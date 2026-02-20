Asana vs Notion para modelos de CRM: qual funciona melhor?

Você configura um modelo de CRM em uma ferramenta online e, durante uma semana, tudo parece perfeito. Então, o trabalho real começa.

Um lead solicita uma cotação revisada e alguém registra as notas da reunião em uma página diferente. A próxima etapa é discutida no chat, mas nunca se torna uma tarefa atribuída. De repente, seu pipeline parece “verde”, mas as próximas etapas estão faltando, estão desatualizadas ou presas no chat.

Essa lacuna é mais comum do que a maioria das equipes imagina.

A última pesquisa State of Sales da Salesforce descobriu que os representantes dedicam apenas cerca de 28% da semana à venda ativa, sendo o restante dedicado a tarefas administrativas e outros trabalhos. É aqui que um bom modelo de CRM pode ajudá-lo a maximizar sua produtividade e economizar tempo em todos os projetos.

Neste guia, compararemos o Asana e o Notion para modelos de CRM com base no que realmente torna um CRM leve utilizável no dia a dia e no que funciona melhor para sua equipe.

O que você precisa em um sistema CRM leve

Um sistema de CRM ajuda você a gerenciar interações com clientes atuais e potenciais. Ele mantém as informações dos clientes, o histórico de atividades e os acompanhamentos em um só lugar.

Se você deseja um CRM leve dentro de um software de gerenciamento de projetos, precisa de alguns requisitos indispensáveis:

Registros de contato que permanecem utilizáveis para que você possa armazenar detalhes de contato e notas de interação sem criar uma base de conhecimento desorganizada.

Um pipeline com etapas claras para que você possa avançar nas negociações por meio de etapas simples e acompanhar o progresso rapidamente.

Gerenciamento de tarefas para acompanhamento para que você possa atribuir tarefas, definir prazos e criar tarefas recorrentes para check-ins ou renovações.

Visualizações de projetos que correspondem à sua forma de vender , para que você possa usar painéis para o fluxo do pipeline e listas ou tabelas para atualizações rápidas.

Relatórios simples e visibilidade para que você possa monitorar o progresso em vários projetos, não apenas em uma lista de negócios.

Fluxos de trabalho automatizados para etapas repetíveis , para que lembretes, transferências e alterações de status não dependam da memória de alguém.

Colaboração e documentação no contexto para que as notas das reuniões e a documentação interna fiquem próximas do registro do negócio.

Integrações que se adaptam à sua pilha para que arquivos e ferramentas de comunicação como o Google Workspace não fiquem separados do pipeline.

Controles administrativos quando você expande para que você possa gerenciar o acesso e o provisionamento de usuários à medida que sua equipe cresce (geralmente vinculado a planos pagos ou a um plano empresarial)

Se você acertar nesses pontos básicos, poderá executar um CRM leve na mesma ferramenta que usa para gerenciar projetos. Você também reduz a curva de aprendizado, pois o fluxo de trabalho se adapta à forma como sua equipe já gerencia tarefas e acompanha o andamento do projeto.

Asana vs Notion: critérios de comparação lado a lado

Aqui está uma rápida visão geral do Notion e do Asana através de uma lente de modelo de CRM. Esses são os critérios exatos que comparamos nas seções posteriores.

Critérios de comparação Asana para modelos de CRM Notion para modelos de CRM Acompanhamento do pipeline que se mantém preciso semana após semana Trata os negócios como tarefas, para que os proprietários, prazos e próximas etapas permaneçam visíveis. Trata os negócios como registros de banco de dados com páginas, para que as notas e o contexto permaneçam próximos do pipeline. Registros de contatos e negócios que não ficam confusos Armazena informações sobre negócios/contas em campos de tarefas e comentários, mas longas conversas podem ocultar o contexto. Cria bancos de dados estruturados para negócios, contatos e contas com relacionamentos Acompanhamentos e higiene do fluxo de trabalho dentro dos modelos de CRM Utiliza tarefas, prazos, tarefas recorrentes e regras para manter os acompanhamentos visíveis. Funciona bem quando as propriedades são mantidas, mas pode se tornar manual se as atualizações forem perdidas. Captação de leads que mantém seu modelo de CRM consistente Usa formulários para capturar informações estruturadas sobre leads e encaminhá-las para o projeto do pipeline (planos pagos) Utiliza modelos e propriedades de banco de dados, mas a entrada de dados costuma ser mais manual, a menos que você crie um fluxo dedicado. Dimensionando um CRM baseado em modelos sem supervisão constante Mantenha a estrutura por meio da propriedade, prazos e regras à medida que mais colegas de equipe se juntam a você. Depende mais da disciplina da equipe para manter o banco de dados preciso ao longo do tempo.

Asana para modelos de CRM

Via Asana

O Asana é uma ferramenta estruturada de gerenciamento de projetos, portanto, seus modelos de CRM funcionam melhor quando seu “CRM” é realmente um fluxo de trabalho repetível para gerenciar tarefas da equipe.

Isso torna o Asana uma ótima opção quando sua equipe se preocupa mais com acompanhamentos consistentes, responsabilidades claras e rastreamento de projetos à medida que os negócios se aproximam do fechamento.

O Asana também oferece várias visualizações de projetos, como listas, quadros, calendários e cronogramas. Você pode começar com o plano gratuito, mas os planos pagos oferecem recursos mais avançados que ajudam na estruturação de projetos e no gerenciamento de recursos.

Como a Asana aborda o CRM

O Asana não é um sistema de CRM dedicado, mas você pode criar um sistema de CRM leve com modelos de projeto usando um modelo simples:

Um projeto = um pipeline

Uma tarefa = um lead, negócio ou conta

Campos personalizados = seus detalhes de CRM

Regras = seus fluxos de trabalho automatizados

✅ Veja como isso funciona na prática:

Execute o pipeline na visualização Quadro: defina cada coluna como uma etapa (Novo lead, Qualificado, Proposta, Negociação, Fechado com sucesso). Mova as tarefas pelo quadro à medida que o negócio avança.

Capture detalhes de CRM com campos personalizados: adicione campos para valor do negócio, data de fechamento, fonte do lead, prioridade, proprietário e próxima etapa. Os campos personalizados estão disponíveis em planos pagos, como o Starter e acima, mas não no plano gratuito.

Gerencie tarefas para acompanhamento e transferências: use datas de vencimento, subtarefas e dependências de tarefas para manter as próximas etapas visíveis, especialmente quando vários projetos e partes interessadas se sobrepõem.

Atraia leads por meio de formulários (recurso pago): se você deseja uma captação consistente de leads, os formulários do Asana podem coletar detalhes estruturados e criar uma tarefa no projeto do pipeline. Os formulários estão disponíveis nos planos Starter, Advanced e superiores.

Use regras para reduzir a manutenção manual: as regras podem atribuir proprietários, mover estágios ou atualizar campos quando um gatilho é acionado. As regras estão disponíveis nos planos pagos, e o criador de regras personalizadas está disponível no plano Starter e acima.

📮ClickUp Insight: 35% dos entrevistados mudaram de planilhas para outra ferramenta e permaneceram com ela, e outros 25% estão considerando ativamente a mudança. Esse nível de mudança sugere que as equipes não estão tão ligadas às planilhas, mas sim à familiaridade. Muitas parecem estar procurando sistemas que ofereçam mais suporte à medida que o trabalho se torna mais complexo. O ClickUp oferece às equipes uma maneira de fazer essa transição sem perder o ritmo. A plataforma inclui modelos prontos para acompanhamento de projetos, CRM, inventário, gerenciamento de tempo e centenas de outros casos de uso, permitindo que as equipes comecem com uma abordagem estruturada em vez de recriá-los do zero. As visualizações do ClickUp, como Lista, Tabela, Quadro e Gantt, são familiares para usuários de planilhas, enquanto as automações, a assistência de IA e os painéis integrados e sem código do ClickUp ajudam as equipes a ir além das atualizações manuais.

