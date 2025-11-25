Os melhores modelos do monday.com para planejar e organizar o trabalho

Empresas em todo o mundo estão buscando maneiras de fazer mais sem se sobrecarregar.

Um estudo recente da PwC descobriu que os setores que utilizam IA são quase cinco vezes mais produtivos do que aqueles que ainda não a adotaram. Isso serve como um lembrete significativo de que as pessoas não desejam mais começar do zero.

É natural querer economizar tempo e fazer com que cada esforço valha um pouco mais.

É por isso que os modelos de organização e planejamento são importantes. Eles oferecem um ponto de partida simples, poupando as pessoas de horas de configurações desnecessárias no trabalho.

Neste artigo, exploraremos os melhores modelos do monday.com que podem ajudar você e sua equipe a encontrar essa mesma sensação de clareza.

Modelos de planejamento e organização em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos de planejamento do monday.com e do ClickUp:

O que são modelos do monday.com?

Os modelos do monday.com são estruturas pré-construídas e personalizáveis que ajudam as equipes a configurar projetos, campanhas ou processos sem precisar criar os blocos de construção todas as vezes.

Cada modelo vem com quadros prontos, colunas padrão e visualizações integradas, oferecendo uma estrutura clara para gerenciar tarefas, cronogramas e responsabilidades em um só lugar. Por exemplo, imagine que você está planejando o lançamento de um produto. Em vez de criar um plano de projeto do zero, você pode escolher um “Modelo de lançamento de produto”.

Ele já inclui cronogramas, responsáveis pelas tarefas, colunas de orçamento e rastreadores de status. Basta ajustar os detalhes de acordo com seus objetivos, e o modelo se tornará instantaneamente o centro do seu projeto.

Veja o que eles oferecem:

Ofereça um ponto de partida pronto para diferentes tipos de projetos.

Permita que as equipes personalizem colunas, grupos e fluxos de trabalho para atender às suas necessidades específicas.

Inclua ferramentas visuais como gráficos de Gantt, quadros Kanban e visualizações de linha do tempo para maior clareza.

Promova a colaboração mantendo tarefas, atualizações e arquivos em um único espaço compartilhado.

O que torna um modelo do monday.com bom?

Em uma discussão no Reddit, um usuário explicou:

Tenho TDAH e preciso de lembretes para fazer coisas simples, como beber água, então ter uma lista de tarefas pessoais e profissionais que não me lembram... me deixa com a lista digital e outra escrita à mão com todas as coisas que esqueci de fazer.

Isso destaca um problema comum: modelos que apenas capturam informações, mas não realmente orientam você. Um bom modelo do monday.com resolve essa lacuna. ✨

Isso não apenas armazena tarefas, mas também ajuda você a se lembrar delas, priorizá-las e agir de acordo com elas. Os melhores modelos criam uma estrutura e, ao mesmo tempo, oferecem liberdade para você adaptá-los à sua maneira de trabalhar.

Veja o que procurar em um bom modelo do monday.com:

✅ Inclua colunas de status claras, datas de vencimento e cronogramas

✅ Ofereça visualizações flexíveis, como Kanban, Gantt ou uma linha do tempo para diferentes necessidades.

✅ Permita a colaboração com notas, arquivos e menções diretamente nas tarefas

✅ Use automações para lembrar, notificar e reduzir acompanhamentos manuais.

✅ Conecte-se a outras ferramentas para que todo o trabalho fique em um só lugar

Os 15 melhores modelos do monday.com

Aqui estão 15 modelos da Monday que podem economizar seu tempo e dar aos seus projetos um início mais sólido.

1. Modelo de tarefas semanais da monday.com

Lembra-se de quando, em O Diabo Veste Prada, Andy estava afogada em tarefas de última hora? Ela tinha designers pedindo alterações, Miranda fazendo novas solicitações e pilhas de arquivos que ela não conseguia organizar.

O Modelo de Tarefas Semanais de Design da monday.com entra em cena para colocar ordem na bagunça, para que todos saibam no que estão trabalhando para a semana seguinte.

Você pode verificar as cargas de trabalho para manter o equilíbrio certo e evitar o esgotamento das pessoas. Os arquivos ficam dentro do quadro, para que ninguém perca tempo procurando em e-mails ou pastas. Com visualizações como gráficos de Gantt e visões gerais do progresso, você vê prazos e atualizações rapidamente.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina tarefas semanais e atribua responsáveis para que as responsabilidades estejam sempre claras.

Acompanhe a capacidade da equipe e reatribua tarefas para equilibrar as cargas de trabalho.

Armazene e acesse arquivos de design em um espaço centralizado

✨ Ideal para: equipes de design que precisam gerenciar tarefas criativas semanais e manter a responsabilidade clara.

2. Modelo de calendário de trabalho da monday.com

Lembra-se de quando, na escola, você esquecia o prazo de um projeto até a véspera da entrega? Esse pânico é o mesmo sentimento que as equipes têm quando perdem o controle dos prazos.

O Modelo de Calendário de Trabalho da monday.com ajuda a acabar com o caos, colocando todos os prazos em um espaço compartilhado para que nada te pegue de surpresa. Ele oferece às equipes uma visão clara do calendário com o que precisa ser feito e quando, com a capacidade de atribuir tarefas e definir cronogramas. Você pode ver as cargas de trabalho em geral, facilitando a transferência de responsabilidades antes que alguém fique sobrecarregado. Além disso, a integração com o Google Agenda garante que, seja no seu celular, laptop ou no próprio quadro, você sempre saiba o que está por vir.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Programe tarefas por semana ou mês com uma visualização de calendário compartilhado.

