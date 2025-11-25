Como escolher um software de gerenciamento de construção que acompanhe o seu crescimento

Todo projeto de construção vive em um constante conflito entre controle e caos. Os subcontratados interpretam os desenhos de maneiras diferentes. As equipes de campo registram as atualizações no formato mais conveniente no momento.

Para piorar a situação, cada equipe da construtora pode estar acompanhando os custos de maneira diferente ou por meio de planilhas compartilhadas.

O software de gerenciamento de construção aborda e resolve essa questão. À medida que mais setores se tornam digitalizados, as empresas de construção também precisam de um sistema único que integre planos, custos e atualizações.

Por quê? Uma plataforma centralizada garante que todas as partes interessadas, do escritório ao canteiro de obras, trabalhem com as mesmas informações em tempo real.

Então, como escolher um software de gerenciamento de projetos de construção que atenda às suas necessidades? Respondemos à pergunta abaixo.

⭐ Modelo em destaque Planeje e visualize tudo, desde as vendas até a entrega final do projeto, com o modelo de gerenciamento de construção do ClickUp. Desenvolva todo o ciclo de vida do seu projeto, desde a pré-venda e o conceito até os cronogramas do projeto e a entrega final. Obtenha um modelo gratuito Organize licitações, gerencie tarefas e acompanhe o progresso com o modelo de gerenciamento de projetos de construção do ClickUp. Com este modelo, você pode: Organize os projetos em fases, como Preparação, Construção e Inspeção, para facilitar o acompanhamento do progresso.

Atribua responsáveis, prazos e níveis de confiança a cada tarefa para identificar riscos antes que eles se agravem.

Alterne entre as visualizações Lista, Gantt e Linha do tempo para acompanhar as dependências e manter os cronogramas do projeto precisos.

Armazene licenças, desenhos e especificações diretamente nas tarefas ou no Docs para que as equipes sempre trabalhem com a versão correta.

O que é um software de gerenciamento de construção?

O software de gerenciamento de construção é uma plataforma digital criada especificamente para o setor de construção. Ele ajuda as equipes a planejar, coordenar e controlar todas as fases de um projeto de construção, desde estimativas e cronogramas até relatórios diários de campo e entrega final.

👀 Você sabia? O setor de construção civil é responsável por quase 8% da força de trabalho global. No entanto, é também um dos mais afetados pela escassez de mão de obra em todo o mundo!

Por que é importante escolher o software de gerenciamento de construção certo

A questão mais importante ao escolher um software de gerenciamento de construção é: ele ajudará você a entregar projetos com mais rapidez, segurança e menos custos excedentes?

Um bom software de gerenciamento de construção reduz a falta de comunicação entre as equipes do escritório e do campo. Gerentes de projeto, supervisores e subcontratados trabalham com os mesmos desenhos, cronogramas atualizados e RFIs aprovadas.

Ele também evita excedentes orçamentários com visibilidade em tempo real. Como assim?

Em primeiro lugar, ele controla orçamentos, ordens de alteração, horas de trabalho, custos de materiais, etc. Assim, quando a equipe de campo atualiza o progresso ou as quantidades, os orçamentos são ajustados automaticamente e os gerentes de projeto podem identificar variações imediatamente.

Todas as atualizações são sincronizadas automaticamente entre todas as partes interessadas. Isso melhora a colaboração e todos ficam alinhados, sem intermináveis trocas de e-mails ou falhas de comunicação.

Está avaliando ferramentas de gerenciamento de projetos de construção pela primeira vez? Aqui está uma lista dos cinco principais candidatos:

Fatores-chave a serem considerados antes de escolher um software de gerenciamento de construção

O software de gerenciamento de projetos certo se torna a espinha dorsal para entregar projetos dentro do prazo e do orçamento. Veja o que o gerenciamento moderno de projetos de construção exige:

Coordenação em tempo real entre o canteiro de obras e o escritório

A maioria dos atrasos não começa no local da obra, mas sim devido à falta de atualizações e aprovações lentas. As ferramentas de construção modernas devem sincronizar instantaneamente as informações do campo, as alterações de projeto e as decisões de gerenciamento para que todos estejam em sintonia.