Modelos de CRM do Asana

O Asana não é fornecido como um CRM completo, por isso os modelos fazem a maior parte do trabalho pesado. Um bom modelo de CRM do Asana oferece:

Uma estrutura de pipeline com etapas e propriedade

Campos personalizados para detalhes de negócios

Visualizações de projetos que facilitam as revisões semanais

Uma configuração de gerenciador de tarefas que evita que os acompanhamentos sejam esquecidos

Abaixo estão cinco opções interessantes da galeria de modelos da Asana:

1. Modelo de pipeline de vendas da Asana

Via Asana

O modelo de pipeline de vendas da Asana oferece um único local para acompanhar os leads, desde o primeiro contato até o fechamento. Em vez de atualizar planilhas e threads de mensagens dispersas, você move cada negócio por etapas e mantém o contexto mais recente para a tarefa em si.

Você pode registrar detalhes importantes, como valor do negócio e proprietário, adicionar tarefas para a próxima etapa e alternar entre visualizações para se adequar à sua forma de trabalhar. Visualizações como Lista, Quadro, Calendário e Linha do tempo ajudam você a acompanhar o progresso e ver o que precisa de atenção nesta semana em comparação com o que está por vir.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe as oportunidades por estágio com visualizações flexíveis do projeto.

Adiciona campos personalizados para valor, status do lead, prioridade e proprietário.

Armazena acompanhamentos e notas diretamente na tarefa para que nada se perca.

Automatiza atualizações com regras, como reatribuição e alterações de campo quando um gatilho é acionado.

Conecta seu pipeline a aplicativos como Salesforce, HubSpot, Zendesk e ServiceNow.

✨️ Ideal para: equipes de vendas que desejam uma maneira simples de acompanhar o progresso do pipeline e as ações em contas específicas dentro do Asana.

2. Modelo de acompanhamento de contas da Asana

Via Asana

O modelo de acompanhamento de contas da Asana ajuda você a gerenciar suas contas como um processo repetível. Você armazena detalhes da conta, proprietários e próximas etapas em um único lugar, para que as renovações e conversas de upsell não dependam da memória.

Você pode agrupar contas por nível, estágio do ciclo de vida ou região e, em seguida, usar tarefas para planejar check-ins, QBRs e marcos de integração. Este modelo mantém o trabalho do cliente visível para toda a equipe, mesmo quando você está lidando com várias contas ao mesmo tempo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Visualize contas nas visualizações Lista, Quadro, Calendário ou Linha do tempo.

Filtra visualizações por estágio, prioridade, tipo de conta ou proprietário.

Acompanha os follow-ups como tarefas, para que os itens de ação nunca desapareçam.

Armazena notas sobre tarefas, mantendo o contexto da conta fácil de encontrar.

✨️ Ideal para: equipes de sucesso do cliente que desejam uma maneira leve de acompanhar contas e itens de ação no Asana.

🤔 Você sabia? O Asana limita as regras a 50 por projeto. O limite se aplica independentemente do nível do plano, portanto, modelos de CRM com muitas regras podem precisar ser simplificados ou ter seus fluxos de trabalho divididos.

3. Modelo de suporte pré-venda da Asana

Via Asana

O modelo de suporte pré-venda da Asana ajuda você a organizar tudo o que acontece antes de um negócio estar pronto para ser fechado. Você pode registrar solicitações como revisões de segurança, demonstrações personalizadas, aprovações de preços e contribuições para propostas em um único lugar, para que o trabalho não se perca entre as mensagens.

Você pode dividir cada solicitação em tarefas, atribuí-las aos responsáveis certos e definir prazos que correspondam ao cronograma do seu negócio. Isso lhe dá uma visão clara do que foi feito, do que está pendente e do que está bloqueando a próxima etapa, especialmente quando várias equipes apoiam a mesma oportunidade.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Mantém todas as solicitações de pré-venda, responsáveis pelas tarefas e datas de vencimento visíveis

Encaminhe as perguntas para a pessoa certa, sem longas trocas de mensagens.

Rastreia bloqueadores e dependências para que etapas críticas não sejam interrompidas.

Centraliza notas, links e atualizações dentro da tarefa do negócio.

Mantém a responsabilidade quando várias equipes dão suporte a um negócio ativo

✨️ Ideal para: equipes de vendas que precisam de suporte pré-venda estruturado entre as partes interessadas, mantendo cronogramas e itens de ação claros.

4. Modelo de transferência pós-venda da Asana

Via Asana

O modelo de transferência pós-venda da Asana foi criado para o momento em que a maioria dos CRMs leves enfrenta dificuldades: passar de “ganhamos o negócio” para “estamos cumprindo o que prometemos” sem perder detalhes.

Ele oferece um fluxo de trabalho estruturado, no qual as responsabilidades são claras, o contexto principal permanece vinculado ao trabalho e as etapas de integração não são perdidas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Captura o escopo, as partes interessadas e os compromissos antes da reunião inicial.

Atribui etapas de integração para que cada proprietário conheça suas responsabilidades.

Mantém notas de transferência e contexto anexados ao mesmo fluxo de trabalho

Acompanhe cronogramas e próximas ações sem precisar ficar procurando atualizações no chat.

Reduz o retrabalho ao esclarecer o que foi vendido em comparação com o que foi entregue.

✨️ Ideal para: Equipes de vendas e atendimento ao cliente que desejam transferências claras para a integração, com responsabilidades e prazos bem definidos.

5. Modelo de implementação do cliente da Asana

Via Asana

O modelo de implementação do cliente da Asana ajuda você a executar a integração como uma implementação estruturada. Você pode mapear a implementação completa em tarefas, para que cada etapa fique clara, desde o início até a entrada em operação. Isso é útil quando você gerencia vários projetos e precisa de um processo repetível para cada novo cliente.

Você pode atribuir tarefas a proprietários internos, definir prazos e acompanhar o progresso à medida que o trabalho avança pelas fases. Você também pode manter recursos importantes, notas e atualizações vinculados ao mesmo plano para que a equipe permaneça alinhada e a experiência do cliente permaneça consistente.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje as fases de integração com marcos claros, desde o início até a entrada em operação.

Atribua tarefas aos responsáveis para que as transferências não sejam perdidas.

Acompanhe o progresso em todas as etapas da implementação sem perder visibilidade.

Centralize links, documentos e notas para uma entrega mais rápida.

Mantenha as partes interessadas alinhadas quando os prazos mudarem ou surgirem riscos.

✨️ Ideal para: Equipes de sucesso do cliente e implementação que precisam de um plano de integração repetível para cada novo projeto de cliente.

Pontos fortes de usar o Asana como CRM

O Asana pode funcionar bem como um CRM leve quando seu processo de vendas é voltado para a execução. Se você deseja que os negócios funcionem como itens de trabalho, o modelo de gerenciamento de tarefas do Asana facilita o acompanhamento em toda a equipe.

É aqui que os modelos de CRM da Asana tendem a se destacar:

Os acompanhamentos parecem naturais dentro de um gerenciador de tarefas: você pode atribuir tarefas, definir prazos e usar tarefas recorrentes para check-ins, para que as próximas etapas não dependam da memória.

As visualizações do projeto facilitam as revisões do pipeline: você pode executar o pipeline na visualização Quadro e, em seguida, alternar para Lista ou Calendário para o planejamento semanal. Em planos pagos, como o Starter, você também obtém Linha do tempo e dependências para fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos mais estruturados.

Os campos personalizados mantêm os detalhes do negócio consistentes: ao adicionar campos como valor do negócio, prioridade, data de fechamento ou fonte do lead, você pode classificar e filtrar rapidamente sem transformar seu CRM em notas de formato livre. Os campos personalizados estão incluídos no Starter e acima.

