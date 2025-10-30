Melhores comandos para automatizar fluxos de trabalho no ChatGPT

Bem-vindo ao mundo da automação de fluxos de trabalho, onde seu assistente de IA não dorme, não esquece e não julga sua agenda caótica.

Boas notícias: o ChatGPT pode ser esse assistente, e um prompt bem elaborado pode transformá-lo em sua fonte de produtividade nos bastidores. Seja você um fundador solo, um gerente de equipe ou alguém apenas tentando domar o caos do seu dia de trabalho, esta lista de prompts é o seu atalho para trabalhar de forma mais inteligente.

Neste guia, você encontrará os melhores prompts para automatizar fluxos de trabalho no ChatGPT. Além disso, veremos como o ClickUp se torna sua ferramenta preferida para automação de fluxos de trabalho com IA. Vamos mergulhar de cabeça e começar a terceirizar as tarefas manuais.

O que é automação de fluxo de trabalho e como o ChatGPT pode ajudar?

A automação de fluxos de trabalho é o processo de substituir etapas manuais e repetitivas nos processos de negócios por rotinas baseadas em tecnologia que economizam tempo e aumentam a produtividade.

Para freelancers e equipes pequenas, isso geralmente significa tarefas como redigir e-mails para clientes, resumir notas, gerar ideias para blogs ou preencher formulários.

Veja como o ChatGPT ajuda na automação do fluxo de trabalho. Você pode pedir para ele escrever um e-mail de acompanhamento, resumir uma entrevista, debater ideias, traduzir uma mensagem ou classificar informações digitando um comando simples. Outra maneira de utilizar a automação do fluxo de trabalho com IA é conectando o ChatGPT às suas ferramentas de produtividade.

Por exemplo, usando o Zapier, você pode configurar um fluxo de trabalho em que uma nova entrada no formulário é automaticamente resumida pelo ChatGPT e adicionada como uma tarefa no ClickUp.

Por que automatizar fluxos de trabalho com o ChatGPT?

Se você se sente soterrado por uma montanha de tarefas repetitivas — copiar dados entre planilhas, classificar e-mails intermináveis ou escrever a mesma resposta pela décima vez hoje —, usar o ChatGPT para automatizar tarefas é uma decisão inteligente:

Veja por quê:

Economize horas automatizando a entrada de dados, a classificação de e-mails e comunicações repetitivas.

Garanta a precisão deixando a IA cuidar dos detalhes, com menos erros de copiar e colar.

Dimensiona processos instantaneamente, gerenciando cargas de trabalho maiores sem contratações extras.

Responda a leads, clientes e equipes em tempo real usando IA sempre ativa.

Personalize as automações rapidamente, ajustando as etapas conforme os projetos ou as necessidades mudam.

Não estamos brincando quando dizemos que, com os prompts certos e um pouco de criatividade, o ChatGPT pode transformar seu fluxo de trabalho diário de uma perda de tempo em um sistema autônomo.

Como usar o ChatGPT de forma eficaz para automatizar fluxos de trabalho?

Aqui está um guia passo a passo para integrar o ChatGPT ao seu fluxo de trabalho:

Etapa 1: identifique os gatilhos de automação

Liste os eventos exatos que devem acionar o ChatGPT automaticamente, como “um novo briefing criativo é enviado”, “um lead preenche um formulário” ou “o status de uma tarefa muda para revisão”. Esses gatilhos se tornam o ponto de entrada para sua automação.

Etapa 2: crie comandos reutilizáveis com antecedência

Em vez de digitar comandos no ChatGPT todas as vezes, salve modelos de comandos estruturados.

Por exemplo, quando um novo briefing criativo for enviado, gere um resumo do projeto com objetivos, público-alvo e cronograma em tópicos.

Dessa forma, o sistema sempre sabe o que executar sem a necessidade de copiar e colar manualmente.

💡 Dica profissional: aqui está um truque do ChatGPT para você. Encadeie prompts para que a saída de um se torne a entrada do próximo, criando fluxos de trabalho de várias etapas sem intervenção manual.

O ChatGPT não funciona sozinho. Você precisa de um software de automação para integrá-lo e permitir que ele reaja a eventos do mundo real sem necessidade de intervenção manual.

