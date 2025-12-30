O marketing não é mais apenas números em um painel. É confiança.

Em uma pesquisa, 13% dos compradores de serviços disseram que abandonariam uma compra se não houvesse conteúdo gerado pelo usuário. Avaliações, fotos e conteúdo real do usuário atuam como prova social de maneiras que a publicidade tradicional não consegue.

Este artigo ajuda a explicar como os gerentes de crescimento podem dimensionar o conteúdo gerado pelo usuário (UGC) e o conteúdo liderado pela comunidade com intenção.

Você também aprenderá onde o conteúdo gerado pelo usuário (UGC) se encaixa em sua estratégia de marketing, como ativar os membros da comunidade e como medir o impacto.

Modelo em destaque

O que é crescimento liderado pela comunidade e UGC?

O Duolingo impulsiona o crescimento ao combinar mídias sociais virais com uma comunidade que atua como co-criadora. Ao ampliar o entretenimento no TikTok junto com uma enorme base de usuários, eles alcançaram 46,6 milhões de usuários ativos diários e mais de 10 milhões de assinantes pagos.

Esse sucesso demonstra como a combinação de diversão, fandom e feedback gera um crescimento sustentável que supera o desempenho da publicidade tradicional.

Como eles fazem isso?

Enredos virais reutilizáveis : ao usar “piadas recorrentes” (como a paixão do Duo por Dua Lipa), a equipe pode se adaptar rapidamente às tendências atuais sem precisar começar do zero.

Criação liderada pela comunidade : por meio do programa Incubadora, o Duolingo capacitou voluntários bilíngues a criar e ampliar o conteúdo real de seus cursos.

Loops offline → online: antes de 2020, a equipe organizava cerca de 600 eventos por semana em 113 países — encontros que estimulavam o ensino entre pares.

Esse conceito é o cerne de como os gerentes de crescimento podem ampliar o conteúdo gerado pelo usuário (UGC) e o conteúdo liderado pela comunidade.

🧐 UGC vs. crescimento liderado pela comunidade

Conteúdo gerado pelo usuário, ou UGC, é qualquer conteúdo público criado por pessoas fora da sua empresa. Isso inclui avaliações, fotos, vídeos, posts com instruções, modelos e histórias de sucesso.

Um bom UGC geralmente demonstra algum esforço criativo, vive nas plataformas de mídia social ou no seu site e não é produzido como parte do trabalho de alguém dentro da sua marca.

Enquanto isso, o crescimento liderado pela comunidade é uma ação de entrada no mercado em que os membros da comunidade ajudam na aquisição, ativação e retenção por meio de programas contínuos. Pense em AMAs, encontros, círculos de criadores, horários de atendimento e publicações de embaixadores.

Mas é aqui que eles diferem: o UGC é o conteúdo. O conteúdo liderado pela comunidade é o sistema que o mantém fluindo.

O UGC oferece conteúdo autêntico e prova social. Os programas comunitários oferecem prompts, proteções, moderação e direitos, para que você possa publicar em vários canais sem sobrecarregar a equipe ou estourar os orçamentos de conteúdo.

Por exemplo, a Comunidade Figma é uma plataforma de UGC integrada: designers publicam arquivos/plug-ins; outros os duplicam e adaptam. Ela é estruturada para ser escalonável (publicar, duplicar, estatísticas), de modo que o conteúdo criado pelos usuários se espalha pelo produto e pelas mídias sociais com o mínimo de intervenção da equipe principal.

Por que é importante ampliar o conteúdo gerado pelo usuário (UGC) e o conteúdo liderado pela comunidade

Ampliar o conteúdo gerado pelo usuário e o conteúdo liderado pela comunidade não é uma questão de vaidade.

Se você é um gerente de crescimento que trabalha seriamente para ampliar o conteúdo gerado pelo usuário (UGC) e o conteúdo liderado pela comunidade, o retorno aparecerá na prova social, nos custos de aquisição mais baixos e nas melhorias mais rápidas do produto.

Vamos ver como marcas como Nike, Airbnb, Dove e Figma utilizam o UGC e os programas comunitários!

1. Cria confiança e autenticidade em escala

A publicidade tradicional é sofisticada, mas nem sempre é acreditada. O UGC funciona porque é uma prova social de pessoas reais, em contextos reais. Ele molda a percepção da marca mais rapidamente do que os canais de marketing tradicionais.

Uma pesquisa da Bazaarvoice descobriu que os compradores em páginas de produtos confiam muito mais no UGC do que no conteúdo da marca.

Para marcas de comércio eletrônico, especialmente, o UGC próximo ao momento da compra (fotos de produtos, vídeos de avaliações e perguntas e respostas) pode reduzir a ansiedade do comprador e melhorar a satisfação do cliente.

