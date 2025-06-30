As 10 melhores ferramentas de criação de conteúdo com IA em 2026

Vamos ser sinceros: as ferramentas de criação de conteúdo com IA estão em alta em todos os lugares.

Pesquisas recentes indicam que aproximadamente 76% dos profissionais de marketing utilizam atualmente essas ferramentas em seu trabalho, sendo que 85% as empregam especificamente para a redação de artigos.

No entanto, apesar dessa ampla adoção, é normal ter ceticismo em relação às capacidades da inteligência artificial. Ninguém quer correr o risco de que conteúdo superficial gerado por IA prejudique a voz da sua marca.

No entanto, a ferramenta de IA certa pode tornar sua equipe mais rápida, mais produtiva e mais escalável — sem aumentar o quadro de funcionários.

Ferramentas de IA de qualidade podem produzir não apenas conteúdo escrito de alta qualidade, mas também imagens e vídeos gerados por IA para suas atividades de marketing de conteúdo.

Então, como escolher a ferramenta certa de criação de conteúdo com IA? Depois de testar exaustivamente 11 opções, estou compartilhando minhas conclusões nesta postagem do blog. Você terá uma visão geral dos recursos, limitações e avaliações de cada ferramenta — essencialmente, um panorama completo para ajudá-lo a decidir.

Vamos começar.

Embora a escolha da ferramenta dependa em grande parte dos objetivos e prioridades da sua equipe, há certas características a serem observadas, especialmente ao avaliar uma variedade de plataformas de produção de texto, imagem e vídeo. Veja o que levar em consideração nas ferramentas de IA:

Casos de uso: Se for investir em uma ferramenta de IA, você deve escolher uma que seja o mais versátil possível. Por exemplo, softwares de texto com IA e Se for investir em uma ferramenta de IA, você deve escolher uma que seja o mais versátil possível. Por exemplo, softwares de texto com IA e geradores de esboços devem ajudá-lo em tudo, incluindo posts de blog, e-books, atualizações no LinkedIn, etc. Quanto mais adaptável for a ferramenta, mais valor ela agregará ao seu fluxo de trabalho.

Preços: É importante garantir que a ferramenta de criação de conteúdo com IA se encaixe no seu orçamento e, ao mesmo tempo, ofereça valor mensurável ao longo do tempo. É essencial avaliar como a ferramenta ajuda a economizar custos por meio de seus recursos de automação. Aprender É importante garantir que a ferramenta de criação de conteúdo com IA se encaixe no seu orçamento e, ao mesmo tempo, ofereça valor mensurável ao longo do tempo. É essencial avaliar como a ferramenta ajuda a economizar custos por meio de seus recursos de automação. Aprender a automatizar os processos de criação de conteúdo de forma eficaz pode maximizar ainda mais o seu ROI.

Curva de aprendizado: Sua equipe deve ser capaz de aprender rapidamente a usar a ferramenta de IA escolhida para que possa começar a criar conteúdo envolvente — seja escrito, visual ou em vídeo — o mais rápido possível. Portanto, opte por algo intuitivo e fácil de usar.

Qualidade do conteúdo: Isso, é claro, é inegociável. Embora qualquer ferramenta de criação de conteúdo com IA precise de algum treinamento e ajustes, ela deve ser capaz de entregar resultados de alta qualidade e sem erros em todos os formatos e plataformas. Você não quer perder tempo revisando esboços de blogs, textos de PPC ou roteiros de vídeo gerados por IA

Personalização: Procure uma plataforma que permita uma personalização profunda do tom de voz, estilo de design, formato e preferências do público. Por exemplo, você deve poder ajustar as configurações da ferramenta para criar apresentações profissionais para um público corporativo e legendas informais e envolventes para redes sociais

Ferramenta Caso de uso Ideal para ClickUp Geração de conteúdo com IA e gerenciamento de projetos Profissionais de marketing, equipes de gerenciamento de campanhas, criadores de conteúdo ChatGPT Produção de texto com IA e assistência conversacional Escritores, pesquisadores e profissionais de atendimento ao cliente Copy.ai Redação de marketing e geração de ideias de conteúdo Equipes de marketing, agências e equipes de vendas externas Jasper Criação de conteúdo otimizado para pesquisa e direcionado Profissionais de marketing, especialistas em SEO e criadores de conteúdo Descrição Edição de áudio e vídeo com interface baseada em texto Podcasters, criadores de vídeo e editores de conteúdo de áudio e vídeo DALL•E Geração de imagens com IA Designers, profissionais de marketing e criadores de conteúdo visual Midjourney Geração de imagens estilizadas com IA Artistas, profissionais criativos e designers gráficos Synthesia Conteúdo profissional gerado por IA e produção de vídeo localizada Equipes de treinamento, educadores e profissionais de marketing multilíngues Invideo Criação de vídeos fácil de usar com modelos Gerentes de redes sociais, pequenas empresas e equipes de conteúdo Murf Produção de conversão de texto em fala Dubladores, editores de vídeo e criadores de multimídia Canva Soluções de design com ferramentas gráficas e de vídeo baseadas em IA Empresas, educadores e pessoas que não são designers

1. ClickUp (Ideal para geração de conteúdo com IA e gerenciamento integrado de projetos)

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos completo. Por ser totalmente personalizável e escalável, qualquer usuário, equipe ou organização pode configurá-lo para atender às suas necessidades específicas.

