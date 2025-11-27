Mais de 40 das melhores ferramentas de organização para aumentar a produtividade em 2026

Em algum momento, todos nós já ficamos olhando para 27 abas abertas, dois calendários e uma notificação de chat piscando, nos perguntando onde foi parar o dia.

Entre gerenciar reuniões, correr atrás de prazos e tentar lembrar o que aquela nota adesiva significava, manter-se organizado é exaustivo.

As ferramentas de organização certas podem mudar essa situação.

Esta publicação no blog explora mais de 40 ferramentas para trazer ordem ao caos.

Ferramentas de organização são sistemas, softwares ou recursos que ajudam indivíduos e equipes a gerenciar suas tarefas, agendas, informações e espaço de trabalho. Essas ferramentas simplificam processos, otimizam fluxos de trabalho e aumentam a produtividade.

Elas podem ser digitais, como aplicativos de gerenciamento de projetos, softwares para anotações e plataformas colaborativas, ou físicas, como agendas, calendários, organizadores de arquivos e post-its.

Aqui estão os principais benefícios de usar ferramentas de organização.

Aumente a produtividade, ajudando você a se concentrar nas prioridades e gerenciar tarefas com eficiência

Economize tempo com uma melhor organização, listas de tarefas claras e fluxos de trabalho otimizados

Melhore a gestão do tempo , permitindo que você distribua o tempo de forma eficaz e cumpra prazos

Melhore a colaboração e a comunicação entre os membros da equipe, facilitando o trabalho conjunto de forma assíncrona

Ajude a memória para evitar esquecer datas, tarefas ou prazos importantes

Facilite o planejamento e a programação, auxiliando na gestão de projetos de longo e curto prazo

Promova a responsabilização facilitando a atribuição e o acompanhamento de responsabilidades

Ao escolher a ferramenta de organização certa para manter tudo sob controle, eis o que realmente importa:

Funciona no seu sistema: Deve funcionar perfeitamente no Windows, macOS, Android ou iOS, sem problemas de compatibilidade

Se adapta ao seu dia a dia: você não precisa reformular todo o seu fluxo de trabalho; ele deve funcionar com as ferramentas que você já usa

Cresce com você: seja você um profissional autônomo ou parte de uma equipe em crescimento, a ferramenta deve se adaptar à medida que seu trabalho evolui

Facilita a colaboração: Se você trabalha com outras pessoas, atualizações em tempo real, comentários e quadros compartilhados são essenciais

Abrange o básico (e muito mais): Recursos como lembretes, calendários, acompanhamento de tarefas e relatórios não devem ser opcionais; eles devem ser integrados

🧠 Curiosidade: A palavra “organizar” vem do grego organon, que significa ferramenta ou instrumento. Então, tecnicamente, quando você organiza, está transformando o caos em um instrumento funcional.

