Como fazer com que os funcionários assumam a responsabilidade no trabalho

Você já entregou um projeto a um membro da equipe e acabou descobrindo que ele não deu conta do recado? Ou que ele voltou para você com todos os motivos pelos quais não conseguiu realizar o trabalho? É fácil se sentir frustrado em uma situação como essa e começar a microgerenciar sua equipe, acreditando que ela não tem propriedade sobre o trabalho.

Assumir a responsabilidade no trabalho significa assumir a responsabilidade por seu próprio trabalho e ser responsável. Os funcionários que demonstram responsabilidade são proativos, orientados para a solução e se esforçam ao máximo. Isso beneficia a empresa, estimula a motivação dos funcionários, acelera o avanço na carreira e gera crescimento pessoal.

Os membros da sua equipe também são capazes de assumir a responsabilidade no trabalho. No entanto, você deve estimular a mentalidade de propriedade deles e fornecer-lhes as ferramentas e os recursos necessários.

Então, como incentivar o senso de propriedade entre seus funcionários? Aqui estão estratégias eficazes para cultivar uma mentalidade de propriedade em sua equipe.

O que significa assumir a responsabilidade no trabalho?

Assumir a responsabilidade no trabalho significa assumir a responsabilidade. Significa não esperar que outra pessoa salve o dia, mas ir em frente e fazer você mesmo.

Vamos tornar isso mais simples de entender com um exemplo:

A apresentação de um funcionário importante deve ser entregue hoje e ocorre um problema de última hora com a apresentação. Há dois líderes de projeto, Emily e Mike. Emily percebe o problema, informa sua equipe, resolve o problema e trabalha horas extras para garantir que tudo esteja perfeito.

Por outro lado, Mike percebe o mesmo problema, mas decide que não é sua responsabilidade corrigi-lo e supõe que outra pessoa o fará.

Qual dos dois você consideraria mais responsável? Sem dúvida, Emily, porque ela assume a responsabilidade e a obrigação.

Algumas das características-chave de um funcionário que assume a responsabilidade no trabalho são

Proativo: Toma a iniciativa de identificar e solucionar problemas e resolver questões prontamente

Toma a iniciativa de identificar e solucionar problemas e resolver questões prontamente Responsável : Assume a responsabilidade pelo sucesso e pelo fracasso de seus projetos e pelas metas organizacionais gerais

: Assume a responsabilidade pelo sucesso e pelo fracasso de seus projetos e pelas metas organizacionais gerais Recursos : Apresenta soluções criativas, tem habilidades de resolução de problemas e aproveita ao máximo os recursos disponíveis

: Apresenta soluções criativas, tem habilidades de resolução de problemas e aproveita ao máximo os recursos disponíveis Comprometido : Demonstra dedicação para atingir as metas organizacionais, esforçando-se ao máximo

: Demonstra dedicação para atingir as metas organizacionais, esforçando-se ao máximo Foco no aprimoramento: Busca continuamente feedback e procura maneiras de melhorar o desempenho e a produtividade

Embora esses sejam alguns dos atributos centrais de uma mentalidade responsável, observe que a responsabilidade sempre anda de mãos dadas com a autoridade. Isso significa que, quando você responsabiliza um funcionário pela entrega de um projeto em uma data específica, também deve dar a ele a autoridade para alocar recursos e tomar outras medidas necessárias para a entrega.

**A autoridade dá aos indivíduos o poder de tomar decisões e implementar mudanças, enquanto a prestação de contas garante que eles sejam responsáveis pelos resultados dessas decisões.

Benefícios de assumir a responsabilidade no trabalho

A formação de uma equipe de funcionários capazes de assumir a responsabilidade no trabalho pode beneficiá-lo de várias maneiras.

