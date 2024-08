10 melhores softwares de gerenciamento de projetos com portais de clientes 2024

Atualmente, as empresas priorizam o envolvimento direto do cliente por meio de um software que oferece portais de clientes .

Essas plataformas garantem que as empresas mantenham suas equipes alinhadas e promovam a confiança, o feedback oportuno e o envolvimento colaborativo com seus clientes.

Este artigo lista as 10 principais opções de software que envolvem perfeitamente os clientes nos fluxos de trabalho do projeto. Vamos começar imediatamente e ajudá-lo a encontrar o melhor software de gerenciamento de projetos com portais de clientes para sua organização!

O que é um software de portal do cliente?

Um software de portal do cliente é uma plataforma on-line segura que permite que as empresas compartilhem documentos, arquivos, ativos digitais, informações e mensagens com seus clientes.

Há muitas vantagens em incorporar um portal do cliente em seu processo de gerenciamento de projetos:

Melhor colaboração e comunicação: Com um local centralizado para compartilhar informações sobre o projeto, os gerentes de projeto podem reduzir a quantidade de e-mails e chamadas que precisam ser trocadas. Muitos softwares de portal do cliente oferecem sistemas de bate-papo e comentários em tempo real para aprimorar ainda mais a comunicação

Com um local centralizado para compartilhar informações sobre o projeto, os gerentes de projeto podem reduzir a quantidade de e-mails e chamadas que precisam ser trocadas. Muitos softwares de portal do cliente oferecem sistemas de bate-papo e comentários em tempo real para aprimorar ainda mais a comunicação Maior envolvimento do cliente: Fornece um método de comunicação e colaboração suave que incentiva seus clientes a compartilhar livremente informações, feedback e solicitações

Fornece um método de comunicação e colaboração suave que incentiva seus clientes a compartilhar livremente informações, feedback e solicitações **Maior transparência: dá aos clientes acesso a informações do projeto em tempo real

Aumento da eficiência: Ajuda você aa economizar tempo e dinheiro ao automatizar tarefas como compartilhamento de arquivos e gerenciamento de documentos

Segurança aprimorada: Protege informações confidenciais fornecendo uma maneira segura de compartilhar arquivos e documentos

Se você está procurando uma maneira de melhorar a comunicação, a colaboração e a eficiência com seus clientes, encontrar um bom software de portal do cliente com recursos importantes, como ferramentas de colaboração, deve estar na sua lista.

Benefícios de um portal do cliente em um software de gerenciamento de projetos

Há muitos benefícios em escolher um software de gerenciamento de projetos com um portal do cliente, incluindo melhorias:

Integrações

Segurança

Custo-benefício

Facilidade de uso

Se você estiver procurando por ferramentas de gerenciamento de clientes para melhorar a comunicação, a colaboração e a eficiência com seus clientes, a integração de um portal do cliente com seu software de gerenciamento de projetos pode ser uma ótima opção.

10 melhores softwares de gerenciamento de projetos com portal do cliente

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades Software de gerenciamento de projetos do ClickUp é uma plataforma poderosa com ferramentas de portal do cliente que permite criar um local de trabalho universal para equipes com comunicações perfeitas com o cliente.

Ele oferece muitos recursos de gerenciamento de projetos, incluindo painéis, comentários, quadros brancos e ferramentas de colaboração. É possível criar tarefas, definir prazos, atribuir tarefas aos membros da equipe e acompanhar o andamento do projeto.

Se estiver procurando uma solução completa de gerenciamento de projetos e um software que possa ajudar a sua equipe a criar relacionamentos sólidos com os clientes, ClickUp CRM é uma ótima opção.

O ClickUp também oferece vários ferramentas de relatório para ajudá-lo a medir o sucesso de seus projetos.

