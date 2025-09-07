Modelos gratuitos de horários para restaurantes para otimizar o planejamento da equipe

Você já teve dois garçons que apareceram para o mesmo turno enquanto o seu cozinheiro ligava para perguntar se eles estavam escalados? É isso que acontece quando a programação dos seus funcionários é uma incógnita.

Um cronograma claro para restaurantes resolve isso. Ele informa a toda a sua equipe quem está trabalhando, quando e onde. Além disso, equilibra os horários dos turnos, evita confusões e mantém tudo funcionando perfeitamente. Ele também mantém seus funcionários felizes e lhes proporciona o equilíbrio entre vida profissional e pessoal de que precisam para chegar prontos e focados.

Você não precisa mais rabiscar um novo cronograma em um quadro branco ou enviar mensagens de texto. Os modelos gratuitos de cronograma para restaurantes facilitam tudo isso. Basta inserir as informações da sua equipe e voltar a administrar o seu negócio.

Neste guia, você aprenderá o que são esses modelos, o que torna um modelo bom e terá acesso aos melhores modelos gratuitos de escalas de turnos para restaurantes da ClickUp, que você pode usar imediatamente.

O que são modelos de horários para restaurantes?

Um modelo de escala de trabalho para restaurantes é um layout pronto que ajuda você a organizar turnos, atribuir funções e gerenciar as horas de trabalho da sua equipe. Em vez de criar uma escala do zero, você insere nomes, funções e horários de início dos turnos em um formato predefinido, simplificando o processo de criação de escalas.

A maioria dos modelos segue um formato de programação semanal, oferecendo flexibilidade para ajustar a equipe com base nas necessidades do negócio e na disponibilidade dos funcionários.

Seja você um gerente ou supervisor de turnos, usar um modelo de programação de funcionários mantém sua equipe organizada e aumenta sua produtividade.

Com um cronograma de trabalho claro, todos sabem quando e onde são necessários. Os modelos estão disponíveis em diferentes formatos: planilhas, PDFs para impressão ou ferramentas digitais. Um modelo gratuito de cronograma para restaurantes costuma funcionar bem, especialmente para equipes pequenas ou restaurantes independentes.

💡 Dica profissional: Se você gerencia um restaurante, entender o gerenciamento de recursos pode facilitar muito a programação. Isso ajuda você a planejar de forma mais inteligente, usar sua equipe de maneira mais eficaz e evitar sobrecarregar seus funcionários.

Modelos de horários para restaurantes

Os modelos de horários para restaurantes a seguir ajudarão você a controlar as horas de trabalho e gerenciar sua equipe com menos estresse. Mas e se você pudesse tornar o planejamento de horários para restaurantes realmente muito fácil?

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, pode transformar essa possibilidade em realidade. Planeje turnos de funcionários, acompanhe entregas de estoque e gerencie promoções semanais, tudo em um só lugar. Com visualizações e lembretes personalizáveis, você manterá sua cozinha funcionando perfeitamente e sua equipe sempre sincronizada.

1. Modelo de programação de trabalho dos funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize os turnos semanais e a capacidade da equipe com o modelo de programação de trabalho dos funcionários do ClickUp

O planejamento de horários dos funcionários envolve mais do que preencher um calendário. Você precisa equilibrar as cargas de trabalho, controlar os custos de mão de obra e manter a conformidade com as leis trabalhistas, tudo isso enquanto lida com mudanças de última hora. O modelo de horário de trabalho dos funcionários do ClickUp ajuda você a assumir o controle, simplificando o planejamento de turnos, melhorando a visibilidade das cargas de trabalho e mantendo as operações da sua equipe nos trilhos.

Este modelo permite:

🔑 Ideal para: Gerentes que procuram uma ferramenta de programação que combine flexibilidade, visibilidade e facilidade de uso.