Veja como funciona:

Escolha sua automação: selecione uma plataforma como Zapier, Make ou ClickUp Automations como o mecanismo que detecta gatilhos e passa informações para o ChatGPT. Configure o gatilho: defina uma ação como sua fonte de evento. Pode ser algo como “Novo envio de formulário no ClickUp”. Sempre que alguém preencher um formulário de Brief Criativo, a automação instantaneamente captura essa informação e a passa para o fluxo de trabalho. Escolher o gatilho certo garante que o fluxo de trabalho comece no momento exato em que você precisa, sem intervenção manual. Defina a ação para o ChatGPT: envie automaticamente os detalhes enviados para a API do ChatGPT. Crie um modelo de prompt que conecte esses campos do formulário e peça ao ChatGPT para produzir o briefing criativo. Capture o resultado: a resposta volta diretamente para o seu fluxo de trabalho, por exemplo, criando um novo documento ClickUp ou anexando um comentário à tarefa.

Dessa forma, você basicamente cria um agente de IA com o ChatGPT que trabalha para você!

Etapa 4: Crie automações encadeadas

Uma única etapa automatizada é boa, mas encadeá-las transforma seus briefings de documentos estáticos em fluxos de trabalho dinâmicos.

Veja o que você pode fazer:

Primeira ação: o ChatGPT gera automaticamente o briefing criativo. Segunda ação: uma plataforma como Zapier ou uma plataforma como Zapier ou ClickUp publica automaticamente esse resumo no seu canal de bate-papo para revisão ou o carrega automaticamente como um documento no ClickUp. Terceira ação: Depois de revisada (talvez marcada como “Aprovada”), outra regra atualiza o status da tarefa, atribui-a ao membro da equipe adequado ou aciona a próxima fase do projeto.

Você está essencialmente construindo uma cadeia lógica em que cada ação gerada pela IA ou manual define automaticamente a próxima etapa.

Etapa 5: Monitore e refine continuamente

Verifique os resultados regularmente para identificar erros ou melhorar o tom. Atualize os modelos de prompts e as regras de automação à medida que seus projetos evoluem. Quando estiver estável, você pode expandir para casos de uso avançados, como relatórios automatizados, resumos de campanhas ou atualizações personalizadas para clientes.

💡 Dica profissional: teste prompts com casos extremos para descobrir falhas ocultas antes de implantar a automação em grande escala.

Mais de 25 comandos para automatizar fluxos de trabalho no ChatGPT

Abaixo, agrupamos mais de 25 prompts prontos para uso por vários processos de negócios para que você possa conectá-los diretamente ao ChatGPT e começar a automatizar tarefas com IA. 🤖

Descoberta e planejamento de tarefas

1. Identificar tarefas repetitivas

Sugestão: Aja como um consultor de automação. Analise os fluxos de trabalho diários de uma equipe de marketing e identifique tarefas repetitivas que podem ser automatizadas. Apresente-as em uma tabela com tarefas, tempo gasto, potencial de automação e ferramentas sugeridas.

Encontre tarefas prontas para automação

2. Biblioteca de casos de uso de automação

Sugestão: Eu estou [mencione o problema que você está enfrentando em detalhes, com o contexto]. Crie uma lista de 5 casos práticos de automação para [setor ou departamento, por exemplo, “departamentos de RH em empresas de médio porte”]. Para cada caso, descreva o fluxo de trabalho, os benefícios da automação e sugira ferramentas ou plataformas adequadas. Quero que você [mencione como deseja o resultado em detalhes, com exemplos].

Explore exemplos reais de automação

3. Lista de verificação de preparação para automação

Sugestão: Aja como um analista de sistemas. Crie uma lista de verificação para avaliar se um processo está pronto para automação. Inclua critérios como repetibilidade, regras, formato de dados e tratamento de exceções.

Verifique se o processo pode ser automatizado

🎥 Assista: Como usar a IA integrada ao seu espaço de trabalho

Seleção e integração de ferramentas

4. Escolhendo a ferramenta de automação certa

Sugestão: Atue como consultor de tecnologia. Recomende a melhor plataforma de automação para lidar com [tarefa]. Compare Zapier, Make, ClickUp Automations ou APIs em um quadro de prós e contras com custos.

Escolha a melhor ferramenta de automação

5. Plano de integração para uma equipe e um caso de uso específicos

Sugestão: Eu uso a [Ferramenta A] para CRM e a [Ferramenta B] para marketing por e-mail. Crie um fluxo de trabalho automatizado para sincronizar os contatos entre as duas. Liste as APIs necessárias, as etapas e as considerações de segurança.