Entre elas estão:

Tomada de decisões e inovação mais rápidas: As pessoas que se sentem responsáveis por seu trabalho agem de forma mais decisiva e inovadora. Os funcionários tomam a iniciativa sem esperar por instruções ou aprovação, o que melhora seu desempenho em geral

As pessoas que se sentem responsáveis por seu trabalho agem de forma mais decisiva e inovadora. Os funcionários tomam a iniciativa sem esperar por instruções ou aprovação, o que melhora seu desempenho em geral Aumento do moral e do envolvimento dos funcionários: Sentir-se responsável pelos resultados comerciais e ter participação no sucesso do projeto torna a força de trabalho mais produtiva e entusiasmada

Sentir-se responsável pelos resultados comerciais e ter participação no sucesso do projeto torna a força de trabalho mais produtiva e entusiasmada Recrutamento e retenção aprimorados: É mais provável que os funcionários atuais permaneçam, e espera-se que os funcionários em potencial sejam atraídos por uma empresa que valoriza suas contribuições e oferece oportunidades de participação

Formas de incentivar a propriedade no trabalho

Sabemos por que é essencial assumir a responsabilidade no trabalho. Vejamos agora dez maneiras pelas quais você pode incentivar e apoiar essa mentalidade no melhor interesse de ambas as partes.

1. Defina metas e objetivos claros

Seus funcionários precisam saber quais são as metas para as quais estão trabalhando. **Incentive-os a definir metas claras e mensuráveis que se alinhem aos objetivos da empresa. Isso os ajuda a entender como seus esforços contribuem para o sucesso geral, dando-lhes direção e um senso de propósito.

Vejamos o exemplo de um funcionário que usa um modelo de definição de metas para definir uma meta de melhorar a eficiência do projeto em 20%. Com essa meta clara em mente, eles monitoram regularmente seu progresso e fazem ajustes para permanecer no caminho certo e atingir a meta.

2. Promova a cultura do feedback

Promova uma cultura em que os funcionários busquem ativamente feedback construtivo de colegas e supervisores. Essa abordagem os ajuda a entender seus pontos fortes e áreas de melhoria, incentivando o crescimento pessoal e profissional contínuo.

Agir de acordo com esse feedback também demonstra o compromisso do funcionário em melhorar seu desempenho.

Por exemplo, digamos que um especialista em marketing tenha concluído uma grande campanha e solicitado feedback de seu gerente e de sua equipe. Ele descobriu que o tempo de lançamento do conteúdo poderia ser melhorado. Agindo de acordo com esse feedback, ele adotou uma abordagem orientada por dados para programar o conteúdo futuro.

3. Comunique-se de forma eficaz

**Comunique as visões e as metas da empresa aos funcionários e garanta que eles entendam sua contribuição para alcançá-las. Isso os ajuda a entender como sua função afeta diretamente o sucesso da organização.

A comunicação eficaz também garante que todos estejam alinhados e cientes dos possíveis problemas, facilitando uma abordagem colaborativa para a solução de problemas e o gerenciamento de projetos.

Por exemplo, o CEO compartilha a visão da empresa de entrar em novos mercados e explica como as metas de cada departamento apoiam essa visão. A equipe de marketing é informada especificamente sobre seu papel crucial nas campanhas direcionadas.

4. Reconhecer e recompensar as conquistas

**Reconhecer e recompensar os funcionários por sua contribuição de tempos em tempos é crucial para que eles se sintam vistos. Isso aumenta o moral dos funcionários e cria um ambiente de trabalho mais positivo.

Por exemplo, depois que um membro da equipe fornece consistentemente resultados excepcionais e demonstra dedicação, o gerente elogia publicamente o trabalho dele durante uma reunião de equipe e apresenta a ele uma oportunidade de liderar um projeto de alto nível.

Esse reconhecimento motiva o indivíduo e dá um exemplo positivo para os outros, incentivando uma cultura de excelência e envolvimento em toda a equipe.

Crie itens de ação e atribua-os aos membros da equipe com o ClickUp Assign Comments

5. Delegar tarefas e autoridade

**Atribua tarefas e projetos aos funcionários, dando a eles autoridade para definir e gerenciar suas responsabilidades. Essa abordagem aumenta o comprometimento deles com o cumprimento das metas e permite que eles se apropriem do sucesso da tarefa.

Por exemplo, um gerente atribui um projeto de desenvolvimento de um novo produto a um membro sênior da equipe, concedendo-lhe autoridade total sobre o design, o orçamento e a seleção de fornecedores.

