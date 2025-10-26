os 11 melhores softwares de criação de bancos de dados para gerenciamento de dados estruturados

Quando várias equipes acessam os mesmos dados, o caos se espalha rapidamente. O marketing registra os leads de uma maneira, enquanto o departamento de vendas os registra de outra. A equipe de operações adiciona novas tags. A equipe de desenvolvimento atualiza o esquema. De repente, ninguém sabe qual versão é a correta.

É aí que entra um ótimo software de criação de bancos de dados — ele permite coletar, armazenar e sincronizar dados entre equipes, mantendo-os organizados, conectados e utilizáveis.

Nesta publicação, reunimos 11 dos melhores criadores de bancos de dados para ajudá-lo a manter uma colaboração tranquila, uma estrutura consistente e dados cristalinos, independentemente do número de pessoas envolvidas. 🤝

Os melhores softwares para criação de bancos de dados em resumo

Estas são as principais opções de software para criação de bancos de dados comparadas.

O que você deve procurar em um software de criação de bancos de dados?

Aqui está uma lista do que você deve procurar em um software de banco de dados gratuito:

Defina sua estrutura de dados facilmente com campos, tabelas e relações personalizáveis

Automatize tarefas repetitivas e atualizações com fluxos de trabalho ou integrações integrados

Visualize seus dados em vários formatos, como tabelas, formulários, Kanban ou visualizações Gantt

Controle o acesso dos usuários com permissões baseadas em funções para proteger informações confidenciais

Dimensiona seu banco de dados à medida que sua equipe ou a complexidade dos dados crescem, sem problemas de desempenho

Colabore em tempo real com suporte para vários usuários e acompanhamento de atividades

*integre novos usuários facilmente com modelos de planilhas , documentação e uma curva de aprendizado baixa

🔍 Você sabia? O primeiro banco de dados de computador real surgiu na década de 1960, com o Integrated Data Store (IDS) de Charles Bachman, frequentemente considerado o primeiro DBMS verdadeiro.

O melhor software para criação de bancos de dados

O seu sistema atual parece mais uma solução alternativa? Aqui estão algumas das melhores ferramentas de software gratuitas para gerenciamento de projetos, para criar sistemas estruturados, flexíveis e escaláveis. 🎯

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de banco de dados e projetos tudo em um)

Crie sua primeira tarefa no ClickUp Crie tarefas personalizadas do ClickUp como registros em seu projeto

O primeiro da nossa lista é o ClickUp. É o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Combinado com o software de gerenciamento de projetos ClickUp CRM, ele combina a funcionalidade de banco de dados relacional com recursos de execução de projetos. Isso significa que você pode rastrear contatos como um CRM, criar fluxos de trabalho como uma equipe de operações e atribuir itens de ação como um gerente de projetos.

Tarefas no ClickUp

Pense nas tarefas do ClickUp como seus “registros” em termos de banco de dados. Cada tarefa contém um título, descrição, lista de verificação, arquivos, responsáveis e comentários.

Digamos que você esteja usando o ClickUp como um sistema de gerenciamento de clientes. Cada cliente recebe uma tarefa na qual você pode adicionar uma lista de verificação para as etapas de integração, enviar contratos assinados ou NDAs e deixar notas internas.

Crie campos personalizados no ClickUp para garantir que você esteja filtrando o que é mais importante

Os campos personalizados do ClickUp são onde a plataforma realmente começa a funcionar como um banco de dados. Você pode adicionar menus suspensos, datas, números de telefone, caixas de seleção, URLs e até mesmo campos calculados. Esses campos criam uma estrutura adaptada às suas necessidades.

Por exemplo, você está gerenciando parcerias com influenciadores. Para cada tarefa da campanha, adicione: Um campo personalizado para o nível do influenciador (por exemplo, Ouro, Prata, Bronze)

Formato de conteúdo (Reel, Post, Story)

Prazo de entrega

Status de aprovação com menus suspensos codificados por cores

Dependências nas tarefas do ClickUp

Combine isso com as dependências de tarefas do ClickUp e você terá controle sobre a sequência. Tudo o que você precisa fazer é definir relações entre tarefas consecutivas, e o ClickUp irá notificá-lo quando tarefas atrasadas afetarem seu cronograma.

Organize tarefas e edite dados em massa com a intuitiva Visualização de Tabela do ClickUp

Se você vive em planilhas, a visualização de tabela do ClickUp lhe parecerá agradavelmente familiar.

Cada linha representa uma tarefa e cada coluna corresponde a um campo (status, responsável, dados personalizados), com todas as atualizações ocorrendo em tempo real.

Se você estiver executando um calendário de conteúdo, poderá visualizar os tópicos dos artigos por redator designado e contagem de palavras, classificar por quem está atrasado e adicionar opções de filtro avançadas.

Crie regras personalizadas para manter seu fluxo de trabalho em movimento com o ClickUp Automations

Agora, adicione o ClickUp Automations e seu espaço de trabalho começará a pensar de forma inteligente. Você pode criar regras “quando. se” sem código.

Digamos que você esteja gerenciando o feedback dos clientes. Sempre que alguém preencher um formulário de feedback, uma automação poderá atribuí-lo à equipe de suporte e definir a prioridade com base na análise de sentimentos.

Criar um banco de dados é apenas o primeiro passo — mantê-lo atualizado é onde o verdadeiro desafio começa. 🎥 Neste vídeo, você aprenderá como automatizar fluxos de trabalho em apenas cinco minutos, para que seu banco de dados permaneça preciso, seus processos permaneçam sincronizados e sua equipe gaste menos tempo com atualizações manuais.

Melhores recursos do ClickUp

Capture dados: crie pesquisas públicas ou internas para coletar briefings de clientes, solicitações de recursos, tickets de suporte ou feedback com o ClickUp Forms e deixe a ferramenta integrá-los diretamente às tarefas

Visualize o progresso: acompanhe KPIs, velocidade de sprint, tarefas atrasadas ou rotatividade de clientes em tempo real com gráficos personalizados, widgets e resumos de acompanhamento de tempo com os painéis do ClickUp

Trabalhe do seu jeito: Alterne entre listas, quadros, tabelas, linhas do tempo ou calendários com as visualizações personalizáveis do ClickUp para se adequar ao seu fluxo de trabalho

Colabore de forma integrada: atribua tarefas, marque colegas de equipe em comentários encadeados, anexe documentos e acompanhe dependências para recuperação de informações contextuais

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado íngreme devido aos seus recursos abrangentes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação da G2 resume tudo:

O ClickUp oferece uma gama impressionante de recursos que facilitam a personalização de fluxos de trabalho, o gerenciamento de tarefas e o acompanhamento do progresso em um só lugar. Adoro poder criar visualizações personalizadas para cada projeto, definir automações e integrá-lo a outras ferramentas que já uso. É muito versátil, seja para acompanhamento de tarefas pessoais ou operações comerciais complexas. Os modelos e painéis são especialmente úteis para manter tudo organizado e fácil de acompanhar.

📮 ClickUp Insight: 43% das pessoas afirmam que tarefas repetitivas proporcionam uma estrutura útil para o seu dia de trabalho, mas 48% consideram-nas desgastantes e uma distração do trabalho significativo. Embora a rotina possa oferecer uma sensação de produtividade, muitas vezes limita a criatividade e impede-o de fazer progressos significativos. O ClickUp ajuda você a se libertar desse ciclo, automatizando tarefas rotineiras por meio de agentes de IA inteligentes, para que você possa se concentrar em trabalhos mais complexos. Automatize lembretes, atualizações e atribuições de tarefas, e deixe que recursos como o bloqueio automático de tempo e as prioridades de tarefas protejam suas horas de maior produtividade. 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations, o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

2. Google AppSheet (o melhor criador sem código para usuários do Google Workspace)

via Google AppSheet

O AppSheet se integra ao Google Workspace, permitindo que as equipes transformem dados do Sheets em aplicativos prontos para dispositivos móveis sem precisar escrever código. Expressões de arrastar e soltar lidam com a lógica de negócios, enquanto permissões baseadas em funções são obtidas diretamente das contas do Google, reduzindo o envolvimento da TI.

Depois da implantação, os membros da equipe capturam dados de campo, aprovam solicitações e acionam automações do Drive ou do Gmail a partir de qualquer dispositivo. E como tudo é armazenado no BigQuery ou no Sheets, os analistas podem manter seus pipelines de relatórios existentes intactos, em vez de reconstruí-los em torno de uma nova ferramenta.

Principais recursos do Google AppSheet

Crie aplicativos com uma plataforma intuitiva sem código que permite que usuários sem conhecimentos técnicos criem aplicativos personalizados rapidamente

Automatize fluxos de trabalho e processos de negócios com bots orientados a eventos, automações programadas e lógica condicional

Personalize interfaces de usuário com visualizações dinâmicas (tabelas, formulários, mapas, gráficos, calendários) e opções de personalização de marca para atender às suas necessidades e estética

Limitações do Google AppSheet

A versão para visualização em desktop é relativamente restritiva em comparação com a visualização em aplicativos móveis/tablets

Opções limitadas de configuração de formatação

Preços do Google AppSheet

Starter: US$ 5/mês por usuário

Núcleo: US$ 10/mês por usuário

Enterprise Plus: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e comentários do Google AppSheet

G2: 4,8/5 (mais de 390 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google AppSheet?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

Estou extremamente satisfeito com o AppSheet. A plataforma superou minhas expectativas em termos de flexibilidade, facilidade de uso e recursos poderosos para criar aplicativos personalizados sem escrever código... Embora o AppSheet permita um grau significativo de personalização sem escrever código, alguns usuários podem achar que certas opções de personalização são limitadas em comparação com as abordagens tradicionais de codificação, especialmente para requisitos complexos ou especializados...

💡 Dica profissional: Crie campos de referência, não apenas campos de texto. Em vez de inserir um nome de projeto manualmente, crie um campo de referência para outra tabela; isso garante a integridade dos dados e permite pesquisas e rollups ao longo do processo.

3. Microsoft SQL Server (ideal para gerenciamento de bancos de dados relacionais em nível empresarial)

via Microsoft SQL Server

O SQL Server oferece um RDBMS maduro, juntamente com ferramentas integradas, que permite aos desenvolvedores se concentrarem no design de esquemas e no ajuste de consultas, em vez de na infraestrutura. O T-SQL suporta junções complexas e funções de janela, enquanto os índices de armazenamento em coluna e OLTP na memória lidam com cargas transacionais consideráveis.

As extensões JSON e gráficas integradas mantêm os tipos de dados modernos no mesmo mecanismo, simplificando as pilhas de tecnologia. Os pipelines DevOps se encaixam por meio de imagens Docker nativas e da extensão SQL Server Data Tools. Testes de unidade automatizados validam procedimentos armazenados, e o Query Store revela regressões antes que elas cheguem à produção.

Melhores recursos do Microsoft SQL Server

Mantenha os sistemas responsivos sem failovers manuais ou janelas de inatividade com a Disponibilidade Sempre Ativa e reconstruções de índices online

Imponha uma segurança de dados robusta por meio de criptografia de dados transparente, segurança em nível de linha e recursos abrangentes de auditoria

Integre-se perfeitamente ao ecossistema mais amplo da Microsoft, aproveitando ferramentas como SQL Server Integration Services (SSIS) para ETL, SQL Profiler para ajuste de desempenho e Management Studio para administração

Limitações do Microsoft SQL Server

Às vezes, não é fácil encontrar falhas com ferramentas limitadas, devido à complexidade de alguns bancos de dados

A importação de CSV é complicada

Preços do Microsoft SQL Server

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Microsoft SQL Server

G2: 4,5/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft SQL Server?

Uma avaliação da Capterra descreve assim:

É um DBMS sólido, rápido e personalizável. A confiabilidade é muito alta e, durante os anos em que o utilizei, não tive nenhum problema nem perdi nenhum dado. O SQL Management Studio é intuitivo e permite configurar quase todos os aspectos do banco de dados ou do servidor sem precisar escrever consultas SQL... O licenciamento é confuso, sempre que você tem uma licença por chamada ou por núcleo de CPU, é um pouco difícil entender como eles aplicam os preços.

4. Microsoft Access (ideal para criação de bancos de dados para desktop e uso local)

via Microsoft Access

O Microsoft Access ajuda os gerentes de operações a centralizar planilhas dispersas em um único banco de dados de desktop sem precisar contratar um DBA. Os assistentes de tabela importam CSVs, faturas ou registros de equipamentos em minutos, e a visualização de relações torna os links de entidades visíveis rapidamente.

Você pode executar tarefas rotineiras, como verificações mensais de variação, por meio de consultas e macros salvas. Além disso, como o Access sincroniza com o SharePoint ou o SQL Server, você pode começar localmente e depois migrar os dados online sem precisar reescrever os processos.

Melhores recursos do Microsoft Access

Crie e gerencie bancos de dados relacionais com tabelas, formulários, consultas e relatórios sem precisar de conhecimentos técnicos

Automatize tarefas repetitivas e lógica de negócios com macros integradas e Visual Basic for Applications (VBA)

Importe e exporte dados facilmente de e para vários formatos ( banco de dados Excel , CSV, XML) e conecte-se a fontes de dados externas

Controle o acesso dos usuários e a integridade dos dados por meio de permissões baseadas em funções, regras de validação de dados e aplicação de integridade referencial

Limitações do Microsoft Access

Os usuários reclamam que parece um pouco desatualizado

Carece de avanços e atualizações em comparação com as alternativas ao Microsoft Access

Preços do Microsoft Access

Acesso: $179,99/usuário

Avaliações e comentários do Microsoft Access

G2: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Access?

Um usuário compartilhou este feedback:

*Como usuário, na minha opinião e como comumente citado por muitos usuários, gosto do Microsoft Access por sua interface amigável, facilidade de criação de bancos de dados e capacidade de gerenciar e analisar dados sem exigir habilidades avançadas de programação... Embora o Microsoft Access tenha seus pontos fortes, há algumas limitações e desvantagens a serem consideradas: escalabilidade, questões de segurança, suporte SQL limitado, desafios de integração, confiabilidade

💡 Dica profissional: use um campo de seleção única chamado _OwnerCheck em todas as tabelas e filtre as visualizações de “Minhas tarefas” com base nele. Isso reforça a propriedade clara, evita registros órfãos e mantém a responsabilidade pelas tarefas em primeiro plano.

5. Zoho Creator (ideal para criar aplicativos comerciais escaláveis rapidamente)

via Zoho Creator

O Zoho Creator permite que as equipes de marketing criem rastreadores de campanhas, roteadores de leads e calendários de conteúdo sem esperar por sprints de engenharia. Sua linguagem de script Deluge se assemelha ao inglês simples e se conecta diretamente ao Zoho CRM, Google Ads e Facebook Lead Ads, mantendo as métricas de atribuição e ROI em um só lugar.

Além disso, fluxos de trabalho personalizados enviam e-mails de nutrição ou alertas do Slack quando os clientes potenciais ultrapassam os limites de pontuação. Você também pode usar análises incorporadas para revelar o desempenho do canal até a variante criativa. Os profissionais de marketing ganham um hub de autoatendimento que se adapta à medida que os funis evoluem, sem planilhas frágeis ou silos SaaS pontuais.

Principais recursos do Zoho Creator

Automatize processos de negócios com um poderoso mecanismo de fluxo de trabalho, permitindo aprovações, notificações e processamento de dados

Implante aplicativos instantaneamente nas plataformas web, iOS e Android, com acesso offline contínuo aos dados

Integre-se ao pacote da Zoho e a serviços de terceiros, oferecendo suporte a análises, colaboração em tempo real e portais de clientes

Limitações do Zoho Creator

Os usuários enfrentam dificuldades para criar softwares complexos

Muitos dos assistentes de modelos são voltados para soluções apenas para os Estados Unidos, limitando o acesso

Preços do Zoho Creator

Teste gratuito disponível

Padrão: US$ 12/mês por usuário

Profissional: US$ 230/mês por usuário

Empresa: US$ 37/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Zoho Creator

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 160 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Creator?

Diretamente de uma avaliação do G2:

É possível personalizar qualquer formulário e criar um painel personalizado. Ele também possui aplicativos e um método de login seguro por meio de um aplicativo autenticador... O software é um pouco complicado e leva algum tempo para se acostumar, e os painéis precisam de grandes personalizações para serem eficazes.

6. Knack (ideal para criar bancos de dados online simples sem código)

via Knack

O Knack oferece um construtor baseado em navegador onde as equipes podem mapear tabelas, definir conexões e gerar interfaces responsivas, tudo na mesma tela. Modelos de banco de dados pré-construídos aceleram casos de uso comuns, como registros de ativos, portais de clientes e listas de voluntários, de modo que o tempo de configuração é medido em horas.

O mecanismo de regras filtra as visualizações com base nas funções dos usuários, para que cada parte interessada veja apenas o que é relevante para ela. Para integrações, os pontos finais da API facilitam o acesso e a conexão de qualquer objeto, enquanto ferramentas como Zapier ou Make podem lidar com automações rápidas sem codificação. Como hospedagem, backups e segurança SSL estão incluídos, as equipes podem evitar o incômodo de gerenciar servidores ou configurar firewalls, mas ainda assim manter o controle total sobre seu modelo de dados.

Principais recursos do Knack

Visualize os dados com gráficos, calendários, mapas e tabelas integrados, facilitando a análise

Incorpore aplicativos em sites ou portais, proporcionando uma experiência com marca branca e ampliando a funcionalidade

Crie interfaces intuitivas com um editor WYSIWYG e opções de personalização de marca

Colabore e gerencie conteúdo com ferramentas de gerenciamento de documentos e conteúdo

Limitações do Knack

Os usuários reclamam que é um aplicativo web com aparência antiquada que precisa ser mais flexível em termos de design

Ausência de documentação adequada sobre cookies, o que é problemático para as declarações do RGPD

Preços do Knack

Starter: US$ 19/mês por usuário

Pro: US$ 49/mês por usuário

Corporativo: A partir de US$ 269

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Knack

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Knack?

Veja o que este revisor tem a dizer:

O Knack é fácil de configurar e usar. Ele facilita o trabalho mais pesado. Esqueça as complexidades do Excel... A única desvantagem do Knack é a falta de algumas integrações nativas em tabelas pré-existentes, como Vendas e Produtos para o Shopify, por exemplo, mas a API é fácil de usar, então resolvemos esse problema.

💡 Dica profissional: sempre crie um campo _ID personalizado usando uma fórmula como RecordType + ‘-‘ + RANDOM_STRING(6). Mesmo que sua plataforma gere automaticamente IDs de registro, isso torna as integrações, os relatórios e as filtragens mais legíveis e confiáveis.

Use o ClickUp Brain MAX para capturar e limpar dados instantaneamente A entrada manual de dados é um dos maiores inimigos da produtividade no gerenciamento de bancos de dados compartilhados. É aí que entra o ClickUp Brain MAX , o assistente de IA para desktop da ClickUp que permite atualizar ou criar registros sem usar as mãos com o Talk to Text . Em vez de alternar entre guias ou digitar cada campo, você pode falar atualizações como “Adicionar um novo cliente ao banco de dados com prioridade = alta e data de vencimento = sexta-feira”, e o ClickUp Brain MAX irá convertê-la instantaneamente em uma tarefa ou registro. Use o recurso de conversão de voz em texto e realize seu trabalho mais rapidamente Depois de capturados, o ClickUp Brain (no aplicativo) pode resumir suas entradas de projeto mais recentes, detectar registros duplicados e até mesmo gerar insights rápidos sobre dados relacionados. Juntos, eles transformam seu espaço de trabalho em um banco de dados inteligente e com manutenção automática, para que sua equipe gaste menos tempo corrigindo dados e mais tempo usando-os. 💫 Pense nisso como seu assistente de banco de dados ativado por voz, que mantém todos os campos, tarefas e relatórios em perfeita sincronia.

7. Caspio (ideal para desenvolvimento de aplicativos com baixo código e conformidade empresarial)

via Caspio

O Caspio foi desenvolvido para líderes operacionais que precisam de aplicativos da web prontos para governança. Tudo fica em uma nuvem segura e em conformidade com SOC 2 e HIPAA, tornando as auditorias significativamente menos dolorosas. Você pode criar com gatilhos do tipo apontar e clicar que lidam com validações em nível de campo (sem necessidade de SQL), mas se você for mais técnico, pode usar JavaScript ou conectar-se a APIs REST.

Precisa de fluxos de trabalho estruturados? A automação em várias etapas da ferramenta de design de banco de dados pode encaminhar tickets de serviço ou verificações de qualidade por meio de uma cadeia de aprovadores, enquanto registros granulares rastreiam todas as alterações, para que você esteja sempre pronto para auditorias.

Melhores recursos do Caspio

Aproveite os recursos de dados com tecnologia de IA com o OpenAI ChatGPT integrado para gerar insights

Personalize interfaces de aplicativos com estruturas flexíveis, como Flex e Bridge

Gerencie dados com segurança em uma infraestrutura robusta da AWS e Microsoft SQL para obter alta confiabilidade

Limitações do Caspio

Ele oferece personalizações complexas, mas você não pode adicionar código ou mais recursos de design

A importação não está disponível com base no gatilho

Preços do Caspio

Lite: R$ 100/mês

Mais: US$ 300/mês

Negócios: $600/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Caspio

G2: 4,5/5 (150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Caspio?

Diretamente de uma avaliação da Capterra:

Escolhemos o Caspio depois de planejar nossos formulários no Excel, e a transferência da estrutura foi relativamente tranquila, especialmente com a ajuda do excelente suporte técnico do Caspio. As sessões de treinamento individuais foram incrivelmente úteis durante a fase de configuração e tornaram a curva de aprendizado mais gerenciável, mesmo para alguém que não fazia programação há algum tempo.

🔍 Você sabia? Os bancos de dados gráficos, baseados na teoria dos grafos e ideais para mapear relações, surgiram em 2006, inspirados pela visão de Tim Berners-Lee para dados vinculados.

8. Zapier (a melhor plataforma de automação para conectar aplicativos e fluxos de trabalho)

via Zapier

O Zapier conecta mais de 6.000 aplicativos SaaS por meio do Zaps, permitindo que os profissionais de marketing criem campanhas sem precisar escrever middleware. Um gatilho (como preenchimento de formulário, compra ou inscrição em webinar) inicia ações passo a passo, incluindo a atualização de campos de CRM ou o envio de e-mails de nutrição.

As regras de caminho permitem ramificar fluxos com base na pontuação do lead, fonte UTM ou outros campos-chave, garantindo que os contatos certos recebam o tratamento adequado. E se algo der errado? O tratamento de erros repete automaticamente as execuções com falha e alerta o proprietário, reduzindo a probabilidade de falhas silenciosas.

Melhores recursos do Zapier

Crie fluxos de trabalho com várias etapas que podem incluir filtros, atrasos e lógica condicional

Monitore e gerencie o histórico de automação com registros detalhados e rastreamento de erros

Deixe que os formatadores integrados cuidem das tarefas de limpeza

Limitações do Zapier

Algumas integrações parecem incompletas ou instáveis. Por exemplo, nem todos os aplicativos têm gatilhos ou ações que realmente aproveitam sua API

Às vezes, os diferentes Zaps podem falhar e afetar os fluxos de trabalho

Preços do Zapier

Gratuito para sempre

Profissional: US$ 29,99/mês

Equipe : US$ 103,50/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier?

Uma avaliação da G2 coloca desta forma:

O Zapier é incrivelmente útil, mas há algumas limitações quando você começa a escalar suas automações ou precisa de uma lógica mais avançada, como ramificações ou condições de várias etapas, o que pode ficar caro rapidamente. Alguns aplicativos também têm gatilhos ou ações limitadas disponíveis, o que significa que às vezes tenho que procurar soluções alternativas. Ocasionalmente, um zap pode falhar sem uma explicação clara, a menos que você pesquise no histórico de tarefas.

9. Tadabase (ideal para criar aplicativos web complexos e orientados a dados)

via Tadabase

O Tadabase se destaca na criação de ferramentas internas que refletem processos complexos, como rastreadores de fabricação com várias tabelas, despachantes de serviços de campo e portais de integração de RH. O designer de esquema lida com links muitos-para-muitos, e os layouts baseados em componentes exibem registros relacionados lado a lado para um contexto rápido.

As automações são executadas de acordo com o cronograma ou em resposta a um evento, com suporte nativo para geração de PDF e etapas de e-mail. Hospede você mesmo ou implante na nuvem gerenciada do Tadabase; ambas as opções incluem controles de acesso baseados em funções e logs de auditoria. Você também pode substituir arquivos Access legados ou formulários de intranet desatualizados por um sistema seguro baseado em navegador que se adapta às mudanças nas políticas.

Melhores recursos do Tadabase

Visualize e gerencie dados com quadros Kanban, calendários, mapas, gráficos e tabelas interativas

Amplie os recursos dos aplicativos com CSS e JavaScript personalizados e crie componentes personalizados

Implemente atualizações e ajustes instantâneos sem tempo de inatividade

Limitações do Tadabase

Carece de recursos avançados em comparação com outros softwares de banco de dados relacional

A configuração inicial é demorada

Preços do Tadabase

Starter: US$ 50/mês por usuário

Crescimento: US$ 125/mês por usuário

Profissional: US$ 250/mês por usuário

Elite: US$ 450/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Tadabase

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tadabase?

Veja o que um revisor tem a dizer:

O Tadabase é uma ferramenta poderosa para criar aplicativos muito rapidamente. Alguns recursos poderiam ser melhores, mas eu o uso e continuarei a usá-lo!… O gerenciamento de dados e os modelos (no celular) poderiam ser melhores. [sic]

💡 Dica profissional: crie um banco de dados CRM com um campo “rollup de pesquisa” para contar registros filhos relacionados. Por exemplo, em uma tabela de clientes, exiba o número de projetos ativos rolando a partir da tabela Projeto, onde o Status não é Concluído. Ótimo para planejamento de capacidade e priorização.

10. PostgreSQL (o melhor banco de dados relacional de código aberto para uso avançado de SQL)

via PostgreSQL

O PostgreSQL oferece aos desenvolvedores um mecanismo SQL poderoso e extensível que eles podem prototipar localmente e dimensionar para terabytes sem alterar a sintaxe. Com suporte para tipos de dados avançados, como JSONB, matrizes e geometria PostGIS, muitas vezes não há necessidade de lidar com vários bancos de dados para processar cargas de trabalho diversas.

Recursos integrados, como particionamento declarativo e replicação lógica, abrangem tudo, desde análises até configurações de alta disponibilidade. Ferramentas como PGAdmin, psql e um amplo ecossistema de drivers se conectam perfeitamente aos pipelines de CI, facilitando a integração.

Melhores recursos do PostgreSQL

Oferecem suporte a tipos de dados avançados e extensibilidade, incluindo tipos personalizados, matrizes e poderoso manuseio de JSON/JSONB

Adicione extensões como pg_partman ou TimescaleDB para obter recursos avançados de particionamento ou séries temporais

Ofereça escalabilidade de nível empresarial com controle de concorrência multiversão (MVCC), recuperação pontual, replicação de streaming e arquiteturas de alta disponibilidade

Otimize o desempenho em escala usando indexação avançada (B-tree, GIN, GiST), particionamento e execução paralela de consultas

Limitações do PostgreSQL

Oferece menos ferramentas GUI em comparação com outros bancos de dados

Não possui extensões com software/aplicativos de código aberto amplamente utilizados

Preços do PostgreSQL

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o PostgreSQL

G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o PostgreSQL?

Um breve trecho de um usuário real:

Forte suporte para técnicas avançadas de indexação, como BRIN, GIN e GiST, que otimizam o desempenho de consultas para grandes conjuntos de dados. Além disso, seu suporte JSON integrado o torna uma excelente opção para lidar com dados semiestruturados sem sacrificar os recursos relacionais... A replicação e o clustering podem ser mais manuais em comparação com soluções como a replicação integrada do MySQL

11. Airtable (ideal para combinar planilhas com bancos de dados relacionais)

via Airtable

O Airtable oferece às equipes de produto um único espaço de trabalho para planejar roteiros, coletar feedback dos usuários e gerenciar lançamentos. Você pode girar, agrupar ou calendarizar seus dados com apenas alguns cliques, sem fórmulas. Cada registro suporta uploads de arquivos, rich text e listas de verificação, facilitando a colaboração entre designers, engenheiros e gerentes de produto em um único lugar.

E com o Interfaces, você pode transformar o gerenciamento complexo de projetos em planilhas em painéis limpos e leves que oferecem aos executivos a visão de alto nível de que precisam.

Melhores recursos do Airtable

Visualize os dados com relatórios e painéis integrados para acompanhar o progresso do projeto, os orçamentos e as métricas de sucesso

Use o Airtable AI para melhorar a organização dos dados, gerar insights e apoiar a tomada de decisões

Acesse recursos abrangentes, histórias de clientes e insights de especialistas para se manter à frente das tendências do setor

Limitações do Airtable

O software de criação de bancos de dados é muito simples para fluxos de trabalho complexos, carecendo de flexibilidade e opções avançadas de gráficos

É mais difícil executar consultas/resumos complexos em dados numéricos em todo o banco de dados

Preços do Airtable

Gratuito

Equipe: US$ 20/mês por usuário (anualmente)

Negócios: US$ 45/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.940 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airtable?

De acordo com um revisor:

Não encontrei grandes desvantagens até agora, mas percebi que as diversas opções para visualizar, classificar ou configurar dados e espaços de trabalho podem levar muito tempo para serem otimizadas por usuários menos familiarizados com os recursos do Airtable. O processo de implementação parece assustador para minha equipe, pois lidamos com centenas de partes interessadas, com uma extensa lista de produtos, cada um com diferentes níveis de permissão e detalhes.

Crie uma base (de dados) sólida com o ClickUp

Agora que analisamos os melhores softwares de criação de bancos de dados disponíveis no mercado, você sabe que a escolha certa depende do nível de habilidade da sua equipe, da complexidade do seu caso de uso e do nível de flexibilidade necessário.

Se você precisa de mais do que apenas um banco de dados, recorra ao ClickUp. A ferramenta sem código permite criar visualizações personalizadas, conectar campos, organizar dados não estruturados e colaborar em tempo real com vários usuários.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