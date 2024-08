Como a liderança emergente ajuda as equipes a crescer

Por muito tempo, as empresas em todo o mundo trabalharam em hierarquias, com sua autoridade sendo decidida por sua posição na organização. Os líderes são indicados para as equipes pela gerência e não escolhidos pelas próprias equipes.

No entanto, essa noção tradicional de líder está sendo lentamente substituída por uma interação dinâmica de ideias, em que a voz de todos é ouvida e ativamente buscada.

Esse é o núcleo da liderança emergente. É uma estilo de gerenciamento adotado por algumas das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Ele incentiva os membros da equipe a contribuírem com seus pontos fortes e ideias com base em seus conhecimentos e nas necessidades da situação, em vez de dependerem apenas de estruturas de autoridade predefinidas.

Se você está ansioso para explorar como o modelo de liderança emergente pode transformar seu local de trabalho, continue lendo.

O que é liderança emergente?

Liderança emergente é quando alguém assume naturalmente o comando em um grupo sem ser formalmente nomeado. Em uma abordagem de liderança emergente, os indivíduos demonstram qualidades de liderança e motivam sua equipe por meio de suas ações, habilidades e contribuições, sem ter um título ou cargo formal.

Considere este exemplo para entender isso estilo de trabalho melhor.

Digamos que seus amigos estejam planejando um projeto voluntário para limpar um parque local. Embora ninguém seja oficialmente indicado como líder, uma pessoa, vamos chamá-la de Sarah, naturalmente começa a assumir o controle. Sarah sugere ideias, mobiliza recursos e motiva os outros com seu entusiasmo.

Apesar de não ter um título formal, a abordagem proativa de Sarah, mentalidade de crescimento e habilidades de comunicação eficazes fazem dela uma líder emergente. Os outros naturalmente a procuram em busca de orientação, não porque ela foi nomeada, mas porque demonstrou qualidades de liderança por meio de suas ações.

Da mesma forma, a liderança emergente é personificada no local de trabalho por indivíduos que lideram pelo exemplo, inspiram confiança e contribuem de forma significativa para o sucesso da equipe, independentemente de seu status formal na hierarquia organizacional.

Por que as empresas devem incentivar a liderança emergente?

A liderança emergente pode ser particularmente valiosa em ambientes dinâmicos em que a capacidade de se adaptar, colaborar e liderar pelo exemplo é essencial para o sucesso.

Ela pode trazer vários benefícios que contribuem para o sucesso organizacional e tornam a o planejamento da sucessão mais fácil. Aqui estão algumas delas:

Adaptabilidade à mudança: Os líderes emergentes geralmente se adaptam rapidamente à mudança e podem orientar suas equipes em situações dinâmicas. Sua capacidade de emergir em resposta a desafios permite que a organização seja mais flexível e responda às mudanças nas condições do mercado

Os líderes emergentes geralmente se adaptam rapidamente à mudança e podem orientar suas equipes em situações dinâmicas. Sua capacidade de emergir em resposta a desafios permite que a organização seja mais flexível e responda às mudanças nas condições do mercado Inovação e criatividade: Os líderes emergentes geralmente estão abertos a novas ideias e perspectivas. Assim, eles podem criar uma cultura de inovação ao incentivar os membros da equipe a compartilhar suas ideias, contribuindo para uma cultura maisambiente de trabalho criativo. Além disso, ao promover a liderança emergente, as organizações incentivam cada funcionário a pensar como um líder, o que pode trazer à tona maneiras novas e criativas de resolver problemas.

Os líderes emergentes geralmente estão abertos a novas ideias e perspectivas. Assim, eles podem criar uma cultura de inovação ao incentivar os membros da equipe a compartilhar suas ideias, contribuindo para uma cultura maisambiente de trabalho criativo. Além disso, ao promover a liderança emergente, as organizações incentivam cada funcionário a pensar como um líder, o que pode trazer à tona maneiras novas e criativas de resolver problemas. Engajamento do funcionário: Incentivar e promover a liderança emergente faz com que os funcionários se sintam capacitados e valorizados. Quando os indivíduos têm permissão para assumir funções de liderança com base em suas habilidades e conhecimentos, isso pode levar a um maior envolvimento e satisfação no trabalho

Incentivar e promover a liderança emergente faz com que os funcionários se sintam capacitados e valorizados. Quando os indivíduos têm permissão para assumir funções de liderança com base em suas habilidades e conhecimentos, isso pode levar a um maior envolvimento e satisfação no trabalho Liderança distribuída: A liderança emergente promove o conceito de liderança distribuída, em que as responsabilidades de liderança são distribuídas por toda a organização, em vez de concentradas no topo. Isso pode resultar em um local de trabalho mais colaborativo e inclusivo

