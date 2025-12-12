Você está afogado em ferramentas de IA neste momento.

Alguém apresenta um novo gerador de conteúdo toda semana, sua caixa de entrada tem 17 plataformas de análise “revolucionárias” e sua equipe não consegue chegar a um acordo sobre qual ferramenta de automação de campanha realmente funciona.

Ultimamente, descobrir qual pilha de IA é a mais adequada para agências de marketing parece um jogo de Jenga com seu orçamento.

Você precisa de ferramentas que funcionem juntas para conteúdo, campanhas, análises e entrega ao cliente. Ganhe pontos extras se não precisar de um fluxograma para explicar isso à sua equipe.

Nesta postagem do blog, vamos detalhar o que funciona

Componentes principais de uma pilha de IA para agências

Pense em uma pilha de IA como o sistema nervoso da sua agência. Cada componente precisa se comunicar com os outros, ou você estará apenas criando uma confusão ainda maior.

Ingestão e enriquecimento de dados

Informações fluem para sua agência a partir de dezenas de fontes todos os dias. Entradas de CRM, cliques em sites, aberturas de e-mails, engajamento nas redes sociais — tudo isso conta uma história, se você souber ouvir.

A infraestrutura de IA certa reúne esses pontos de dados dispersos e os transforma em algo útil. Isso pode incluir:

Pontuação de leads que classifica os clientes potenciais com base em seu comportamento real

Perfis de clientes que são atualizados automaticamente quando alguém interage com seu conteúdo ou visita sua página de preços.

Gatilhos comportamentais que alertam quando um cliente mostra sinais de oportunidade de expansão ou potencial de perda.

Enriquecimento de dados que acrescenta detalhes firmográficos e demográficos aos registros básicos de contato

A agência Papert Koenig Lois (PKL), fundada em 1960 em Manhattan, tornou-se a primeira agência de publicidade dos Estados Unidos a abrir o capital ao ser listada na bolsa de valores.

Geração de conteúdo e criatividade

Sua equipe precisa produzir conteúdo em grande volume, mas o processo inicial de criação consome um tempo valioso. As ferramentas de marketing de IA nesta categoria lidam com o trabalho pesado dos primeiros rascunhos e variações.

O que você pode fazer com essas ferramentas:

Gere várias variações de textos publicitários para testar em diferentes plataformas.

Crie conceitos visuais e variações de design para apresentações aos clientes.

Crie sequências de e-mails personalizadas para diferentes segmentos de público.

Produza legendas para mídias sociais e variações de postagens em grande escala.

Elabore roteiros de vídeo e storyboards para o conteúdo da campanha.

Automação e orquestração de campanhas

A execução de campanhas de marketing por e-mail, redes sociais, anúncios pagos e seu site requer coordenação constante. As ferramentas de orquestração de IA gerenciam a lógica e o tempo em todos esses canais.

O sistema lida com tarefas como:

Acionar sequências de e-mails quando alguém baixa um lead magnet do seu anúncio pago

Ajustando os gastos com publicidade em todas as plataformas com base em dados de desempenho em tempo real

Personalização do conteúdo da página de destino com base na fonte de tráfego e no segmento de público

Conduza os clientes potenciais por sequências de nutrição com base no nível de engajamento deles.

Coordenando o redirecionamento em várias plataformas sem configuração manual

Análise, relatórios e insights

Os relatórios para clientes geralmente envolvem extrair dados de várias plataformas, criar planilhas e elaborar apresentações. As ferramentas de análise de IA automatizam todo esse processo e adicionam inteligência.

Os principais recursos incluem:

Geração automatizada de relatórios que extrai dados de suas ferramentas e os formata para os clientes.

Atribuição multicanal que mostra quais pontos de contato contribuem para as conversões.

Informações de desempenho que destacam o que está funcionando e o que precisa ser ajustado.

Painéis de marketing em tempo real que oferecem visibilidade constante sem atualizações manuais.

Análise preditiva que prevê os resultados das campanhas com base nas tendências atuais

Colaboração e gerenciamento de fluxo de trabalho

O caos interno pode prejudicar a eficiência da agência. Essas ferramentas criam uma estrutura em torno de como o trabalho flui pela sua equipe e chega aos clientes.

Procure sistemas que lidem com:

Atribuição automatizada de tarefas com base nas etapas do projeto e na capacidade da equipe

Fluxos de trabalho de aprovação que encaminham os resultados para as partes interessadas certas em sequência

Portais do cliente onde os resultados, o feedback e a comunicação ficam reunidos em um único lugar

Modelos de projeto que padronizam a forma como você executa tipos de campanhas recorrentes.

Sistemas de notificação que mantêm todos informados sem sobrecarregar as caixas de entrada

Integração e escalabilidade

Essa é a base que mantém tudo unido. Suas ferramentas de IA precisam se comunicar entre si e se adaptar à medida que você amplia sua carteira de clientes.

Os elementos críticos incluem:

Conexões API robustas que permitem o fluxo automático de dados entre as ferramentas

Arquitetura multicliente que mantém os dados e as campanhas de cada cliente separados, mas gerenciáveis a partir de uma única interface.

Fluxos de trabalho automatizados que lidam com tarefas repetitivas em todas as suas contas

Integrações personalizadas que conectam suas ferramentas e fluxos de trabalho específicos

A base certa significa que adicionar novos clientes não requer aumentos proporcionais no tamanho da equipe ou esforço manual.

Veja como abordar estrategicamente a pilha de IA da sua agência de marketing.

Etapa 1: defina a "zona de valor" da sua agência

Etapa 1: defina a “zona de valor” da sua agência

Comece identificando onde sua agência de marketing de IA cria consistentemente o impacto mais mensurável. Essa “zona de valor” pode ser criatividade de alta conversão, insights de desempenho baseados em dados ou execução de campanhas de funil completo. Esclareça isso logo no início, pois isso fundamenta todas as decisões que se seguem.

Para tornar isso mais tangível:

Liste seus serviços de melhor desempenho e resultados para os clientes.

Combine esses resultados com os processos e funções por trás deles.

Identifique quais tarefas precisam de mais melhorias ou suporte à automação.

Por exemplo, se sua agência se destaca na entrega de campanhas de rápida resposta, priorize a criação de conteúdo baseada em IA e revise os fluxos de trabalho.

🚀 Vantagem do ClickUp: No ClickUp, você pode criar espaços em torno de cada serviço principal, como "Estratégia de campanha" ou "Produção de conteúdo". Dentro desses espaços, crie modelos para briefings criativos, atribua aprovações e acompanhe os resultados através das tarefas do ClickUp. Analise os dados dos clientes como tarefas no ClickUp. Personalize tarefas no ClickUp para suas iniciativas de marketing Essa configuração garante que sua área de entrega mais forte seja apoiada por fluxos de trabalho estruturados e repetíveis.

Etapa 2: Audite sua pilha existente e identifique lacunas

Antes de adicionar qualquer coisa nova, faça um inventário do que você já tem. Liste todas as ferramentas que sua equipe usa atualmente, quem as usa, quanto custam e em qual camada da sua pilha elas se encontram. Inclua também as “ferramentas paralelas” que membros individuais da equipe adotaram sem aprovação oficial.

