Como usar a IA na contabilidade (casos de uso e ferramentas)

Se há uma coisa com a qual o mundo dos negócios está animado em 2024, deve ser o uso de IA para se tornar mais eficiente -de maneiras novas e inesperadas!

A presença da IA pode ser sentida em todos os setores, desde recomendações personalizadas em serviços de streaming até carros autônomos. Ela aprende rapidamente com os humanos e transforma esse conhecimento para remodelar nossos processos de trabalho.

O setor contábil não é exceção. À medida que os dados impulsionam o mundo dos negócios, os formulários de contabilidade e os contadores buscam cada vez mais maneiras de aproveitar a IA para melhorar a eficiência e a precisão.

Para entender como a inteligência artificial pode ser usada na contabilidade, exploraremos vários Ferramentas de IA que tornam os processos e fluxos de trabalho contábeis mais rápidos e precisos.

Entendendo a IA na contabilidade

O setor de contabilidade está passando por uma transformação significativa impulsionada pela aplicação estratégica de tecnologias de IA.

Essa integração aproveita os algoritmos de aprendizado de máquina e o processamento de linguagem natural para automatizar e aprimorar várias funções contábeis.

O impacto da IA se estende por várias tarefas, incluindo relatórios financeiros e gerenciamento contábil de projetos . Ele agiliza as auditorias e garante a conformidade, detectando proativamente atividades fraudulentas e realizando análises aprofundadas dos dados.

**A IA substituirá os contadores?

Embora a IA seja excelente na automação de várias tarefas, ela não pode substituir totalmente os contadores humanos.

Habilidades humanas fundamentais, como bom senso, comunicação aberta e pensamento crítico, continuam sendo essenciais para práticas contábeis eficazes.

Os contadores públicos certificados (CPAs) continuam sendo indispensáveis para lidar com questões contábeis complexas e tomar decisões. Por meio de supervisão e intervenção humana, eles garantem a precisão e a aplicação ética dos princípios contábeis.

A IA na contabilidade tem vários usos. Este artigo lista os mais proeminentes.

Como usar a IA na contabilidade para diferentes casos de uso

O software de contabilidade com IA transforma a forma como os contadores abordam as tarefas diárias, desde a entrada de dados até a tomada de decisões estratégicas.

Ao mesmo tempo em que torna os resultados mais precisos, os profissionais de contabilidade fazem mais em menos tempo, concentrando-se em coisas que precisam de toda a sua atenção.

Vamos nos aprofundar em cinco casos de uso específicos em que a IA está revolucionando os processos contábeis:

1. Uso de análise de dados preditivos

A IA pode analisar vastos dados financeiros, discernindo padrões ocultos e identificando riscos potenciais que podem passar despercebidos pelos humanos.

A análise preditiva alimentada por IA é uma tecnologia transformadora que afeta as funções dos profissionais de contabilidade e finanças. Ao automatizar a tarefa muitas vezes tediosa de geração de relatórios, os profissionais financeiros podem dedicar seus conhecimentos a uma função mais estratégica: a avaliação.

No entanto, lembre-se de que os resultados da IA exigem atenção humana cuidadosa. Em última análise, os contadores devem avaliar meticulosamente a precisão e a confiabilidade das previsões geradas.

Esse processo de avaliação deve abranger benchmarking em relação aos resultados estabelecidos, empregando técnicas de validação cruzada, utilizando métricas apropriadas e examinando criticamente os possíveis vieses nos dados ou algoritmos.

Por meio dessa avaliação rigorosa, a experiência humana garante que os insights de IA sejam aproveitados de forma eficaz para impulsionar a tomada de decisões informadas.

2. Auditorias simplificadas com conformidade aprimorada

Os processos tradicionais de auditoria podem ser demorados e exigir muitos recursos. A IA pode simplificar o processo automatizando a extração de dados, a amostragem e as tarefas de avaliação de riscos. Isso permite que os auditores dediquem seus conhecimentos a áreas mais complexas, melhorando a eficiência e a eficácia gerais das auditorias.

A IA pode ser usada para analisar dados históricos de auditoria para identificar áreas de fraqueza recorrente, permitindo uma abordagem mais proativa para garantir a conformidade contínua.

3. Detecção de fraudes mais fácil

A atividade fraudulenta pode representar uma ameaça financeira significativa, muitas vezes não sendo detectada até que um dano significativo seja causado. A IA atua como uma ferramenta poderosa na luta contra a fraude.

Algoritmos avançados podem analisar padrões de gastos e identificar transações incomuns ou atividades que se desviam das normas estabelecidas. Isso permite a detecção e a investigação proativas, minimizando as perdas financeiras.

Estudo de caso: Uso de IA para encerrar contas ativas de mula de dinheiro

Um dos maiores bancos digitais da Europa foi alvo de um esquema de lavagem de dinheiro usando falsos anúncios classificados on-line. Sua equipe de fraude teve dificuldades para acompanhar os criminosos que abriam e esvaziavam rapidamente as contas de mula de dinheiro. Feedzai a Feedzai, uma empresa que fornece soluções de fraude e crimes financeiros com tecnologia de IA, utilizou a IA de duas maneiras importantes para combater esse desafio:

BionicIDs: A IA, especificamente a aprendizagem profunda, foi usada para criar identificadores exclusivos (BionicIDs) para cada usuário do banco. Esses IDs analisaram a biometria comportamental do usuário (padrões de digitação, movimentos do mouse), a análise comportamental (como ele navega no banco on-line), os dados do dispositivo (modelo do telefone, sistema operacional) e os dados da rede (endereço IP, localização). Essa visão abrangente permitiu que o banco identificasse atividades suspeitas, mesmo que os criminosos usassem nomes falsos ou dispositivos diferentes Análise de rede: A IA analisou continuamente o contexto dinâmico de cada sessão bancária. Isso incluía fatores como os dispositivos usados, conexões de rede e locais. Ao mapear essas relações, a IA pode identificar conexões entre contas aparentemente diferentes. Por exemplo, se várias contas fossem acessadas do mesmo dispositivo ou rede, apesar de terem nomes diferentes, a IA poderia sinalizá-las como pertencentes ao mesmo criminoso

Essa combinação de técnicas de IA permitiu que o banco:

Identificar contas de mula de dinheiro com muito mais rapidez, interrompendo-as antes que pudessem ser usadas para fraude

Vincular contas aparentemente não conectadas ao mesmo criminoso com base em padrões de comportamento e de rede

Compreender os métodos dos criminosos e prever futuros ataques

Com o uso da IA, o banco fechou mais de 400 contas de mula de dinheiro e forneceu informações valiosas à polícia para investigar a rede criminosa.

4. Contabilidade automatizada

Historicamente, as tarefas repetitivas têm limitado os profissionais de contabilidade, consumindo horas valiosas que poderiam ser mais bem gastas em análises estratégicas.

A entrada de dados de faturas e recibos, a reconciliação bancária e a manutenção do registro geral são tarefas que agora estão prontas para a automação de processos robóticos.

Adeptos do reconhecimento de padrões e da extração de dados, os algoritmos de IA podem automatizar os processos com precisão e foco no laser. Isso libera os contadores de tarefas tediosas, como a manipulação manual de dados, e minimiza significativamente o risco inerente de erro humano.

Dica profissional: Use estes 10 modelos gratuitos de contabilidade no Excel e no ClickUp para acelerar seus processos e obter sempre uma reconciliação precisa.

5. Aumente a precisão com o aprendizado de máquina

A integridade dos dados financeiros é fundamental na contabilidade. A IA se destaca na análise de vastos conjuntos de dados com precisão exata.

Os algoritmos de aprendizado de máquina podem ser treinados para identificar inconsistências, outliers e possíveis erros em transações financeiras. Essa abordagem proativa reduz significativamente a probabilidade de erros escaparem, protegendo a integridade dos registros financeiros.

Estudo de caso: Automação fiscal da Deloitte usando IA e aprendizado de máquina A Deloitte fez uma parceria com a Kortical para usar IA em seus processos fiscais. O objetivo do projeto era automatizar tarefas e aumentar a eficiência. A Deloitte forneceu a experiência e os dados de domínio, enquanto a Kortical ofereceu sua plataforma de IA e recursos de ciência de dados. A Kortical criou um modelo de aprendizado de máquina que podia aplicar automaticamente a legislação tributária e estruturar os dados do cliente, reduzindo o tempo de processamento humano de 5 horas para 6 minutos, uma melhoria de 50 vezes. Esse projeto levou 6 meses e alcançou uma precisão de nível humano (superior a 90%) nos cálculos fiscais.

Esses são apenas alguns exemplos de IA revolucionando a profissão contábil. Com a evolução da tecnologia de IA, podemos esperar o surgimento de aplicativos ainda mais inovadores, transformando ainda mais a forma como a contabilidade é praticada.

Uso de software de IA para contabilidade

Existe um software de contabilidade com IA? software de gerenciamento de projetos contábeis que pode fazer tudo isso? ClickUp pode aliviar a carga de tarefas repetitivas e processos essenciais em grande parte, se não completamente.

Como uma plataforma de gerenciamento de trabalho e produtividade, ela atende a todos os setores, grandes ou pequenos. Com soluções especializadas para diferentes departamentos, você pode realizar todas as pequenas tarefas - do gerenciamento de tarefas ao controle de tempo - em uma única plataforma com o ClickUp.

Vamos dar uma olhada em como o ClickUp ajuda os contadores e profissionais de finanças.

1. Abandone o trabalho de contabilidade Software de gerenciamento de projetos contábeis da ClickUp pode ser usado de várias maneiras quando combinado com os recursos de IA da plataforma.

Acompanhe com eficiência cada movimento financeiro e mantenha uma trilha de auditoria completa com o ClickUp Brain's Ferramentas de contabilidade com IA .

O sistema registra todas as atividades financeiras e compartilha regularmente as principais atualizações com as partes interessadas, garantindo um registro completo e preciso para fins de auditoria e conformidade regulamentar.

Desde a redução do trabalho manual com a automação até o uso dos recursos de processamento de linguagem natural da IA para resumo, vamos ver como você pode aproveitar essas ferramentas em cada etapa do processo.

Automatize tarefas contábeis, atualizações de projetos, relatórios de status e muito mais com o AI Project Manager™ do ClickUp Brain

Vamos ver primeiro como Cérebro ClickUp pode ajudar a melhorar a eficiência e a precisão da sua equipe de contabilidade:

Lembranças automatizadas : O ClickUp Brain o lembra quando as contas precisam ser pagas ou quando os relatórios devem ser entregues. Você não perderá prazos porque oFerramentas de automação de IA controlarão os prazos para você

: O ClickUp Brain o lembra quando as contas precisam ser pagas ou quando os relatórios devem ser entregues. Você não perderá prazos porque oFerramentas de automação de IA controlarão os prazos para você Pesquisa inteligente : Se precisar encontrar uma fatura ou um registro financeiro específico, o ClickUp Brain pesquisará rapidamente em todos os seus arquivos e na base de conhecimento da empresa e mostrará o registro correto

: Se precisar encontrar uma fatura ou um registro financeiro específico, o ClickUp Brain pesquisará rapidamente em todos os seus arquivos e na base de conhecimento da empresa e mostrará o registro correto Análise de dados : A IA pode analisar seus números e fornecer insights sobre os hábitos de gastos. Dessa forma, você pode rastrear, categorizar e organizar as despesas comerciais sem esforço. Por exemplo, ela pode perceber que você gasta muito dinheiro em uma área e sugerir maneiras de cortar custos

: A IA pode analisar seus números e fornecer insights sobre os hábitos de gastos. Dessa forma, você pode rastrear, categorizar e organizar as despesas comerciais sem esforço. Por exemplo, ela pode perceber que você gasta muito dinheiro em uma área e sugerir maneiras de cortar custos Resumos e atualizações de tarefas : Use os recursos de processamento de linguagem natural do ClickUp Brain para resumir todas as subtarefas, bate-papos ou qualquer conversa no ClickUp em segundos, para fornecer contexto sobre o que está acontecendo ou o que está por vir em termos de trabalho

: Use os recursos de processamento de linguagem natural do ClickUp Brain para resumir todas as subtarefas, bate-papos ou qualquer conversa no ClickUp em segundos, para fornecer contexto sobre o que está acontecendo ou o que está por vir em termos de trabalho Relatórios e painéis personalizados: Gere relatórios a partir de dados preenchidos e apresente-os em formatos claros e visualmente atraentes (tabelas e gráficos), identifique facilmente tendências e tome decisões informadas com oFerramentas de IA para visualização de dados De CFOs da Fortune 500 e CPAs autônomos a empresas de contabilidade de grande porte, qualquer pessoa pode usar o ClickUp Brain com um plano ClickUp pago!

2. Gerencie equipes de contabilidade e clientes em um só lugar

O Software de Gerenciamento de Projetos Contábeis do ClickUp apresenta recursos robustos que capacitam as equipes de contabilidade a gerenciar pessoas e projetos com eficiência.

Visualize seus dados do seu jeito, gere relatórios perspicazes e monitore o progresso em um piscar de olhos usando painéis no Software de Gerenciamento de Projetos Contábeis do ClickUp

Crie um hub central para toda a comunicação e colaboração do projeto. Os profissionais de contabilidade podem compartilhar documentos, arquivos e anotações dentro dos projetos, eliminando silos de informações e garantindo que todos estejam na mesma página.

Você pode atribuir Tarefas no ClickUp para gerentes contábeis específicos com prazos e prioridades claros. As atualizações em tempo real e o acompanhamento do progresso mantêm todos informados sobre o trabalho em andamento, criando responsabilidade e garantindo que os projetos permaneçam dentro do cronograma.

Converse com membros da equipe, compartilhe e trabalhe em tarefas em tempo real, tudo sem sair da plataforma com o ClickUp Chat View

O Visualização do ClickUp Chat oferece um sistema de bate-papo prático e em tempo real para facilitar a comunicação da equipe. As discussões podem ser encadeadas em projetos específicos, abrindo espaço para uma comunicação focada e contextualizada, sem sobrecarregar as caixas de entrada de e-mail.

Você também pode compartilhar documentos, receber feedback instantâneo e incorporar vídeos ou links para informações específicas.

Organize suas contas com a visualização de tabela do ClickUp para ter uma experiência familiar de planilha

Alterne entre mais de 15 visualizações flexíveis para criar fluxos de trabalho personalizados, de gráficos a apresentações de planilhas de tabelas. Isso facilita a delegação de tarefas e o acompanhamento do progresso.

A melhor parte do Recursos exclusivos do ClickUp é que você pode criar portais de clientes seguros dentro dos projetos para gerenciar parceiros externos e mantê-los ao longo do tempo.

Os clientes podem acessar documentos relevantes, relatórios e atualizações de projetos sem acesso direto ao seu sistema interno. Isso é útil para empresas contábeis menores com orçamentos para contratar recursos limitados.

Você pode enviar e-mails automatizados ou lembretes aos clientes sobre os próximos prazos ou reuniões para garantir que eles permaneçam informados e envolvidos durante todo o ciclo de vida do projeto.

3. Use modelos pré-criados para simplificar os processos contábeis

Você pode usar mais de 1.000 modelos personalizáveis e prontos para uso do ClickUp para várias necessidades - contabilidade, design criativo, gerenciamento de mídia social, gerenciamento de agências, criação de posts em blogs, RH e recrutamento.

Você pode gerar modelos usando o ClickUp Brain e Documentos do ClickUp para qualquer caso de uso que você possa imaginar!

Por exemplo, use o Modelo de POP de contabilidade do ClickUp para garantir que suas equipes de contas sigam os procedimentos operacionais padrão da sua empresa.

Mantenha-se organizado, eficiente e preciso no que diz respeito às práticas contábeis de sua empresa com o modelo de POP de contabilidade do ClickUp

Assuma o controle de processos financeiros dispersos! Este modelo oferece uma solução abrangente que simplifica a criação de POPs, a comunicação e a colaboração, garantindo que seu departamento de contabilidade opere com eficiência.

Crie, atualize e acompanhe todos os seus POPs em um local centralizado . Não perca mais tempo com tarefas repetitivas ou com a busca de documentos

. Não perca mais tempo com tarefas repetitivas ou com a busca de documentos Comunique as alterações dos POPs instantaneamente , garantindo que todos na sua equipe estejam na mesma página e minimizando o risco de erros

, garantindo que todos na sua equipe estejam na mesma página e minimizando o risco de erros Obtenha atribuições de tarefas automatizadas com notificações para manter todos informados e responsáveis, garantindo a colaboração em todo o departamento de contabilidade

para manter todos informados e responsáveis, garantindo a colaboração em todo o departamento de contabilidade Eleve seucontabilidade de projetos e o rastreamento de SOPs com recursos avançados, como reações a comentários, automação e ferramentas baseadas em IA

Fazer malabarismos com as finanças da empresa pode parecer um jogo constante de recuperação!

O controle de transações, pagamentos e créditos consome muito tempo. Modelo de diário de contabilidade do ClickUp pode funcionar como seu modelo de escrituração contábil digital.

Monitore os resultados dos negócios sem inserir manualmente os dados da conta com o modelo de diário contábil do ClickUp

Esse modelo avançado captura todas as transações comerciais com precisão exata. Pense além dos lançamentos simples, pois ele permite registrar transações que afetam várias contas simultaneamente:

Abandone o livro-razão manual ; registre todas as suas transações comerciais em um diário digital de forma rápida e precisa

; registre todas as suas transações comerciais em um diário digital de forma rápida e precisa Use status personalizados para acompanhar o progresso de cada transação , garantindo que nada se perca na confusão

, garantindo que nada se perca na confusão Capture informações vitais sobre cada transação com campos personalizados , como data da transação, tipo de diário, recibo e número de entrada

, como data da transação, tipo de diário, recibo e número de entrada Adapte a visão geral do seu cenário financeiro às suas necessidades com visualizações flexíveis desde um Guia de Introdução até seções de Livros e Diários prontamente acessíveis

Aprimore o rastreamento de transações com recursos avançados, como rastreamento de tempo, tags, avisos de dependência e funcionalidades robustas de e-mail para garantir um fluxo de trabalho financeiro abrangente

Procurando um modelo tudo em um para simplificar seus processos financeiros? Experimente Modelo de contabilidade do ClickUp .

Use a solução completa de gerenciamento de negócios para fazer tudo relacionado à contabilidade com o ClickUp Accounting Template

Esse modelo gerencia todo o seu pipeline, desde o registro de faturas e o acompanhamento da receita até a previsão de receitas futuras. Não é mais preciso correr atrás de pagamentos atrasados, pois você pode facilmente ficar em dia com as contas a receber e a pagar.

E não para por aí! Na mesma plataforma, você pode agendar reuniões, alternar facilmente entre mais de 9 visualizações personalizáveis e aproveitar tags e status personalizados. Assim, você pode maximizar sua produtividade e obter insights em tempo real sobre seu desempenho de vendas sem sair do ClickUp.

A notável capacidade da IA de automatizar tarefas repetitivas, combinada com uma ferramenta versátil como o ClickUp, libera os contadores das tarefas rotineiras, concedendo-lhes o valioso presente do tempo.

Essa eficiência recém-descoberta permite que eles mudem seu foco para áreas em que o conhecimento humano reina supremo: análise perspicaz, orientação estratégica e tomada de decisões informadas.

O futuro da contabilidade com IA

A maré está mudando para os contadores. Com o apoio da IA, a profissão está pronta para uma evolução.

Embora as reações variem, uma coisa é certa: uma mudança significativa está no horizonte. A próxima década testemunhará uma transformação nas funções contábeis, exigindo um novo conjunto de habilidades dos profissionais.

Entretanto, a melhor parte é que o processamento de linguagem natural do ClickUp Brain permite que os contadores o aproveitem sem aprender técnicas de codificação. Os trabalhos de contabilidade se assemelharão aos de cientistas de dados e engenheiros, revelando insights financeiros profundos. A chave para navegar nessa evolução está em aceitar a mudança.

A adoção de ferramentas baseadas em IA, como o ClickUp, desde o início, ajudará você a ficar à frente da curva. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!