Como coletar feedback dos clientes de maneira eficaz?

A maioria das equipes de marketing, produto ou sucesso do cliente não sofre com a falta de feedback dos clientes — na verdade, elas estão afogadas nele. O feedback está escondido em chats de suporte, espalhado por threads de e-mail e enterrado em planilhas. Ou está isolado em ferramentas que suas equipes de produto, suporte e marketing raramente sincronizam.

Naturalmente, quando os ciclos de feedback estão em 10 lugares, é quase impossível identificar tendências, priorizar o que é importante ou tomar medidas oportunas.

E aqui está o segredo: 77% dos consumidores têm uma opinião mais favorável das marcas quando elas buscam e aplicam ativamente o feedback dos clientes. Portanto, a questão não é se você deve coletar feedback, mas como fazer com que ele seja útil.

Para fazer isso, você precisa mais do que um simples formulário que capture informações de todos os canais, as classifique por categoria, conecte-as ao seu roteiro de produtos e mantenha sua equipe informada. Este artigo aborda exatamente isso: como criar um processo de feedback centralizado, rastreável e acionável usando ferramentas como o ClickUp para que nada de valor seja perdido.

Por que o feedback do cliente é importante

A maioria das equipes considera o feedback do cliente algo “bom de se ter”, quando na verdade ele é a base para criar produtos e experiências que causam impacto. Ele ajuda você a:

Descubra pontos fracos na gestão da comunicação com os clientes que você talvez não consiga identificar internamente

Valide ideias de produtos antes de investir tempo e recursos

Priorize melhorias com base nas necessidades reais dos usuários

Conquiste a confiança dos clientes, mostrando que a opinião deles impulsiona mudanças

E não se trata apenas do produto. O feedback pode ajudar a ajustar suas mensagens, melhorar o suporte ao cliente e até mesmo moldar a cultura da sua empresa. Quando os clientes veem que suas opiniões levam a ações concretas, isso cria um ciclo de engajamento, lealdade e defesa da marca.

👀 Você sabia? Apenas 1 em cada 26 clientes insatisfeitos realmente reclama. E os demais? Eles simplesmente vão embora. Portanto, se você não está ouvindo reclamações, isso não significa que todos estão satisfeitos — pode significar apenas que você não está ouvindo com atenção suficiente.

⭐️ Modelo em destaque Procurando um painel de pesquisa de satisfação do cliente pronto para usar? Experimente o modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp. Veja o feedback dos clientes em vários parâmetros e use a IA do ClickUp para obter insights e padrões inteligentes a partir do que você aprender. Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o sentimento e identifique tendências sem esforço usando o modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp

Métodos para coletar feedback dos clientes

Não existe uma abordagem única para compilar as opiniões dos clientes. Mas a estratégia mais eficaz de feedback e feedback do cliente combina vários métodos para alcançar os clientes onde eles já estão: seu site, caixa de entrada ou mensagens diretas do Instagram.

Vamos analisar algumas das maneiras mais eficazes de coletar feedback solicitado.

1. Pesquisas e formulários

Pesquisas e formulários são perfeitos para coletar informações consistentes em grande escala. Mas, para obter respostas de alta qualidade, você precisa criá-los com um objetivo em mente.

Aqui está o que você deve ter em mente ao elaborar perguntas para pesquisas: Defina uma meta clara — não pergunte tudo de uma vez

Combine perguntas quantitativas e qualitativas com escalas de classificação e perguntas abertas

Mantenha as perguntas da pesquisa pós-reunião curtas e objetivas. Respeite o tempo dos seus usuários

Use linguagem neutra para evitar respostas tendenciosas

Teste sua pesquisa internamente antes de enviá-la

As perguntas que você faz definem o cenário, mas é a ferramenta que você usa que molda o que acontece a seguir. Uma ferramenta sólida ajuda você a entender o feedback, descobrir o que é mais importante e manter todos na direção certa.

