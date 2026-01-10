As 11 melhores alternativas ao Holded para gerenciar operações comerciais (2025)

O Holded é uma plataforma completa e sólida para gerenciar operações comerciais, desde faturamento e CRM até acompanhamento de projetos e contabilidade.

Mas não é a opção ideal para todos. Talvez você tenha superado seus recursos, precise de uma personalização mais profunda ou apenas queira um melhor custo-benefício.

A boa notícia é que existem muitas alternativas poderosas ao Holded, cada uma com seus próprios pontos fortes, modelos de preços e ferramentas específicas para o setor.

Seja você uma startup que precisa de faturamento simples, uma agência em busca de gerenciamento avançado de projetos ou uma empresa que deseja integrações mais robustas, há uma opção que se adapta à sua forma de trabalhar.

Neste blog, reunimos 11 das melhores alternativas ao Holded que podem ajudá-lo a otimizar suas operações comerciais, economizar tempo e expandir de forma mais inteligente. Vamos mergulhar e encontrar a ferramenta certa para sua equipe.

Alternativas ao Holded em resumo

Veja como as alternativas ao Holded se comparam entre si:

Por que escolher alternativas ao Holded?

O Holded é uma ferramenta de gestão empresarial. Seu conjunto de recursos inclui CRM, faturamento, contabilidade, inventário e até mesmo acompanhamento básico de projetos.

Aqui estão alguns pontos fracos comuns que os usuários enfrentam, levando-os a procurar alternativas ao Holded:

Gerenciamento básico de projetos : a plataforma oferece Kanban, Gantt e rastreamento de tarefas, mas carece de recursos avançados, como dependências e visualizações de carga de trabalho, dos quais equipes em expansão frequentemente dependem.

Sem fluxos de trabalho com inteligência artificial : não há uma camada de inteligência integrada para automatizar tarefas repetitivas, resumir atualizações ou gerar insights, algo que as equipes modernas esperam cada vez mais de plataformas completas para controle de despesas e gestão financeira.

Preços modulares confusos: embora os modelos em camadas ofereçam flexibilidade, quando há muitos deles, os clientes têm dificuldade em identificar o plano mais adequado, o que dificulta a integração e o orçamento.

Recursos de CRM limitados : o CRM integrado abrange leads e pipelines, mas não oferece previsões de vendas avançadas, comunicação omnicanal e : o CRM integrado abrange leads e pipelines, mas não oferece previsões de vendas avançadas, comunicação omnicanal e automação de fluxos de trabalho , recursos necessários para equipes em crescimento.

Inventário limitado e profundidade de ERP : as ferramentas de gestão de estoque e fabricação cobrem o básico, mas são insuficientes para cadeias de suprimentos complexas, configurações com vários armazéns ou : as ferramentas de gestão de estoque e fabricação cobrem o básico, mas são insuficientes para cadeias de suprimentos complexas, configurações com vários armazéns ou processos de aquisição detalhados.

Curva de aprendizado íngreme com escalabilidade: embora a interface seja simples, a variedade de módulos e complementos pode parecer excessiva para equipes que buscam expandir além do faturamento e da contabilidade básicos.

Veja o que um usuário do Holded disse sobre ele:

Gostaria que o Holded tivesse mais opções de personalização para relatórios e insights. Isso tornaria o software ainda mais adequado às necessidades da minha empresa.

Gostaria que o Holded tivesse mais opções de personalização para relatórios e insights. Isso o tornaria ainda mais adequado às necessidades do meu negócio.

As melhores alternativas ao Holded para utilizar

Abaixo, compilamos a lista das melhores alternativas ao Holded que você deve explorar:

1. ClickUp (ideal para gerenciar projetos, fluxos de trabalho e operações comerciais com IA)

Gerencie todos os seus documentos, projetos, conversas e muito mais em uma plataforma abrangente com o ClickUp.

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, é uma das melhores alternativas ao Holded. Combina gestão avançada de projetos, automação de fluxos de trabalho e gestão de relacionamento com o cliente — tudo alimentado por tecnologia de IA.

Vamos ver como você pode usar a plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp para aumentar sua produtividade em 10 vezes.

Mantenha suas informações centralizadas com o ClickUp CRM.

Você pode até mesmo gerenciar relacionamentos com clientes usando o ClickUp CRM. Seus recursos de destaque incluem:

Com os campos personalizados do ClickUp, você pode acompanhar pontos de dados como valor do negócio, tipo de setor, datas do contrato ou fontes de leads. Você pode adicioná-los diretamente às suas tarefas, transformando-os em registros detalhados de clientes dentro do seu software de CRM.

Adicione campos personalizados e crie filtros para classificar os dados de CRM com os campos personalizados do ClickUp.

Além disso, os status personalizados do ClickUp permitem que você acompanhe a jornada do cliente de forma intuitiva. Crie status como “Novo lead” ou “Negociação” para entender em que ponto cada negócio se encontra.

Automação de fluxos de trabalho sem código para acelerar tarefas

Delegue os fluxos de trabalho repetitivos aos Super Agentes no ClickUp para que você possa se concentrar nas operações principais.