Atribua prazos e responsabilidades para que todos saibam o que priorizar.

Integre com o Google Agenda para sincronizar prazos automaticamente.

✨ Ideal para: Equipes que desejam uma visualização compartilhada do calendário para acompanhar cronogramas e prazos.

3. Modelo de integração de clientes da monday.com

O Modelo de integração de clientes da monday.com orienta a integração dos clientes em todas as etapas, desde a ligação inicial até o treinamento final, em um fluxo estruturado. Esse modelo ajuda as equipes a controlar o tempo gasto, monitorar o progresso e manter a equipe de vendas e serviços em sincronia.

Todos os envolvidos podem ver a situação do cliente, o que está por vir e quem é responsável pela entrega.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Gerencie toda a jornada de integração, desde a reunião inicial até a implementação e o treinamento.

Acompanhe o progresso e o tempo investido para manter os projetos sob controle.

Alinhe as equipes de vendas e de atendimento ao cliente com uma plataforma compartilhada.

Ofereça aos clientes uma experiência de integração consistente e profissional.

✨ Ideal para: Equipes de vendas e CRM que precisam de um processo estruturado de integração para novos clientes.

4. Modelo de materiais de apoio às vendas da monday.com

Os negócios podem ficar paralisados quando os representantes se esforçam para encontrar o estudo de caso mais recente ou, pior ainda, enviam apresentações desatualizadas que confundem os clientes em potencial. O modelo de materiais de apoio às vendas da monday.com resolve esse problema, oferecendo à sua equipe um único local para todos os folhetos, manuais e slides de que eles precisarão.

Em vez de procurar links escondidos em e-mails ou tentar descobrir quem tem a versão “final-final” de uma apresentação, sua equipe terá uma fonte única e clara de informações. O modelo também ajuda a acompanhar a criação de novos materiais, para que os representantes saibam exatamente quando novos recursos estarão prontos para serem compartilhados.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Centralize todos os ativos de vendas, estudos de caso, brochuras, apresentações e roteiros em um único lugar.

Mantenha todos alinhados com uma única versão aprovada de cada material.

Acompanhe a criação e aprovação de novos materiais para que os representantes permaneçam atualizados.

✨ Ideal para: Representantes de vendas que desejam um único local para armazenar e atualizar estudos de caso, apresentações e materiais promocionais.

📖 Leia também: Estratégias para gerenciar gerentes de projeto com eficácia

Imagine o seguinte: seu chefe pede que você ligue para um cliente em potencial e, de repente, você percebe que não tem o número dele à mão. Você fica procurando em mensagens antigas e até mesmo em arquivos aleatórios apenas para encontrar as informações certas.

A Monday.com criou o modelo Contatos para aliviar esse tipo de estresse. Ele mantém todos os seus relacionamentos (de clientes e leads a fornecedores e parceiros) em um único local organizado. Você pode até usar formulários integrados para capturar novos leads diretamente e personalizar o quadro para acompanhar detalhes importantes para você, como links de mídias sociais, datas da última interação ou próximas reuniões.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha todos os relacionamentos em um hub centralizado para facilitar o acesso.

Colete novos leads automaticamente com formulários incorporados

Personalize colunas para acompanhar detalhes como identificadores sociais, próximas etapas ou contatos do Google.

Elimine entradas duplicadas e mantenha um banco de dados limpo e confiável.

✨ Ideal para: Usuários de CRM que gerenciam leads, clientes e parceiros sem se preocupar com duplicatas.

📮 ClickUp Insight: Nossa pesquisa mostra que uma em cada quatro reuniões tem 8 ou mais pessoas na sala, e a reunião média dura cerca de 51 minutos. Isso se soma rapidamente — as equipes podem estar perdendo de 6 a 8 horas por semana apenas participando de reuniões. 💡E se você pudesse recuperar esse tempo? Com o ClickUp, as equipes substituem longas chamadas por colaboração dentro das tarefas. Compartilhe comentários, arquivos, notas de voz e até mesmo videoclipes — tudo em um só lugar. 💫 Resultados reais: as equipes globais da STANLEY Security reduziram mais de 8 horas de reuniões por semana trabalhando no ClickUp.

6. Modelo de CRM imobiliário da monday.com

Em 2021, houve uma agitação no mercado imobiliário. As guerras de lances estavam nas manchetes do New York Times e as casas estavam sendo vendidas em dias, em vez de meses.

O Modelo de CRM para imóveis da monday.com ajuda a eliminar o ruído em tempos como estes. Ao oferecer aos agentes um único centro para gerenciar clientes, listagens e cargas de trabalho, este modelo centraliza todos os processos e dados.

Você pode capturar novos leads por meio de formulários personalizáveis, vinculá-los instantaneamente a listagens específicas e acompanhar cada etapa do processo. Ele também oferece uma visão em tempo real dos dados do mercado, como dias no mercado e disponibilidade de agentes, para que você nunca seja pego de surpresa quando um cliente ligar.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Gerencie detalhes de propriedades, incluindo preços, localização e tempo de mercado, em um único espaço.

Capture e conecte leads a listagens usando formulários integrados.

Acompanhe todas as interações com os clientes para melhorar a gestão de relacionamentos.

Visualize a capacidade dos agentes e atribua cargas de trabalho de forma justa.

✨ Ideal para: Agentes imobiliários que acompanham listagens, gerenciam leads e coordenam acompanhamentos.

👀 Você sabia? De acordo com a Forrester Research , em um período de três anos, as organizações que utilizaram o ClickUp alcançaram um retorno sobre o investimento (ROI) estimado em 384%. Essas organizações geraram cerca de US$ 3,9 milhões em receita incremental por meio de projetos viabilizados ou aprimorados pelo ClickUp.

