Quais são os estilos de gerenciamento certos para você? 7 grandes exemplos para líderes

A maioria das pessoas não tem ideia de como descrever seu estilo de "liderança" ou "gerenciamento".

É mais uma questão de personalidade do que qualquer outra coisa. Dito isso, a sociedade já existe há algum tempo. Já vimos muitos líderes surgirem e desaparecerem. Alguns deles foram maravilhosos, outros foram horríveis, e muitas vezes o valor do líder está nos olhos de quem vê.

O que quero dizer com isso? Cada um de nós gosta de líderes diferentes com base em nossa própria personalidade. Muitas vezes, o que é considerado um bom líder para uma pessoa é totalmente desinteressante para outra.

Entretanto, não há como negar que o carisma, o estilo, a experiência e as grandes ideias elevam algumas pessoas acima de outras.

Nesta postagem, vamos nos aprofundar nas especificidades dos diferentes tipos de líderes e ver quais deles funcionam melhor para concluir objetivos e atingir metas.

Diferentes tipos de estilos de gerenciamento

1. Estilo de gerenciamento de coaching

Não, não se trata apenas de esportes. Em vez disso, trata-se de encontrar as melhores habilidades nas pessoas e depois incentivá-las a agir. Os líderes coaches olham para o que está por vir, pensam nas necessidades futuras da organização e se preparam para isso. Às vezes, eles têm de tomar decisões difíceis com base em situações que podem parecer conflitantes com o coaching pessoal que ofereceram aos funcionários.

Mas, em última análise, um gerente eficaz que adota o estilo de coaching de gestão quer o que é melhor para cada pessoa, não importa o que aconteça a partir daí. As melhores analogias para grandes treinadores vêm dos esportes, é claro, mas nem todo treinador esportivo é bom no estilo de gerenciamento de coaching.

Tive dificuldade em encontrar líderes de coaching famosos porque, muitas vezes, eles se colocam atrás de todos os outros, algo parecido com a liderança servil. Eles estão sempre cultivando as pessoas com oportunidades de desenvolvimento profissional, o que muitas vezes torna esse trabalho ingrato. Para melhorar a forma como você treina seus funcionários,

dê uma olhada neste excelente livro

recomendado pelo CEO do ClickUp, Zeb Evans.

Famous Coach Leaders:

Joe Maddon, Gerente do Chicago Cubs: Joe Maddon levou o Chicago Cubs à sua primeira vitória na World Series em mais de 80 anos, quebrando a famosa maldição. Mas por que ele é um grande líder técnico? Ele venceu com jogadores jovens que ajudou a preparar.

Sheryl Sandberg, COO do Facebook: Ela tem sido

creditada por ter ajudado

Mark Zuckerberg a crescer no Facebook e, ao mesmo tempo, a incutir uma cultura de inclusão.

2. Estilo autocrático

O líder autocrático exige o que quer, o que muitas vezes faz com que os trabalhadores mais criativos e qualificados se sintam incomodados com sua liderança.

Em última análise, eles são bons em conseguir o que querem - para o bem ou para o mal.

Esses são os líderes autoritários que são chamados de "exigentes" e "inflexíveis" A colaboração não é seu ponto forte.

Mas esses líderes que exigem autoridade podem ser bons para funcionários que gostam de rotina e instrução; líderes autoritários também são ótimos para tomar decisões rápidas. Os líderes autocráticos também oferecem uma supervisão rigorosa que pode levar a um comportamento ameaçador. Isso cria muitos problemas de comunicação que podem prejudicar o moral da equipe.

Famosos gerentes autocráticos:

Martha Stewart

: A famosa magnata da vida doméstica é inteligente e focada. Ela também era uma líder exigente, que esperava que sua equipe a obedecesse. Ela notoriamente ansiava por competição e não lidava bem com críticas.

3. Estilo de gerenciamento administrativo e burocrático

Esses supervisores são focados na ordem. O processo é importante. Eles seguem um procedimento predeterminado e não estão tão interessados nas opiniões de seus colegas ou subordinados. A letra da lei sempre supera o espírito da lei com esse estilo de gerenciamento.

É um equívoco pensar que essa versão de liderança é inflexível. A verdade é que ela é muito adequada para crises e liderança situacional, e é por isso que os processos prosperam nas forças armadas ou na polícia. Trata-se, na verdade, de agir rapidamente em uníssono com um processo prescrito, assim que uma decisão é tomada.

E é verdade que esse estilo de liderança não funciona em todos os setores e nem precisa funcionar. Nem todas as empresas enfrentam situações de vida ou morte, e é injusto que um gerente trate todas as situações dessa forma quando se trata de widgets ou qualquer outra coisa.

**Famosos líderes administrativos e burocráticos

Colin Powell

Militante, Powell também trabalhou em todos os setores políticos para servir e apoiar presidentes de todos os tipos. Ao mesmo tempo, ele não era considerado um falcão ou um revolucionário, trabalhando em estreita colaboração com os procedimentos e as políticas estabelecidas por aqueles que estavam acima dele.

