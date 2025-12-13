Karbon vs. ClickUp: qual ferramenta de fluxo de trabalho é melhor para contabilidade?

Sua empresa não está enfrentando dificuldades por causa de contadores ruins, mas porque contadores excelentes estão presos a tarefas que deveriam ser realizadas por softwares.

Acompanhamentos. Transferências. Status perdidos. Listas de verificação manuais.

Agora, você está procurando ativamente uma ferramenta para ajudar seu fluxo de trabalho improvisado.

Então, quem ganha no debate Karbon vs. ClickUp? Um foi desenvolvido especificamente para contabilidade, enquanto o outro oferece a liberdade de criar fluxos de trabalho do seu jeito.

Vamos analisar. 📦

Karbon e ClickUp em resumo

Aqui está um breve resumo para você começar:

Critérios ClickUp Karbon Público-alvo principal Equipes multifuncionais de todos os tamanhos, incluindo indivíduos, pequenas e médias empresas e grandes corporações. Empresas de contabilidade e escrituração Visualizações e flexibilidade Exibições de lista, quadro, calendário, Gantt e linha do tempo Exibições de lista, linha do tempo, atividade e quadro Kanban Análise e relatórios Painéis com gráficos, fórmulas, cartões de cálculo, widgets personalizáveis e outras ferramentas gerais de gerenciamento de projetos. WIP, realização, utilização da equipe e comportamento do cliente Documentos e SOPs Documentos integrados com diferentes modelos de contabilidade geral, entre outros, wikis, vinculação de tarefas e permissões. Suporta documentação por meio de tarefas vinculadas. Recursos de IA Robusto com o ClickUp Brain, que fornece respostas contextuais, resumos, criação automática de tarefas e painéis. IA integrada para eficiência do fluxo de trabalho e insights

O que é o ClickUp?

O trabalho hoje está desorganizado, especialmente na contabilidade.

As equipes estão se afogando em expansão de trabalho: fluxos de trabalho fragmentados espalhados por planilhas, e-mails, drives compartilhados, aplicativos de contabilidade desconectados e ferramentas que não se comunicam entre si. O resultado? Os contadores passam horas procurando documentos de apoio, alternando entre sistemas e reunindo informações de auditorias, reconciliações e atividades de fechamento. Enquanto isso, as empresas e equipes financeiras perdem produtividade, precisão e tempo que não podem se dar ao luxo de desperdiçar durante os ciclos de pico.

Como o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, a plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp unifica o gerenciamento de projetos, o gerenciamento de conhecimento e a colaboração em tempo real, com o apoio de uma IA que entende seu trabalho e ajuda você a agir mais rapidamente com menos erros.

Ele fornece estrutura para trabalhos contábeis de alto volume e com prazos definidos, abrangendo desde o fechamento do mês até auditorias e entregas aos clientes. Padronize seus fluxos de trabalho com status personalizados, automações e permissões para criar processos repetíveis, reduzir o retrabalho e dar aos parceiros, controladores e funcionários visibilidade completa de cada compromisso, tarefa e prazo.

Recursos do ClickUp

Vamos dar uma olhada nos recursos do ClickUp projetados para lidar com processos de várias etapas, colaboração multifuncional e trabalho voltado para o cliente com precisão.

Recurso nº 1: Gerenciamento de projetos financeiros

O ClickUp para equipes financeiras transforma a integração de fornecedores, folha de pagamento e análises de lucros e perdas em fluxos de trabalho repetíveis e rastreáveis com modelos prontos e ferramentas especializadas.

Crie tarefas no ClickUp com detalhes específicos para garantir o contexto

As tarefas do ClickUp são os principais componentes que servem como unidades de ação flexíveis.

Por exemplo, ao preparar um relatório financeiro do terceiro trimestre, crie uma tarefa na pasta do cliente com subtarefas para extratos bancários, cheques de despesas, reconciliações e um resumo final, cada uma com um prazo definido.

