Os 10 principais softwares de contabilidade de projetos para maximizar o ROI do projeto em 2024

O objetivo final de qualquer empresa é retornar o investimento e gerar lucro. Para isso, ela precisa gerenciar as finanças de forma impecável. É aí que entra a contabilidade do projeto entra em cena. 🧾

Entretanto, é mais fácil falar do que fazer contabilidade - é um dos trabalhos mais propensos a erros no mundo.

Felizmente, isso mudou consideravelmente nos últimos anos com o surgimento do software de contabilidade de projetos. Essas ferramentas simplificaram a contabilidade do projeto por meio da interface gráfica do usuário (GUI) e da automação. Elas também oferecem recursos baseados em orçamento e previsão para ajudar as empresas a fazer decisões financeiras orientadas por dados sobre seus projetos.

Vamos revisar os 10 principais softwares de contabilidade de projetos, analisar seus pontos fortes e fracos e explorar como eles podem ajudar sua empresa a crescer. 🌷

O que você deve procurar no melhor software de contabilidade de projetos?

A contabilidade de projetos é bem diferente da contabilidade financeira geral, pois se concentra mais na saúde do projeto do que na tributação e conformidade de uma empresa. Para fazer bem o seu trabalho, seu software de contabilidade de projetos deve ter os seguintes recursos exclusivos:

Rastreamento dos custos do projeto em cada fase: Um projeto passa por vários estágios e incorre em custos durante todo o processo. Para entender completamente o impacto desses custos em seu projeto, o software deve permitir o acompanhamento dos custos relacionados ao projeto em cada fase ou estágio Rastreamento de tempo: Essa funcionalidade permite que seus colegas de equipe registrem o número de horas que trabalharam em um projeto específico. É fundamental para manter o controle dos custos salariais em nível de projeto Relatórios específicos do projeto: Um bom software de contabilidade também oferece recursos robustos de relatórios para gerar e exportar relatórios financeiros, permitindo uma visão geral clara de todos os custos relacionados ao projeto Integrações: Se o seu software de contabilidade de projetos puder se integrar ao software de contabilidade geral, ele poderá simplificar significativamente o trabalho da equipe de contabilidade. Da mesma forma, ele deve se integrar aos aplicativos de gerenciamento de projetos para sincronizar facilmente os dados relevantes e o progresso do trabalho Orçamento e previsão: Ter essas opções em seu software de contabilidade de projetos permite planejar com antecedência e ter uma ideia geral do desenvolvimento futuro do projeto

Os 10 melhores softwares de contabilidade de projetos para usar em 2024

Embora existam centenas de soluções de contabilidade de projetos apenas algumas delas atendem aos critérios acima. Analisamos as opções disponíveis, o que elas oferecem e o que está faltando para compilar esta lista dos 10 melhores softwares de contabilidade de projetos. Vamos ver quem foi escolhido! 🏆

Registre o tempo à medida que avança ou insira-o manualmente com o controle de tempo no ClickUp

O ClickUp oferece vários recursos de gerenciamento de projetos, inclusive aqueles projetados para a contabilidade de projetos. Ele começa com Rastreamento de tempo do ClickUp que permite que os membros da sua equipe acompanhem e registrem o tempo que estão investindo na conclusão de tarefas.

O processo de controle é muito fácil - você clica em um botão para iniciar o controle. Depois que uma tarefa é concluída, você ou o membro da sua equipe interrompe o tempo, que é automaticamente adicionado à tarefa selecionada. Os membros da sua equipe podem marcar a entrada de tempo como Billable para faturá-la ou até mesmo deixar um comentário se algo estiver fora do normal. ⏲️

Além do controle de tempo, acompanhe o progresso do seu projeto usando marcos. Com Marcos do ClickUp com o ClickUp Milestones, você pode marcar tarefas específicas em um projeto e, à medida que as concluir, o progresso do projeto e os status das tarefas serão atualizados automaticamente. Você pode definir status personalizados de tarefas e projetos ou escolher um dos status padrão, como

No caminho certo

Atrasado

Em andamento

Pendente

À medida que os membros da sua equipe concluem várias tarefas e registram suas entradas de tempo, pode se tornar um pouco entediante analisá-las. Mas não com Contabilidade ClickUp -Sua exclusiva Visão de tabela permite analisar vários registros de horas simultaneamente.

Organize, classifique e filtre tarefas na exibição de tabela do ClickUp 3.0 para obter insights mais rapidamente sobre todo o seu trabalho

A exibição de tabela eleva as planilhas a um novo patamar, permitindo vincular tarefas, membros da equipe e até mesmo documentos dentro das células, criando um banco de dados visual e interativo do trabalho realizado.

Você e os membros da sua equipe podem atualizar facilmente as células e adicionar notas, entradas de tempo, status de tarefas, custos e outros detalhes para cada tarefa. Em seguida, é possível analisar seus dados financeiros antes de fazer as transações. 💸

O ClickUp também pode simplificar significativamente os relatórios de clientes, pois permite criar painéis de controle de clientes. Com Dashboards do ClickUp no ClickUp Dashboards, você pode adicionar widgets para relatórios, faturamento, lembretes de pagamento e muito mais. Quando estiver satisfeito com os resultados, envie-os para o respectivo cliente por meio de um link compartilhável.

melhores recursos do #### ClickUp

Conjunto de recursos dedicados à contabilidade

Controle de tempo

Painéis de controle do cliente

Planilhas versáteis na forma de exibição de tabela

Diversos modelos prontos, incluindo oModelo de contabilidade do ClickUp para auxiliar na geração de relatórios financeiros eplanejamento de negócios* Marcos de projetos

Automações e lembretes

Limitações do ClickUp

Pode ser inicialmente complicado para usuários de primeira viagem

A variedade de recursos pode ser muito complexa para prestadores de serviços independentes

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços disponíveis mediante solicitação

Preços disponíveis mediante solicitação ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. NetSuite

Via: Oracle NetSuite O NetSuite da Oracle é um pacote completo de planejamento de recursos empresariais (ERP) que ajuda as empresas a a gerenciar suas operações planejar e utilizar recursos . Ele vem com o SuiteProjects - software de contabilidade de projetos que ajuda as empresas a gerenciar despesas, lucratividade e orçamentos no nível do projeto com relatórios detalhados. 📊

Ele também permite que você analise e compare rapidamente as despesas reais com o orçamento e a lucratividade com a previsão, o que é conhecido como forecast tracking.

Gráficos e relatórios fáceis de entender simplificam a interpretação dos dados. Ao mesmo tempo, sua integração com o NetSuite Cloud Accounting vincula automaticamente todas as suas transações a uma entrada de contabilidade geral.

O SuiteProjects também oferece suporte integrado a faturamento, permitindo que você crie e envie faturas recorrentes. Por fim, painéis de controle e relatórios otimizam seu fluxo de trabalho e facilitar o compartilhamento das finanças do projeto e de outras informações com as partes interessadas relevantes.

Melhores recursos do NetSuite

Contabilidade de vários projetos com espaços dedicados

Integração com o software NetSuite Cloud Accounting e NetSuite ERP

Rastreamento de previsões

Análise de despesas entre orçamento e fatos

Faturamento com suporte para faturas recorrentes automatizadas

Painéis e relatórios personalizados

Limitações do NetSuite

A interface do usuário pode ser um pouco intimidadora

Pode ser muito caro para usuários comuns

Preços do NetSuite

Preços disponíveis mediante solicitação

Avaliações e resenhas do NetSuite

G2: 4/5 (mais de 2.800 avaliações)

4/5 (mais de 2.800 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.400 avaliações)

3. Freshbooks

Via: Livros frescos O Freshbooks traz uma abordagem fresh para o software de contabilidade. Ele permite que você gerencie as contas de vários projetos, enquanto uma interface de usuário altamente polida torna o trabalho de contabilidade, às vezes tedioso, mais divertido e envolvente. ✨

A funcionalidade de controle de tempo permite registrar o tempo gasto em qualquer projeto, que pode ser adicionado às faturas. Você pode escolher um modelo e criar faturas com aparência profissional em minutos.

O controle de despesas é igualmente fácil:

Colete todas as suas faturas Tire fotos delas Faça o upload delas para o Freshbooks

A plataforma extrairá automaticamente o valor da despesa, a data e os detalhes do fornecedor. Em seguida, você pode começar a fazer o orçamento, pois a funcionalidade de companhamento de orçamento ajuda a garantir que suas despesas não saiam do controle.

Melhores recursos do Freshbooks

Integra-se com aplicativos de gerenciamento de projetos como Asana, Basecamp, etc.

Controle de tempo e orçamento

Fatura emodelos de contabilidade* Lembretes de pagamento automatizados e gerenciamento de cobranças

Soluções de pagamento integradas para pagamentos de faturas

Registro de despesas com fotos e e-mails

Limitações do Freshbooks

O recurso de digitalização de recibos para registrar despesas pode ser lento

O aplicativo pode não ser escalável para pequenas empresas

Preços do Freshbooks

Lite: US$ 4,25/mês

US$ 4,25/mês Plus: $7,50/mês

$7,50/mês Premium: $13,75/mês

$13,75/mês Select: Preços disponíveis mediante solicitação

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

Avaliações e resenhas do Freshbooks

G2: 4,5/5 (mais de 650 avaliações)

4,5/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.300 avaliações)

4. Certinia (anteriormente FinancialForce)

Via: Certinia A Certinia faz parte da família de software Salesforce, portanto, é certo que ela se integra muito bem com seus "membros da família" Por exemplo, ele pode buscar seus clientes no Salesforce CRM, para que você não precise adicioná-los manualmente.

Ele permite que você gerencie as contas de todos os seus projetos e acompanhe a receita e os custos durante vários estágios do ciclo de vida do projeto. O rastreamento em tempo real da receita planejada e das finanças do projeto permite analisar a lucratividade, as despesas e outros dados financeiros do projeto.

E, graças à integração com a Contabilidade da Certinia, todas as suas transações são automaticamente sincronizadas com razão geral registros. 📒

Por fim, ele também permite previsão de finanças e rastreamento da previsão com base em transações e dados disponíveis em suas contas, bem como no Salesforce CRM. Isso pode ser útil para prever seus fluxos de caixa, lucratividade e outros dados financeiros.

melhores recursos do #### Certinia

Integração com o Salesforce

Acompanhamento em vários estágios das finanças do projeto

Acompanhamento da receita planejada

Orçamento do projeto e acompanhamento do orçamento

Previsão e rastreamento de previsões

Limitações da Certinia

O carregamento leva muito tempo para alguns usuários

As ferramentas de visualização de dados às vezes não mostram os dados mais recentes

Preços da Certinia

Preços disponíveis mediante solicitação

Avaliações e resenhas da Certinia

G2: 4,1/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,1/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 3,8/5 (mais de 40 avaliações)

5. Corrida

Via: Executado O Runn é principalmente um software de gerenciamento de recursos, mas vem com alguns recursos úteis de contabilidade de projetos. Ele tem uma funcionalidade de planejamento e orçamento para alocar recursos financeiros para várias despesas e metas relacionadas aos seus projetos.

Acompanhe os planos em relação ao orçamento especificado para garantir que você não gaste demais. A funcionalidade de controle de tempo também está presente para controlar o tempo programado ou já gasto pelos membros da sua equipe em um determinado projeto, juntamente com o respectivo custo. 💰

Mas talvez a melhor parte do Runn seja sua capacidade de adicionar projetos provisórios. Use o recurso para adicionar projetos atualmente em negociação ao seu plano de projeto. Uma vez adicionados, o Runn pode mostrar visualmente como esses projetos afetarão sua situação financeira se forem confirmados.

Melhores recursos do Runn

Espaços dedicados para vários projetos

Planejamento de projetos provisórios

Controle de tempo

Orçamento e planejamento

Previsão

Recursos de relatórios com métricas personalizáveis

limitações do #### Runn

As integrações personalizadas podem levar algum tempo para serem configuradas

Alguns níveis de permissão não estão disponíveis

Preços do Runn

Gratuito

Pro: $8/mês

$8/mês Enterprise: Preços disponíveis mediante solicitação

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

Runn classificações e comentários

G2: 4,5/5 (1 avaliação)

4,5/5 (1 avaliação) Software Advice: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

6. Previsão

Via: Previsão O Forecast tem alguns recursos de contabilidade de projeto, mas, coletivamente, eles formam uma solução muito robusta para acompanhar as finanças do seu projeto.

Ele permite acompanhar os orçamentos do projeto em tempo real para identificar o que está custando dinheiro e o que está gerando dinheiro. Seus relatórios abrangentes também fornecem informações sobre onde você está perdendo mais dinheiro em todo o seu portfólio de projetos, de modo que você possa impedir que os projetos se excedam antes que eles destruam completamente as finanças da sua empresa. 💣

O Forecast se integra ao QuickBooks e ao Xero, de modo que todas as transações do projeto podem ser sincronizadas automaticamente com o software de contabilidade central. Seus avisos de risco alimentados por IA permitem que você saiba com antecedência quando está prestes a ultrapassar os limites do orçamento.

melhores recursos do #### Forecast

Rastreamento de projetos em nível de portfólio

Faturamento inteligente e automatizado

Previsões e avisos orçamentários com tecnologia de IA

Integra-se com outras soluções de contabilidade, como Xero e QuickBooks, e soluções de gerenciamento de projetos, como Asana e Monday.com

Controle de tempo

Faturamento

limitações do #### Forecast

Pode haver uma curva de aprendizado acentuada

A adição de orçamentos a projetos de tempo e material não está disponível

Previsão de preços

Pró: Preço disponível mediante solicitação

Preço disponível mediante solicitação Mais: Preço disponível mediante solicitação

Avaliações e opiniões sobre o Forecast

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

7. Paymo

Via: Pagamento Paymo pode soar como alguém pedindo para você pagar mais. Mas, na realidade, ele ajuda você a economizar dinheiro e ganhar mais em seus projetos, fornecendo recursos para:

Orçamento

Controle de despesas

Controle de rentabilidade

O Paymo também oferece controle de tempo e métodos de faturamento baseados em tarefas para os membros da sua equipe. Ele é compatível com mais de 85 moedas e 15 idiomas para faturamento, o que lhe confere uma vantagem exclusiva sobre Alternativas ao Paymo .

Os modelos de faturas facilitam significativamente a criação de faturas, enquanto o processamento de pagamentos integrado facilita ainda mais o pagamento e o recebimento dos pagamentos de seus clientes. 💸

Por fim, o Paymo se integra ao QuickBooks e ao Xero para sincronizar as despesas do seu projeto com as entradas do razão geral.

Melhores recursos do Paymo

Orçamento

Controle de despesas

Controle de horas

Faturamento em mais de 15 idiomas e mais de 85 moedas

Integração com PayPal, Stripe e Authorize.net para receber pagamentos

Acompanhamento da lucratividade no nível do projeto e do cliente

Integração com outros serviços de contabilidade (QuickBooks, Xero, etc.)

Limitações do Paymo

Não há aplicativos dedicados para MacOS e iOS

A funcionalidade do aplicativo para Android é um pouco limitada em comparação com a versão para desktop

Preços do Paymo

Gratuito

Iniciante: $5,9/mês

$5,9/mês Escritório pequeno: $10,9/mês

$10,9/mês Empresa: $16,9/mês

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

Avaliações e críticas do Paymo

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

8. Plano de controle

Via: Plano de controle O Meisterplan é um sistema de gerenciamento de portfólio de projetos e aplicativo de planejamento da força de trabalho com a funcionalidade padrão de contabilidade de projeto incorporada a ele.

A plataforma permite que os gerentes de projeto planejem orçamentos e acompanhem as despesas reais em relação a eles, realizem análises de custo e benefício e estimem os custos totais do projeto com base nas despesas.

O Meisterplan se integra a todos os softwares populares de gerenciamento de projetos, plataformas de inteligência de negócios e plataformas de análise de dados para obter dados de projetos para análise.