Software ClickUp ferramentas de negócios são altamente personalizáveis e podem ser adaptadas às necessidades específicas de seus objetivos comerciais, equipe e clientes. Você também pode usar o portal do cliente para integrar novos clientes, gerenciar contratos e fornecer suporte ao cliente

melhores recursos do #### ClickUp

Totalmente personalizável para gerenciamento de recursos

Acesso móvel e via desktop para que você possa colaborar com os clientes de qualquer lugar

mais de 1.000 modelos permitem adicionar recursos, funções e ferramentas à medida que você cresce

A integração de clientes é muito fácil com o recurso personalizávelModelo de integração de clientes do ClickUp para ajudá-lo a simplificar oa integração do cliente e proporcionar uma experiência positiva ao cliente

Os painéis acompanham o andamento dos projetos, visualizam dados e tomam decisões informadas. Eles podem ser personalizados para mostrar as informações mais importantes para você, e é possível criar vários painéis para acompanhar diferentes aspectos do seu trabalho

Os comentários podem ser usados para colaborar com os membros da equipe, fornecer feedback e fazer perguntas. Você pode atribuir comentários a tarefas específicas ou @mencionar membros da equipe para chamar a atenção deles

Os quadros brancos são uma ótima maneira de visualizar seu trabalho e colocar todos na mesma página

Limitações do ClickUp

Seu rico conjunto de recursos pode criar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.566 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.566 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.775+ avaliações)

2. Segunda-feira

via Segunda-feira O Monday é um software de gerenciamento de projetos com um portal do cliente que ajuda as equipes a colaborar e realizar tarefas.

Sua interface de usuário intuitiva e simples e sua flexibilidade fazem com que o Monday se destaque. Ao contrário de várias alternativas ao Monday, ele pode ser usado por equipes de todos os tamanhos e setores.

O Monday é ideal para empresas que trabalham com clientes remotos ou que precisam compartilhar informações confidenciais.

Melhores recursos do Monday

Plataforma super intuitiva e fácil de usar

Diversos complementos, modelos e opções de personalização

É perfeitamente escalável à medida que você se expande

Limitações de segunda-feira

Alguns usuários reclamam do excesso de e-mails diários provenientes da plataforma

Alguns avaliadores dizem que o suporte ao cliente precisa melhorar

Monday preços

Gratuito

Básico : uS$ 8/mês por assento

: uS$ 8/mês por assento Standard : $10/mês por assento

: $10/mês por assento Pro : uS$ 16/mês por usuário

: uS$ 16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Monday classificações e comentários

Confira nossa comparação completa em_ Segunda-feira vs Airtable_ .

3. Zoho

via Zoho O software Zoho Projects é uma plataforma de gerenciamento de projetos baseada em nuvem com um recurso de portal do cliente. É um software cliente de gerenciamento de projetos portal que permite que as empresas compartilhem informações de projetos com seus clientes em um ambiente seguro e organizado.

Ao contrário de muitos Alternativas ao Zoho além disso, a plataforma é supereconômica e fácil de usar. Isso a torna uma ótima opção para pequenas empresas e equipes que buscam uma maneira econômica de gerenciar seus projetos.

Melhores recursos do Zoho

Oferece muitas funções e recursos

Painéis e funções de relatórios personalizáveis

Ótimo suporte ao cliente

Limitações do Zoho

As configurações podem ser difíceis de navegar

Alguns avaliadores relatam integrações instáveis

Nem todos os navegadores são compatíveis

Preços do Zoho

**Gratuito

Premium : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Enterprise: uS$ 10/mês por usuário

Zoho ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 376 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 376 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 372 avaliações)

4. Freshdesk

via Freshdesk O software de portal do cliente Freshdesk fornece uma plataforma de helpdesk aprimorada com automação e IA que simplifica o suporte ao cliente.

Adaptada para empresas, sejam elas B2B, comércio eletrônico, SaaS ou remotas, essa solução fácil de usar e escalável enfatiza o manuseio seguro de dados, a colaboração e a fácil integração com as ferramentas existentes.

Se você é uma empresa moderna que busca um sistema de suporte intuitivo, o Freshdesk pode ser uma boa opção.

Melhores recursos do Freshdesk

Capaz de unir muitas funções em uma única plataforma, como marketing, vendas, etc.

Fácil de navegar com e-mails, chat e chamadas em um único local central

Simplifica a carga de trabalho com uma solução completa

Limitações do Freshdesk

Em determinados momentos, a resposta do cliente pode ser lenta, mesmo para problemas urgentes

É difícil coordenar todas as ferramentas corretas para criar uma plataforma personalizada

Há pouca flexibilidade com módulos personalizados

Preços do Freshdesk

Gratuito

Crescimento : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Pro : $49/mês

: $49/mês Enterprise: uS$ 79/mês

Avaliações e resenhas do Freshdesk

G2 : 4.4/5 (mais de 2.961 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.961 avaliações) Capterra: 4.5/5 (3.127+ avaliações)

5. Wrike

via Wrike O Wrike é uma ferramenta completa de gerenciamento de objetivos e principais resultados (OKR) com quadros Kanban, gráficos de Gantt, controle de tempo e mais de 400 integrações.