Visibilidade total em todas as fases e empreiteiros

Desde licitações e compras até a entrega, os gerentes de projetos de construção precisam de uma visão unificada do progresso. Ferramentas como gráficos de Gantt, rastreadores de marcos e registros de alterações de escopo ajudam as equipes a entender exatamente em que ponto cada projeto se encontra no plano de gerenciamento de construção.

Detecção precoce de riscos para evitar problemas em cascata

Inspeções atrasadas, materiais em falta ou perturbações climáticas podem comprometer os prazos. Um software inteligente identifica riscos potenciais antecipadamente através de alertas, painéis de controlo e acompanhamento automatizado.

Fluxos de trabalho integrados de conformidade e segurança

Os requisitos regulatórios e a conformidade não podem mais ser deixados de lado. O sistema certo incorpora formulários de segurança, registros de inspeção e documentação necessária diretamente nos fluxos de trabalho diários.

📚 Leia também: O melhor software de programação de construção que os empreiteiros utilizam para manter seus projetos funcionando perfeitamente

Compatível com dispositivos móveis

Procure recursos voltados para dispositivos móveis, como listas de verificação digitais, atualizações de fotos, captura de voz para tarefas e colaboração em tempo real em RFIs e listas de pendências. Esteja sua equipe no escritório ou em campo, ela sempre poderá inserir as informações corretas e manter o projeto em andamento.

Modelos padronizados que melhoram a repetibilidade

As plataformas que oferecem modelos reutilizáveis de gerenciamento de construção para processos de início, solicitações de informações, envios, revisões de escopo e relatórios de encerramento ajudam você a replicar as melhores práticas em projetos e equipes.

👀 Qual é o custo do aumento do escopo na construção? Veja a Ópera de Sydney como um exemplo cautelar. Originalmente, o custo estimado era de US$ 7 milhões e a conclusão estava prevista para quatro anos. No final, o custo totalizou mais de US$ 102 milhões e a obra levou 14 anos para ser concluída, um custo 14 vezes superior ao orçamento.

Como escolher a melhor ferramenta de gerenciamento de construção

Escolher o software de gerenciamento de construção certo envolve avaliar vários recursos. Para facilitar sua decisão, veja o que você precisa fazer:

Etapa 1: Comece com as necessidades da sua empresa

Mapeie os maiores desafios do seu projeto.

Os atrasos ocorrem porque os desenhos ficam desatualizados? O acompanhamento dos custos é inconsistente entre os empreiteiros? As equipes de campo dependem de fotos do WhatsApp ou registros manuais?

Crie uma lista de itens indispensáveis. Eles podem ser relatórios móveis, orçamento, programação ou controle de versões de desenhos. E recursos desejáveis, como integração de compras e relatórios avançados com tecnologia de IA.

Esta etapa ajuda você a selecionar as ferramentas que resolvem as lacunas do seu fluxo de trabalho.

Além disso, considere como sua escolha se alinha ao seu método preferido de entrega de projetos de construção, seja ele Design-Build, Design-Bid-Build ou Integrated Project Delivery.

Cada método tem diferentes estágios de responsabilidade e colaboração. Seu software deve oferecer suporte à forma como o trabalho é transferido, como as equipes interagem e onde estão os riscos.

📮 ClickUp Insight: Mais da metade dos entrevistados usa três ou mais ferramentas diariamente, lutando contra a “ proliferação de aplicativos ” e fluxos de trabalho dispersos. Embora possa parecer produtivo e ocupado, seu contexto está simplesmente se perdendo entre os aplicativos, sem mencionar o desgaste energético causado pela digitação. O Brain MAX reúne tudo: fale uma vez e suas atualizações, tarefas e notas vão parar exatamente onde devem estar no ClickUp. Chega de alternar entre aplicativos, chega de caos — apenas produtividade centralizada e perfeita.

Etapa 2: Avalie os fornecedores e faça uma análise comparativa

Peça aos fornecedores que façam uma demonstração ao vivo usando um projeto de amostra da sua área. Veja como eles lidam com fluxos de trabalho do mundo real, incluindo ordens de alteração, solicitações de informações, atualizações do local e orçamentos.