Em seguida, vem a parte crítica: colete feedback das pessoas que usam essas plataformas diariamente. Agende conversas de 15 minutos com membros da equipe em diferentes funções. Faça perguntas específicas:

Onde você está copiando dados manualmente entre plataformas?

Qual ferramenta mais o frustra semanalmente?

Que tarefa leva o dobro do tempo que deveria?

Qual entrega ao cliente exige alternar entre vários sistemas?

Esses pontos de atrito revelam suas verdadeiras lacunas.

Por exemplo, você pode descobrir que sua equipe de conteúdo gasta cinco horas por semana reformatando posts de blog porque seu CMS não se integra à sua ferramenta de redação de IA. Ou que seus especialistas em mídia paga estão reconstruindo relatórios manualmente porque suas plataformas de anúncios e painel de análise não se comunicam. Essas são lacunas que vale a pena resolver.

📮ClickUp Insight: Embora 34% dos usuários operem com total confiança nos sistemas de IA, um grupo ligeiramente maior (38%) mantém uma abordagem de “confiar, mas verificar”. Uma ferramenta independente que não está familiarizada com o seu contexto de trabalho geralmente apresenta um risco maior de gerar respostas imprecisas ou insatisfatórias. É por isso que criamos o ClickUp Brain, a IA que conecta o gerenciamento de projetos, o gerenciamento de conhecimento e a colaboração em todo o seu espaço de trabalho e integra ferramentas de terceiros. Obtenha respostas contextuais sem a necessidade de alternar entre ferramentas e experimente um aumento de 2 a 3 vezes na eficiência do trabalho.

Integrações sólidas são o que transformam ferramentas individuais em uma pilha. Ao avaliar as opções, procure aquelas que se conectam naturalmente ao seu CRM, plataformas de anúncios e ferramentas de automação de conteúdo.

Por exemplo, se você gerencia campanhas no ClickUp, integrá-lo ao Google Ads permite que sua equipe visualize o status da campanha, os gastos e os dados de desempenho sem sair do espaço de trabalho. Isso reduz as transferências entre as equipes de marketing, análise e atendimento ao cliente.

Para verificar a força da integração, teste o seguinte:

Conectores nativos: a ferramenta sincroniza com suas três principais plataformas?

Suporte a API: você consegue conectar fluxos de trabalho personalizados sem precisar de muita programação?

Fluxo de dados bidirecional: as atualizações podem ser feitas nos dois sentidos?

O ClickUp funciona como o tecido conjuntivo de toda a sua pilha de IA. Em vez de forçar sua equipe a alternar entre ferramentas de geração criativa, plataformas de análise e canais de comunicação com o cliente, o ClickUp cria um espaço de trabalho de IA convergente onde tudo fica reunido. Seus resumos de conteúdo, painéis de desempenho, tarefas e feedback dos clientes ficam todos em um só lugar. Experimente um espaço de trabalho de IA convergente no ClickUp

Etapa 4: considere o custo, a curva de aprendizado e as necessidades de dimensionamento do cliente

O custo total de propriedade vai além das taxas de assinatura. Leve em consideração o tempo de implementação, os requisitos de treinamento e a manutenção contínua.

Uma plataforma sofisticada de inteligência de marketing pode custar US$ 500 por mês, mas se sua equipe precisa de 20 horas de treinamento e ainda assim usa apenas 30% dos recursos, você está pagando a mais por uma complexidade desnecessária.

Pense antecipadamente em cenários de crescimento de clientes com números específicos. O modelo de preços dessa ferramenta funcionará quando você adicionar mais 10 clientes? Algumas plataformas cobram por usuário (gerenciável), enquanto outras cobram por conta de cliente (fica caro rapidamente) ou por volume de dados (imprevisível).

Faça o cálculo: se você tem oito clientes hoje e pretende atingir 20 em 18 meses, calcule o preço da ferramenta para ambos os volumes. Em seguida, teste a capacidade operacional perguntando aos usuários atuais se a plataforma fica lenta com conjuntos de dados maiores ou fluxos de trabalho mais complexos.

💡 Dica profissional: trate sua pilha de IA como um cliente. Faça revisões trimestrais, KPIs e retrospetivas. Audite quais recursos de IA realmente economizam tempo ou melhoram o ROI da campanha e elimine aqueles que não o fazem. Se não estiver a dar o retorno esperado, é um desvio de escopo disfarçado.

Etapa 5: crie um plano de implementação em fases

Resista à tentação de reformular toda a sua pilha simultaneamente. Em vez disso, implemente uma implementação estruturada que minimize as interrupções e permita correções de rumo. Isso pode ser algo como:

Fase piloto (30-45 dias)

Comece aos poucos, executando a nova ferramenta com uma equipe ou conta de cliente disposta. O ideal é que esse grupo seja curioso o suficiente para experimentar, mas honesto o suficiente para sinalizar problemas reais.

Restrinja o escopo a um caso de uso definido, por exemplo, usando uma plataforma de conteúdo de IA exclusivamente para esboços de blog para um único cliente.

Durante todo o período de teste, o foco deve permanecer em capturar o que é eficaz, onde se economiza tempo e quais pontos de atrito aparecem.

💡 Dica profissional: Dê ao seu grupo piloto um espaço compartilhado para registrar o que está funcionando e o que parece inadequado com o ClickUp Docs. Os redatores podem deixar notas sobre a qualidade do conteúdo, enquanto os editores destacam problemas recorrentes, como incompatibilidades de tom. Como tudo fica em um só lugar, é mais fácil conectar insights para decisões baseadas em dados sobre o que vale a pena expandir. Além disso, os documentos podem ser vinculados às tarefas, para que todos os envolvidos na tarefa piloto tenham o contexto completo.

Fase de adoção (60 a 90 dias)

Depois que sua equipe piloto comprovar o valor da ferramenta, incorpore mais equipes, mantendo o grupo original como seus defensores internos.

O objetivo é fazer com que o aprendizado pareça orientado, em vez de forçado. Um guia de início rápido elaborado a partir das lições do seu piloto funciona muito melhor do que a documentação do fornecedor, especialmente quando fala a língua da sua equipe. Você também deve ficar atento aos padrões de engajamento para detectar desistências antecipadamente.

Fase de otimização (em andamento)

Depois que a ferramenta estiver totalmente implantada, concentre-se em extrair o máximo valor. Analise os padrões de uso para identificar recursos subutilizados que poderiam resolver problemas existentes.

Por exemplo, se sua equipe usa uma plataforma de criação de conteúdo de IA apenas para rascunhos iniciais, mas ela oferece treinamento em voz da marca, invista tempo personalizando esse recurso. As oportunidades de integração que você ignorou durante a implementação inicial tornam-se prioridades aqui.