Com fluxos de trabalho personalizados, atribuição automática e relatórios automatizados, ele otimiza a entrega e oferece visibilidade clara do progresso da equipe.

Embora alguns Alternativas do Wrike pode ser mais fácil, a plataforma oferece uma solução completa e sólida com visualizações e integrações que não são fáceis de igualar.

O Wrike é ideal para equipes que desejam simplificar o cumprimento de metas.

Melhores recursos do Wrike

Solução completa e abrangente, tudo em um

Recursos úteis para o gerenciamento de dependências

Evita que as tarefas "caiam nas fendas"

Limitações do Wrike

Os servidores às vezes ficam lentos

Menos personalizável do que alguns de seus concorrentes

Alguns usuários acham que o sistema é confuso

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe : uS$ 9,80/mês por usuário

: uS$ 9,80/mês por usuário Empresa : uS$ 24,80/mês por usuário

: uS$ 24,80/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Pinnacle: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Wrike

G2 : 4.2/5 (mais de 3.469 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 3.469 avaliações) Capterra: 4../5 (2.454+ avaliações)

6. Accelo

via Acelo Deseja gerenciar projetos e cargas de trabalho de clientes, resolver problemas de forma proativa e entender claramente o status do projeto? O software de gerenciamento de trabalho do cliente Accelo pode ser uma boa opção para você!

A plataforma oferece uma visão abrangente dos projetos com dados em tempo real sobre a equipe, o orçamento e o progresso. E seu portal do cliente é fácil de usar, tanto para empresas quanto para clientes. Os clientes podem encontrar facilmente informações, tickets de suporte, fazer upload de arquivos e deixar comentários.

O Accelo é usado por agências, empresas de consultoria, empresas de TI, empresas de marketing e muito mais.

Melhores recursos do Accelo

Acesso fácil e rápido a informações críticas

Gerencia tudo, desde tarefas até tíquetes, campanhas e muito mais

Excelente interface de usuário

Limitações do Accelo

Dificuldade com contratos de retenção, o Accello às vezes atribui automaticamente as horas restantes

Alguns revisores relatam bugs ocasionais e problemas de funcionalidade

Personalizações limitadas

Preços do Accelo

Mais : uS$ 24/mês por usuário

: uS$ 24/mês por usuário Premium : uS$ 39/mês por usuário

: uS$ 39/mês por usuário Bundle: $89/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Accelo

G2 : 404/5 (490+ avaliações)

: 404/5 (490+ avaliações) Capterra: 4.5/5 (159+ avaliações)

7. Asana

via Asana A Asana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a colaborar e realizar as tarefas.

Ela oferece uma variedade de recursos, incluindo gerenciamento de tarefas compartilhamento de arquivos e ferramentas de comunicação.

A Asana também tem um recurso completo de gerenciamento de projetos no portal do cliente que permite que as empresas compartilhem informações do projeto com seus clientes de forma segura e organizada.

Se você estiver procurando por Alternativas à Asana você pode considerar o ClickUp ou o Monday.

Melhores recursos da Asana

Interface limpa, colorida e intuitiva que facilita o monitoramento

Grande variedade de opções de integração

Oferece um plano gratuito generoso

Limitações da Asana

Funções limitadas para tarefas recorrentes

Requer uma conexão forte com a Internet para funcionar corretamente

É necessário adquirir pelo menos 2 licenças para fazer o upgrade de gratuito para pago

Preços da Asana

Básico : Gratuito

: Gratuito Premium : uS$ 10,99/mês por usuário

: uS$ 10,99/mês por usuário Business: uS$ 24,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Asana

G2 : 4.3/5 (mais de 9.457 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 9.457 avaliações) Capterra: 4.5/5 (12.096+ avaliações)

8. Smartsheet

via Smartsheet O software de planilhas Smartsheet é uma plataforma baseada em nuvem para execução de trabalho que ajuda as equipes a planejar, monitorar, automatizar e gerar relatórios sobre todo o seu trabalho. Ele oferece poderosas ferramentas de automação, alta flexibilidade e personalização, além de recursos colaborativos para melhorar sua comunicação.