7. Modelo de solicitações e aprovações de projetos da monday.com

O Modelo de Solicitações e Aprovações de Projetos mantém todas as aprovações e solicitações em um só lugar. Em vez de usar planilhas, mensagens e e-mails de status, você pode criar formulários compartilháveis para coletar solicitações, encaminhá-las às pessoas certas e acompanhar o andamento até a aprovação.

Todas as partes interessadas podem ver atualizações de status em tempo real e lembretes automáticos. É a diferença entre um projeto que fica parado no purgatório “aguardando aprovação” e outro que avança suavemente até a entrega.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Centralize todas as solicitações de projetos usando formulários incorporados compartilháveis.

Personalize os campos de solicitação para capturar exatamente os detalhes de que você precisa.

Acompanhe todas as solicitações em um único quadro com status de aprovação claros.

Automatize lembretes e notificações para não perder prazos.

✨ Ideal para: Gerentes de projeto que precisam de um processo simplificado para coletar e aprovar novas solicitações.

8. Modelo de gerenciamento de eventos da monday.com

O modelo de gerenciamento de eventos da monday.com ajuda você a organizar um evento perfeito, sem surpresas de última hora. Você pode criar formulários de confirmação de presença para saber quantas pessoas irão participar.

Tarefas como reservas de fornecedores, preparação do local e planos de segurança ficam visíveis em um único painel. Você pode definir prazos, designar pessoas para cuidar de diferentes partes (segurança, lista de convidados, logística) e monitorar o progresso. Após o evento, você tem painéis para analisar como as coisas correram — o que funcionou e o que não funcionou — para que da próxima vez seja melhor.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Visualize todas as etapas do planejamento com acompanhamento do status e visibilidade dos prazos.

Colete confirmações de presença por meio de formulários para saber com antecedência o número de convidados.

Atribua funções de forma clara (segurança, gestão de fornecedores, logística de visitantes) para que todos saibam qual é a sua função.

Use painéis para medir o sucesso dos eventos e identificar pontos fracos.

✨ Ideal para: Organizadores de eventos que desejam acompanhar RSVPs, prazos e logística de fornecedores em um único espaço.

🧠 Você sabia? A Kraft Heinz está reorganizando seu império com a criação de duas empresas separadas: uma focada em marcas globais de “sabor”, como o ketchup Heinz e o cream cheese Philadelphia, e outra lidando com produtos básicos de mercearia dos EUA, como o Kraft Singles. A mudança visa simplificar a tomada de decisões e manter cada divisão focada.

9. Modelo de planejador de mídias sociais da monday.com

Lembra quando Barbenheimer dominou a internet em 2023? De repente, todas as marcas, de vendedores de pipoca a companhias aéreas, tentavam aproveitar a onda rosa-apocalíptica.

É exatamente aí que entra o Modelo de Planejador de Mídias Sociais da monday.com. Em vez de depender de inspiração de última hora, você tem um espaço estruturado para organizar postagens por plataforma, data de publicação e recursos criativos.

Seus designers, redatores e estrategistas podem trabalhar todos a partir do mesmo quadro, para que as campanhas permaneçam consistentes e dentro do prazo. Você pode até mesmo ver métricas para saber quais publicações tiveram sucesso e quais precisam ser ajustadas na próxima vez.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Centralize ativos criativos e rascunhos em um espaço de trabalho compartilhado.

Organize as publicações por plataforma, data de publicação e status para maior clareza.

Importe métricas de mídias sociais para acompanhar o desempenho das campanhas.

Integre arquivos e ferramentas externas para um fluxo de trabalho mais suave.

✨ Ideal para: Equipes de marketing que organizam conteúdo, programam publicações e monitoram o desempenho em várias plataformas.

📖 Leia também: Exemplos reais de gerenciamento de projetos para sua equipe

10. Modelo de campanhas de clientes para agências da monday.com

Quando a Oreo tuitou “Você ainda pode mergulhar no escuro” durante o apagão do Super Bowl de 2013, isso foi resultado de uma preparação e coordenação lendárias entre sua agência e equipe de marca.

Hoje, a velocidade com que as campanhas são lançadas só tem acelerado. É aí que entra o Modelo de Campanhas de Clientes para Agências da monday.com. Esse modelo oferece às agências um espaço de trabalho dedicado para lidar com tudo, desde a admissão de clientes até o lançamento de campanhas.

Além disso, você pode centralizar as solicitações dos clientes com formulários personalizáveis, integrar ferramentas como HubSpot e Mailchimp para um fluxo de dados contínuo e acompanhar campanhas em calendários ou painéis.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize o relacionamento com os clientes com diretórios de contatos integrados de ferramentas como o HubSpot.

Acompanhe e gerencie campanhas em um fluxo de trabalho padronizado que reduz os ciclos de aprovação.

Fique por dentro do status dos projetos com visualizações detalhadas de acompanhamento e painéis.

Equilibre as cargas de trabalho entre os membros da equipe para manter todas as campanhas dentro do prazo.

✨ Ideal para: Agências que gerenciam várias campanhas de clientes com integrações e fluxos de trabalho centralizados.

11. Modelo de estratégia de marketing da monday.com

Na Austrália, a gigante das telecomunicações Telstra surpreendeu a todos com uma campanha de desafio de dança chamada “Telstrut”, que se tornou viral no TikTok. O vídeo acumulou mais de 22 milhões de visualizações e ajudou a empresa a se conectar com um público mais jovem, que talvez nunca tivesse pensado duas vezes sobre uma operadora de telefonia.