Mapeie a conexão da sua ferramenta

6. Orquestração de múltiplas ferramentas

Prompt: Atue como um arquiteto de fluxo de trabalho. Crie um plano de integração em que o ClickUp, o Slack e o Google Drive trabalhem juntos para [processo]. Mapeie os gatilhos e ações exatos entre as ferramentas.

Sincronize fluxos de trabalho em vários aplicativos

Criação de fluxos de trabalho

7. Criação de fluxos de trabalho de automação personalizados

Prompt: Assuma o papel de um especialista em automação. Crie um fluxo de trabalho para automatizar tarefas como [Insira a tarefa]. Inclua etapas detalhadas para configurar a automação usando ferramentas como [Insira a ferramenta] e integrá-las a plataformas como [Insira as plataformas, por exemplo, Excel, Google Sheets ou Trello].

Projete seu fluxo de trabalho de automação

📖 Leia também: Como usar o ChatGPT para aumentar a eficiência do gerenciamento de projetos

8. Regras condicionais de fluxo de trabalho

Prompt: Atue como um mecanismo de regras. Crie uma lógica condicional para uma automação que encaminhe novas tarefas de maneira diferente, dependendo da prioridade e do departamento. Apresente como um fluxograma IF → THEN.

Crie regras que orientem as tarefas

9. Modelo de documentação de fluxo de trabalho

Prompt: Aja como um engenheiro de processos. Gere um modelo de documentação para fluxos de trabalho de automação com as seguintes seções: Visão geral, Gatilho, Ação, Ferramentas, Tratamento de exceções e Proprietário.

Documente seu processo de automação

🔍 Você sabia? Os sistemas automatizados de cobrança de pedágio, como o E-ZPass, foram introduzidos pela primeira vez no final da década de 1980. Antes disso, os motoristas tinham que esperar em longas filas para pagar em dinheiro, tornando a automação rodoviária uma das primeiras tecnologias de conveniência populares.

Automação de dados e relatórios

10. Automatização da coleta de dados e relatórios

Sugestão: Aja como um especialista em automação de dados. Forneça um plano passo a passo para automatizar a coleta, organização e geração de relatórios de dados para [insira a finalidade, por exemplo, acompanhamento de vendas, monitoramento de desempenho]. Inclua orientações sobre o uso de ferramentas como Google Apps Script, Power Query ou APIs.

Automatize relatórios e insights

📮 ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto se acumulam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos em texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

11. Design de automação do painel

Prompt: Aja como um analista de negócios. Crie um fluxo de trabalho de automação que atualize um painel em [Ferramenta, por exemplo, Google Data Studio, Power BI, ClickUp Dashboards ] com dados em tempo real de [fontes]. Descreva os gatilhos, as transformações de dados e a frequência de atualização.

Garanta que os painéis permaneçam atualizados

12. Fluxo de trabalho de garantia da qualidade dos dados

Sugestão: crie um fluxo de trabalho automatizado que valide os dados recebidos em busca de erros antes de gerar relatórios. Inclua etapas para detecção de duplicatas, verificações de formatação e notificações quando forem encontrados problemas.

Garanta que seus dados estejam limpos e confiáveis

Comunicação e colaboração

13. Automatização do fluxo de trabalho de e-mails

Sugestão: crie um fluxo de trabalho em que as novas consultas de clientes gerem automaticamente uma tarefa no ClickUp, redija uma resposta no Gmail através do ChatGPT e envie-a para aprovação a um gerente no Slack.

Automatize respostas e acompanhamentos

⚙️ Bônus: o modelo de automação de e-mail do ClickUp automatiza seus fluxos de trabalho de e-mail, acionando e-mails com base no status da tarefa, datas de vencimento ou ações do cliente. Você pode configurar sequências, lembretes e acompanhamentos para que as campanhas sejam executadas automaticamente, reduzindo o trabalho manual e mantendo todas as mensagens dentro do prazo e do objetivo.

14. Notificações do Slack

Sugestão: Crie uma automação que publique um resumo de todas as tarefas do ClickUp movidas para “Concluídas” às 17h diariamente. Inclua o nome da tarefa, o responsável e o tempo até a conclusão.