Aqui está uma prévia das mais de 40 ferramentas de produtividade. 📈

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Gerenciamento de projetos completo com visualizações e fluxos de trabalho personalizadosTamanho da equipe: Ideal para pessoas físicas, empresas de médio porte e grandes corporações Assistente com inteligência artificial (ClickUp Brain), visualizações e painéis personalizáveis, chat integrado e gerenciamento de tarefas, agendamento automatizado, modelos de projeto, automação de tarefas Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Asana Organização de tarefas e projetos da equipe com fluxos de trabalho personalizáveisTamanho da equipe: Ideal para indivíduos e equipes de médio porte Automatize tarefas, centralize a comunicação da equipe e use formulários para padronizar solicitações Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês Trello Gerenciamento visual de tarefas usando quadros KanbanTamanho da equipe: Ótimo para indivíduos e equipes pequenas Listas de verificação, Power-Ups, automação Butler, Atlassian Intelligence Gratuito para 10 usuários; planos pagos a partir de US$ 6/mês Monday.com Colaboração em equipe com modelos de projeto personalizáveisTamanho da equipe: Adequado para empresas de médio a grande porte Controle de tempo, personalização de painéis, modelos pré-definidos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês Jira Projetos de desenvolvimento de software e fluxos de trabalho ágeisTamanho da equipe: Equipes de desenvolvimento e engenheiros de software Gerenciamento de backlog, rastreamento de bugs, filtragem avançada Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7,53/mês Pipefy Automação de fluxos de trabalho e gerenciamento de processosTamanho da equipe: Ideal para equipes operacionais e administrativas de todos os tamanhos Orquestração de fluxos de trabalho com inteligência artificial, portais centralizados, automação sem código Plano gratuito disponível; Preços personalizados para planos premium Zapier Automatize tarefas e conecte aplicativos sem programaçãoTamanho da equipe: Ideal para equipes de todos os tamanhos Mais de 8.000 integrações de aplicativos, lógica condicional, fluxos de trabalho em várias etapas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29,99/mês Notion Anotações e organização pessoalTamanho da equipe: Ideal para freelancers, criadores e pequenas equipes Mais de 20.000 modelos, resumos com tecnologia de IA, Pesquisa Corporativa Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês Evernote Captura e sincronização de notas entre dispositivosTamanho da equipe: Ótimo para estudantes, escritores e pesquisadores Resumidor com IA, Web Clipper, formatação avançada, sincronização de calendário Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,99/mês Obsidian Anotações em rede e gestão de conhecimento pessoalTamanho da equipe: Ideal para indivíduos Visualização em gráfico, backlinks, notas Markdown locais, recurso de publicação Plano gratuito disponível; complementos pagos a partir de US$ 5/mês Coda Criação de documentos que funcionam como aplicativosTamanho da equipe: Adequado para startups e equipes colaborativas Coda AI, documentos semelhantes a aplicativos, integrações com Packs Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês Lucidchart Diagramas, fluxogramas e mapeamento de processosTamanho da equipe: Ideal para equipes técnicas e educadores Gerador de diagramas com IA, colaboração em tempo real, modo de apresentação Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9/mês Scribe Documentação de processos e criação de guias práticosTamanho da equipe: Ideal para equipes de RH, TI e treinamento Captura de fluxos de trabalho, títulos gerados por IA, personalização da marca Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês Google Workspace Colaboração em ativos digitaisTamanho da equipe: Ideal para empresas de todos os tamanhos Google Gemini AI, compartilhamento de arquivos na nuvem, integração com o calendário e o Meet Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/mês Dropbox Armazenamento e compartilhamento de arquivos na nuvemTamanho da equipe: Ideal para equipes remotas e criativas Pesquisa com IA, Dropbox Paper, colaboração em tempo real Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 11,99/mês Slack Comunicação em equipe e mensagens em tempo realTamanho da equipe: Ideal para equipes em crescimento e trabalhadores remotos Huddles, Slack Canvas, Workflow Builder, listas de tarefas nativas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8,75/mês Microsoft Teams Comunicação de nível empresarial com integração ao Office 365Tamanho da equipe: Ideal para grandes organizações Resumos do Co-pilot, agentes interpretadores, chat, reuniões Versão de avaliação gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 7,20/mês Zoom Videoconferências e reuniões remotas de equipeTamanho da equipe: Ideal para empresas de todos os tamanhos AI Companion, legendas em tempo real, resumos de reuniões Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15,99/mês Calendly Automatização de agendamentos e compromissosTamanho da equipe: Ideal para empreendedores individuais e equipes de atendimento ao cliente Agendamento autônomo por parte do cliente, encaminhamento de formulários, integrações com calendários Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês Otter.ai Transcrição automatizada e colaboraçãoTamanho da equipe: Ideal para jornalistas, educadores e equipes Transcrição em tempo real, identificação de falantes, itens de ação Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16,99/mês Reclaim. ai Automatizando o agendamento e o gerenciamento do tempo da equipeTamanho da equipe: Ideal para profissionais ocupados e equipes pequenas Agendamento de hábitos, tempo de reserva, estatísticas de produtividade Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês Clean Email Organizando e limpando sua caixa de entradaTamanho da equipe: Ideal para pessoas físicas e freelancers Ações em massa, filtros inteligentes, ferramentas de cancelamento de inscrição e de triagem Os planos pagos custam a partir de US$ 9,99/mês Todoist Gerenciamento de tarefas pessoais com categorização de projetosTamanho da equipe: Ideal para indivíduos e pequenas equipes Níveis de prioridade, adição rápida, sincronização entre dispositivos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 2,50/mês Toggl Track Controle de tempo e análise de produtividadeTamanho da equipe: Ideal para freelancers, agências e consultores Detecção de inatividade, auditorias de tempo, taxas faturáveis Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês TimeCamp Acompanhamento de tempo e relatórios da equipeTamanho da equipe: Ideal para pequenas e médias empresas e equipes remotas Rastreamento automatizado, orçamento de projetos, regras de palavras-chave Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 3,99/mês Habitica Gamificando suas tarefas e criando hábitosTamanho da equipe: Ideal para pessoas individuais e grupos de amigos Rastreamento de sequências, gamificação, missões, avatares Os planos pagos custam a partir de US$ 4,99/mês Buffer Agendamento e automação de publicações nas redes sociaisTamanho da equipe: Ideal para criadores de conteúdo e profissionais de marketing Sugestões de conteúdo com IA, agendamento multicanal, análises Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6/mês por canal Canva Criação de conteúdo visual, como gráficos e apresentaçõesTamanho da equipe: Ideal para equipes de marketing e educadores Magic Design, edição de vídeo, publicação em redes sociais Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês Pocket Salvar artigos, vídeos e páginas da webTamanho da equipe: Ideal para leitores e pesquisadores Leitura sem distrações, ferramentas de destaque, organização baseada em tags Versão de avaliação gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 2,95/mês MindMeister Mapeamento mental e organização visual de ideiasTamanho da equipe: Ideal para educadores, estudantes e equipes Mapas com recursos multimídia, modo de esboço, trilha de auditoria Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4,50/mês Okta Gerenciamento de identidade e acesso em empresasTamanho da equipe: Ideal para equipes de TI e segurança SSO, MFA adaptável, integrações de aplicativos pré-configuradas Versão de avaliação gratuita disponível; Preços personalizados Nimble Gerenciamento de relacionamentos com recursos inteligentes de CRMTamanho da equipe: Ideal para equipes de vendas e divulgação Enriquecimento inteligente de contatos, sincronização com redes sociais, divulgação em grupos Plano pago: US$ 29,90/mês Shopify Criação e gestão de um negócio de comércio eletrônicoTamanho da equipe: Ideal para startups, PMEs e marcas D2C Loja personalizável, pagamentos seguros, automação de estoque Os planos pagos custam a partir de US$ 39 por mês QuickBooks Contabilidade, faturamento e gestão financeiraTamanho da equipe: Ideal para pequenas empresas e freelancers Folha de pagamento, sincronização bancária, controle de despesas Teste gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 19/mês Sortly Acompanhamento de estoque e gestão de ativosTamanho da equipe: Ideal para pequenas empresas e armazéns Rastreamento por QR/código de barras, catalogação baseada em imagens, alertas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 49/mês Workable Otimização dos processos de recrutamento e contrataçãoTamanho da equipe: Ideal para equipes de RH e agências Seleção de pessoal com inteligência artificial, recrutamento móvel, kits de entrevista Versão de avaliação gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 360/mês Quando eu trabalho Agendamento de funcionários e gestão de turnosTamanho da equipe: Ideal para equipes de hotelaria e funcionários remunerados por hora Alertas em tempo real, relógios de ponto na nuvem, sincronização da folha de pagamento Os planos pagos custam a partir de US$ 3 por mês por usuário 7shifts Agendamento de restaurantes e gestão de funcionáriosTamanho da equipe: Ideal para restaurantes e empresas de serviços de alimentação Agendamento por IA, grupos de turnos, distribuição de gorjetas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 31,99/mês Workday RH, folha de pagamento e gestão de talentos em nível empresarialTamanho da equipe: Ideal para grandes organizações Correspondência de vagas com IA, mobilidade interna, fluxos de integração Versão de avaliação gratuita disponível; Preços personalizados Bonusly Programas de reconhecimento e recompensas para funcionáriosTamanho da equipe: Ideal para empresas de todos os tamanhos Comemorações de marcos importantes, recompensas entre colegas, análises Preços personalizados TripIt Organização de planos de viagem e itineráriosTamanho da equipe: Ideal para viajantes frequentes Alertas de voos em tempo real, visualização da linha do tempo, armazenamento de documentos Plano gratuito disponível; plano pago por US$ 49/ano Wanderlog Planejamento colaborativo de viagensTamanho da equipe: Ideal para grupos de viagem e amigos Mapas interativos, sincronização com o Gmail, otimização de rotas Versão de avaliação gratuita disponível; plano pago por US$ 39,99/ano

Vamos dar uma olhada em algumas das melhores ferramentas de organização disponíveis. 💁

📌Categoria 1: Gerenciamento de tarefas e projetos

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de projetos completo com visualizações e fluxos de trabalho personalizados)

O ClickUp é o Espaço de Trabalho Convergente com IA do mundo que combina projetos, conhecimento e chat em um único lugar — tudo impulsionado por IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Em combinação com o software de gerenciamento de projetos da ClickUp, você terá acesso a um amplo conjunto de ferramentas para aumentar a produtividade.