Solicite uma avaliação gratuita ou paga, na qual você poderá inserir dados reais, carregar desenhos e documentos e gerar relatórios semanais. Dessa forma, você poderá ver como o software lida com a complexidade do seu trabalho e com as decisões diárias que os gerentes de projeto tomam no local e no escritório.

Além disso, verifique os recursos de integração do software de gerenciamento de projetos de construção. Veja se ele se integra à sua pilha de tecnologia existente ou se exige que você compre novas ferramentas, ajuste fluxos de trabalho ou migre dados. Isso influenciará tanto o custo total quanto a facilidade de integração.

Por fim, avalie o custo total de propriedade (TCO). Leve em consideração os custos de configuração, implementação e migração, juntamente com qualquer personalização ou módulos adicionais de que você possa precisar. Não se esqueça das taxas de suporte ou manutenção contínuas e de como os custos aumentam à medida que você adiciona mais usuários ou gerencia projetos maiores e mais complexos.

Depois de ter uma lista de recursos pronta, mergulhe fundo na pesquisa. Veja o que as pessoas estão dizendo e as ferramentas que resolvem problemas específicos.

Esta tabela resume as considerações para uma análise comparativa:

Critério Por que isso é importante Ferramenta de seleção A Ferramenta B Ferramenta C Facilidade de uso/interface do usuário Uma experiência do usuário ruim prejudica a adoção N Y N Uso móvel/offline As equipes de campo precisam de acesso Y N Y Integração com contabilidade Evita trabalho duplicado Y Y N Qualidade do suporte e do treinamento Reduz o atrito N Y N Demonstração do fluxo de trabalho de exemplo Confirma o uso real (demonstração do fornecedor) (versão de avaliação) (piloto) TCO (5 anos) Custo ao longo da vida útil $X $Y $Z Segurança e confiabilidade Protege os dados e a continuidade Atende às normas ISO — Atende aos padrões

💡 Dica profissional: Crie um quadro de comparação de fornecedores diretamente no ClickUp usando Campos personalizados. Crie campos para critérios como facilidade de uso, desempenho móvel, profundidade de integração, custo, qualidade do suporte e recursos de agendamento. Atribua pontuações numéricas ou classificações em menus suspensos a cada fornecedor, carregue notas de demonstração como comentários de tarefas e anexe arquivos de teste ou capturas de tela. Use a Visualização de Tabela no ClickUp para obter uma visão geral da comparação em uma única tela.

Etapa 3: execute uma prova de conceito

Teste as soluções de software selecionadas.

Escolha um projeto em andamento como piloto. Opte por algo com partes móveis suficientes para testar o software, mas não tão grande a ponto de tornar impossível acompanhar os resultados.

Envolva tanto a equipe do escritório quanto a equipe da obra, pedindo que eles realizem tarefas diárias dentro da plataforma, como agendamento, compartilhamento de documentos, solicitações de informações e atualizações de orçamento.

Ao executar o piloto, veja se consegue obter respostas para perguntas como:

Os orçamentos, documentos e cronogramas estão mais fáceis de acompanhar ou as pessoas ainda recorrem aos velhos hábitos?

Com que rapidez os novos usuários podem se familiarizar com o software sem precisar de ajuda?

A plataforma oferece visibilidade para vários projetos ou apenas para aquele que você está testando?

Por exemplo, quando se trata de usar o ClickUp para gerenciamento de projetos de construção, um usuário diz:

Desde a criação do layout básico até propostas volumétricas e projetos de construção, tenho que acompanhar todos os aspectos da criação, desde opções de piso e projeto paisagístico até produção de iluminação e compatibilização estrutural. Não há como trabalhar tão rápido e focado sem o Clickup para me ajudar a criar listas estruturadas e bem organizadas. Sei quais tarefas foram executadas e o que ainda precisa ser feito; posso anexar comentários, lembretes e documentos a cada tarefa e acompanhar o tempo que levo para concluir tarefas individuais e projetos completos. Eu poderia continuar indefinidamente. ADORO o Clickup. E, honestamente, nem estou usando 30% do que a ferramenta é capaz de fazer. Ela tem um recurso GANTT com o qual brinquei um pouco e adorei os MINDMAPS, que são simplesmente deliciosos, e muito mais...

