Como escolher assistentes de redação com IA para a criação de conteúdo

A maioria das equipes de conteúdo gasta seu orçamento de IA em ferramentas que abandonam em menos de três meses.

Pergunte-nos, e responderemos que o segredo está nos detalhes.

O fundador de uma startup não precisa da mesma configuração de redação com IA que uma equipe de marketing de 50 pessoas. Um redator freelancer tem prioridades diferentes das de uma agência que gerencia 12 clientes. No entanto, a maioria das pessoas escolhe ferramentas de IA da mesma forma que escolhe programas da Netflix: com base no que todos estão comentando.

Este guia detalha como escolher assistentes de redação com IA com base na sua carga de trabalho, tamanho da equipe e objetivos de conteúdo. Também apresentaremos os modelos de preços que fazem sentido para diferentes cenários e destacaremos as melhores opções (como o ClickUp!). 🤩

O que são assistentes de redação com IA?

Os assistentes de redação com IA são ferramentas inteligentes que ajudam você a escrever melhor e mais rápido. Eles podem verificar sua gramática, sugerir opções de palavras, ajudar você a ter ideias e até mesmo escrever frases ou parágrafos completos com base no que você lhes diz.

Essas ferramentas usam inteligência artificial para entender o que você está tentando dizer e oferecer sugestões úteis para melhorar sua redação. Elas funcionam com todos os tipos de conteúdo, seja você escrevendo e-mails para o trabalho, posts em blogs ou atualizações nas redes sociais.

A maioria dos assistentes de redação com IA aprende com o seu estilo de redação ao longo do tempo, fazendo sugestões mais úteis quanto mais você os utiliza.

🔍 Você sabia? Uma experiência com mais de 5.000 funcionários de atendimento ao cliente mostrou que, quando as pessoas tinham acesso a um assistente de redação com IA, sua produtividade aumentava em média cerca de 14%. Curiosamente, os ganhos mais significativos vieram dos funcionários menos experientes, já que a IA os ajudou a soar mais profissionais e confiantes.

Por que é importante escolher o assistente de redação com IA certo

A escolha de uma ferramenta de redação com IA afeta diretamente o fluxo de trabalho de criação de conteúdo e os resultados da redação. Aqui está o que você precisa considerar:

Diferentes ferramentas têm diferentes pontos fortes: algumas são ótimas para verificar a gramática, enquanto outras se destacam na criação de conteúdo do zero

Os preços variam muito: você não quer pagar a mais por recursos que não vai usar nem ficar preso a uma ferramenta econômica que não atende às suas necessidades

A integração é importante: O melhor O melhor software de assistente de redação é aquele que funciona perfeitamente com os aplicativos e plataformas que você já usa

Os níveis de precisão variam: algumas ferramentas de IA oferecem sugestões melhores e cometem menos erros do que outras

🧠 Curiosidade: A ideia de máquinas auxiliando na redação de textos remonta à década de 1950. Um dos primeiros grandes avanços foi o experimento Georgetown-IBM em 1954, no qual um computador IBM traduziu 60 frases do russo para o inglês.

Fatores importantes a serem considerados ao escolher um assistente de redação com IA

Antes de se comprometer com qualquer ferramenta de criação de conteúdo com IA, avalie estes fatores:

Qualidade da saída e flexibilidade de tom: teste como a ferramenta lida com o seu processo de redação e se ela consegue alternar entre escrever um e-mail informal e uma proposta formal sem soar robótica

Recursos de colaboração em tempo real: verifique se os colegas de equipe podem deixar comentários, sugerir edições e acompanhar as alterações sem criar pesadelos de controle de versão

Opções de treinamento personalizadas: procure ferramentas que aprendam com suas amostras de redação anteriores para se adequar ao tom da sua empresa e à terminologia específica do setor

Opções de exportação e backup: Certifique-se de poder mover facilmente seu conteúdo para um Certifique-se de poder mover facilmente seu conteúdo para um software de gerenciamento de documentos , WordPress ou outras plataformas CMS sem perder a formatação

💡 Dica profissional: Avalie como a ferramenta de IA para redação lida com o contexto em conteúdos longos. Ela consegue manter uma mensagem e um estilo consistentes em um artigo de 3.000 palavras ou em várias peças interligadas? Isso é crucial para campanhas ou guias em que a continuidade é importante.

Quanto você deve pagar por um assistente de redação com IA?