Em termos simples, o conteúdo gerado pelo usuário melhora as conversões, e é exatamente assim que os gerentes de crescimento podem ampliar o conteúdo gerado pelo usuário (UGC) e o conteúdo liderado pela comunidade sem aumentar os orçamentos de produção.

2. Reduz a dependência da aquisição paga

Seja você mesmo; todos os outros já estão ocupados.

Seja você mesmo; todos os outros já estão ocupados.

O UGC segue o exemplo deste manual.

Dados da Emplifi revelam que o UGC gera quase quatro vezes mais engajamento do que os anúncios padrão do Instagram. Isso permite que os gerentes de crescimento atinjam os KPIs com mais eficiência, transferindo o orçamento da compra de “impressões” para a construção de “influência”.

📌 Exemplo: os concursos da GoPro, como o Line of the Winter, obtêm clipes do campo por meio de hashtags e prêmios da marca, o que mantém seus canais de mídia social cheios de conteúdo autêntico criado pelos clientes.

3. Promove a defesa da marca e a amplificação orgânica

A Nike mostra como transformar clientes comuns em embaixadores da marca. Sua estratégia nas redes sociais convida os fãs a postar momentos de treinamento e marcar linhas de produtos. Em seguida, a marca seleciona as melhores postagens para destacar tanto a marca quanto os membros da comunidade.

O resultado é um fluxo constante de conteúdo autêntico, mais eficaz do que a publicidade tradicional.

Um exemplo da indústria de alimentos e bebidas é o programa de recompensas da Starbucks, que estimula o comportamento repetitivo e uma base de membros leais que conversam, postam e retornam.

No ano fiscal de 2024, a Starbucks registrou 33,8 milhões de membros ativos em 90 dias nos EUA. Essa base amplifica os lançamentos de produtos e menus sazonais de forma orgânica em publicações e histórias nas redes sociais.

Esse é o crescimento da comunidade que vai além do que os pagamentos por si só podem oferecer.

4. Cria ciclos contínuos de feedback para a melhoria do produto

O conteúdo liderado pela comunidade é um canal de pesquisa ao vivo para produtos e experiência do usuário. A Microsoft formalizou isso com seu portal público de feedback, onde os usuários enviam sugestões e votam em ideias sobre produtos e, em seguida, acompanham as respostas das equipes.

Você pode usar essa estrutura para suas próprias plataformas de UGC para exibir métricas relevantes, como volume de envios, tempo de resposta e alterações enviadas.

O Figma é outro exemplo clássico de integração de UGC em um produto.

Sua recapitulação “Você moldou isso” mostra como os recursos lançados foram impulsionados pelo feedback dos designers, arquivos da comunidade e discussões contínuas. Isso incentiva a participação e mostra à comunidade que suas contribuições são importantes.

Desafios na ampliação do UGC e do conteúdo da comunidade

Um profissional de marketing no Reddit disse que sua maior dificuldade é “escalar para 50 UGCs ativos ao mesmo tempo”, porque cada nicho se comporta de maneira diferente e o ROAS é difícil de determinar, mesmo com links de rastreamento.

Outro explicou como o UGC só funciona quando os criadores realmente se encaixam no público, e que a consistência entre nichos é o verdadeiro desperdício de tempo.

Isso se aplica à maioria das equipes de marketing.

🚩 Vejamos os obstáculos específicos que os gerentes de crescimento enfrentam ao dimensionar o conteúdo gerado pelo usuário (UGC) e o conteúdo liderado pela comunidade:

Medição e velocidade: Atribuir o ROI em plataformas isoladas é difícil porque as métricas de “último clique” ignoram o quanto o UGC contribui para a venda final. Além disso, as constantes idas e vindas necessárias para “ajustar” o tom de um criador diminuem o ritmo da campanha.

Gestão jurídica e de direitos: o conteúdo “público” não é “de uso gratuito”. As marcas enfrentam riscos significativos de direitos autorais e privacidade se reutilizarem avaliações ou vídeos de usuários sem consentimento legal explícito e termos de uso claros.

Mantendo as comunidades saudáveis : à medida que as comunidades crescem, a carga de trabalho de moderação aumenta. Sem uma gestão ativa e diretrizes claras, comportamentos tóxicos podem destruir a confiança na marca mais rapidamente do que uma equipe consegue reagir às mudanças nas políticas da plataforma.

Equilibrando autenticidade com padrões da marca : os algoritmos recompensam o conteúdo “improvisado”, mas as partes interessadas geralmente pressionam por recursos “polidos”. O maior obstáculo é convencer a liderança a priorizar o real em vez do perfeito , mantendo a segurança e os valores da marca.