Se você está procurando criar calendários de conteúdo, painéis de marketing ou modelos de diretrizes de marca, acredite em mim quando digo que o ClickUp tem tudo isso e muito mais.

Adoro usar essa ferramenta porque sua inteligência artificial integrada, o ClickUp Brain, aprende a escrever do jeito que você escreve. Além disso, ela está integrada em toda a plataforma, então posso realizar várias tarefas, incluindo:

Produção de conteúdo de alta qualidade no ClickUp Docs para blogs, e-mails, textos publicitários, sites e muito mais

Resumindo os pontos críticos dos Documentos, Tarefas e comentários

Obter sugestões para simplificar e melhorar a redação

Criação de tabelas com dados detalhados e insights para qualquer área, desde restaurantes até o setor imobiliário

Transcrever notas de voz e clipes para texto e reutilizar o conteúdo

Comece a usar o ClickUp Brain Aperfeiçoe sua escrita com o ClickUp Brain, um assistente de redação integrado treinado com base no seu trabalho

O ClickUp Brain é poderoso para escrever e resumir, mas o ClickUp Brain MAX vai além com um companheiro de desktop de IA com prioridade de voz. Em vez de digitar, você pode usar o recurso de conversão de voz em texto para ditar esboços de blogs, ideias de campanhas ou edições e obter instantaneamente um texto refinado — estruturado e pronto para ser inserido em Docs, Tarefas ou comentários.

Criação de roteiros sem usar as mãos : Dite rascunhos, notas ou revisões sem interromper seu fluxo de trabalho

Conexões inteligentes : use @menções e prompts naturais para vincular ideias a documentos, tarefas ou colegas de equipe

IA contextual : Pesquise no ClickUp, no Google Drive e em outros serviços, obtendo a referência certa sem precisar alternar entre abas

Saída multilíngue: fale em um idioma, gere conteúdo em outro, enquanto ajusta o tom na hora

👉 Exemplo: “Max, crie uma tarefa de rascunho de blog para nossa campanha de marketing de IA, com prazo até sexta-feira.”

O ClickUp Docs é uma excelente ferramenta de documentação colaborativa para anotar ideias, redigir textos (com IA) e organizar o trabalho. Posso aprimorar meus documentos com marcadores, tabelas, links e várias opções de formatação.

Crie conteúdo e construa a base de conhecimento da sua empresa de forma colaborativa com o ClickUp Docs

Com a Pesquisa Conectada do ClickUp, encontrar qualquer arquivo em aplicativos conectados como Google Drive, Slack e Figma ficou mais fácil do que nunca — tudo a partir de um único hub centralizado.

Encontre uma agulha no seu conjunto de conteúdos com a Pesquisa Conectada do ClickUp

Além disso, o ClickUp oferece diversos modelos para estratégias de marketing, gerenciamento de campanhas e planejamento de eventos.

Quer você esteja explorando como usar a IA no marketing de conteúdo ou precise de um ponto de partida para sua produção criativa, esses modelos permitem que você comece com o pé direito, sem precisar partir do zero.

O ClickUp se concentra na criação, elaboração de estratégias e organização de conteúdo. É uma das melhores ferramentas de produtividade disponíveis, e eu não posso deixar de recomendá-la.

Principais recursos do ClickUp

Escolha entre mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp para visualizar seu calendário de conteúdo, fluxos de trabalho de produção ou pipelines editoriais da maneira que preferir — Lista, Kanban, Gráfico de Gantt e assim por diante

Passe da concepção à execução criando tarefas diretamente a partir dos seus Docs e dos quadros brancos do ClickUp ; incorpore arquivos relevantes, Docs e outros recursos para ter uma visão mais ampla

Alinhe as tarefas de produção de conteúdo com os objetivos mais amplos da equipe usando o ClickUp Goals , garantindo que cada peça de conteúdo contribua para sua estratégia geral

Crie e transcreva gravações de tela para treinar membros da equipe ou apresentar recursos do produto usando o ClickUp Clips

Simplifique seu processo de aprovação de conteúdo automatizando a transferência de tarefas — quando o conteúdo é aprovado, ele avança automaticamente para a próxima etapa

Acesse mais de 100 ferramentas comprovadas por pesquisas para otimizar a criação de conteúdo com sugestões personalizadas para funções e tarefas específicas

Monitore quanto tempo leva para redigir, editar e finalizar o conteúdo para identificar gargalos e otimizar a eficiência da sua equipe

Limitações do ClickUp

Leva tempo para dominar todos os seus recursos avançados — felizmente, há documentos de ajuda, demonstrações e cursos para facilitar a adoção

O painel exibe muitas informações, mas os usuários podem otimizar a aparência e as informações incluídas em suas configurações

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp: de uma avaliação no G2

O ClickUp é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos que reúne todos os recursos essenciais para o desenvolvimento de produtos em uma única plataforma. Seu suporte ao cliente de alto nível garante a resolução rápida de quaisquer problemas. A integração perfeita com várias plataformas simplifica os processos de migração. Além disso, os recursos de IA do ClickUp podem resumir e gerar descrições de tarefas, ajudando os desenvolvedores a compreender melhor suas atribuições.