É aí que o Modelo de Estratégia de Marketing da monday.com pode fazer a diferença para as equipes. Esse modelo oferece um único local para mapear suas metas, orçamentos e campanhas.

Você pode usá-los para alinhar planos trimestrais com atividades diárias, acompanhar o progresso com cronogramas visuais e manter toda a equipe em sintonia. O resultado é menos suposições e mais foco no que realmente impulsiona o crescimento do seu negócio.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe todos os projetos de marketing juntamente com cronogramas e gráficos.

Planeje orçamentos para todas as iniciativas em um só lugar

Defina lembretes e notificações para se manter atualizado.

Alinhe as campanhas com grandes objetivos para que todas as atividades tenham impacto.

✨ Ideal para: Equipes de marketing que planejam estratégias trimestrais ou anuais, alinhando orçamentos e KPIs.

📖 Leia também: Como usar IA no gerenciamento de projetos

12. Modelo de roteiro de recursos e lançamentos da monday.com

O modelo de roteiro de recursos e lançamentos da monday.com oferece um espaço para planejar o que você vai construir, quando e por quê. Você pode mapear os lançamentos por trimestre, ver quais recursos dependem de outros e priorizar com base no impacto e no esforço.

Se houver mudanças — como alterações no mercado, feedback dos usuários ou restrições de recursos —, você pode ajustar o roteiro e enviar atualizações. Visibilidade significa que todos sabem o que está por vir e o que é esperado.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie seu roteiro de recursos com cronogramas para que todos vejam o que está por vir e quando.

Priorize lançamentos usando critérios como impacto, esforço e feedback para se concentrar no que é mais importante.

Acompanhe o progresso do lançamento com status para saber o que está pronto, em preparação ou ainda em espera.

✨ Ideal para: Gerentes de produto que priorizam, planejam e acompanham lançamentos de recursos e planos de ação.

13. Modelo de projetos de clientes da monday.com

O Modelo de Projetos do Cliente da monday.com oferece um espaço de trabalho centralizado para gerenciar todos os detalhes dos projetos dos seus clientes. Conecte contatos diretamente aos seus projetos, acompanhe cronogramas e veja as atualizações do orçamento em tempo real à medida que as horas são registradas. Ele também facilita a colaboração, mantendo a comunicação, as atribuições de tarefas e os dados do projeto em um único lugar.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe os projetos dos clientes com visões gerais de alto nível que mostram cronogramas, progresso e prazos.

Gere orçamentos e cobre clientes com precisão, com acompanhamento em tempo real de horas e orçamentos.

Colabore com as partes interessadas atribuindo tarefas e compartilhando atualizações do projeto em um único espaço.

✨ Ideal para: Equipes de atendimento ao cliente que gerenciam horas faturáveis, entregas e colaboração com as partes interessadas.

📖 Leia também: Como se destacar na gestão de projetos de TI

14. Modelo de gerenciamento de produção de vídeo da monday.com

Imagine que você está liderando a produção de um vídeo de marca para um cliente. O roteiro foi aprovado, mas a equipe de locação está aguardando os horários, os atores ainda não receberam as folhas de chamada e o cliente de repente quer revisar o storyboard novamente.

O Modelo de Gerenciamento de Produção de Vídeo da monday.com é o que você pode usar nessas situações. Você pode gerenciar as solicitações à medida que elas chegam, atribuir tarefas aos membros certos da equipe e acompanhar o progresso desde a pré-produção até a pós-produção.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Capture solicitações de vídeo por meio de formulários personalizáveis e filtre-as por categoria ou prioridade.

Supervisione todos os projetos dos clientes em uma única visualização com atualizações de status claras e acompanhamento do progresso.

Gerencie fluxos de trabalho desde a concepção até a entrega, garantindo que todas as etapas sejam cumpridas dentro do prazo.

Acompanhe e compare os gastos planejados com os reais usando painéis visuais para permanecer dentro do orçamento.

✨ Ideal para: Equipes de produção de vídeo que supervisionam solicitações, orçamentos e projetos do início ao fim.

🧠 Você sabia? A Honeywell planeja se dividir em três empresas públicas até 2026: Aeroespacial, Automação e Materiais Avançados. Os líderes afirmam que isso permitirá que cada filial “planeje em seus próprios termos”. É a mesma lógica de dividir um quadro desorganizado em três quadros do monday.com para melhorar o gerenciamento do fluxo de trabalho.

15. Modelo de oportunidades pós-evento da monday.com

O Modelo de Oportunidades Pós-evento da monday.com facilita muito o acompanhamento após os eventos. Em vez de se debater com planilhas e e-mails, você tem um hub central para capturar o feedback dos participantes, rastrear leads e prever oportunidades.

Além disso, o modelo ajuda você a transformar o burburinho do evento em resultados comerciais mensuráveis, mantendo sua equipe focada muito tempo depois do fim do evento.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Colete feedback dos participantes com formulários personalizáveis para obter insights rápidos.

Organize novos leads por tamanho, status e prazos para um melhor acompanhamento.

Preveja oportunidades de vendas com painéis integrados

Resuma os dados do evento para identificar tendências e medir a satisfação.

✨ Ideal para: Equipes de marketing e vendas que transformam acompanhamentos de eventos em oportunidades de negócios viáveis.

Limitações do monday.com

Este avaliador do G2 compartilhou:

Levou cerca de vinte a trinta horas para estabelecer nosso primeiro modelo de projeto... duplicar grandes grupos de tarefas é lento e, às vezes, as tarefas se reordenam, o que tornou a configuração e o dimensionamento mais pesados do que o esperado.