Seu orçamento deve corresponder à quantidade de conteúdo que você cria e ao custo que uma redação inadequada representa para sua empresa.

Comece aqui para testar diferentes modelos de IA e descobrir qual estilo de redação se adapta à sua marca. As versões gratuitas geralmente permitem de 2.000 a 10.000 palavras por mês, o que cobre publicações ocasionais nas redes sociais, rascunhos de e-mails e experimentação básica de conteúdo sem qualquer compromisso financeiro.

💡 Dica profissional: analise a pegada de edição do aprimorador de redação com IA. Algumas ferramentas facilitam o rastreamento das sugestões que vieram da IA em comparação com as que vieram de humanos. Essa transparência ajuda as equipes a refinar o conteúdo sem perder a supervisão.

uS$ 10-20 mensais

Pague essa faixa quando precisar de criação de conteúdo diária consistente.

Você terá contagem ilimitada de palavras, modelos de IA que entendem melhor o contexto e treinamento básico em voz da marca. Isso funciona para profissionais de marketing independentes que criam de duas a três postagens de blog por semana ou pequenas equipes que gerenciam várias contas sociais.

📮 ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com tecnologia de IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, bate-papos, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

uS$ 30-50 mensais

Invista esse valor quando a criação de conteúdo impulsionar diretamente sua receita. Normalmente, você terá acesso a recursos de colaboração em equipe, geração de conteúdo em massa para lançamentos de campanhas, ferramentas de edição avançadas e integrações com sua pilha de marketing existente. É perfeito para agências ou equipes de marketing em crescimento.

mais de US$ 100 por mês

Gaste esse valor apenas quando estiver gerenciando um processo de produção de conteúdo em grande escala ou precisar de soluções white label para clientes. O custo extra oferece treinamento personalizado em IA, suporte técnico prioritário e recursos avançados de gerenciamento de equipe.

Assistentes de redação com IA populares no mercado

Vamos explorar algumas das ferramentas de redação de conteúdo com IA mais populares disponíveis atualmente para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

1. ClickUp (ideal para redação com IA e fluxos de trabalho abrangentes de criação de conteúdo)

Gere textos para campanhas diretamente no local onde a colaboração acontece com o ClickUp Brain no Chat

Quando as campanhas se acumulam e os prazos parecem muito próximos para seu conforto, você não quer lidar com a proliferação de IA em uma dúzia de aplicativos. O ClickUp mantém tudo em um só lugar para que você possa debater ideias, redigir e aperfeiçoar o conteúdo sem perder o ritmo.

Escreva no fluxo do seu trabalho

O ClickUp Brain funciona onde quer que sua equipe se comunique e planeje. Isso significa que você pode gerar conteúdo enquanto discute campanhas, analisa briefings ou faz brainstorming de ideias.

Suponha que seu diretor envie uma mensagem no ClickUp Chat pedindo ideias de legendas para o Instagram para o lançamento de um novo produto. Você pode acionar o ClickUp Brain diretamente na conversa e obter várias opções de legendas prontas para compartilhar em segundos.

📌 Experimente este prompt: Escreva cinco legendas para o Instagram para uma campanha de lançamento de um produto SaaS financeiro. Mantenha-as com menos de 15 palavras cada, adicione um tom divertido e inclua uma CTA clara.

Escreva e edite sem erros em um só lugar

Mapeie sua estratégia de conteúdo usando o ClickUp Brain no Docs para colaboração em tempo real

O ClickUp Docs oferece um espaço colaborativo para criar blogs, white papers ou páginas de destino, com o poder adicional das ferramentas de redação do ClickUp Brain.

Sua equipe pode trabalhar em conjunto em tempo real, deixar comentários e refinar o conteúdo no mesmo documento. Todas as alterações são rastreadas com o histórico de versões, para que você possa ver rascunhos anteriores, comparar edições ou restaurar o conteúdo sempre que necessário.

O AI Writer oferece flexibilidade em todas as etapas da criação de conteúdo. Você pode:

Expanda um rascunho curto para um blog completo

Simplifique seções complexas para um público mais amplo

Resuma relatórios de pesquisa longos em um breve resumo

Traduza os recursos da campanha para os mercados globais

Gere itens de ação diretamente a partir de um plano de conteúdo

📌 Experimente este prompt: Escreva uma página de destino de webinar para gerentes de marketing interessados em entender o papel das ferramentas de IA no marketing. Mantenha o texto com menos de 200 palavras, destaque os resultados que eles obterão ao participar e use um tom coloquial.