O ClickUp é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos que reúne todos os recursos essenciais para o desenvolvimento de produtos em uma única plataforma. Seu suporte ao cliente de alto nível garante a resolução rápida de quaisquer problemas. A integração perfeita com várias plataformas simplifica os processos de migração. Além disso, os recursos de IA do ClickUp podem resumir e gerar descrições de tarefas, ajudando os desenvolvedores a compreender melhor suas atribuições.

2. ChatGPT (Ideal para produção de texto com IA e assistência conversacional)

via ChatGPT

Todos sabemos o que é o ChatGPT e o que ele faz. Você usa, eu uso, todos nós usamos. Desenvolvido pela OpenAI, esse agente conversacional alimentado por IA gera textos semelhantes aos humanos com base no prompt que recebe por meio do Processamento de Linguagem Natural (NLP).

O que mais me impressionou no ChatGPT foi que ele podia me ajudar em várias tarefas relacionadas a conteúdo, desde preparar esboços de blogs e redigir textos para páginas de destino até escrever boletins informativos corporativos e revisar e-mails para clientes.

Isso realmente me ajudou a economizar muito tempo e energia que, de outra forma, teriam sido gastos em pesquisa e redação.

Principais recursos do ChatGPT

Envie um arquivo e peça para que a ferramenta ajude a analisar dados, resumir informações ou criar um gráfico

Imite o estilo dos seus blogs e modelos de mídia social existentes para escrever textos alinhados à marca

Aproveite ferramentas complementares de IA como DALL•E e Sora AI para criar imagens e produzir vídeos, respectivamente

Limitações do ChatGPT

Foram observadas algumas preocupações com a privacidade ao utilizá-la com dados confidenciais ou proprietários, uma vez que a OpenAI processa os dados inseridos

Tende a perder o contexto em conversas mais longas, causando repetições ou confusão

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais: US$ 20/mês

Pro: US$ 200/mês

Equipe: US$ 30/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 630 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT: de uma avaliação no G2

Sou gerente em uma grande empresa de pontos de venda. Embora eu não seja muito habilidoso em programação — sei apenas algumas coisinhas —, ter meu próprio “programador” para me ajudar foi uma virada de jogo. Adoro poder criar uma mensagem personalizada e vê-la evoluir na direção que eu preciso. Tem sido incrivelmente útil para automatizar tarefas na minha conta do Google Workspace for Business. Por exemplo, configurei um notificador de chat fora do horário comercial que está dando conta de muita coisa. É simplesmente incrível o quanto você consegue realizar com a ajuda do ChatGPT!

Sou gerente em uma grande empresa de pontos de venda. Embora eu não seja muito habilidoso em programação — sei apenas algumas coisinhas —, ter meu próprio “programador” para me ajudar foi uma virada de jogo. Adoro poder criar uma mensagem personalizada e vê-la evoluir na direção que eu preciso. Tem sido incrivelmente útil para automatizar tarefas na minha conta do Google Workspace for Business. Por exemplo, configurei um notificador de chat fora do horário comercial que está dando conta de muita coisa. É simplesmente incrível o quanto você consegue realizar com a ajuda do ChatGPT!

3. Copy.ai (Ideal para a geração rápida de textos de marketing e ideias de conteúdo)

O Copy.ai é uma plataforma de IA para GTM que ajuda você a pesquisar dados, gerar ideias e produzir textos para vários tipos de conteúdo, incluindo artigos de liderança de pensamento, blogs de formato longo, publicações nas redes sociais e muito mais.

Adorei o fato de o Copy.ai funcionar com um modelo de preços sem limite de palavras, o que o torna uma opção prática para equipes com grandes necessidades de uso.

Além da criação de conteúdo habitual, o Copy.ai também auxilia na geração de pipeline, prospecção de clientes potenciais, integração de sistemas e programas de L&D.