Mas como? O ClickUp Brain, o assistente com inteligência artificial da plataforma, é o ponto central. Integrado diretamente ao seu espaço de trabalho, ele conecta todas as suas tarefas para que você não precise mais procurar. Esta ferramenta de IA contextual:

Utiliza vários modelos avançados de IA para fornecer respostas e recomendações contextuais

Suporta consultas em linguagem natural para pesquisar, resumir e gerar conteúdo em tarefas, documentos e chats

Permite a geração e edição de imagens em tempo real diretamente dentro do seu fluxo de trabalho

Automatiza fluxos de trabalho complexos por meio da integração com ferramentas de gerenciamento de tarefas, agendamento e de terceiros

Oferece insights em tempo real por meio da análise de dados do espaço de trabalho, do status dos projetos e da atividade da equipe

Oferece agentes de IA personalizáveis para casos de uso especializados, desde a criação de conteúdo até a análise de dados

Garante a privacidade e a segurança dos dados ao processar informações dentro do seu ambiente ClickUp

Digamos que você seja um gerente de marketing se preparando para o lançamento de uma campanha. Em vez de ficar procurando briefings, relatórios do último trimestre ou atualizações de status da equipe criativa, o ClickUp Brain reúne tudo isso em segundos. Ele responde a perguntas (basta perguntar em linguagem natural!), resume discussões e até mesmo elabora visões gerais do projeto para você. Todo o seu trabalho pode ser pesquisado no ClickUp e nos aplicativos conectados por meio do ClickUp Brain

Quer ter todo o seu contexto e as conversas da equipe em um só lugar? O ClickUp Chat torna isso possível.

Está planejando o lançamento de um produto? Você pode fazer um brainstorming no chat, atribuir tarefas diretamente a partir dessa conversa e deixar que o ClickUp Brain resuma a discussão com passos claros a seguir.

Você nunca mais vai se perguntar “o que decidimos?”. Bônus? Você pode até mesmo fazer uma ligação rápida com o SyncUps sem sair do seu espaço de trabalho.

Contextualize suas conversas com o ClickUp Chat

É claro que saber o que está acontecendo em todos os seus projetos é igualmente importante. Os painéis do ClickUp fazem a diferença nesse aspecto.

Visualize os principais indicadores de desempenho com os painéis do ClickUp

São instantâneos totalmente personalizáveis e em tempo real do seu trabalho.

Por exemplo, um líder de vendas pode acompanhar o pipeline trimestral, um designer pode monitorar o andamento do sprint ou um fundador pode analisar a carga de trabalho da equipe, tudo a partir de um único painel.

E ainda tem o ClickUp Calendar: a potência de agendamento com IA que mantém seus dias, prazos e entregas em sincronia.

Imagine que você está em uma sequência de reuniões e, de repente, precisa reorganizar suas prioridades. O Calendário se ajusta, reserva tempo para concentração, reprograma de forma inteligente e até transforma notas de reuniões em tarefas atribuídas. Com o ClickUp Brain ajudando você a encontrar os melhores horários e os acompanhamentos sincronizando automaticamente, nada fica de fora.

Mas e se você estiver começando do zero?

Baixe o modelo gratuito Conduza projetos grandes, complexos e multifuncionais com o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp é um roteiro visualmente organizado e orientado por status para equipes que gerenciam vários projetos em diferentes departamentos.

O que torna este modelo especial é o uso do agrupamento por status, claramente segmentado em etapas como Não iniciado, Em revisão, Em andamento, Atualização necessária, Rejeitado e Concluído. Cada seção contém tarefas relevantes do ClickUp vinculadas a departamentos e fases do projeto, facilitando a visualização do andamento de tudo em um piscar de olhos.

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado íngreme devido ao seu amplo conjunto de recursos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação da G2 diz tudo:

O que mais gosto no ClickUp é a personalização e a flexibilidade. Seja criando fluxos de trabalho sob medida para diferentes equipes (como marketing e desenvolvimento web), usando campos personalizados para acompanhar detalhes específicos de projetos ou automatizando tarefas repetitivas, o ClickUp me permite adaptá-lo exatamente às nossas necessidades. Ele ajuda a manter tudo em um só lugar, tornando o gerenciamento de projetos e a comunicação entre as equipes mais fluidos. Além disso, as integrações e automações nos poupam muito tempo, permitindo que nos concentremos no que realmente importa.

O que mais gosto no ClickUp é a personalização e a flexibilidade. Seja criando fluxos de trabalho sob medida para diferentes equipes (como marketing e desenvolvimento web), usando campos personalizados para acompanhar detalhes específicos de projetos ou automatizando tarefas repetitivas, o ClickUp me permite adaptá-lo exatamente às nossas necessidades. Ele ajuda a manter tudo em um só lugar, tornando o gerenciamento de projetos e a comunicação entre as equipes mais fluidos. Além disso, as integrações e automações nos poupam muito tempo, permitindo que nos concentremos no que realmente importa.

📮 ClickUp Insight: Os profissionais do conhecimento enviam, em média, 25 mensagens por dia, em busca de informações e contexto. Isso indica uma quantidade considerável de tempo desperdiçado rolando a tela, pesquisando e decifrando conversas fragmentadas entre e-mails e chats. 😱 Se ao menos você tivesse uma plataforma inteligente que conectasse tarefas, projetos, chat e e-mails (além de IA!) em um só lugar. Mas você tem: experimente o ClickUp!

2. Asana (Ideal para organizar tarefas e projetos de equipe com fluxos de trabalho personalizáveis)

via Asana

O Asana mantém as equipes alinhadas sem a necessidade de verificações constantes. Você pode atribuir tarefas, acompanhar o progresso e criar fluxos de trabalho que se adaptem à forma como sua equipe trabalha. Ele tem a estrutura necessária para manter as coisas em andamento sem parecer rígido.