📖 Leia também: Principais alternativas ao Microsoft Excel

2. Modelo de bloqueio de agendamento do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Bloqueie o tempo por tipo de tarefa, localização ou disponibilidade usando o modelo de bloqueio de programação do ClickUp

Manter a produtividade significa mais do que apenas escrever listas de tarefas. Você precisa de um cronograma claro que mostre em que se concentrar e quando, ajudando você a gerenciar bem o seu tempo. O modelo de bloqueio de cronograma do ClickUp ajuda você a planejar seu dia, semana ou mês com precisão. Ele oferece a estrutura para gerenciar tarefas, evitar sobrecargas e manter o foco ao longo do dia.

Este modelo permite:

Divida seu tempo em visualizações diárias, semanais ou mensais do ClickUp para um planejamento flexível

Organize tarefas com o Formulário de Programação e as visualizações de Atividades

Acompanhe o progresso com status personalizados, como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”

Atribua tarefas com base na disponibilidade, tipo de tarefa e localização usando campos personalizados

Reduza o esgotamento criando horários realistas e equilibrados

🔑 Ideal para: Gerentes e líderes de equipe que desejam planejar seus dias com intencionalidade e reduzir o tempo gasto em tarefas não estruturadas.

3. Modelo de programação de turnos de trabalho ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Atribua turnos, sinalize ausências e acompanhe as necessidades diárias de pessoal com o modelo de programação de turnos de trabalho do ClickUp

Os turnos rotativos podem se tornar caóticos rapidamente, especialmente com funcionários em tempo parcial, ausências repentinas e mudanças de última hora. O modelo de programação de turnos de trabalho do ClickUp ajuda você a gerenciar tudo isso sem perder tempo.

Ele foi criado para equipes que precisam de uma programação clara, ajustes rápidos e visibilidade em tempo real sobre quem está trabalhando e quem não está.

Este modelo permite:

Mostre a cobertura semanal usando as visualizações Cronograma de Turnos, Lista e Introdução

Acompanhe as ausências com campos como “Turno”, “Ausente” e “Motivo da ausência”

Monitore o status dos turnos com status personalizados, como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”

Sinalize folgas e ajuste atribuições sem interromper o cronograma completo

Mantenha a programação simples para operações semanais em ritmo acelerado

🔑 Ideal para: Supervisores de turnos e gerentes de restaurantes que precisam lidar com mudanças diárias sem perder o controle de quem está trabalhando, quem está de folga e por quê.

💡 Dica profissional: em um restaurante, nem todas as tarefas têm a mesma importância. Aprender a priorizar ajuda você a se concentrar no que realmente importa, seja preparar-se para o rush do jantar ou lidar com uma reserva de última hora. Quer aprimorar essa habilidade? Este guia sobre como priorizar tarefas oferece etapas práticas para ajudar você a manter o foco.

4. Modelo de relatório de turnos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre as principais atualizações dos turnos, problemas e transferências de equipe com o modelo de relatório de turnos do ClickUp

Quando um turno termina, o mais importante é o que é passado para o próximo grupo de funcionários. Anotações perdidas ou atualizações incompletas podem desequilibrar a próxima equipe. O modelo de relatório de turnos do ClickUp foi criado para evitar isso.

Ele se concentra em documentar exatamente o que aconteceu durante um turno, desde o desempenho da equipe até problemas inesperados.

Este modelo permite:

Colete atualizações estruturadas dos turnos por meio dos formulários ClickUp integrados

Documente o desempenho da equipe, incidentes e tarefas em aberto

Insira relatórios em um painel centralizado para visibilidade do gerente

Acompanhe padrões, sinalize problemas recorrentes e reconheça os melhores desempenhos

Inclua campos para aprovações e notas da liderança para manter o feedback acionável

🔑 Ideal para: Proprietários de restaurantes e chefes de turno que precisam de transferências confiáveis, acompanhamento de desempenho e um registro de cada turno que vai além dos horários.