A liderança emergente promove o conceito de liderança distribuída, em que as responsabilidades de liderança são distribuídas por toda a organização, em vez de concentradas no topo. Isso pode resultar em um local de trabalho mais colaborativo e inclusivo Desenvolvimento de talentos: As empresas podem identificar e cultivar talentos internos reconhecendo e incentivando os líderes emergentes. Isso pode não apenas contribuir para o desenvolvimento profissional dos indivíduos, mas também criar um canal para futuras posições de liderança

As empresas podem identificar e cultivar talentos internos reconhecendo e incentivando os líderes emergentes. Isso pode não apenas contribuir para o desenvolvimento profissional dos indivíduos, mas também criar um canal para futuras posições de liderança Capacitação dos funcionários: Os líderes emergentes geralmente surgem por meio de sua capacidade de inspirar e capacitar a equipe. Portanto, ao incentivar essa forma de liderança, as empresas podem criar uma cultura em que os funcionários se sintam capacitados para tomar iniciativas e contribuir para o sucesso da organização.

Os líderes emergentes geralmente surgem por meio de sua capacidade de inspirar e capacitar a equipe. Portanto, ao incentivar essa forma de liderança, as empresas podem criar uma cultura em que os funcionários se sintam capacitados para tomar iniciativas e contribuir para o sucesso da organização. Resolução eficaz de problemas: Os líderes emergentes geralmente são hábeis na resolução de problemas. Eles podem tratar de questões em nível local e tornar a organização mais apta a resolver desafios em tempo real

Os líderes emergentes geralmente são hábeis na resolução de problemas. Eles podem tratar de questões em nível local e tornar a organização mais apta a resolver desafios em tempo real Melhor tomada de decisão: Com os líderes emergentes líderes emergentes contribuindo para a tomada de decisões as empresas podem se beneficiar de perspectivas diversas. Isso pode levar a decisões mais completas e bem informadas

Com os líderes emergentes líderes emergentes contribuindo para a tomada de decisões as empresas podem se beneficiar de perspectivas diversas. Isso pode levar a decisões mais completas e bem informadas Dinâmica de equipe aprimorada: Os líderes emergentes podem promover uma dinâmica de equipe positivadinâmica da equipe promovendo a colaboração e criando confiança. Isso acaba contribuindo para um ambiente de trabalho saudável e coeso

As principais características dos líderes emergentes

Os líderes emergentes ganham reconhecimento na vida profissional com base em sua capacidade de influenciar, inspirar e contribuir de forma eficaz. Isso lhes confere o respeito e a confiança de seus colegas. Aqui estão as características de liderança emergente que diferenciam esses líderes informais em vários ambientes sociais e profissionais:

Influência por meio de ações

Os líderes emergentes influenciam seus colegas por meio de suas ações, experiência e capacidade de contribuir efetivamente para as metas do grupo. Por causa disso, os outros membros do grupo são naturalmente atraídos a confiar neles e a segui-los.

Adaptabilidade

Os líderes emergentes geralmente demonstram adaptabilidade e flexibilidade, respondendo com eficácia às circunstâncias em constante mudança. Eles podem passar rapidamente de parte de uma equipe para a liderança da equipe. Além disso, sua capacidade de enfrentar desafios e encontrar soluções criativas contribui para seu surgimento como líderes dentro do grupo.

Construção de relacionamentos

A construção de relacionamentos positivos com outros membros do grupo é uma característica comum dos líderes emergentes. Eles geralmente possuem fortes habilidades interpessoais e conseguem se conectar com seus colegas, criando assim um senso de unidade e colaboração.

Habilidades de comunicação

A comunicação eficaz é crucial em um líder emergente. Eles podem articular ideias com clareza, ouvir ativamente os outros e também facilitar o diálogo aberto e construtivo dentro do grupo.

Abordagem de solução de problemas

Os líderes emergentes geralmente são adeptos da resolução de problemas e das interações em grupo. Como podem analisar situações, propor soluções e orientar o grupo em meio a desafios, eles ganham a confiança e o respeito de seus colegas.

Atitude proativa

Os líderes emergentes também tomam a iniciativa de contribuir para o sucesso do grupo. Eles identificam proativamente oportunidades de melhoria e estão dispostos a assumir responsabilidades sem esperar por uma direção formal ou por um papel de liderança definido.