Fluxos de trabalho automatizados reduzem a manutenção do pipeline: as regras permitem que você acione ações quando algo muda, como atribuir proprietários ou atualizar campos. As regras estão incluídas no plano Starter e acima.

Os modelos ajudam as equipes a padronizar rapidamente: para fluxos de trabalho de vendas e atendimento ao cliente, a galeria de modelos da Asana oferece uma estrutura inicial que você pode ajustar com apenas alguns cliques.

Limitações do Asana para modelos de CRM

O Asana continua sendo, antes de tudo, um software de gerenciamento de projetos. Portanto, embora ele possa oferecer suporte a trabalhos do tipo CRM, algumas partes de uma experiência de “CRM verdadeiro” exigem configuração extra, hábitos mais rígidos ou upgrades para planos pagos.

Principais limitações a serem lembradas:

Os componentes básicos do CRM geralmente exigem planos pagos: o Starter inclui recursos essenciais para o CRM, como formulários, campos personalizados, regras e dependências. Se sua equipe precisa deles para manter um pipeline confiável, o plano gratuito pode parecer limitado.

As regras ajudam, mas você pode atingir os limites da automação: a documentação de ajuda do Asana indica um máximo de 50 regras por projeto, independentemente do nível do plano. Se você depende de fluxos de trabalho automatizados altamente detalhados, talvez seja necessário simplificar a lógica ou dividir os processos entre projetos.

Registros de negócios e contatos não são “objetos de CRM” por padrão: na maioria das configurações, um negócio é uma tarefa e um cliente é uma tarefa ou um projeto. Isso pode funcionar, mas depende da higiene do processo, de campos personalizados consistentes e de nomenclaturas claras para que o contexto não fique oculto.

Os fluxos de trabalho de e-mail não são uma caixa de entrada nativa do CRM: você pode conectar aplicativos de terceiros e ferramentas de e-mail para criar tarefas e manter o contexto por perto, mas ainda assim estará gerenciando o alcance em seu sistema de e-mail, em vez de dentro de uma caixa de entrada dedicada às vendas.

A escalabilidade pode levá-lo a controles de nível superior: se você precisar de uma governança mais forte, como administração avançada, provisionamento de usuários ou controles de plano empresarial, poderá acabar em planos de preços mais altos do que uma equipe pequena espera.

Notion para modelos de CRM

Via Notion

O Notion é um espaço de trabalho de gerenciamento de conhecimento centrado em bancos de dados. Isso é importante para modelos de CRM porque seu “CRM” não precisa se comportar como um projeto cheio de tarefas. Em vez disso, ele pode se comportar como um conjunto de registros conectados.

Em um modelo de CRM do Notion, cada negócio é geralmente um item do banco de dados. Você pode visualizar esses itens como uma tabela para edições rápidas, um quadro para etapas do pipeline ou uma linha do tempo quando as datas determinam sua semana.

Essa abordagem funciona bem para pequenas empresas, startups, agências e equipes de vendas ou operações que desejam um contexto de negócios próximo ao pipeline. Suas notas de reunião, documentos, links e documentação interna ficam reunidos na mesma página de negócios, em vez de ficarem espalhados por modelos de projetos separados.

Como o Notion aborda o CRM

O Notion não é um CRM tradicional. Você cria modelos de CRM transformando seu pipeline em um banco de dados e, em seguida, decidindo o que são “dados bons” para sua equipe.

Este é o padrão de configuração comum:

Use uma visualização de quadro como seu pipeline: agrupe itens do banco de dados por uma propriedade como Estágio e, em seguida, mova os cartões entre as colunas conforme os negócios avançam.

Armazene detalhes de CRM como propriedades do banco de dados: acompanhe o proprietário, a data de fechamento, o valor do negócio, a próxima etapa e a fonte do lead como campos estruturados para que você possa filtrar e classificar rapidamente.

Alterne as visualizações de acordo com a tarefa: use visualizações em tabela para edições rápidas e limpeza, visualizações em quadro para revisões de pipeline e visualizações em linha do tempo quando precisar ver o cronograma das negociações ao longo de uma semana ou mês.

Padronize registros com modelos de banco de dados: crie um layout repetível para notas de descoberta, objeções, partes interessadas e detalhes de transferência para que todas as páginas de negócios permaneçam consistentes.

Adicione automações quando quiser menos atualizações manuais: as automações do banco de dados Notion estão disponíveis em planos pagos. Os usuários do plano gratuito podem criar automações de notificação do Slack, mas não outros tipos.

Se você já usa o Notion e deseja um espaço de trabalho completo para documentação e acompanhamento ágil de negócios, essa abordagem baseada em banco de dados pode ser uma boa opção. A desvantagem é que seu pipeline só permanecerá preciso se a equipe mantiver as propriedades atualizadas.

Modelos de CRM do Notion

Via Notion

Os modelos Notion fazem a maior parte do trabalho pesado, desde que seus casos de uso correspondam aos seus requisitos. Um modelo Notion CRM sólido oferece:

Um banco de dados de negócios com as propriedades certas

Visualizações prontas para uso, como um quadro e uma tabela

Uma estrutura consistente para páginas de negócios e notas

Automações opcionais, dependendo do modelo e do seu plano

Se você não quiser criar do zero, confira os seguintes modelos de CRM personalizáveis da Notion:

1. Modelo de CRM de vendas da Notion

Via Notion

Se o seu acompanhamento de vendas atualmente está espalhado por uma planilha, algumas páginas de notas desorganizadas e a memória de alguém, este modelo oferece um ponto de partida mais claro. O modelo de CRM de vendas da Notion posiciona-se como uma forma de gerir o seu funil de vendas sem a sensação de “SaaS pesado”, mantendo o básico em um só lugar.

Você obtém uma estrutura simples para rastrear leads com apenas os campos que lhe interessam, e cada registro pode ser armazenado como uma página do Notion para anotações e contexto de negócios. É também uma escolha popular no mercado do Notion, o que é reconfortante quando você deseja um modelo que possa adotar rapidamente e ajustar posteriormente.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Configure um pipeline leve sem precisar criar um banco de dados do zero.

Mantenha cada negócio como uma página para notas, atualizações e contexto.

Acompanhe apenas as propriedades de que você precisa e adicione mais posteriormente.

Padronize os acompanhamentos transformando as próximas etapas em tarefas visíveis.

Torne seu CRM fácil de ajustar quando seu processo de vendas mudar.

✨️ Ideal para: Pequenas equipes que desejam um CRM simples baseado no Notion, sem ferramentas extras.

2. Modelo Todas as contas do Notion

Via Notion

O Modelo Todas as Contas do Notion oferece uma maneira simples de manter todas as contas dos clientes em um só lugar. Em vez de alternar entre páginas e guias para encontrar o contexto mais recente, você pode centralizar os principais detalhes da conta para facilitar a manutenção da consistência.

Para pequenas empresas, startups e agências, é uma alternativa prática a uma ferramenta de CRM completa quando você precisa apenas de visibilidade. Você pode acompanhar a propriedade, o status e o trabalho em andamento e, em seguida, manter notas e atualizações vinculadas ao mesmo registro da conta à medida que as coisas mudam.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha todas as contas de clientes em uma visualização organizada do espaço de trabalho.

Acompanhe os proprietários das contas para que as responsabilidades fiquem claras para toda a equipe.

Registre os detalhes importantes uma vez e reutilize-os em todos os fluxos de trabalho.

Armazene atualizações e notas dentro de cada página de registro de conta

Verifique rapidamente a saúde da conta sem precisar refazer sua configuração semanalmente.

✨️ Ideal para: Pequenas equipes, startups e agências que gerenciam várias contas de clientes e relacionamentos contínuos.