Acesse vários modelos de IA em um só lugar

O ClickUp Brain MAX adiciona outra camada com seu companheiro de IA dedicado para desktop. Você pode acessar o ChatGPT, o Gemini e o Claude lado a lado, mantendo a pesquisa e a redação vinculadas aos seus projetos.

Escolha entre vários modelos de IA no ClickUp Brain MAX

Por exemplo, se você estiver pesquisando tendências de SEO, faça a mesma pergunta ao ClickUp Brain MAX em diferentes modelos e coloque os melhores pontos diretamente em um documento, moldando sua estratégia mais rapidamente e com melhores informações.

📌 Experimente este prompt: Resuma as cinco principais tendências de SEO para B2B SaaS. Para cada tendência, forneça uma estatística de apoio e sugira duas ideias práticas de conteúdo para equipes de marketing.

Melhores recursos do ClickUp

Salve prompts para uso repetido: Armazene seus prompts favoritos no ClickUp Brain para que você possa reutilizá-los rapidamente em introduções de blogs, legendas de mídias sociais ou meta descrições

Personalize os resultados da IA: adicione nomes, termos de produtos e vocabulário do setor ao seu dicionário Brain MAX para gerar textos precisos que reflitam a voz da sua marca

Automatize os fluxos de trabalho de redação: Use Use as automações do ClickUp para encaminhar revisões de rascunhos, atribuir editores automaticamente quando uma tarefa passa para “Pronto para revisão” ou notificar as partes interessadas assim que a versão final for aprovada

Encontre referências instantaneamente: Localize rascunhos anteriores, guias de estilo ou resumos de campanhas em seu espaço de trabalho e aplicativos conectados com Localize rascunhos anteriores, guias de estilo ou resumos de campanhas em seu espaço de trabalho e aplicativos conectados com o ClickUp Enterprise Search

Gere recursos visuais junto com o texto: crie gráficos de apoio para publicações em blogs ou recursos sociais dentro do seu espaço de trabalho usando os recursos de geração de imagens do ClickUp Brain

Transforme reuniões em notas úteis: deixe que deixe que o AI Notetaker do ClickUp capture sincronizações editoriais, gere uma transcrição e crie tarefas de acompanhamento, como “revisar introdução”

Implemente agentes inteligentes para agir por você: Monitore alterações de forma autônoma, extraia insights, crie tarefas ou publique relatórios com base em gatilhos configurados com Monitore alterações de forma autônoma, extraia insights, crie tarefas ou publique relatórios com base em gatilhos configurados com os agentes ClickUp Autopilot

Limitações do ClickUp

Os criadores de conteúdo podem precisar de tempo para dominar os recursos abrangentes do ClickUp, o que pode inicialmente retardar a produção de conteúdo

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.555 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

🔍 Você sabia? Em um experimento, as pessoas que usaram IA para praticar a escrita tiveram um desempenho melhor nos testes de acompanhamento do que aquelas que escreveram sem IA, mesmo tendo passado menos tempo digitando.

2. Jasper (ideal para equipes de marketing que trabalham em grande escala)

via Jasper

O Jasper usa Agentes Inteligentes para lidar com fluxos de trabalho como campanhas de mídia social e sequências de e-mail. Você treina a ferramenta com a voz da sua marca, e ela manterá esse tom em diferentes tipos de conteúdo.

O Canvas funciona como um espaço de trabalho compartilhado, onde as equipes podem colaborar na criação de conteúdo e no planejamento de campanhas. O redator de IA também inclui modelos de redação de conteúdo para diferentes necessidades de marketing, como descrições de vídeos do YouTube e títulos do Google Ads.

Melhores recursos do Jasper

Peça ao Agente de Pesquisa para analisar os concorrentes e transformar as descobertas em resumos de campanha e ideias de conteúdo automaticamente

Execute o Agente de Otimização para melhorar seus títulos, meta descrições e links internos usando dados do Semrush

Configure o Agente de Personalização para criar campanhas de e-mail e anúncios direcionados usando os dados dos seus clientes

Crie fluxos de trabalho de marketing personalizados no criador de aplicativos sem código, sem qualquer conhecimento técnico

Limitações do Jasper

Os usuários relatam tentativas e erros com modelos e fluxo inconsistente em conteúdos extensos

O foco em marketing limita a funcionalidade para redação comercial geral fora da criação de campanhas e conteúdo

Apesar das integrações de SEO, os usuários alertam que isso pode prejudicar a visibilidade nos mecanismos de busca

Preços do Jasper

Teste gratuito

Pro: $69/mês por usuário

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1.260 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.845 avaliações)

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Jasper

3. Copy.ai (ideal para automação de conteúdo e entrada no mercado)

O Copy.ai é uma plataforma de agentes GTM que conecta vendas, marketing e operações. Você pode criar fluxos de trabalho que encadeiam tarefas, como transformar pesquisas de clientes potenciais em sequências personalizadas de divulgação e acompanhamento.