Desde a criação do layout básico até propostas volumétricas e projetos de construção, tenho que acompanhar todos os aspectos da criação, desde opções de piso e projeto paisagístico até produção de iluminação e compatibilização estrutural. Não há como trabalhar tão rápido e focado sem o Clickup para me ajudar a criar listas estruturadas e bem organizadas. Sei quais tarefas foram executadas e o que ainda precisa ser feito; posso anexar comentários, lembretes e documentos a cada tarefa e acompanhar o tempo que levo para concluir tarefas individuais e projetos completos. Eu poderia continuar indefinidamente. ADORO o Clickup. E, honestamente, nem estou usando 30% do que a ferramenta é capaz de fazer. Ela tem um recurso GANTT com o qual brinquei um pouco e adorei os MINDMAPS, que são simplesmente deliciosos, e muito mais...

👀 Você sabia? Mais da metade de todo o aço do mundo é usado na construção civil. Das 1,8 bilhão de toneladas métricas de aço produzidas anualmente, aproximadamente 52% são usadas para construir nossos edifícios e infraestrutura.

📚 Leia mais: Como criar uma lista de verificação para a entrega de um projeto de construção

Como o ClickUp apoia equipes de construção

As equipes de construção raramente operam a partir do mesmo local. O fluxo de comunicação e documentação entre esses grupos nem sempre é consistente, pois algumas equipes ficam no escritório, enquanto outras estão no local da obra.

E essa inconsistência tem um custo. 50% dos empreiteiros relatam que suas equipes perdem de 1 a 3 horas por semana em tarefas não produtivas, como esperar por ativos, procurar informações ou lidar com falhas de comunicação. Ferramentas dispersas e documentação extraviada são parte do problema.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é uma estrutura operacional unificada para o gerenciamento eficaz de projetos de construção. Ele reúne planejamento, programação, acompanhamento de custos, documentação, comunicação da equipe e relatórios de campo em um único espaço de trabalho conectado.

Vamos ver como o ClickUp para equipes de construção facilita sua vida (e seu trabalho).

Otimize solicitações de informações, orçamentos e cronogramas de maneira integrada com o ClickUp para equipes de construção.

Assistência com tecnologia de IA

O ClickUp Brain é o seu assistente de projetos sempre disponível, integrado ao espaço de trabalho do ClickUp.

Veja como o ClickUp Brain oferece suporte aos fluxos de trabalho como uma ferramenta de IA para construção :

Respostas e recuperação instantâneas: acesse os desenhos, licenças ou registros de inspeção mais recentes com um único comando, economizando horas que seriam gastas vasculhando arquivos.

Resumos inteligentes: converta registros do site, transcrições de reuniões ou threads de comentários em resumos fáceis de entender para que os gerentes de projeto e clientes possam se atualizar rapidamente.

Geração de relatórios: crie relatórios de progresso semanais ou mensais automaticamente a partir de dados em tempo real — cobrindo marcos, atrasos, variações orçamentárias e aprovações pendentes — prontos para clientes ou lideranças.

Visibilidade dos riscos: o Brain pode analisar todas as tarefas para sinalizar itens vencidos, dependências em risco ou anomalias no orçamento antes que se agravem.

Consulte atualizações e recupere documentos instantaneamente com o ClickUp Brain.

Gerencie cronogramas e prazos sem esforço

Dentro do espaço de trabalho, o ClickUp Tasks oferece às equipes de construção uma plataforma única para acompanhar os vários componentes dos projetos em andamento. Cada tarefa pode conter detalhes como responsáveis, prazos, tags, anexos e comentários.

Com as dependências claramente destacadas, não há risco de etapas importantes do processo serem perdidas.

Crie, atribua e acompanhe tarefas detalhadas com eficiência com o ClickUp Tasks.

Uma das maiores vantagens do Tasks é que você pode criar status personalizados do ClickUp que correspondam ao seu processo. Você pode projetar etapas que reflitam o andamento dos projetos de construção, como Enviado para revisão, Aprovado, Em andamento, Inspeção agendada e Concluído.