🚀 Vantagem do ClickUp: Para obter dados reais sobre como as equipes estão se adaptando, experimente o ClickUp Analytics. Você pode ver quem está interagindo diariamente com a ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp, quais departamentos exploram recursos avançados e onde os logins começam a diminuir. Esses padrões mostram os níveis de confiança. Por exemplo, um pico na atividade diária pode significar um forte entusiasmo inicial, enquanto uma queda rápida pode indicar confusão ou fadiga. Quando você percebe essa queda antecipadamente, pode intervir antes que o desinteresse se espalhe. Acompanhe as análises no ClickUp para entender como sua equipe usa o aplicativo

Exemplo de pilha de IA para uma agência de marketing

A execução de campanhas de marketing com IA é mais rápida quando suas ferramentas funcionam em conjunto. Aqui está um exemplo de pilha de IA que ajuda as equipes de marketing a gerenciar leads, criar conteúdo e acompanhar resultados com eficiência.

Antes de analisarmos cada ferramenta em detalhes, aqui está uma rápida visão geral de cada uma delas:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços Clearbit Enriquecimento de dados da empresa em tempo real para equipes de marketing B2B Identifique visitantes anônimos do site, sinais de intenção, integrações nativas de CRM (Salesforce, HubSpot, Marketo) Preços personalizados Clay Agregação e enriquecimento de dados de várias fontes para gerenciamento de leads em grandes agências Mais de 50 fontes de dados, enriquecimento em cascata, lógica condicional, integrações de CRM Gratuito; planos pagos a partir de US$ 149/mês Apollo.io Inteligência de vendas e engajamento para equipes de vendas externas Banco de dados com mais de 270 milhões de contatos, sequenciamento de e-mails, discador integrado, sincronização com CRM Gratuito; planos pagos a partir de US$ 59/mês/usuário AdCreative. ai Teste de variações de anúncios e geração de criativos para profissionais de marketing de desempenho Geração de anúncios e textos publicitários por IA, anúncios em vídeo, previsão de engajamento, insights sobre o público Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 39/mês. Canva Design versátil com tecnologia de IA para pequenas equipes de marketing Ferramentas de IA do Magic Studio, Beat Sync, Magic Eraser/Edit, suporte para mais de 100 idiomas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/mês/usuário Jasper AI Personalização da voz da marca e consistência de conteúdo para equipes de marketing de marca Geração de conteúdo de IA, guia de estilo da marca, 29 idiomas, integração com Surfer SEO/Copyscape Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 69/mês/usuário Surfer SEO Otimização de conteúdo e SEO para profissionais de marketing e agências Pontuação de conteúdo em tempo real, analisador SERP, esboços de conteúdo, auditorias de otimização Planos pagos a partir de US$ 99/mês Claude Síntese de pesquisas e criação de conteúdo longo para freelancers e agências Contexto de 200 mil tokens, uploads de arquivos, histórico de conversas persistente, estilos de resposta Gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês Zapier Automação de IA sem código em mais de 6.000 aplicativos para agências Zaps de várias etapas, ferramentas de fluxo de trabalho de IA, monitoramento de erros, modelos de fluxo de trabalho Gratuito; planos pagos a partir de US$ 29,99/mês. Criar Automação visual e orquestração de fluxos de trabalho para gerentes de projetos de agências Construtor de arrastar e soltar, conexões API, programação de cenários, suporte a agentes de IA Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10,59/mês. Looker Studio Análise e relatórios no ecossistema do Google para agências com vários clientes Combinação de dados de várias fontes, interpretador de código, painéis interativos, controles de compartilhamento Preços personalizados Supermetrics Automação do pipeline de dados para profissionais de análise de marketing Mais de 150 fontes de dados, atualização automática, normalização, Supermetrics Agents Planos pagos a partir de US$ 37/mês Funnel.io Armazenamento de dados de marketing e relatórios para grandes agências Mais de 600 conectores, preenchimento automático, conversão de moedas, insights da Data Chat AI Preços personalizados ClickUp Gerenciamento completo dos fluxos de trabalho de entrega ao cliente para agências Gerenciamento de projetos/tarefas, documentos com tecnologia de IA, painéis, automações, chat, controle de tempo Gratuito para sempre; personalização para empresas Pilha de IA Implantação de IA e automação de fluxos de trabalho para empresas e grandes agências Construtor visual de fluxos de trabalho de IA, suporte RAG, chatbots baseados em funções, ferramentas de conformidade Preços personalizados HighLevel Plataformas de marketing white label para agências CRM de marca branca, criador de SMS/e-mail/funil, modo SaaS, ferramentas de cópia/fluxo de trabalho de IA Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 97/mês.

📌 Enriquecimento de leads e bancos de dados

1. Clearbit (ideal para dados de empresas em tempo real)

via Clearbit

A Clearbit (agora parte do ecossistema HubSpot) transforma visitantes anônimos do site em leads identificáveis sem que você precise se esforçar muito. A plataforma coleta mais de 100 pontos de dados sobre empresas e contatos no momento em que alguém acessa seu site.

Você não precisa mais pesquisar manualmente clientes potenciais ou importar planilhas desatualizadas; o Clearbit anexa automaticamente dados firmográficos e tecnográficos ao seu banco de dados de CRM.

Melhores recursos do Clearbit

Identifique visitantes anônimos do site e revele informações da empresa em tempo real usando o Clearbit Reveal .

Acesse sinais de intenção que mostram quais clientes potenciais estão pesquisando ativamente soluções como a sua.

Integre dados de enriquecimento diretamente no Salesforce, HubSpot, Marketo e outras plataformas por meio de conexões nativas.

Limitações do Clearbit

A frequência de atualização dos dados nem sempre é consistente

A precisão dos dados varia para empresas fora da América do Norte e Europa.

A plataforma se concentra principalmente em dados B2B, tornando-a menos útil para campanhas B2C.

Preços da Clearbit

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Clearbit

G2: 4,4/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

🚀 Vantagem do ClickUp: Quando novas consultas chegam, sua equipe geralmente não tem tempo para descobrir de onde elas vieram ou o que já foi feito. O ClickUp Forms cuida da recepção para você; alguém preenche o formulário Trabalhe conosco e ele se torna instantaneamente uma tarefa. Mantenha seu pipeline em movimento com os campos personalizados do ClickUp nas tarefas As respostas (relevantes) aparecem diretamente nos campos personalizados do ClickUp, como fonte do lead, status de enriquecimento e estágio de divulgação. Assim, sua equipe abre a tarefa e sabe instantaneamente: lead do Instagram, enriquecido, acompanhamento pendente.

2. Clay (ideal para agregação de dados de várias fontes)

via Clay

A Clay usa o enriquecimento em cascata, o que significa que ela tenta automaticamente fontes de dados mais baratas antes de passar para provedores premium.

Além disso, o Clay se conecta ao LinkedIn, Apollo, Clearbit e dezenas de outras APIs, permitindo que você crie fluxos de trabalho personalizados usando IA para pontuar leads, redigir mensagens personalizadas ou acionar automações.

Melhores recursos do Clay

Acesse mais de 50 fontes de dados, incluindo LinkedIn, Apollo, Clearbit e PeopleDataLabs, a partir de uma única interface.

Crie uma lógica condicional que acione diferentes caminhos de enriquecimento com base na qualidade dos dados ou nas características dos leads.

Exporte dados enriquecidos diretamente para seu CRM ou ferramentas de divulgação por meio de integrações nativas.

Limitações do Clay

Os custos de crédito aumentam rapidamente ao executar grandes operações de enriquecimento em várias fontes de dados.