Envie atualizações da equipe automaticamente

15. Notificações entre plataformas

Prompt: Crie uma automação que publique atualizações da [Ferramenta A, por exemplo, ClickUp] na [Ferramenta B, por exemplo, Slack] em um resumo diário estruturado. Inclua campos como status da tarefa, responsável e data de vencimento.

Compartilhe atualizações entre ferramentas

🚀 Vantagem do ClickUp: nem sempre você tem tempo para digitar um prompt. O ClickUp Brain MAX oferece suporte ao recurso Talk to text, para que você possa ditar prompts ou ideias enquanto se desloca entre reuniões. Por exemplo, um líder de projeto pode fazer uma solicitação rápida como “resuma a reunião de engenharia de ontem e destaque os obstáculos”, e o Brain MAX produzirá um resumo escrito conectado à lista de tarefas correta.

Automações baseadas em scripts e códigos

16. Geração de scripts personalizados

Prompt: Escreva um script Python para baixar automaticamente anexos do Gmail e salvá-los no Google Drive. Inclua comentários para implantação.

Escreva scripts para automação

17. Automações baseadas em webhooks

Prompt: Gere um script webhook que seja acionado quando [Insira o evento, por exemplo, envio de novo formulário] ocorrer no [Ferramenta]. O script deve chamar o ChatGPT para resumir o evento e publicá-lo na [Ferramenta de destino]. Inclua instruções de implantação.

Acione ações com webhooks

18. Fluxo de trabalho de integração de API

Prompt: Aja como um especialista em API. Escreva as chamadas de API necessárias para sincronizar [tipo de dados] entre [Ferramenta A] e [Ferramenta B]. Forneça etapas de autenticação, exemplos de pontos finais e estratégias de tratamento de erros.

Conecte ferramentas com APIs

🚀 Vantagem do ClickUp: Quando você coleta respostas de pesquisas por meio dos formulários do ClickUp, cada envio se torna uma tarefa em seu espaço de trabalho. Isso significa que os dados já estão estruturados e prontos para serem explorados. Você pode então pedir ao ClickUp Brain para revisar as respostas, destacar temas recorrentes e identificar citações importantes. Por exemplo, se vários clientes mencionarem dificuldades durante a integração, a IA pode sinalizar essa tendência e ajudá-lo a atribuir uma tarefa de acompanhamento à equipe de integração imediatamente. Sintetize feedback com o ClickUp Brain Peça ao ClickUp Brain para analisar os comentários e resumir o feedback.

ROI e otimização

19. Cálculo do ROI para automação

Sugestão: Eu estou [mencione o problema que você está enfrentando em detalhes, com o contexto]. Ajude-me a estimar o retorno sobre o investimento (ROI) para automatizar [descreva o processo, por exemplo, “entrada de dados de faturas”]. Liste os fatores a serem considerados, forneça um modelo de cálculo de amostra e explique como interpretar os resultados. Quero que você [mencione como deseja o resultado em detalhes, com exemplos].

Estime o valor de retorno da automação

20. Previsão de economia de tempo

Prompt: Crie um modelo de projeção de economia de tempo para automatizar a qualificação de leads. Compartilhe o resultado em um gráfico de previsão de 12 meses.

Horas de projeto economizadas anualmente

21. Cenários de impacto da automação

Sugestão: Gere três cenários (conservador, realista e agressivo) mostrando o impacto da automação das tarefas de integração de clientes na produtividade da equipe.

Visualize o impacto da automação

Solução de problemas e dimensionamento

22. Solução de problemas de erros

Sugestão: Estou encontrando [erro] no meu fluxo de trabalho do Zapier. Analise as possíveis causas, liste as etapas de diagnóstico e sugira correções em um formato de lista de verificação.

Resolva rapidamente problemas de automação

🧠 Curiosidade: O primeiro autoresponder de e-mail foi criado em 1971 para a ARPANET, a internet primitiva. Ele enviava avisos simples de “ausência do escritório” para explicar atrasos nas respostas por e-mail.

23. Planejamento de resiliência

Prompt: Aja como um engenheiro de confiabilidade. Sugira estratégias de failover se uma etapa de automação falhar (por exemplo, tempo limite da API). Apresente o resultado como uma árvore de decisão.

Planeje failovers de automação de maneira inteligente

24. Dimensionamento de fluxos de trabalho de automação

Sugestão: Eu sou [mencione a configuração de automação atual]. Sugira um roteiro para expandir esse fluxo de trabalho para vários departamentos. Inclua mapeamento de dependências, consolidação de ferramentas e considerações de governança.

