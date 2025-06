as 10 melhores ferramentas de IA para podcasters em 2025

Começar um podcast pode ser uma jornada emocionante, mas existem alguns obstáculos que tanto os podcasters regulares quanto os iniciantes enfrentam — dificuldades técnicas, falta de tempo para edição e bloqueio criativo, para citar alguns.

É aí que as ferramentas de IA entram em cena para salvar o dia. Essas ferramentas de IA para podcasters podem simplificar a edição, a transcrição, a criação de conteúdo e até mesmo o marketing para você.

Dito isso, a lista de ferramentas de IA disponíveis para um criador de podcasts é interminável, e decidir em quais investir pode ser assustador. É por isso que eu, junto com a equipe do ClickUp, selecionei uma lista comprovada das dez melhores ferramentas de IA para podcasting que irão enriquecer e simplificar sua jornada na criação de podcasts.

Mas primeiro, vamos discutir os aspectos que consideramos ao decidir quais são as 10 melhores ferramentas de IA para podcasters.

Aqui estão os cinco elementos que você deve observar ao adicionar ferramentas de IA ao seu processo de podcasting:

Automação de tarefas: Otimize aspectos tediosos e demorados do podcasting com IA. Ferramentas de IA de qualidade devem apresentar automação robusta para fornecer controle sobre a automação de aprimoramentos de áudio, transcrição e criação de conteúdo

Facilidade de uso: Crie um processo de criação eficiente com ferramentas de IA que correspondam ao seu estilo de conteúdo exclusivo. Procure ferramentas que ofereçam um equilíbrio entre recursos poderosos e uma interface intuitiva para que você possa fazer mais em menos tempo

Qualidade e precisão: as ferramentas de IA para podcasters devem ser capazes de melhorar a precisão de suas tarefas operacionais, como coordenar a gravação em estúdio, compartilhar roteiros, editar transcrições de podcasts e gerenciar documentação financeira. Pesquise o histórico e as avaliações da ferramenta para verificar isso

Personalização: acredito que a IA deve ser capaz de nos dar mais controle sobre nossas escolhas editoriais e criativas. Escolha ferramentas de IA que ofereçam recursos adicionais com alcance suficiente para fazer ajustes criativos e personalizados

Integração e custo: É fundamental que a ferramenta de IA escolhida esteja dentro do seu orçamento e seja facilmente integrada aos processos de trabalho existentes. As melhores ferramentas de IA são aquelas que oferecem alto valor com custos comprovados

Aqui estão as dez melhores ferramentas de IA para podcasting que acreditamos que podem transformar seu processo e elevar a qualidade do conteúdo

1. ClickUp

Ideal para gerenciamento completo de podcasts

Crie e gerencie episódios de podcast de maneira eficaz e eficiente com o ClickUp

O ClickUp é uma poderosa ferramenta de produtividade que ajuda a criar o centro de comando definitivo para podcasts. Por meio de muitos recursos integrados, como mensagens instantâneas, IA dedicada, ferramentas de redação e definição de metas, modelos de calendário de conteúdo e mais de 1.000 integrações, ele pode facilitar o gerenciamento completo de podcasts, desde a ideação e o brainstorming até a publicação oportuna, tornando-o o software de gerenciamento de podcasts ideal para você.

Perfeito para podcasters iniciantes e veteranos experientes, o ClickUp oferece uma plataforma centralizada para gerenciar todos os episódios e projetos de podcast sem esforço. Com foco principal em simplificar tarefas, sua versatilidade e personalização permitem que você o adapte às suas necessidades específicas.

Dois recursos importantes para você, especialmente se não estiver trabalhando sozinho, são o ClickUp Goals, para otimizar o processo de ideação e definição de metas, e o ClickUp Chat, para uma comunicação consistente. O ClickUp Goals permite anotar objetivos individuais e da equipe e conectá-los às tarefas do podcast, enquanto o ClickUp Chat permite o envio de mensagens entre equipes e até mesmo a marcação instantânea.

Diga adeus aos fluxos de trabalho fragmentados usando várias ferramentas de IA. O software de gerenciamento de produtos da ClickUp pode substituir muitas outras ferramentas de IA para podcasters. Ele se integra a várias ferramentas e serviços populares de podcasting para se tornar uma solução completa para todas as suas necessidades de podcasting. Você pode conectar seu software de gravação, plataformas de hospedagem e contas de mídia social com o ClickUp. Ele ainda oferece serviços de armazenamento em nuvem para centralizar todas as suas atividades e arquivos de podcasting em um só lugar.

Com seus inúmeros modelos de podcast prontos para uso com apenas alguns cliques, o ClickUp torna a criação e o gerenciamento de podcasts infinitamente mais simples e eficazes.

Baixe este modelo Visualize e faça o lançamento de um podcast de sucesso com o modelo de planejamento de podcast do ClickUp

O modelo de planejamento de podcast do ClickUp é o painel perfeito para organizar o que seus ouvintes querem ouvir, gerenciar o contato com convidados e visualizar como você entregará seu conteúdo em cada episódio do podcast. Esteja você começando sua jornada no podcast ou planejando o próximo mês de gravações e lançamentos, este modelo fornecerá a estrutura de que você precisa. É o meu modelo de podcast favorito do ClickUp.

Baixe este modelo Use o modelo de podcast do ClickUp para organizar as atividades de planejamento de podcast de maneira rápida e eficiente.

O modelo de podcast ClickUp ajuda você a criar um plano detalhado para executar a gravação de um podcast. Ele abrange tarefas como agendar convidados, gravar sessões, gerenciar arquivos de áudio e até mesmo acompanhar o andamento dos episódios. Este modelo permite que você planeje e execute com eficiência todas as etapas do processo de criação do seu podcast

Além do gerenciamento de podcasts, o ClickUp também oferece o ClickUp Docs, uma ferramenta integrada de documentação e edição fácil de usar, perfeita para escrever e editar podcasts em tempo real. Ele vem repleto de recursos, como páginas aninhadas, links rápidos e inúmeras opções de estilo, além de um recurso especial de redação com IA que ajuda você a escrever e editar roteiros de podcasts claros e envolventes.

Obtenha seu assistente de redação pessoal com apenas algumas linhas de entrada com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain, um conjunto poderoso de ferramentas de IA, pode ajudá-lo a ter ideias para podcasts, criar roteiros atraentes e organizar seus pensamentos durante todo o processo criativo.

Use o ClickUp Docs como uma ferramenta de documentação completa para anotar ideias, conectá-las a fluxos de trabalho e tornar a execução de ideias perfeita.

Você também pode usar o ClickUp Brain para escrever seu roteiro no ClickUp Docs. Além disso, se precisar de um guia para criar um roteiro de podcast, o ClickUp também pode te ajudar.

Baixe este modelo Use o modelo de roteiro de podcast do ClickUp para otimizar sem esforço o processo de redação do início ao fim.

O modelo de roteiro de podcast ClickUp é um modelo do ClickUp Doc para um episódio de podcast bem organizado. O modelo se concentra em ajudar você a organizar e planejar todos os aspectos da produção do seu podcast e escrever roteiros com eficiência. Ele é visualizado para garantir a consistência com cada episódio do podcast

Quer reutilizar partes do seu podcast e criar posts de texto a partir delas? Use o ClickUp Clips para gravar sua tela diretamente no ClickUp. Depois de salvo, a ferramenta de transcrição de IA gera automaticamente um texto preciso para o vídeo. Esse recurso facilita a edição e a reutilização dos episódios do seu podcast em posts de blog ou posts de mídia social. Ele também torna seu conteúdo mais acessível e otimizado para SEO.

Use o ClickUp Clip para gravação instantânea de vídeo e transcrição de áudio

Como eu disse, com o ClickUp, você pode idealizar, criar, gerenciar, acompanhar e gravar todos os seus podcasts do início ao fim.

Principais recursos do ClickUp

acompanhe as métricas do início ao fim nos Visualize o processo do seu podcast edo início ao fim nos painéis do ClickUp

Simplifique e melhore a criação e o planejamento de podcasts com modelos pré-criados

Use o ClickUp Docs para escrever roteiros sem esforço, criar conteúdo criativo e documentar com eficiência

Obtenha ideias para podcasts, escreva seus roteiros e muito mais com o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado

Crie um roteiro para o seu podcast com etapas detalhadas usando as tarefas do ClickUp

Grave a tela do seu podcast com o ClickUp Clips e obtenha transcrições precisas usando o ClickUp Clips

Centralize seu podcasting com mais de 1000 integrações para software de gravação, plataformas de hospedagem, contas de mídia social e armazenamento em nuvem

Limitações do ClickUp

Tem uma curva de aprendizado um pouco mais longa

O ClickUp Brain está disponível apenas nos planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Negócios: US$ 12/mês por usuário

Empresas: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 4000 avaliações)

2. ChatGPT

Ideal para brainstorming e esboço

O ChatGPT é um chatbot de IA generativa da OpenAI. Achei seus recursos de IA ideais para podcasters gerarem ideias para episódios e prompts para facilitar a criação de conteúdo. Focado na produção criativa, sua interface amigável permite prompts personalizados e gera ideias para temas e até títulos criativos para episódios que atendem às suas necessidades específicas de podcasting.

Com sua geração intuitiva de ideias e recursos de refinamento de roteiros, o ChatGPT está entre as principais ferramentas de IA para podcasters. Ele tem potencial para ser um ótimo colaborador virtual e caixa de ressonância para o seu processo de podcasting. Ele também fornece feedback e sugestões em tempo real para melhorar a qualidade do seu podcast. Sua vasta base de conhecimento expande suas capacidades de pesquisa e economiza seu tempo.

Melhores recursos do ChatGPT

Faça um brainstorming de ideias criativas para podcasts e resolva problemas em tópicos nos quais você está com dificuldades

Estruture os episódios do seu podcast com esboços detalhados com o ChatGPT, incluindo pontos de discussão e transições entre segmentos

Gere ideias para o diálogo, o texto publicitário ou os segmentos de introdução/encerramento do seu podcast

Crie legendas cativantes para publicações nas redes sociais ou a estrutura para as publicações do blogue do seu podcast

Limitações do ChatGPT

As informações geradas podem nem sempre ser precisas e requerem verificação

Às vezes, o resultado final pode parecer robótico e sem as nuances de uma conversa natural

Você não pode usá-la para pesquisar eventos atuais, pois seus dados de treinamento só são atualizados até abril de 2023.

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais : US$ 20/mês por usuário

Equipe: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

3. Alitu Showplanner

Ideal para planejamento e pré-produção de áudio para podcasts

A ferramenta Alitu Showplanner, alimentada por IA, foi criada para facilitar o planejamento de podcasts. Ela auxilia os podcasters na geração de ideias para episódios, na organização do conteúdo e na criação de esboços completos.

Gostei da forma como o Alitu Showplanner gera sugestões criativas e recomenda tópicos pertinentes com base no nicho do seu podcast e no público-alvo. Também oferece ferramentas para agendar lançamentos, organizar segmentos e entrevistas com convidados. Com o Showplanner, você pode economizar tempo e esforço enquanto cria podcasts com qualidade profissional, simplificando o processo de produção do podcast.

Principais recursos do Alitu Showplanner

Simplifique e acelere seu processo de marketing e planejamento de podcast com uma interface de arrastar e soltar para visualizar facilmente a estrutura do seu episódio

Adicione notas, links e marcas de tempo aos segmentos do seu plano para manter as informações organizadas

Importe clipes de áudio ou bases musicais diretamente para o seu plano de programa para planejar melhor o fluxo do conteúdo

Exporte seu plano de programa como um PDF ou guia em texto para facilitar a consulta durante a gravação

Limitações do Alitu Showplanner

Recursos limitados de edição de podcast para os clipes de áudio importados dentro do próprio Showplanner

Sua pós-produção de áudio não é abrangente

Pode parecer menos intuitivo do que outras ferramentas de planejamento visual para estruturas de podcast não lineares

Preços do Alitu Showplanner

Podcasters independentes: US$ 38/mês por usuário (preço adicional para serviços de hospedagem)

Negócios: A partir de US$ 195/mês por usuário

Avaliações e comentários do Alitu Showplanner

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

4. ContentShake AI

Ideal para otimização de SEO e resumo

Apresentado pela Semrush em seu App Center, o ContentShake AI é excelente na análise de grandes conjuntos de dados para gerar ideias de episódios para nichos e públicos específicos usando algoritmos de IA. Essa ferramenta de edição de podcast recomenda ideias de conteúdo usando tópicos populares, palavras-chave e perguntas que envolvem os ouvintes.

O ContentShake AI ajuda os podcasters a se manterem à frente, revelando podcasts concorrentes e preferências do público. Você pode gerar ideias rapidamente, superar bloqueios criativos e produzir episódios de alta qualidade que envolvem os ouvintes com o ContentShake AI.

Principais recursos do ContentShake AI

Gere títulos e descrições otimizados para SEO para ajudar seu podcast a ter uma classificação mais elevada nos resultados de pesquisa

Crie notas e resumos detalhados do podcast a partir do seu áudio, melhorando a acessibilidade e a descoberta pelos ouvintes

Extraia as ideias principais dos episódios do seu podcast para criar facilmente publicações nas redes sociais e material promocional

Reutilize o conteúdo do seu podcast em posts de blog para expandir seu alcance e atrair novos ouvintes

Limitações da IA ContentShake

Não é possível garantir a otimização de SEO ou resumos totalmente precisos

Pode ser menos eficaz para programas altamente conversacionais

Não há plano gratuito, apenas um teste gratuito por sete dias

Preços do ContentShake AI

Gratuito: Teste (por sete dias)

Premium: US$ 60/mês por usuário

Avaliações e comentários da ContentShake AI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Wondercraft

Ideal para pós-produção e compartilhamento de áudio

via Wondercraft

Os podcasters podem transformar posts de blog, artigos e roteiros em episódios envolventes em questão de minutos. A edição automática de áudio, a clonagem de voz e o suporte em vários idiomas do Wondercraft ajudarão você a aumentar seu público e criar podcasts com qualidade profissional.

Principais recursos do Wondercraft

Gere trechos curtos e atraentes do seu podcast para divulgação nas redes sociais

Transcreva seu áudio para melhorar rapidamente a descoberta e a acessibilidade

Use vozes geradas por IA para introduções e encerramentos ou para ler mensagens de patrocinadores

Transforme conteúdo de texto em episódios de podcast usando recursos de conversão de texto em fala

Limitações do Wondercraft

As vozes geradas por IA ainda podem apresentar diferenças perceptíveis em relação às vozes humanas

Ruídos de fundo ou vários locutores podem levar a transcrições imprecisas

Preços da Wondercraft

Gratuito

Criador: US$ 34/mês por usuário para 60 créditos por mês

Prós: A partir de US$ 64/mês por usuário para 150 créditos por mês

Plano personalizado: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Wondercraft

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

6. Jasper

Melhor para criação de conteúdo

Eu usei o Jasper, um assistente de redação com IA, para criar conteúdo algumas vezes. Ele pode ajudar você a criar descrições envolventes de episódios, notas de programas, postagens em redes sociais e promoções para o seu podcast em questão de minutos.

Seus algoritmos de IA criam textos com base nas preferências do público e no conteúdo existente. O Jasper também pode ajudar você a ter ideias para episódios, escrever roteiros e desenvolver vozes com IA para narração e personagens. Com o Jasper, você pode criar conteúdo envolvente e complementar sua criatividade.

Principais recursos do Jasper

Pense em novos tópicos para episódios de podcast e ângulos únicos para o seu conteúdo

Obtenha ajuda para escrever roteiros para episódios solo ou podcasts em formato de entrevista

Crie notas e descrições atraentes para os episódios do seu podcast para atrair ouvintes

Crie publicações envolventes nas redes sociais para promover seu novo conteúdo

Limitações do Jasper

Requer edição e revisão cuidadosas, pois o texto gerado por IA pode conter erros ou imprecisões

Os custos mensais são bastante elevados em comparação com muitos concorrentes

Requer instruções muito específicas para obter os melhores resultados

Sem plano gratuito, apenas um teste gratuito

Preços do Jasper

Gratuito: Teste por sete dias

Criador: US$ 34/mês por usuário

Pro: US$ 59/mês por usuário

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1800 avaliações)

7. Suno

Ideal para geração personalizada de música para podcasts

O Suno é uma ferramenta de IA para criação musical que ajudará você a liberar o músico que há dentro de você. Essa plataforma com tecnologia de IA pode criar uma música personalizada só para você, permitindo que você insira diferentes estilos musicais. Eu me diverti muito testando-a com várias músicas!

O Suno é ideal para compor uma melodia ou encontrar o ritmo certo. Você também pode consultar os perfis dos artistas ou a biblioteca de músicas pré-criadas do Suno se não estiver com disposição para arriscar muito.

Principais recursos do Suno

Crie temas originais de introdução e encerramento para o seu podcast que se encaixem perfeitamente na sua marca

Gere música de fundo personalizada para o clima e o tom de diferentes segmentos do podcast

Personalize a duração da música, o nível de energia e a instrumentação para obter um som personalizado

Evite problemas de direitos autorais com músicas livres de royalties geradas explicitamente para você

Limitações do Suno

Pode ser necessário fazer algumas experiências para obter o som exato que você tem em mente

A música gerada por IA às vezes pode carecer das nuances e da complexidade da música composta por humanos

Controle limitado sobre elementos musicais intricados ou arranjos complexos

Preços do Suno

Básico: Gratuito

Pro: US$ 10/mês por usuário

Premier: US$ 30/mês por usuário

Avaliações e comentários do Suno

G2: 4,3/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

8. FineShare

Ideal para aprimoramento de áudio com IA

As ferramentas de IA da FineShare para podcasters foram projetadas para ajudá-los a melhorar seu desempenho. Você pode usar o FineVoice, seu estúdio de voz com IA, para alterar sua voz, criar narrações realistas e até mesmo imitar celebridades e personagens fictícios.

Isso melhora a criatividade e o valor de produção dos podcasts narrativos e das narrativas centradas nos personagens. A ferramenta de alteração de voz do FineShare adiciona diversão e envolvimento aos podcasts ao vivo e entrevistas, modulando as vozes em tempo real. Achei o pacote de IA do FineShare simples o suficiente para ser usado por podcasters iniciantes e experientes.

Principais recursos do FineShare

Aproveite o recurso de redução de ruído para gravações de áudio cristalinas

Otimize os níveis de áudio para garantir um volume consistente em todo o seu podcast

Altere sua voz em tempo real para segmentos divertidos, entrevistas ou para manter o anonimato

Grave seu podcast diretamente no FineVoice para uma produção simplificada

Limitações do FineShare

Os efeitos de alteração de voz, embora divertidos, podem não ser adequados para todos os tipos de conteúdo de podcast

Pode ser necessário algum conhecimento técnico para obter os melhores resultados com os recursos de ajuste de áudio

Preços do FineShare

Gratuito

Básico: US$ 8,99/mês por usuário

Prós: US$ 17,99/mês por usuário para 2 PCs

Empresa: US$ 31,99/mês por usuário para 5 PCs

Avaliações e comentários do FineShare

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Descript

Ideal para edição de áudio e colaboração

Uma das ferramentas de IA mais populares para podcasters, o Descript é uma plataforma alimentada por IA que simplifica a criação de podcasts. Sua melhor característica é a transcrição automática e precisa do áudio em texto para edição. Eu até já usei para gerar transcrições de podcasts em vídeo e gravações de webinars.

Basicamente, você pode editar todos os seus arquivos de áudio editando a transcrição, como se fosse um documento. Além disso, o Studio Sound melhora a qualidade do áudio com um clique, e o Overdub permite criar narrações realistas com sua própria voz ou com vozes de IA.

Você pode remover palavras desnecessárias, corrigir erros, adicionar música e efeitos sonoros e criar episódios do zero usando conteúdo gerado por IA com o Descript.

Principais recursos do Descript

Edite seu podcast editando uma transcrição de texto — corte, cole e reorganize o áudio com uma edição de texto simples

Refine o áudio do seu podcast removendo automaticamente palavras de preenchimento com apenas alguns cliques

Corrija erros ou adicione novo conteúdo usando sua própria voz ou uma voz gerada por IA com o recurso Overdub

Convide membros da equipe para colaborar em projetos em tempo real

Limitações do Descript

Usuários com experiência em edição de áudio tradicional podem levar algum tempo para aprender a usá-las de maneira eficaz

Alguns recursos avançados de edição de áudio familiares aos profissionais podem estar ausentes

Preços do Descript

Gratuito

Criador: US$ 15/mês por usuário

Pro: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Descript

G2: 4,6/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

10. Podpage

Ideal para web design e criação de podcasts

Podpage é uma plataforma baseada em IA para podcasters criarem sites de podcast atraentes e interessantes. Usando a interface amigável e modelos personalizáveis, você pode apresentar seus episódios, contar suas histórias e estabelecer uma conexão visualmente envolvente com seu público.

Mas isso não é tudo. O que achei particularmente útil é como a ferramenta torna mais simples para os ouvintes encontrar e desfrutar de podcasts. O Podpage usa inteligência artificial para otimizar o desempenho do site, produzir conteúdo de vídeo otimizado para SEO e até mesmo criar transcrições de conteúdo de áudio.

Principais recursos do Podpage

Crie um site de podcast em minutos com o construtor de sites fácil de usar

Economize horas com transcrições automáticas, tornando seu conteúdo mais acessível e otimizado para SEO

Integre seu podcast ao seu site, permitindo que os ouvintes curtam seu programa sem sair da sua página

Limitações do Podpage

Opções limitadas de personalização do design em comparação com outras ferramentas

Pode não ser ideal para configurações complexas de podcast ou necessidades específicas, como vários programas ou quando as empresas precisam de diferentes níveis de assinatura

Preços do Podpage

Básico: US$ 19/mês por usuário

Pro: US$ 29/mês por usuário

Elite: US$ 59/mês por usuário

Avaliações e comentários do Podpage

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Melhorando sua experiência na criação de podcasts

Seja você um novato ou um podcaster experiente, as ferramentas de IA têm o potencial de mudar a forma como você aborda o processo de criação de podcasts. Agora você pode criar podcasts com qualidade profissional que seus ouvintes merecem em uma fração do tempo que levaria anteriormente. Tenho certeza de que usar as dez ferramentas de IA para podcasters deste artigo pode aumentar sua produtividade e eficiência.

Dito isso, a combinação certa de ferramentas é aquela que se adapta às suas necessidades. Embora você possa experimentar todas as ferramentas da nossa lista, também pode escolher o ClickUp como a ferramenta de IA mais abrangente de que você precisa. Então, não hesite em se inscrever no ClickUp para experimentar!