Fornecimento e logística: encontrar os criadores de nicho certos é mais importante do que o número de seguidores, mas o envio manual de mensagens diretas frias é ineficiente. As equipes precisam de sistemas automatizados para briefings, uploads e aprovações para manter um fluxo constante de conteúdo.

Como os gerentes de crescimento podem ampliar o UGC e as campanhas lideradas pela comunidade

A Unilever transferiu 50% de seu orçamento de mídia para programas sociais e de influenciadores para buscar “desejabilidade em escala”. Esse é um sinal claro de que o conteúdo da comunidade e dos criadores agora está no centro do crescimento.

Muitas equipes sentem o peso da dispersão do trabalho, em que tarefas, aprovações e ativos estão espalhados por muitos lugares, e o contexto se perde. Acrescente a isso a dispersão da IA, com ferramentas desconectadas que não conhecem o seu trabalho, e campanhas simples se tornam lentas e caras. O ClickUp resolve isso sendo um espaço de trabalho de IA convergente que funciona de ponta a ponta para sua equipe.

Vamos ver como os gerentes de crescimento podem ampliar o UGC e as campanhas lideradas pela comunidade usando prompts simples e uma pilha leve do ClickUp!

1) Padronize os prompts para que os envios sejam fáceis (e alinhados à marca)

Comece com um pacote semanal de prompts ao qual os membros da sua comunidade possam reagir em poucos minutos. Mantenha-o específico para o seu público-alvo e as plataformas nas quais você publica. Pense em ganchos para o TikTok, ângulos para o carrossel do LinkedIn, esboços de tutoriais curtos e roteiros de antes e depois.

Aqui você pode usar o ClickUp Docs para manter o pacote de prompts, os valores da marca e o que fazer/não fazer em um só lugar, para não precisar reescrever as orientações para cada campanha.

Colabore em documentos com sua equipe e mantenha notas com o ClickUp Docs

Quando receber feedback da área jurídica, de produtos ou social, lide com ele no contexto com @menções e comentários. Dessa forma, o “porquê” permanece anexado ao briefing final.

Procurando uma maneira fácil de gerenciar o conteúdo da sua comunidade? O modelo de gerenciamento de comunidade do ClickUp foi criado para a realidade cotidiana da construção de comunidades. Planeje tópicos de conteúdo, mantenha-se receptivo aos membros da comunidade e acompanhe o que está funcionando em seus canais de marketing.

Obtenha um modelo gratuito Transforme o trabalho disperso da comunidade em um sistema claro e rastreável com o modelo de gerenciamento de comunidade do ClickUp.

Você pode usá-lo para planejar temas, organizar tarefas por categoria e manter os fluxos de aprovação visíveis para tudo, desde postagens em mídias sociais até eventos virtuais.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe as tarefas da comunidade com status personalizados, como Aprovado, Bloqueado e Precisa de aprovação.

Planeje tópicos de conteúdo da comunidade e rotinas de engajamento em um fluxo de trabalho compartilhado.

Linha do tempo e Alterne entre as visualizações Gantt para gerenciar cronogramas de eventos e iniciativas em andamento.

Agrupado por categoria para que as prioridades não fiquem ocultas. Organize o trabalho usando a visualizaçãopara que as prioridades não fiquem ocultas.

Use a visualização do Guia de Introdução para integrar colegas de equipe e manter seu processo consistente.

2) Crie um pipeline de envio e direitos em que você possa confiar

Os esforços de UGC fracassam quando o “conteúdo público” é tratado como “livre para reutilização”. Crie uma entrada leve que capture:

Quem o criou (histórias de usuários, nome do criador, clientes existentes vs. novos)

Onde ele está (plataformas de mídia social, fonte de tráfego do site, postagem da comunidade)

Como você pode usá-lo (apenas orgânico vs. pago, janela de uso, regiões)

Comprovante de permissão (ID de consentimento, link de liberação, captura de tela da mensagem)

Depois que a estrutura estiver definida, os painéis do ClickUp podem monitorar os gargalos operacionais. Acompanhe o que está atrasando você: tempo de revisão, proporção de direitos de publicação e ativos aguardando edições.

Crie painéis personalizados para acompanhar suas métricas e metas com os painéis do ClickUp

Você também pode usar os cartões de IA para seus painéis, para obter atualizações e resumos mais rápidos ao relatar movimentos semanais às partes interessadas.