Expanda a automação entre equipes

Prompts específicos para o setor/caso de uso

25. Automação do fluxo de trabalho de RH

Sugestão: Eu sou [mencione o contexto da equipe de RH]. Sugira cinco fluxos de trabalho de automação para RH, abrangendo recrutamento, integração, folha de pagamento e conformidade. Forneça detalhes sobre as ferramentas e etapas para implementação.

Automatize tarefas de contratação e RH

26. Automação do fluxo de trabalho de marketing

Prompt: Atue como consultor de automação de marketing. Crie cinco fluxos de trabalho de automação para briefings criativos, aprovações de ativos, relatórios de campanha e atualizações para as partes interessadas. Gere uma biblioteca de casos de uso.

Crie fluxos de trabalho para campanhas e relatórios

🚀 Vantagem do ClickUp: As equipes de suporte muitas vezes passam horas respondendo às mesmas perguntas, como redefinição de senha ou dúvidas sobre cobrança. O Prebuilt Autopilot Agent do ClickUp extrai etapas precisas de seus documentos de ajuda e responde diretamente ao cliente. Use o Agente de Respostas Automáticas no ClickUp Chat para obter insights mais rapidamente Por exemplo, quando vários clientes solicitam atualizações de seus dados de pagamento, o agente fornece as instruções imediatamente, permitindo que sua equipe se concentre em resolver questões que exigem um toque pessoal.

Usando projetos do ChatGPT para automação de fluxos de trabalho de longo prazo

Os projetos do ChatGPT são salas de trabalho digitais inteligentes, confiáveis para qualquer tarefa complexa ou de longa duração.

Reúna todos os seus chats, arquivos de referência e instruções específicas do projeto em uma pasta para que a ferramenta de colaboração de IA possa entender o que você está fazendo e manter o foco no assunto.

Ele também oferece o Deep Research, que permite realizar investigações em várias etapas pela web, e o Voice Mode, que permite fazer brainstorming sem usar as mãos ou fazer perguntas sobre um PDF tocando no ícone do microfone.

Melhores práticas para otimizar a automação do ChatGPT

Aqui estão algumas práticas recomendadas para otimizar a automação do ChatGPT:

Tenha um plano B pronto para quando as coisas derem errado. Tenha alguém disponível para intervir ou crie respostas simples do tipo “Entrarei em contato com você” que lhe darão tempo para resolver os problemas.

Crie um documento com a voz da marca com 5 a 10 frases de exemplo mostrando como sua empresa se comunica e cole-o em cada prompt de automação de fluxo de trabalho . Isso faz com que suas respostas pareçam ter sido escritas pela sua equipe.

Programe sessões de treinamento regulares nas quais você alimenta o ChatGPT com suas melhores respostas escritas por humanos para solicitações semelhantes, ajudando-o a aprender seu estilo preferido e melhorar com o tempo.

Use prompts de restrição, dizendo ao ChatGPT o que NÃO fazer , além do que fazer. Diga “não use jargões, não mencione concorrentes, não faça promessas sobre prazos de entrega” para estabelecer limites mais claros.

Implemente o método do pato de borracha, pedindo ao ChatGPT para explicar seu raciocínio antes de dar a resposta final e, então, use apenas a resposta final. Isso permite detectar erros de lógica antes que eles cheguem aos seus clientes.

🔍 Você sabia? Os antigos gregos criaram alguns dos primeiros dispositivos automatizados. O Heron de Alexandria projetou uma máquina movida a vapor no século I d.C., frequentemente considerada o primeiro exemplo registrado de um dispositivo programável.

⚙️ Bônus: Inspire-se com estes exemplos de fluxos de trabalho para dar à sua equipe a liberdade de realizar grandes projetos.

Existem limitações para automatizar fluxos de trabalho com prompts do ChatGPT?

Embora o ChatGPT possa automatizar muitas tarefas baseadas em texto, há limites para suas capacidades.

Essas limitações significam que as empresas devem projetar fluxos de trabalho com salvaguardas e supervisão humana, e até mesmo considerar alternativas ao ChatGPT para necessidades especializadas:

Confiabilidade da saída: produz respostas imprevisíveis ou inconsistentes que exigem validação antes do uso.

Raciocínio complexo: dificuldades com lógica de várias etapas ou tarefas específicas que exigem cálculos precisos.