Algumas integrações parecem menos estáveis do que as nativas de SaaS.

Preços da Clay

Gratuito

Inicial: US$ 149/mês

Explorer: US$ 349/mês

Pro: US$ 800/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Clay

G2: 4,8/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Apollo.io (ideal para inteligência de vendas)

O Apollo.io combina um banco de dados com mais de 270 milhões de contatos com recursos integrados de sequenciamento de e-mails e discagem. Você pode filtrar clientes potenciais usando mais de 65 critérios, incluindo cargo, tamanho da empresa, pilha de tecnologia e intenção de contratação.

A plataforma pontua cada lead com base em sinais de engajamento, o que ajuda sua equipe a priorizar quem contatar primeiro. O Apollo também rastreia aberturas de e-mails, cliques e respostas em tempo real, dando a você visibilidade sobre quais mensagens têm repercussão e quais não têm.

Melhores recursos do Apollo.io

Lance sequências de e-mails diretamente da plataforma e acompanhe aberturas, cliques e respostas em tempo real.

Acesse a funcionalidade de discagem integrada que permite ligar para clientes em potencial sem precisar alternar para um sistema telefônico separado.

Sincronize dados de contato enriquecidos e histórico de engajamento com o ClickUp, HubSpot ou seu CRM preferido.

Limitações do Apollo.io

A capacidade de entrega de e-mails pode ser prejudicada se você não aquecer adequadamente os domínios de envio.

Altas taxas de rejeição são relatadas em testes de usuários quando usadas para divulgação fria.

Preços do Apollo.io

Gratuito

Básico: US$ 59/mês por usuário

Profissional: US$ 99/mês por usuário

Organização: US$ 149/mês por usuário (cobrado anualmente)

Complemento Inbound: US$ 149/mês por equipe

Avaliações e comentários sobre o Apollo.io

G2: 4,7/5 (mais de 9.210 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 375 avaliações)

🚀 Vantagem do ClickUp: Mantenha o ritmo à medida que os leads avançam. Quando o enriquecimento é concluído, o ClickUp Automations atualiza imediatamente as tarefas vinculadas ao cliente ou à campanha. Mantenha suas equipes em sintonia com o ClickUp Automations As equipes de vendas e entrega veem o contexto mais recente no momento em que ele muda, para que os acompanhamentos não sejam interrompidos e as transferências ocorram sem problemas.

📌 Geração criativa

4. AdCreative. ai (Ideal para testes de variação de anúncios)

A AdCreative.ai gera centenas de variações de anúncios em minutos com base nos objetivos da sua campanha e nas diretrizes da marca. A plataforma analisa milhões de anúncios de alto desempenho em todos os setores para entender quais elementos de design impulsionam as conversões.

Além de imagens estáticas, o AdCreative.ai gera variações de textos publicitários e pode criar anúncios em vídeo a partir de seus recursos visuais existentes.

AdCreative. ai melhores recursos

Veja as pontuações de engajamento previstas para cada criativo antes de lançar campanhas.

Crie anúncios em vídeo automaticamente a partir de imagens estáticas e recursos de produtos.

Acesse insights sobre o público que mostram quais grupos demográficos respondem melhor a estilos criativos específicos.

Limitações do AdCreative.ai

Os designs gerados por IA às vezes não têm o acabamento dos anúncios criados por profissionais.

As opções de personalização parecem limitadas quando se tenta atender a diretrizes de marca altamente específicas.

A qualidade da geração de vídeo não se compara à de softwares dedicados à edição de vídeo.

Preços do AdCreative.ai

Teste gratuito

Planos iniciais: a partir de US$ 39/mês

Planos profissionais: a partir de US$ 249/mês

Planos Ultimate: a partir de US$ 599/mês

Avaliações e comentários sobre AdCreative.ai

G2: 4,3/5 (mais de 790 avaliações)

Capterra: 3,4/5 (mais de 160 avaliações)

5. Canva (ideal para design versátil)

via Canva

O Magic Studio da Canva traz a IA diretamente para o fluxo de trabalho de design que a maioria dos profissionais de marketing já usa diariamente.

O Magic Design gera apresentações completas, publicações nas redes sociais ou materiais de marketing a partir de um simples prompt de texto. O Magic Eraser remove objetos indesejados das fotos sem deixar marcas de edição óbvias, enquanto o Magic Edit permite adicionar ou substituir elementos nas imagens através de descrições de texto.

Melhores recursos do Canva

Sincronize cortes de vídeo automaticamente com as batidas da música usando o Beat Sync .

Traduza designs para mais de 100 idiomas, mantendo o layout e a hierarquia visual.

Crie narrações a partir de texto com ferramentas de conversão de texto em fala com IA.

Limitações do Canva

Designers avançados consideram a abordagem baseada em modelos restritiva para projetos complexos.

A organização de arquivos fica confusa ao gerenciar projetos para vários clientes.

As opções de exportação são limitadas em comparação com softwares de design profissionais, como o Adobe Creative Suite.

Preços do Canva

Gratuito (acesso limitado à IA)

Pro: US$ 15/mês para um usuário

Negócios: US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Canva

G2: 4,7/5 (mais de 6.055 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 12.935 avaliações)

🚀 Vantagem do ClickUp: mantenha seus conceitos de publicidade alinhados desde a primeira sessão de brainstorming. Mantenha sua direção criativa clara e colaborativa com o ClickUp Brain em quadros brancos Os quadros brancos no ClickUp permitem que sua equipe criativa mapeie ideias e colete referências visuais em um único lugar que sua equipe de contas já verifica. E se você precisar de novas orientações no meio da discussão, use o ClickUp Brain, seu assistente de IA integrado, para gerar imagens diretamente no quadro. Todos veem a mesma direção, e sua equipe passa mais rapidamente da ideia ao rascunho.

📌 Geração de conteúdo e SEO

6. Jasper AI (ideal para personalização e consistência da voz da marca)

via Jasper AI

A Jasper AI gera conteúdo de marketing que soa como sua marca. A ferramenta aprende a voz da sua marca por meio de um guia de estilo personalizado, no qual você define o tom, as preferências de vocabulário e os pilares da mensagem. Em seguida, ela aplica essas diretrizes em posts de blog, legendas de mídia social, campanhas de e-mail e textos publicitários.

Além disso, ela se integra ao Surfer SEO e ao Copyscape para garantir que o conteúdo seja original e tenha uma boa classificação.

Melhores recursos da Jasper AI

Comande o Jasper por meio de instruções em linguagem natural, como “expanda esta seção” ou “escreva uma introdução atraente”.

Gere conteúdo em 29 idiomas, mantendo a voz e o estilo da marca.

Colabore com os membros da equipe por meio de espaços de trabalho compartilhados e fluxos de trabalho de aprovação.

Limitações da Jasper AI

O conteúdo geralmente requer uma edição substancial para soar natural e evitar frases repetitivas.

O preço é alto em comparação com muitas alternativas à Jasper AI e pode não ser adequado para orçamentos mais modestos.

