em equipes assíncronas, isso cria um desafio ainda maior: as pessoas precisam entender não apenas o que foi decidido, mas onde essa decisão se encaixa no projeto e o que ela altera nas etapas posteriores.

O modelo de registro de decisões de gerenciamento de projetos do ClickUp ajuda as equipes a documentar decisões no contexto do trabalho ativo do projeto. Você pode agrupar decisões por aspecto do projeto, acompanhar quem as aprovou, monitorar prazos e prioridades e alterá-las entre status que reflitam sua situação.

Isso proporciona às equipes distribuídas um registro mais claro que elas podem revisar sem precisar esperar pelo resumo da reunião.

Por que você vai gostar deste modelo:

Status vinculados a fases: Vincule as decisões às fases de planejamento, execução ou revisão usando Vincule as decisões às fases de planejamento, execução ou revisão usando os Status Personalizados do ClickUp para se adequar exatamente ao seu fluxo de trabalho

Notificações automatizadas: Mantenha os colaboradores assíncronos informados sem precisar enviar mensagens manualmente, usando Mantenha os colaboradores assíncronos informados sem precisar enviar mensagens manualmente, usando as automações do ClickUp para acionar alertas quando houver uma mudança de status

Visibilidade a jusante: Um colega de equipe que analisa o registro assíncrono pode ver imediatamente a que fase uma decisão pertence e o que ela afeta a jusante

✅ Ideal para: Gerentes de projeto que conduzem projetos complexos e multifásicos, nos quais as decisões precisam estar alinhadas com cronogramas e dependências.

🚀 Vantagem do ClickUp: Registrar a decisão é um passo. Compreender seus efeitos em cadeia é o próximo. O Agente de Análise de Avaliação de Risco do ClickUp ajuda a identificar riscos relacionados a cronogramas, dependências e recursos antecipadamente, para que as equipes possam agir antes que o projeto sofra o impacto. Analise os riscos do projeto antecipadamente com o Risk Assessment Analyzer Agent da ClickUp

4. Modelo de documento da estrutura de tomada de decisão do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de documento da Estrutura de Tomada de Decisão do ClickUp para critérios de pontuação e avaliação de opções

Nem toda decisão fracassa porque a equipe carece de opções. Às vezes, o verdadeiro problema é que cada um avalia essas opções de maneira diferente. Uma equipe se concentra no custo, outra no risco e outra ainda busca otimizar a velocidade.

O modelo de documento da Estrutura de Tomada de Decisão do ClickUp oferece uma maneira estruturada de definir como a decisão será avaliada antes que as pessoas deem sua opinião. Criado no ClickUp Docs, ele inclui seções para impacto da decisão, partes interessadas, contexto, opções, ações a serem tomadas e a decisão final.

Dessa forma, os colaboradores podem avaliar a mesma decisão sob a mesma perspectiva, mesmo quando a analisam em momentos diferentes.

Por que você vai gostar deste modelo:

Tabelas de avaliação estruturadas: crie critérios de ponderação e pontuação diretamente no ClickUp Docs usando tabelas incorporadas

Critérios elaborados por IA: Peça ao ClickUp Brain para elaborar critérios de avaliação com base no tipo de decisão, para que você não precise começar do zero

Pontuação independente: os colaboradores do Async podem pontuar as opções de forma independente usando os critérios documentados, sem a necessidade de uma reunião de alinhamento prévia

✅ Ideal para: Grupos multifuncionais em que diferentes departamentos apresentam critérios de avaliação distintos e precisam de uma abordagem padronizada.

💡 Dica profissional: Nem todas as contribuições para a decisão são registradas na estrutura. O ClickUp AI Notetaker ajuda a capturar a discussão ao vivo por trás da decisão, para que as principais considerações, objeções e ações a serem tomadas não desapareçam após o término da reunião.

🧠 Curiosidade: O e-mail tornou o símbolo @ famoso porque Ray Tomlinson precisava de um separador. O Internet Hall of Fame lhe atribui o mérito de ter inventado o e-mail em rede e escolhido @ para conectar o nome de usuário ao endereço de destino. Ray observou que o escolheu porque ainda não era usado em nomes de usuário ou na programação TENEX.