Principais recursos do Copy.ai

Otimize todas as suas campanhas pagas por meio de testes A/B direcionados

Converta a fala (de entrevistas, eventos e gravações de chamadas de vendas) em texto em segundos

Automatize as partes tediosas da reutilização de conteúdo; transcreva ou extraia insights em segundos

Limitações do Copy.ai

É necessário utilizá-las com cautela, pois parte do conteúdo pode ser extraído de páginas da web publicadas, o que levanta preocupações quanto ao plágio

Elas estão crescendo rapidamente e, às vezes, a entrega do produto não corresponde ao prometido

Preços do Copy.ai

Gratuito para sempre

Plano Starter: US$ 49/mês por usuário

Avançado: US$ 249/mês (até 5 usuários)

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Copy.ai

G2: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Copy.ai: de uma avaliação no G2

O que mais gosto no Copy.ai é sua extensibilidade e integrações perfeitas. Do ponto de vista de vendas, ele me permite orquestrar fluxos de trabalho para enriquecer dados sobre clientes potenciais, contas e muito mais. Isso nos permite personalizar e-mails de entrada automatizados de forma eficaz. Além disso, nossos SDRs contam com pesquisas altamente específicas e relevantes para o mercado, eliminando a necessidade de começar do zero ao explorar novas contas. Do ponto de vista do marketing, o Copy.ai oferece o potencial de criar um mecanismo de conteúdo repetível com base em insights de vendas e chamadas de soluções — um recurso que estou ansioso para explorar mais a fundo.

O que mais gosto no Copy.ai é sua extensibilidade e integrações perfeitas. Do ponto de vista de vendas, ele me permite orquestrar fluxos de trabalho para enriquecer dados sobre clientes potenciais, contas e muito mais. Isso nos permite personalizar e-mails de entrada automatizados de forma eficaz. Além disso, nossos SDRs contam com pesquisas altamente específicas e relevantes para o mercado, eliminando a necessidade de começar do zero ao explorar novas contas. Do ponto de vista do marketing, o Copy.ai oferece o potencial de criar um mecanismo de conteúdo repetível com base em insights de vendas e chamadas de soluções — um recurso que estou ansioso para explorar mais a fundo.

4. Jasper (Ideal para a criação de conteúdo direcionado e otimizado para mecanismos de busca)

via Jasper

Quando você pensa em alternativas ao Copy.ai, inevitavelmente pensa no Jasper. Trata-se de uma plataforma de IA generativa desenvolvida especificamente para marketing, que oferece controle avançado da marca e um conjunto dinâmico de ferramentas de IA.

O que achei particularmente valioso no Jasper foi que ele podia sugerir palavras-chave, títulos e outros elementos necessários para melhorar o desempenho de SEO do conteúdo gerado.

Ele oferece mais de 50 modelos de planos de marketing e opções de personalização adequadas a diferentes requisitos de conteúdo. Além disso, o Jasper possui alguns outros recursos, como o Jasper Chat e o AI Art, e oferece suporte a mais de 29 idiomas.

Principais recursos do Jasper

Elabore um plano abrangente com metas e resultados esperados para uma campanha de marketing

Crie conteúdo alinhado à marca em qualquer lugar onde você escreva com a extensão do Chrome

Crie uma estratégia de conteúdo sólida baseada em IA, reutilizando, otimizando e convertendo o conteúdo existente em diferentes formatos

Limitações do Jasper

A oferta de teste é bastante agressiva, com o plano anual como padrão, sem direito a reembolso caso você se esqueça de cancelar

Sem plano gratuito

Carece de processamento de linguagem avançado, o que resulta em resultados de qualidade inferior e uma experiência menos intuitiva

Preços do Jasper

Creator: US$ 49/mês por licença

Pro: US$ 69/mês por licença

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jasper: de uma avaliação no G2

Existem inúmeras ferramentas de IA disponíveis online e, depois de experimentar várias opções pagas, acabei optando pelo Jasper. Os principais motivos para escolher essa plataforma são sua excelente qualidade na geração de conteúdo e sua capacidade de fornecer conteúdo altamente personalizado.

Existem inúmeras ferramentas de IA disponíveis online e, depois de experimentar várias opções pagas, acabei optando pelo Jasper. Os principais motivos para escolher essa plataforma são sua excelente qualidade na geração de conteúdo e sua capacidade de fornecer conteúdo altamente personalizado.

Leia também: Alternativas ao Jasper AI

5. Descript (Ideal para edição de áudio e vídeo com interface baseada em texto)

via Descript

O Descript é um editor de áudio e vídeo completo, baseado em IA. Seu diferencial é que ele é fácil de usar, e isso é verdade. Não tenho conhecimentos técnicos, mas consegui editar conteúdo de áudio e vídeo simplesmente editando a transcrição.

Eu poderia organizar os elementos visuais do meu vídeo como uma apresentação de slides e usar modelos e layouts para deixar tudo com boa aparência e som rapidamente.

O que eu adorei foi poder ler meu roteiro colocado ao lado da câmera, e o Descript fez parecer que eu estava olhando diretamente para a lente o tempo todo.

A ferramenta também pode transcrever áudio em mais de 20 idiomas e oferece um histórico de versões baseado na nuvem para acompanhar as alterações.