As automações e os superagentes do ClickUp permitem que você automatize tarefas repetitivas por conta própria, sem depender da equipe de tecnologia. Por exemplo, você deseja liberar sua equipe das atualizações manuais à medida que os leads avançam em seu pipeline. Com as automações sem código, você pode configurar:

Gatilho: Quando o status de uma tarefa muda para “Proposta enviada”

Ações: atribua automaticamente o negócio ao gerente de vendas, atualize a data do “Próximo acompanhamento” e envie uma notificação pré-definida pelo Slack ou e-mail.

Resultado: leva o progresso para as próximas etapas e os alertas são enviados instantaneamente.

Acompanhe as tendências com painéis personalizáveis alimentados por IA.

O ClickUp CRM também oferece painéis ClickUp personalizáveis:

Visualização rica com mais de 50 widgets: visualize informações críticas, como saúde do pipeline, tamanho dos negócios ou valor da vida útil do cliente.

Informações de vendas em tempo real: os painéis são atualizados ao vivo, ajudando suas equipes a identificar tendências, acompanhar KPIs como taxas de conversão ou monitorar a velocidade do ciclo de vendas sem exportar dados para planilhas.

Monitore a saúde financeira da sua organização usando os painéis do ClickUp.

Por fim, você pode acompanhar o desempenho financeiro da sua empresa usando o ClickUp para equipes financeiras. Vamos ver como ele libera sua equipe financeira do trabalho pesado, para que ela possa se concentrar em tarefas mais importantes.

Obtenha cálculos financeiros em tempo real diretamente no seu espaço de trabalho.

Os campos de fórmula do ClickUp permitem que suas equipes financeiras calculem valores diretamente nos campos de tarefas, sem a necessidade de planilhas. Você pode calcular itens como:

Dias entre a emissão da fatura e o vencimento do pagamento

Despesas menos orçamento para acompanhar excedentes de custos

Ou margens de lucro baseadas em fórmulas por projeto.

Faça cálculos avançados usando os campos de fórmula do ClickUp.

Esses cálculos em tempo real aparecem em linha com as tarefas e são atualizados automaticamente. O Holded, por outro lado, fornece números contábeis estáticos, mas não permite que as equipes criem fórmulas personalizadas em nível de tarefa incorporadas aos fluxos de trabalho. O ClickUp faz isso de forma nativa, unindo a execução ao acompanhamento financeiro.

Pesquisa empresarial para reunir tudo em uma única barra de pesquisa.

A plataforma pesquisável do ClickUp conecta tudo — tarefas, documentos, metas, comentários — em um único índice. As equipes financeiras podem:

Acesse instantaneamente anexos de orçamentos anteriores.

Encontre faturas ou recibos relacionados

Apresente os dados de custos do projeto sem precisar alternar entre ferramentas

O Holded não possui essa pesquisa unificada em documentos, tarefas e comentários, tornando a Pesquisa Empresarial do ClickUp uma vantagem para uma rápida transparência financeira.

Aproveite a IA para fluxos de trabalho financeiros

O ClickUp Brain adiciona uma camada alimentada por IA que transforma dados brutos em insights. Para equipes financeiras, isso significa:

Resumos de despesas: o Brain pode analisar uma lista de tarefas de despesas ou um relatório carregado e gerar uma análise clara das categorias de gastos excessivos.

Acompanhamento de pagamentos: peça ao Brain para listar faturas vencidas e, em seguida, gerar lembretes como novas tarefas automaticamente.

Perguntas e respostas financeiras: digite “Qual é o total das despesas de viagem do terceiro trimestre?” e o Brain extrai os números de tarefas, documentos ou painéis.

Assistência em políticas: Os funcionários podem perguntar “Qual é o limite de reembolso da empresa?” e o Brain exibe o documento da política correta.

Itens de ação automatizados: após as reuniões de revisão do orçamento, o Brain cria tarefas para acompanhamento.

Crie e refine cotações para sua empresa facilmente através do ClickUp Brain.

Mais de 15 visualizações para dar suporte a qualquer fluxo de trabalho.

Visualize seus projetos usando mais de 15 visualizações do ClickUp. Todos os membros da equipe, sejam gerentes, desenvolvedores ou designers, podem trabalhar no formato que for mais adequado para eles.

Por fim, o ClickUp também oferece modelos para atender às suas necessidades financeiras, como o modelo de faturas do ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Gere faturas com campos de preenchimento automático rapidamente com o modelo de faturas do ClickUp.

Este modelo ajuda equipes financeiras, freelancers e agências a gerenciar as faturas de seus clientes. Você obtém um sistema claro e baseado em tarefas, no qual cada fatura é rastreada com seu status, data de vencimento, tipo de pagamento e detalhes do cliente.