O Infobase armazena as informações da sua empresa para que a inteligência artificial consulte detalhes consistentes entre os projetos. A plataforma também se conecta a mais de 2.000 ferramentas, incluindo Salesforce, HubSpot e Gong.

Principais recursos do Copy.ai

Pesquise profundamente os clientes potenciais, extraindo dados de sites de empresas, perfis do LinkedIn e notícias recentes para personalizar o alcance

Escreva sequências completas de e-mails que fazem o acompanhamento automaticamente com base no comportamento e nos níveis de engajamento dos clientes potenciais

Transforme publicações de blog em conteúdo para redes sociais, boletins informativos por e-mail e textos publicitários através de fluxos de trabalho de conteúdo multiformato

Crie campanhas de marketing baseadas em contas com páginas de destino e e-mails personalizados para empresas-alvo específicas

Limitações do Copy.ai

Os resultados variam muito; enquanto textos curtos se destacam, tarefas longas ou complexas podem produzir resultados irrelevantes ou propensos a erros

O plano gratuito e as assinaturas de nível inferior do Copy.ai têm limites de uso restritivos (por exemplo, número limitado de palavras ou projetos)

Modelos limitados para formatos como white papers ou relatórios técnicos, que podem exigir uma elaboração mais manual

Preços do Copy.ai

Autoatendimento ( Chat): US$ 29/mês (com cinco licenças)

Autoatendimento (Agentes): US$ 249/mês (com até 10 licenças)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Copy.ai

G2: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 65 avaliações)

4. ChatGPT (ideal para assistência à redação conversacional)

via ChatGPT

O ChatGPT lida com a redação por meio de conversas naturais, em vez de modelos ou fluxos de trabalho. Você pode debater ideias, iterar o conteúdo e refinar rascunhos por meio de diálogos interativos.

Defina Instruções personalizadas para manter as preferências nas conversas, enquanto os GPTs personalizados criam versões especializadas para tarefas específicas. A função Memória lembra detalhes de seus chats para personalizar respostas futuras.

Além disso, você pode usar o ChatGPT para criação de conteúdo para organizar conversas, arquivos e contexto em torno de objetivos específicos.

Melhores recursos do ChatGPT

Peça ao ChatGPT para pesquisar na web informações atualizadas e incorporar novos dados em seus projetos de redação

Converse por voz com a IA para debater ideias sem usar as mãos enquanto caminha, dirige ou está longe do computador

Insira arquivos e imagens para obter análises, resumos ou conteúdo com base em qualquer material visual ou documento que você fornecer

Crie visualizações de dados e gráficos avançados descrevendo o que você deseja e deixando o ChatGPT gerá-los

Limitações do ChatGPT

Os usuários podem atingir um limite de bate-papos armazenados, exigindo a exclusão manual de conversas mais antigas para liberar espaço e manter a organização

Opções de integração limitadas em comparação com alternativas ao ChatGPT projetadas para fluxos de trabalho e colaboração em equipe

Em conversas prolongadas, o ChatGPT pode não reter totalmente os detalhes anteriores, levando a respostas menos personalizadas ao longo do tempo

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais: R$ 20/mês

Pro: $200/mês

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 1.010 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 260 avaliações)

5. Grammarly (ideal para melhorar a redação em tempo real)

via Grammarly

O Grammarly funciona em mais de 500.000 aplicativos e sites, fornecendo sugestões em tempo real onde quer que você escreva.

Além da verificação gramatical e ortográfica, o Grammarly oferece reescritas de parágrafos completos, ajustes de tom e sugestões personalizadas com base no seu público e nos seus objetivos.

O recurso Docs cria um espaço de trabalho de redação que oferece suporte desde o rascunho inicial até a versão final. Além disso, o Knowledge Share explica automaticamente o jargão da empresa quando os membros da equipe passam o mouse sobre os termos.