Reconhecimento pelos colegas

Uma das características que definem os líderes emergentes é o fato de seus líderes e colegas reconhecerem e aceitarem sua liderança emergente. Esse reconhecimento geralmente se baseia em comportamentos observáveis e em seu impacto positivo na equipe.

As diferenças entre liderança atribuída e emergente

A liderança atribuída e a emergente são dois estilos de liderança distintos que destacam como os indivíduos assumem funções de liderança em um grupo ou organização.

Veja a seguir o que os diferencia:

Autoridade e formalidade

Na liderança designada, autoridades superiores, como gerentes, supervisores ou líderes organizacionais, nomeiam líderes formais para suas funções de liderança. Essa forma de liderança é frequentemente associada ao poder posicional.

Por outro lado, um líder emergente não é formalmente nomeado, mas surge organicamente em um grupo com base em suas habilidades, competências ou influência percebidas. O grupo escolhe esse líder de dentro para fora.

Fonte de influência

A autoridade dos líderes designados é derivada de sua posição formal na hierarquia convencional da organização. Eles detêm poder e controle sobre os subordinados com base em seu cargo ou função.

Um líder emergente ganha influência por meio do reconhecimento e da aceitação de seus pares em relação a suas habilidades, conhecimentos ou capacidades interpessoais. Sua liderança surge da dinâmica do grupo e dos relacionamentos informais dentro da equipe.

Reconhecimento e aceitação

Os líderes designados são reconhecidos e aceitos por causa de seu título ou cargo. No entanto, a aceitação pela equipe pode variar, e sua influência e eficácia podem depender da capacidade do líder designado de conquistar o respeito e a confiança de seus subordinados.

Um líder emergente é escolhido pelos outros membros do grupo com base em suas ações, contribuições e habilidades interpessoais. Seu estilo de liderança também tem maior probabilidade de ser aceito pelos outros membros da equipe porque surge naturalmente da dinâmica do grupo.

Flexibilidade e adaptabilidade

Os líderes designados podem enfrentar desafios para se adaptar a situações de mudança, pois sua autoridade geralmente está vinculada a uma função ou cargo específico. Eles talvez precisem confiar no poder posicional em vez da influência pessoal.

Por outro lado, os líderes emergentes são líderes informais que tendem a ser mais flexíveis para responder a situações dinâmicas. Sua influência se baseia na confiança e no apoio que conquistaram do grupo, de modo que podem lidar com as mudanças nas circunstâncias de forma mais eficaz.

Formal vs. Informal

Os líderes designados operam dentro da estrutura formal da organização e normalmente fazem parte da liderança sênior.

Os líderes emergentes operam no âmbito informal da identidade social, surgindo das interações sociais e dos relacionamentos dentro do grupo.

Como os gerentes podem promover a liderança emergente em suas equipes?

A promoção da liderança emergente tem tudo a ver com a criação de um local de trabalho em que todos colaborem livremente e possam assumir a liderança quando surgirem oportunidades.

Os gerentes podem promover a liderança emergente incentivando os membros da equipe a assumirem a responsabilidade, expressarem suas ideias e opiniões e trabalharem de forma colaborativa para atingir o objetivo maior.

Agora, imagine uma ferramenta que o ajude com tudo isso. É aí que o ClickUp entra em cena como sua plataforma de colaboração. Gerenciamento de projetos no ClickUp simplifica as tarefas e oferece um espaço para que todos possam se destacar.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais os gerentes podem usar o ClickUp com sucesso para incentivar a liderança emergente em suas equipes:

Defina metas para sua equipe

Objetivos claros dão às equipes um senso de propósito, incentivando os membros da equipe a se apropriarem de suas funções.

Use Metas do ClickUp para capacitar os indivíduos a tomar decisões, demonstrar habilidades de resolução de problemas e buscar ativamente oportunidades de crescimento. Objetivos bem definidos e resultados-chave mensuráveis permitem que cada membro da equipe planeje e execute de forma criativa.

Melhor ainda, o acompanhamento visual do progresso em várias exibições no ClickUp garante transparência e cria um ambiente colaborativo em que os líderes emergentes orientam naturalmente os membros da equipe, conforme necessário.

Alinhe as metas da equipe, promova a colaboração e garanta a visibilidade do progresso com o ClickUp Goals

Crie responsabilidade e propriedade

Os gerentes podem criar uma cultura de responsabilidade delegando responsabilidades e promovendo a comunicação aberta dentro da equipe, incentivando os líderes emergentes a se apresentarem.

Capacitar os membros da equipe com a propriedade de metas e tarefas promove o planejamento adaptativo e a flexibilidade, permitindo que os líderes emergentes naveguem pelas mudanças nos requisitos do projeto e definir prioridades conforme necessário.

