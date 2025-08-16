Modelos de roteiros de vídeo gratuitos para marketing, YouTube e treinamento

Alguns dias, as ideias surgem em profusão: uma frase de abertura forte, uma chamada à ação impactante, tudo.

Outros dias? Só você, um cursor piscando e um esboço que se recusa a tomar forma.

Se você já se viu preso naquela situação estranha, sabendo o que quer dizer, mas sem saber bem como dizer, saiba que não está sozinho!

É aí que um bom modelo de roteiro faz toda a diferença. Ele fornece a estrutura para que sua mensagem se destaque, cena por cena.

Neste blog, discutiremos os melhores modelos gratuitos de roteiros de vídeo.

O que são modelos de roteiro de vídeo?

Os modelos de roteiro de vídeo dão uma estrutura clara às suas ideias e ajudam você a manter o foco durante a gravação. Com um roteiro de vídeo bem elaborado, você não precisa confiar na memória ou improvisar durante a gravação.

Esses modelos mostram onde colocar sua mensagem, quando introduzir os recursos visuais e como encerrar de maneira impactante. Cada seção tem um objetivo, e sua apresentação permanece clara do início ao fim.

Esteja você criando vídeos de marketing, planejando vídeos futuros para uma campanha ou apenas tentando organizar suas ideias, ter um modelo de roteiro em mãos torna o processo muito mais rápido e confiável.

Os melhores modelos de roteiro de vídeo em resumo

O que torna um modelo de roteiro de vídeo bom?

Veja o que você deve procurar ao selecionar um modelo de roteiro de vídeo:

Estrutura clara: o modelo deve ajudar a dividir o conteúdo do vídeo em partes gerenciáveis para que sua mensagem se desenvolva naturalmente e não inclua palavras desnecessárias

Consciência do público: um bom modelo de roteiro de vídeo leva em consideração o público-alvo, ajudando você a falar a língua dele e a se concentrar no que é importante para ele

Formato flexível: seu modelo deve funcionar em diferentes tipos de conteúdo de vídeo, desde seu modelo deve funcionar em diferentes tipos de conteúdo de vídeo, desde vídeos explicativos até vídeos corporativos, sem limitar você

Planejamento visual: O melhor modelo deixa espaço para elementos visuais, gráficos na tela, dicas e transições, tornando a produção mais suave e intencional

Seções de sugestões: Um ótimo modelo inclui sugestões, guias passo a passo e dicas de roteirização de vídeo que o incentivam a pensar mais profundamente sobre o que e como dizer as coisas

Extras inteligentes: os melhores modelos oferecem ferramentas integradas, como os melhores modelos oferecem ferramentas integradas, como geração de esboços , espaço para notas de SEO ou ideias de reutilização e até mesmo integração com calendários de conteúdo . Esses detalhes economizam tempo e ajudam o resultado do seu vídeo a se encaixar em uma estratégia mais ampla

➡️ Leia também: Os melhores exemplos e ideias de vídeos corporativos para inspirar o seu

Melhores modelos de roteiros de vídeo

Pronto para levar sua criação de conteúdo para o próximo nível?

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, tem os modelos para facilitar isso para você! Aqui estão os melhores modelos de roteiro de vídeo gratuitos para usar:

1. Modelo de roteiro de podcast ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Grave seus podcasts sem interrupções com o modelo de roteiro do ClickUp

Se você já apertou o botão de gravar e ficou sem saber o que dizer, este modelo é para você. O modelo de roteiro de podcast da ClickUp oferece aos episódios do seu podcast uma maneira confiável de garantir que você não fique sem saber o que dizer no meio de uma frase ou se esqueça de mencionar um patrocinador importante.

Da introdução ao encerramento, todas as seções são claramente mapeadas, com dicas inteligentes para incentivar você a começar a escrever.

Como está no ClickUp Docs, tudo fica exatamente onde sua equipe já trabalha. Isso facilita a edição, os comentários ou as atualizações antes que novos funcionários entrem na equipe.