Além disso, você pode categorizar cada fatura como Paga, Vencida ou Não paga, facilitando a visualização do seu fluxo de caixa. Ele também permite atribuir proprietários, adicionar notas e rastrear horas e valores vinculados a cada conta.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado íngreme devido às extensas opções de personalização.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta análise diz tudo:

O ClickUp é ótimo para dar à nossa equipe uma visão geral da capacidade e do gerenciamento geral do projeto. Ainda estamos aprendendo a melhor maneira de fazer as coisas no ClickUp. No entanto, é útil ver como um projeto pode progredir, em vez de ver as coisas sendo riscadas da lista de tarefas, como acontecia nos sistemas de gerenciamento de projetos anteriores. Também é útil poder personalizar nossa instância para ajudar melhor no fluxo de trabalho da nossa organização. Além disso, tivemos um excelente suporte ao cliente quando necessário. Muito útil no geral.

O ClickUp é ótimo para dar à nossa equipe uma visão geral da capacidade e do gerenciamento geral do projeto. Ainda estamos aprendendo a melhor maneira de fazer as coisas no ClickUp. No entanto, é útil ver como um projeto pode progredir, em vez de ver as coisas sendo riscadas da lista de tarefas, como acontecia nos sistemas de gerenciamento de projetos anteriores. Também é útil poder personalizar nossa instância para ajudar melhor no fluxo de trabalho da nossa organização.

Além disso, tivemos um excelente suporte ao cliente quando necessário. Muito útil no geral.

2. QuickBooks Online (ideal para contabilidade e escrituração de pequenas empresas)

via QuickBooks Online

O QuickBooks Online é uma plataforma de contabilidade e gestão financeira baseada na nuvem. Desenvolvido pela Intuit, ele ajuda pequenas e médias empresas com faturamento, controle de despesas, folha de pagamento, estoque e conformidade tributária.

O QuickBooks possui faturamento em lote e processamento de despesas, o que permite criar, duplicar ou importar várias faturas e despesas de uma só vez. Isso economiza tempo para as equipes financeiras, pois automatiza a entrada de registros — uma eficiência que o Holded não oferece.

O Finance Agent apresenta previsões, alertas de variação e scorecards de KPI que ajudam as equipes a tomar decisões financeiras proativas.

E se sua equipe precisar de mobilidade? O aplicativo móvel QuickBooks permite o faturamento em tempo real, o registro de despesas por meio de fotos e até mesmo pagamentos móveis, garantindo que os fluxos de trabalho financeiros continuem funcionando fora do escritório. Combinado com a automação baseada em regras para aprovações e lembretes, ele reduz o trabalho administrativo repetitivo.

Suas integrações funcionam bem com processadores de pagamento e plataformas de comércio eletrônico, para que você não precise inserir tudo duas vezes. A integração da folha de pagamento lida automaticamente com retenções de impostos, depósitos diretos e geração de W-2.

Melhores recursos do QuickBooks Online

Automatize lembretes de pagamento e asseime os pagamentos às faturas para cobranças rápidas.

Conecte várias contas bancárias para baixar, classificar e reconciliar transações automaticamente, garantindo registros financeiros precisos.

Organize as despesas em categorias fiscais detalhadas, automatize os cálculos de impostos sobre vendas sobre receitas e despesas e acompanhe o GST/IVA.

Limitações do QuickBooks Online

As atualizações constantes e as mudanças forçadas na interface são um ponto de atrito recorrente.

Preços do QuickBooks Online

Início simples: US$ 38/mês por usuário

Essentials: US$ 75/mês (até 3 usuários)

Plus: US$ 115/mês (até 5 usuários)

Avançado: US$ 275/mês (até 25 usuários)

Avaliações e comentários do QuickBooks Online

G2: 4,4/5 (mais de 3.400 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 8.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o QuickBooks Online?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

Gosto do fato de ser fácil de usar e de poder ver todos os números da minha empresa em um só lugar. Os relatórios são claros e fáceis de entender, mesmo para quem não é especialista em finanças... A criação de sandbox para testes não é tão intuitiva quanto em outras plataformas e é necessário criar novas sandboxes a cada dois anos, o que não faz sentido para nossos desenvolvedores.

Gosto do fato de ser fácil de usar e de poder ver todos os números da minha empresa em um só lugar. Os relatórios são claros e fáceis de entender, mesmo para quem não é especialista em finanças... A criação de sandbox para testes não é tão intuitiva quanto em outras plataformas e é necessário criar novas sandboxes a cada dois anos, o que não faz sentido para nossos desenvolvedores.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de faturas do Microsoft Word

3. Scoro (Melhor para gestão empresarial)

via Scoro

O Scoro foi projetado principalmente como uma plataforma de automação de serviços profissionais (PSA), tornando-o adequado para consultorias, agências criativas, TI e outras empresas baseadas em projetos.

Como alternativa ao Holded, ele integra cotações, orçamentos, planejamento de projetos, controle de tempo e faturamento em um único fluxo de trabalho. Você obtém visibilidade completa, desde a proposta até o recebimento do pagamento. Permissões granulares garantem que as informações confidenciais dos clientes permaneçam seguras.

Onde o Scoro se destaca em comparação com o Holded é na sua capacidade de acompanhar orçamentos em tempo real. Você pode criar cotações detalhadas, convertê-las em orçamentos de projetos e, em seguida, monitorar os custos reais em comparação com os gastos planejados à medida que o trabalho avança.