Esse padrão aparece na maioria das avaliações. Esses pontos não são impeditivos para todas as equipes, mas destacam as lacunas com as quais os usuários se deparam constantemente.

O controle de tempo e as tarefas recorrentes exigem soluções alternativas que não são intuitivas.

A forte dependência de aplicativos de terceiros aumenta os custos e a complexidade.

Processo de configuração mais complexo para projetos maiores, com problemas de duplicação e reordenação.

Os controles de permissão e as opções de exportação de dados parecem limitados para muitas empresas.

Falhas de desempenho e lentidão ocasional do sistema frustram equipes que dependem da velocidade.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos para todos os tipos de projetos

Modelos alternativos do monday.com

Muitas equipes começam com modelos do monday.com para organizar tarefas e cronogramas, mas à medida que a colaboração se expande entre departamentos e ferramentas, é fácil que as informações se dispersem. O que você precisa é de um único espaço de trabalho que conecte tudo, não apenas uma coleção de modelos. É aí que o ClickUp redefine como as equipes planejam e organizam seu trabalho. O ClickUp é o primeiro Espaço de Trabalho Convergente com IA do mundo, reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho em um só lugar. De modelos de projetos a acompanhamento de metas e relatórios, o ClickUp ajuda as equipes a gerenciar todos os detalhes sem precisar alternar entre ferramentas.

O ClickUp elimina todas as formas de Work Sprawl, oferecendo 100% de contexto e um único local para humanos e agentes de IA trabalharem juntos. Esteja você lançando uma nova campanha ou coordenando operações complexas, os modelos personalizáveis do ClickUp transformam o planejamento em progresso — mais rápido, mais inteligente e mais conectado. Vamos começar! 🏁

1. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme os dados coletados em uma visão clara do que funciona melhor com o modelo de pipeline de vendas do ClickUp.

As equipes de vendas frequentemente enfrentam problemas com muitos leads espalhados por muitos lugares. O modelo de pipeline de vendas do ClickUp oferece uma estrutura definida desde o início. Em vez de perseguir leads em planilhas intermináveis, você pode vê-los todos em um só lugar, arrastá-los de uma etapa para outra e manter notas exatamente onde precisa.

É mais fácil acompanhar o progresso, e sua equipe tem uma visão compartilhada do que está acontecendo. Você também pode configurar diferentes visualizações, dependendo de como prefere trabalhar, seja um quadro, uma lista ou uma linha do tempo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize cada etapa da jornada de vendas em um quadro claro.

Destaque os leads mais importantes com os campos personalizados do ClickUp

Acompanhe o progresso com painéis que mostram o que está avançando.

O ClickUp Automations cuida das pequenas tarefas repetitivas.

✨ Ideal para: Equipes de vendas que criam e acompanham seu pipeline, desde a geração de leads até o fechamento de negócios.

2. Modelo simples de CRM do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie todos os pontos de contato pequenos, mas importantes, em um só lugar com o modelo Simple CRM da ClickUp.

Com o modelo ClickUp Simple CRM, você pode armazenar informações de contato, rastrear leads e marcar o estágio de cada relacionamento sem precisar alternar entre ferramentas.

Este modelo oferece uma visão clara da posição de cada cliente em seu pipeline, seja você acompanhando um novo lead ou verificando um cliente de longa data. Ele é leve o suficiente para equipes pequenas, mas flexível o suficiente para crescer à medida que suas necessidades se expandem, o que o torna algo em que você pode confiar todos os dias.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Armazene todos os detalhes de contato dos clientes em uma tabela organizada.

Acompanhe o progresso desde a prospecção até o fechamento com status claros.

Automatize lembretes para que os acompanhamentos sejam sempre feitos no prazo.

Analise padrões nas interações com os clientes para orientar decisões futuras.

✨ Ideal para: Equipes de marketing que transformam metas em campanhas estruturadas com resultados mensuráveis.

3. Modelo de plano de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se alinhado com painéis compartilhados e atualizações transparentes do progresso usando o modelo de plano de marketing do ClickUp.

O modelo de plano de marketing da ClickUp transforma suas ideias ambiciosas em um roteiro de marketing viável. Você pode definir objetivos, dividi-los em tarefas e organizar tudo em um cronograma que pareça gerenciável.

Exibições integradas, como Resultados-chave e Painéis de progresso, facilitam a visualização do que está funcionando e do que precisa ser ajustado. O modelo também cresce com você, portanto, esteja você lançando sua primeira campanha ou executando iniciativas multicanais, sempre terá um sistema estruturado para guiá-lo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina objetivos claros e vincule-os diretamente a resultados mensuráveis.

Mapeie campanhas em uma linha do tempo para acompanhar a execução passo a passo.

Monitore as principais métricas em um só lugar para que o desempenho nunca saia de vista.

✨ Ideal para: Equipes de marketing que transformam metas em campanhas estruturadas com resultados mensuráveis.

📖 Leia também: Melhores práticas de gerenciamento de projetos de software

4. Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Evite o esgotamento da equipe com corridas de última hora com o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp.

O modelo de calendário de conteúdo do ClickUp oferece uma sensação de controle e ritmo ao seu marketing de conteúdo. Ele permite que você programe publicações em blogs, vídeos e atualizações nas redes sociais em um único lugar, com tags codificadas por cores e campos personalizados do ClickUp para acompanhar formatos e campanhas.

Você pode diminuir o zoom para planejar temas trimestrais ou aumentar o zoom para ajustar o prazo de uma única publicação. As visualizações do calendário e do quadro do ClickUp facilitam para que redatores, designers e profissionais de marketing permaneçam sincronizados e mantenham o conteúdo fluindo sem confusão.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje e visualize campanhas com meses de antecedência em vários formatos.