📣 Opinião do cliente: Veja o que diz Ryan Lamb, sócio operacional da Chick-fil-A: Estávamos começando a acumular muitas horas gastas em tarefas administrativas, programação e muito mais. O ClickUp ajudou a reverter o impacto que isso tinha em nossos negócios. Estávamos começando a acumular muitas horas gastas em tarefas administrativas, programação e muito mais. O ClickUp ajudou a reverter o impacto que isso tinha em nossos negócios.

5. Modelo de programação horária do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Divida o seu dia em tarefas focadas por hora e monitore os custos de mão de obra com o modelo de programação horária do ClickUp

Em um restaurante movimentado, o dia passa rápido. A preparação começa cedo, o serviço ocorre em ondas e os intervalos precisam ser programados na hora certa. O modelo de programação horária do ClickUp foi criado para esse tipo de precisão. Essa estrutura oferece visibilidade em tempo real do tempo das tarefas, dos custos e do desempenho da equipe, para que cada hora seja mais produtiva.

Este modelo permite:

Acompanhe tarefas por hora, pagamentos e frequência de tarefas em um só lugar

Registre o desempenho e o tempo de trabalho da equipe para identificar tendências rapidamente

Divida os horários e os custos de mão de obra por pessoa para facilitar o planejamento

Ajuste a cobertura diária sem interromper o serviço

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes que precisam de controlar os horários dos turnos, monitorizar os custos de mão de obra e gerir cada tarefa com clareza.

6. Modelo de escala de funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Classifique os funcionários por função, equipe ou localização para otimizar a programação e acompanhar a disponibilidade com o modelo de escala de funcionários do ClickUp

Acompanhar a equipe é mais do que apenas nomes em um cronograma. Você precisa saber as funções, os locais e a disponibilidade rapidamente. O modelo de lista de funcionários da ClickUp oferece uma maneira simples de manter tudo isso em ordem.

Este modelo permite:

Organize a lista de funcionários por função, departamento, turno ou localização

Armazene informações de contato e detalhes da equipe em um único local centralizado

Classifique e filtre para atribuir tarefas com rapidez e precisão

Acompanhe e otimize as folgas para evitar conflitos de agendamento

Apresente tudo em um layout limpo, no estilo de planilha

🔑 Ideal para: gerentes de restaurantes e equipes de RH que precisam de uma lista clara e atualizada que apoie o agendamento inteligente e mantenha a equipe funcionando perfeitamente.

📖 Leia também: Os melhores softwares de gestão alimentar que vale a pena experimentar

7. Modelo de calendário de férias da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje as ausências da equipe registrando os tipos de licença e visualizando as folgas em um calendário compartilhado com o modelo de calendário de férias do ClickUp

As folgas fazem parte do trabalho. Mas quando você administra um restaurante, um turno faltante pode atrapalhar tudo. O modelo de calendário de folgas do ClickUp ajuda você a se antecipar a isso. Ele mostra quem está de folga, quando e por quê, para que você possa planejar com antecedência, manter o salão coberto e evitar confusões de última hora na programação.

Este modelo permite:

Registre as folgas por hora, com detalhes do motivo e da aprovação

Mostre os tipos de licença para identificar tendências e gerenciar a equidade

Exiba a cobertura em um calendário ClickUp para um planejamento rápido

Ajude você a se antecipar às lacunas de pessoal antes que elas afetem o serviço

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes e equipes de RH que precisam de uma maneira clara e confiável de lidar com pedidos de folga e evitar lacunas na equipe.

👀 Você sabia? O cronograma de trabalho 9/80 dá às equipes um dia inteiro de folga a cada duas semanas, sem reduzir as horas de trabalho. Ele é popular em escritórios, mas o conceito pode inspirar novas maneiras de incorporar flexibilidade ao cronograma do seu restaurante.

8. Modelo de programação de 24 horas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Programe cobertura de dia inteiro para operações ininterruptas com o modelo de programação de 24 horas do ClickUp

Quando seu restaurante funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, você não pode se dar ao luxo de perder o controle do tempo. Cada hora conta. Este modelo de programação de 24 horas da ClickUp foi feito para locais que não diminuem o ritmo — onde equipes noturnas, equipes de preparação e turnos rotativos precisam estar em sincronia.