Use os campos personalizados do ClickUp para “Valor orçado”, “Gastos reais” e “Variação” e aplique campos de fórmula para calcular automaticamente as diferenças diretamente na tarefa.

Os painéis do ClickUp colocam tudo em foco, mostrando aprovações pendentes, prazos futuros e tarefas sinalizadas em todos os clientes e departamentos.

Use gráficos de bateria nos painéis do ClickUp para visualizar as cargas de trabalho da equipe e a saúde do projeto

Digamos que você esteja gerenciando o faturamento de 20 clientes. Crie um portal do cliente com o ClickUp usando:

Um gráfico de barras das horas faturáveis por cliente

Um cálculo de receita versus projeção

Uma lista de tarefas para faturas vencidas

Isso permite que você identifique atrasos antecipadamente, reatribua tarefas e mantenha o cronograma em dia.

Dica profissional: adote a mentalidade de “fluxo de trabalho mínimo viável”. Comece documentando seu fluxo de trabalho da maneira mais simples e rápida possível: uma lista de verificação, um esboço de cronograma e uma nota de voz. Execute um ciclo, reflita e refine. Em seguida, formalize apenas o que funciona após algumas repetições.

Recurso nº 2: recursos com tecnologia de IA

Configure regras personalizadas do tipo “se isso, então aquilo” com o ClickUp Automations e o ClickUp AI para otimizar as tarefas administrativas.

Use as automações e os campos de IA do ClickUp para classificar tarefas por urgência, nível do cliente ou prazo

Se sua equipe de contabilidade precisa revisar os arquivos fiscais até sexta-feira:

Defina uma automação para atribuir tarefas com base em campos personalizados, como “nível do cliente” ou “prazo de arquivamento”.

Mova automaticamente as tarefas para “Pronto para revisão” assim que os documentos forem carregados.

Acione um alerta se uma tarefa ainda estiver marcada como “Em andamento” no final do dia na quinta-feira.

E quando você precisar verificar ou se atualizar rapidamente, o ClickUp Brain estará lá para pensar por você.

Quer saber como usar a IA na contabilidade? Basta pedir ao Brain para resumir todos os itens em aberto e atualizações recentes. Precisa enviar uma atualização semanal a um cliente? O AI Writer pode redigir um rascunho para você usando atividades e comentários da tarefa, eliminando a necessidade de copiar e colar.

Suponha que você seja um líder de operações se preparando para uma revisão semanal.

📌 Exemplo de solicitação: Resuma todos os itens em aberto e bloqueadores para o Cliente ABC nesta semana. Inclua o tempo registrado e as aprovações pendentes.

Em segundos, você obtém uma visão clara do que foi feito, do que está atrasado e do que precisa ser feito.

🚀 Vantagem do ClickUp: um complemento a esses recursos é o ClickUp Email Project Management, que permite enviar, receber e gerenciar e-mails diretamente dentro do seu espaço de trabalho. Transforme e-mails de clientes em tarefas instantaneamente, com datas de vencimento, responsáveis e anexos. Adicione comentários, acompanhe conversas e vincule threads inteiras ao resultado final correto. Converta e-mails em tarefas e vice-versa com o ClickUp para centralizar seus fluxos de trabalho.

Recurso nº 3: Recursos de colaboração

As operações financeiras não podem funcionar bem se a comunicação ficar fora do sistema. Para resolver esse problema, o ClickUp Chat permite que você use canais de chat dedicados em qualquer projeto ou pasta de cliente para manter as discussões focadas.

Dia agitado? O AI CatchUp destaca atualizações críticas e itens de ação, para que você possa pular a rolagem e ir direto ao que precisa da sua atenção.

Precisa obter uma confirmação interna? Basta perguntar no tópico, e o AI Answers extrai a resposta exata de mensagens anteriores, documentos ou até mesmo ferramentas conectadas.

E se você precisar de colaboração dentro da sua documentação, pode recorrer ao ClickUp Docs. Ele oferece uma maneira estruturada de armazenar SOPs, políticas financeiras e modelos voltados para o cliente dentro do seu espaço de trabalho.