Isso promove liderança emergente e comprometimento com o sucesso do projeto.

6. Incentivar a iniciativa e a inovação

**Os gerentes podem aumentar o envolvimento e o comprometimento dos funcionários incentivando-os a propor novas ideias e a assumir a responsabilidade por seus resultados

Essa abordagem faz com que os funcionários se sintam mais envolvidos e os posiciona para assumir responsabilidades e moldar os resultados do projeto.

Por exemplo, se os funcionários identificarem uma lacuna no fluxo de trabalho atual, eles devem ser incentivados a propor uma solução e assumir a liderança na sua implementação para melhorar a qualidade do trabalho gerenciamento da carga de trabalho .

7. Promova a orientação e o apoio dos colegas

**Promova programas de mentoria em que funcionários experientes orientem e apoiem os novos funcionários para incentivar a capacitação da equipe. Ao combinar a equipe experiente com os novos contratados, os gerentes e o RH podem criar uma cultura de responsabilidade compartilhada.

Além disso, isso incentiva um ambiente de equipe positivo no qual os funcionários experientes assumem a propriedade e a responsabilidade pelas metas da equipe e apoiam os novos contratados a fazer o mesmo.

Por exemplo, uma desenvolvedora sênior, Sarah, orienta um novo contratado, Alex, fornecendo feedback regular e incentivando-o a liderar as tarefas do projeto. Essa abordagem acelera o desenvolvimento de Alex e reforça a liderança de Sarah, promovendo uma cultura de colaboração e propriedade compartilhada.

8. Incluir os funcionários na definição de metas

Envolva os funcionários na fase inicial da definição de metas. Quando a opinião deles é incorporada, os funcionários se empenham mais em atingir essas metas e tomam medidas proativas para enfrentar os desafios e gerar resultados.

Por exemplo, se a equipe tiver a tarefa de melhorar a satisfação do cliente, os funcionários poderão sugerir iniciativas específicas, como melhorar os serviços de suporte ou reformular os processos de feedback do cliente.

9. Promova o desenvolvimento profissional

Incentivar uma cultura de melhoria e desenvolvimento contínuos também é crucial para aumentar o senso de propriedade dos funcionários. Os funcionários com oportunidades de desenvolver suas habilidades técnicas têm maior probabilidade de assumir responsabilidades adicionais.

Além disso, o investimento no crescimento dos funcionários demonstra o compromisso da empresa com o crescimento geral deles, promovendo uma cultura positiva.

Por exemplo, um funcionário que deseja se tornar um líder de projeto pode ter acesso a sessões de treinamento avançado e orientação de um gerente de projeto sênior.

10. Evite o microgerenciamento

O microgerenciamento pode minar o senso de propriedade e autonomia dos funcionários ao sufocar sua capacidade de tomada de decisões. Pelo contrário, confiar na equipe para lidar com as decisões do dia a dia permite que a equipe inove e se aproprie do sucesso do projeto.

Veja um exemplo: O líder especifica que a equipe deve entregar um protótipo em três meses, mas permite que eles determinem a melhor abordagem e as melhores ferramentas.

Usando o ClickUp para cultivar uma mentalidade de propriedade

Sabemos o que você está pensando: essas medidas podem dar muito trabalho. E se houvesse uma ferramenta para gerenciar essas iniciativas e tornar mais simples para você cultivar uma mentalidade de propriedade? ClickUp , um projeto e software de gerenciamento de tarefas oferece muitos recursos para incentivar os funcionários a se apropriarem dos projetos e monitorá-los.

1. Metas do ClickUp Gols do ClickUp permite definir objetivos claros e mensuráveis para a equipe e organizá-los logo no início do projeto

Defina metas quantificáveis com o ClickUp Goals e sincronize as metas organizacionais e dos funcionários

Os funcionários podem sincronizar suas metas pessoais e organizacionais para entender melhor como seus esforços contribuem para o sucesso da empresa. Além disso, com os recursos de rastreamento de metas do ClickUp, os funcionários podem monitorar seu progresso em tempo real .