Melhores recursos do Grammarly

Treine a ferramenta de revisão de IA com a voz da sua marca para que todos na sua equipe escrevam no mesmo estilo

Receba resumos por e-mail que destacam os pontos principais de mensagens longas para que você possa responder rapidamente sem perder detalhes importantes

Verifique sua redação em bilhões de páginas da web e artigos acadêmicos para detectar plágio antes de publicar

Diferencie entre conteúdo escrito por humanos e gerado por IA com um detector de IA integrado

Limitações do Grammarly

Recursos avançados como detecção de tom, verificação de plágio e Brand Voice exigem uma assinatura paga

As sugestões de IA podem alterar o significado pretendido ou o seu estilo pessoal de escrita durante o processo de edição

Alguns usuários relatam que o Grammarly ocasionalmente sinaliza frases corretas como erros

Preços do Grammarly

Gratuito

Pro: US$ 30/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Grammarly

G2: 4,7/5 (mais de 12.050 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 7.190 avaliações)

🧠 Curiosidade: Em 2014, pesquisadores lançaram o SciGen, um programa que gerava automaticamente artigos científicos sem sentido. Ele enganou algumas conferências, que aceitaram os artigos para apresentação, gerando debates globais sobre revisão por pares e automação no meio acadêmico.

Casos de uso populares de assistentes de redação com IA

Cada equipe tem um desafio de redação diferente.

Para alguns, trata-se de produzir conteúdo com muita pesquisa que tenha boa classificação. Para outros, é escrever textos rápidos para campanhas que convertam. As ferramentas de assistentes de redação com IA podem acelerar cada um desses fluxos de trabalho. Vamos entender isso melhor. 🎯

Equipes de conteúdo de formato longo

Os redatores e editores que trabalham com conteúdo longo têm dois requisitos: profundidade e facilidade de descoberta. Blogs e white papers precisam de pesquisas confiáveis, esboços estruturados e SEO integrado desde o início. Fazer isso manualmente leva horas — encontrar estatísticas, moldar um fluxo e inserir palavras-chave nos lugares certos.

Os assistentes de redação com IA tornam isso mais rápido, gerando esboços, extraindo exemplos e sugerindo posicionamentos de palavras-chave que fortalecem o potencial de classificação.

📌 Experimente estas sugestões: Gere um esboço detalhado de blog de SEO sobre “personalização de IA no marketing B2B”. Inclua H2s e H3s com sugestões de palavras-chave e contagem de palavras-alvo

Compare os resultados do modelo com a pergunta: Como os compradores B2B estão respondendo à personalização de conteúdo impulsionada por IA? Resuma as sobreposições em 250 palavras

Reúna cinco estatísticas recentes sobre profissionais de marketing B2B que adotam IA para personalização. Inclua um link para a fonte e sugira um exemplo de apoio para cada estatística que possa ser incluído em um white paper

O ClickUp Brain MAX torna isso ainda mais eficaz, permitindo que as equipes de conteúdo comparem respostas em vários modelos de IA em seu aplicativo para desktop. Por exemplo, ao preparar um white paper sobre IA em marketing B2B, você poderia:

Pergunte ao ClickUp Brain MAX por oportunidades de palavras-chave relacionadas à personalização em B2B

Compare como diferentes modelos explicam as tendências emergentes

Consolide-os em um esboço estruturado no ClickUp Docs antes de enviá-lo a um redator

Reúna pesquisas e crie esboços prontos para SEO para blogs e white papers com o ClickUp Brain MAX

Equipes de marketing

As equipes de marketing vivem com prazos apertados.

Quando o lançamento de um produto chega ao calendário, você precisa repentinamente de uma página de destino, três variações de e-mail e um texto publicitário. A parte mais difícil é fazer com que todos os recursos pareçam precisos e alinhados com a mensagem, sem passar horas aperfeiçoando as frases.

Os assistentes de redação com IA ajudam a gerar várias variações rapidamente, para que as equipes possam testar diferentes ângulos e se concentrar na estratégia.