Preços do ClickUp

📮 ClickUp Insight: 21% das pessoas afirmam que mais de 80% do seu dia de trabalho é dedicado a tarefas repetitivas. E outras 20% afirmam que as tarefas repetitivas consomem pelo menos 40% do seu dia. Isso representa quase metade da semana de trabalho (41%) dedicada a tarefas que não exigem muito pensamento estratégico ou criatividade (como e-mails de acompanhamento 👀). Os agentes de IA do ClickUp ajudam a eliminar esse trabalho árduo. Pense na criação de tarefas, lembretes, atualizações, notas de reuniões, rascunhos de e-mails e até mesmo na criação de fluxos de trabalho completos! Tudo isso (e muito mais) pode ser automatizado em um instante com o ClickUp, seu aplicativo completo para o trabalho. 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando as automações do ClickUp, o que levou a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

O que é o Karbon?

via Karbon

O Karbon é uma ferramenta colaborativa de gerenciamento de práticas criada especificamente para empresas de contabilidade e empresas de serviços ao cliente, particularmente aquelas nos setores de impostos, auditoria e contabilidade.

Você pode converter e-mails em tarefas, criar modelos de trabalho reutilizáveis para serviços recorrentes, como fechamento mensal ou preparação de impostos, e gerenciar a capacidade da equipe usando cronogramas e visualizações de tarefas.

Recursos do Karbon

Aqui estão alguns recursos importantes que o Karbon oferece para ajudá-lo a organizar suas finanças:

Recurso nº 1: Gerenciamento de projetos

Simplifique fluxos de trabalho contábeis complexos com a automação de fluxos de trabalho do Karbon

A automação do fluxo de trabalho do Karbon ajuda as equipes de contabilidade de projetos a eliminar o trabalho administrativo de baixo valor e se concentrar no impacto para o cliente. Com lembretes automáticos e ações por e-mail, você pode automatizar contatos e solicitações de clientes, garantindo uma comunicação oportuna e rastreável.

Use modelos de trabalho com status, listas de verificação e funções personalizadas para padronizar processos recorrentes, como reconciliações mensais ou preparação de impostos. Além disso, os automatizadores permitem que você acione atualizações do andamento das tarefas, designe revisores ou altere status com base em condições predefinidas, permitindo que seu fluxo de trabalho avance sem intervenção manual.

O quadro Kanban e o agendador de tarefas oferecem às equipes uma visão em tempo real das cargas de trabalho e cronogramas, enquanto a visualização Minha Semana ajuda os indivíduos a se manterem focados nas prioridades.

📖 Leia também: Melhor software de gerenciamento de projetos com portais de clientes

Recurso nº 2: Faturamento e pagamentos

Assuma o controle do ciclo de faturamento com os faturamentos e pagamentos do Karbon

Cobrar um cliente não é apenas um único processo. Inclui o controle de tempo, a geração de faturas e os detalhes fiscais. O Karbon permite que você controle o tempo com entradas de tempo sugeridas para garantir que nenhum minuto faturável seja perdido e, em seguida, emita faturas definindo uma taxa fixa ou cobrança recorrente vinculada aos seus horários de trabalho.

Seu recurso de portal do cliente permite a atribuição direta de tarefas aos clientes para coleta de documentos, o que é crucial para a contabilidade.

Automatize os pagamentos dos clientes com o “Karbon Payments” e habilite pagamentos automáticos por cartão ou débito direto para reduzir as contas a receber. O “Painel de Contas a Receber” também oferece visibilidade em tempo real das faturas não pagas e dos riscos potenciais de fluxo de caixa.

Com relatórios de WIP e realização, lançamentos/baixas e execuções de faturamento, o Karbon elimina a reconciliação manual e oferece controle total sobre as operações de receita.