Principais recursos do Descript

Crie seu próprio clone de voz ou escolha entre vozes de IA pré-definidas para produzir uma introdução de podcast e fazer narrações em vídeo

Remova tudo o que você obviamente não quer no áudio, como “ums” e “uhs”, pausas longas e outras interferências verbais

Crie vídeos com facilidade usando legendas, formas e imagens com recurso de arrastar e soltar; ajuste layouts, fontes e estilos para combinar com a identidade visual da sua marca

Limitações do Descript

Às vezes, transcreve datas, ordinais e contrações de forma imprecisa, o que exige correção manual

Sem plano gratuito

Ao longo do último ano, tem sido relatado um desempenho cada vez mais lento; navegação, downloads e funcionalidades mais lentas, apesar do uso de uma conexão de internet de alta velocidade

Preços do Descript

Hobbyist: US$ 19/mês por usuário

Creator: US$ 35/mês por usuário

Negócios: US$ 50/mês por usuário

Avaliações e comentários do Descript

G2: 4,6/5 (mais de 550 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript: de uma avaliação no G2

Ao longo dos anos, usei uma dúzia de programas de edição diferentes para o meu negócio e já havia me resignado a nunca ficar totalmente satisfeito com a combinação de facilidade de uso, qualidade do resultado e preço. Três amigos me disseram para experimentar o Descript — amigos a quem agora devo uma boa garrafa de vinho, já que este é o software de edição de vídeo que eu só sonhava que pudesse existir. Agora, ao entrevistar pessoas para o meu canal no YouTube, não me preocupo com “ums” ou gaguejos, já que editar isso para fazer com que eu e meu convidado pareçamos bem preparados leva apenas alguns segundos. Os resumos que o Descript gera para o conteúdo do YouTube são de primeira qualidade. Com o Descript, poderei pelo menos dobrar minha produção de conteúdo, já que a edição agora leva um quarto do tempo que levava antes.

Ao longo dos anos, usei uma dúzia de programas de edição diferentes para o meu negócio e já havia me resignado a nunca ficar totalmente satisfeito com a combinação de facilidade de uso, qualidade do resultado e preço. Três amigos me disseram para experimentar o Descript — amigos a quem agora devo uma boa garrafa de vinho, já que este é o software de edição de vídeo que eu só sonhava que pudesse existir. Agora, ao entrevistar pessoas para o meu canal no YouTube, não me preocupo com “ums” ou gaguejos, já que editar isso para fazer com que eu e meu convidado pareçamos bem preparados leva apenas alguns segundos. Os resumos que o Descript gera para o conteúdo do YouTube são de primeira qualidade. Com o Descript, poderei pelo menos dobrar minha produção de conteúdo, já que a edição agora leva um quarto do tempo que levava antes.

6. DALL•E (Ideal para geração de imagens com IA e detalhes precisos)

Outra ferramenta da OpenAI, o DALL•E, cria imagens a partir de legendas de texto usando conceitos expressáveis em linguagem natural. É como usar o ChatGPT: basta inserir um prompt e você receberá uma imagem.

A única condição é que você deve ter clareza sobre o que deseja produzir. Um método que eu costumava usar era estudar algumas imagens que queria imitar e, em seguida, elaborar prompts com base nelas para gerar visuais semelhantes.

O DALL•E 3, a versão mais recente, às vezes consegue “preencher as lacunas” quando a solicitação sugere que a imagem deve conter um detalhe específico não explicitado — e isso é uma grande vantagem para quem não tem experiência criativa e está fazendo isso pela primeira vez.

Principais recursos do DALL•E

Aplique diferentes tipos de distorções ópticas ao conteúdo visual, como a “visão de lente olho de peixe” e o “panorama esférico”

Gere imagens em várias dimensões, incluindo 1024×1024, 1024×1792 e 1792×1024 pixels

Controle a localização e o ângulo a partir dos quais uma imagem é renderizada

Limitações do DALL•E

Erros podem esgotar os limites de sessão, potencialmente bloqueando o acesso dos usuários sem que eles tenham culpa alguma

Sem plano gratuito

Ele pode ignorar partes de uma solicitação se ela for muito longa ou excessivamente complexa

Preços do DALL•E

Padrão: A partir de US$ 0,040 por imagem

HD: A partir de US$ 0,080 por imagem

Avaliações e comentários sobre o DALL•E

G2: 3,9/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DALL•E: de uma avaliação do G2

O DALL-E é o modelo de IA mais rápido e maior para gerar imagens de alta qualidade a partir de prompts. Possui um painel de controle muito simples e intuitivo para gerar imagens com facilidade. Ele compreende até mesmo prompts muito complexos e gera imagens com grande precisão. É compatível com todos os navegadores e dispositivos.

O DALL-E é o modelo de IA mais rápido e maior para gerar imagens de alta qualidade a partir de prompts. Possui um painel de controle muito simples e intuitivo para gerar imagens com facilidade. Ele compreende até mesmo prompts muito complexos e gera imagens com grande precisão. É compatível com todos os navegadores e dispositivos.