Este modelo permite:

Programe turnos, intervalos e tarefas importantes em uma linha do tempo completa de 24 horas

Acompanhe notas, check-ins da equipe e questões diárias em tempo real

Atribua tarefas e faça ajustes em tempo real sem perder visibilidade

Capture o ritmo completo do seu dia, não apenas listas de tarefas

Mantenha equipes dinâmicas alinhadas e as operações estáveis

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurante e chefes de turno que precisam de cobertura para o dia inteiro sem caos — hora a hora, tarefa a tarefa.

9. Modelo de programação da equipe ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Coordene tarefas e funções de turnos em toda a sua equipe com o modelo de programação de equipe do ClickUp

Gerir uma equipe de restaurante significa mais do que apenas publicar um horário. Você precisa ter confiança de que sua equipe pode lidar com o dia. O modelo de horário da equipe ClickUp oferece uma visão completa de sua equipe e suas responsabilidades, para que eles se mantenham organizados, a cobertura permaneça equilibrada e o serviço diário funcione sem interrupções.

Este modelo permite:

Atribua funções por cargo, seção ou posto para maior clareza de toda a equipe

Ajude os novos contratados a manterem-se no caminho certo com atribuições de tarefas claras

Permite ajustar rapidamente os turnos quando alguém falta ou há picos de demanda

Evite reescrever horários movendo tarefas em vez de refazer o plano

Mantenha a visibilidade elevada para que você possa identificar e corrigir rapidamente as lacunas de cobertura

🔑 Ideal para: Gerentes e supervisores de restaurantes que desejam reduzir a confusão, delegar tarefas de forma clara e manter toda a equipe trabalhando em sintonia.

10. Modelo de relatório de mudança de turno do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Documente responsabilidades e questões em aberto entre turnos com o modelo de relatório de mudança de turno do ClickUp

Quando um turno termina e outro começa, os detalhes são importantes. O modelo de relatório de mudança de turno do ClickUp ajuda sua equipe a compartilhar atualizações importantes, acompanhar tarefas pendentes e sinalizar problemas antes que eles se agravem.

Este modelo permite:

Registre tarefas concluídas, incidentes e responsabilidades pendentes

Inclua horários de turnos, nomes de funcionários e resumos de trabalho em um só lugar

Destaque os desafios para que a próxima equipe possa agir rapidamente

Forneça um formato claro e repetível para cada mudança de turno

Melhore a responsabilidade e reduza erros durante as transferências de turno

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurante e supervisores de turnos que precisam de um método confiável para documentar as atividades dos turnos e garantir transições tranquilas.

11. Modelo de programação de trabalho mensal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje tarefas, atribua responsáveis e mantenha as operações mensais em dia com o modelo de programação de trabalho mensal do ClickUp

O modelo de programação mensal do ClickUp ajuda você a ter uma visão geral do que precisa ser feito, quando e quem é o responsável. Ele oferece uma visão completa do que precisa ser feito, quem está fazendo e quando, para que você possa gerenciar tarefas, equipes e cronogramas sem perder nada.

Este modelo permite:

Programe tarefas ao longo do mês com prazos e responsáveis claros

Acompanhe o progresso, atualize prioridades e ajuste planos conforme necessário

Registre detalhes importantes, como custos, tipos de tarefas e o proprietário

Ajude as equipes a se manterem alinhadas com os objetivos gerais e as ações do dia a dia

Reduza as corridas de última hora com um planejamento mensal estruturado

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes que precisam planejar operações mensais, coordenar a equipe e manter tudo funcionando perfeitamente.

📖 Leia também: Crie um cronograma eficiente para o projeto da sua equipe

12. Modelo de programação 2-2-3 do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie padrões de turnos rotativos para equilibrar as cargas de trabalho com o modelo de programação 2-2-3 do ClickUp

Quando você abre todos os dias, precisa de um cronograma que mantenha as pessoas trabalhando sem esgotá-las. O modelo de cronograma 2-2-3 da ClickUp foi criado para isso.