Melhores recursos do Meisterplan

Compare os custos planejados com os reais

Planejamento orçamentário

Análise de custo e benefício

Relatórios financeiros

Integração com ferramentas de gerenciamento de projetos

Limitações do Meisterplan

Recursos operacionais de gerenciamento de projetos, como planejamento de tarefas, não estão disponíveis

O recurso de planejamento de recursos em tempo parcial poderia ser melhorado

Preços do Meisterplan

Básico: $660/mês

$660/mês Pro: $880/mês

$880/mês Premium: $2.480/mês

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

Meisterplan avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

4,8/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

9. Kantata (anteriormente Mavenlink)

Via: Kantata A Kantata surgiu a partir da Mavenlink e da Kimble, duas empresas líderes em software de automação de serviços profissionais (PSA).

A plataforma oferece funcionalidade de orçamento e previsão com detalhes granulares para que você possa planejar todos os aspectos do seu projeto. Ela permite que você acompanhe as previsões e o reconhecimento da receita em tempo real, fornecendo todos os dados e informações necessários para executar projetos dentro dos orçamentos alocados. 📈

A funcionalidade integrada de faturamento facilita a cobrança de seus clientes, enquanto os recursos especiais para auxiliar no fechamento do mês ajudam a atualizar as previsões à medida que a receita é reconhecida. Por fim, o controle de tempo e o controle de despesas no nível do projeto facilitam o registro dos custos do projeto para você e para os membros da sua equipe.

melhores recursos do #### Kantata

Previsão em tempo real

Orçamento

Faturamento com modelos personalizáveis

Controle de horas

Controle de despesas

Relatórios e painéis de controle

Limitações do Kantata

A interface do usuário está um pouco desatualizada

O uso dos recursos pode ser um pouco complicado no início

Preços da Kantata

Preços disponíveis mediante solicitação

Avaliações e opiniões sobre o Kantata

G2: 4,2/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

10. Sage

Via: Sage A Sage oferece várias soluções de contabilidade para diferentes setores e casos de uso, incluindo contabilidade financeira geral. Seu módulo de contabilidade de projetos vem integrado ao Sage Intacct e automatiza o controle de tempo, o faturamento de projetos, o custo de serviços e até mesmo o reconhecimento de receitas para simplificar tudo.

Gráficos de Gantt, relatórios de lucratividade de projetos e de clientes ajudam você a entender:

Para onde seu dinheiro está indo: as despesas mais significativas De onde está vindo: os clientes ou projetos mais lucrativos 🤑

A integração com a contabilidade financeira geral da Sage sincroniza todas as transações do projeto com as entradas do razão geral, e a funcionalidade de faturamento integrada permite que você fature seus clientes facilmente.

Painéis de controle específicos por função informam seus clientes e colegas sobre o estágio em que o projeto se encontra e geram relatórios sobre o status do projeto utilização de recursos, receita, custos, etc., para ter uma ideia da lucratividade do projeto.

melhores recursos do #### Sage

Orçamento e controle orçamentário

Previsão de receita

Controle de tempo

Faturamento

Integração com a contabilidade financeira geral da Sage

Painéis de controle específicos por função

Limitações do Sage

Problemas ocasionais com a sincronização de pagamentos

Painéis não incluídos no plano básico

Preços da Sage

Preços disponíveis mediante solicitação

Avaliações e resenhas da Sage

G2: 4,3/5 (mais de 2.800 avaliações)

4,3/5 (mais de 2.800 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 500 avaliações)

Maximize a lucratividade do projeto com um software robusto de contabilidade de projetos

A contabilidade de projetos pode ser um trabalho tedioso e demorado, e o orçamento e a previsão financeira podem ser ainda mais exigentes. Um software sólido de contabilidade de projetos pode ajudá-lo com ambos. Se ainda estiver em dúvida sobre qual software de contabilidade escolher, aqui está nossa sugestão: Escolha o ClickUp!_ 🏆

O ClickUp permite que você gerencie sua contabilidade automatizando e simplificando o processo por meio da exibição em tabela e dos painéis. Seus robustos recursos de relatório e análise podem ajudá-lo a planejar, orçar e prever praticamente qualquer métrica financeira. Registre-se no ClickUp -você não vai querer voltar para nenhum outro software de contabilidade.