Outros dois recursos incluem gerenciamento de recursos e planejamento de capacidade para equilibrar as cargas de trabalho da equipe. O Scoro também integra o controle de tempo, despesas e custos diretamente à lucratividade do projeto. Cada hora faturável, despesa ou adiantamento pode ser rastreado e vinculado aos resultados financeiros, dando às suas empresas de serviços uma visão muito mais clara das margens.

Melhores recursos do Scoro

Crie e envie cotações detalhadas para clientes que avaliam automaticamente os custos de entrega e as margens de lucro.

Obtenha respostas contextualizadas para quaisquer perguntas sobre o Scoro, com seu mecanismo de dados avançado, ELI.

Acompanhe o tempo gasto em tarefas com temporizadores e planilhas de horas integrados para obter horas faturáveis precisas.

Limitações do Scoro

O aplicativo móvel carece de muitos recursos em comparação com sua versão para desktop, dificultando o gerenciamento de projetos em trânsito.

Preços do Scoro

Básico: US$ 23,90/mês por usuário

Crescimento: US$ 38,90/mês por usuário

Desempenho: US$ 59,90/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Scoro

G2: 4,5/5 (mais de 410 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 240 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Scoro?

Uma avaliação coloca a questão desta forma:

O que mais aprecio no Scoro é o seu calendário intuitivo e detalhado, que permite acompanhar e gerenciar facilmente todos os recursos, incluindo a disponibilidade dos colegas, salas de reunião e vários elementos relacionados com projetos... O aspecto menos útil do Scoro é a sua funcionalidade de criação de tarefas, que parece um pouco complicada.

O que mais aprecio no Scoro é o seu calendário intuitivo e detalhado, que permite acompanhar e gerenciar facilmente todos os recursos, incluindo a disponibilidade dos colegas, salas de reunião e vários elementos relacionados com projetos... O aspecto menos útil do Scoro é a sua funcionalidade de criação de tarefas, que parece um pouco complicada.

Pesquise todas as suas ferramentas, incluindo Google Drive, Slack, Docs, GitHub e muito mais, para encontrar tudo o que você precisa.

Trabalhe quatro vezes mais rápido falando suas tarefas, mensagens ou ideias com o recurso Talk-to-Text

Crie tarefas, automatize fluxos de trabalho, gere planos de projeto e até imagens usando linguagem natural.

4. Xero (ideal para contabilidade baseada em nuvem com integrações robustas)

via Xero

O Xero foi desenvolvido para pequenas empresas que desejam ter sua contabilidade totalmente na nuvem, com fluxos de trabalho automatizados e sem papel. Ele lida com reconciliação bancária, rastreamento de faturas e se conecta a mais de 1.000 aplicativos de terceiros, tornando-o bastante flexível para diferentes configurações de negócios.

Como alternativa ao Holded, oferece um sistema de faturamento mais flexível. Você pode enviar faturas profissionais, configurar lembretes automáticos, aceitar pagamentos online e converter orçamentos em faturas a partir de qualquer dispositivo.

A interface leva algum tempo para se acostumar, mas funciona bem com suporte a várias moedas e padrões contábeis internacionais. Isso a torna adequada se você lida com clientes globais ou planeja expandir para o exterior.

Além da contabilidade básica, o Xero integra gestão de despesas, acompanhamento de projetos e relatórios na mesma plataforma. Com o Hubdoc, você pode registrar despesas digitalmente. Além disso, você pode acompanhar o tempo e o custo do projeto em relação aos orçamentos, e o sistema gera informações detalhadas sobre a rentabilidade.

A desvantagem é que o suporte ao cliente depende de solicitações de retorno de chamada, em vez de chat ao vivo, então você não recebe ajuda imediata quando algo dá errado.

Melhores recursos do Xero

Automatize a folha de pagamento e gerencie pagamentos de salários, declarações fiscais e acompanhamento de licenças de funcionários diretamente na plataforma.

Monitore os níveis de estoque, vincule itens diretamente a faturas e ordens de compra e receba alertas quando os produtos estiverem acabando.

Obtenha mais de 80 relatórios financeiros integrados e painéis personalizáveis para lucros e perdas, balanços patrimoniais, etc.

Limitações do Xero

Personalização limitada disponível nos relatórios. Se você precisar de relatórios personalizados, aplicativos de terceiros ou soluções alternativas adicionais, será necessário recorrer a outros recursos.

Preços do Xero

Teste gratuito

Inicial: US$ 29/mês por usuário

Em crescimento: US$ 50/mês por usuário

Preço: US$ 75/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Xero

G2: 4,3/5 (mais de 750 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Xero?

Um breve trecho de um usuário real:

Como um sistema de contas baseado na nuvem, é tão bom ou melhor do que outros testados. Tem todas as funcionalidades necessárias e não custa muito caro pelos recursos... Não se integra com software multicanal (Linnworks etc.), então é preciso fazer o upload manual das vendas. Para vendedores online ou de grande volume, isso pode ser um incômodo e levar mais tempo. Não tem feed com todos os bancos/cartões de crédito etc.