3. Pipeline de vendas com automações da Notion

Via Notion

O Pipeline de vendas com automações da Notion é um modelo para aquelas semanas em que seu pipeline parece estar bem, mas os acompanhamentos ficam para trás porque ninguém quer fazer atualizações manuais. Ele oferece um pipeline de vendas pronto dentro da Notion, com automações de banco de dados integradas à configuração para que as etapas rotineiras pareçam menos “burocráticas”.

Para pequenas empresas, startups e agências, essa é uma maneira prática de manter os negócios em andamento sem adotar uma ferramenta de CRM completa. Você pode acompanhar as etapas em uma visualização do pipeline, manter o contexto do negócio dentro de cada registro e contar com automações para manter o sistema mais organizado à medida que sua equipe fica mais ocupada.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Comece com um pipeline pronto para automação em vez de construir do zero.

Mantenha cada registro de negócio consistente à medida que as etapas e os proprietários mudam.

Reduza as atualizações manuais quando sua equipe lida com várias negociações

Armazene notas e links na mesma página de registro do negócio.

Acelere as revisões do pipeline com campos e visualizações estruturados

✨️ Ideal para: Equipes de vendas e operações que desejam um pipeline leve com automações para reduzir atualizações manuais.

4. CRM pessoal 2026 da Notion

Via Notion

O Personal CRM 2026 da Notion é um modelo que se concentra no aspecto do “CRM” que a maioria das configurações leves ignora: lembrar quem é alguém, o que você discutiu pela última vez e quando deve fazer o acompanhamento. Em vez de lidar com notas espalhadas, você tem um único lugar para acompanhar as pessoas e suas interações contínuas com elas.

Para pequenas empresas, startups, agências e equipes de vendas ou operações, é um complemento útil para um modelo de pipeline. Você pode usá-lo para gerenciar parceiros, leads promissores e partes interessadas do cliente quando não precisa de uma caixa de entrada de vendas completa, mas ainda deseja que os acompanhamentos permaneçam consistentes.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe contatos e detalhes importantes sem criar um banco de dados personalizado.

Registre conversas para lembrar do contexto antes da próxima ligação.

Defina momentos de acompanhamento para que os relacionamentos não fiquem inativos.

Mantenha seus contatos pessoais e profissionais organizados em um único sistema

Mantenha a consistência na divulgação, mesmo durante semanas de projetos movimentadas.

✨️ Ideal para: Equipes que desejam um rastreador de relacionamento leve para parceiros, clientes potenciais e clientes dentro do Notion rapidamente.

5. Rolodex pessoal da Notion

Via Notion

O Personal Rolodex da Notion é um modelo simples que ajuda você a não perder o contato com pessoas que conhece, com quem trabalha ou com quem planeja fazer negócios. O modelo foi projetado para manter os detalhes de contato e o contexto em um só lugar, para que você não precise vasculhar e-mails antigos e notas espalhadas antes de fazer um acompanhamento.

Para pequenas empresas e agências, este modelo funciona bem em conjunto com o seu pipeline de negócios. Você pode usá-lo para acompanhar as partes interessadas dos clientes, contatos de parceiros e leads promissores e, em seguida, manter notas rápidas sobre o estado do relacionamento sem precisar de uma ferramenta de CRM completa.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha os detalhes de contato organizados sem criar um banco de dados complexo.

Armazene notas rápidas para lembrar o contexto antes de fazer o acompanhamento.

Acompanhe facilmente as relações entre clientes, parceiros e leads promissores.

Torne o alcance mais consistente durante semanas movimentadas de entregas e vendas

Encontre rapidamente a pessoa certa quando surgirem oportunidades inesperadas.

✨️ Ideal para: equipes pequenas que acompanham relacionamentos importantes e o contexto de contatos no Notion sem uma ferramenta de CRM completa.

Pontos fortes do uso do Notion como CRM

O Notion funciona bem como um CRM leve quando você deseja ter o pipeline e o contexto no mesmo lugar. Em vez de forçar os negócios em um gerenciador de tarefas, você pode tratar cada negócio como um registro de banco de dados e, em seguida, abri-lo como uma página para notas de reunião, links, arquivos e documentação interna.

Onde os modelos de CRM do Notion costumam se destacar:

Os registros de CRM permanecem estruturados, mesmo quando você adiciona contexto: os detalhes do negócio ficam nas propriedades do banco de dados, para que você possa classificar, filtrar e acompanhar o progresso sem transformar tudo em notas de formato livre.

Você pode moldar o fluxo de trabalho em torno de suas ações de vendas: o Notion permite configurar várias visualizações de banco de dados, para que você possa executar um pipeline em uma visualização de quadro, limpar dados em uma visualização de tabela e verificar datas em uma visualização de calendário ou linha do tempo com base em como sua equipe gerencia projetos.

Bancos de dados conectados podem reduzir a duplicação: ao vincular contatos, negócios e contas usando relações e rollups, você pode reutilizar detalhes de contato em vários projetos, em vez de inserir as mesmas informações todas as vezes.

A colaboração em tempo real é ideal para equipes que vendem e documentam juntas: o Notion é forte quando os fluxos de trabalho de vendas dependem de uma base de conhecimento compartilhada, já que os registros de negócios também podem conter notas de reuniões e o contexto das decisões, além do pipeline.

As integrações ajudam você a reunir arquivos na mesma ferramenta: o Notion oferece suporte a integrações por meio de sua galeria, incluindo opções como Google Drive e Slack, o que ajuda quando sua equipe trabalha com aplicativos de terceiros.

Limitações do Notion para modelos de CRM

O Notion pode ser uma boa opção para modelos de CRM, mas ainda não é um CRM dedicado. Sua configuração depende de quão bem você projeta o banco de dados, da consistência com que a equipe o atualiza e dos planos de preços que você utiliza.

Aqui estão as principais limitações a serem consideradas:

A automação é limitada no plano gratuito: a Notion observa que as automações de banco de dados estão disponíveis nos planos pagos. No plano gratuito, os usuários podem criar automações de notificação do Slack, mas não outros tipos de automação.

O plano gratuito do Notion pode atingir um limite máximo de blocos para equipes: a Central de Ajuda do Notion explica que os espaços de trabalho do plano gratuito com mais de dois proprietários têm um limite de 1.000 blocos por espaço de trabalho. Quando atingir esse limite, você precisará fazer um upgrade para continuar adicionando novos registros e conteúdos de CRM.

Os acompanhamentos podem parecer menos exequíveis do que as ferramentas que priorizam as tarefas: você pode acompanhar as próximas etapas como propriedades e criar tarefas em um banco de dados, mas é mais fácil para as equipes deixarem os campos à deriva, a menos que você crie hábitos sólidos em torno da atualização de etapas, proprietários e datas das próximas etapas.

É fácil exagerar na configuração: o Notion oferece muita liberdade criativa. Isso é útil, mas pode aumentar a curva de aprendizado se pessoas diferentes configurarem visualizações, propriedades ou convenções de nomenclatura diferentes no mesmo modelo de CRM.

Controles administrativos mais avançados levam você a optar pelo Business ou Enterprise: se você precisa de SAML SSO (Security Assertion Markup Language Single Sign-On) e governança mais forte à medida que expande para equipes maiores, o Notion posiciona esses recursos nos planos Business e Enterprise.

🤔 Você sabia? Os benchmarks da HubSpot estimam a taxa média de fechamento de vendas em 2024 em 29%. Isso torna a higiene do pipeline ainda mais importante para evitar a perda de negócios potenciais.

Asana vs Notion: comparação de recursos

Até agora, você já viu a grande diferença na forma como essas ferramentas “fazem CRM”.

O Asana transforma um modelo de CRM em um fluxo de trabalho de projeto, onde os negócios se comportam como tarefas e os acompanhamentos permanecem vinculados à propriedade e às datas de vencimento.