Preços da Jasper AI

Teste gratuito

Pro: US$ 69/mês por usuário

Negócios: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Jasper AI

G2: 4,7/5 (mais de 1.260 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.850 avaliações)

🚀 Vantagem do ClickUp: você não precisa abrir quatro abas só para enviar um texto. Quando os redatores fazem rascunhos no ClickUp Docs, tudo, desde notas de brainstorming até o texto final, fica vinculado à tarefa do cliente a que pertence. Peça ao ClickUp Brain para revisar rascunhos existentes e gerar conteúdo adicional E com o ClickUp Brain integrado, os redatores podem desenvolver uma primeira versão do texto, aperfeiçoar o tom ou transformar uma ideia longa em trechos curtos de campanha sem perder o fluxo. Isso mantém seu fluxo de trabalho criativo em movimento e reduz a dispersão de tarefas que atrasa as equipes. ✅ Experimente estas sugestões: Escreva um primeiro rascunho da seção principal da página de destino para [marca]. Tom: confiante, mas simples. Inclua três opções de título e uma subtítulo de apoio.

Condense o texto deste documento em oito legendas curtas para redes sociais. Faça com que elas chamem a atenção sem soar promocionais.

Crie seis variações de ângulo para a mesma mensagem de campanha. Cada ângulo deve mudar o quadro emocional: ousado, divertido, liderado por especialistas, empático, desafiador e minimalista.

Refaça essa mensagem em um e-mail de nutrição. Mantenha os parágrafos curtos, as transições naturais e o valor à frente.

Adapte este texto para públicos-alvo no topo, no meio e na base do funil. Ajuste o tom, o nível de detalhes e a prioridade da CTA.

7. Surfer SEO (ideal para otimização de conteúdo)

via Surfer SEO

O Surfer SEO analisa as páginas com melhor classificação para sua palavra-chave alvo e indica exatamente o que incluir em seu conteúdo. Em vez de adivinhar quais tópicos abordar, o Surfer mostra termos e perguntas relevantes que os concorrentes com melhor classificação discutem.

A plataforma também audita o conteúdo existente e identifica oportunidades de otimização que podem melhorar as classificações, em alinhamento com o seu plano de marketing.

Melhores recursos do Surfer SEO

Otimize o conteúdo em tempo real com uma pontuação de conteúdo que é atualizada à medida que você escreve.

Gere esboços de conteúdo detalhados com base no que está atualmente classificado para suas palavras-chave alvo.

Acesse o SERP Analyzer para entender por que os concorrentes estão bem posicionados e quais lacunas de conteúdo você pode explorar.

Limitações do Surfer SEO

A ferramenta concentra-se fortemente em métricas de palavras-chave, às vezes em detrimento da qualidade e legibilidade do conteúdo.

As diretrizes podem parecer rígidas e desencorajar abordagens criativas aos temas.

Os preços ficam caros quando se otimiza conteúdo para vários clientes ou sites grandes.

Preços do Surfer SEO

Essencial: US$ 99/mês

Escala: US$ 219/mês

Empresa: a partir de US$ 999/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Surfer SEO

G2: 4,8/5 (mais de 530 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 420 avaliações)

8. Claude (ideal para síntese de pesquisas)

via Claude

O Claude lida com o contexto de maneira diferente da maioria dos assistentes de IA conversacionais. A plataforma processa até 200.000 tokens em uma única conversa, o que se traduz em aproximadamente 150.000 palavras ou um livro inteiro.

As equipes de marketing enviam relatórios de pesquisa, análises da concorrência e transcrições de entrevistas com clientes e, em seguida, pedem ao Claude para identificar padrões, extrair citações ou redigir conteúdo com base em todas essas fontes simultaneamente.

A ferramenta de IA é ideal para redigir conteúdos longos, analisar conjuntos de dados e criar documentação que necessite de referenciar vários materiais de origem.

Principais recursos do Claude

Carregue PDFs, planilhas e imagens para que o Claude analise e responda a perguntas sobre o seu conteúdo.

Mantenha o histórico de conversas em diálogos prolongados sem esquecer o contexto ou as instruções anteriores.

Alterne entre diferentes estilos de resposta usando o recurso Estilos para atender aos requisitos de voz da marca.

Limitações do Claude

O plano gratuito limita o volume de mensagens, exigindo uma assinatura Pro para uso intenso.

Às vezes, produz respostas excessivamente detalhadas que precisam ser editadas para se tornarem textos de marketing concisos.

Preços do Claude

Gratuito

Pro: US$ 20/mês

Preço: a partir de US$ 100/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Claude

G2: 4,4/5 (mais de 65 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

🚀 Vantagem do ClickUp: quando sua equipe fica alternando entre ferramentas de IA, guias e unidades compartilhadas apenas para avançar em uma campanha, o trabalho fica mais lento. O ClickUp BrainGPT oferece um espaço dedicado para pensar, pesquisar e criar com IA contextual que já entende o contexto do seu cliente, o histórico da campanha e a voz da marca. Mantenha sua equipe trabalhando em sincronia com o ClickUp BrainGPT Ele reúne ChatGPT, Claude e Gemini em um único aplicativo para desktop, permitindo que você alterne entre eles de acordo com suas necessidades no momento. Assim, em vez de ter que explicar o contexto repetidamente, sua IA já o compreende. É assim que você resolve a proliferação da IA, reduzindo a carga cognitiva, acelerando a tomada de decisões e mantendo todos alinhados na mesma direção.

📌 Automação e orquestração

9. Zapier (ideal para automação de IA sem código)

via Zapier

O Zapier conecta mais de 6.000 aplicativos sem exigir nenhum conhecimento técnico ou de programação.

A plataforma de orquestração de fluxos de trabalho usa “Zaps” que acionam ações em um aplicativo com base em eventos em outro. Quando um lead preenche um anúncio de lead no Facebook, o Zapier pode adicioná-lo ao seu CRM, enviar um e-mail de boas-vindas, criar uma tarefa para sua equipe de vendas e registrar a atividade em uma planilha do Google automaticamente.

As agências podem economizar horas diariamente, eliminando a entrada manual de dados e garantindo que as informações fluam perfeitamente entre as ferramentas dos clientes.

Melhores recursos do Zapier

Crie Zaps com várias etapas que incluem filtros, atrasos e lógica condicional com base nos seus dados.

Use a IA para resumir e-mails, redigir respostas ou extrair informações de documentos dentro de seus fluxos de trabalho.

Configure notificações automáticas de erros e monitoramento de fluxo de trabalho para detectar falhas rapidamente.

Acesse modelos Zap pré-construídos para fluxos de trabalho de marketing comuns, como captura de leads e acompanhamento por e-mail.

Limitações do Zapier

Os Zaps podem ser lentos para executar, às vezes levando vários minutos entre o acionador e a ação.

Os custos aumentam rapidamente à medida que o volume de automação cresce nas contas dos clientes.

A resolução de problemas em Zaps com falha pode ser frustrante devido aos detalhes limitados sobre o erro.

Preços do Zapier

Gratuito

Profissional: a partir de US$ 29,99/mês

Equipe: a partir de US$ 103,50/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 1.465 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.010 avaliações)

10. Make (ideal para automação visual)

via Make

Aborde a automação de fluxos de trabalho como um fluxograma. A interface visual mostra exatamente como os dados se movem entre os aplicativos, o que ajuda as equipes a entender e solucionar problemas nos fluxos de trabalho mais rapidamente do que as alternativas baseadas em texto.