Você pode atribuir tarefas, marcar seu coapresentador, deixar comentários e até mesmo vincular este documento ao seu fluxo de trabalho ou calendário de produção, garantindo que o planejamento e o roteiro fiquem no mesmo lugar. É simples, flexível e não atrapalha sua criatividade.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mantenha os detalhes do episódio, notas dos patrocinadores e apresentações dos convidados em um único documento

Formate segmentos com tabelas fáceis de duplicar e personalizar

Colabore no conteúdo com coapresentadores, editores e convidados usando os comentários e o recurso de compartilhamento

🔑 Ideal para: Podcasters iniciantes e experientes que desejam estruturar bem seus podcasts sem esquecer nenhum elemento crucial.

2. Modelo de esboço de podcast em branco do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje seus podcasts do início ao fim com o modelo de esboço de podcast em branco do ClickUp

O modelo de esboço de podcast em branco da ClickUp reúne tudo em um único espaço organizado. Ele permite que você acompanhe convidados, registre datas e publique datas usando campos personalizados e subtarefas úteis.

É rápido anexar seu roteiro final, e as atualizações do progresso são feitas automaticamente à medida que você conclui as etapas. Essa configuração ajuda a manter a produção do seu podcast organizada e tranquila, economizando tempo e facilitando o trabalho em equipe.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Atribua subtarefas como brainstorming, planejamento de convidados e marketing aos membros da equipe com prioridade e prazos

Anexe o link do seu roteiro diretamente na tarefa

Acompanhe o andamento automaticamente à medida que as tarefas são concluídas

🔑 Ideal para: Equipes de podcast que buscam uma maneira simples e repetível de gerenciar cada episódio.

Use campos personalizados de IA no ClickUp para capturar esses detalhes importantes!

3. Modelo de redação de conteúdo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize todo o seu conteúdo em um só lugar com o modelo de redação de conteúdo do ClickUp

O planejamento de um ótimo roteiro de vídeo começa com um esboço sólido, e este modelo de redação de conteúdo da ClickUp apresenta tudo o que você precisa para criar sua mensagem com confiança.

Desde definir objetivos claros e entender seu público até programar seus prazos e listar todos os recursos de mídia, ele mantém todo o seu processo de conteúdo organizado.

A melhor parte? O ClickUp Brain também foi criado para ser usado aqui mesmo. É o seu assistente de redação com inteligência artificial que oferece sugestões inteligentes, esboços de conteúdo e melhorias, tudo acessível dentro do ClickUp Docs.

Use vários LLMs no ClickUp Brain para aprimorar sua experiência de redação

O Brain ajuda a acelerar o brainstorming, o aperfeiçoamento e a geração dos seus roteiros. Ele também automatiza atualizações e resumos e escreve no tom de sua preferência, para que você dedique mais tempo à criação.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Use um único documento com páginas aninhadas para planejar e acompanhar diferentes tipos de conteúdo

Conheça seu público e adapte seu conteúdo para ele

Siga formatos estruturados para a redação de conteúdo , incluindo publicações em blogs, comunicados à imprensa, estudos de caso e muito mais

🔑 Ideal para: Redatores e equipes de marketing que desejam uma estrutura completa e passo a passo que apoie a criatividade e mantenha os projetos no caminho certo.

🔍 Você sabia? Os primeiros filmes, que geralmente duravam apenas um minuto, não precisavam de roteiros. Em vez disso, os cineastas contavam com “cenários” — breves esboços. O termo “roteiro” só se tornou comum na década de 1940.

4. Modelo de planejador de conteúdo do YouTube da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie seu canal do YouTube com facilidade usando o modelo de planejador de conteúdo do YouTube da ClickUp

O modelo de planejador de conteúdo do YouTube da ClickUp reúne todo o seu processo de planejamento de vídeos, desde o planejamento e roteirização até a edição e publicação, em um espaço visual e fácil de gerenciar. Ele é configurado com etapas de tarefas prontas, como roteirização, gravação e edição, para que você possa acompanhar o progresso sem precisar começar do zero todas as vezes.