Não é a ferramenta mais chamativa, mas é confiável, e para equipes que precisam se manter organizadas sem microgerenciamento, isso faz toda a diferença.

Principais recursos do Asana

Automatize tarefas repetitivas com “Regras” para aumentar a produtividade e reduzir o trabalho manual

Aproveite o Asana AI para obter orientações sobre prioridades, automatizar tarefas rotineiras e acelerar a tomada de decisões

Integre a comunicação com comentários nas tarefas, compartilhamento de arquivos e marcação de equipes

Colete informações estruturadas e padronize solicitações usando formulários

Limitações do Asana

Não é possível definir um intervalo de tempo para tarefas recorrentes

O aplicativo móvel não possui as funcionalidades da versão para desktop

Preços do Asana

Gratuito

Plano Starter: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 11.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Diretamente de uma avaliação da Capterra:

O Asana pode apresentar alguns desafios de navegação. Há muitos aspectos do Asana que exigem tempo e esforço para serem aprendidos. Esses componentes nem sempre são intuitivos. Os tutoriais e cursos de aprendizagem do Asana nem sempre são os mais úteis. Na verdade, tive dificuldade para entender os conceitos e, por isso, não consegui me envolver totalmente com todas as facetas do Asana. Isso é lamentável (já que uso o Asana há vários anos).

O Asana pode apresentar alguns desafios de navegação. Há muitos aspectos do Asana que exigem tempo e esforço para serem aprendidos. Esses componentes nem sempre são intuitivos. Os tutoriais e cursos de aprendizagem do Asana nem sempre são os mais úteis. Na verdade, tive dificuldade para entender os conceitos e, por isso, não consegui me envolver totalmente com todas as facetas do Asana. Isso é lamentável (já que uso o Asana há vários anos).

3. Trello (Ideal para gerenciamento visual de tarefas usando quadros Kanban)

via Trello

O Trello é como um quadro de avisos digital que ajuda você a visualizar seu trabalho rapidamente. Você cria quadros, divide-os em listas e adiciona cartões para cada tarefa.

Embora não seja ideal para projetos complexos, a ferramenta funciona muito bem para planejadores independentes, profissionais criativos e qualquer pessoa que prefira um fluxo de trabalho simples e direto, fácil de atualizar e difícil de bagunçar.

Os melhores recursos do Trello

Butler , sua Ative regras, botões personalizados, comandos programados e relatórios por e-mail com o, sua ferramenta de IA

Acompanhe o progresso e divida o trabalho usando “Listas de verificação” para subtarefas dentro dos cartões, completas com barras de progresso

Aprimore a funcionalidade e integre-se a outras ferramentas usando Power-Ups , como Calendário, Google Drive, Slack e Jira

Aproveite a Inteligência Artificial (IA) da Atlassian para fazer brainstorming, organizar itens de ação e resumir textos em cartões, garantindo maior clareza

Limitações do Trello

Funções avançadas, como a Visualização de Gantt, exigem complementos pagos ou atualizações

O aplicativo fica lento quando há muitos painéis

Preços do Trello

Gratuito para 10 usuários

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Empresarial: US$ 17,50/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

De acordo com uma avaliação da G2:

A interface do usuário é bastante intuitiva, com listas, quadros e cartões para gerenciar listas de tarefas. A parte de automação pode ser desafiadora no início, mas assim que você pegar o jeito, verá todos os benefícios do Trello. Sem falar nos Power-Ups para integrar aplicativos de terceiros que você já usa.

A interface do usuário é bastante intuitiva, com listas, quadros e cartões para gerenciar listas de tarefas. A parte de automação pode ser desafiadora no início, mas assim que você pegar o jeito, verá todos os benefícios do Trello. Sem falar nos Power-Ups para integrar aplicativos de terceiros que você já usa.

🔍 Você sabia? Existe uma condição chamada “culpa da produtividade”, em que as pessoas se sentem mal por não terem concluído tarefas suficientes em sua lista, mesmo nos fins de semana.

4. monday.com (Ideal para colaboração em equipe com modelos de projeto personalizáveis)

O monday.com é ótimo em termos de flexibilidade e visibilidade. Você tem acesso a modelos para dar início a projetos, fluxos de trabalho personalizados, automação e painéis coloridos para acompanhar o progresso.

É fácil de usar assim que você começa, embora configurações mais avançadas possam exigir alguma experimentação. Equipes que precisam coordenar-se entre funções ou departamentos apreciarão a clareza com que o Monday.com mostra quem é responsável por quê.

Principais recursos do monday.com

Simplifique a integração e a configuração do fluxo de trabalho com modelos prontos para projetos, tarefas e automações

Acompanhe o tempo gasto nas tarefas com o controle de tempo integrado para gerar relatórios e faturamento precisos

Estruture projetos com um sistema hierárquico de gerenciamento de tarefas, incluindo espaços de trabalho, quadros, tarefas e subitens

Limitações do monday.com

Restrições ao número de ações automatizadas

Não é possível enviar e-mails em massa para mais de 500 destinatários de uma só vez

Preços do monday.com

Gratuito

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 13.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o monday.com?

Um avaliador do G2 compartilhou este comentário:

Há inúmeras coisas que posso dizer que gosto no Monday, seja a facilidade de criar fluxos de trabalho ou a automação de criação de acordo com qualquer necessidade, ou a integração superrápida para um aplicativo personalizado… Houve momentos em que precisei fazer algo com subitens, mas, devido às limitações das ações restritas que podemos realizar neles, tive que encontrar uma solução alternativa. Além disso, há o mecanismo de repetição de tentativa do monday.com e a restrição ao envio de dados com o cabeçalho do Monday para fins de autenticação.

Há inúmeras coisas que posso dizer que gosto no Monday, seja a facilidade de criar fluxos de trabalho ou a automação de criação de acordo com qualquer necessidade, ou a integração superrápida para um aplicativo personalizado… Houve momentos em que precisei fazer algo com subitens, mas, devido às limitações das ações restritas que podemos realizar neles, tive que encontrar uma solução alternativa. Além disso, há o mecanismo de repetição de tentativa do monday.com e a restrição ao envio de dados com o cabeçalho do Monday para fins de autenticação.