💡 Dica profissional: antes de marcar qualquer coisa como concluída, certifique-se de que cumpre os critérios de controlo de qualidade. Adicione uma lista de verificação e pergunte-se: os documentos de apoio estão anexados? As notas internas são claras? Foi utilizada linguagem adequada para o cliente? O próximo passo está agendado? Atribua um revisor diferente para auditorias rotativas de tarefas selecionadas aleatoriamente.

Recurso nº 3: Análise de negócios

Identifique gargalos e acompanhe a rentabilidade dos clientes com o Karbon

Como um software de contabilidade de projetos, a análise de negócios do Karbon ajuda você a monitorar o desempenho da equipe, o comportamento do cliente e a eficiência do fluxo de trabalho. Fique por dentro dos orçamentos e cronogramas com o painel “Tempo e orçamentos” e use a “Análise do cliente” para identificar quais clientes requerem mais atenção.

Além disso, ferramentas como “Listas de Trabalho” e “Cronogramas de Atividades” permitem identificar obstáculos e itens atrasados antes que eles afetem a entrega. Você também pode exportar relatórios ou usar a API do Karbon para criar painéis personalizados no Excel ou no Power BI.

Preços do Karbon

Equipe: US$ 79/mês por usuário

Negócios: US$ 99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

💡 Dica profissional: gamifique as contribuições da equipe com um quadro de líderes “Work Wins”. Atribua pontos por ações que agreguem valor: Concluir tarefas voltadas para o cliente com antecedência = +5

Fornecimento de documentação ou listas de verificação prontas para o cliente = +3

Identificar e corrigir erros potenciais = +2 Reconhecimentos semanais ou destaques dos “Principais Colaboradores” nos canais internos. Alterne as métricas para manter as coisas atualizadas, como tempo de fechamento, qualidade, volume ou satisfação do cliente. Isso funciona especialmente bem em épocas de alta temporada fiscal ou ciclos de fechamento mensal, quando o moral cai.

ClickUp vs. Karbon: comparação de recursos

Quando se trata de gerenciar fluxos de trabalho contábeis, tanto o ClickUp quanto o Karbon prometem estrutura, automação e visibilidade. Mas como eles se comparam quando você compara recursos importantes no dia a dia, como gerenciamento de tarefas, colaboração e automação?

Vamos analisar o desempenho de cada um desses softwares de portal do cliente. 🎯

Recurso nº 1: Gerenciamento de tarefas

Tanto o ClickUp quanto o Karbon permitem dividir o trabalho em unidades acionáveis, atribuir responsabilidades e acompanhar prazos.

ClickUp

O ClickUp oferece um sistema de gerenciamento de tarefas completo, criado para dar suporte a qualquer estrutura de equipe ou fluxo de trabalho. Você pode gerenciar tarefas em várias visualizações (lista, quadro, calendário e Gantt), criar modelos, automatizar processos e adicionar detalhes como dependências, prioridades, campos personalizados e controle de tempo.

Ele também oferece suporte a sprints ágeis, planejamento de carga de trabalho e colaboração em equipe, tornando-o uma opção ideal tanto para colaboradores individuais quanto para equipes multifuncionais.

Karbon

O Karbon se concentra em fluxos de trabalho estruturados e repetíveis, adaptados para práticas contábeis. As tarefas estão vinculadas a modelos de trabalho e geralmente seguem uma estrutura no estilo de lista de verificação. Embora a plataforma ofereça gatilhos de automação e atualizações de status, as opções de personalização são mais limitadas.

🏆 Vencedor: O ClickUp vence por seu sistema de gerenciamento de tarefas flexível e escalável.

Recurso nº 2: automação do fluxo de trabalho

A automação do fluxo de trabalho é essencial para empresas que desejam reduzir tarefas manuais, minimizar transferências e diminuir despesas administrativas.

ClickUp

Os recursos de automação e IA do ClickUp ajudam a eliminar o trabalho repetitivo por meio de regras baseadas em gatilhos, como atribuir tarefas ou enviar alertas com base no status ou nas datas de vencimento.