Cada tarefa tem espaço para briefings criativos, palavras-chave, prazos e até roteiros anexados, facilitando a organização de tudo em um só lugar.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe todo o seu pipeline de vídeos, desde a ideia até a publicação

Avance nas tarefas através da criação de roteiros, gravação, edição e muito mais na Visualização do Painel de Produção

Colabore com sua equipe para debater tópicos e conteúdos para vídeos em um quadro branco

🔑 Ideal para: Criadores e equipes do YouTube que desejam otimizar seu processo criativo e manter todos os vídeos no caminho certo.

5. Modelos de prompts do ClickUp ChatGPT para redação

Obtenha o modelo gratuito Escreva mais rápido e com mais criatividade com os prompts do ChatGPT para modelos de redação do ClickUp

Procurando aquela inspiração perfeita para que as palavras fluam? O modelo ChatGPT Prompts for Writing da ClickUp contém mais de 200 prompts criativos, peculiares e instigantes para agitar sua rotina de escrita.

Esteja você escrevendo um diário, esboçando um rascunho, fazendo um brainstorming de ideias para vídeos que os espectadores considerem envolventes ou apenas aquecendo, essas sugestões são fáceis de personalizar. O layout é flexível, com bastante espaço para experimentar, reescrever e criar algo original.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Navegue por mais de 200 sugestões de escrita versáteis em um documento organizado

Ajuste e remixe as sugestões para se adequar ao seu estilo pessoal de escrita

Estruture suas ideias, pense em novos tópicos e crie conteúdo atraente com dicas úteis

🔑 Ideal para: Escritores, vloggers, estudantes ou qualquer pessoa que queira superar bloqueios criativos.

➡️ Leia também: Sugestões de escrita para transformar seu processo criativo no trabalho

📮 Insight do ClickUp: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto aumentam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

6. Modelo de produção de vídeo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie a pré-produção, produção e pós-produção de vídeos com o modelo de produção de vídeo do ClickUp

Este modelo de produção de vídeo da ClickUp oferece à sua equipe uma maneira estruturada de gerenciar todas as etapas da produção sem o estresse habitual.

Com uma visualização da lista de projetos para ver tudo de relance, uma visualização do quadro para acompanhar o progresso e um calendário para manter o cronograma, gerencie sua produção de vídeo com perfeição.

E mais? Funciona perfeitamente com o ClickUp for Marketing para garantir que seus projetos de vídeo não fiquem isolados. Você pode vincular a produção de vídeo ao planejamento da campanha, gerenciar aprovações de conteúdo, acompanhar recursos de design e colaborar em briefings sem precisar alternar entre ferramentas.

Isso facilita a sincronização da produção com as equipes de marketing, mantém as mensagens alinhadas e mede o papel que cada vídeo desempenha no panorama geral.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Armazene roteiros, detalhes de locais e contatos de parceiros em um só lugar

Organize os locais de filmagem, os requisitos de pessoal, os roteiros de vídeo e os contatos da agência

Visualize e ajuste as datas de estreia facilmente usando o calendário

🔑 Ideal para: Equipes que produzem vídeos de marketing, conteúdo interno ou trabalhos para clientes e precisam de uma maneira confiável de gerenciar a produção de vídeos.

7. Modelo de produção de vídeo para YouTube da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta a consistência em todos os seus vídeos com o modelo de produção de vídeos para YouTube da ClickUp

Produzir um vídeo sólido para o YouTube envolve planejamento, coordenação e acompanhamento em todas as etapas. O modelo de produção de vídeo para YouTube da ClickUp apresenta um processo de produção completo para que sua equipe saiba exatamente o que fazer, quem está fazendo e o que é necessário para publicar um vídeo finalizado.

Da criação do roteiro à distribuição, cada etapa é dividida em subtarefas com listas de verificação integradas que facilitam manter o foco e trabalhar com eficiência.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Atribua funções importantes, como roteirista e editor, usando campos integrados

Mantenha todos informados com a seção de notas para líderes e feedback interno

Use campos específicos para editor de vídeo, datas de lançamento, tags e até mesmo seus designs de miniaturas e banners

🔑 Ideal para: Criadores, profissionais de marketing ou equipes que gerenciam canais no YouTube.