O Notion transforma um modelo de CRM em um banco de dados, onde os negócios funcionam como registros e as notas, documentos e contexto das reuniões ficam dentro de cada página de negócio.

A seguir, vamos comparar o Notion e o Asana nos aspectos que determinam o sucesso ou o fracasso de um sistema CRM leve quando mais pessoas começam a usá-lo.

Recurso nº 1: acompanhamento do pipeline que permanece preciso semana após semana

Asana

O Asana funciona melhor quando seu pipeline é impulsionado por ações. Cada negócio é uma tarefa, então você pode atribuir tarefas, definir prazos e manter as próximas etapas visíveis na mesma visualização que sua equipe usa para gerenciar tarefas e projetos. É mais difícil que os acompanhamentos desapareçam quando a responsabilidade e o prazo estão sempre vinculados ao negócio.

Notion

O Notion funciona melhor quando seu pipeline precisa de contexto, não apenas de um estágio. Cada negócio é um registro de banco de dados que abre em uma página, para que sua equipe possa manter notas de reuniões, documentação interna e links importantes próximos ao pipeline. A desvantagem é que a precisão do pipeline depende de as pessoas atualizarem as propriedades corretas de forma consistente.

🏆 Vencedor: Empate. Escolha o Asana se você deseja um acompanhamento do pipeline semelhante ao gerenciamento de tarefas. Escolha o Notion se você deseja rastreamento de pipeline e páginas de negócios mais ricas para documentação.

Asana

No Asana, um “negócio” ou “conta” geralmente é uma tarefa. Você pode armazenar detalhes estruturados usando campos personalizados em planos pagos e manter atualizações nos comentários. Ele permanece organizado quando sua equipe trata a tarefa como a fonte da verdade, mas longas sequências de comentários podem ocultar contextos importantes ao longo do tempo.

Notion

O Notion foi criado para registros estruturados. Você pode manter negócios, contatos e contas como bancos de dados separados e, em seguida, conectá-los com relações e rollups para que o mesmo contexto de contato possa aparecer em vários projetos. Isso oferece um modelo mais parecido com um CRM, especialmente se sua equipe também usa o Notion como base de conhecimento.

🏆 Vencedor: Notion, pois geralmente faz um trabalho melhor em manter os registros de CRM estruturados.

Recurso nº 3: acompanhamentos e higiene do fluxo de trabalho dentro dos modelos de CRM

Asana

O Asana é forte nesse aspecto porque os acompanhamentos são nativos do funcionamento da ferramenta. Você atribui tarefas, adiciona subtarefas, define prazos e usa tarefas recorrentes para pontos de contato repetidos. Nos planos pagos, você também pode adicionar regras que acionam ações como atribuir proprietários ou atualizar campos quando algo muda.

Notion

O Notion oferece suporte a acompanhamentos, mas o sistema só funciona bem se sua equipe mantiver as propriedades atualizadas. As automações de banco de dados podem reduzir parte da manutenção manual, mas só estão disponíveis nos planos pagos. Os usuários do plano gratuito podem criar automações de notificação do Slack, mas não outros tipos.

🏆 Vencedor: Asana, porque os acompanhamentos baseados em tarefas permanecem visíveis e são mais fáceis de aplicar.

Recurso nº 4: Captura de leads que mantém seu modelo de CRM consistente

Asana

O Asana é mais eficaz quando você deseja que a captação de leads permaneça estruturada desde o início. Com os Formulários do Asana , você pode coletar os mesmos campos todas as vezes (nome, empresa, tamanho do negócio, fonte, urgência) e criar uma tarefa diretamente em seu projeto de pipeline para que o modelo de CRM permaneça consistente entre os membros da equipe. Os formulários estão disponíveis em planos pagos, como o Starter e acima.

Notion

O Notion pode padronizar a captação de leads, mas geralmente requer mais configuração. Você pode criar um modelo de banco de dados “Novo lead” com as propriedades necessárias e um layout de página consistente. O desafio é inserir os leads nesse banco de dados sem etapas extras. As automações do Notion podem ajudar, mas as automações de banco de dados são principalmente um recurso do plano pago, com limites no plano gratuito.

🏆 Vencedor: Asana, porque os formulários tornam a captação de leads mais consistente dentro de um fluxo de trabalho de modelo de CRM.

Recurso nº 5: dimensionar um CRM baseado em modelos sem esforço constante

Asana

O Asana tende a se expandir mais facilmente quando mais pessoas participam do pipeline. Os negócios funcionam como tarefas, portanto, a propriedade e a notificação dos membros da equipe são integradas ao fluxo de trabalho. As regras também podem impor práticas básicas, como atribuir proprietários ou atualizar campos quando um negócio passa de uma fase para outra, embora as regras tenham limites práticos por projeto.

Notion

O Notion se adapta bem quando sua equipe é disciplinada em manter as propriedades e visualizações do banco de dados. Mas, à medida que mais pessoas se juntam, fica mais fácil para o banco de dados se desviar, especialmente se diferentes colegas de equipe criarem suas próprias visualizações, convenções de nomenclatura ou atalhos.

🏆 Vencedor: Asana, porque é mais fácil manter os modelos de CRM operacionais à medida que mais colegas de equipe se envolvem.

ClickUp: a melhor alternativa direta ao Asana e ao Notion para modelos de CRM

Se você está tentando executar um CRM com modelos, a parte mais difícil geralmente não é o modelo, mas a dispersão do trabalho. Um lead é discutido no chat, e as próximas etapas ficam na caixa de entrada de alguém, enquanto as notas mais recentes ficam em um documento.

Depois vem a proliferação da IA. Você acaba pagando por uma ferramenta de IA para escrever, outra para resumir e outra para organizar. Mas elas não compartilham o contexto, então você ainda gasta tempo limpando as coisas e reinserindo os mesmos detalhes nas diferentes ferramentas.

O ClickUp, um espaço de trabalho convergente com IA, foi criado para executar fluxos de trabalho de vendas e entregas no mesmo lugar. Isso é importante quando você deseja um sistema CRM leve que permaneça preciso sem limpeza extra.

E quando você quiser começar rapidamente, o ClickUp também oferece modelos de CRM prontos para uso que você pode adaptar para leads, negócios e acompanhamento de contas, além de uma biblioteca completa de modelos de vendas e CRM para escolher esses modelos.

Vantagem nº 1 do ClickUp: ClickUp CRM para equipes

Mantenha suas tarefas, pipeline e detalhes de negócios no mesmo espaço de trabalho com o ClickUp CRM para Equipes

Seu modelo de CRM pode desmoronar quando o pipeline fica em um lugar e o trabalho que leva os negócios adiante fica em outro. O ClickUp CRM para equipes foi criado para manter o rastreamento e a execução do pipeline juntos, para que você não precise manter um “mundo CRM” separado das tarefas reais.

Você também obtém mais de 10 visualizações flexíveis para casos de uso de CRM, incluindo Lista, Quadro Kanban e Tabela, o que ajuda quando pessoas diferentes precisam de visualizações diferentes do projeto para o mesmo pipeline.

💡 Dica profissional: capture leads com os formulários do ClickUp e encaminhe o trabalho automaticamente. Capture leads com todos os campos de que você precisa com os formulários do ClickUp Use os formulários do ClickUp para capturar leads com os campos exatos de que você precisa (como tamanho do negócio, fonte e prioridade) e, em seguida, envie-os automaticamente para a lista de pipeline correta, para que seu CRM permaneça organizado desde o primeiro dia. Você pode então combiná-lo com o ClickUp Automations para designar o responsável certo e criar a tarefa seguinte quando um negócio atingir um estágio específico, para que o acompanhamento ocorra mesmo durante semanas agitadas.