📌 Experimente estas sugestões: Escreva cinco títulos para a página de destino de um lançamento de SaaS voltado para gerentes de marketing do mercado médio. Cada um com menos de 12 palavras e focado nos benefícios

Aperfeiçoe este rascunho para criar um e-mail promocional de 100 palavras com um gancho mais forte, uma CTA clara e um assunto com menos de 40 caracteres

Reescreva o texto desta página de destino em três variações de anúncios do LinkedIn com menos de 25 palavras cada

O ClickUp Brain e o Docs trazem isso diretamente para o fluxo de trabalho da campanha. Os rascunhos podem ser refinados em tempo real, e as equipes podem gerar títulos, e-mails e trechos de anúncios no mesmo lugar onde estão revisando o material criativo.

Digamos que você esteja lançando um novo recurso SaaS. Você pode:

Escreva um título para a página de destino e, em seguida, solicite ao ClickUp Brain cinco variações com CTAs mais fortes

Cole o rascunho do seu e-mail no documento e deixe o ClickUp Brain refiná-lo para obter uma versão finalizada

Destaque o texto da página de destino e gere versões mais curtas do anúncio para usar em todos os canais

Elabore e refine os recursos da campanha em um só lugar com o ClickUp Brain no Docs

Gerentes de mídias sociais

Os gerentes de mídia social precisam de um fluxo constante de conteúdo envolvente: legendas que pareçam novas, tópicos que contem uma história e respostas rápidas para manter a comunidade ativa. O ritmo é implacável, e o bloqueio criativo pode ser uma realidade diária.

Os assistentes de redação com IA aliviam essa carga, sugerindo novas ideias, reutilizando o conteúdo da campanha em formatos sociais e criando variações prontas para uso.

Para o lançamento de um produto, você pode: Peça ao ClickUp Brain dez legendas para o Instagram em diferentes tons

Esboce um tópico X em cinco partes que destaque três benefícios do produto

Elabore respostas padrão para lidar com comentários comuns dos seguidores

Solicite ao ClickUp Brain para escrever textos e legendas envolventes de qualquer lugar do seu espaço de trabalho

🧠 Curiosidade: Alison Knowles usou a linguagem de programação FORTRAN para compor poemas, marcando um dos primeiros exemplos de escrita criativa gerada por IA.

Equipes de produto

As atualizações de produtos geralmente começam como especificações técnicas brutas, repletas de detalhes, mas ilegíveis para os clientes. O desafio é transformá-las em artigos claros da base de conhecimento, notas de lançamento e guias passo a passo.

Fazer isso manualmente pode resultar em textos densos que confundem os usuários em vez de ajudá-los. Os assistentes de redação com IA simplificam e formatam materiais técnicos em conteúdo claro e pronto para o cliente.

O ClickUp Docs torna esse processo simples. Você cola o rascunho técnico e solicita ao ClickUp Brain para simplificá-lo, estruturá-lo e aperfeiçoá-lo, transformando-o em notas de lançamento ou um guia prático.

Como alternativa, você pode abrir a tarefa relevante no ClickUp e pedir ao ClickUp Brain para escrever notas de lançamento com contexto completo.

Transforme especificações técnicas em documentação clara e voltada para o cliente com o ClickUp Brain

📌 Experimente estas sugestões: Reescreva esta especificação técnica em notas de lançamento para os clientes. Mantenha-a com menos de 150 palavras, em linguagem simples, e destaque três benefícios

Escreva um artigo de 500 palavras para a base de conhecimento explicando como configurar [RECURSO]. Inclua etapas numeradas e uma breve seção de perguntas frequentes

Simplifique este guia de produto de 400 palavras para novos usuários. Divida-o em parágrafos curtos e adicione subtítulos

Equipes de vendas

O desafio para as equipes de vendas é equilibrar personalização e rapidez. Criar uma abordagem que pareça personalizada geralmente leva muito tempo, e apressá-la pode fazer com que soe genérica.

Os assistentes de redação com IA ajudam a gerar rascunhos de e-mails, roteiros de chamadas e resumos de propostas que os representantes podem adaptar rapidamente para cada cliente potencial.

Elabore comunicações personalizadas, roteiros e propostas diretamente no seu fluxo de trabalho de vendas com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain torna esse fluxo de trabalho perfeito dentro de suas tarefas de vendas. Você pode gerar divulgações, roteiros ou resumos diretamente no mesmo lugar em que acompanha as atividades do pipeline.