Como um sistema de contas baseado na nuvem, é tão bom ou melhor do que outros testados. Tem todas as funcionalidades necessárias e não custa muito caro pelos recursos... Não se integra com software multicanal (Linnworks etc.), então é preciso fazer o upload manual das vendas. Para vendedores online ou de grande volume, isso pode ser um incômodo e levar mais tempo. Não tem feed com todos os bancos/cartões de crédito etc.

5. Odoo (Melhor para pacote de aplicativos comerciais de código aberto)

via Odoo

O Odoo é um software ERP modular que permite que pequenas empresas comecem com o que precisam e adicionem módulos à medida que crescem. Em vez de pagar por um pacote completo, você pode começar com aplicativos essenciais, como CRM ou contabilidade. Depois, pode expandir para inventário, gerenciamento de projetos, RH e comércio eletrônico.

A estrutura de código aberto permite uma ampla personalização dos fluxos de trabalho. As opções na nuvem e no local oferecem controle sobre sua implantação.

Para lidar com logística e operações complexas, a Odoor oferece gerenciamento de vários armazéns, leitura de códigos de barras, fluxos de trabalho de subcontratação e automação de reabastecimento.

Dois recursos adicionais incluem um mecanismo de fluxo de trabalho flexível e automação da plataforma. Você pode editar interfaces, executar código Python, acionar ações do servidor, automatizar fluxos de trabalho e até mesmo enviar e-mails ou SMS por meio de ações de botões.

Ao contrário do ERP tradicional, que parece pesado, a interface do Odoo é intuitiva e os aplicativos móveis permitem que as equipes acessem dados em tempo real de qualquer lugar. A automação lida com tarefas rotineiras, como faturamento, reposição de estoque e otimização de processos de recursos humanos.

Melhores recursos do Odoo

Acesse análises em tempo real e painéis interativos para consolidar finanças, vendas e muito mais.

Lide com processos de fabricação complexos com recursos de gerenciamento de ordens de serviço.

Gerencie as operações do armazém com ferramentas aprimoradas para rastreamento de estoque, embalagem multinível e personalização de números de série.

Limitações do Odoo

A configuração inicial é complicada para novos usuários, especialmente quando se trata de personalizações ou ferramentas de terceiros.

Preços do Odoo

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Odoo

G2: 4,3/5 (mais de 1.090 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 1.260 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Odoo?

De acordo com um avaliador:

O Odoo é muito simples de configurar, usar e gerenciar pedidos de armazém e itens de estoque em muitos locais de armazenamento diferentes... Foi um pouco complexo adicionar os itens de estoque para rastrear em cada local de armazenamento, mas o Odoo simplificou esse processo, tornando-o um dos sistemas mais rápidos para começar a usar.

O Odoo é muito simples de configurar, usar e gerenciar pedidos de armazém e itens de estoque em muitos locais de armazenamento diferentes... Foi um pouco complexo adicionar os itens de estoque para rastrear em cada local de armazenamento, mas o Odoo simplificou esse processo, tornando-o um dos sistemas mais rápidos para começar a usar.

6. Zoho One (o melhor para software empresarial acessível)

via Zoho One

O Zoho One é essencialmente um sistema operacional empresarial que reúne mais de 40 aplicativos integrados. Isso inclui software de CRM, finanças, RH, gerenciamento de projetos, automação de marketing e muito mais.

Como alternativa ao Holded, o Zoho oferece interoperabilidade. Ações em um aplicativo, como fechar um negócio no CRM, podem acionar automaticamente processos em outros, como gerar uma fatura, cadastrar um novo cliente no suporte ou enviar uma sequência de integração. Essa integração entre aplicativos reduz silos e torna os fluxos de trabalho mais contínuos do que a abordagem modular do Holded.

Ao gerenciar dados financeiros e de clientes, você também precisa de segurança e governança de nível empresarial. Para isso, o Zoho One oferece autenticação multifatorial, controles de acesso baseados em funções, conformidade com as normas GDPR e SOC e até mesmo gerenciamento centralizado de dispositivos.

O Zoho Creator, o construtor de baixo código, permite que você crie aplicativos personalizados sem precisar de suporte técnico. Para atendimento ao cliente omnicanal, você tem o Zoho Desk, o SalesIQ e o Campaigns. Você pode gerenciar interações por chat, e-mail, telefone e mídias sociais em um só lugar.

Melhores recursos do Zoho One

Automatize e personalize seus processos de negócios com ferramentas baseadas em IA, como o Zoho Zia.

Use BI e análises integrados em novos painéis avançados e insights alimentados por IA para tomar decisões baseadas em dados.

Conecte o Zoho One a mais de 1.500 aplicativos de terceiros por meio de seu marketplace, ampliando os fluxos de trabalho em vendas, finanças, marketing, RH e ferramentas específicas do setor.

Limitações do Zoho One

A configuração pode ser complicada, as integrações entre os módulos podem ser inconsistentes e a experiência do usuário varia significativamente entre os aplicativos, criando confusão para as equipes.