Transforme respostas em resultados com os formulários do ClickUp

Com os formulários do ClickUp, você pode criar formulários personalizáveis para coleta de dados. Cada envio de formulário pode gerar automaticamente uma tarefa com detalhes personalizados, como responsáveis, data de vencimento, nível de prioridade e anexos, e vincular o feedback diretamente ao seu roteiro de produtos.

Além disso, com colaboração em tempo real, comentários, modelos de formulários de feedback e automação, sua equipe pode discutir insights, atribuir as próximas etapas e acompanhar o progresso sem sair da plataforma.

💡 Dica profissional: use as automações do ClickUp para categorizar instantaneamente as respostas dos formulários por tópico e atribuí-las ao membro certo da equipe para um acompanhamento mais rápido.

2. Entrevistas com clientes e grupos focais

Se as pesquisas fornecem padrões, as entrevistas fornecem histórias ao conduzir pesquisas com usuários. Elas ajudam a descobrir motivações, obstáculos e a linguagem dos usuários que nem sempre aparecem em um formulário.

Veja como tornar as entrevistas mais eficazes: Defina um objetivo claro: o que você espera aprender?

Crie um guia de discussão, mas mantenha o tom coloquial

Faça perguntas diretas e abertas e acompanhe com “por quê?”

Peça depoimentos aos clientes e registre-os (com permissão) para se concentrar em ouvir, em vez de tomar notas

💜 Coletando insights detalhados

Depois de obter o material bruto, veja como extrair insights:

Identifique temas recorrentes e sinais emocionais ✅

Extraia citações diretas para enriquecer as personas dos usuários ou apoiar decisões sobre recursos ✅

Use um software de retenção de clientes para capturar notas e marcar insights por categoria ou equipe ✅

3. Monitoramento e avaliações nas redes sociais

Seus clientes já estão falando — você só precisa ouvir. As redes sociais e plataformas de avaliação são uma mina de ouro para obter feedback real, não filtrado e espontâneo dos clientes, que muitas vezes revelam problemas antes que eles cheguem à sua caixa de entrada

Para acompanhar esse feedback de maneira eficaz e maximizar a defesa do cliente, considere o seguinte:

Use ferramentas como Hootsuite, Brand24 ou Sprout Social para monitorar menções à marca

Configurar alertas para plataformas de avaliação como G2, Trustpilot ou Capterra

Criar uma lista ClickUp para registrar temas comuns e atribuí-los às equipes relevantes

💜 Respondendo às preocupações dos clientes

E quando chegar a hora de responder, eis o que importa:

Reconheça o feedback publicamente para mostrar transparência

Leve questões detalhadas para canais privados para resolvê-las

Use modelos de avaliações de clientes para criar tarefas de acompanhamento vinculadas à publicação original, para que sua equipe permaneça responsável

💡 Dica profissional: configure os painéis do ClickUp para visualizar as questões mais recentes a partir de avaliações e menções nas redes sociais. Veja como sua equipe pode agir rapidamente sem perder tempo com suposições.

Seu site é onde os clientes tomam decisões — e onde muitas vezes ficam presos. Ferramentas como formulários no site, pop-ups e chat ao vivo ajudam a capturar feedback enquanto a experiência ainda está fresca.

Para aproveitar ao máximo essas ferramentas, tente o seguinte: Use pop-ups programados ou acionados por comportamento (por exemplo, na intenção de sair ou após rolagem de 75%)

Faça perguntas curtas e relevantes, como “Você encontrou o que estava procurando?”

Incorpore formulários com lógica condicional em páginas importantes para coletar respostas estruturadas e encaminhá-las instantaneamente para sua equipe

💜 Interação com o cliente em tempo real

O chat ao vivo oferece ainda mais contexto em tempo real. Veja como aproveitá-lo:

Use ferramentas de chat e modelos de questionários para oferecer ajuda proativa

Marque perguntas ou problemas comuns durante as sessões de chat

Transforme chats em tarefas do ClickUp com tags relevantes para que nada seja esquecido

Juntas, essas ferramentas ajudam você a capturar feedback instantâneo e fornecem à sua equipe um canal direto para as necessidades imediatas do seu público.