4. Estilo de gerenciamento democrático

Todos têm direito a um voto, certo? Aqueles que adotam o estilo democrático ficam felizes em envolver sua equipe nas decisões da empresa. Se você optar por isso, estará mostrando à sua equipe que confia nela e admira suas opiniões e experiências.

Os líderes democráticos acreditam que os funcionários podem, em grande parte, governar a si mesmos e que você está lá simplesmente para manter as coisas em andamento.

Famosos líderes de estilo democrático (não políticos!)

Tony Hsieh, da Zappos: Esse é um dos estilos mais famosos de gestão democrática porque usa um estilo de gestão plana para equipes e funcionários, literalmente sem gerentes. É chamado de holocracia. E, embora muitos discutam sobre

holacracia x democracia

mas serve como um exemplo amplo. A Zappos é um grande experimento em holocracia e você definitivamente deveria investigar

a abordagem deles para você

.

5. Estilo de gerenciamento motivacional e carismático:

Essas pessoas são carismáticas, extrovertidas e são pessoas "do povo" com uma visão ampla. Aparentam ser bondosas e compassivas, mas podem ser um pouco frias a portas fechadas. Suas habilidades individuais podem ser um pouco deficientes.

Os líderes que se encaixam nesse molde geralmente estão na frente e no centro, com uma presença dominante. Esses líderes, às vezes (nem sempre), usam recompensas bombásticas para motivar os funcionários a atingirem suas metas, usando seu carisma para incentivar a motivação adicional.

Líderes carismáticos famosos:

Elon Musk: Ele construiu a Tesla e a SpaceX em parte com base em seu carisma e acessibilidade, além de ser um visionário fantástico. Nem todo líder carismático tem isso . Ele é uma personalidade que muitas pessoas no mundo dos negócios querem imitar, e parte da razão para isso é seu estilo extrovertido (mas bem-sucedido).

6. Estilo de gerenciamento relacional e facilitador

Esses líderes se esforçam para desenvolver um relacionamento com as equipes que crie uma sensação de segurança, para que todos se sintam envolvidos e capazes de contribuir. É um estilo participativo. Eles são ótimos ouvintes e oferecem perguntas estratégicas instigantes para levar a organização a uma visão maior.

A decisão final não é necessariamente deles - eles estão abertos ao que é melhor para a organização. Os líderes relacionais incentivam o desenvolvimento individual juntamente com o brainstorming participativo e a geração de ideias. Eles são ótimos em reflexão, aprendendo com

erros

e comunicação bidirecional.

Líderes Relacionais Facilitadores Famosos:

James Parker

Ex-CEO da Southwest Airlines: Parece um pouco clichê colocar os funcionários e os clientes em primeiro lugar, mas, segundo todos os relatos, foi isso que Parker fez na Southwest, ajudando a criar a cultura positiva pela qual eles são conhecidos.

7. Estilo de gerenciamento Laissez-Faire

Os líderes com esse estilo dão pouca orientação e querem que os funcionários reajam e tomem decisões por conta própria. As ferramentas e os recursos são fornecidos e, em seguida, eles esperam resultados desses recursos. Os problemas não são necessariamente levados ao líder, mas são decididos entre o grupo, desde que a questão seja resolvida.

Esse estilo não funciona para todos ou para todas as equipes e exige um alto grau de confiança na experiência e no conhecimento da equipe.

Exemplos famosos de gerenciamento Laissez-Faire

Warren Buffett

: Surpreendentemente, Buffett é conhecido por seu estilo de gestão laissez-faire em relação às empresas que compra e possui. Muitas vezes, sua compra é um endosso do que a empresa já está fazendo, portanto, ele não vê necessidade de interceder. É claro que Buffett espera resultados excelentes, caso contrário não teria uma sequência de sucessos tão surpreendente.

Conclusão

Uma coisa a ser lembrada: na maioria das vezes, os melhores líderes se adaptam à medida que suas equipes, situações e metas da empresa evoluem. É difícil dizer quando e como um chefe de divisão deve empregar um determinado estilo de gerenciamento. Há prós e contras em todos eles. Você terá de conhecer sua personalidade e a personalidade de sua equipe, além das tarefas e dos projetos que devem ser realizados.

Às vezes, isso pode significar uma mão pesada, outras vezes uma atitude de laissez-faire. Muitos gerentes de nível intermediário são movidos pelas preocupações acima e abaixo deles, o que os obriga a serem adaptáveis em vez de aderirem rigidamente a um determinado estilo. Talvez você tenha de escolher o estilo de gerenciamento mais eficaz para a situação naquele momento.

Dito isso, é importante saber quais estilos estão disponíveis e são familiares para que você esteja pronto para utilizá-los quando chegar a hora.

Quais estilos de gerenciamento funcionaram melhor para você e suas equipes?