5. Modelo DACI do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Esclareça as funções de decisão e aprovações para o trabalho assíncrono com o modelo DACI do ClickUp

Várias decisões ficam paralisadas porque há muitas pessoas envolvidas e ninguém tem clareza sobre quem é responsável por quê. Uma pessoa acha que está apenas dando sugestões, enquanto outra acredita que está tomando a decisão. Em equipes assíncronas, essa confusão atrasa tudo.

O modelo DACI do ClickUp oferece à sua equipe uma estrutura clara desde o início. Ele separa a responsabilidade pela decisão, a autoridade de aprovação, os colaboradores ativos e a visibilidade, para que o feedback assíncrono permaneça focado. Baseado na estrutura DACI, ele esclarece exatamente quem desempenha qual função em uma decisão antes mesmo de a discussão começar.

Por que você vai gostar deste modelo:

✅ Ideal para: Líderes de equipe e chefes de departamento que gerenciam decisões assíncronas nas quais as linhas de responsabilidade e aprovação precisam permanecer claras.

6. Modelo de análise “Comprar x Construir” do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Compare as opções de compra versus desenvolvimento por impacto e complexidade com o modelo de análise de compra versus desenvolvimento do ClickUp

Você investe tempo e recursos internos para desenvolver uma solução ou prefere avançar mais rapidamente com uma solução externa? Essa questão se torna mais complexa quando as equipes de produto, engenharia e finanças estão avaliando diferentes trade-offs de forma assíncrona.

O modelo de análise “Comprar x Construir” do ClickUp permite comparar opções com base em critérios como impacto, complexidade e resultados da decisão. Você pode definir funcionalidades essenciais, requisitos técnicos e metas de inovação em um único espaço de trabalho compartilhado. Isso ajuda os colaboradores a darem sugestões antes que a recomendação final seja feita.

Por que você vai gostar deste modelo:

Compare as opções de forma clara: avalie as opções de desenvolvimento interno e aquisição com base em critérios comuns, como impacto do projeto, complexidade e importância estratégica, em uma visualização organizada

Reúna contribuições de todas as equipes: use a função use a função “Múltiplos Responsáveis” do ClickUp para envolver as equipes de produto, engenharia, finanças ou operações na mesma decisão, sem precisar dividir a discussão entre diferentes ferramentas

Colabore sem sobreposições: use use a Detecção de Colaboração do ClickUp para ver quando outras pessoas estão editando, o que ajuda os colaboradores assíncronos a evitar sobrepor-se uns aos outros durante a atualização da análise

✅ Ideal para: equipes de engenharia e de produto que enfrentam escolhas de ferramentas ou infraestrutura, ou equipes de operações que avaliam fornecedores.

7. Modelo de árvore de decisão do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de árvore de decisão do ClickUp para criar caminhos ramificados para a tomada de decisões condicionais

Algumas decisões são difíceis de documentar porque não levam a uma única resposta clara. Elas se ramificam. Se uma condição for verdadeira, a equipe segue um caminho. Caso contrário, a próxima pergunta muda o rumo. No trabalho assíncrono, essa lógica pode ficar confusa quando está espalhada por documentos longos ou comentários desconexos.

O modelo de árvore de decisão do ClickUp transforma esse raciocínio em um fluxo visual que sua equipe pode seguir. Desenvolvido com base nos quadros brancos do ClickUp, ele ajuda a mapear pontos de decisão, resultados e consequências em um único espaço compartilhado, para que as pessoas possam revisar a lógica passo a passo e contribuir com sugestões sem precisar de uma orientação ao vivo.

Por que você vai gostar deste modelo:

Tela visual colaborativa: Crie a árvore de forma colaborativa usando os Quadros Brancos do ClickUp, onde equipes distribuídas podem debater ideias e adicionar ramificações de forma assíncrona

Comente em nós específicos: Os membros da equipe podem deixar comentários em nós específicos e votar em caminhos sem precisar ler páginas de texto

Ramos sugeridos pela IA: Peça ao ClickUp Brain para sugerir critérios de decisão para cada ramo com base no seu objetivo declarado

✅ Ideal para: equipes de operações, equipes de produto e líderes de suporte que mapeiam decisões assíncronas para planos de implementação, fluxos de escalonamento e cenários baseados em riscos.