Vantagem nº 2 do ClickUp: Tarefas do ClickUp e Automações do ClickUp

Acione as ações certas automaticamente e execute operações com facilidade com o ClickUp Automations

Tanto o Asana quanto o Notion podem executar modelos de CRM, mas as equipes frequentemente enfrentam o mesmo problema: os acompanhamentos são fáceis de discutir e fáceis de esquecer.

O ClickUp integra o acompanhamento ao próprio fluxo de trabalho:

Em seguida, o ClickUp Automations ajuda a reduzir tarefas administrativas repetitivas, automatizando ações como atribuir tarefas automaticamente, publicar comentários e alterar status, além de opções como designações dinâmicas.

📖 Leia também: Exemplos e casos de uso de automação de fluxo de trabalho

Vantagem nº 3 do ClickUp: ClickUp Brain e ClickUp Dashboards

Pergunte em termos simples para criar etapas para gerenciar seu pipeline com o ClickUp Brain

Um modelo de CRM fica confuso quando os detalhes mais importantes estão espalhados por notas dispersas. Você se lembra que uma ligação tinha um requisito importante ou uma restrição de preço, mas não consegue encontrá-la quando precisa. O ClickUp Brain ajuda trazendo IA para o seu espaço de trabalho, para que você possa encontrar respostas e transformar informações em próximos passos sem precisar vasculhar longas páginas e threads.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de produtividade com IA para usar

Depois de organizar as informações, é fundamental ter uma visão rápida do progresso do pipeline. Os painéis do ClickUp ajudam você a monitorar negócios, acompanhamentos e desempenho rapidamente, para que você não precise confiar em intuições ou nas atualizações da semana passada.

Para pequenas empresas, startups, agências e equipes de vendas ou operações, isso significa que você pode manter os relatórios de CRM leves e, ao mesmo tempo, obter visibilidade sobre o que está em andamento, o que está parado e o que precisa de atenção em seguida.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Brain MAX para manter seu modelo de CRM organizado, pesquisável e pronto para ação. Aumente sua produtividade em 4 vezes para cumprir prazos com o Talk To Text do ClickUp O ClickUp Brain MAX ajuda você a ficar por dentro das atualizações do CRM sem transformar cada acompanhamento em um trabalho pesado. Em vez de vasculhar notas espalhadas ou reescrever o mesmo contexto em vários lugares, você pode capturar, encontrar e agir sobre as informações do negócio mais rapidamente. Registre atualizações de negócios mais rapidamente com o Talk to Text : adicione notas de chamadas, objeções, próximas etapas ou atualizações das partes interessadas por voz e salve-as diretamente na tarefa ou documento certo do negócio para que seu CRM permaneça atualizado, mesmo entre reuniões.

Faça perguntas que extraiam insights do seu contexto de CRM : solicite ao ClickUp BrainGPT perguntas como “Quais negócios não têm próxima etapa?” ou “Quais contas estão aguardando aprovação de preços?” para identificar lacunas antes que elas se tornem acompanhamentos perdidos.

Encontre provas instantaneamente com a Pesquisa Empresarial : pesquise em tarefas, documentos e comentários por itens como “revisão de segurança”, “alterações legais” ou “renovação”, para que você possa obter o contexto em segundos durante transferências e revisões de pipeline.

Escolha o melhor modelo para o trabalho: use modelos diferentes dependendo do trabalho, como redigir e-mails de acompanhamento concisos, resumir notas de chamadas longas em itens de ação ou testar os pontos-chave de uma proposta com uma lente mais analítica.

Modelos de CRM do ClickUp

Se você deseja uma configuração mais rápida do que construir do zero, os modelos do ClickUp oferecem um ponto de partida estruturado para um fluxo de trabalho de CRM. Você pode escolher um modelo que corresponda ao seu fluxo de trabalho e personalizá-lo à medida que seu pipeline fica mais claro.

1. Modelo de CRM ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe leads e oportunidades com pipelines usando o modelo de CRM do ClickUp.

O modelo de CRM do ClickUp oferece uma pasta pronta para gerenciar leads, negócios e relacionamentos com clientes em um só lugar. Em vez de criar um CRM do zero, você obtém uma configuração estruturada com status personalizados, campos personalizados e várias visualizações para que possa começar a organizar seu pipeline imediatamente.

Para pequenas empresas, startups, agências e equipes de vendas ou operações, este modelo facilita a manutenção da consistência. Você pode manter os detalhes de contato centralizados, priorizar acompanhamentos por estágio e usar visualizações como Processo de vendas e Minhas atribuições para manter as próximas etapas visíveis para toda a equipe.

📖 Leia também: O melhor software de espaço de trabalho unificado para centralizar seu trabalho

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe leads e oportunidades através das etapas do pipeline com status claros.

Armazene detalhes de contato em campos personalizados para filtragem e atualizações rápidas.

Alterne facilmente entre as visualizações Lista, Processo de vendas e Minhas atribuições.

Use lembretes e automações para evitar que os acompanhamentos sejam esquecidos.

Monitore as atividades de CRM com painéis para verificações mais rápidas do pipeline.

✨️ Ideal para: Equipes que desejam um CRM estruturado e baseado em modelos que possam ser executados diariamente no ClickUp.

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Super Agents para manter seu modelo de CRM organizado sem precisar ficar atrás de atualizações. Inicie agentes de IA pré-personalizados que ajudam a fornecer consultas naturais aos clientes Os Super Agentes do ClickUp foram projetados para agir como colegas de equipe com tecnologia de IA dentro do seu espaço de trabalho, com acesso controlado por meio de permissões e configurações do ClickUp. Aqui está uma maneira fácil de usá-los em um espaço de trabalho completo: Crie um Super Agente de “Higiene do Pipeline” que verifica se há negócios sem uma próxima etapa, proprietário ou data de acompanhamento e, em seguida, os sinaliza para revisão.

Adicione gatilhos para que ele seja executado após uma mudança na fase do negócio, crie a tarefa de acompanhamento correta e @mencione o proprietário certo.

Mantenha um controle rigoroso configurando quais ferramentas podem ser usadas (por exemplo, permita atualizações de tarefas, mas bloqueie edições de documentos). Isso é útil quando sua equipe está executando vários projetos e você deseja que o modelo de CRM permaneça preciso, sem depender das pessoas para lembrar de todas as atualizações.

2. Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Tome decisões baseadas em dados para otimizar seu pipeline com o modelo ClickUp Sales Tracker.

O modelo de acompanhamento de vendas do ClickUp ajuda você a acompanhar as atividades da equipe de vendas sem transformar os relatórios em uma dor de cabeça semanal. Você obtém uma lista pronta para registrar o progresso das vendas, monitorar metas e manter os principais dados de vendas organizados usando status de tarefas personalizados, campos personalizados e várias visualizações criadas para acompanhar o desempenho.

Para pequenas empresas, startups, agências e equipes de vendas ou operações, este modelo facilita a justificativa das decisões do pipeline. Você pode identificar o que está funcionando, ver onde o esforço está sendo desperdiçado e acompanhar o desempenho individual ou da equipe em um só lugar, para não precisar extrair números de cinco ferramentas diferentes antes de cada revisão.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe o progresso das vendas com status claros, como “Meta atingida” e “Em andamento”.

Registre vendas e detalhes do produto usando campos personalizados para uma análise mais rápida.

Analise as tendências de desempenho com a visualização Volume de vendas por mês.

Compare rapidamente os resultados dos produtos com a visualização Status de vendas por produto.

Compartilhe atualizações com as partes interessadas usando rastreamento e relatórios consistentes.

✨️ Ideal para: Equipes que desejam um sistema simples para acompanhar o desempenho das vendas e o progresso do pipeline dentro do ClickUp.

3. Modelo de acompanhamento de comissões do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Monitore o progresso e as metas de cada funcionário com o modelo de acompanhamento de comissões do ClickUp.