O portal do cliente do Smartsheet é uma forma segura e personalizável de compartilhar informações de projetos com clientes e consumidores. Ele permite que os clientes visualizem cronogramas, orçamentos e marcos do projeto, façam upload de arquivos e deixem comentários.

Enquanto Alternativas ao Smartsheet pode oferecer uma seleção muito mais ampla de recursos, ferramentas e automações, sendo uma excelente opção para pequenas empresas que desejam manter as coisas simples.

Melhores recursos do Smartsheet

Recursos robustos de comunicação permitem planos de comunicação abrangentes

Excelentes recursos de automação, controle de tempo e relatórios de progresso

Faz um excelente trabalho de controle e priorização de cargas de trabalho

Limitações do Smartsheet

Vários usuários têm problemas para encontrar o caminho para as personalizações e exibições mais simples

Apresenta uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Smartsheet

Gratuito

Pro : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $25/mês por usuário

: $25/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Smartsheet ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 14.193 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 14.193 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.980 avaliações)

9. Trello

via Trello O Trello oferece uma abordagem altamente visual para projetos e gerenciamento de clientes . Seu sistema de quadro Kanban ajuda as equipes a organizar e acompanhar seu trabalho de uma forma que torna tudo mais divertido.

Por fim, você pode usar os Power-Ups do Trello para adicionar a funcionalidade de portal do cliente aos seus quadros. Há vários Power-Ups que podem ser usados para essa finalidade, como o Power-Up Portal do Cliente e o Power-Up Colaboradores.

É difícil encontrar Alternativas ao Trello que igualam sua simplicidade visual, mas você pode considerar o Wrike ou o ClickUp, pois ambos também oferecem visualizações de quadros Kanban.

Melhores recursos do Trello

Design visual incrível e plataforma fácil de usar

Super fácil de usar, mesmo para iniciantes

Ótima oferta pelo preço

Limitações do Trello

Em algumas circunstâncias, seu design pode ser limitado (como a ausência de rolagem lateral)

Pode ser difícil para o gerenciamento de tarefas ao lidar com vários projetos e clientes

Fácil de perder informações se você cometer um erro

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: uS$ 7,38+/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Trello

G2 : 4.4/5 (mais de 13.367 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 13.367 avaliações) Capterra: 4.5/5 (22.691+ avaliações)

10. OneDesk

via OneDesk Procurando uma combinação de HelpDesk e ferramentas de gerenciamento de projetos? O Portal do Cliente de Gerenciamento de Projetos OneDesk ajuda as equipes a colaborar, acompanhar o progresso e entregar resultados.

O OneDesk ajuda as equipes a gerenciar projetos do início ao fim, fornecer suporte ao cliente e comunicações e gerar relatórios que acompanham o progresso e identificam tendências.

O software de gestão de projetos baseado na nuvem OneDesk é uma boa escolha para pequenas e médias empresas que pretendem aceder a dados a partir de qualquer lugar com uma ligação à Internet.

Melhores características do OneDesk

Combina vários recursos em uma única plataforma

Fácil de usar e configurar

Faz um bom trabalho simplificando todos os dados do projeto

Limitações do OneDesk

Opções de personalização limitadas

Não é adequado para empresas de nível empresarial

Não há versão gratuita

Preços do OneDesk

Padrão : $11,99/mês por usuário

: $11,99/mês por usuário Premium : $13,99/mês por usuário

: $13,99/mês por usuário Enterprise: uS$ 15,99/mês por usuário

OneDesk ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 31 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 31 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 9 avaliações)

Escolhendo o software de gerenciamento de projetos certo para a colaboração do cliente

Colaboração eficiente da equipe de gerenciamento de projetos e integração perfeita comunicação com o cliente são mais importantes do que nunca.

As 10 ferramentas de software de gerenciamento de projetos com portais de clientes que exploramos neste artigo destacam a combinação de funcionalidade, facilidade de uso e transparência que as empresas exigem em 2023.

O ClickUp oferece um conjunto abrangente de ferramentas adaptadas para atender às necessidades exclusivas de cada equipe.

Seja para lidar com vários projetos, colaborar com clientes ou buscar uma melhor organização de tarefas, o ClickUp tem tudo o que você precisa. Mergulhe em suas centenas de recursos e veja em primeira mão como ele pode revolucionar a maneira como suas equipes trabalham.

Experimente o ClickUp agora e transforme sua experiência de gerenciamento de projetos!