📮 Por que o investimento em IA raramente compensa Mais de 80% das iniciativas de IA fracassam — muitas porque as ferramentas não compartilham o contexto. Veja como a IA Contextual do ClickUp reconstrói a camada de inteligência entre tarefas, documentos e chats — para que a IA realmente apoie sua equipe. Comece a usar o ClickUp A IA contextual captura todo o seu contexto de trabalho — seus projetos, tarefas, documentos, reuniões, decisões e conversas — em todas as equipes e ferramentas.

7. Midjourney (Ideal para criar imagens de IA estilizadas e visualmente impressionantes)

via Midjourney

O Midjourney é um gerador de texto para imagem baseado em IA que cria imagens hiper-realistas a partir de descrições em linguagem natural. Claro, o DALL•E e o Midjourney fazem coisas semelhantes, e eu gostei de usar os dois, mas o último oferece mais.

Eu pude ajustar o grau de influência do estilo padrão do Midjourney nas minhas imagens, controlar o nível de criatividade e originalidade e determinar o grau de variação entre os resultados.

Eu também tinha a opção de usar imagens e exemplos de diretrizes de marca como base para um prompt, referência de estilo ou referência de personagem.

Principais recursos do Midjourney

Encontre ou crie espaços compartilhados para trabalhar em conjunto com outros usuários

Interaja com o Midjourney Bot no Discord e receba suporte técnico e de cobrança

Escreva prompts avançados, incluindo um ou mais URLs de imagens, várias frases de texto e parâmetros como proporções, modelos e aumento de resolução

Limitações do Midjourney

A geração inicial de rostos costuma apresentar problemas significativos (olhos faltando, narizes distorcidos, etc.)

Sem plano gratuito

O controle limitado dos prompts torna difícil alcançar detalhes específicos e exige tentativa e erro

Preços do Midjourney

Plano Básico: US$ 10/mês

Plano Standard: US$ 30/mês

Plano Pro: US$ 60/mês

Plano Mega: US$ 120/mês

Avaliações e comentários sobre o Midjourney

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Midjourney: de uma avaliação no G2

O Midjourney oferece consistentemente imagens de alta resolução visualmente impressionantes, que muitas vezes superam as expectativas em termos de detalhes e qualidade. Sua interpretação criativa das sugestões o torna uma ferramenta excepcional para arte conceitual, moodboards e designs experimentais. Os resultados têm um acabamento realista e profissional, tornando-o inestimável para gerar recursos visuais que inspiram e elevam projetos criativos.

O Midjourney oferece consistentemente imagens de alta resolução visualmente impressionantes, que muitas vezes superam as expectativas em termos de detalhes e qualidade. Sua interpretação criativa das sugestões o torna uma ferramenta excepcional para arte conceitual, moodboards e designs experimentais. Os resultados têm um acabamento realista e profissional, tornando-o inestimável para gerar recursos visuais que inspiram e elevam projetos criativos.

8. Synthesia (Ideal para produção profissional e localizada de vídeos com avatares de IA)

via Synthesia

Não tem nenhum conhecimento sobre produção de vídeo, mas quer criar vídeos em diferentes idiomas, como francês, alemão e espanhol? Não se preocupe — o Synthesia é a ferramenta ideal. Sério — ele suporta mais de 140 idiomas globais, o que eu acho brilhante.

Consegui criar conteúdo visual profissional e localizado usando diversos avatares e dublagens de IA. Cheguei até a clonar minha voz e usá-la para fornecer áudio para vídeos.

Além disso, a colaboração em equipe foi muito fácil no Synthesia. Eu pude compartilhar o vídeo diretamente da plataforma e convidar as pessoas para comentar e dar feedback.

Principais recursos do Synthesia

Personalize seus vídeos com as cores da sua marca, logotipos e avatares favoritos

Adicione automaticamente legendas no idioma de destino ao seu arquivo usando o tradutor de vídeo

Navegue, duplique e personalize facilmente modelos para vídeos de marketing, educação e treinamento

Limitações do Synthesia

O recurso de avatar personalizado tem dificuldade em representar com precisão sotaques regionais; por exemplo, ele pode ter um sotaque do sul da Inglaterra em vez de um do norte

A renderização de vídeos com muitos slides, animações ou transições pode ser demorada

Preços do Synthesia

Gratuito

Plano Starter: US$ 24/mês

Creator: $74/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Synthesia

G2: 4,7/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Synthesia: de uma avaliação no G2

O melhor da Synthesia é que, se você já usou uma ferramenta simples de design ou criação (por exemplo, o PowerPoint), será capaz de entender o básico muito mais rápido do que imagina. Seu design intuitivo é uma vantagem enorme para empresas maiores, onde os funcionários têm diferentes conjuntos de habilidades e níveis de experiência com tecnologia. Aprecio a confiança que vem de saber que posso apresentar o Synthesia a qualquer pessoa, e que ela poderá facilmente analisar e compreender o processo de criação de vídeos. Além disso, minhas experiências com a equipe de suporte ao cliente têm sido excelentes — eles são rápidos, bem informados e respeitosos com o meu tempo.