Precisão das informações: gera detalhes plausíveis, mas incorretos (chamados de alucinações), com risco de desinformação.

Dependência da qualidade do prompt: requer prompts detalhados e bem estruturados para manter a precisão e a relevância.

🧠 Curiosidade: O primeiro robô industrial foi chamado de Unimate e começou a trabalhar em uma fábrica da General Motors em 1961. Sua função? Transportar peças metálicas fundidas a quente. No início, as pessoas tinham tanto medo dele que obrigaram a empresa a mantê-lo atrás de uma gaiola de segurança.

Integrando o ChatGPT com aplicativos de produtividade

Os fluxos de trabalho modernos geralmente combinam software de automação de tarefas com IA. Quando usado de forma inteligente, o ChatGPT pode se encaixar perfeitamente nessa configuração. Vamos detalhar isso com dois métodos eficientes. ⚒️

1. Usando o Zapier (ou plataformas iPaaS semelhantes)

O Zapier conecta o ChatGPT a mais de 8.000 aplicativos, acionando ações baseadas em IA com base em eventos em outros lugares.

Por exemplo, quando uma nova resposta do Google Form chegar, você pode acionar o ChatGPT para redigir um e-mail e, em seguida, salvá-lo como rascunho no Gmail.

Freelancers também desenvolveram automações inteligentes de gerenciamento de projetos, como quando uma mensagem recebida é passada pelo ChatGPT, que a categoriza (presença, cancelamento ou pergunta) e atualiza o Airtable de acordo, tudo alimentado pelo Zapier.

2. Sincronização com softwares de gerenciamento de projetos, como o ClickUp

O ClickUp se integra ao Zapier para permitir que o conteúdo gerado pelo ChatGPT seja facilmente transformado em itens acionáveis em seu espaço de trabalho. Você pode acionar a criação de tarefas a partir de prompts, sinalizar comentários inadequados ou resumir automaticamente as atualizações de tarefas usando IA.

Veja como transformar insights de IA em fluxos de trabalho estruturados de gerenciamento de projetos:

Use o ChatGPT no ClickUp Brain (via Zapier) para gerar uma lista de tarefas ou um plano de campanha.

Crie automaticamente tarefas correspondentes no ClickUp, cada uma com títulos, descrições e atribuições.

Use o ChatGPT para resumir atualizações e publicá-las nos comentários das tarefas ou no Docs para maior clareza.

📌 Exemplo: Suponhamos que um blogueiro adicione ideias a uma planilha do Google. Um Zap monitora novas linhas e, por meio do Zapier, aciona o ChatGPT para refinar o conceito em um esboço de blog. Em seguida, ele cria uma tarefa no ClickUp com campos mapeados, como título, autor e data de vencimento. Dessa forma, você passa diretamente do brainstorming de ideias para o trabalho gerenciado e atribuído.

Como o ClickUp permite uma automação mais inteligente do fluxo de trabalho

As equipes muitas vezes perdem horas todas as semanas em tarefas que não fazem os projetos avançarem: reescrever as mesmas instruções, procurar o contexto em diferentes aplicativos ou configurar manualmente a atribuição de tarefas.

O resultado geralmente é uma execução mais lenta e colegas de equipe frustrados.

O ClickUp, um espaço de trabalho de IA convergente, faz uma diferença real ao combinar modelos de gerenciamento de projetos, automação e IA para otimizar todo o fluxo de trabalho.

Além disso, os usuários do ClickUp AI têm acesso total aos modelos de IA premium mais recentes, incluindo ChatGPT, Gemini e Claude!

Vamos ver como isso funciona. 💁

Passe diretamente do planejamento para a execução.

Atribua responsabilidades e prazos automaticamente com o ClickUp Automation

As ideias têm pouco valor se ficarem paradas no planejamento. As automações do ClickUp mantêm o trabalho em andamento, acionando a próxima etapa sem esforço manual.

Por exemplo, quando uma equipe de produto copia um plano de lançamento de recursos do ChatGPT para uma tarefa do ClickUp, as automações podem instantaneamente designar engenheiros, criar tarefas de teste e notificar o controle de qualidade assim que as etapas de desenvolvimento forem concluídas.