➡️ Leia também: Os melhores geradores de vídeo com IA para conteúdo impressionante

8. Modelo de storyboard do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize sua história com o modelo de storyboard do ClickUp

Se você pensa melhor em imagens do que em parágrafos, o modelo de storyboard do ClickUp oferece um espaço visual claro e codificado por cores para organizar toda a sua história.

Ele mapeia seis cenas, da exposição à resolução, com caixas dedicadas para ação, diálogo e áudio/efeitos especiais em cada uma delas. É um modelo de storyboard que imita a forma como as equipes criativas pensam: cena por cena, camada por camada.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Personalize, arraste e expanda cada seção para atender às suas necessidades

Use caixas específicas para acompanhar a ação, o diálogo e o áudio/efeitos sonoros

Veja todo o arco narrativo disposto em uma sequência horizontal clara

🔑 Ideal para: Escritores e equipes criativas que desejam um espaço colaborativo para esboçar ideias e estruturar cenas.

🧠 Curiosidade: Na década de 1910, Thomas Ince, apelidado de “pai do estúdio cinematográfico”, transformou a produção cinematográfica em um sistema de linha de montagem, tornando o roteiro o plano detalhado para a produção. Essa mudança na eficiência ajudou o roteiro a evoluir de um esboço para um documento criativo central.

9. Modelo de calendário de conteúdo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Cumpra os prazos de conteúdo com o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Acompanhar o que está sendo publicado, o que ainda está em rascunho e quem está trabalhando em quê não precisa ser uma tarefa complicada. O modelo de calendário de conteúdo da ClickUp oferece um hub visual central para planejar, programar e gerenciar todo o conteúdo que sua equipe publica.

Ele foi criado para funcionar em vários formatos, incluindo postagens de blog, vídeos e boletins informativos, e oferece visibilidade total de todo o processo. Cada tarefa de conteúdo inclui campos para datas de vencimento, canais, links de ativos, responsáveis e acompanhamento do progresso, garantindo que você não perca nada.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Planeje e programe o conteúdo por semana, mês ou campanha com este modelo de calendário de conteúdo

Atribua tarefas, defina prazos e acompanhe o progresso em um único lugar

Carregue recursos criativos e vincule documentos de apoio diretamente às tarefas

🔑 Ideal para: Equipes de marketing, gerentes de mídia social e líderes de conteúdo que precisam coordenar o conteúdo em várias plataformas.

10. Modelo de plano de projeto criativo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje projetos e monitore o progresso com o modelo de plano de projeto criativo do ClickUp

Enfrentar um projeto criativo fica muito mais simples com este modelo de plano de projeto criativo do ClickUp. Ele ajuda você a manter sua equipe atualizada e acompanhar o andamento dos projetos com metas e prazos claros à vista.

Você encontrará diferentes visualizações para se adequar ao seu estilo, desde listas que mostram todas as tarefas até quadros que oferecem uma visão rápida do progresso e cronogramas que mantêm sua agenda em dia.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o andamento das tarefas com status personalizados, como Concluído, Para aprovação, Em andamento e Em revisão

Planeje suas tarefas e atribua-as aos membros da equipe com a Visualização de projetos criativos

Garanta a conclusão dos seus projetos dentro do prazo e do orçamento com um roteiro claro

🔑 Ideal para: Equipes criativas e gerentes de projeto que desejam fluxos de trabalho tranquilos e um planejamento claro dos projetos.

11. Modelo de diretrizes de redação do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha a consistência e a precisão em todo o seu conteúdo com o modelo de diretrizes de redação do ClickUp

O modelo de diretrizes de redação da ClickUp é a sua melhor opção para manter a voz e o tom da sua empresa consistentes em todas as plataformas.