O melhor da Synthesia é que, se você já usou uma ferramenta simples de design ou criação (por exemplo, o PowerPoint), será capaz de entender o básico muito mais rápido do que imagina. Seu design intuitivo é uma vantagem enorme para empresas maiores, onde os funcionários têm diferentes conjuntos de habilidades e níveis de experiência com tecnologia. Aprecio a confiança que vem de saber que posso apresentar o Synthesia a qualquer pessoa, e que ela poderá facilmente analisar e compreender o processo de criação de vídeos. Além disso, minhas experiências com a equipe de suporte ao cliente têm sido excelentes — eles são rápidos, bem informados e respeitosos com o meu tempo.

Leia também: Alternativas ao Synthesia AI para vídeos gerados por IA

9. Invideo (Ideal para a criação de vídeos de fácil uso com uma vasta biblioteca de modelos)

via Invideo

O Invideo é uma plataforma de criação de vídeos “faça você mesmo” que permite aos usuários transformar suas ideias em vídeos em tempo real. Ele vem com mais de 4.000 modelos personalizados para mídias sociais, imóveis, publicidade e calendários de conteúdo, então não há necessidade de reinventar a roda.

O que achei particularmente útil no Invideo foi seu recurso automatizado de conversão de texto em fala. Ele me permitiu trabalhar simultaneamente em vários roteiros e convertê-los em áudio.

Além disso, a adição fácil de narração e música de fundo é um benefício prático incluído na maioria dos planos do Invideo.

Principais recursos do Invideo

Explore uma vasta biblioteca com 16 milhões de itens de mídia para incorporar os recursos visuais perfeitos em cada cena

Escolha entre legendas em negrito com efeitos de destaque no estilo clássico Hormozi e animação palavra por palavra no estilo karaokê

Use a caixa mágica da Invideo AI para fazer edições com comandos como “excluir cena”, “narrar com sotaque masculino do Meio-Oeste” e assim por diante

Limitações do Invideo

O sistema de armazenamento em nuvem não possui a funcionalidade para editar vídeos salvos, obrigando os usuários a recomeçar do zero após uma falha

Os seletores de cor estão limitados ao RGB

Preços do Invideo

Gratuito:

Mais: US$ 35/mês

Preço máximo: $60/mês

Gerativa: US$ 120/mês

Avaliações e comentários do Invideo

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 350 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Invideo: de uma avaliação no G2

O recurso mais útil do Invideo são seus modelos prontos para uso, que certamente atendem a qualquer necessidade. Seja você um iniciante, um profissional de marketing, um educador ou simplesmente alguém que deseja envolver o público, o Invideo é a chave para criar vídeos com facilidade. Seu painel de controle intuitivo, sua rica biblioteca de cenas e sons de fundo, suas ferramentas de IA capazes de sugerir exatamente o que você precisa, suas opções de compartilhamento e, acima de tudo, seu suporte que ajuda você a alcançar o que deseja com apenas alguns cliques, tudo isso faz com que o Invideo se destaque da concorrência.

O recurso mais útil do Invideo são seus modelos prontos para uso, que certamente atendem a qualquer necessidade. Seja você um iniciante, um profissional de marketing, um educador ou simplesmente alguém que deseja envolver o público, o Invideo é a chave para criar vídeos com facilidade. Seu painel de controle intuitivo, sua rica biblioteca de cenas e sons de fundo, suas ferramentas de IA capazes de sugerir exatamente o que você precisa, suas opções de compartilhamento e, acima de tudo, seu suporte que ajuda você a alcançar o que deseja com apenas alguns cliques, tudo isso faz com que o Invideo se destaque da concorrência.

Leia também: As melhores ferramentas de IA para podcasters

10. Murf (O melhor software versátil de conversão de texto em fala)

via Murf

Digamos que você esteja trabalhando em um vídeo de produto ou se preparando para um novo podcast e precise adicionar uma narração. Não há necessidade de contratar um dublador — basta usar o Murf para gerar narrações com IA.

Achei que era uma excelente ferramenta para adicionar vozes de IA com um som incrivelmente natural às minhas apresentações, vídeos explicativos e publicações nas redes sociais. Ela conseguia até integrar minha narração a vídeos já existentes, criando uma experiência multimídia coesa.