5. Jira (Ideal para projetos de desenvolvimento de software e fluxos de trabalho ágeis)

via Atlassian

O Jira foi desenvolvido para desenvolvedores, com uma estrutura dedicada para rastrear bugs, gerenciar sprints ou executar fluxos de trabalho ágeis. Embora não seja a ferramenta mais fácil para usuários sem conhecimentos técnicos, o Jira é uma boa opção para manter todo o processo de desenvolvimento sob controle.

Os melhores recursos do Jira

Planeje e priorize o trabalho com ferramentas de gerenciamento de backlog para organizar tarefas, histórias e épicos ao longo dos sprints

Acompanhe e resolva bugs por meio do rastreamento de problemas com status, atribuição e histórico detalhados

Melhore a capacidade de pesquisa e filtragem com a pesquisa avançada (JQL) e filtros que podem ser salvos para acesso rápido a questões relevantes

Limitações do Jira

Algumas configurações exigem conhecimentos de administração para serem gerenciadas, o que as torna complexas e demoradas

O Jira carece de ferramentas de colaboração integradas robustas

Os usuários relatam lentidão no carregamento de consultas e problemas ocasionais com o servidor

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: US$ 7,91/mês por usuário

Premium: US$ 14,54/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Jira

G2: 4,5/5 (mais de 6.300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

De acordo com uma análise no G2:

Gosto do fato de o Jira facilitar o acompanhamento de bugs e tarefas do início ao fim. Tudo fica em um só lugar, então posso ver quem é o responsável e verificar o progresso rapidamente. Os painéis e filtros me ajudam a ver o que é importante e o que já foi feito. Os fluxos de trabalho funcionam bem se configurados com cuidado, e o Jira se conecta a ferramentas como Slack, Git e plataformas de teste, o que mantém a equipe trabalhando em conjunto. Ele tem muitos recursos, como fluxos de trabalho e relatórios personalizados, que são úteis para projetos maiores.

Gosto do fato de o Jira facilitar o acompanhamento de bugs e tarefas do início ao fim. Tudo fica em um só lugar, então posso ver quem é o responsável e verificar o progresso rapidamente. Os painéis e filtros me ajudam a ver o que é importante e o que já foi feito. Os fluxos de trabalho funcionam bem se configurados com cuidado, e o Jira se conecta a ferramentas como Slack, Git e plataformas de teste, o que mantém a equipe trabalhando em conjunto. Ele tem muitos recursos, como fluxos de trabalho e relatórios personalizados, que são úteis para projetos maiores.

🔍 Você sabia? Durante a Guerra Civil, a expressão “dead line” não se referia aos prazos com os quais estamos familiarizados hoje. Era uma linha divisória real nos campos de prisioneiros, e se os prisioneiros a cruzassem, podiam ser fuzilados.

6. Pipefy (Ideal para automação de fluxos de trabalho e gerenciamento de processos)

via Pipefy

O Pipefy ajuda as equipes de operações a manter os fluxos de trabalho recorrentes organizados e eficientes. Seja para lidar com solicitações de compra, integração de funcionários ou cadeias de aprovação, você pode configurar processos estruturados e automatizar as partes mais rotineiras.

Isso é especialmente útil para obter resultados consistentes sempre, como garantir que todas as etapas de um fluxo de trabalho sejam seguidas, sem a necessidade de marcar manualmente o que já foi feito.

Principais recursos do Pipefy

Capacite as equipes com automação sem código para otimização sem dependência de TI

Otimize a prestação de serviços com agentes de IA que automatizam interações e mantêm os fluxos de trabalho em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana

Centralize solicitações e informações com o “Novo Portal”, reunindo formulários, links, arquivos e serviços em um único local

Otimize o uso de recursos e reduza custos com uma orquestração unificada do fluxo de trabalho

Limitações do Pipefy

Os usuários relatam que o criador de PDFs apresenta problemas

Falta-lhe recursos para gerenciar tarefas complexas

Preços do Pipefy

Gratuito

Negócios: Preços personalizados

Empresa: Preço personalizado

Ilimitado: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Pipefy

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipefy?

De acordo com uma análise da Capterra:

Aprecio muito todos os diferentes modelos de fluxo de trabalho que ele oferece; eles facilitam a organização de qualquer tipo de projeto ou lista de tarefas e podem ser facilmente modificados para atender às nossas necessidades… Acho que seria útil se integrassem métricas mais complexas, como desempenho e duração da atividade; por exemplo, o gráfico de Gantt poderia mostrar quanto tempo se passou desde que uma atividade foi agendada.

Aprecio muito todos os diferentes modelos de fluxo de trabalho que ele oferece; eles facilitam a organização de qualquer tipo de projeto ou lista de tarefas e podem ser facilmente modificados para atender às nossas necessidades… Acho que seria útil se integrassem métricas mais complexas, como desempenho e duração da atividade; por exemplo, o gráfico de Gantt poderia mostrar quanto tempo se passou desde que uma atividade foi agendada.

7. Zapier (Ideal para automatizar tarefas e conectar aplicativos sem programação)

via Zapier

O Zapier conecta milhares de aplicativos (Gmail, ClickUp, Mailchimp, entre outros!) para que você possa automatizar tarefas com facilidade. Quer salvar automaticamente anexos de e-mail no Dropbox ou criar uma nova tarefa no ClickUp sempre que alguém preencher um Formulário do Google? O Zapier tem um Zap para isso.

Principais recursos do Zapier

Conecte mais de 8.000 aplicativos para um fluxo de dados contínuo e automação de fluxos de trabalho

Crie fluxos de trabalho avançados com Zaps de várias etapas , encadeando várias ações e aplicativos em um único processo automatizado

Personalize fluxos de trabalho com lógica condicional, como caminhos e filtros, para automações dinâmicas

Limitações do Zapier

Seu sistema automatizado às vezes duplica tarefas

Os usuários reclamam que as integrações deixam de funcionar sem explicações claras, o que torna frustrante a solução de problemas do sistema

Preços do Zapier

Gratuito

Profissional: US$ 29,99/mês

Equipe: US$ 103,50/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Zapier

G2: 4,7/5 (mais de 2.900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier?

Um usuário do Reddit compartilha:

Eu uso MUITO. Para ser sincero, não conseguiria fazer meu trabalho nem pela metade sem ele. Usamos uma plataforma LMS que não tem integração nativa com o Salesforce e não temos tempo nem recursos para criar uma do zero — o Zapier facilita a automação do fluxo de dados (usuários, pagamentos, progresso do curso etc.) para o Salesforce. Eu uso para muitas outras coisas também, mas tem sido um salva-vidas para essa plataforma em particular.