Atribua prazos e responsáveis para manter o trabalho criativo em dia.

Use as visualizações de calendário e quadro para ver sua programação de todos os ângulos.

Acompanhe campanhas e progressos com tags, campos e status personalizados.

✨ Ideal para: Equipes de conteúdo que planejam blogs, vídeos e campanhas com prazos claros.

💡 Dica profissional: usa o calendário ClickUp? Experimente esta combinação ClickUp Brain + Autopilot para colocá-lo em ação e mantê-lo em dia. Abra a lista do calendário, clique em ClickUp Brain e cole um resumo de uma linha com os temas deste mês. O ClickUp Brain criará tarefas com status, responsáveis e datas em segundos. Peça à IA para extrair itens de ação do documento da sua reunião para que nada seja esquecido. Crie tarefas a partir do seu briefing e execute atualizações automáticas com o ClickUp Brain e os agentes de IA Em seguida, adicione um Agente Autopilot personalizado a esta lista com um gatilho simples, como Mudanças de status ou Data anterior à data de vencimento. Dê a ele ferramentas como Criar tarefas, Gerenciar tarefas e Escrever atualização do projeto para que ele atribua proprietários, publique check-ins e escreva o resumo semanal para você. Agora, o calendário se preenche sozinho, os bloqueadores aparecem na hora certa e você gasta sua energia no trabalho, não na configuração! ⚡

5. Modelo de calendário de mídias sociais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Participe de conversas mantendo sua estratégia geral intacta com o modelo de calendário de mídias sociais do ClickUp.

Pense na rapidez com que as tendências se movem online. Um dia é um meme sobre “quiet quitting” (demissão silenciosa), no outro é uma dança viral no TikTok ou uma notícia de última hora que todas as marcas estão tentando comentar. As equipes sociais vivem nesse turbilhão e, sem um calendário, as publicações podem parecer apressadas ou até mesmo perder o momento certo.

O modelo de calendário de mídia social do ClickUp oferece equilíbrio entre flexibilidade e estrutura. Você pode planejar campanhas com semanas de antecedência, atribuir tarefas a designers ou redatores e, em seguida, ajustar rapidamente quando surgir uma nova tendência.

As visualizações integradas permitem que você veja tudo de uma vez ou amplie uma única campanha. Os campos personalizados do ClickUp, como hashtags, temas e datas de publicação, mantêm todos os detalhes organizados para que você não precise se deslocar entre plataformas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize o conteúdo em várias plataformas com prazos e responsabilidades claros.

Acompanhe hashtags, temas de campanhas e dados de desempenho em um só lugar.

Use as visualizações de calendário e quadro para planejar, ajustar e reprogramar com facilidade.

Colabore com designers, redatores e gerentes sem transferências confusas.

✨ Ideal para: equipes de mídia social que padronizam o planejamento e a programação com antecedência ou desejam automatizar seus processos.

👀 Curiosidade: Em 2024, a Microsoft reorganizou suas equipes de IA, consolidando-as sob um único líder para acelerar a tomada de decisões. O objetivo: menos silos, planejamento mais rápido. É um exemplo real de reorganização de dependências dentro de um fluxo de trabalho.

6. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie consistência para que a execução seja mais suave com o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp.

Um relatório da McKinsey mostra que equipes com altos índices de confiança e comunicação são três vezes mais eficientes e cinco vezes mais propensas a entregar resultados do que aquelas que não priorizam esses elementos.

Isso é muito importante para o gerenciamento de projetos, onde muitas tarefas, pessoas e cronogramas estão envolvidos. O modelo de gerenciamento de projetos ClickUp ajuda você a reunir pessoas, tarefas e cronogramas em um único espaço de trabalho para que todos saibam o que fazer a seguir.

Você pode dividir trabalhos grandes em partes menores, atribuir responsabilidades e mapear dependências para que nada se perca na transição. Use as visualizações de linha do tempo e Gantt para ver como tudo se conecta, além de listas de tarefas e quadros para acompanhar o progresso diário.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje todo o escopo de um projeto com cronogramas ou uma visualização Gantt para que você possa prever obstáculos.

Atribua tarefas de forma clara, com responsáveis, prazos e dependências, para que nada seja esquecido.

Use campos e status personalizados para se adequar à forma como sua equipe trabalha e cresce.

Automatize lembretes e atualizações para que o progresso seja visível e os atrasos sejam detectados antecipadamente.

✨ Ideal para: Equipes de operações que padronizam processos de gerenciamento de projetos para obter eficiência.

📖 Leia também: Como melhorar a produtividade da força de trabalho

7. Modelo de planejamento de eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Colabore em tempo real e identifique riscos antecipadamente com o modelo de planejamento de eventos do ClickUp.

O Modelo de Planejamento de Eventos ClickUp reúne listas de fornecedores, planejamento de orçamento, listas de convidados e cronogramas em um só lugar para o momento certo.

Você pode acompanhar os locais, atribuir tarefas para catering ou logística e ver os cronogramas rapidamente na visualização do calendário do ClickUp. Os campos personalizados do ClickUp lidam com detalhes como status do orçamento e pagamentos, enquanto as visualizações do quadro e da lista facilitam o acompanhamento do progresso.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize todas as etapas do planejamento em listas dedicadas para atividades, instalações e faturamento.

Visualize cronogramas em uma visualização de calendário ou quadro para nunca perder prazos.

Acompanhe o status do orçamento e as atualizações de pagamento com campos personalizados integrados ao modelo.

Colabore no ClickUp Docs para armazenar contratos com fornecedores, detalhes de patrocinadores e notas de eventos.