🕰️ Economia de tempo: Não crie cada ramificação do zero. Use o ClickUp Brain para gerar uma árvore de decisão inicial a partir do seu prompt e, em seguida, defina os caminhos e resultados em conjunto nos Quadros Brancos do ClickUp. Crie árvores de decisão com o ClickUp Brain

⚡️ Arquivo de modelos: Modelos de diagramas em árvore

8. Modelo de registro de conversas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Registre discussões sobre decisões e rastros de raciocínio com o modelo de registro de conversas do ClickUp

Algumas decisões são fáceis de documentar no momento, mas difíceis de entender posteriormente. Você pode registrar a decisão final, mas ainda assim perder a discussão que a moldou. Isso se torna um problema quando os colegas de equipe precisam revisar o raciocínio de forma assíncrona ou quando a equipe precisa de um registro mais claro de como o consenso foi formado.

O modelo de registro de conversas do ClickUp ajuda você a registrar a discussão juntamente com a decisão. Você pode registrar trocas importantes, anotar ações de acompanhamento e preservar o raciocínio em um único lugar. Isso ajuda as pessoas a se atualizarem sem precisar juntar as peças da história a partir de conversas dispersas e anotações secundárias.

Por que você vai gostar deste modelo:

Discussão assíncrona estruturada: use os comentários em threads no ClickUp Docs para organizar as respostas sob pontos específicos

Inclua o chat no registro: use use o ClickUp Chat para manter as discussões relacionadas próximas ao trabalho e, em seguida, transfira as conclusões importantes para o registro, garantindo visibilidade a longo prazo

Ciclo completo de deliberação: Preserve toda a troca de ideias que se desenrola ao longo de dias de Preserve toda a troca de ideias que se desenrola ao longo de dias de interação assíncrona

✅ Ideal para: equipes de produto e operações que gerenciam requisitos em constante evolução e que exigem revisões frequentes.

🎥 Mantenha sua equipe distribuída em sincronia e seus projetos organizados com a ajuda dos recursos colaborativos do ClickUp. 👇

9. Modelo de Registro de Decisão de Arquitetura da Notion

via Notion

O modelo de Registro de Decisão de Arquitetura da Notion oferece às equipes de engenharia uma estrutura de ADR clara e organizada imediatamente. Em vez de criar o formato do zero, você tem seções dedicadas para contexto, decisão, alternativas, justificativa, consequências e referências em uma única página organizada.

Isso facilita registrar escolhas técnicas de forma consistente e revisá-las posteriormente, sem precisar reconstruir a lógica a partir de discussões dispersas.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use um formato ADR comprovado: documente o título, o status, o contexto, a decisão, as alternativas, a justificativa e as consequências em uma estrutura consistente

Preserve o raciocínio técnico: mantenha visível o pensamento por trás das escolhas de arquitetura, não apenas o resultado final

Mantenha as decisões pesquisáveis: armazene os registros em um espaço de trabalho compartilhado do Notion, para que sejam mais fáceis de encontrar e consultar ao longo do tempo

✅ Ideal para: equipes de engenharia e líderes técnicos que documentam decisões de arquitetura para referência futura.

10. Modelo de Matriz de Decisão da Miro

via Miro

O modelo de matriz de decisão da Miro é construído em um quadro visual, o que facilita a comparação de opções em grupo. Você pode definir o objetivo, comparar várias opções lado a lado e avaliar as atividades ou entregas associadas a cada uma.

Esse formato funciona especialmente bem para decisões assíncronas. As pessoas podem revisar o mesmo quadro, adicionar comentários com base nos mesmos critérios e ver as vantagens e desvantagens com mais clareza antes que a decisão final seja tomada.

Por que você vai gostar deste modelo:

Compare as opções lado a lado: analise várias opções em relação ao mesmo objetivo e critérios em uma matriz visual

Veja as vantagens e desvantagens com mais clareza: apresente as atividades e os resultados esperados ao lado de cada opção, para que as lacunas e os pontos fortes sejam mais fáceis de identificar

Mantenha a avaliação mais consistente: use uma estrutura de pontuação compartilhada em vez de deixar que o feedback se espalhe por comentários ou documentos separados

✅ Ideal para: equipes de produto e líderes de operações que avaliam várias opções antes de tomar uma decisão assíncrona estruturada.

Como escolher o modelo certo de Registro de Decisão Assíncrona

O melhor modelo depende do tipo de decisão que você está tomando, de quantas pessoas estão envolvidas e de onde sua equipe já trabalha.

Veja como refinar sua pesquisa.