Veja como configurar este software de automação de fluxos de trabalho e maximizar seu potencial:

1. Use modelos de automação pré-construídos

Escolha entre vários modelos de automação do ClickUp

O ClickUp oferece mais de 100 modelos pré-construídos de automação de fluxos de trabalho, projetados para lidar com fluxos de trabalho comuns, para que você não precise começar do zero.

Para aplicar um exemplo de automação pré-construído:

Abra o Espaço, Pasta ou Lista onde deseja adicionar a automação. Vá para Automações → Navegar Selecione um modelo relevante para o seu fluxo de trabalho Personalize gatilhos e ações, se necessário (por exemplo, atribua um membro específico da equipe, atualize um campo personalizado). Ative a automação com um clique.

2. Crie automações personalizadas

Atribua responsabilidades e prazos automaticamente com as automações personalizadas do ClickUp

Para fluxos de trabalho que exigem mais flexibilidade, o AI Automation Builder permite criar automações personalizadas usando comandos em inglês simples:

Basta descrever seu fluxo de trabalho: por exemplo, “Quando um novo briefing criativo for enviado, atribua-o ao líder de marketing, notifique o canal #creative do Slack e mova a tarefa para ‘Em revisão’”.

O ClickUp Brain traduz isso instantaneamente em uma automação funcional com gatilhos e ações.

Você pode editar e ajustar a automação antes de publicar, garantindo que ela atenda exatamente às suas necessidades.

📣 Opinião do cliente: Jodi Salice, da United Way Suncoast, compartilha: Não tenho palavras para descrever o quanto ele é bom. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de rastreamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp. Não tenho palavras para descrever o quanto ele é bom. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de rastreamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

3. Implante agentes de IA pré-construídos e personalizados

Implemente os agentes ClickUp Autopilot para manter as atualizações fluindo

Os agentes de IA do ClickUp são agentes de IA que podem realizar autonomamente ações complexas e com várias etapas, tomar decisões e interagir com seu espaço de trabalho usando linguagem natural e contexto.

Se você passa horas reunindo atualizações para as partes interessadas, pode implantar o Agente de Relatórios Semanais para cuidar disso para você. Ele reúne tarefas, progresso e prazos em um resumo claro e o publica automaticamente.

Ou quando as reuniões diárias começam a consumir tempo produtivo, o Daily Standup Agent cria resumos rápidos do progresso, prioridades e obstáculos, para que sua equipe tenha a clareza de uma reunião sem precisar passar 30 minutos em uma reunião.

Se sua equipe está sempre fazendo as mesmas perguntas, como “Quem é o responsável por essa tarefa?” ou “Quando é o prazo?”, o Auto-Answers Agent entra em ação, extraindo dados diretamente do ClickUp, para que as respostas sejam instantâneas e precisas, sem que ninguém precise procurar.

Crie seus próprios agentes ClickUp Autopilot para encaminhar tarefas de acordo com seu fluxo de trabalho

Você também pode usar a IA para aumentar a produtividade e criar agentes autopilot personalizados no ClickUp.

Por exemplo, transforme notas de reuniões desorganizadas em resumos de tarefas acionáveis, encaminhe automaticamente os envios de formulários para o responsável certo ou até mesmo encadeie várias ações, como gerar um resumo criativo e enviá-lo diretamente para o Slack e e-mail para aprovação.

🎥 Assista: Como configurar seu primeiro agente de IA?

⚙️ Bônus: você também pode experimentar os prompts do ChatGPT do ClickUp para marketing de conteúdo e modelo de criação. Armazenado diretamente no ClickUp Docs, ele vem repleto de prompts prontos para uso na criação de blogs, publicações em redes sociais ou textos publicitários.

Encontre respostas sem sair do seu espaço de trabalho.

Mesmo com os recursos documentados, as equipes muitas vezes têm dificuldade para reunir o contexto.

O ClickUp Brain resolve isso conectando-se a tarefas, documentos, chats e aplicativos integrados, para que as respostas sejam instantâneas.

Obtenha insights sobre o desempenho da campanha diretamente do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

Suponha que um gerente de marketing esteja preparando um relatório de desempenho mensal. Ele pode perguntar ao gerenciador de tarefas de IA quais campanhas geraram o maior engajamento no mês anterior e obter um resumo vinculado a tarefas, resumos de campanhas e recursos criativos.

O gerente economiza horas de revisão manual e pode apresentar insights respaldados por referências diretas ao trabalho da equipe.