✨ Ideal para: equipes que lidam com planejamento de eventos, logística e coordenação de fornecedores em um único lugar.

8. Modelo de lista de verificação para lançamento de produto da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Concentre-se em criar algo duradouro com o modelo de lista de verificação para lançamento de produtos do ClickUp.

O modelo de lista de verificação para lançamento de produtos da ClickUp apresenta os marcos do lançamento do seu produto para que você tenha uma visão geral clara. As visualizações Gantt e linha do tempo mostram quando os prazos estão se aproximando. Os campos personalizados mantêm as tarefas organizadas entre equipes como design, marketing e operações. As automações são executadas em segundo plano, lembrando a todos o que vem a seguir.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Divida o lançamento em marcos para que cada etapa fique clara.

Use as visualizações Gantt e linha do tempo para manter os prazos em vista.

Separe as tarefas por equipe com campos personalizados simples.

Defina automações para que os lembretes sejam executados em segundo plano para você.

✨ Ideal para: Equipes de produto e GTM que garantem uma coordenação tranquila durante as etapas de lançamento.

Se você está curioso para saber como seus fluxos de trabalho são automatizados com o ClickUp, este vídeo explica tudo em poucos minutos:

9. Modelo de integração de clientes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os elementos essenciais, como pacotes ou tipos de serviços, com o modelo de integração de clientes do ClickUp.

A Wyzowl descobriu que 63% dos clientes consideram o processo de integração ao decidir se continuarão usando um produto. Essa primeira experiência define o sucesso ou o fracasso do relacionamento.

O modelo de integração de clientes do ClickUp oferece a estrutura necessária para fazer tudo certo. Em vez de se atrapalhar com notas espalhadas ou repetir as mesmas etapas do zero, você pode orientar os clientes por meio de um processo claro.

Desde chamadas iniciais até questionários de integração, tudo é organizado em um só lugar. Além disso, os painéis do ClickUp permitem que você veja o progresso rapidamente, facilitando manter os clientes envolvidos e confiantes.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize as etapas de integração com status claros, como Novo Cliente, Chamada de Integração e Concluído.

Colete e armazene detalhes dos clientes com campos personalizados e formulários de admissão.

Use visualizações para guias, questionários e acompanhamento de processos para que todos permaneçam alinhados.

Automatize lembretes e atualizações para proporcionar aos clientes uma experiência tranquila e consistente.

✨ Ideal para: Equipes de atendimento que orientam novos clientes nas etapas de integração de forma consistente.

📖 Leia também: Os melhores sistemas de produtividade para se manter produtivo

10. Modelo de recrutamento e contratação da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Automatize lembretes para garantir que os candidatos recebam suas respostas a tempo com o modelo de recrutamento e contratação do ClickUp.

O modelo de recrutamento e contratação da ClickUp ajuda você a evitar essa lacuna, oferecendo espaço para gerenciar anúncios de vagas, acompanhar candidaturas, avaliar candidatos e ficar por dentro de cada etapa. Os cartões de pontuação das entrevistas ajudam você a fazer comparações justas.

Campos personalizados para função, estágio e fonte mantêm tudo organizado. As automações têm a capacidade de acionar lembretes quando alguém precisa de uma ação ou comunicação imediata. Com tudo em um só lugar, o processo de contratação fica mais agradável para os candidatos e mais fácil para você.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe cada candidato em etapas como Candidatura, Entrevista, Oferta e Contratação.

Use fichas de avaliação padronizadas para comparar feedback de maneira justa.

Armazene inscrições, feedback e dados dos candidatos em visualizações compartilhadas para que nada se perca.

✨ Ideal para: equipes de RH que acompanham candidatos, entrevistas e processos de contratação com eficiência.

11. Modelo de rastreamento de bugs do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Tome decisões informadas rapidamente com o modelo de rastreamento de bugs do ClickUp.

Em julho de 2024, uma atualização defeituosa do CrowdStrike causou a falha de milhões de máquinas Windows em todo o mundo. As equipes se esforçaram para colocar os sistemas de volta online, enquanto os dispositivos ficavam em loop infinito na inicialização, afetando empresas que iam de companhias aéreas a hospitais.

O modelo de rastreamento de bugs do ClickUp oferece às equipes uma maneira clara de identificar, registrar e resolver bugs antes que eles cheguem ao ponto de causar tempo de inatividade ou interrupção. Você pode registrar cada bug, atribuí-lo ao desenvolvedor certo e monitorar o progresso sem perder o controle dos detalhes.

Exibições como listas e quadros ajudam você a priorizar correções, enquanto os campos personalizados mantêm o contexto anexado a cada relatório de bug.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Registre e categorize bugs com campos personalizados para que os desenvolvedores saibam exatamente qual é o problema, quando ocorreu e qual parte do produto ele afeta.

Atribua responsabilidades aos membros da equipe e defina prazos, garantindo a responsabilidade por cada correção e evitando o problema de “quem está trabalhando nisso?”.

Acompanhe o status dos bugs em tempo real por meio de visualizações como listas, quadros ou calendários, facilitando a visualização do que está aberto, em andamento ou resolvido.

✨ Ideal para: Equipes de engenharia que registram, priorizam e resolvem bugs de forma sistemática.

12. Modelo de OKRs e metas da empresa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina objetivos mensuráveis e acompanhe-os com o modelo de OKRs e metas da empresa do ClickUp.

O modelo de OKRs e metas da ClickUp Company divide grandes objetivos em resultados claros e mensuráveis. As equipes podem ver como seu trabalho se conecta ao panorama geral, e os gerentes podem acompanhar o progresso sem se afogar em relatórios. É uma maneira de transformar objetivos ambiciosos em etapas que realmente são realizadas.