O modelo de acompanhamento de comissões do ClickUp ajuda você a acompanhar as comissões desde o lead até o fechamento, sem precisar criar uma planilha complicada. Você pode registrar os detalhes do negócio, calcular as comissões com mais precisão e manter todos os pagamentos vinculados ao representante e ao cronograma corretos.

Para pequenas empresas, startups, agências e equipes de vendas ou operações, este modelo torna o acompanhamento do desempenho menos caótico. Você pode monitorar o progresso em direção às metas, identificar lacunas no pipeline e manter as conversas sobre comissões transparentes, para que ninguém precise correr atrás dos números no final do mês.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe as comissões por estágio da negociação com status personalizados.

Armazene detalhes de pagamentos usando campos personalizados, como data de fechamento e comissão.

Compare leads rapidamente na visualização Tabela para relatórios mais claros.

Planeje cronogramas nas visualizações Calendário e Linha do tempo para obter melhor visibilidade.

Monitore o desempenho e as metas individuais sem planilhas extras.

✨️ Ideal para: Equipes de vendas que precisam de uma maneira clara e repetível de acompanhar comissões e desempenho no ClickUp.

4. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie os dados dos clientes com uma interface de arrastar e soltar com o modelo de pipeline de vendas do ClickUp.

O modelo de pipeline de vendas do ClickUp oferece um espaço de trabalho pronto para você executar seu pipeline como um sistema real. Você pode visualizar seu funil em um único lugar e manter os dados dos clientes próximos ao trabalho com um fluxo de arrastar e soltar.

Se você tem uma pequena empresa, uma startup ou uma agência que lida com vários negócios ao mesmo tempo, este modelo ajuda você a manter a consistência sem administração extra. Você pode priorizar leads por urgência ou valor, ver o que precisa de atenção esta semana e manter os acompanhamentos vinculados ao responsável certo para que seu pipeline não fique parado em silêncio.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe o andamento das negociações com 30 status personalizados em todas as etapas do pipeline.

Armazene o contexto do relacionamento com um campo personalizado integrado, chamado Último contato.

Alterne entre a visualização em lista, a visualização de SOP de vendas e a visualização em caixa para diferentes check-ins.

Priorize leads mais rapidamente, classificando e filtrando negócios por urgência ou potencial.

Mantenha o trabalho de vendas conectado às tarefas, ao contexto do e-mail e à colaboração da equipe.

✨️ Ideal para: Equipes que desejam uma visualização estruturada do pipeline dentro do ClickUp, com etapas e responsabilidades claras.

5. Modelo de CRM de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique clientes potenciais, feche negócios e descubra insights com decisões baseadas em dados com o modelo de CRM de vendas do ClickUp.

O modelo ClickUp Sales CRM é para a parte da venda que geralmente fica confusa: rastrear conversas e manter o contexto da negociação fácil de encontrar. Ele oferece uma configuração sem código no estilo de banco de dados, além de visualizações que ajudam a gerenciar tanto o movimento do pipeline quanto as ações diárias de vendas.

Se você está tentando executar um CRM leve sem comprar uma plataforma de CRM completa, este modelo ajuda você a se manter organizado e evitar atualizações dispersas. Você pode manter os detalhes do cliente em um só lugar, acompanhar o andamento de cada venda com status estruturados e usar diferentes visualizações para análises rápidas do pipeline ou verificações mais detalhadas dos negócios.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe o andamento das negociações com 20 status personalizados, incluindo etapas como “Em negociação” e “Integração”.

Capture detalhes das conversas com os clientes usando campos personalizados para registros consistentes.

Use visualizações como Resumo, Quadro, Lista e um Guia de Introdução para uma configuração rápida.

Reduza a entrada manual mantendo as atividades de vendas vinculadas às tarefas e etapas do processo.

Melhore a visibilidade das interações com os clientes e das próximas ações em toda a equipe.

✨️ Ideal para: equipes de vendas e operações que desejam um fluxo de trabalho no estilo CRM no ClickUp, sem ferramentas extras.

6. Modelo de relatório de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize tendências e identifique oportunidades com gráficos visuais usando o modelo de relatório de vendas do ClickUp.

O modelo de relatório de vendas do ClickUp ajuda você a transformar as atividades do pipeline em algo que você pode realmente analisar e agir. Em vez de perseguir números em várias guias, você pode reunir as principais métricas de vendas em um único relatório, visualizar tendências com gráficos e identificar oportunidades ou lacunas mais rapidamente.

Se você gerencia o trabalho dos clientes e as vendas na mesma semana, os relatórios costumam ser o ponto fraco. Este modelo mantém os relatórios simples e repetíveis, para que você possa acompanhar o desempenho ao longo do tempo e compartilhar atualizações com as partes interessadas sem precisar recriar um relatório do zero todos os meses.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe o progresso dos relatórios com status personalizados simples, como Aberto e Concluído.

Armazene dados de relatórios com 10 campos personalizados, incluindo região de vendas, ano e trimestre.

Analise os dados em várias visualizações de relatórios, incluindo formatos mensais, trimestrais e anuais.

Use gráficos visuais para identificar tendências e oportunidades sem formatação manual.

Mantenha os representantes de vendas responsáveis com relatórios consistentes e métricas claras.

✨️ Ideal para: Equipes que desejam relatórios de vendas rápidos dentro do ClickUp, sem precisar usar planilhas.

7. Modelo de processo de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize e armazene todos os dados em um banco de dados colaborativo e sem código com o modelo de processo de vendas do ClickUp.

O modelo de processo de vendas do ClickUp ajuda você a definir as etapas do seu movimento de vendas e, em seguida, segui-las. Ele foi criado para acompanhar o progresso ao longo das etapas, armazenar dados de leads e clientes em um banco de dados colaborativo sem código e manter o processo visível para que nada seja esquecido.

Se você é uma startup ou uma equipe pequena em busca de consistência, este modelo oferece estrutura sem adicionar atritos. Você pode usá-lo para integrar novos representantes mais rapidamente, tornar as transferências mais claras e identificar onde os negócios estão ficando lentos, pois cada etapa tem tarefas e dados associados a ela.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe cada etapa do seu processo de vendas com status personalizados por fase.

Armazene dados de vendas com 8 campos personalizados, como Oportunidade, E-mail e Número de contato.

Crie seu fluxo de trabalho com visualizações como Lista, Gantt, Carga de trabalho e Calendário.

Mantenha o processo consistente para que as etapas não sejam ignoradas durante semanas agitadas.

Facilite a integração, fornecendo aos representantes um sistema claro de “o que acontece a seguir”.

✨️ Ideal para: equipes que desejam um modelo de processo de vendas repetível que possam refinar à medida que crescem.

📹️ Assista ao vídeo: Curioso sobre IA em vendas, mas cansado de conselhos vagos que não mudam o seu dia a dia?

Este vídeo mostra os fluxos de trabalho práticos do ClickUp usando o ClickUp Brain, ClickUp CRM, AI Notetaker, ClickUp Docs e Dashboards, além de modelos prontos para uso, como o Relatório Diário de Vendas e Previsão de Vendas, para que você possa manter a saúde do pipeline, acompanhamentos e relatórios em um só lugar.

8. Modelo de chamadas de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize todos os seus dados de vendas em um único local centralizado com o modelo de chamadas de vendas do ClickUp.

O modelo ClickUp Sales Calls foi criado para equipes que fazem muitos contatos e precisam rastrear chamadas para manter tudo organizado. Ele ajuda você a registrar contatos, rastrear chamadas e conectar cada conversa a tarefas de acompanhamento, para que os resultados das chamadas não desapareçam nas anotações de alguém.