Isso ajuda todos a entender como é a sua marca, sem soar formal ou confuso. Ele explica como escrever com personalidade e profissionalismo, incluindo quais palavras usar (e evitar!) nos roteiros dos seus vídeos, dicas de gramática e detalhes de estilo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Defina a voz da sua marca para que a redação pareça natural e consistente

Liste os elementos gramaticais e estilísticos essenciais para evitar confusão em roteiros longos e curtos

Esclareça como usar abreviações, acrônimos, pontuação e muito mais

🔑 Ideal para: Equipes de marketing, criadores de conteúdo e empresas que desejam unificar sua voz, evitando interrupções no padrão e tornando a redação mais fluida.

➡️ Leia também: Exemplos de kits de marca para inspirar a criação do seu

12. Modelo de SOP para criação de conteúdo da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie conteúdo de alta qualidade com o modelo de SOP para criação de conteúdo da ClickUp

Procurando uma maneira simples de manter seu processo de criação de conteúdo tranquilo e consistente? O modelo de SOP para criação de conteúdo da ClickUp apresenta etapas claras para que todos saibam suas prioridades e responsabilidades.

É perfeito para garantir que sua equipe entregue conteúdo de qualidade sempre, sem confusão.

Além disso, você pode usar os clipes incorporados do ClickUp para adicionar explicações rápidas em vídeo diretamente no SOP. Grave mensagens rápidas em vídeo, compartilhamentos de tela ou atualizações da webcam diretamente em suas tarefas.

Isso garante que você possa explicar ideias, dar feedback ou compartilhar atualizações de uma maneira mais rápida e clara do que digitando longas mensagens importantes.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Atribua funções e responsabilidades com @menções simples

Mantenha as perguntas frequentes e os recursos em um só lugar para orientar e ensinar as pessoas de maneira integrada

Gerencie feedback e atualizações com facilidade com o controle de revisões

🔑 Ideal para: Equipes e gerentes de conteúdo que desejam criar um processo de conteúdo confiável e fácil de seguir.

💡 Dica profissional: revisione e atualize regularmente seu SOP usando o Formulário de solicitação de revisão para manter os procedimentos atualizados e garantir que sua equipe sempre siga as práticas recomendadas.

13. Modelo de roteiro de vídeo da Canva

via Canva

O modelo de roteiro de vídeo do Canva oferece um espaço limpo e claro para planejar o que você vai dizer e como vai dizer. Seja para gravar vídeos tutoriais internos, vídeos profissionais, vídeos de marketing ou videoclipes, ele ajuda você a se organizar e abordar os pontos principais.

Planeje seus recursos visuais, tomadas secundárias, narração e tempo, tudo em um único documento. É fácil de usar, fácil de compartilhar e evita pausas constrangedoras ou refilmagens intermináveis.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Planeje o roteiro do seu vídeo cena por cena ou linha por linha

Facilite a colaboração com um documento limpo e editável

Economize tempo durante a gravação com um roteiro pronto para ler

🔑 Ideal para: Criadores de conteúdo, profissionais de marketing e equipes de vídeo que desejam roteiros refinados sem estresse.

💡 Dica profissional: Crie vídeos incríveis escrevendo roteiros enquanto fala. Mantenha as frases curtas e coloquiais para facilitar o entendimento da mensagem. Leia o roteiro do vídeo em voz alta para ver se soa natural. Imagine que está conversando com um amigo — essa é a vibe que mantém a maioria dos espectadores interessados! Se precisar de ajuda, use o recurso Talk-to-Text do ClickUp Brain MAX, seu assistente de IA para desktop!

14. Modelo de roteiro de vídeo da Template.net

via Template.net

O modelo de roteiro de vídeo da Template.net oferece uma estrutura pronta que torna a criação de roteiros menos intimidante e muito mais gerenciável.

É perfeito para organizar suas ideias, combinar diálogos com cenas e garantir que tudo flua bem. Abra o documento, insira seu conteúdo e comece a criar um roteiro pronto para ser filmado.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organize a estrutura do seu vídeo em um formato simples e fácil de ler

Divida seu roteiro em introduções, dicas fora da câmera, bastidores e chamadas adequadas

Personalize o modelo para combinar com a voz da sua marca

🔑 Ideal para: Criadores e pequenas equipes que desejam escrever roteiros confiáveis e bem ritmados sem começar do zero.