3) Transforme os programas da comunidade em “rituais de conteúdo”

O crescimento da comunidade se torna previsível quando você executa ações repetíveis em uma programação:

AMA mensal ou horário de atendimento (engajamento da comunidade + feedback sobre o produto)

Desafio “Mostre seu fluxo de trabalho” (conteúdo criado + prova social)

Semana de tutoriais (crie tutoriais que diminuam o atrito para clientes em potencial)

Eventos virtuais com publicações recapitulativas (informações valiosas + amplificação)

💡 Dica profissional: O modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp transforma as informações do painel em ações para o próximo trimestre. Estruture os primeiros 30 dias em torno de limpeza e ganhos rápidos, os próximos 30 em processos repetíveis e os últimos 30 em escala e delegação. Seja prático: defina responsáveis, estabeleça duas ou três metas mensuráveis e faça uma revisão semanal.

4) Use experimentos para ampliar o que funciona, não o que é mais divulgado

Quando você publica em canais de mídia social, uma “boa ideia” ainda pode fracassar se o gancho, o formato ou a CTA forem inadequados para essa plataforma.

Nesta etapa, você pode contar com o modelo de quadro branco ClickUp Growth Experiments para ajudá-lo a realizar experimentos. Ele ajuda a visualizar seu pipeline e manter a colaboração simples quando várias partes interessadas estão envolvidas.

Obtenha um modelo gratuito Transforme “devemos testar isso” em um plano de experimento claro com o modelo de quadro branco de experimentos de crescimento do ClickUp.

Ele também foi desenvolvido para dar suporte a todo o fluxo: brainstorming em um quadro branco, priorização, atribuição de responsáveis e acompanhamento do progresso durante a implementação.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Mapeie hipóteses, impacto esperado e próximos passos em um único quadro branco que sua equipe pode editar em conjunto.

Acompanhe os experimentos com status simples, como “Aberto” e “Concluído”, para que nada pare no meio do teste.

Categorize experimentos com campos personalizados para que os relatórios permaneçam consistentes à medida que o volume cresce.

Use a visualização do Quadro de Experimentos de Crescimento para priorizar testes e designar responsáveis.

Mantenha sua equipe alinhada com a visualização do Guia de Introdução, para que a configuração da experiência não varie de pessoa para pessoa.

5) Reutilize um recurso forte em vários canais sem perder o contexto

Se você deseja mais produção de conteúdo gerado pelo usuário sem aumentar os custos de produção de conteúdo, precisa de um fluxo de trabalho do tipo “uma história, vários formatos” (vídeo curto, carrossel, trecho de e-mail, bloco de prova da página de destino).

💡 Dica profissional: use o modelo de plano de conteúdo do ClickUp para mapear cada ativo aprovado para suas versões reutilizadas e datas de publicação. Em vez de rastrear o conteúdo em documentos e calendários desconectados, você obtém um modelo de lista que mantém cada parte do conteúdo vinculada aos proprietários e à aprovação.

6) Mantenha o ciclo de feedback visível (para que os membros contribuam novamente)

Sua comunidade próspera contribui mais quando vê resultados. Capture temas recorrentes das discussões da comunidade e encaminhe-os para o produto ou CX, depois publique o que mudou.

Em vez de ler manualmente cada tópico, você pode usar o ClickUp Brain para resumir o que mudou em um Espaço, Lista ou projeto e, em seguida, converter o resultado em próximas etapas (tarefas de conteúdo ou ações de moderação).

Obtenha resumos detalhados de todas as atualizações do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

💡 Dica profissional: use os agentes do ClickUp para reduzir o atraso na revisão e moderação. Esses agentes de IA podem ser executados em espaços, listas ou canais de bate-papo específicos do ClickUp e agir quando os gatilhos e condições forem atendidos. Para o UGC, isso pode significar marcar um envio, verificar se um campo de consentimento foi preenchido, encaminhar o conteúdo para um revisor ou criar tarefas a partir de notas de reunião.

Medindo o impacto do UGC e da comunidade

Se você leva a sério a ampliação do conteúdo gerado pelo usuário e liderado pela comunidade, comece vinculando o conteúdo gerado pelo usuário a indicadores-chave de desempenho claros, em vez de contagens de vaidade.

O relatório Tendências de Mídia Digital 2025 da Deloitte afirma que 56% da Geração Z e 43% da geração Y consideram o conteúdo das mídias sociais mais relevante do que a TV. Aproximadamente metade sente uma conexão pessoal mais forte com os criadores do que com as personalidades da TV.

Os membros e criadores da sua comunidade são a cultura.

😉 Então, aqui está uma estrutura leve para relatórios:

Colete: centralize o conteúdo criado pelo usuário com tags claras para canal, campanha, formato, produto e mercado.

Atributo: Compare o desempenho do UGC com o do não UGC em métricas relevantes.