Principais recursos do Murf

Instale o Murf uma vez para acessar suas vozes em todos os aplicativos do Windows compatíveis com a API da Microsoft para vozes e narrações

Peça para que seu conteúdo dublado seja revisado por falantes nativos da rede de especialistas da Murf, garantindo que cada pronúncia esteja perfeita

Modifique seu roteiro a qualquer momento durante o processo criativo e gere a narração com as novas alterações

Limitações do Murf

As tentativas de conversão malsucedidas são contabilizadas como downloads, reduzindo injustamente a contagem de projetos disponíveis

Adequação limitada para a criação de conteúdo educacional ou acessível, especialmente para alunos com necessidades especiais

Preços do Murf

Gratuito

Creator Lite: US$ 29/mês

Creator Plus+: US$ 49/mês

Business Lite: US$ 99/mês

Business Plus+: US$ 199/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Murf

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: NA

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Murf: de uma avaliação no G2

As vozes geradas por IA são as que soam mais naturais entre todos os sistemas de conversão de texto em fala baseados na web que analisei. Recursos como a configuração de sotaques aumentam sua versatilidade. A flexibilidade de edição e organização do texto também é excelente, permitindo fácil manipulação de blocos e frases individuais dentro desses blocos. É incrivelmente fácil de usar e oferece resultados surpreendentes!

As vozes geradas por IA são as que soam mais naturais entre todos os sistemas de conversão de texto em fala baseados na web que analisei. Recursos como a configuração de sotaques aumentam sua versatilidade. A flexibilidade de edição e organização do texto também é excelente, permitindo fácil manipulação de blocos e frases individuais dentro desses blocos. É incrivelmente fácil de usar e oferece resultados surpreendentes!

via Canva

Hoje, qualquer pessoa pode criar designs, graças ao Canva. É simples assim. Por isso, fiquei mais do que feliz em experimentá-lo para uma das minhas tarefas de criação de conteúdo visual. O Canva possui uma extensa biblioteca de modelos para banners de sites, páginas de destino, cabeçalhos de posts de blog, publicações nas redes sociais e assim por diante.

Com uma grande variedade de inspirações de design ao meu alcance, pude criar imagens, apresentações de slides e vídeos de minha escolha e experimentar diferentes fontes, músicas e elementos.

Você talvez não pensasse no Canva como uma das ferramentas de redação com IA, mas terá uma surpresa agradável.

Ele também oferece sugestões de redação com IA por meio do recurso Magic Write. Esse gerador de texto com IA ajuda a criar esboços de blogs, legendas para biografias e textos para sites — perfeito para dar o pontapé inicial no processo criativo sem se preocupar com o bloqueio de escritor.

Principais recursos do Canva

Recorte, divida, junte ou corte seus vídeos online com o cortador e o editor de vídeo

Revise e aprove designs instantaneamente com a aprovação de design integrada

Mantenha a consistência da sua marca incorporando suas diretrizes de marca à sua conta do Canva

Aproveite suas diversas ferramentas de IA para fazer de tudo, desde traduzir textos e gerar imagens até animar e redimensionar designs

Limitações do Canva

Seu aplicativo móvel pode ser lento e difícil de usar

A dependência excessiva de modelos pode resultar em designs genéricos se não forem personalizados

Preços do Canva

Canva Grátis

Canva Pro: US$ 5,98/mês por pessoa

Canva Teams: US$ 4,55/mês por pessoa, para um mínimo de três pessoas

Canva Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Canva

G2: 4,7/5 (mais de 4.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 12.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Canva: de uma avaliação no G2

O Canva é uma ferramenta incrivelmente intuitiva e, na minha opinião, essa é sua principal vantagem. Mesmo sem nenhum conhecimento prévio de design, consigo criar conteúdo com aparência profissional graças à sua extensa coleção de modelos prontos. Essas vantagens fizeram do Canva minha ferramenta de design preferida. Além disso, as atualizações constantes da plataforma melhoram continuamente a experiência do usuário, tornando-a ainda melhor com o tempo.

O Canva é uma ferramenta incrivelmente intuitiva e, na minha opinião, essa é sua principal vantagem. Mesmo sem nenhum conhecimento prévio de design, consigo criar conteúdo com aparência profissional graças à sua extensa coleção de modelos prontos. Essas vantagens fizeram do Canva minha ferramenta de design preferida. Além disso, as atualizações constantes da plataforma melhoram continuamente a experiência do usuário, tornando-a ainda melhor com o tempo.

Existe uma ferramenta de criação de conteúdo com IA para praticamente todos os setores, preferências e orçamentos. Na medida do possível, opte por algo personalizado para ajudá-lo a alcançar o que deseja com o melhor resultado possível.

E lembre-se: embora a criação de conteúdo com IA não substitua a criatividade humana, as ferramentas baseadas em IA podem aumentar a produtividade da sua equipe, permitindo que seu conteúdo alcance o público-alvo com menos esforço.

Com seus recursos e funcionalidades abrangentes, o ClickUp, sem dúvida, leva a criação de conteúdo, complementada com gerenciamento de projetos, a um novo patamar. Tudo o que você precisa — projetos, tarefas, modelos, IA e automação — está em um só lugar.

Mas não acredite apenas na minha palavra. Experimente você mesmo — cadastre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo.