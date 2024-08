10 alternativas ao Synthesia AI para vídeos gerados por IA em 2024

A IA está no caminho certo para dominar a criação de conteúdo, a geração de imagens e a codificação.

Mas será que ela pode realmente conquistar a produção de vídeo?

Com certeza!

Graças aos geradores de vídeo com IA, agora você pode criar facilmente vídeos incríveis em apenas alguns minutos, sem precisar comprar equipamentos e softwares caros.

Tudo o que você precisa é da ferramenta certa de criação de vídeo com IA e poderá gerar um vídeo altamente profissional com apenas algumas instruções em poucos minutos.

Embora o Synthesia seja uma ferramenta popular de geração de vídeos com IA, ele tem algumas desvantagens. Por isso, compilamos uma lista de alternativas ao Synthesia AI para ajudá-lo a criar vídeos profissionais.

Mas, primeiro, vamos analisar e entender o que você deve procurar ao avaliar as alternativas do Synthesia AI.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Synthesia AI?

Ao procurar uma ferramenta de geração de vídeo com IA, você precisa considerar vários fatores importantes para garantir resultados ideais:

Facilidade de uso: Procure uma plataforma com uma interface intuitiva e recursos fáceis de usar. A ferramenta deve simplificar a criação de vídeos, exigindo o mínimo de conhecimento técnico

Procure uma plataforma com uma interface intuitiva e recursos fáceis de usar. A ferramenta deve simplificar a criação de vídeos, exigindo o mínimo de conhecimento técnico Personalização: Um bom gerador de vídeo com IA deve oferecer várias opções de personalização, permitindo que você adapte os vídeos às suas necessidades. Isso inclui opções para editar imagens, adicionar texto, selecionar música e incorporar elementos de marca

Um bom gerador de vídeo com IA deve oferecer várias opções de personalização, permitindo que você adapte os vídeos às suas necessidades. Isso inclui opções para editar imagens, adicionar texto, selecionar música e incorporar elementos de marca Qualidade da produção : Avalie a qualidade dos vídeos produzidos pela ferramenta. Procure visuais nítidos, transições suaves e saída em alta resolução para garantir resultados de nível profissional

: Avalie a qualidade dos vídeos produzidos pela ferramenta. Procure visuais nítidos, transições suaves e saída em alta resolução para garantir resultados de nível profissional Recursos de IA: : avalie a tecnologia de IA que alimenta a ferramenta. Um mecanismo avançado de IA pode aprimorar a criação de vídeos automatizando tarefas, gerando conteúdo dinâmico e otimizando os fluxos de trabalho de produção

: avalie a tecnologia de IA que alimenta a ferramenta. Um mecanismo avançado de IA pode aprimorar a criação de vídeos automatizando tarefas, gerando conteúdo dinâmico e otimizando os fluxos de trabalho de produção Integração: Considere se a ferramenta se integra perfeitamente a outros softwares e plataformas que você usa, como software de edição de vídeo, sistemas de gerenciamento de conteúdo ou canais de mídia social. Os recursos de integração aumentam a eficiência do fluxo de trabalho e facilitam a distribuição de conteúdo

Considere se a ferramenta se integra perfeitamente a outros softwares e plataformas que você usa, como software de edição de vídeo, sistemas de gerenciamento de conteúdo ou canais de mídia social. Os recursos de integração aumentam a eficiência do fluxo de trabalho e facilitam a distribuição de conteúdo Custo: Compare os planos de preços e os modelos de assinatura para garantir que a ferramenta seja adequada ao seu orçamento e ofereça uma boa relação custo-benefício. Procure estruturas de preços transparentes e considere fatores como recursos, limites de armazenamento e ofertas de suporte ao cliente

As 10 melhores alternativas de IA do Synthesia para usar em 2024

Agora que você sabe o que procurar em alternativas ao Synthesia AI, vamos dar uma olhada em algumas opções.

1. HeyGen

via EiGen O primeiro da nossa lista de alternativas ao Synthesia AI é o HeyGen, a plataforma de referência para criação de conteúdo que usa recursos avançados de IA para geração de vídeo. Em constante evolução, o HeyGen introduz consistentemente novos recursos e melhora a qualidade ao longo do tempo.

Ele se destaca por seu conjunto abrangente de recursos de geração de vídeo, estabelecendo-se como pioneiro em IA generativa para produção de vídeo. Seus recursos de destaque são o gerador de avatar com IA, o Text-to-Speech com IA e o clonador de voz com IA.

Essas ferramentas são facilmente integradas em uma interface de usuário intuitiva, permitindo que os criadores façam mais com facilidade.

Melhores recursos do HeyGen

Crie vídeos cativantes a partir de descrições de texto com o recurso Text-to-Video do HeyGen. Esse recurso é ideal para gerar conteúdo de vídeo sobre tópicos que não possuem filmagens existentes

do HeyGen. Esse recurso é ideal para gerar conteúdo de vídeo sobre tópicos que não possuem filmagens existentes Economize custos e maximize a eficiência na produção de vídeo, permitindo que o HeyGen gere vozes para seus vídeos com IA

para seus vídeos com IA Veja avatares gerados por IA ganharem vida com o HeyGen, falando e sincronizando seus movimentos com o áudio. Esse recurso inovador oferece uma alternativa atraente para aparecer na câmera, aumentando o envolvimento e a versatilidade

ganharem vida com o HeyGen, falando e sincronizando seus movimentos com o áudio. Esse recurso inovador oferece uma alternativa atraente para aparecer na câmera, aumentando o envolvimento e a versatilidade Simplifique o processo de criação de vídeo com o recurso pronto para uso do HeyGenmodelos de storyboardmodelos de storyboard. Se você precisa de uma solução rápida ou de alguma inspiração, esses modelos o ajudam a produzir vídeos com rapidez e sem esforço

Personalize cada elemento de seus vídeos - de textos e imagens a fontes e cores - e combine com sua visão e identidade de marca

Limitações do HeyGen

O plano gratuito tem recursos limitados

O plano pago é mais caro do que outras alternativas

Preços da HeyGen

Gratuito

Criador: $29/mês

$29/mês Empresa: $89/mês

$89/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do HeyGen

G2: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

4,8/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 120 avaliações)

2. Primeira hora

via Primeira hora O Hour One é uma ferramenta de criação de vídeo que usa tecnologia orientada por IA, permitindo que as empresas produzam vídeos profissionais liderados por apresentadores sem esforço. Com avatares humanos virtuais, você pode criar facilmente vídeos em vários idiomas.

Você pode personalizar personagens, vozes e modelos de vídeo, garantindo a entrega de conteúdo específico para a marca. Com uma vasta biblioteca de idiomas, personagens, vozes, modelos, legendas e ferramentas de colaboração, o Hour One atende a diversos setores, incluindo aprendizado e desenvolvimento, recursos humanos, notícias, e-learning, imóveis e comércio eletrônico.

Com a tecnologia Reals, o Hour One garante a produção de vídeo com qualidade de estúdio e está equipado com um conjunto abrangente de ferramentas para a criação perfeita de conteúdo.

Melhores recursos do Hour One

Transforme instantaneamente uma única linha de texto em uma obra-prima de vídeo usando o Video Wizard

Acesse mais de 200 sotaques de voz em mais de 60 idiomas para atender a diversos públicos

em mais de 60 idiomas para atender a diversos públicos Convide colegas de equipe para colaborar em projetos de vídeo

Narre seus vídeos ou utilize a tecnologia de IA para clonar sua voz, garantindo consistência e profissionalismo

ou utilize a tecnologia de IA para clonar sua voz, garantindo consistência e profissionalismo Explore vários modelos gratuitos e pré-fabricados para agilizar o processo de criação de vídeos

gratuitos e pré-fabricados para agilizar o processo de criação de vídeos Incorpore recursos de geração de vídeo em seus produtos e fluxos de trabalho por meio da integração da API para aumentar a funcionalidade e a versatilidade

Limitações da Hora Um

Modelos e caracteres pré-construídos restringem estilos de vídeo altamente exclusivos

Os planos gratuitos e até mesmo os níveis pagos limitam a duração do vídeo, dificultando a criação de histórias complexas

Preços do Hour One

Gratuito

Lite : uS$ 30/mês

: uS$ 30/mês Business : $112/ mês

: $112/ mês Enterprise: Preços personalizados

Revisões e classificações do Hour One

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há comentários suficientes

3. Renderforest

via Renderforest A Renderforest, uma poderosa plataforma de criação de vídeo baseada em nuvem, ajuda a impulsionar os esforços de marketing digital das pequenas empresas com conteúdo de vídeo envolvente. Ela elimina a necessidade de instalação de software ou de sistemas de renderização de alta potência.

A infraestrutura baseada em nuvem da Renderforest lida perfeitamente com as demandas de memória e computação inerentes à criação de vídeos.

Basta fazer login no site e deixar que a RenderForest cuide do trabalho pesado, permitindo que você se concentre em impulsionar suas campanhas de marketing.

Melhores recursos do RenderForest

Personalize cores, fontes e estilos sem esforço com ferramentas de animação

Corte suas vozes com precisão com um avançado cortador de voz, disponível para usuários inscritos

com precisão com um avançado cortador de voz, disponível para usuários inscritos Compartilhe seus vídeos facilmente nas mídias sociais ou publique-os diretamente no Facebook ou no YouTube

Edite seus vídeos sem problemas com modelos personalizáveis para várias finalidades, incluindo introduções e encerramentos cativantes no YouTube

para várias finalidades, incluindo introduções e encerramentos cativantes no YouTube Sobreponha textos sofisticados em seus vídeos com Kinetic Typography Template Packs

Ajuste as cores e os efeitos de animação com recursos de edição intuitivos. Faça com que seus vídeos tenham a aparência exata que você deseja

Crie conteúdo cativante para qualquer finalidade com um conjunto abrangente de ferramentas

Limitações da Renderforest

A versão gratuita permite a criação de apenas vídeos de 3 minutos de duração

Alguns modelos podem ter restrições de palavras, imagens e tamanhos devido a limitações de design

Preços da Renderforest

Gratuito

Lite : uS$ 14,99/mês

: uS$ 14,99/mês Pro : uS$ 29,99/mês

: uS$ 29,99/mês Business: uS$ 49/mês

Revisões e classificações da Renderforest

G2 : 4.7/5 (mais de 420 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 420 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 400 avaliações)

4. Colossiano

via Colossiano O Colossyan é uma ferramenta de IA simples, porém avançada, que permite criar vídeos para várias finalidades. De marketing a produtos e videos de treinamento ele pode abranger uma variedade de tipos de vídeo.

Tudo o que você precisa fazer é escolher entre vários modelos, adicionar seu texto e seu vídeo estará pronto.

O uso do Colossyan elimina a necessidade de equipamentos sofisticados, edição de vídeo profissional e habilidades avançadas. Além disso, ele também suporta mais de 70 idiomas, o que o torna uma ferramenta de geração de vídeo única.

Melhores recursos do Colossyan

Crie vídeos de alta qualidade para várias finalidades, como vídeos instrucionais, de marketing ou de treinamento, economizando tempo e dinheiro em comparação com os métodos tradicionais

Escolha entre uma ampla gama de apresentadores de IA , altamente personalizáveis para corresponder ao estilo e ao tom desejados para o seu vídeo, incluindo opções para diferentes sotaques e ajustes visuais

, altamente personalizáveis para corresponder ao estilo e ao tom desejados para o seu vídeo, incluindo opções para diferentes sotaques e ajustes visuais Localize vídeos facilmente com o recurso de tradução automática

Limitações de colossenses

Falta de recursos que outras alternativas de IA do Synthesia têm

Falta de interatividade, especialmente para projetos de treinamento

Preços do Colossyan

Inicial: US$ 27/mês

US$ 27/mês Pro: $87/mês

$87/mês Enterprise: Preços personalizados

Revisões e classificações da Colossyan

G2: 4,7/5 (mais de 350 avaliações)

4,7/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Wondershare

O Wondershare tem duas ferramentas populares de criação de vídeo: Filmora e Virbo.

Filmora

via Filmora O Filmora é uma ferramenta de edição de vídeo que pode atender a qualquer pessoa, independentemente de sua experiência. Mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões já usaram a ferramenta como uma das alternativas preferidas do Synthesia AI.

Melhores recursos do Filmora

Controle a aparência do seu vídeo com ferramentas avançadas de correção de cores . Explore os aspectos de cor, sombra e luz para dar ao seu vídeo um estilo único

. Explore os aspectos de cor, sombra e luz para dar ao seu vídeo um estilo único Aprimore seus vídeos com o recurso de rastreamento de movimento . Integre texto, gráficos ou outros elementos ao movimento original, garantindo uma experiência visual unificada

. Integre texto, gráficos ou outros elementos ao movimento original, garantindo uma experiência visual unificada Grave sua tela com o poderoso recurso do Filmoragravação de tela e remova cores, normalmente o verde, com o recurso Chroma Key

Gerencie o exigente formato 4K com o Filmora. Garanta a reprodução, a edição e o processamento ininterruptos e assegure que cada pixel e detalhe permaneçam intactos durante toda a sua jornada de edição

Limitações do Filmora

O processamento de vídeos grandes ou de alta resolução pode ser lento

A versão de avaliação inclui uma marca d'água e não possui ativação off-line

Preços do Filmora

**Gratuito

Plano mensal: US$ 29,99

US$ 29,99 Plano perpétuo: $109,99 (pagamento único)

$109,99 (pagamento único) Plano anual: US$ 69,99

Comentários e classificações do Filmora

G2 : 4.4 /5 (mais de 290 avaliações)

: 4.4 /5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4.5 /5 (660+ comentários)

Virbo

via Virbo Imagine criar um vídeo promocional profissional em menos de 2 minutos sem precisar de uma câmera, atores ou habilidades de edição de vídeo - tudo a partir da sua mesa.

O Wondershare Virbo usa avatares de IA para fornecer conteúdo com script de alta qualidade e personalizável, tornando-o perfeito para várias finalidades, como promoções, apresentações de produtos e vídeos explicativos.

Melhores recursos do Virbo

Escolha um modelo na biblioteca de 'modelos de vídeo', que oferece dezenas de vídeos pré-projetados . Arraste e solte os recursos, edite o vídeo e pronto

. Arraste e solte os recursos, edite o vídeo e pronto Escolha entre vários personagens de avatar para combinar com o tom e a finalidade do seu vídeo. Visualize e altere seu personagem/avatar principal com apenas um clique

para combinar com o tom e a finalidade do seu vídeo. Visualize e altere seu personagem/avatar principal com apenas um clique Selecione a voz para seu avatar entre dezenas de vozes e sotaques disponíveis

disponíveis Converta seu texto de seu idioma nativo para qualquer idioma desejado com o recurso integrado de tradução de IA

Limitações do Virbo

Alguns recursos podem ser muito complexos para iniciantes

Preços do Virbo

Plano de 1000 créditos : uS$ 499/ano

: uS$ 499/ano Plano de 1500 créditos : uS$ 649/ano

: uS$ 649/ano Plano de 3000 créditos: $998/ano

Revisões e classificações da Virbo

G2 : 4.8/5 (mais de 130 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 50 avaliações)

6. D-ID

via D-ID A D-ID é uma plataforma de geração de vídeo que usa tecnologias avançadas, como GPT-3 e ChatGPT, para criar vídeos gerados por IA com rostos, vozes e expressões naturais.

Ela oferece uma gama de recursos e ferramentas para simplificar a criação de vídeos de alta qualidade para várias finalidades, como mídia social, marketing, educação e saúde.

A D-ID é especializada em avatares digitais e prioriza a privacidade e a segurança, oferecendo recursos como detecção de deepfake e anonimização de dados para proteger conteúdos de vídeo confidenciais. Seu foco na confidencialidade a torna melhor para setores com requisitos rígidos de privacidade, como saúde e finanças.

Melhores recursos do D-ID

Transforme imagens em avatares de vídeo com IA falante usando o Creative Reality™ Studio

com IA falante usando o Creative Reality™ Studio Crie um agente de IA conversacional realista que saiba tudo sobre você e sua marca

realista que saiba tudo sobre você e sua marca Integre seus aplicativos com a Interface Natural do Usuário com API alimentada por IA

Converse com um humano digital que se envolve em conversas dinâmicas usando o Chat D-ID

Evolua seus fluxos de trabalho com integrações de vídeo de IA com Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides e muito mais

Limitações do D-ID

Os vídeos podem parecer irrealistas às vezes

Preço do D-ID

**API

**Gratuito

Criação : $18/mês

: $18/mês Lançamento: $50/mês

$50/mês Escala: $198/mês

$198/mês Taxas imbatíveis: Preços personalizados

**Estúdio

**Grátis

Lite : $5,9/mês

: $5,9/mês Pro : $29/mês

: $29/mês Advanced : uS$ 196/mês

: uS$ 196/mês Enterprise: Preços personalizados

Revisões e classificações do D-ID

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

7. IA do DeepBrain

via IA do DeepBrain A DeepBrain AI é especializada em soluções de síntese de vídeo orientadas por IA.

É uma plataforma baseada em nuvem que permite que você gere vídeos realistas de avatares de IA de forma rápida e eficiente, incluindo conteúdo alimentado pelo ChatGPT.

Você pode escolher entre um conjunto de avatares desenvolvidos a partir de pessoas reais que falam mais de 80 idiomas, variando em várias etnias e idades. Isso permite que você use avatares de IA que se alinham com a imagem da sua marca.

Os melhores recursos do DeepBrain AI

Explore vários estilos de voz para narrar seus vídeos em mais de 80 idiomas

para narrar seus vídeos em mais de 80 idiomas Escolha entre uma linha diversificada de mais de 100 personagens virtuais para transmitir sua mensagem de forma eficaz ou personalize um personagem para atender às suas necessidades específicas

para transmitir sua mensagem de forma eficaz ou personalize um personagem para atender às suas necessidades específicas Transforme conteúdo escrito, como postagens de blog ou apresentações, em vídeos envolventes, acrescentando outra dimensão aos seus esforços de compartilhamento de informações

Aprimore seus vídeos sem esforço, incorporando música, imagens ou texto usando as ferramentas fornecidas

Receba suporte para escrever, corrigir gramática ou gerar novas ideias para seus vídeos diretamente da ferramenta

ou gerar novas ideias para seus vídeos diretamente da ferramenta Acesse uma vasta biblioteca de clipes de vídeo pré-fabricados e modelos para agilizar o processo de criação de vídeos

limitações do DeepBrain AI

Os avatares podem não ter muitas opções de personalização

A qualidade do resultado depende muito do script escrito fornecido pelo usuário

Preços da IA do DeepBrain

Inicial: A partir de US$ 30/mês

A partir de US$ 30/mês Pro: A partir de US$ 225/mês

A partir de US$ 225/mês Enterprise: Preços personalizados

Comentários e classificações

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Descrição

via Descrição Com o Descript, uma das alternativas populares do Synthesia AI, você tem uma plataforma intuitiva para edição de vídeo que é otimizada com IA.

Com suas ferramentas e modelos fáceis de usar, você pode usar o Descript para criar áudio multitrack, gravações de tela, clipes e muito mais.

Seu recurso de transcrição automatizada permite adicionar e editar facilmente as legendas dos vídeos. A ferramenta fornece acesso a uma vasta biblioteca de mídia para aprimoramento contínuo do conteúdo por meio da edição de arrastar e soltar.

Descreva os melhores recursos

Melhore significativamente a qualidade do som de qualquer arquivo de áudio

Remova expressões pouco profissionais com a capacidade do Descript de remover palavras de preenchimento , o que é ideal para quem não tem experiência ao microfone

, o que é ideal para quem não tem experiência ao microfone Edite filmagens por meio de documentos de texto com a edição de vídeo baseada em texto , economizando tempo em comparação com as plataformas tradicionais

, economizando tempo em comparação com as plataformas tradicionais Simplifique a edição com a transcrição automatizada para facilitar a adição e a edição de legendas com a plataforma baseada em IA da Descript.

para facilitar a adição e a edição de legendas com a plataforma baseada em IA da Descript. Acesse uma enorme biblioteca de mídia e use a edição de arrastar e soltar para aprimorar seu conteúdo com facilidade

Limitações da Descript

Há um pouco de curva de aprendizado

A IA pode ser imprecisa para transcrições automáticas

Preço da descrição

**Gratuito

Criador : uS$ 15/usuário por mês

: uS$ 15/usuário por mês Pro : $30/usuário por mês

: $30/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Revisões e classificações descritivas

G2: 4,8/5 (mais de 390 avaliações)

4,8/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 160 avaliações)

9. Elai.io

via Elai.io O Elai usa a tecnologia de IA para produzir vídeos diretamente em um navegador da Web. Portanto, você não precisa de câmeras nem de equipamentos sofisticados adicionais.

Com uma extensa biblioteca de avatares semelhantes a humanos, o Elai permite criar vídeos com avatares com qualidade de voz impressionante e sincronização labial realista.

Além disso, a plataforma apresenta um editor de vídeo integrado, eliminando a necessidade de ferramentas de edição externas.

Melhores recursos do Elai.io

Escolha entre mais de 35 avatares diversos para atuar como apresentadores em seus vídeos, eliminando a necessidade de contratar atores

diversos para atuar como apresentadores em seus vídeos, eliminando a necessidade de contratar atores Estabeleça uma presença no YouTube sem aparecer na tela

Crie conteúdo multilíngue facilmente e sem custos adicionais usando clonagem de voz, tradução automática e legendas ocultas

limitações do Elai.io

Renderização lenta

Poderia usar mais avatares de IA

Preços do Elai.io

**Gratuito

Básico : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Avançado : $125/mês

: $125/mês Enterprise: Preços personalizados

Revisões e classificações do Elai.io

G2 : 4.7/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. InVideo

via Em vídeo O InVideo é um gerador líder de vídeos com IA, simplificando a criação de vídeos de alta qualidade para mídias sociais, marketing empresarial e muito mais.

Com apenas um prompt descritivo, a IA da InVideo gera vídeos explicativos e curtas do YouTube, que podem ser personalizados usando suas robustas ferramentas de edição.

Escolha entre mais de 5.000 modelos e acesse recursos como o criador de apresentações de slides com IA, avatares falantes, gerador de scripts, gerador de voz e uma vasta biblioteca de imagens livres de royalties.

Melhores recursos do InVideo

Acesse imagens e vídeos de plataformas como Shutterstock e Storyblocks por meio da biblioteca de conteúdo

Use vários recursos de mídia, incluindo clipes de vídeo, fotos, músicas e adesivos

Aprimore seus vídeos com recursos de animação

Grave áudio diretamente no InVideo

Explore ferramentas de IA, como um editor de vídeo do YouTube com IA, criador de apresentações de slides, avatar falante, gerador de scripts e gerador de voz

limitações do InVideo

O plano gratuito inclui elementos limitados da biblioteca

A renderização de vídeo pode ser lenta às vezes

Preços da InVideo

Gratuito

Mais : A partir de US$ 25/mês

: A partir de US$ 25/mês Máximo: A partir de US$ 60/mês

Revisões e classificações em vídeo

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

4,5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 370 avaliações)

Outras ferramentas de IA de gerenciamento de vídeo

Embora as ferramentas de IA para criação de vídeos possam ajudá-lo a gerar vídeos, você precisa de outros elementos em sua estratégia de marketing. Independentemente das alternativas de IA da Synthesia que preferir, você também precisa de uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos para ajudá-lo a executar e monitorar sua estratégia para alcançar os resultados desejados.

É aí que uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp!

ClickUp

Diga adeus às formas antigas de criar e gerenciar conteúdo. Com o ClickUp, você pode facilmente criar, colaborar, refinar e gerenciar seu conteúdo produção de conteúdo e marketing de vídeo atividades em um só lugar. Isso significa que não é mais necessário fazer malabarismos entre aplicativos para armazenar tópicos de vídeo, escrever roteiros, compartilhar e obter feedback e gerenciar atividades de produção pós-vídeo.

Há muita coisa por trás da criação de um vídeo. É preciso fazer um brainstorming de tópicos relevantes, desenvolver ideias de histórias, escrever roteiros, criar um calendário de conteúdo e colaborar com outras partes interessadas para obter seus comentários e sugestões antes de prosseguir com a produção - o ClickUp é útil em toda essa preparação. Gerenciamento de projetos do ClickUp do ClickUp pode ajudá-lo a planejar, organizar e gerenciar seus projetos de vídeo do início ao fim.

Colabore sem esforço com sua equipe na jornada de criação de vídeos por meio do recurso de gerenciamento de projetos do ClickUp

Use os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp para

Criar um espaço de trabalho para armazenar e gerenciar todos os seus projetos e tarefas de vídeo

Criar uma lista de tarefas para seu projeto de vídeo com uma lista de tarefas

para seu projeto de vídeo com uma lista de tarefas Atribuir tarefas aos membros da sua equipe e a você mesmo

Defina datas de vencimento e prioridades para ajudá-lo a controlar seus prazos e a importância de suas tarefas

e a importância de suas tarefas Atualize o status de suas tarefas para indicar o progresso de seu trabalho

Adicione comentários e anexos às suas tarefas para comunicar e colaborar com os membros da sua equipe

com os membros da sua equipe Use diferentes visualizações, filtros, opções de classificação e agrupamento para personalizar sua lista e ver suas tarefas de diferentes maneiras

UseAutomação do ClickUp,Integrações do ClickUpeRastreamento de tempo do projeto ClickUp recursos para aumentar sua produtividade e eficiência no processo de produção de vídeo

Você pode aproveitar Cérebro ClickUp para vários aspectos do processo de criação de vídeo.

Simplifique seu processo de criação de vídeo com o ClickUp Brain

Faça um brainstorming de ideias para tópicos, roteiros e recursos visuais usando o AI Writer for Work no ClickUp Docs e crie uma lista de tópicos para seu vídeo

para tópicos, roteiros e recursos visuais usando o AI Writer for Work no ClickUp Docs e crie uma lista de tópicos para seu vídeo Escreva scripts e legendas para seus vídeos com o AI Writer for Work usando prompts de texto simples

e legendas para seus vídeos com o AI Writer for Work usando prompts de texto simples Use as integrações de vídeo da IA com o Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides e muito mais para aprimorar seus designs e aumentar seu alcance global

com o Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides e muito mais para aprimorar seus designs e aumentar seu alcance global Gerencie seus projetos e tarefas de vídeo com o AI Project Manager. Você pode automatizar resumos de projetos e atualizações de progresso, itens de ação, planejamento de subtarefas e preenchimento automático de dados.

Isso não é tudo; o ClickUp também fornece a você Modelo de produção de vídeo do ClickUp . É um modelo de lista pronto para uso que inclui tarefas, status, campos personalizados e exibições predefinidos para cada estágio do processo de produção de vídeo.

Planeje, gerencie e execute seus vídeos de forma eficiente com o modelo de produção de vídeo do ClickUp

Você pode usar esse modelo para

Planejar e organizar suas tarefas de pré-produção, como brainstorming de ideias, elaboração de roteiros e preparação de equipamentos

Programar egerenciar suas tarefas de produção de vídeocomo filmagem, gravação e direção

Acompanhar e otimizar suas tarefas de pós-produção, como edição, revisão e publicação

Melhores recursos do ClickUp

Centralize facilmente toda a comunicação relacionada ao projeto para que todos estejam na mesma página

para que todos estejam na mesma página Gere esboços de vídeo, ideias de roteiro, legendas etc. usando IA com o ClickUp Brain

com o ClickUp Brain Elimine reuniões desnecessárias e atualizações repetitivas. Obtenha clareza sobre os projetos em andamento em toda a organização com uma plataforma centralizada, garantindo responsabilidade e transparência

Use o recurso Proofing do ClickUp para obter feedback e opiniões sobre suas ideias de vídeo de todas as partes interessadas

do ClickUp para obter feedback e opiniões sobre suas ideias de vídeo de todas as partes interessadas Use um rastreador de tempo para ficar por dentro de quanto tempo você está gastando em projetos

para ficar por dentro de quanto tempo você está gastando em projetos Crie seu espaço de trabalho e gerencie todas as suas tarefas com pontualidade e mais eficiência

Escolha entre uma grande variedade de modelos personalizáveis para todos os tipos de casos de uso

limitações do ClickUp

Há uma curva de aprendizado para iniciantes

Preços do ClickUp

**Gratuito

Ilimitado : uS$ 7/usuário por mês

: uS$ 7/usuário por mês Comerciais : $12/usuário por mês

: $12/usuário por mês Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp Brain está disponível em qualquer plano pago por US$ 5/membro por mês

Revisões e classificações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (4000+ avaliações)

Comece sua jornada de criação de vídeos!

Agora, você tem todas as informações necessárias para dar o próximo passo e escolher a ferramenta de criação de vídeo certa para a sua empresa. A melhor ideia é selecionar algumas boas alternativas para o Synthesia AI, experimentá-las e continuar com a mais adequada.

Independentemente da sua escolha, você sempre poderá usar o ClickUp para gerenciar seus marketing de vídeo estratégia e atividades, desde a concepção até a publicação, em um só lugar. Registrar-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!