Destaque a prova social: coloque o UGC de alto desempenho perto das chamadas para ação e das etapas de checkout.

Feche o ciclo: alimente temas recorrentes para o produto e a experiência do cliente e, em seguida, anuncie as correções enviadas aos membros da comunidade.

Repita mensalmente: avalie os salvamentos e compartilhamentos, atualize as hashtags da marca e elimine o que não gera conversões.

Em uma pesquisa do ClickUp com 1.000 trabalhadores, aproximadamente 45% das equipes já haviam abandonado as ferramentas de IA adotadas no ano anterior, ressaltando como a sobrecarga de ferramentas corrói a confiança e os resultados.

Você não precisa de uma pilha enorme para dimensionar o conteúdo gerado pelo usuário e o crescimento da comunidade. As cinco ferramentas certas abrangem escuta e descoberta, direitos e distribuição, operações de criação e a camada de “IA de trabalho” que mantém o contexto em um só lugar.

1. ClickUp

Use o Workspace conectado do ClickUp junto com seus recursos alimentados por IA para realizar seu trabalho com facilidade

Sua estratégia de UGC começa a falhar devido ao volume: envios vindos de várias plataformas de mídia social, aprovações em threads de bate-papo e métricas importantes espalhadas por muitas guias. O espaço de trabalho unificado do ClickUp resolve esse desafio.

Com o ClickUp, em vez de tratar o conteúdo gerado pelo usuário como uma “prova social aleatória”, você pode executá-lo como um fluxo de trabalho repetível. Cada ativo tem um proprietário, um status e um rastro claro que remete à sua estratégia de marketing.

Além disso, o ClickUp Brain pode ajudá-lo a resumir longas discussões da comunidade, extrair itens de ação das atualizações e redigir conteúdo para publicações nas redes sociais.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Requer tempo para configurar bem se você deseja pipelines limpos em vários canais e equipes (alguns revisores relatam uma curva de aprendizado).

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5,0 (mais de 10.800 avaliações) 4,7/5,0 (mais de 10.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5,0 (mais de 4.520 avaliações) 4,6/5,0 (mais de 4.520 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o ClickUp

Um revisor escreveu:

Adoro o fato de que tudo o que precisamos para nos mantermos organizados e no caminho certo está em um só lugar. Não é mais necessário alternar entre o Google Drive, e-mails, WhatsApp, uma “lista de tarefas” e vários outros aplicativos irritantes que não funcionam juntos corretamente – literalmente tudo pode acontecer neste único espaço.

Adoro o fato de que tudo o que precisamos para nos mantermos organizados e no caminho certo está em um só lugar. Não é mais necessário alternar entre o Google Drive, e-mails, WhatsApp, uma “lista de tarefas” e vários outros aplicativos irritantes que não funcionam juntos corretamente – literalmente tudo pode acontecer neste único espaço.

💡 Dica profissional: crie uma rotina de operações de UGC assistida por IA com o ClickUp BrainGPT. Pesquise em todo o seu espaço de trabalho e tenha acesso a todos os seus arquivos com o ClickUp BrainGPT Quando você gerencia UGC em escala, a velocidade é importante, mas a consistência é ainda mais importante. O ClickUp BrainGPT pode ajudá-lo a capturar ideias mais rapidamente e transformar as contribuições da comunidade em briefings repetíveis. Capture instantaneamente ganchos de UGC e notas de criadores com o Talk to Text : use o Talk to Text do ClickUp BrainGPT para ditar um gancho, CTA ou briefing onde quer que você esteja. Adicione nomes de produtos, hashtags de marcas e termos de campanha ao seu dicionário BrainGPT para que seus briefings permaneçam consistentes.

Faça perguntas que revelem padrões, não apenas “o que aconteceu”: use o modelo Brain no BrainGPT quando quiser respostas baseadas no seu trabalho, pois ele pode pesquisar no ClickUp, nos seus aplicativos conectados e na web. Exemplos de prompts que você pode usar: “Quais ângulos de UGC obtiveram o maior número de salvamentos e compartilhamentos este mês?” “Mostre-me as principais histórias de usuários que reutilizamos em vários canais e quais tiveram o melhor desempenho” “Quais são as objeções mais comuns nas discussões da comunidade neste trimestre?”

“Quais ângulos de UGC obtiveram o maior número de salvamentos e compartilhamentos este mês?”

“Mostre-me as principais histórias de usuários que reutilizamos em vários canais e quais tiveram o melhor desempenho”.

“Quais são as objeções mais comuns nas discussões da comunidade neste trimestre?” “Quais ângulos de UGC obtiveram o maior número de salvamentos e compartilhamentos este mês?”