💡 Dica profissional: vincule transcrições de bate-papos a tarefas relevantes do ClickUp para que suas equipes de produto e suporte sempre tenham o contexto do cliente. Mantenha tudo centralizado, desde comentários negativos até detalhes de clientes fiéis.

Usando o ClickUp para gerenciamento de feedback do cliente

Gerenciar o feedback dos clientes não precisa estar espalhado por planilhas, e-mails e notas aleatórias. O ClickUp reúne o processo de feedback dos clientes em um só lugar para que sua equipe possa capturar, organizar e agir com base no feedback sem confusão.

Centralizando o feedback no ClickUp Docs

Documente os insights dos clientes usando o ClickUp Docs para manter o feedback organizado e sua equipe alinhada

Comece criando um centro de conhecimento centralizado usando o ClickUp Docs. Seja uma lista de sugestões de clientes, problemas contínuos com produtos ou feedback de diferentes canais, você pode documentar tudo em um espaço compartilhado.

Com colaboração em tempo real, comentários internos e histórico de versões, toda a sua equipe permanece alinhada. Os documentos também podem ser vinculados diretamente às tarefas, para que o feedback se transforme rapidamente em itens de ação.

Por exemplo, sua equipe de suporte ou de produtos pode manter um Documento de Registro de Feedback do Cliente, marcado por recurso ou área do produto, para que nenhum KPI de experiência do cliente seja perdido.

🧠 Curiosidade: As marcas que se destacam na experiência do cliente (CX) geram 5,7 vezes mais receita do que aquelas que ficam para trás. Afinal, ter clientes satisfeitos realmente compensa!

Automatizando o acompanhamento de pesquisas com os formulários do ClickUp

Colete e automatize feedbacks com os formulários do ClickUp — transforme cada resposta em uma tarefa acionável

O ClickUp Forms simplifica a coleta de feedback estruturado diretamente de seus clientes, sem a necessidade de ferramentas extras ou integrações com software de automação de formulários.

Cada resposta do formulário se torna uma tarefa em seu espaço de trabalho, tornando-a imediatamente acionável. Seja para coletar feedback após uma interação de suporte ou insights durante um beta de produto, você terá um registro claro e rastreável do que os clientes estão dizendo.

Veja o que Catalina C., usuária do ClickUp, diz em uma avaliação no G2:

Como uma equipe de trabalho remota, é muito importante ter um aplicativo que permita gerar entradas de tarefas, como tarefas de suporte, coleta de feedback e tarefas de desenvolvimento e fluxo de produtos. Com o ClickUp, centralizamos o conjunto de tarefas que precisamos acompanhar para nosso fluxo de trabalho.

Como uma equipe de trabalho remota, é muito importante ter um aplicativo que permita gerar entradas de tarefas, como tarefas de suporte, coleta de feedback e tarefas de desenvolvimento e fluxo de produtos. Com o ClickUp, centralizamos o conjunto de tarefas que precisamos acompanhar para nosso fluxo de trabalho.

Modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o sentimento e identifique tendências sem esforço usando o modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp

Precisa de um atalho para começar? O modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp é uma escolha sólida. Ele foi projetado para ajudar você a medir o sentimento do cliente, acompanhar tendências ao longo do tempo e revelar insights importantes, sem precisar criar nada do zero.

Veja o que o modelo inclui:

Perguntas pré-definidas em formulários, como “Qual foi o seu nível de satisfação com a experiência?”, “O que poderíamos melhorar?” e “Você recomendaria nossos serviços a um amigo?”

Perguntas baseadas em classificações para quantificar facilmente os índices de satisfação (ideal para gerar métricas CSAT ou NPS)

Campos abertos para feedback qualitativo e sugestões dos clientes

Marcação automática e criação de tarefas para que cada resposta seja instantaneamente classificada e encaminhada para a lista, equipe ou projeto certo

Você pode personalizar totalmente o modelo — alterar a marca, ajustar as perguntas da pesquisa de atendimento ao cliente ou adicionar campos suspensos para coletar detalhes como versão do produto, representante de suporte ou método de contato.