Eu uso MUITO. Para ser sincero, não conseguiria fazer meu trabalho nem pela metade sem ele. Usamos uma plataforma LMS que não tem integração nativa com o Salesforce e não temos tempo nem recursos para criar uma do zero — o Zapier facilita a automação do fluxo de dados (usuários, pagamentos, progresso do curso etc.) para o Salesforce. Eu uso para muitas outras coisas também, mas tem sido um salva-vidas para essa plataforma em particular.

📌 Categoria 2: Documentação e mapas mentais

8. Notion (Ideal para anotações e organização pessoal)

via Notion

O Notion é parte caderno, parte espaço de trabalho e parte lista de tarefas. Ele pode ser tão simples ou complexo quanto você quiser. Você pode usá-lo para escrever um diário, planejar um projeto, criar um wiki para a equipe ou acompanhar metas.

No entanto, configurar seu fluxo de trabalho ideal exige bastante esforço e tempo. É uma boa opção se você deseja ter controle sobre como suas informações são organizadas.

Principais recursos do Notion

Crie páginas personalizadas com conteúdo, texto, imagens, tabelas e outras opções de mídia

Use o Notion AI para gerar ideias, resumir conteúdos e gerar informações relevantes, incluindo os recursos Notas de Reunião com IA e Modo de Pesquisa

Crie páginas para qualquer finalidade, incluindo planejamento de projetos e anotações, com sua biblioteca de 20.000 modelos

Faça buscas eficientes em todo o seu espaço de trabalho e nas ferramentas conectadas com o “Enterprise Search”, incluindo indexação automática de conteúdo em PDF

Limitações do Notion

Funcionalidade offline limitada, o que afeta a usabilidade durante viagens ou falhas na rede

A pesquisa apresenta inconsistências ao lidar com um espaço de trabalho extenso ou páginas aninhadas

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Empresas: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,5/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Um avaliador do G2 escreve:

O Notion é incrivelmente flexível e me permite reunir documentos, notas, tarefas e bancos de dados em um único espaço de trabalho organizado. A interface é intuitiva, a estrutura de arrastar e soltar facilita a reorganização do conteúdo, e a capacidade de incorporar diferentes tipos de mídia ou vincular páginas relacionadas é um grande impulso à produtividade. Aprecio especialmente como ele me permite manter tudo — briefings de projetos, listas de tarefas e pesquisas — visualmente organizado e fácil de navegar. Ele também é muito personalizável, podendo se adaptar a diferentes fluxos de trabalho sem forçar você a seguir uma estrutura rígida.

O Notion é incrivelmente flexível e me permite reunir documentos, notas, tarefas e bancos de dados em um único espaço de trabalho organizado. A interface é intuitiva, a estrutura de arrastar e soltar facilita a reorganização do conteúdo, e a capacidade de incorporar diferentes tipos de mídia ou vincular páginas relacionadas é um grande impulso à produtividade. Aprecio especialmente como ele me permite manter tudo — briefings de projetos, listas de tarefas e pesquisas — visualmente organizado e fácil de navegar. Ele também é muito personalizável, podendo se adaptar a diferentes fluxos de trabalho sem forçar você a seguir uma estrutura rígida.

🧠 Curiosidade: A famosa Curva do Esquecimento de Hermann Ebbinghaus mostra que as pessoas esquecem cerca de 50% das novas informações em 60 minutos e até 70% em 24 horas. Tomar notas regularmente ajuda a combater essa perda de memória.

9. Evernote (Ideal para registrar e sincronizar notas entre dispositivos)

via Evernote

O Evernote é uma ótima opção se você precisa registrar ideias rapidamente e encontrá-las mais tarde, sem precisar vasculhar um monte de pastas. É prático para pesquisas, anotações de reuniões ou para salvar conteúdo da web.

Tudo fica sincronizado entre os dispositivos, para que suas anotações estejam sempre com você. Se tudo o que você precisa é de um caderno digital confiável, o Evernote é a solução.

Os melhores recursos do Evernote

Registre e organize notas com “notas manuscritas” e formatação de texto rico

Automatize a criação e a edição de conteúdo com o assistente de IA, que resume, redige, traduz, parafraseia e corrige erros ortográficos

Integre calendários de gerenciamento de projetos por meio da sincronização bidirecional com o Google Agenda e o Outlook para gerenciar eventos

Salve e anote conteúdo da web usando o “Web Clipper” para capturar artigos, capturas de tela e páginas da web

Limitações do Evernote

As atualizações constantes e as notificações de publicidade distraem os usuários

A versão gratuita do Evernote limita o uso a apenas 60 MB de espaço por mês e dois dispositivos por vez

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: US$ 14,99/mês

Profissional: US$ 17,99/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Evernote

G2: 4,5/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 8.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Evernote?

Esta análise da G2 apresenta um ângulo interessante:

A capacidade de sincronizar perfeitamente todos os meus dispositivos. Posso fazer anotações no celular durante uma reunião e acessá-las instantaneamente no laptop mais tarde. O sistema de tags e os cadernos facilitam a organização de tudo… A versão gratuita tem algumas limitações em termos de sincronização de dispositivos, e os planos premium podem ser um pouco caros para startups com orçamentos apertados.

A capacidade de sincronizar perfeitamente todos os meus dispositivos. Posso fazer anotações no celular durante uma reunião e acessá-las instantaneamente no laptop mais tarde. O sistema de tags e os cadernos facilitam a organização de tudo… A versão gratuita tem algumas limitações em termos de sincronização de dispositivos, e os planos premium podem ser um pouco caros para startups com orçamentos apertados.

📖 Leia também: As melhores alternativas e concorrentes do Evernote

10. Obsidian (Ideal para anotações em rede e gestão de conhecimento pessoal)

via Obsidian

O Obsidian é como ter uma base de conhecimento pessoal que cresce junto com o seu pensamento. Ele foi criado para quem gosta de fazer anotações detalhadas e para pessoas que gostam de conectar ideias e criar uma rede de informações.

Suas anotações são armazenadas localmente em arquivos Markdown, e você pode vinculá-las para criar um “segundo cérebro”.