“Mostre-me as principais histórias de usuários que reutilizamos em vários canais e quais tiveram o melhor desempenho”.

“Quais são as objeções mais comuns nas discussões da comunidade neste trimestre?” Encontre ativos antigos sem precisar vasculhar pastas: use use a Pesquisa Empresarial do ClickUp BrainGPT para acessar briefings antigos ou conteúdos anteriores criados sobre um determinado tópico, para que você possa reutilizar formatos comprovados em vez de começar do zero. Escolha o modelo certo para o trabalho: mantenha o Brain selecionado quando precisar de respostas relacionadas ao espaço de trabalho e, em seguida, mude para ChatGPT, Claude ou Gemini quando quiser reescrever rapidamente ou usar tons alternativos (esses modelos não terão acesso ao conhecimento do seu espaço de trabalho).

2. Sprout Social

via Sprout Social

O Sprout Social ajuda você a ver o que seu público gosta e a encontrar novas tendências. Ele também mantém seus calendários de conteúdo organizados em todas as suas contas de mídia social.

Embora o Sprout lide com publicações e relatórios, ele geralmente funciona em conjunto com um sistema separado que gerencia seu trabalho criativo (como redigir briefings e obter direitos legais).

Melhores recursos do Sprout Social

Gerencie sua programação de postagens em todas as mídias sociais e obtenha a aprovação da equipe em um só lugar.

Use ferramentas de escuta para ver como as pessoas se sentem em relação à sua marca e medir o engajamento delas.

Visualize todos os seus dados juntos para ver quais canais sociais estão tendo o melhor desempenho.

Limitações do Sprout Social

Os preços baseados em licenças podem aumentar rapidamente para equipes que precisam de muitos colaboradores.

A escuta avançada e a profundidade dos relatórios podem exigir tempo de configuração.

Preços do Sprout Social

Padrão: US$ 199 por licença/mês

Profissional: US$ 299 por licença/mês

Avançado: US$ 399 por licença/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Sprout Social

G2: 4,4/5 (mais de 5.750 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Sprout Social

Um revisor escreveu:

O Sprout Social tem sido uma ferramenta valiosa para simplificar o gerenciamento de mídias sociais. Adoro ter todas as plataformas conectadas em um só lugar, facilitando muito o agendamento e a publicação.

O Sprout Social tem sido uma ferramenta valiosa para simplificar o gerenciamento de mídias sociais. Adoro ter todas as plataformas conectadas em um só lugar, facilitando muito o agendamento e a publicação.

3. Emplifi

via Emplifi

O Emplifi é ideal para equipes que precisam de dados sociais detalhados e acompanhamento claro do desempenho em plataformas de mídia social. Ele ajuda equipes grandes a acompanhar o desempenho de suas publicações e compará-las com as de outras empresas.

Para gerentes de crescimento, a Emplifi ajuda a medir e melhorar o conteúdo gerado pelo usuário (UGC). Ela mostra quais postagens atuam como a melhor “prova social” e ajudam a transformar seguidores em clientes.

Melhores recursos do Emplifi

Relate métricas de engajamento e conteúdo criado em todos os canais.

Descubra quais fotos e vídeos criados por fãs geram mais vendas.

Padronize os relatórios entre regiões e equipes para obter medições consistentes.

Limitações do Emplifi

Os preços são normalmente baseados em cotações, o que dificulta o orçamento na fase inicial.

Preços da Emplifi

Essencial para marketing social: US$ 1.249/mês

Marketing social avançado: US$ 2.499/mês

Planos de atendimento social: preços personalizados

Planos de comércio social: preços personalizados

Avaliações e comentários da Emplifi

G2: 4,4/5 (mais de 360 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 35 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre a Emplifi

Um revisor escreveu:

Gosto do fato de poder reunir todas as minhas mídias sociais e conteúdos em um só lugar e também publicar diretamente em todas ou em uma mídia social o conteúdo, além de poder revisar todas as estatísticas em um só lugar.

Gosto do fato de poder reunir todas as minhas mídias sociais e conteúdos em um só lugar e também publicar diretamente em todas ou em uma mídia social o conteúdo, além de poder revisar todas as estatísticas em um só lugar.

4. Bazaarvoice

via Bazaarvoice

O Bazaarvoice é amplamente utilizado por marcas de comércio eletrônico para coletar e distribuir conteúdo de usuários, como avaliações, comentários e envios visuais. Ele é especialmente relevante quando você deseja que mais UGC seja colocado próximo aos pontos de conversão, onde a prova social pode influenciar as decisões de compra.

Ele também oferece suporte à distribuição em ecossistemas de varejo e parceiros. Isso é particularmente útil se sua estratégia de comércio eletrônico depende de vários canais além do seu próprio site.