Este modelo ajuda você a implementar um cronograma de trabalho 2-2-3 que mantém os turnos justos e as equipes reenergizadas, sem sacrificar a consistência ou o desempenho.

Este modelo permite:

Siga uma rotação de 2 dias de trabalho, 2 de folga e 3 de trabalho em um ciclo de 28 dias

Atribua funções como cozinheiro, garçom ou gerente para manter as tarefas claras

Acompanhe a assiduidade e mantenha uma distribuição equilibrada do pessoal entre os turnos

Reduza o esgotamento equilibrando o trabalho e o descanso de cada membro da equipe

Apoie operações contínuas sem lacunas ou suposições sobre os turnos

🔑 Ideal para: gerentes que administram operações 24 horas por dia e precisam de um cronograma rotativo que equilibre a cobertura e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

13. Modelo de planilha de horas trabalhadas da ClickUp Services

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as horas dos funcionários, as taxas de remuneração e os detalhes das folgas com o modelo de folha de ponto diária do ClickUp

Acompanhar as horas trabalhadas em um restaurante baseado em serviços ajuda você a entender onde cada minuto e cada dólar são gastos. O modelo de planilha de horas de serviço da ClickUp ajuda você a fazer isso. Ele foi projetado para simplificar o acompanhamento da mão de obra, melhorar as decisões de programação e manter a folha de pagamento precisa, sem administração extra.

Este modelo permite:

Registre as horas trabalhadas, licenças médicas e férias

Acompanhe as taxas horárias e calcule o salário total automaticamente

Monitore o desempenho dos funcionários para gerenciar os custos de mão de obra

Ofereça visualizações diárias, semanais e mensais para identificar tendências

Aproveite as integrações do ClickUp para integrar com ferramentas populares de processamento de folha de pagamento

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes que precisam controlar as horas dos funcionários, gerenciar os custos de mão de obra e garantir uma programação eficiente.

14. Modelo de disponibilidade de horários pessoais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Compartilhe e gerencie a disponibilidade individual para evitar conflitos de programação com o modelo de disponibilidade de programação pessoal do ClickUp

Alguns dias escapam do seu controle. As tarefas se acumulam, os turnos se sobrepõem e ninguém sabe ao certo quem está realmente disponível. O modelo de disponibilidade de horários pessoais do ClickUp ajuda a resolver isso.

Este modelo ajuda você a se manter à frente, tornando sua disponibilidade visível, organizada e fácil de gerenciar. Ele foi criado para equipes flexíveis que precisam de clareza sem idas e vindas.

Este modelo permite:

Bloqueie a disponibilidade por hora e sinalize conflitos de programação

Registre reuniões, turnos, tempo pessoal e notas em um só lugar

Facilite para os gerentes a programação com base na disponibilidade em tempo real

Ajude os funcionários temporários ou com várias funções a se manterem organizados em turnos variáveis

Mantenha os horários claros sem depender de mensagens de texto ou mensagens dispersas

🔑 Ideal para: Funcionários a tempo parcial, gerentes de restaurante ou chefes de equipa que precisam de uma forma simples de partilhar e gerir a disponibilidade sem terem de estar constantemente a trocar mensagens.

📮 ClickUp Insight: 32% dos trabalhadores têm dificuldade em reservar tempo para si próprios, mas apenas 14% o bloqueiam no seu calendário. Se não estiver agendado, não está protegido! 📆 O Calendário do ClickUp ajuda você a reservar horários pessoais, como reuniões. Ele sincroniza com calendários externos, permite definir blocos de tempo recorrentes para trabalho e atividades pessoais e permite arrastar e soltar eventos ou tarefas para ajustar sua programação facilmente. Evite trabalhos de última hora antes que eles invadam seu tempo livre! 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations — o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

15. Modelo de programação para restaurantes da Workfeed

via Workfeed

As planilhas do Excel podem fazer o trabalho, mas muitas vezes criam mais trabalho do que economizam. O modelo gratuito de programação de restaurantes da Workfeed permite que você crie programações semanais sem a dor de cabeça habitual com a formatação.