📌 Experimente estas sugestões: Escreva um e-mail de acompanhamento para um cliente potencial que participou de uma demonstração do produto. Mantenha-o com menos de 120 palavras, destaque a economia de tempo como benefício e sugira uma ligação de 30 minutos na próxima semana

Escreva um roteiro de chamada em três partes abordando as objeções: orçamento, integração e adoção pela equipe. Mantenha cada resposta com menos de 50 palavras

Gere um resumo executivo de uma página para uma proposta de vendas destinada a um diretor de marketing. Concentre-se no ROI, na facilidade de adoção e no suporte

📖 Leia também: As melhores ferramentas de produtividade de IA para usar

Erros comuns a evitar ao escrever com IA

As equipes de marketing costumam usar ferramentas de redação com IA como varinhas mágicas: dão um comando vago e esperam perfeição. É aí que elas erram:

Pedir “escreva um post no blog sobre X”: Isso sempre resulta em um texto genérico e sem conteúdo. Em vez disso, informe à IA seu ângulo específico, público-alvo e quais insights exclusivos você está compartilhando

Aceitar o primeiro rascunho como final: Pense na IA como seu parceiro de redação, não como um substituto. Use o resultado como ponto de partida e, em seguida, acrescente suas experiências pessoais e conhecimentos

Esquecer de verificar os fatos: A IA frequentemente inventa coisas com bastante confiança. Sempre verifique estatísticas, citações e afirmações antes de publicar

Ignorando a contagem de palavras: peça 500 palavras e receba 800. Peça 200 e receba 400. Sempre especifique suas necessidades exatas na solicitação de redação por IA : “Escreva exatamente 300 palavras, nem mais, nem menos”

Usando IA para temas delicados: Deixe que um ser humano lide com qualquer assunto controverso, pessoal ou que exija inteligência emocional. A IA carece de sutileza nesse aspecto

🔍 Você sabia? Um artigo intitulado Valor, benefícios e preocupações da assistência gerada por IA na escrita descobriu que as pessoas preferem usar a ajuda da IA, desde que a tarefa seja criativa e a IA ajude a gerar conteúdo. Ele também descobriu que a IA ajuda a aumentar a confiança na escrita.

📣 Destaque do cliente: A agência de marketing Hawke Media reduziu o tempo de gerenciamento de projetos em 30% com o ClickUp, liberando mais tempo para se concentrar em entregar resultados para seus clientes. Experimentei o ClickUp e me apaixonei por ele. A plataforma se tornou uma das minhas partes favoritas do meu dia de trabalho. Sou um evangelista assumido — falo sobre o ClickUp para todo mundo. Experimentei o ClickUp e me apaixonei por ele. A plataforma se tornou uma das minhas partes favoritas do meu dia de trabalho. Sou um evangelista assumido — falo sobre o ClickUp para todo mundo. Assista a este vídeo para entender como a equipe deles usou o ClickUp:

Dicas bônus para aproveitar ao máximo os assistentes de redação com IA

Aplique estas dicas para usar assistentes de redação com IA de forma eficiente. 👇

Comece com um briefing detalhado

As ferramentas de marketing de IA precisam de contexto para evitar uma redação genérica.

📌 Experimente isto: Escreva um artigo de 500 palavras para gerentes de marketing esgotados sobre dicas de produtividade que não exigem novos aplicativos ou sistemas. Use um tom compreensivo, mas prático, e inclua pelo menos dois exemplos específicos que eles possam experimentar amanhã de manhã.

Isso funciona porque você definiu o público (gerentes de marketing esgotados), a restrição (sem novas ferramentas), o tom (simpático, mas prático) e forneceu requisitos específicos (dois exemplos práticos).

O gerador de conteúdo de IA agora possui barreiras de proteção para evitar que ele se desvie para o território dos conselhos genéricos.

Use a IA como seu parceiro de pesquisa e brainstorming

Desenvolva um fluxo de trabalho sistemático para a concepção de conteúdo. Comece perguntando: “Quais são as 10 perspectivas únicas sobre [tópico] que ainda não foram amplamente abordadas?”

Selecione o ângulo mais atraente e, em seguida, solicite “Quais são os cinco exemplos ou estudos de caso específicos que apoiam essa perspectiva?” Por fim, pergunte “Que objeções os céticos poderiam levantar e como você as abordaria?”

Esse processo transforma horas de pesquisa e brainstorming em uma sessão focada de 10 minutos dentro de um software de fluxo de trabalho de conteúdo.