Preços do Zoho One

Preço para todos os funcionários: US$ 45/mês por usuário

Preço flexível por usuário: US$ 105/mês por usuário

Avaliações e comentários do Zoho One

G2: 4,3/5 (mais de 22.100 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 120 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho One?

Um usuário compartilhou este feedback:

O tratamento completo das despesas comerciais do Zoho Expense é inigualável... Gostaria de ver ainda mais flexibilidade na parte dos relatórios. A personalização atual é boa, mas não me permite integrar os campos que preciso apresentar à nossa equipe de contabilidade.

O tratamento completo das despesas comerciais do Zoho Expense é inigualável... Gostaria de ver ainda mais flexibilidade na parte dos relatórios. A personalização atual é boa, mas não me permite integrar os campos que preciso apresentar à nossa equipe de contabilidade.

7. Bitrix24 (ideal para CRM e colaboração em equipe com orçamento limitado)

via Bitrix24

O Bitrix24 é uma plataforma unificada de gestão empresarial que combina CRM, gestão de projetos, comunicação em equipe e automação.

O que o diferencia do Holded é o gráfico integrado, a videoconferência e o compartilhamento de documentos que mantêm as equipes multifuncionais conectadas.

O Bitrix24 também oferece um kit de ferramentas de gerenciamento de projetos, com várias visualizações, como Gantt, Scrum, Calendário e acompanhamento da carga de trabalho. O Holded, por outro lado, oferece apenas visualizações básicas Kanban e Gantt.

A plataforma inclui gerenciamento de estoque, automação de marketing e ferramentas de atendimento ao cliente projetadas para apoiar o crescimento dos negócios. Tudo isso é protegido com criptografia AES-256 e está em conformidade com as regulamentações do GDPR.

O Bitrix24 possui um assistente de IA, o Co-Pilot. Ele ajuda em tarefas como resumir textos, traduzir, preencher campos automaticamente e gerar listas de verificação. Além das funcionalidades padrão de CRM, ele oferece recursos avançados de automação de marketing, incluindo campanhas por e-mail, testes A/B, análises e gerenciamento de assinantes.

Melhores recursos do Bitrix24

Colabore de forma integrada usando a rede social Feed da empresa, calendários compartilhados e um drive centralizado da empresa.

Comunique-se com segurança dentro da equipe usando o Bitrix24 Messenger com chat, chamadas de vídeo e canais.

Use a base de conhecimento e o sistema de conteúdo controlado por versão para criar guias internos, compartilhar as melhores práticas e manter a documentação dentro da plataforma.

Limitações do Bitrix24

A experiência do usuário/interface do usuário é ruim, com layout e design geral desatualizados.

Preços do Bitrix24

Padrão: US$ 124/mês (50 usuários)

Profissional: US$ 249/mês (100 usuários)

Empresa: US$ 499/mês (250 usuários)

Avaliações e comentários sobre o Bitrix24

G2: 4,1/5 (mais de 560 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bitrix24?

Aqui está uma perspectiva em primeira mão:

Adoro este sistema, sem dúvida a melhor coisa que encontrei quando comecei minha empresa e também o uso em minhas outras empresas... Pode ser um pouco difícil de aprender e navegar no início, eles oferecem parceiros para ajudar com isso, se você puder pagar, mas eu gosto de saber como fazer as coisas. Depois que você aprende, porém, é super fácil de usar.

Adoro este sistema, sem dúvida a melhor coisa que encontrei quando comecei minha empresa e também o uso em minhas outras empresas... Pode ser um pouco difícil de aprender e navegar no início, eles oferecem parceiros para ajudar com isso, se você puder pagar, mas eu gosto de saber como fazer as coisas. Depois que você aprende, porém, é super fácil de usar.

8. Wave (ideal para freelancers e pequenas empresas)

via Wave

O Wave é uma plataforma de contabilidade baseada na nuvem projetada para freelancers, empreendedores individuais e proprietários de pequenas empresas. Como alternativa ao Holded, você tem acesso gratuito a um conjunto abrangente de recursos. Isso inclui faturamento, controle de despesas, contabilidade por partidas dobradas e relatórios simples.

Os recursos financeiros incluem faturas ilimitadas, reconciliação automatizada com feeds bancários e digitalização de recibos com tecnologia OCR. A ferramenta de captura de recibos usa tecnologia OCR para extrair automaticamente detalhes de despesas de até 10 recibos por vez, para facilitar a entrada de dados e sincronizar diretamente com seus registros contábeis.

O painel mantém o fluxo de caixa, as receitas e as despesas visíveis num piscar de olhos.

Além disso, o recurso de estimativas do Wave oferece uma maneira profissional de gerenciar cotações, eliminando a necessidade de planilhas ou reinserção manual. Você pode criar estimativas com a sua marca, incluindo seu logotipo, cores e termos, garantindo que todos os documentos enviados a um cliente reflitam a identidade da sua empresa.