➡️ Leia também: Melhor software de gerenciamento de projetos para produção de vídeo

15. Modelo de roteiro para canal do YouTube da Template.net

via Template.net

O modelo de roteiro de vídeo para canal do YouTube da Template.net ajuda você a moldar seu conteúdo com clareza e intenção.

Eles oferecem espaço para estruturar sua introdução, pontos-chave, chamadas para ação e conclusão, garantindo que você mantenha o interesse sem se desviar do assunto. Também são uma ótima maneira de padronizar o formato dos seus vídeos e criar um tom de marca consistente ao longo do tempo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organize a introdução, o corpo e o encerramento do seu vídeo em um só lugar

Mantenha os roteiros dos vídeos alinhados com o tom e a voz da sua marca

Use notas adicionais para incluir detalhes importantes, como público-alvo, efeitos sonoros, narrativa principal e detalhes de produção

🔑 Ideal para: Criadores do YouTube que desejam criar vídeos claros e estruturados que prendam a atenção dos espectadores.

16. Modelo de roteiro de vídeo da Backlinko

via Backlinko

O modelo de roteiro de vídeo Backlinko foi criado para profissionais de marketing que desejam manter seus vídeos precisos, estratégicos e orientados para resultados. Projetado com clareza e estrutura em mente, ele o orienta em todas as seções, desde o gancho que chama a atenção até a CTA que impulsiona a ação.

Cada parte foi criada para manter o foco do espectador e levá-lo ao seu objetivo, seja mais cliques, inscrições ou compartilhamentos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Divida sua mensagem em seções claras e persuasivas

Use a fórmula de quatro partes: gancho, introdução, conteúdo e CTA para criar roteiros envolventes

Concentre-se nos objetivos de marketing, mantendo o conteúdo humano e identificável

🔑 Ideal para: Profissionais de marketing e equipes de conteúdo que desejam escrever roteiros de vídeo de alto desempenho.

🔍 Você sabia? O primeiro comercial de televisão foi ao ar em 1941, durante um jogo de beisebol, e durou apenas 10 segundos, demonstrando que mesmo os primeiros anúncios reconheciam o poder de mensagens concisas.

17. Modelo de roteiro de vídeo da HubSpot

via HubSpot

O modelo de roteiro de vídeo da HubSpot orienta você na criação do roteiro do seu vídeo, começando com a mensagem principal e terminando com uma chamada à ação que gera resposta.

Eles ajudam você a começar esclarecendo seu objetivo, identificando seu público e definindo o ponto principal. Você pode dividir seu roteiro em três partes claras: a introdução, a mensagem principal e a conclusão.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Adicione orientações visuais juntamente com descrições de áudio para maior clareza

Personalize o modelo para adicionar suas seções e prompts

Colabore com sua equipe para manter todos alinhados

🔑 Ideal para: Criadores e profissionais de marketing que desejam criar roteiros para vídeos em um tom coloquial e manter os espectadores envolvidos.

➡️ Leia também: As melhores ferramentas de IA para marketing para manter a produtividade

Encontre o parceiro perfeito para seus roteiros de vídeo com o ClickUp

Os modelos de roteiro de vídeo oferecem estruturas claras e comprovadas para planejar sua mensagem, organizar suas cenas e manter seus vídeos envolventes do início ao fim.

Eles ajudam criadores e profissionais de marketing a economizar tempo, manter o foco e entregar conteúdo que conecta com o público.

Para levar seus projetos de vídeo ainda mais longe, o ClickUp oferece modelos e recursos poderosos, projetados para manter toda a sua produção organizada e dentro do prazo. Com recursos integrados poderosos, ele permite que você gere esboços e ideias de roteiros em segundos, além de poder redigir e compartilhar roteiros de vídeo sem esforço.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!