É um arquivo Excel simples que ajuda você a se manter organizado sem a necessidade de adquirir um software completo.

Este modelo permite:

Permite personalizar os dias de início, os horários dos turnos e os nomes dos funcionários

Use menus suspensos para atribuir funções e reduzir a inserção manual de dados

Mantenha sua programação semanal clara e fácil de ler

Ajude a minimizar conflitos de turnos sem aumentar a complexidade

Sirva como uma opção prática antes de mudar para ferramentas avançadas

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenos restaurantes e chefes de turno que desejam um cronograma simples e editável, fácil de compartilhar e atualizar.

16. Modelo de programação para restaurantes da Toast

via Toast

Gerenciar turnos, funções e horários em um restaurante movimentado pode ser uma tarefa difícil. O modelo de programação de restaurantes da Toast oferece uma maneira simples de se manter organizado sem complicar o processo. Esse modelo foi criado no Excel, é fácil de personalizar e ideal para restaurantes que desejam se estruturar sem precisar de um software adicional.

Este modelo permite:

Atribua funções, defina horários de turnos e insira os nomes dos funcionários

Calcule automaticamente o total de horas para ajudar a gerenciar os custos de mão de obra

Ofereça um layout limpo e repetível para uso semanal

Atualize rapidamente os horários sem uma curva de aprendizagem íngreme

Ofereça uma alternativa prática às plataformas completas de programação

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes e proprietários de pequenas empresas que buscam uma maneira simples e eficiente de organizar os horários semanais dos funcionários e monitorar as horas de trabalho.

17. Modelo de planilha para programação de pessoal de restaurante da GooDocs

via GooDocs

O modelo simples de programação de pessoal para restaurantes da Goodocs foi criado para um planejamento rápido e sem distrações. Funciona tanto no Google Sheets quanto no Excel, para que você possa acessá-lo, personalizá-lo e compartilhá-lo com sua equipe sem precisar de ferramentas ou aplicativos extras.

Este modelo permite:

Liste os nomes e funções dos funcionários, como garçom, recepcionista ou cozinheiro

Bloqueie turnos para todos os sete dias com uma grade semanal organizada

Apoie turnos matinais, ao meio-dia e noturnos com formatação flexível

Use códigos de cores para tornar os horários mais fáceis de ler rapidamente

Imprima ou compartilhe digitalmente para atualizações rápidas da equipe

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes que desejam um cronograma simples e editável, fácil de preencher, imprimir e afixar na parede da sala de descanso.

📖 Leia também: Gerenciando entregas de projetos com modelos e exemplos

18. Agenda colorida para restaurantes da GooDocs

via GooDocs

O Modelo Colorido de Agenda de Restaurante da Goodocs foi projetado para atualizações rápidas e comunicação clara. Criado no Google Slides e no PowerPoint, é fácil de abrir, editar e exibir onde sua equipe possa vê-lo, sem necessidade de configuração ou aprendizado.

Este modelo permite:

Atribua nomes, funções e horários de turnos aos funcionários em um layout simples

Use dias codificados por cores para facilitar a visualização da programação semanal

Inclua espaço para notas como metas, eventos ou lembretes de inventário

Imprima ou exiba digitalmente para visibilidade de toda a equipe

Ajude a manter todos alinhados sem ferramentas complexas ou controle de tempo

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes que desejam um cronograma semanal visual e fácil de editar, que a equipe possa ler rapidamente e seguir sem questionamentos.

19. Modelo de escala de trabalho para restaurantes da Restaurantowner.com

O Modelo de Cronograma de Trabalho para Restaurantes da RestaurantOwner.com foi criado no Excel e descreve claramente todos os detalhes, grandes e pequenos. Você pode programar até 100 funcionários em 20 departamentos — sala de jantar, cozinha, bar, entre outros.