O sistema também rastreia cada estimativa em tempo real, para que você sempre saiba se ela foi enviada, visualizada ou aprovada, aumentando a produtividade. Essa visibilidade facilita o gerenciamento do seu pipeline e o acompanhamento de clientes potenciais no momento certo.

Melhores recursos do Wave

Crie e envie faturas personalizadas ilimitadas com a sua marca e acompanhe o seu status em tempo real.

Automatize processos de negócios, como faturas recorrentes, lembretes e integrações de aplicativos via Zapier ou Make.

Gere relatórios financeiros essenciais, como lucros e perdas, balanços patrimoniais, demonstrações de fluxo de caixa, impostos sobre vendas e livros contábeis gerais.

Limitações do Wave

A automação do Wave depende em grande parte de ferramentas externas, como o Zapier, e carece de integrações nativas de fluxo de trabalho.

Preços do Wave

Starter: Gratuito

Pro: US$ 19/mês (usuários ilimitados)

Avaliações e comentários sobre o Wave

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 1.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wave?

Veja o que este revisor tem a dizer:

O Wave é gratuito, simples e ideal para pequenas empresas. Ele facilita o gerenciamento de faturas, pagamentos e relatórios sem complicações... A ferramenta atinge rapidamente seus limites para contabilidade mais avançada. Alguns recursos são restritos a usuários norte-americanos.

O Wave é gratuito, simples e ideal para pequenas empresas. Ele facilita o gerenciamento de faturas, pagamentos e relatórios sem complicações... A ferramenta atinge rapidamente seus limites para contabilidade mais avançada. Alguns recursos são restritos a usuários norte-americanos.

9. FreshBooks (ideal para faturamento e cobrança de clientes)

via FreshBooks

O software de contabilidade baseado na nuvem, Freshbooks, é uma alternativa ao Holded para freelancers, empreendedores individuais e pequenas empresas orientadas para serviços.

Ao faturar um cliente, recursos como modelos personalizáveis, faturamento recorrente, lembretes automáticos de pagamento e suporte a várias moedas economizam muito tempo.

Se você é um consultor ou agência que cobra pelo meu tempo e despesas, os recursos de controle de tempo e gerenciamento de despesas são úteis. Você pode registrar horas faturáveis, capturar recibos por meio de dispositivos móveis e vinculá-los diretamente às faturas.

O FreshBooks também possui um portal do cliente. Seus clientes podem visualizar faturas, pagar contas, fazer comentários e verificar o andamento do projeto com segurança.

Por último, a plataforma também funciona como um software de gerenciamento de projetos. No lado financeiro, inclui um painel de rentabilidade em cada projeto, mostrando receitas, custos, tempo faturável e horas não faturadas em um piscar de olhos.

Melhores recursos do FreshBooks

Acompanhe despesas comerciais ilimitadas e categorize-as para fins de declaração de impostos e contabilidade de projetos com resumos de gastos.

Habilite o compartilhamento de arquivos em tempo real, bate-papos, feedback e discussões diretamente no contexto do projeto.

Aproveite o FreshBooks Payroll com tecnologia Gusto para processamento automatizado de folha de pagamento, declarações fiscais, pagamentos a prestadores de serviços e conformidade.

Limitações do FreshBooks

Ele não reconhece as despesas que você adiciona manualmente, portanto, quando sincroniza com o seu banco, você precisa verificá-las para evitar entradas duplicadas manualmente.

Preços do FreshBooks

Lite: US$ 21/mês por usuário

Mais: US$ 38/mês por usuário

Premium: US$ 65/mês por usuário

Selecione: Preços personalizados

Avaliações e comentários do FreshBooks

G2: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o FreshBooks?

Diretamente de uma avaliação do G2:

Ele torna o faturamento realmente simples. Adoro a facilidade com que é possível criar e enviar faturas em muito menos tempo, além disso, os clientes acham muito fácil de entender e pagar... Ele tem opções limitadas de relatórios. Por exemplo, se você quiser algumas opções avançadas, ou detalhamento ou informações sobre impostos, é necessário um esforço extra. Além disso, a sincronização com gateways de pagamento externos é lenta.

Ele torna o faturamento muito simples. Adoro a facilidade com que é possível criar e enviar faturas em muito menos tempo, além disso, os clientes acham muito fácil de entender e pagar... Ele tem opções limitadas de relatórios. Por exemplo, se você quiser algumas opções avançadas, ou detalhamento ou informações sobre impostos, é necessário um esforço extra. Além disso, a sincronização com gateways de pagamento externos é lenta.

10. NetSuite (ideal para ERP e contabilidade de nível empresarial)

via NetSuxite

O NetSuite funciona bem para empresas que precisam de funcionalidades de nível empresarial. Ele lida com finanças, CRM, comércio eletrônico, inventário e RH em um sistema integrado. Além disso, o sistema ERP nativo da nuvem oferece consolidação de várias entidades, automação de faturamento de assinaturas e gerenciamento avançado de ativos fixos.

Os relatórios financeiros em tempo real incluem painéis personalizáveis e inteligência empresarial com insights operacionais. Ele lida automaticamente com fluxos de trabalho complexos, como reconhecimento de receitas, rastreamento de estoque em vários locais e relatórios de conformidade em várias jurisdições.