Com Gerenciamento de tarefas no ClickUp no ClickUp, as tarefas têm proprietários e prazos claros para manter as equipes responsáveis. Além disso, os proprietários e as equipes podem acompanhar o progresso das tarefas, definir e alterar prioridades, criar fluxos de trabalho e automatizar tarefas repetitivas, além de atribuir tarefas e subtarefas a diferentes proprietários.

O acompanhamento do progresso também é muito fácil com o Painéis do ClickUp que são atualizados em tempo real.

Planeje, organize e execute projetos no ClickUp para atingir metas compartilhadas

Incentivar a comunicação clara

A comunicação eficaz catalisa a liderança emergente ao criar um ambiente transparente e inclusivo. Quando os membros da equipe podem expressar abertamente suas ideias, preocupações e opiniões, isso cria oportunidades para que os indivíduos demonstrem qualidades de liderança.

Rompa as barreiras de comunicação e estimule o diálogo colaborativo com O recurso de comentários em tempo real do ClickUp . Incentive sua equipe a compartilhar ideias, fornecer feedback construtivo e criar ideias coletivamente.

Reconhecendo que as coisas podem se perder nos comentários, o ClickUp permite que os líderes emergentes assumam o controle e criem instantaneamente itens de ação diretamente na conversa. Dessa forma, eles podem transformar discussões em etapas acionáveis, resolvendo ou reatribuindo comentários sem o incômodo da pesquisa.

Atribua um item de ação diretamente em um comentário, garantindo clareza e responsabilidade por meio do ClickUp

Recompense a criatividade

A criatividade alimenta a liderança emergente ao inspirar os indivíduos a pensar de forma inovadora, assumir riscos e contribuir com soluções exclusivas para os desafios. Os líderes emergentes geralmente surgem quando as organizações incentivam os indivíduos a pensar fora da caixa e a inspirar os outros com sua abordagem criativa.

Com Documentos do ClickUp as equipes obtêm uma plataforma de fácil utilização, na qual podem idealizar, criar e colaborar umas com as outras. Esse tipo de espaço de trabalho colaborativo promove o surgimento de liderança dentro da equipe.

ClickUp Docs para documentar e compartilhar informações importantes com a equipe

Recursos que economizam tempo, como o Modo de Foco e o modelos otimizam o fluxo de trabalho e ajudam as equipes a trabalhar com mais eficiência.

Os recursos de integração do ClickUp com várias ferramentas ajudam os líderes emergentes a aproveitar facilmente seus aplicativos favoritos para atingir as metas mais rapidamente.

Crie líderes emergentes com o ClickUp

As organizações modernas podem criar uma cultura de desempenho e inclusão estimulando a liderança emergente. Os líderes emergentes motivam as equipes, geram inovação e conduzem uma visão estratégica, contribuindo para uma cultura positiva e de alto desempenho no local de trabalho.

Aproveite uma plataforma como o ClickUp para criar uma cultura de propriedade, colaboração e inovação em sua equipe. A plataforma facilita a comunicação transparente e une as equipes em torno de metas compartilhadas.

Isso cria um ambiente ideal para uma liderança emergente em que a voz de cada membro da equipe é ouvida e valorizada.

Pronto para ver os líderes emergentes levarem sua equipe a novos patamares? Experimente o ClickUp hoje mesmo

FAQs comuns

1. O que é liderança emergente e por que ela é importante em 2024?

A liderança emergente refere-se à ascensão orgânica de indivíduos como líderes em um grupo, impulsionada por sua influência e habilidades, e não por uma designação formal. Em 2024, ela é fundamental devido à natureza dinâmica dos locais de trabalho contemporâneos, onde a adaptabilidade, a colaboração e a inovação são cruciais para o sucesso dos negócios.

2. **Como os gerentes podem incentivar a liderança emergente em seus próprios líderes e equipes?

Os gerentes podem estimular a liderança emergente promovendo uma cultura de comunicação aberta, reconhecendo e recompensando a iniciativa, oferecendo oportunidades para o desenvolvimento de habilidades e incentivando a colaboração entre os membros da equipe.

3. **As ferramentas tecnológicas, como o ClickUp, podem ajudar a promover a liderança emergente em uma equipe?

Sim, ferramentas como o ClickUp podem facilitar a liderança emergente ao fornecer plataformas para comunicação, colaboração e gerenciamento de projetos contínuos, capacitando os membros da equipe a tomar iniciativas, contribuir com ideias e mostrar seu potencial de liderança.