O modelo foi criado para lidar tanto com objetivos de alto nível da empresa quanto com marcos menores que os apoiam. Você pode definir uma meta no nível da empresa e, em seguida, dividi-la em resultados-chave para cada departamento ou equipe.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina objetivos e conecte-os a resultados-chave mensuráveis para que seja fácil acompanhar o progresso.

Atribua metas às pessoas certas com prazos e responsabilidades claros.

Acompanhe o progresso em visualizações como painéis, listas e cronogramas sem criar trabalho extra.

Compartilhe atualizações entre as equipes para que todos saibam o que está avançando e o que ainda precisa de atenção.

✨ Ideal para: Empresas que alinham OKRs e metas mensuráveis entre equipes e departamentos.

📖 Leia também: Como organizar sua agenda para melhorar a produtividade

13. Modelo de integração de funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Siga uma estrutura pronta que mantém o processo simples com o modelo de integração de funcionários do ClickUp.

Uma boa experiência de integração pode fazer com que alguém se sinta confiante e bem-vindo imediatamente. O modelo de integração de funcionários do ClickUp foi criado para garantir que todos os novos contratados se sintam parte da equipe desde o primeiro dia.

O que torna este modelo tão útil é a sua flexibilidade. Você pode criar listas de verificação, definir prazos e adicionar campos personalizados para detalhes como departamento, salário ou módulos de treinamento. Visualizações como calendários e listas facilitam a visualização do que está por vir.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize as tarefas de integração em etapas claras para que os novos contratados saibam exatamente o que esperar nos primeiros dias.

Atribua responsabilidades aos gerentes e colegas de equipe para garantir que não haja erros ou falhas.

Use as visualizações de calendário e lista para acompanhar reuniões, sessões de treinamento e prazos importantes.

Armazene detalhes importantes, como formulários, documentos e políticas, em um único lugar para que os funcionários não precisem procurar em outros lugares.

Acompanhe o progresso geral para garantir que todas as etapas da integração sejam concluídas com tranquilidade e dentro do prazo.

✨ Ideal para: Gerentes de RH que garantem uma integração e treinamento tranquilos para novos funcionários.

14. Modelo de agenda de reunião do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme reuniões que consomem tempo em sessões onde as coisas realmente são feitas com o modelo de agenda de reuniões do ClickUp.

Pense em quantas horas você já passou em reuniões que não avançavam. Sem estrutura, mesmo a reunião mais bem-intencionada pode rapidamente sair do rumo.

É aí que entra o modelo de agenda de reunião do ClickUp. Você pode definir metas, tópicos e pontos de discussão em um espaço compartilhado para que ninguém fique na dúvida.

Cada item da agenda pode ser atribuído, acompanhado e revisitado, para que as ações a serem realizadas não desapareçam após o término da reunião. Combine isso com visualizações como Docs para anotações ou tarefas para acompanhamento, e você terá um sistema que mantém as reuniões organizadas sem adicionar trabalho extra.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Descreva claramente os tópicos e objetivos da reunião para que todos saibam o que esperar.

Divida cada item da agenda em tarefas com responsáveis e prazos claros.

Use o Docs para colaboração em tempo real e anotações durante a reunião.

Mantenha as tarefas de acompanhamento visíveis para que as ações necessárias não sejam esquecidas posteriormente.

Acompanhe o progresso nas reuniões para ver como as discussões levam a resultados reais.

✨ Ideal para: equipes que desejam tornar as reuniões estruturadas, orientadas para objetivos e voltadas para a ação.

📖 Leia também: Estratégias de planejamento de capacidade para maximizar seus recursos

15. Modelo de planejador diário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aumente a produtividade com um sistema estruturado e repetível através do modelo de planejador diário do ClickUp.

Já percebeu como um dia pode passar sem que você perceba onde foi parar o tempo? Uma pesquisa da Microsoft descobriu que 68% dos trabalhadores têm dificuldade em conseguir tempo suficiente para se concentrar sem interrupções. É aí que entra o modelo de planejador diário do ClickUp.

Você pode dividir seu dia em categorias como trabalho, pessoal ou metas e, em seguida, priorizar o que realmente importa. O layout facilita identificar o que precisa de atenção imediata, enquanto o acompanhamento visual do progresso ajuda você a ver o impulso que está ganhando ao longo do dia.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Reduza o estresse sabendo exatamente o que você tem para fazer.

Melhore a gestão do tempo com ferramentas de agendamento claras.

Priorize tarefas para que as mais importantes nunca fiquem esquecidas.

Com status, campos e visualizações integrados, você pode mover tarefas ao longo do dia como pontos de verificação.

✨ Ideal para: Indivíduos e gerentes que desejam um sistema diário simples para priorizar tarefas.

Nenhum plano é grande demais com o ClickUp

Os modelos são mais do que pequenos atalhos úteis. Eles são o segredo para realmente se sentir calmo e no controle do seu trabalho. Analisamos muitas opções, mas a verdade é que nem todas as ferramentas de planejamento são iguais.

O que diferencia o ClickUp é a sensação de que tudo finalmente está em um só lugar. Você não precisa alternar entre aplicativos separados nem se preocupar com a localização das coisas. Tarefas, cronogramas, notas e conversas ficam todos juntos, prontos para quando você precisar deles.

Se você estava esperando um sinal para experimentar algo novo, aqui está. Experimente o ClickUp e veja como é planejar quando é realmente agradável.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e deixe seu trabalho se encaixar perfeitamente. 🎉