Este modelo permite:

Atribua até 50 tipos de turnos usando menus suspensos para agendar mais rapidamente

Ofereça suporte a turnos duplos e necessidades complexas de pessoal

Some automaticamente as horas semanais e os custos de mão de obra para controlar seu orçamento

Cubra seis semanas de cada vez para um planejamento de longo prazo e preparação de eventos

Ofereça um layout claro e simples, criado para equipes de grande volume

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes que precisam de uma ferramenta detalhada baseada em Excel para programar turnos, monitorar custos de mão de obra e evitar lacunas de cobertura entre departamentos.

20. Modelo de programação para restaurantes da 7Shifts

via 7Shifts

O Modelo Excel de Horário de Restaurante 7shifts é simples, claro e feito para um planejamento rápido. Ele abre no Excel e oferece um layout semanal organizado para inserir nomes, funções e horários de turnos.

Este modelo permite:

Insira facilmente os nomes dos funcionários, funções e horários dos turnos

Use menus suspensos para cargos comuns, como garçom, recepcionista e barman

Copie e reutilize semanalmente para obter uma programação consistente

Imprima, publique ou compartilhe com sua equipe conforme necessário

Mantenha os horários claros sem configurações ou recursos adicionais

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes que desejam uma maneira simples e descomplicada de programar a equipe semanalmente, sem usar softwares complexos.

O que torna um modelo de programação de restaurante bom?

Agora que você chegou até aqui no blog, como saber qual modelo de escala de trabalho para restaurantes é o melhor para você?

Um modelo de programação de restaurante bem elaborado mantém sua equipe organizada, reduz a confusão e ajuda a controlar os custos de mão de obra. Ele também estrutura seu planejamento semanal e contribui para uma melhor cobertura dos turnos.

Aqui estão os principais recursos que um modelo de programação ideal para restaurantes deve incluir:

Estrutura de turnos clara : defina os horários dos turnos diários usando : defina os horários dos turnos diários usando as planilhas de horas dos funcionários para garantir cobertura total durante o serviço de café da manhã, almoço e jantar

Campos de atribuição de funções : atribua tarefas e funções — garçons, cozinheiros, recepcionistas — para que todos saibam quais são suas responsabilidades

Layout da programação semanal : visualize todos os sete dias em um só lugar para planejar a equipe e evitar lacunas

Acompanhamento das horas de trabalho : monitore o total de horas trabalhadas para gerenciar os custos de mão de obra e evitar horas extras

Seção de disponibilidade dos funcionários : registre a disponibilidade da equipe para reduzir conflitos de programação e alterações de última hora

Espaço para notas e comunicações : deixe espaço para notas do gerente ou lembretes específicos do turno

Apoio ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal : espaço para alternar turnos de forma justa e evitar o esgotamento da equipe

Formato digital e para impressão: fácil de compartilhar com sua equipe, seja em papel ou online

Elimine o caos da programação de restaurantes com o ClickUp

Criar um cronograma de pessoal não deve ser como resolver um quebra-cabeça com peças faltando. Com o ClickUp, você pode abandonar o quadro branco e começar a gerenciar o cronograma do seu restaurante com facilidade.

Planeje turnos, acompanhe os custos de mão de obra, registre a disponibilidade e faça ajustes em tempo real — tudo em um único espaço de trabalho organizado. Chega de trocar mensagens de texto, fazer anotações em tabelas impressas ou lidar com vagas de última hora. Apenas um sistema simplificado que mantém sua equipe alinhada e seu serviço tranquilo.

E com mais de 1.000 modelos (incluindo os modelos de programação de restaurantes que você viu acima), o ClickUp oferece a você o poder de se manter organizado, tudo isso enquanto serve comida excelente e lidera uma equipe incrível.

✨ Pronto para simplificar sua programação? Inscreva-se no ClickUp e comece a usar gratuitamente — para sempre.