Você arrasta os módulos para uma tela, conecta-os e observa o fluxo de dados através de ramificações, loops e caminhos condicionais em tempo real. As equipes que gerenciam fluxos de trabalho complexos e repletos de lógica apreciam o fato de o Make revelar toda a estrutura de automação de uma só vez, em vez de escondê-la atrás de guias e menus suspensos.

Aproveite os melhores recursos

Combine informações de várias fontes usando agregadores antes de enviar para a próxima etapa.

Conecte-se a qualquer API usando módulos HTTP, mesmo plataformas sem integrações oficiais do Make.

Programe cenários para serem executados em intervalos específicos ou acione-os por meio de webhook para automação em tempo real.

Crie, personalize e gerencie agentes de IA inteligentes que automatizam seus processos de negócios.

Limitações

A interface visual pode ficar confusa quando os fluxos de trabalho ultrapassam 20 a 30 módulos.

Os preços baseados em operações tornam os custos imprevisíveis para fluxos de trabalho que processam grandes volumes de dados.

Defina os preços

Gratuito

Núcleo: US$ 10,59/mês

Pro: US$ 18,82/mês

Equipes: US$ 34,12/mês

Empresa: Preços personalizados

Faça avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 405 avaliações)

🚀 Vantagem do ClickUp: pense em todas as pequenas tarefas de acompanhamento que sua equipe realiza todos os dias: verificar o status, buscar atualizações, lembrar alguém de revisar um rascunho, reunir arquivos para um lançamento. Execute automações de IA sensíveis ao contexto com base no objeto que elas observam com os Agentes Ambientais do ClickUp Os agentes ambientais do ClickUp lidam com essas tarefas automaticamente. Eles monitoram suas tarefas, documentos e fluxos de trabalho e entram em ação quando algo precisa ser feito. Suponhamos que um rascunho de texto esteja marcado como Pronto para revisão. Um agente ambiental: Atribui o líder de redação

Notifica-os para revisar

Aguardando aprovação

Move a tarefa para Aprovação do Cliente

Envia uma mensagem ao gerente de contas

Em seguida, gere tarefas de produção para design + mídia, tudo automaticamente. O trabalho flui naturalmente.

📌 Análise e relatórios

11. Looker Studio (ideal para o ecossistema Google)

via Looker Studio

O Looker Studio (anteriormente Google Data Studio) extrai dados do Google Analytics, Google Ads, Search Console e YouTube sem conectores pagos ou configuração técnica.

A interface de arrastar e soltar permite criar painéis interativos em minutos usando gráficos, tabelas e scorecards pré-configurados. Os relatórios são atualizados automaticamente à medida que novos dados chegam, o que significa que as partes interessadas sempre veem os números atuais sem precisar atualizar manualmente.

Melhores recursos do Looker Studio

Combine dados de várias fontes para criar campos calculados e métricas entre plataformas (por exemplo, custo por aquisição em todos os canais).

Gere código Python automaticamente usando o Code Interpreter para análises estatísticas avançadas e previsões.

Compartilhe relatórios com permissões personalizáveis semelhantes às do Google Docs para facilitar o acesso das partes interessadas.

Limitações do Looker Studio

Muitos conectores de terceiros exigem compras separadas, aumentando os custos para fontes de dados que não são do Google.

A plataforma pode apresentar atrasos e tempos de carregamento lentos ao extrair dados.

As opções de personalização são limitadas em comparação com ferramentas de BI dedicadas, como Tableau ou Power BI.

Preços do Looker Studio

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Looker Studio

G2: 4,3/5 (mais de 440 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 275 avaliações)

📮 ClickUp Insight: 43% das pessoas afirmam que tarefas repetitivas proporcionam uma estrutura útil para o seu dia de trabalho, mas 48% consideram-nas desgastantes e uma distração do trabalho significativo. Embora a rotina possa oferecer uma sensação de produtividade, muitas vezes ela limita a criatividade e impede que você faça progressos significativos. O ClickUp ajuda você a se libertar desse ciclo, automatizando tarefas rotineiras por meio de agentes de IA inteligentes, para que você possa se concentrar em trabalhos mais complexos. Automatize lembretes, atualizações e atribuições de tarefas, e deixe que recursos como bloqueio automático de tempo e prioridades de tarefas protejam suas horas de maior produtividade. 💫 Resultados reais: a Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations, o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

12. Supermetrics (ideal para automação de pipeline de dados)

via Supermetrics

A Supermetrics transfere dados de marketing de plataformas de publicidade para onde quer que sua equipe trabalhe. Assim, em vez de baixar manualmente arquivos CSV do Facebook Ads, Google Analytics e LinkedIn, a Supermetrics transfere automaticamente esses dados para o Google Sheets, Looker Studio, Power BI ou seu data warehouse.

Além disso, a plataforma suporta mais de 150 fontes de dados e processa mais de 15% dos dados globais de marketing.

Melhores recursos do Supermetrics

Programe atualizações automáticas de dados em intervalos personalizados para que os relatórios permaneçam atualizados sem atualizações manuais.

Normalize nomes de campos e métricas em diferentes plataformas para obter relatórios consistentes.

Carregue dados offline usando a Importação de Dados Personalizada para combinar com métricas de marketing digital.

Crie Supermetrics Agents para gerar relatórios, sinalizar anomalias e muito mais.

Limitações do Supermetrics

Os preços aumentam rapidamente à medida que você conecta mais fontes e destinos de dados.

Existe uma curva de aprendizado para configurar transformações complexas de dados e combinações.

Preços da Supermetrics

Inicial: US$ 37/mês para um usuário

Crescimento: US$ 199/mês para dois usuários

Pro: US$ 499/mês para três usuários

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Supermetrics

G2: 4,4/5 (mais de 795 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 105 avaliações)

13. Funnel.io (ideal para armazenamento de dados de marketing)

O Funnel.io se conecta a mais de 600 fontes de dados e preenche automaticamente os dados históricos, para que você nunca perca o acesso ao desempenho anterior, mesmo que uma API seja alterada. Seu modelo de dados compreende conceitos de marketing; ele sabe o que significam impressões, cliques e conversões em diferentes plataformas e os normaliza automaticamente.

O sistema decodifica as convenções de nomenclatura das campanhas, dividindo “Q1_2025_Facebook_Retargeting” em campos separados para trimestre, ano, plataforma e tipo de campanha. O Funnel AI trabalha para acelerar seus fluxos de trabalho.

Melhores recursos do Funnel.io

Converta moedas automaticamente usando taxas de câmbio históricas que correspondem ao seu período de relatório.

Armazene dados transformados, preservando os valores originais para trilhas de auditoria e solução de problemas.

Crie painéis interativos dentro do Funnel ou exporte dados limpos para o Looker Studio, Tableau ou armazéns de dados.

Faça perguntas em linguagem natural e obtenha insights a partir de seus dados usando o recurso de IA integrado, Data Chat.

Limitações do Funnel.io

Nem todos os conectores/destinos estão incluídos em todos os planos (alguns estão disponíveis apenas nos planos Business ou Enterprise).