Use IA avançada quando o trabalho exigir mais

Gere relatórios multifuncionais precisos que consolidam dados complexos usando o ClickUp Brain MAX

Resumos rápidos ajudam, mas algumas situações exigem um nível mais profundo de análise.

O ClickUp Brain MAX cria um ambiente de desktop dedicado para isso, conectando dados do espaço de trabalho, ferramentas externas e vários modelos de IA, como GPT, Claude ou Gemini. Isso significa que você não precisa mais alternar entre ferramentas de IA. Com o Brain Max, você evita completamente a proliferação de IA. Veja como:

Por exemplo, um diretor de RH que está se preparando para as avaliações anuais pode pedir ao Brain MAX para analisar as notas de desempenho dos funcionários, as tarefas concluídas e o feedback dos colegas. O sistema produz um relatório detalhado destacando os pontos fortes, as áreas a serem melhoradas e as conquistas notáveis de cada membro da equipe. Com essas informações consolidadas, o diretor de RH pode realizar avaliações com mais eficiência e fornecer feedback significativo apoiado por dados.

🎥 Assista: Aproveite o potencial ilimitado do Brain MAX

Mantenha os prompts prontos para usar

Reutilizar informações muitas vezes parece mais difícil do que criá-las do zero. Uma equipe pode ter um ótimo prompt do ChatGPT para resumir o feedback dos clientes, mas se ele estiver nas anotações de alguém, ninguém mais se beneficiará dele.

O ClickUp Docs resolve esse problema, permitindo que as equipes armazenem modelos de prompts reutilizáveis onde todos possam encontrá-los.

Use o ClickUp Docs para criar uma biblioteca compartilhada de prompts que oferece resultados mais rápidos e consistentes

Por exemplo, uma equipe de suporte ao cliente pode criar um documento repleto de prompts reutilizáveis para redigir respostas a tickets, resumir o feedback dos clientes e escalar problemas. Quando chega um dia de grande volume, os agentes abrem o Doc, pegam um prompt testado e produzem respostas precisas que se alinham aos padrões da equipe. Com o tempo, o Doc evolui para uma base de conhecimento que os novos agentes podem usar desde o primeiro dia, reduzindo significativamente o tempo de treinamento.

Do chat à ação com o ClickUp

No final das contas, o ChatGPT é uma ferramenta brilhante para despertar ideias criativas, redigir conteúdos ou responder perguntas rapidamente.

Mas quando se trata de automatizar fluxos de trabalho e reunir tarefas, documentos, comunicações e relatórios em um só lugar, o ClickUp assume a liderança.

Por que alternar entre ferramentas quando o ClickUp reúne IA, gerenciamento de projetos e automação em um só lugar? Com o ClickUp Brain e o ClickUp Automations, você obtém respostas e as transforma em ação, sem sair do seu espaço de trabalho.

Comece a automatizar com o ClickUp hoje mesmo!

Perguntas frequentes

1. Quão seguro é usar o ChatGPT para automatizar fluxos de trabalho empresariais?

O ChatGPT facilita o processamento seguro de dados de acordo com os padrões da OpenAI, mas a segurança depende da sua implementação ao integrar a IA aos seus fluxos de trabalho. Sempre use conexões API seguras, restrinja o acesso por meio de autenticação e evite compartilhar informações confidenciais ou de identificação pessoal diretamente com a IA.

2. Quais habilidades preciso ter para implementar esses prompts de automação do ChatGPT?

Você não precisa ser um especialista em programação, mas é útil estar familiarizado com a redação básica de prompts e compreender as etapas principais do seu fluxo de trabalho. O conhecimento das ferramentas que você está integrando (como ClickUp, Zapier ou APIs) e alguma experiência com plataformas de automação podem acelerar a configuração.

3. Quanto tempo posso economizar com a automação do fluxo de trabalho do ChatGPT?

A economia de tempo varia de acordo com a complexidade da tarefa, mas muitos usuários relatam uma redução de horas em tarefas repetitivas, como elaboração de conteúdo, resumo de dados e atualizações de status.

4. O ChatGPT pode automatizar processos complexos de tomada de decisão?

O ChatGPT se destaca na geração de sugestões e na análise de entradas baseadas em texto, mas não foi projetado para substituir totalmente o julgamento humano em decisões complexas. Para decisões complexas ou de alto risco, é melhor usá-lo como uma ferramenta de apoio, combinada com automação baseada em regras e supervisão humana.