🧠 Curiosidade: Um artigo científico sobre “coautoria entre humanos e IA” descobriu que pedir aos assistentes de IA para sugerir os próximos parágrafos, em vez de apenas as próximas frases, ajudou as pessoas a escreverem mais rápido e melhor. Pessoas que não escrevem todos os dias tiveram ganhos especialmente grandes.

Dê feedback específico e repita dentro das conversas

Quando os resultados não atenderem às expectativas, mantenha a mesma conversa e dê orientações precisas.

📌 Experimente isto: “O tom é muito formal para o nosso público. Ajuste-o para soar mais coloquial, mantendo o profissionalismo, ou “Adicione exemplos concretos com métricas específicas ou nomes de empresas para apoiar cada ponto principal.”

A IA aprende com o seu feedback durante a conversa, portanto, as iterações subsequentes apresentarão melhorias em relação às tentativas iniciais.

Concentre a IA em tarefas rotineiras e demoradas

Reserve a IA para síntese de pesquisas, criação de esboços e reformatação de conteúdo, em vez de trabalho criativo.

📌 Experimente isto: “Converta este artigo de 2.000 palavras em cinco publicações específicas para redes sociais, cada uma destacando diferentes insights importantes” ou “Transforme estes depoimentos de clientes em um estudo de caso coeso, mostrando como nossa solução aborda um desafio comercial específico”

Você pode maximizar a eficiência permitindo que a IA lide com tarefas sistemáticas, preservando sua energia criativa para estratégia e pensamento original.

🚀 Vantagem do ClickUp: O Talk to Text no ClickUp ajuda você a colocar suas ideias no papel assim que elas surgirem. Mantenha pressionada a tecla de atalho, comece a falar e veja suas palavras aparecerem em tempo real. Capture e refine ideias de campanha sem usar as mãos com o ClickUp Talk to Text Por exemplo, após uma ligação com um cliente, você pode sugerir dez ideias de títulos para uma nova campanha publicitária. O ClickUp Brain MAX as captura instantaneamente em um documento. A partir daí, você pode refinar as melhores ideias em um texto polido e compartilhá-las com sua equipe para obter feedback. Saiba mais aqui:

Todos os direitos reservados com o ClickUp

Existem inúmeros aplicativos que oferecem serviços para escrever seus blogs, aperfeiçoar seus e-mails ou sugerir legendas. O segredo está em saber como escolher assistentes de redação com IA que facilitem seu trabalho sem adicionar outra camada de complexidade.

Agora, com o ClickUp, você tem o ClickUp Brain e o Brain MAX diretamente na plataforma onde seus projetos, campanhas e documentos já estão. As equipes de marketing podem refinar páginas de destino em segundos, os gerentes de redes sociais podem redigir legendas sem sair de seu espaço de trabalho e as equipes de produtos ou vendas podem transformar notas secas em conteúdo que conecta.

Se você está pronto para evitar a sobrecarga de aplicativos e reunir todos os seus textos em um só lugar, inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! ✅

Perguntas frequentes (FAQ)

A. O ClickUp Brain é a melhor opção para conteúdos longos, especialmente se você já gerencia projetos no ClickUp. Ele se integra perfeitamente ao seu fluxo de trabalho, permitindo que você crie e edite artigos longos diretamente no seu sistema de gerenciamento de projetos.

R. Não, os assistentes de redação com IA não podem substituir totalmente os redatores humanos. A IA se destaca em pesquisas, rascunhos iniciais e conteúdo rotineiro, mas carece de criatividade genuína, experiência pessoal e inteligência emocional. Ela também não pode conduzir entrevistas originais, desenvolver insights exclusivos ou compreender nuances complexas da marca.

A. O ClickUp oferece redação com IA como parte de seus planos pagos, tornando-o extremamente econômico em comparação com ferramentas independentes. O ChatGPT Plus custa US$ 20/mês, o Jasper começa em US$ 69/mês e o Copy.ai começa em US$ 29/mês.

A. Para garantir a qualidade do conteúdo com a redação por IA, verifique as estatísticas e as afirmações. Forneça instruções detalhadas com especificações de contexto, público e tom. Use a saída da IA como um primeiro rascunho, depois edite para adequar à voz da sua marca e adicione insights pessoais.

A. O ClickUp é a melhor opção para equipes de marketing, pois combina redação com IA e gerenciamento de projetos, mantendo todas as suas campanhas organizadas em um só lugar. Você pode criar briefings de conteúdo, gerar textos e gerenciar fluxos de trabalho de aprovação sem precisar alternar entre outras ferramentas.