A plataforma requer compreensão dos conceitos de modelagem de dados para personalização avançada.

A configuração leva mais tempo do que as ferramentas plug-and-play, especialmente para agências com estruturas de dados complexas.

Preços do Funnel.io

Gratuito

Iniciante: Preço personalizado

Negócios: preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Funnel.io

G2: 4,5/5 (mais de 155 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

📌 Fluxo de trabalho e pilha de entrega ao cliente

14. ClickUp (ideal para gerenciar fluxos de trabalho de entrega ao cliente de ponta a ponta)

Mantenha o fluxo de execução da campanha usando as tarefas do ClickUp

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo alimentado por IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Além disso, o software de gerenciamento de projetos para agências criativas da ClickUp se torna a base para todo o fluxo de trabalho do seu cliente. Veja como ele apoia suas estratégias de marketing. 👇

Execute entregas por meio de um pipeline claro

Digamos que você esteja produzindo uma campanha social para um cliente fixo. Você cria uma tarefa no ClickUp para todo o conjunto de campanhas semanais. Dentro dessa tarefa, você:

Ofereça clareza aos clientes sem mais reuniões

Ofereça visibilidade do projeto usando um painel do portal do cliente no ClickUp

Os painéis do ClickUp ajudam você a apresentar o status do trabalho, cronogramas e progresso por meio de um painel voltado para o cliente. O painel do seu cliente pode exibir:

Progresso atual da fase do projeto

Resultados prontos para revisão do cliente

Prazos para a próxima semana

Largura de banda entre os membros relevantes da equipe

Cartões de IA que resumem o progresso semanal (e muito mais!)

Suponha que um cliente tenha uma série de vídeos semanais. Seu painel mostra os roteiros redigidos, as gravações concluídas, as edições em andamento e os episódios prontos para publicação. Eles entendem instantaneamente em que ponto o trabalho se encontra.

Você também pode criar painéis internos para sua equipe acompanhar a distribuição da carga de trabalho e os gargalos.

Impulsione ações com conversas contextuais

As discussões sobre projetos permanecem onde o trabalho é realizado com o ClickUp Chat.

Mantenha o contexto vinculado à execução usando o ClickUp Chat

Digamos que seu estrategista refine as mensagens para uma campanha de marketing de desempenho durante uma chamada de feedback. Ele coloca notas diretamente no canal de bate-papo do projeto. Em seguida, o designer responde dentro da mesma conversa e anexa o visual atualizado. A direção acordada se converte em uma tarefa com um clique.

Por fim, todos continuam trabalhando sem precisar mudar de plataforma ou explicar novamente a lógica por trás disso.

Deixe a IA manter seus projetos alinhados

Sua equipe faz um ótimo trabalho. A lentidão geralmente ocorre em torno do trabalho: as atualizações, os acompanhamentos, as verificações de alinhamento e os momentos de “Espere, em que ponto estamos nisso?”.

O ClickUp Brain elimina essa carga para que sua equipe continue avançando sem que você precise gerenciar cada pequena tarefa.

Pense nas atualizações semanais para seus clientes.

Você abre tarefas, percorre chats, tenta lembrar o que mudou, destaca pontos importantes, reescreve tudo em linguagem clara e verifica se nada está faltando. Não é um trabalho difícil, mas é demorado e se repete todas as semanas.

Mantenha o foco no trabalho que importa com o ClickUp Brain

Agora imagine o seguinte: você solicita a atualização ao ClickUp Brain.

Ele lê o progresso real da tarefa, decisões, comentários, aprovações e itens pendentes, e gera um resumo de status claro e estruturado que você pode enviar imediatamente.

As equipes que adotam o ClickUp concluem o trabalho três vezes mais rápido, liberam 1,1 dia útil por semana e reduzem as despesas operacionais em 88%.

Saiba mais sobre o uso da IA no gerenciamento de projetos:

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos pode sobrecarregar novos usuários no início.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O proprietário de uma agência de marketing compartilha sua experiência com o ClickUp no Reddit:

Estamos operando nossa agência no ClickUp há cerca de seis meses e, honestamente, isso mudou nossa forma de trabalhar de maneiras que eu não esperava. [...] O sistema Docs deles substituiu discretamente a maior parte do nosso trabalho no Google Docs. Tudo flui melhor quando nossa documentação fica no mesmo lugar que nossos projetos. A equipe se adaptou a isso mais rápido do que eu imaginava. No início, eu estava indeciso sobre o ClickUp Brain, pois parecia apenas mais um artifício de IA. Mas ele me poupou de algumas tarefas tediosas de redação, especialmente quando preciso resumir e-mails longos de clientes ou começar um rascunho. [...] O recurso de anotações de IA foi uma verdadeira surpresa. Costumávamos perder muitas ações a serem realizadas após as reuniões, mas agora ele registra tudo e atribui tarefas automaticamente. O acompanhamento ficou visivelmente melhor.

Estamos operando nossa agência no ClickUp há cerca de seis meses e, honestamente, isso mudou nossa forma de trabalhar de maneiras que eu não esperava. [...] O sistema Docs deles substituiu discretamente a maior parte do nosso trabalho no Google Docs. Tudo flui melhor quando nossa documentação fica no mesmo lugar que nossos projetos. A equipe se adaptou a isso mais rápido do que eu imaginava.

No início, eu estava indeciso sobre o ClickUp Brain, pois parecia apenas mais um artifício de IA. Mas ele me poupou de algumas tarefas tediosas de redação, especialmente quando preciso resumir e-mails longos de clientes ou começar um rascunho. [...]

O recurso de anotações de IA foi uma verdadeira surpresa. Costumávamos perder muitas ações a serem realizadas após as reuniões, mas agora ele registra tudo e atribui tarefas automaticamente. O acompanhamento ficou visivelmente melhor.

📌 Escala multicliente e marca branca

15. Stack AI (ideal para implantação de IA empresarial)

via Stack AI

O Stack AI permite que as equipes criem assistentes e fluxos de trabalho de IA prontos para produção sem precisar escrever código. O construtor visual conecta componentes para lidar com tarefas como triagem de suporte, análise de documentos ou geração de propostas.

Você seleciona entre grandes modelos de linguagem (LLMs), como ChatGPT, Claude ou Gemini, com base na tarefa específica, e então implanta o assistente de IA como um aplicativo interno ou o expõe por meio de API para uma integração mais ampla.

Melhores recursos da pilha de IA

Crie fluxos de trabalho de IA visualmente, conectando modelos de linguagem, fontes de dados e lógica sem codificação.

Implemente o RAG para fundamentar as respostas de IA em documentos e bases de conhecimento específicos da empresa.

Crie e implemente chatbots específicos para cada função em poucos minutos.

Gerencie implantações usando ambientes, permissões baseadas em funções e logs de auditoria para conformidade.

Limitações da pilha de IA

A profundidade do modelo varia de acordo com o caso de uso, exigindo personalização para fluxos de trabalho especializados.

As opções de integração são mais limitadas em comparação com plataformas de automação gerais.

Ferramentas de monitoramento e observabilidade podem precisar de complementos para implantações de produção complexas.