Melhores recursos do Bazaarvoice

Colete e exiba avaliações e comentários que auxiliem nas decisões de compra.

Distribua o UGC para redes de varejistas e parceiros para expandir o alcance além dos canais próprios.

Encontre criadores e gerencie colaborações com a solução Creator Marketing.

Limitações do Bazaarvoice

Os preços são normalmente orientados para empresas, o que pode ser pesado para equipes menores.

Preços da Bazaarvoice

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Bazaarvoice

G2: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre a Bazaarvoice

Um revisor escreveu:

Gosto do fato de poder reunir todas as minhas mídias sociais e conteúdos em um só lugar e também publicar diretamente em todas ou em uma mídia social o conteúdo, além de poder revisar todas as estatísticas em um só lugar.

Gosto do fato de poder reunir todas as minhas mídias sociais e conteúdos em um só lugar e também publicar diretamente em todas ou em uma mídia social o conteúdo, além de poder revisar todas as estatísticas em um só lugar.

Exemplos reais de crescimento liderado pela comunidade

Você pode identificar o crescimento liderado pela comunidade sempre que os fãs cocriam o produto, o conteúdo ou o manual. Aqui estão cinco exemplos recentes para mostrar como é uma “comunidade próspera” na prática.

✅ LEGO IdeasOs fãs sugerem novos conjuntos LEGO e votam nos seus favoritos. Os vencedores são transformados em produtos reais. Em setembro de 2025, um recorde de 146 designs passou para a fase final de revisão. Isso mostra que mais pessoas estão criando e compartilhando ideias do que nunca.

✅ Sephora Beauty InsiderA Sephora usa sua comunidade para crescer. Os membros compartilham avaliações e histórias que funcionam como “prova social”, fazendo com que outras pessoas queiram comprar. Essa comunidade ajuda os compradores a encontrar produtos online e depois comprá-los nas lojas. Essa abordagem impulsionada pelos fãs é a arma secreta da Sephora para se manter à frente de outras marcas.

✅ RedditO Reddit abriga mais de 100.000 comunidades ativas onde as pessoas compartilham ideias e UGC em tempo real. Em 2024, o site tinha cerca de 73 milhões de usuários diários. Hoje, esse número cresceu para mais de 100 milhões, mostrando o quão poderosa pode ser a discussão liderada pela comunidade.

✅ DiscordO Discord usa chat de voz e texto ao vivo para manter os fãs e criadores conversando todos os dias. Ele tem cerca de 259 milhões de usuários mensais. Essas pessoas se juntam a servidores administrados por seus criadores ou marcas favoritas para colaborar e interagir em tempo real.

✅ GitHubO GitHub mostra como as comunidades podem criar produtos juntas. A plataforma de código aberto tem mais de 100 milhões de contas de desenvolvedores. Os membros da comunidade criaram centenas de milhões de projetos. Cada nova contribuição torna as ferramentas e bibliotecas melhores para todos, criando um enorme efeito de rede.

Para os gerentes de crescimento, o resultado é o conteúdo gerado pelo usuário em forma de código, moldando o roteiro do produto publicamente.

Armadilhas a evitar ao ampliar o conteúdo gerado pelo usuário e pela comunidade

O crescimento do UGC pode estagnar rapidamente se aspectos básicos como consentimento, divulgações e moderação forem negligenciados. Pense nisso como um trabalho de produto: primeiro crie proteções e, depois, amplie.

Obtenha permissão primeiro: só reutilize conteúdo (imagens, nomes ou vozes) se você tiver os direitos autorais. Mantenha registros claros de quando e onde você tem permissão para usá-los.

Seja honesto sobre anúncios: se você pagar por um endosso, diga isso dentro do vídeo ou áudio. Não esconda a divulgação em uma legenda longa; ela deve ser fácil de ver para todos.

Sem avaliações falsas: nunca compre ou venda feedback falso. nunca compre ou venda feedback falso. As regras da FTC permitem multas pesadas se uma marca usar “provas sociais” falsas para enganar os clientes.

Proteja suas apostas: os algoritmos das mídias sociais mudam rapidamente. Distribua seu conteúdo por diferentes plataformas para que uma única atualização não prejudique seu alcance.

Planeje a moderação: defina regras claras para a comunidade desde o início. Use ferramentas de denúncia e tenha um plano para lidar com problemas rapidamente, antes que eles prejudiquem a confiança na sua marca.

O futuro do crescimento liderado pela comunidade

Três grandes tendências estão moldando o que vem a seguir.