Um registro contínuo de todas as decisões do projeto Registro de Decisões ou Modelo de Registro de Decisões para Gerenciamento de Projetos Acompanhamento centralizado com filtros e contexto da fase do projeto Uma estrutura para avaliar opções antes de tomar uma decisão Modelo de documento de estrutura de tomada de decisão Padronize os critérios para que os colaboradores assíncronos obtenham pontuações consistentes Atribuição clara de funções Modelo DACI Elimina o gargalo de ficar se perguntando quem tem a palavra final Um mapa visual de decisões condicionais Modelo de árvore de decisão É mais fácil analisar registros assíncronos do que textos longos Um registro da discussão Modelo de registro de conversas Preserva o processo de deliberação para garantir transparência e integração Uma avaliação entre desenvolver x comprar Modelo de análise “Comprar x Construir” Estruturado para contribuições assíncronas entre equipes

Se as decisões da sua equipe abrangem vários tipos, você provavelmente usará mais de um modelo. A vantagem de mantê-los em um único espaço de trabalho é que o ClickUp Brain pode pesquisar todos os seus registros de decisão de uma só vez, exibindo escolhas anteriores relevantes para a que você está tomando agora, a fim de eliminar a dispersão de contexto.

Essa é a diferença entre um simples registro e um verdadeiro sistema de decisão.

📮 ClickUp Insight: Imagine perder até 3 horas por semana — apenas esperando por decisões. Essa é a realidade para 38% dos funcionários. 👀 Com o ClickUp, você pode criar fluxos de trabalho que mantêm tudo em andamento: aprovações automáticas, encaminhamento de tarefas com base em funções e acompanhamento do progresso em tempo real. Chega de perder tempo imaginando o que vem a seguir; agora é só progresso constante, a cada etapa do caminho.

Os modelos de registro de decisão assíncrona são um excelente ponto de partida. Eles oferecem à sua equipe uma maneira consistente de registrar decisões, contexto e justificativas, para que o significado não se perca. O verdadeiro desafio é a manutenção. As decisões evoluem, as restrições mudam e os acompanhamentos criam um novo contexto. Se atualizar o registro parecer um trabalho extra, isso deixa de ser feito. É aí que o ClickUp pode ajudar, além dos modelos. Mantenha seus registros de decisão no Docs, esboce as vantagens e desvantagens nos Quadros Brancos e anexe o acompanhamento como Tarefas com responsáveis. Use a IA do ClickUp para resumir longas discussões em uma justificativa clara e os Agentes de IA para manter os registros atualizados e as ações em andamento. Use os modelos para padronizar seu formato e, em seguida, use o ClickUp para manter o registro atualizado. Comece a usar o ClickUp. ✅

Facilite a manutenção dos Registros de Decisão Assíncrona com o ClickUp

Os modelos de registro de decisão assíncrona são um excelente ponto de partida. Eles oferecem à sua equipe uma maneira consistente de registrar decisões, contexto e justificativas, para que o significado não se perca.

O verdadeiro desafio é a manutenção. As decisões evoluem, as restrições mudam e os acompanhamentos criam um novo contexto. Se atualizar o registro parecer um trabalho extra, isso deixa de acontecer.

É aí que o ClickUp pode ajudar, além dos modelos. Mantenha seus registros de decisão no Docs, esboce as vantagens e desvantagens nos Quadros Brancos e anexe o acompanhamento como Tarefas com responsáveis. Use a IA do ClickUp para resumir longas discussões em uma justificativa clara e os Agentes de IA para manter os registros atualizados e as ações em andamento.

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Perguntas frequentes

O formato ADR é uma estrutura de documento leve, criada originalmente para registrar escolhas de arquitetura de software. Os registros de decisão assíncrona usam exatamente esse mesmo formato, mas o aplicam a qualquer escolha assíncrona, não apenas à arquitetura técnica.

Um RFC (Request for Comments) é um documento de proposta criado para coletar feedback antes que uma decisão seja tomada. Um registro de decisão assíncrona captura o resultado final após a conclusão da deliberação.

Sim, esses modelos não se limitam aos departamentos de engenharia. Equipes de produto os utilizam para priorização de recursos, equipes de design para mudanças de direção e equipes de operações para avaliações de fornecedores.

Ignore a documentação para escolhas facilmente reversíveis e de baixo impacto que não afetam outras equipes ou trabalhos futuros. Se o resultado não for relevante daqui a um mês, um registro formal gera uma sobrecarga desnecessária.