Definir marcos e acompanhar a conclusão ajuda os funcionários a se manterem engajados e motivados. Eles podem ver suas conquistas e áreas de melhoria, o que cria um senso maior de responsabilidade da equipe .

2. Tarefas do ClickUp Tarefas do ClickUp **Gerencia a propriedade dos funcionários, fornecendo clareza, estrutura e responsabilidade

Atribua tarefas e acompanhe o progresso no ClickUp para ajudar os membros da equipe a assumirem a responsabilidade no trabalho

Depois que as metas gerais forem definidas, você poderá atribuir tarefas aos membros da equipe com descrições e prazos detalhados. Essa clareza garante que os funcionários entendam suas responsabilidades e o que se espera deles, promovendo um senso de propriedade sobre seu trabalho.

Você também pode usar os diversos Visualizações ClickUp para examinar atualizações de status e porcentagens de conclusão para avaliar a contribuição geral dos funcionários no projeto.

Agrupe e acompanhe tarefas por status, prioridade e muito mais no quadro Kanban do ClickUp

Além disso, para incentivar o envolvimento e a propriedade, comunique-se diretamente com a tarefa - compartilhe ideias e atualizações, colabore em projetos e resolva problemas.

3. Visualização do bate-papo do ClickUp Visualização do bate-papo do ClickUp **Simplifica a comunicação ao reunir tudo em um único local. Isso ajuda os funcionários a se manterem informados e envolvidos

Participe da comunicação em tempo real e aumente a transparência do projeto com o ClickUp Chat View

A visualização do Chat também oferece um fórum para atualizações em tempo real e sessões de brainstorming. Isso garante que os funcionários possam contribuir, assumir a responsabilidade pelas tarefas e criar um ambiente colaborativo em que todos se sintam responsáveis pelo sucesso do projeto.

Por fim, o Chat View armazena registros de todas as conversas relacionadas ao projeto para aumentar a transparência. Isso ajuda os funcionários a entender o contexto de suas atribuições e a ver como seu trabalho se encaixa nas metas mais amplas do projeto.

4. Modelo de planejamento RACI do ClickUp

Deseja criar uma solução completa na qual você possa anotar as funções, as responsabilidades e a prestação de contas de cada membro? A estrutura RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) é uma técnica de gerenciamento de projetos para manter todos responsáveis por suas tarefas.

A Modelo de planejamento RACI do ClickUp , uma combinação de gerenciamento de trabalho e modelos de planejamento de capacidade , é tudo o que você precisa

Organize, divida e atribua responsabilidades com o modelo de planejamento RACI do ClickUp

Com esse modelo, você pode:

Garantir que os funcionários conheçam suas funções e responsabilidades específicas para criar um senso de propriedade

para criar um senso de propriedade Facilitar o mapeamento visual das funções e responsabilidades para evitar confusão e sobreposições

para evitar confusão e sobreposições Rastrear consultas e comunicações relacionadas a tarefas, garantindo que as informações relevantes sejam compartilhadas e compreendidas

relacionadas a tarefas, garantindo que as informações relevantes sejam compartilhadas e compreendidas Incentive os funcionários a rastrear o status das tarefas e ver como o trabalho deles afeta o andamento do projeto

**Leia também RACI Responsável x Responsável

Criação de cultura de propriedade com o ClickUp

A criação de uma cultura de propriedade no trabalho é fundamental para estimular o envolvimento dos funcionários, melhorar o desempenho e atingir as metas organizacionais. Ao capacitar os funcionários com funções, metas e feedback claros e oferecer reconhecimento e apoio, os líderes podem cultivar um senso de responsabilidade e comprometimento na equipes autogerenciadas .

O ClickUp ajuda você a incentivar a tomada de responsabilidade de forma eficaz com rastreamento de projetos Integrar o ClickUp ao seu fluxo de trabalho permite simplificar os processos e reforçar uma cultura em que assumir a responsabilidade se torna uma parte natural da rotina diária da sua equipe. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e dê as boas-vindas a uma cultura de trabalho mais inclusiva em sua empresa!