Principais recursos do Obsidian

Vincule notas bidirecionalmente com links internos e backlinks para construir uma rede de ideias interconectadas e navegar facilmente entre conteúdos relacionados

Visualize as relações entre as notas por meio da Visualização em Gráfico , que exibe um mapa interativo de todas as notas vinculadas e suas conexões

Publique sua base de conhecimento online com o Obsidian Publish, permitindo a hospedagem na web do seu cofre com temas personalizáveis e visualização gráfica

Limitações do Obsidian

A funcionalidade de pesquisa é imprecisa, especialmente se o termo de pesquisa tiver mais de uma palavra

As tabelas ficam inutilizáveis mesmo com plugins da comunidade

Preços do Obsidian

Gratuito

Sync: US$ 5/mês por usuário

Publicar: US$ 10/mês por usuário

Catalyst: Pagamento único de US$ 25

Comercial: US$ 50/ano por usuário

Avaliações e comentários sobre o Obsidian

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Obsidian?

De uma análise da Capterra:

Depois de muita pesquisa, optei pelo Obsidian e, embora tenha havido uma curva de aprendizado, foi 100% uma ótima escolha. Adoro usá-lo: tem um visual clean, é superrápido, funciona offline, é superpersonalizável e você pode configurá-lo exatamente como precisa. Normalmente, se falta algum recurso na funcionalidade, isso é resolvido por plugins da comunidade.

Depois de muita pesquisa, optei pelo Obsidian e, embora tenha havido uma curva de aprendizado, foi 100% uma ótima escolha. Adoro usá-lo: tem um visual clean, é superrápido, funciona offline, é superpersonalizável e você pode configurá-lo exatamente como precisa. Normalmente, se falta algum recurso na funcionalidade, isso é resolvido por plugins da comunidade.

11. Coda (Ideal para criar documentos que funcionam como aplicativos)

via Coda

O Coda permite que equipes criem documentos interativos para gerenciar projetos, armazenar dados e automatizar tarefas. Pense nele como um documento que funciona como um aplicativo. Se você estiver criando planos de desenvolvimento de produtos, redigindo notas de reuniões ou executando fluxos de trabalho personalizados, o Coda dá conta do recado.

Principais recursos do Coda

Delegue tarefas, repense a criação de conteúdo e obtenha insights sobre projetos mais rapidamente com o Coda AI

Conecte, edite e atualize seus documentos em aplicativos como o ClickUp com Packs

Use os recursos do espaço de trabalho, como estatísticas de publicação, pastas ilimitadas, ícones personalizados, acesso a pastas e análise interna de documentos

Limitações do Coda

Não é possível bloquear ou fixar colunas de tabelas nem personalizar formulários para uma apresentação visual

Os usuários reclamam que falta a funcionalidade de codificação para personalizar documentos

Preços do Coda

Gratuito

Pro: US$ 12/mês por usuário

Equipe: US$ 36/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Coda

G2: 4,5/5 (mais de 470 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Coda?

Um trecho rápido de uma avaliação do G2:

Oferece inúmeras possibilidades. Você pode escrever documentação, criar tabelas (complexas), criar páginas dentro de páginas, mencionar pessoas e páginas, integrar com o Miro, Google Sheets/Docs/etc., inserir imagens, links… Alguns recursos e possibilidades não são muito claros e intuitivos. Embora a interface seja muito fácil de usar, é preciso descobrir como utilizar certas funções.

Oferece inúmeras possibilidades. Você pode escrever documentação, criar tabelas (complexas), criar páginas dentro de páginas, mencionar pessoas e páginas, integrar com o Miro, Google Sheets/Docs/etc., inserir imagens, links… Alguns recursos e possibilidades não são muito claros e intuitivos. Embora a interface seja muito fácil de usar, é preciso descobrir como utilizar certas funções.

12. Lucidchart (Ideal para diagramação, fluxogramas e mapeamento de processos)

via Lucidchart

O Lucidchart torna ideias complexas mais fáceis de entender, especialmente ao mapear sistemas, fluxos de trabalho ou arquitetura. Ele funciona bem para criar fluxogramas, organogramas, diagramas de rede e até mesmo mapas de arquitetura de software.

A interface de arrastar e soltar é simples e intuitiva. Ela oferece suporte à comunicação e colaboração em tempo real, permitindo que toda a sua equipe trabalhe nos diagramas simultaneamente.

Principais recursos do Lucidchart

Gere diagramas instantaneamente com IA para criar e iterar usando comandos em linguagem natural

Conecte fontes de dados externas usando vinculação e visualização de dados para conectar diagramas a dados em tempo real do Google Sheets, Excel ou bancos de dados

Colabore em tempo real com coautoria em tempo real, chat no editor e comentários específicos por elemento para otimizar o trabalho em equipe e o feedback

Apresente e interaja com diagramas usando o Modo de Apresentação Interativa, permitindo uma navegação fluida

Limitações do Lucidchart

A biblioteca de ícones é fortemente voltada para diagramas técnicos

Os usuários às vezes têm dificuldade com a formatação, como alinhar formas ou manter designs consistentes nos diagramas

Preços do Lucidchart

Gratuito

Indivíduo: US$ 9/mês por usuário

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Lucidchart

G2: 4,5/5 (mais de 6.300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lucidchart?

De acordo com uma análise da G2:

Na minha opinião, o melhor do Lucid é a facilidade com que se transforma um conceito ambíguo em um diagrama compreensível. A extensa biblioteca de modelos economiza muito tempo, e a interface parece muito intuitiva. […] O fato de o compartilhamento ser fácil e de minha equipe poder acompanhar meu projeto imediatamente, sem necessidade de explicações adicionais, foi realmente benéfico para mim.

Na minha opinião, o melhor do Lucid é a facilidade com que se transforma um conceito ambíguo em um diagrama compreensível. A extensa biblioteca de modelos economiza muito tempo, e a interface parece muito intuitiva. […] O fato de o compartilhamento ser fácil e de minha equipe poder acompanhar meu projeto imediatamente, sem necessidade de explicações adicionais, foi realmente benéfico para mim.

🧠 Curiosidade: Em média, uma pessoa lembra-se de 65% das informações quando elas são acompanhadas de recursos visuais, mas apenas 10% quando se trata apenas de texto. É por isso que diagramas, mapas mentais e fluxogramas são alimento para o cérebro. As ferramentas visuais transformam o caos em clareza.