O ambiente SuiteCloud da NetSuite oferece tudo, desde ferramentas sem código (SuiteBuilder, SuiteFlow) para personalizar a interface do usuário e os fluxos de trabalho, até APIs e scripts de baixo código (SuiteScript) que suportam o desenvolvimento em grande escala. Isso permite uma adaptação perfeita em todos os processos de negócios, sem interromper as atualizações.

Melhores recursos do NetSuite

Use previsões multivariáveis baseadas em IA no planejamento e orçamento para obter previsões comerciais precisas.

Use o Intelligent Performance Management (IPM) para incorporar análises de IA no Excel, Word e PowerPoint por meio do Smart View, automatizando a geração de gráficos e insights narrativos.

Digitalize recibos e faturas e extraia e preencha automaticamente registros contábeis usando a captura de contas com OCR avançado.

Limitações do NetSuite

A implantação do NetSuite normalmente requer meses de planejamento, configuração e treinamento.

Preços do NetSuite

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o NetSuite

G2: 4,1/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 1.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o NetSuite?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

A implementação requer um planejamento cuidadoso para aproveitar ao máximo o sistema. Não é uma solução plug and play. Existem parceiros excelentes em empresas de consultoria que poderiam ajudar a implementar algo assim. Isso representará outro custo, mas vale a pena o investimento se for uma solução de longo prazo.

A implementação requer um planejamento cuidadoso para aproveitar ao máximo o sistema. Não é uma solução plug and play. Existem parceiros excelentes em empresas de consultoria que poderiam ajudar a implementar algo assim. Isso representará outro custo, mas vale a pena o investimento se for uma solução de longo prazo.

11. SAP Business One (ideal para empresas de médio porte que precisam de ERP)

via SAP Business One

A alternativa ao Holded, SAP Business One, traz recursos de ERP de nível empresarial para o espaço das PMEs. O sistema integrado oferece módulos robustos para finanças, cadeia de suprimentos, fabricação, compras, vendas e gestão de clientes.

É usado por PMEs em transição de plataformas simples baseadas em contabilidade para um ambiente ERP completo. Empresas de manufatura, distribuidoras e empresas com cadeias de suprimentos complexas utilizam ferramentas avançadas para planejamento de requisitos de materiais (MRP), programação de produção e otimização de armazéns.

A plataforma se destaca em operações de manufatura, oferecendo recursos de planejamento de produção, gerenciamento de lista de materiais e controle de qualidade. A plataforma SAP HANA in-memory oferece análises e relatórios em tempo real que podem lidar com grandes conjuntos de dados.

Ao contrário da abordagem nativa da nuvem da Holded, o SAP Business One oferece uma implantação flexível: local, na nuvem ou híbrida. Isso lhe dá mais controle sobre as atualizações e as decisões de infraestrutura.

Melhores recursos do SAP Business One

Trabalhe nativamente com o Microsoft Office e outros aplicativos SAP.

Use suas visualizações financeiras interativas, relatórios de arrastar e soltar, análises preditivas e painéis personalizáveis para obter insights financeiros mais profundos.

Automatize as compras com os recursos do SuiteProcurement, que otimizam o gerenciamento de pedidos de fornecedores, aprovações de compras e solicitações de compras consolidadas.

Limitações do SAP Business One

O ERP requer licenciamento e não se configura automaticamente; isso significa que você precisa de um consultor.

Preços do SAP Business One

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o SAP Business One

G2: 4,3/5 (mais de 520 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 330 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SAP Business One?

Uma avaliação descreve assim:

É um sistema ERP completo. Todos os módulos em um único programa. O sistema possui uma interface multilíngue e está adaptado aos requisitos fiscais regionais. Os parceiros do SAP Business One oferecem um suporte excelente e rápido... O sistema tem uma interface com aparência um pouco antiga. Sei que o fabricante está trabalhando em um acesso totalmente baseado em navegador e estou torcendo por isso.

É um sistema ERP completo. Todos os módulos em um único programa. O sistema possui uma interface multilíngue e está adaptado aos requisitos fiscais regionais. Os parceiros do SAP Business One oferecem um suporte excelente e rápido... O sistema tem uma interface com aparência um pouco antiga. Sei que o fabricante está trabalhando em um acesso totalmente baseado em navegador e estou torcendo por isso.

“Segure” o sucesso com o ClickUp

Você procurará alternativas ao Holded assim que atingir os limites das ferramentas ERP-lite.

Ao gerenciar projetos com mais profundidade, automatizar tarefas repetitivas e adicionar IA onde é necessário, você não apenas evita ineficiências, mas também abre espaço para um crescimento mais inteligente e rápido.

Com o ClickUp, você pode unificar projetos, documentos, conversas e relatórios em um único espaço de trabalho compartilhado. A plataforma com tecnologia de IA ajuda você a automatizar tarefas repetitivas, obter insights instantâneos e manter seus negócios funcionando perfeitamente à medida que crescem.