A melhor parte? Você nunca perderá o controle dos comentários, pois todos os envios aparecem na sua área de trabalho do ClickUp, onde você pode atribuí-los, priorizá-los ou conectá-los a iniciativas maiores.

💡Dica profissional: Se você não tiver certeza do que perguntar ao coletar feedback sobre seu produto, basta perguntar ao ClickUp Brain, seu assistente pessoal de IA. Ele listará as perguntas que você deve incluir em seu formulário com base no objetivo da pesquisa. Reúna, classifique e aja com base no feedback instantaneamente com o ClickUp Brain

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reúna insights direcionados com o modelo de formulário de feedback do ClickUp, que é totalmente personalizável de acordo com suas necessidades

Além disso, se você precisar coletar feedback dos clientes para um teste de recurso específico ou uma análise pós-evento, o Modelo de Formulário de Feedback do ClickUp oferece uma base flexível para isso também.

Veja o que este modelo faz:

Simplifica o processo de coleta e organização do feedback dos clientes em um único local centralizado

Ajuda a revelar insights significativos mais rapidamente com visualizações integradas, campos personalizados e ferramentas de análise

Incentiva o envolvimento do cliente, oferecendo às pessoas uma maneira fácil de compartilhar ideias e sugestões

Apoia melhores decisões sobre produtos com dados estruturados que destacam tendências e áreas a serem melhoradas

📮 Insight do ClickUp: 46% dos profissionais do conhecimento dependem de uma combinação de chat, notas, ferramentas de gerenciamento de projetos e documentação da equipe apenas para acompanhar seu trabalho. Para eles, o trabalho fica espalhado por plataformas desconectadas, tornando mais difícil manter a organização.

Analisando tendências com os painéis do ClickUp

Visualize tendências e índices de satisfação em tempo real com os painéis do ClickUp

Depois de começar a obter dados, use os painéis do ClickUp para entender tudo. Acompanhe o volume de respostas ao longo do tempo, monitore os índices de satisfação e divida os comentários por produto, canal ou região.

Para analisar o feedback dos clientes de forma mais eficaz, você pode criar widgets para ver quais problemas permanecem sem solução ou quais sugestões recebem mais votos positivos.

Isso os torna especialmente úteis para compartilhar com a liderança ou equipes de produto, pois fornecem um instantâneo visual e em tempo real da opinião do cliente.

Organize e filtre feedback com campos personalizados e CRM

Marque, classifique e filtre comentários com os campos personalizados do ClickUp para tornar a priorização mais fácil e inteligente

Os campos personalizados do ClickUp permitem que você marque cada feedback por tipo (bug, solicitação de recurso, elogio), urgência ou até mesmo segmento de cliente (usuários premium vs. gratuitos). Isso facilita muito a classificação dos feedbacks ao planejar roadmaps ou priorizar tickets de suporte.

📹 Veja como funciona:

Combine isso com os recursos do ClickUp CRM para manter os dados dos clientes à mão, juntamente com seus comentários. Você pode rastrear quem enviou o quê, quando e como isso se relaciona com a experiência deles com sua equipe ou produto.

Conecte o feedback aos dados dos clientes usando o ClickUp CRM e acompanhe todas as interações no contexto

👀 Você sabia? A Finastra impulsionou o desempenho dos negócios com o ClickUp, observando um aumento de 30% na eficácia da colaboração.

Ajudando as equipes de atendimento ao cliente a agir com base no feedback

Gerencie o suporte, encaminhe problemas e feche o ciclo — tudo em um só lugar com o Atendimento ao Cliente ClickUp

O ClickUp não é apenas um lugar para coletar feedback — ele foi criado para ajudar as equipes de atendimento ao cliente a gerenciá-lo ao longo de toda a jornada do cliente.

Seja para gerenciar um helpdesk, um centro de suporte ou uma equipe de comunidade, o Atendimento ao Cliente do ClickUp oferece as ferramentas para responder rapidamente, escalar problemas com eficiência e fechar o ciclo com os clientes.

Veja como:

💜 Caixa de entrada compartilhada, colaboração mais inteligente

Os agentes de suporte podem gerenciar consultas, marcar comentários e envolver a equipe de produto ou engenharia sem sair do ClickUp — vincule tickets a tarefas, documentos ou threads para manter tudo conectado e pesquisável.

💜 Responsabilidade clara, ação mais rápida

Transforme feedback em tarefas com responsáveis, prazos e prioridades. Solicitação de recurso? Relatório de bug? Atribua instantaneamente com todo o contexto.

💜 Automatize o trabalho pesado

Use as automações do ClickUp para atribuir respostas de pesquisas, atualizar o status de tarefas ou alertar equipes sobre feedback urgente, para que sua equipe possa se concentrar nos clientes, não nos cliques.

💜 Visualizações criadas com base nos seus clientes

Acompanhe o feedback por cliente, status ou tipo de problema com visualizações personalizadas, como quadros Kanban, listas ou linhas do tempo, tudo adaptado ao seu fluxo de trabalho.

💜 Do feedback ao acompanhamento

Feche o ciclo com facilidade. Acompanhe todas as solicitações, desde o relatório até a resolução, e faça o acompanhamento diretamente no Chat do ClickUp, transformando o feedback em ação.

🧠 Curiosidade: Apenas 14% dos problemas dos clientes são totalmente resolvidos por meio do autoatendimento. A maioria ainda precisa de ajuda humana.

Transformando feedback em insights acionáveis

Coletar feedback é fácil. O desafio? Transformar opiniões dispersas em próximos passos claros.

Comece categorizando os comentários — agrupe-os por temas, como recursos do produto, suporte ao cliente ou experiência do usuário. Isso ajuda a identificar padrões em vez de se perder em opiniões isoladas. Ferramentas de feedback do cliente, como análise de sentimentos ou sistemas simples de marcação, podem ajudar a acelerar esse processo 🏅 Em seguida, priorize. Nem todo feedback merece a mesma atenção. Use critérios como frequência, impacto nas metas de negócios ou alinhamento com seu roteiro para decidir o que vale a pena ser feito 🏅 Depois vem a tradução — converter feedback bruto em tarefas específicas. Anotações vagas como “a integração é confusa” não ajudarão sua equipe. Em vez disso, transforme isso em: “Crie um vídeo explicativo para novos usuários antes da configuração da conta. ” 🏅 Por fim, feche o ciclo. Mostre aos clientes que suas opiniões foram ouvidas. Isso gera confiança e mostra que você não está apenas ouvindo, mas evoluindo. Insights acionáveis não ficam em planilhas ou ferramentas de insights do cliente. Eles devem aparecer no que você faz a seguir 🏅

👀 Você sabia? 64% dos clientes preferem que as empresas não usem IA no atendimento ao cliente. Eles ainda preferem interações humanas reais.

Ouça, aprenda e melhore o feedback com o ClickUp

Coletar feedback dos clientes não é apenas marcar uma caixa — é criar um diálogo em tempo real com as pessoas que usam seu produto, confiam em seu serviço ou interagem com sua marca.

Seja uma pesquisa rápida, uma transcrição de chat ao vivo ou uma avaliação escondida em uma loja de aplicativos, cada feedback é um sinal. A questão é: você está atento?

Escolha os canais certos, faça perguntas melhores e, o mais importante, coloque em prática o que aprender. Porque, no final das contas, as empresas que ouvem — e respondem — são as que permanecem relevantes.

É aí que entram ferramentas completas como o ClickUp. Com tudo, desde formulários personalizados até automação de tarefas e painéis, o ClickUp ajuda você a capturar feedback e realmente fazer algo com ele. Chega de planilhas espalhadas ou sugestões esquecidas — apenas insights que levam a melhores decisões.