Preços da pilha de IA

Gratuito

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre pilhas de IA

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

A maioria das agências menores/especializadas ainda é bastante enxuta e centrada no cliente. Em um relatório de benchmarking que abrange 251 agências, a maioria relatou ter apenas 11 a 20 clientes e, muitas vezes, classificou "SEO e manutenção de sites" como seus principais serviços (77% das agências).

16. HighLevel (ideal para revendedores de agências)

via HighLevel

A HighLevel combina CRM, marketing por e-mail, SMS e criação de funis em uma solução que as agências podem personalizar com sua marca e revender. Você personaliza todo o sistema, desde URLs de login até aplicativos móveis, para que os clientes vejam o seu logotipo em vez do da HighLevel.

A plataforma inclui SMS bidirecional, rastreamento de chamadas, mensagens de voz e integração com o Facebook Messenger para centralizar as comunicações com os clientes.

Melhor ainda, as ferramentas de IA da HighLevel geram textos para funis de vendas, criam respostas a avaliações e criam fluxos de trabalho por meio de prompts conversacionais.

Melhores recursos do HighLevel

Personalize toda a plataforma com sua marca, incluindo aplicativos móveis, URLs de login e branding para revenda aos clientes.

Clone sistemas completos de marketing usando Snapshots que agrupam funis, fluxos de trabalho e automações.

Habilite o Modo SaaS para criar planos de assinatura, cobrar clientes e lidar com o faturamento automaticamente.

Limitações do HighLevel

Alguns usuários relatam bugs ocasionais e problemas de desempenho com os recursos mais recentes.

Recursos avançados de IA exigem preços separados com base no uso, além da assinatura básica.

Preços da HighLevel

Teste gratuito

Inicial: $97/mês

Ilimitado: $297/mês

Avaliações e comentários da HighLevel

G2: 4,6/5 (mais de 545 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 80 avaliações)

💡 Dica profissional: treine a IA em marketing para sinalizar canais com baixo desempenho em tempo real. Por exemplo, se os anúncios do TikTok estiverem convertendo mal no meio da semana, sua IA pode alertar a equipe para realocar o orçamento ou ajustar as peças criativas imediatamente.

Benefícios de uma pilha de IA bem construída para agências

Uma pilha de IA robusta permite que as agências eliminem a dispersão da IA e criem sistemas que impulsionam o desempenho. Veja como uma pilha bem construída agrega valor real:

Acelera a entrega de campanhas: agiliza a produção criativa, os ciclos de aprovação e os relatórios para os clientes por meio da automação conectada.

Aprimora a produção criativa: usa IA para debater conceitos, testar variações e refinar mensagens em escala.

Melhora a retenção de clientes: oferece respostas mais rápidas e insights mais profundos que se traduzem em resultados mensuráveis.

Operações preparadas para o futuro: mantém sua pilha de tecnologia adaptável a novas ferramentas e mudanças no mercado sem aumentar a complexidade.

Fortalece a tomada de decisões: reúne reúne análises de marketing , CRM e dados de anúncios para revelar tendências e orientar gastos mais inteligentes.

Por cerca de um século (aproximadamente do final do século XIX até bem entrado o século XX), muitas agências de publicidade recebiam uma comissão padrão de ~15% sobre o custo da mídia que compravam para os clientes. Mesmo depois que as agências passaram a executar campanhas criativas para anunciantes (em vez de para editores), elas conseguiram manter esse modelo de comissão.

Erros comuns que as agências cometem ao montar uma pilha de IA

Veja onde a maioria das agências erra ao criar sua pilha de IA e como evitar repetir os mesmos erros.

Erro Por que isso é prejudicial O que fazer em vez disso Tratando as ferramentas como uma estratégia As equipes esperam que a tecnologia resolva problemas de processo, o que leva à desorganização e confusão. Primeiro, mapeie seu fluxo de trabalho e, em seguida, use ferramentas para fortalecer o que já está funcionando. Usando IA sem contexto Os resultados da IA carecem de relevância quando as equipes não fornecem dados ou orientações claras. Alimente as ferramentas com prompts de alta qualidade, insights de clientes e dados de campanha para obter resultados precisos. Ignorando o alinhamento entre equipes Equipes criativas, analíticas e estratégicas desconectadas causam duplicação e atrasos. Configure painéis compartilhados ou espaços de trabalho centralizados para manter todos alinhados. Confiar apenas nos recursos de IA Os complementos de IA atraentes muitas vezes distraem das capacidades essenciais que faltam. Avalie se a ferramenta aprimora a estratégia, a colaboração ou os resultados mensuráveis.

Algumas agências foram pioneiras em tipos de mídia: por exemplo, uma das primeiras agências dos EUA aproveitou o primeiro ambiente de comerciais de TV em 1941 (para um relógio), e o crescimento dos outdoors explodiu quando os automóveis se tornaram comuns nas estradas dos EUA.

Criar uma agência de marketing orientada por IA não deve significar lutar com sistemas desconectados. As equipes mais inteligentes simplificam, conectam e dimensionam seus fluxos de trabalho para que cada projeto funcione como uma máquina de campanha bem lubrificada.

O ClickUp reúne todos os fluxos de trabalho da sua agência em um único espaço de trabalho poderoso, para que estratégia, criatividade, execução e relatórios fiquem todos sob o mesmo teto.

Planeje campanhas no ClickUp Tasks, acompanhe o desempenho com painéis, centralize seus manuais no Docs e debata novas ideias com o ClickUp Brain. Além disso, o ClickUp BrainGPT unifica todo o seu fluxo de trabalho. Isso significa que você gastará menos tempo alternando entre plataformas e mais tempo criando campanhas que realmente fazem a diferença.

Pronto para conectar todo o ecossistema de IA da sua agência? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! ✅

Perguntas frequentes (FAQ)

As agências precisam de ferramentas que ajudem na criação de conteúdo, gerenciamento de campanhas, análises e relatórios para clientes. O ClickUp reúne tudo isso, oferecendo redação com inteligência artificial, acompanhamento de tarefas e painéis de desempenho em uma única plataforma, para que as equipes possam gerenciar campanhas e gerar conteúdo sem precisar alternar entre ferramentas.

A maioria das agências gasta cerca de 10 a 20% de seu orçamento total de tecnologia em ferramentas de marketing de IA. O valor exato depende do tamanho da equipe, dos clientes atendidos e da complexidade das campanhas.

Agências pequenas podem, sem dúvida, adotar pilhas de inteligência artificial (IA). Muitas plataformas de IA agora oferecem planos acessíveis, níveis gratuitos ou modelos de pagamento por uso, permitindo que equipes pequenas automatizem o trabalho rotineiro e concorram de forma eficaz sem investimentos pesados.

Acompanhe métricas como tempo economizado em tarefas repetitivas, melhorias no desempenho de campanhas, taxas de conversão de leads e custo por aquisição. Comparar o desempenho antes e depois da IA em atividades como segmentação de anúncios ajuda a quantificar o valor e justificar novos investimentos.

As agências devem revisar sua pilha a cada 6 a 12 meses. Isso garante que elas se mantenham atualizadas com novos recursos, atualizações de segurança e necessidades em evolução dos clientes, ao mesmo tempo em que remove ferramentas redundantes ou subutilizadas.