Defina e acompanhe o progresso de tarefas personalizadas com os status personalizados do ClickUp.

⌛ Economia de tempo: conecte o ClickUp a ferramentas como QuickBooks, Slack, Google Drive e AutoCAD para manter seus fluxos de trabalho de construção centralizados. Com tudo sincronizado em um só lugar por meio das integrações do ClickUp, as equipes gastam menos tempo alternando entre aplicativos e mais tempo avançando no projeto.

Visualize fluxos de trabalho de mais de 15 maneiras diferentes.

Escolha entre mais de 15 visualizações personalizadas para visualizar o trabalho da maneira que fizer mais sentido para você.

Quando você quiser ver como todas essas peças se encaixam, a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp oferece uma visão holística de seus cronogramas.

Visualize todo o cronograma da sua construção e ajuste as dependências com o gráfico de Gantt do ClickUp.

A visualização em quadro do ClickUp permite que suas equipes de construção gerenciem o acompanhamento de tarefas como um fluxo de trabalho Kanban — perfeito para acompanhar o trabalho entre equipes e subcontratados.

⭐ Bônus: use o ClickUp Time Tracking para registrar as horas trabalhadas no local ou no escritório, diretamente de qualquer tarefa. Para obter melhor visibilidade, agrupe as entradas de tempo por empreiteiro, fase do projeto ou tipo de tarefa, para que você possa identificar onde o tempo está realmente sendo gasto e otimizar a produtividade de sua equipe.

Centralize a documentação

Use o ClickUp Docs para armazenar sua documentação. De licenças a relatórios diários, tudo é organizado por fase do projeto e vinculado diretamente à tarefa principal.

Crie SOPs, redija contratos ou crie wikis de projetos com o ClickUp Docs.

Os documentos são editáveis, compartilháveis e colaborativos.

Sua equipe pode colaborar facilmente comentando desenhos ou atualizando especificações em tempo real, e todos os envolvidos no projeto de construção têm acesso à versão mais recente.

Colabore perfeitamente de qualquer lugar

O ClickUp ajuda a otimizar a colaboração em tempo real e garante que todos permaneçam conectados em tempo real com os seguintes recursos:

Use comentários para registrar atualizações: documente o progresso do local e mencione membros específicos da equipe diretamente nas tarefas com documente o progresso do local e mencione membros específicos da equipe diretamente nas tarefas com os comentários atribuídos do ClickUp . Por exemplo, anote quando o vergalhão for entregue ou quando uma inspeção for concluída para reduzir idas e vindas desnecessárias entre os colegas de equipe.

Centralize as atualizações e esclareça as instruções com os comentários do ClickUp.

Mantenha as conversas em um só lugar: o ClickUp Chat permite canais dedicados ao projeto e mensagens pessoais entre departamentos para centralizar a comunicação sobre licenças, alterações do cliente ou coordenação de subcontratados.

Mantenha toda a sua equipe sincronizada com o ClickUp Chat.

Capture as condições no local: o aplicativo ClickUp Mobile permite que as equipes enviem fotos de problemas de retrabalho ou questões de segurança diretamente para as tarefas, para que possam tomar decisões melhores e mais informadas. Isso dá ao pessoal do escritório um contexto imediato e ajuda a tomar decisões mais rápidas.

Compartilhe orientações em poucos minutos: com com o ClickUp Clips , você pode gravar sua tela ou orientações em áudio para mostrar marcações em desenhos ou explicar alterações no cronograma. Isso é especialmente útil para que as partes interessadas remotas obtenham clareza sem precisar aguardar uma reunião.

Comunique-se de forma assíncrona com sua equipe usando o ClickUp Clips.

Defina tarefas manuais de baixo valor no piloto automático

Na construção civil, ficar atento a todas as pequenas tarefas, como verificar se o relatório do dia chegou ou se uma licença foi aprovada, consome muito tempo.

Entre: ClickUp Automations.

Este é o mecanismo de automação sem código da ClickUp que automatiza tarefas manuais — enviando lembretes, atualizando status, atribuindo tarefas e encaminhando aprovações automaticamente.