Se você está tentando usar modelos como um CRM leve, o rastreamento de chamadas costuma ser o elo que faltava. Este modelo mantém suas atividades de chamadas e próximas etapas organizadas em um só lugar para que você possa fazer o acompanhamento mais rapidamente, manter os negócios em andamento e manter a consistência entre os representantes.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe as oportunidades com status personalizados, como Chamada de vendas, Qualificação, Prospecto e Fechado com sucesso.

Armazene informações de chamadas e contatos usando campos personalizados, como data de acompanhamento e e-mail.

Use visualizações como Resumo e Pipeline de vendas para obter visibilidade rápida das chamadas para negociação.

Atribua acompanhamentos como tarefas imediatamente para que os itens de ação permaneçam visíveis.

Mantenha o rastreamento de chamadas consistente entre os representantes sem ferramentas extras

✨️ Ideal para: Equipes que desejam rastreamento de chamadas e acompanhamentos conectados a um fluxo de trabalho simples de CRM no ClickUp.

9. Modelo de rastreador de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha clareza sobre onde os esforços de vendas são mais bem empregados com o modelo ClickUp Sales Tracker.

O modelo ClickUp Sales Tracker ajuda você a acompanhar as atividades e o desempenho de vendas de maneira direta, sem transformar isso em um projeto de relatórios. Ele foi projetado como um rastreador baseado em listas com status claros, campos estruturados e várias visualizações para que você possa monitorar o progresso e identificar tendências rapidamente.

Se você tem uma pequena empresa, startup ou agência que precisa de visibilidade, mas não quer uma configuração pesada de CRM, este modelo mantém seu acompanhamento simples. Você pode ver onde os esforços de vendas estão valendo a pena, medir o desempenho ao longo do tempo e tomar melhores decisões sobre o pipeline usando o mesmo espaço de trabalho que você já usa para gerenciar o trabalho.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe o progresso das vendas com status como Meta atingida, Meta não atingida e Em andamento.

Armazene detalhes de vendas com 12 campos personalizados, incluindo metas de envio e lucro.

Analise as tendências usando a visualização Volume de vendas por mês para um acompanhamento mais claro do desempenho.

Compare os resultados usando uma visualização do status de vendas por produto para tomar decisões rápidas.

Mantenha a consistência dos relatórios sem precisar reconstruir rastreadores todas as semanas.

✨️ Ideal para: Equipes que desejam um acompanhamento leve das vendas dentro do ClickUp, com visualizações claras e visibilidade simples do desempenho.

10. Modelo de gerenciamento do funil de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe e gerencie oportunidades recebidas, tratadas por AEs e BDRs com o modelo de gerenciamento de pipeline de vendas do ClickUp.

Acompanhe e gerencie oportunidades recebidas, tratadas por AEs e BDRs, com o modelo de gerenciamento de pipeline de vendas do ClickUp

O modelo de gerenciamento de pipeline de vendas do ClickUp foi criado para gerenciar oportunidades recebidas quando várias pessoas entram em contato com o pipeline. É uma pasta pronta para uso que ajuda os AE e BDR a se manterem alinhados sobre o que está chegando, o que está sendo trabalhado e o que precisa do próximo impulso.

Se o seu pipeline fica cheio rapidamente, este modelo oferece estrutura sem atrasar o seu trabalho. Você obtém uma configuração predefinida com várias etapas do pipeline, campos integrados para dados de negócios e uma automação incluída, para que o fluxo de trabalho pareça organizado desde o primeiro dia.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Gerencie oportunidades recebidas em uma pasta compartilhada criada para fluxos de trabalho de AE e BDR.

Acompanhe o andamento das negociações com 25 status para etapas mais detalhadas do pipeline.

Capture dados de negócios usando 18 campos personalizados para acompanhamento e relatórios consistentes.

Use a automação incluída para reduzir atualizações repetitivas do pipeline.

Mantenha a propriedade e as transferências claras quando vários representantes trabalham no mesmo pipeline.

✨️ Ideal para: equipes de vendas que encaminham oportunidades recebidas entre BDRs e AEs que precisam de visibilidade compartilhada do pipeline.

Conclua tudo no Clickup, em vez de em cinco guias diferentes

Se você estiver escolhendo entre Asana vs Notion para modelos de CRM, ambos podem funcionar, mas por motivos diferentes.

O Asana se destaca quando seu CRM é realmente um mecanismo de acompanhamento. Os negócios funcionam como tarefas, por isso é mais fácil atribuir tarefas, definir prazos e manter as tarefas da equipe visíveis enquanto você gerencia projetos.

O Notion parece mais forte quando seu CRM precisa de um contexto mais rico. Os negócios se comportam como registros, então seu pipeline pode ficar ao lado da documentação interna, notas de reuniões e uma base de conhecimento leve.

O segredo é a consistência. Com uma configuração baseada em modelos, seu pipeline só permanecerá preciso se as pessoas o atualizarem, semana após semana, em vários projetos. O ClickUp é mais adequado quando você deseja que seu fluxo de trabalho de CRM esteja diretamente vinculado à execução dentro de um espaço de trabalho completo.

Inscreva-se agora no ClickUp para ter um fluxo de trabalho mais organizado!

Perguntas frequentes (FAQs)

O Asana funciona como um modelo de CRM que prioriza as tarefas. Um negócio se torna uma tarefa, e os acompanhamentos ficam nas atribuições, datas de vencimento e visualizações do projeto. O Notion funciona como um modelo de CRM que prioriza o banco de dados. Um negócio se torna um registro, e o contexto fica dentro da página. Se você deseja acompanhar as ações e o contexto do negócio juntos, os modelos de CRM do ClickUp combinam a execução de tarefas e o acompanhamento no estilo CRM em um só lugar.

Se sua equipe já executa projetos estruturados em um gerenciador de tarefas, o Asana geralmente é mais rápido de configurar com um quadro, alguns campos e etapas claras. O Notion exige mais trabalho de design, pois você cria a estrutura do banco de dados, as visualizações e as propriedades. O ClickUp costuma ser o mais rápido se você deseja modelos de projeto que possam ser iniciados e ajustados sem precisar criar o sistema do zero.

Sim. O Asana inclui modelos de projetos no estilo CRM, como os modelos Pipeline de vendas e Rastreamento de contas. Eles funcionam mapeando negócios e contas para tarefas dentro de um projeto. Se você deseja uma biblioteca maior de modelos de vendas e CRM criados para rastreamento de pipeline, acompanhamento e relatórios, o ClickUp oferece mais opções nesse formato.

Sim, especialmente se sua equipe de vendas deseja páginas de negócios com notas, links e uma configuração de gerenciamento de conhecimento conectada. O segredo é a higiene do processo. O Notion permite que você crie um banco de dados limpo, mas a precisão depende de atualizações consistentes das propriedades e etapas. O ClickUp pode ser uma opção mais forte quando você deseja essas notas, além de um gerenciamento de tarefas mais rigoroso para acompanhamentos.

O Asana geralmente ganha em automação baseada em tarefas, pois as regras são criadas em torno do movimento das tarefas, atribuições e mudanças de estágio. O Notion oferece automações de banco de dados, mas a profundidade depende dos seus planos de preços e de como você estrutura seu banco de dados. O ClickUp é uma alternativa forte quando você deseja fluxos de trabalho automatizados vinculados diretamente a tarefas, status e etapas de acompanhamento dentro do seu espaço de trabalho de CRM.

Se o trabalho com seus clientes depende de execução, prazos e responsabilidades claras, o Asana pode ser mais fácil de usar, pois é uma ferramenta estruturada de gerenciamento de projetos. Se o trabalho com seus clientes depende de um contexto rico e documentação interna, o Notion pode ser a melhor opção. Se você deseja gerenciar clientes e acompanhamento de CRM na mesma ferramenta, o ClickUp costuma ser a maneira mais simples de manter tudo conectado.