Em primeiro lugar, o comércio está se aprofundando nas redes sociais. O GMV da TikTok Shop nos EUA cresceu para cerca de 1,1 bilhão em julho de 2025, e os analistas projetam uma aceleração contínua.

Os dados e a distribuição estão sendo renegociados, à medida que o Reddit assina e renova contratos multimilionários de conteúdo com o Google e a OpenAI. Isso posiciona as comunidades como fontes de treinamento e descoberta premium.

Por fim, os orçamentos estão acompanhando a eficácia. O investimento em marketing de criadores está tirando dinheiro do marketing pago tradicional, já que as marcas exigem ROI mensurável dos canais da comunidade.

🤔 O que isso significa para os gerentes de crescimento

Torne o conteúdo comprável: use avaliações curtas e vídeos tutoriais que levem diretamente ao checkout. Coloque as avaliações dos clientes ao lado dos botões “comprar” para ajudar as pessoas a decidirem mais rapidamente.

Seja dono dos seus dados e direitos: sempre obtenha permissão clara para usar o conteúdo do cliente. Mantenha seus arquivos bem etiquetados e organizados para que você possa compartilhá-los facilmente com mecanismos de pesquisa e parceiros de varejo.

Aposte na autenticidade: concentre-se em avaliações verificadas e seja honesto sobre parcerias pagas. Trate a confiança como uma forma de crescer, pois são as histórias reais que realmente transformam visitantes em compradores.

Consolide a pilha: menos ferramentas, integração mais profunda. Execute fluxos de trabalho de UGC em um espaço de trabalho convergente que conecta tarefas, documentos e bate-papos, para que você elimine a alternância de contexto.

Use a comunidade como P&D: ouça as histórias dos fãs para encontrar ideias para novos produtos. Quando você resolver um problema com base no feedback deles, informe-os. Isso torna os fãs mais leais e reduz os custos de aquisição.

UGC na frente, ClickUp nos bastidores

As histórias da comunidade e o amor dos usuários podem levar uma marca mais longe do que qualquer anúncio. O verdadeiro trabalho é construir um sistema simples que transforme esses momentos em resultados consistentes.

Veja por que o ClickUp é ideal para essa tarefa. Ele mantém seu trabalho em um só lugar, para que nada se perca em chats ou pastas. Os documentos contêm as instruções; as automações mantêm as coisas em movimento. Além disso, os painéis do ClickUp exibem as ações que realmente fizeram a diferença, enquanto o ClickUp Brain transforma reuniões em notas e tarefas que você pode colocar em prática.

Se você deseja menos abas, transferências mais rápidas e uma leitura clara do ROI, inscreva-se no ClickUp agora!

Perguntas frequentes (FAQ)

Vincule o conteúdo gerado pelo usuário a indicadores-chave de desempenho, não apenas a curtidas. Acompanhe a taxa de conversão de UGC versus não UGC, conversões assistidas, valor médio do pedido, taxa de adição ao carrinho e tráfego do site a partir de postagens nas redes sociais. Use salvamentos e compartilhamentos como sinais iniciais de sucesso. Crie um painel para comparar facilmente diferentes tipos de postagens e ver o que funciona.

Torne isso fácil, específico e gratificante. Publique prompts semanais claros, mostre histórias de sucesso e alterne os temas. Use hashtags da marca e um formulário de envio simples e, em seguida, dê crédito aos membros da comunidade publicamente. Reduza o atrito em dispositivos móveis, responda rapidamente para manter o envolvimento da comunidade alto e realize concursos com regras transparentes para incentivar mais conteúdo gerado pelo usuário.

Sim, se você combinar automação com revisão humana. Comece com sinalizadores de palavras-chave e imagens para violações de política. Encaminhe casos extremos para moderadores e registre as decisões para aprendizado. Use resumos de IA para revelar insights valiosos de longas discussões e debates da comunidade. Marque automaticamente o conteúdo criado por membros ativos, para que seja mais fácil encontrá-lo posteriormente. Seu objetivo é obter tempos de resposta mais rápidos e espaços mais seguros, sem perder nuances.

Priorize vozes reais e divulgações transparentes. Peça permissão, registre direitos e evite edições pesadas que apaguem o tom do usuário. Dê preferência a histórias de usuários, tutoriais e publicações de antes e depois que pareçam nativas das plataformas de mídia social. Mantenha os incentivos simples, destaque métricas relevantes que sejam importantes para a comunidade e apresente uma mistura de clientes existentes e novos membros da comunidade para evitar a uniformidade.

Use um espaço de trabalho convergente que mantém prompts, aprovações e análises juntos. O ClickUp reúne briefings em documentos, roteamento com automações e relatórios de desempenho em painéis, para que sua marca e seus criadores possam ver a mesma fonte de verdade.