A criação de tarefas por IA, resumos automatizados via ClickUp Brain e formulários dinâmicos oferecem uma vantagem para otimizar fluxos de trabalho dinâmicos ou de alto volume.

Karbon

A automação do fluxo de trabalho do Karbon foi projetada para oferecer previsibilidade. Os automatizadores acionam atualizações de tarefas, lembretes e check-ins de clientes com base em modelos e status do portal do cliente. Isso é útil para fluxos de trabalho contábeis recorrentes, mas menos dinâmico se sua empresa lida com solicitações não padronizadas ou cronogramas variáveis.

🏆 Vencedor: ClickUp, graças aos seus recursos de automação mais versáteis e aprimorados por IA.

Recurso nº 3: Colaboração e comunicação

O ClickUp e o Karbon têm como objetivo manter a comunicação com o cliente próxima do trabalho. Veja como os recursos de colaboração de cada um se comparam:

ClickUp

O ClickUp oferece colaboração em tempo real com ferramentas como chat, chamadas SyncUp, documentos e integração de e-mail.

Existem canais de bate-papo dentro dos projetos, e o AI CatchUp destaca mensagens importantes. Você pode comentar diretamente em tarefas ou documentos, converter conversas em itens de ação e gerenciar e-mails dentro do espaço de trabalho.

Karbon

O Karbon centraliza a comunicação por e-mail dentro dos cronogramas dos clientes e itens de trabalho, oferecendo @menções, caixas de entrada compartilhadas e visibilidade das conversas. No entanto, ele carece de ferramentas como chat no aplicativo e documentos colaborativos.

🏆 Vencedor: ClickUp por oferecer várias opções de colaboração em tempo real dentro da mesma plataforma.

ClickUp vs. Karbon no Reddit

Comparamos os recursos, mas como é realmente usar o ClickUp ou o Karbon diariamente? Para obter algumas perspectivas da vida real, examinamos tópicos do Reddit onde profissionais compartilham suas opiniões sem filtros.

O ClickUp é frequentemente elogiado por fazer exatamente o que promete por este usuário:

Uso desde 2017. É ótimo. A IA é muito boa. Uso os documentos como meu segundo cérebro para os negócios. Não tenho nenhuma reclamação, exceto que pode ser difícil descobrir como começar. Os modelos ajudam nisso. Experimentei a maioria das outras ferramentas disponíveis e o ClickUp ainda supera todas elas como uma plataforma completa de gerenciamento de projetos/produtos (até mesmo o Jira).

Até mesmo o plano gratuito recebe boas avaliações:

A versão gratuita do ClickUp é surpreendentemente boa... Eu a uso há meses sem precisar fazer upgrade, e ela atende à maioria das minhas necessidades.

Veja o que os clientes do Karbon têm a dizer:

Usamos o Karbon há anos e eu adoro esse programa. Ele é um pouco caro, mas vale a pena... O único recurso que o Karbon tinha e que nenhum outro programa tinha era o fluxo de trabalho colaborativo — os itens do fluxo de trabalho podiam ser atribuídos ao cliente e não apenas internamente.

💡 Dica profissional: identifique como sua equipe trabalha. Vocês seguem tarefas recorrentes, pipelines de serviços ou um modelo de tickets? Use raias ou estágios, como “Para revisão”, “Aguardando documentos” e “Campo”, para corresponder aos estágios reais do atendimento ao cliente.

Qual ferramenta de fluxo de trabalho é a melhor para empresas de contabilidade?

Depois de avaliar todos os aspectos, a escolha fica clara no debate entre Karbon e ClickUp.

O ClickUp sai na frente. 🚀

O Karbon pode atender bem aos profissionais de contabilidade, mas o ClickUp oferece um espaço de trabalho flexível e escalável que se adapta a todas as equipes, desde finanças e operações até produtos e RH.

Com ClickUp Brain, automações, documentos, painéis e chat em um só lugar, o ClickUp é a escolha mais inteligente para o gerenciamento de fluxo de trabalho moderno e dinâmico.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo. ✅