Defina regras “se isso, então aquilo” e as automações do ClickUp cuidam dos fluxos de trabalho rotineiros.

🚀 Vantagem do ClickUp: os agentes do ClickUp podem realizar suas reuniões diárias para você, obtendo atualizações de tarefas, identificando obstáculos, resumindo o progresso e marcando os responsáveis automaticamente. Em vez de buscar atualizações entre equipes ou locais de trabalho, sua equipe obtém um panorama instantâneo do que está acontecendo e do que precisa de atenção. Use os agentes ClickUp AI Autopilot pré-construídos ou crie agentes personalizados.

Erros comuns a evitar ao escolher um software de construção

Antes de tomar uma decisão final, é igualmente importante saber o que não fazer. Aqui estão os erros mais comuns que as equipes cometem ao escolher um software de gerenciamento de projetos de construção:

1. Supondo que os códigos de custo e os campos de orçamento sejam “padrão”

Muitas plataformas têm categorias de orçamento fixas que não se alinham com a forma como sua equipe financeira codifica os projetos. Essa incompatibilidade gera horas de reconciliação manual posteriormente, pois os custos do projeto e os livros contábeis nunca coincidem totalmente.

✅ Solução: o software certo permite personalizar códigos de custos, vinculá-los ao seu plano de contas e enviar dados diretamente para o seu software de contabilidade sem erros de conversão.

2. Não testar os fluxos de trabalho de RFI de ponta a ponta

A maioria dos compradores presume que “o software lida com RFIs”, mas não verifica como. Em alguns sistemas, as RFIs acabam se tornando tarefas genéricas, sem uma ligação clara com desenhos, contratos ou respostas. Isso leva à perda de contexto e à duplicação de aprovações.

✅ Solução: durante os testes, execute uma RFI ao vivo através do sistema — desde a criação no local, passando pelos anexos, aprovações e encerramento. Certifique-se de que o fluxo de trabalho captura toda a trilha de auditoria sem exigir etapas adicionais.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de propostas de construção

3. Ignorar como as ordens de alteração são registradas e rastreadas

Alguns softwares de gerenciamento de projetos ocultam ordens de alteração em documentos ou cadeias de e-mails. Isso significa que ninguém vê o impacto no orçamento ou no cronograma até semanas depois, quando já é tarde demais para fazer ajustes.

✅ Solução: procure um software de construção com gerenciamento de documentos robusto. As ordens de alteração são um tipo de objeto próprio, com custos vinculados, cronogramas atualizados e histórico de aprovação que podem ser rastreados juntamente com o plano principal do projeto.

4. Esquecer que os subcontratados muitas vezes mudam no meio do projeto

O software de construção pode parecer adequado quando uma equipe consistente o utiliza, mas muitos subcontratados saem antes da conclusão do projeto. Se a ferramenta não lida com a integração e a saída de funcionários de maneira organizada, o acesso se torna confuso e registros críticos desaparecem quando um subcontratado sai.

✅ Solução: escolha uma ferramenta de gerenciamento de projetos com controles de permissão granulares, funções de convidado e fácil reatribuição de tarefas ou arquivos quando os subcontratados mudarem.

Repense o gerenciamento de projetos de construção com o ClickUp

E se o verdadeiro desafio no setor de construção não for a escala do projeto, mas a forma como as informações circulam nele? Os planos mudam, os custos variam e as atualizações vêm de todos os lados.

Sem uma plataforma de gerenciamento de construção, o trabalho fica lento muito antes do primeiro atraso aparecer no canteiro de obras. O ClickUp muda isso (para melhor).

Ele reúne cronogramas, custos, solicitações de informações e atualizações diárias em um único lugar, onde as equipes podem realmente se manter alinhadas.

As visualizações e os painéis proporcionam clareza, do campo ao escritório. As dependências de tarefas e os gráficos de Gantt mantêm os cronogramas. O ClickUp Brain adiciona uma camada de IA que encontra respostas nos dados do seu projeto e fornece insights quando você mais precisa.

🦾 Agora é a sua vez de ver uma plataforma de gerenciamento de projetos de construção em ação.

Experimente o ClickUp hoje mesmo!