13. Scribe (Ideal para documentar processos e criar guias práticos)

via Scribe

O Scribe transforma seus cliques em guias passo a passo claros e organizados, instantaneamente. Basta clicar em “gravar”, realizar uma tarefa e ele captura cada etapa com capturas de tela anotadas e instruções.

É um recurso útil para equipes que precisam documentar processos, treinar novos funcionários ou criar procedimentos operacionais padrão (SOPs) internos sem perder horas redigindo-os.

Principais recursos do Scribe

Registre cada clique, rolagem e entrada no fluxo de trabalho para gerar guias passo a passo com capturas de tela anotadas e texto com a Captura Automática de Fluxo de Trabalho

Personalize e aprimore a documentação com ferramentas de edição de capturas de tela para recortar, anotar e ocultar informações confidenciais

Automatize a criação de conteúdo com títulos e descrições gerados por IA para uma documentação bem elaborada

Mantenha a consistência da marca com personalização de marca, permitindo que você remova o logotipo do Scribe dos guias

Limitações do Scribe

Não é possível nomear uma sessão antes de iniciar uma gravação

Não é possível enviar arquivos de vídeo diretamente, especialmente no formato MP4

Preços do Scribe

Gratuito

Pro Team: US$ 15/mês por usuário

Pro Personal: US$ 29/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Scribe

G2: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Scribe?

Uma avaliação do G2 resume assim:

Gosto da integração com meu navegador e da facilidade de criar e publicar um novo guia… Encontrei um problema ao tentar incorporar o vídeo, pois não havia compartilhado o Scribe na outra aba. Talvez fosse útil um pop-up nessa aba para lembrar de compartilhar ou algum tipo de alerta informando que ele não foi compartilhado.

Gosto da integração com meu navegador e da facilidade de criar e publicar um novo guia… Encontrei um problema ao tentar incorporar o vídeo, pois não havia compartilhado o Scribe na outra aba. Talvez fosse útil um pop-up nessa aba para lembrar de compartilhar ou algum tipo de alerta informando que ele não foi compartilhado.

📌 Categoria 3: Gerenciamento de arquivos

14. Google Workspace (Ideal para colaboração em ativos digitais)

via Google

O Google Workspace é uma sede digital para equipes que prosperam com a colaboração. O Docs, o Sheets e o Slides permitem que várias pessoas editem, comentem e troquem ideias em tempo real. O Gmail, o Chat e o Meet mantêm a comunicação fluida, enquanto o Google Drive organiza seus arquivos na nuvem.

Tudo fica sincronizado, e recursos como calendários compartilhados e controles de administração se adaptam às suas necessidades.

Os melhores recursos do Google Workspace

Proteja dados confidenciais com recursos de segurança integrados, como autenticação de dois fatores (2FA) e criptografia de dados

Otimize seu espaço de trabalho integrando o Gemini do Google para aprimorar os recursos de pesquisa e a descoberta de informações

Otimize suas reuniões com o Google Meet, que oferece legendas traduzidas, aprimoramentos de vídeo e áudio com qualidade de estúdio e uma ferramenta de IA para anotações de reuniões

Limitações do Google Workspace

Funcionalidades offline limitadas; você deve configurar aplicativos como Docs, Sheets e Gmail com antecedência

Alguns usuários consideram a interface complicada ao gerenciar várias tarefas ou contas

Preços do Google Workspace

Gratuito

Business Starter: US$ 7/mês por usuário

Business Standard: US$ 14/mês por usuário

Business Plus: US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Google Workspace

G2: 4,6/5 (mais de 46.645 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 17.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Workspace?

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto de como tudo está perfeitamente conectado em uma única plataforma. Ter o Gmail, o Drive, o Docs, o Sheets, o Calendar e o Meet integrados facilita muito a colaboração. É muito intuitivo, fácil de implementar e acessível a partir de qualquer dispositivo. A colaboração em tempo real em documentos e planilhas economiza tempo e mantém todos alinhados, o que é especialmente útil para o trabalho remoto ou híbrido.

Gosto de como tudo está perfeitamente conectado em uma única plataforma. Ter o Gmail, o Drive, o Docs, o Sheets, o Calendar e o Meet integrados facilita muito a colaboração. É muito intuitivo, fácil de implementar e acessível a partir de qualquer dispositivo. A colaboração em tempo real em documentos e planilhas economiza tempo e mantém todos alinhados, o que é especialmente útil para o trabalho remoto ou híbrido.

🔍 Você sabia? A falta de comunicação nas equipes leva à confusão, ao estresse e à perda de tempo. Um relatório constatou que isso causa um aumento de 51% no estresse, uma queda de 41% na produtividade e um aumento de 31% na tensão, além de mais prazos não cumpridos.

15. Dropbox (Ideal para armazenamento e compartilhamento de arquivos na nuvem)

via Dropbox

O Dropbox armazena e sincroniza arquivos com segurança. Sua interface intuitiva, backups confiáveis e controle de versões de arquivos o tornam ideal para equipes que precisam de acesso constante a ativos digitais.

Se você colabora em um documento, armazena arquivos de design ou compartilha com clientes, o Dropbox mantém tudo organizado e acessível a partir de qualquer dispositivo. Ele também funciona bem com outras ferramentas, tornando-se uma base confiável para equipes distribuídas.

Os melhores recursos do Dropbox

Pesquise e acesse conteúdo com o Dropbox Dash , que oferece pesquisa com inteligência artificial em vídeos, imagens, documentos e pessoas

Colabore com facilidade criando e editando arquivos na nuvem e do Microsoft Office diretamente na ferramenta

Colabore em tempo real usando o Dropbox Paper, um editor de documentos colaborativo com cronogramas, listas de tarefas e tabelas para a organização de projetos

Limitações do Dropbox

Às vezes, a sincronização não ocorre automaticamente, a menos que você inicie o aplicativo

Depois de gerar um PDF, não é possível adicionar mais páginas a ele nem editá-lo

Preços do Dropbox

Básico: Gratuito

Mais: US$ 11,99/mês por usuário

Profissional: US$ 19,99/mês por usuário

Padrão: US$ 18/mês por usuário

Avançado: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Dropbox

G2: 4,4/5 (mais de 28.900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 21.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dropbox?

Um avaliador da Capterra compartilha este comentário:

Eu mesmo usei essa ferramenta para enviar e compartilhar PDFs durante os webinars da nossa empresa. Para isso, foi muito útil e fácil. O plano mais básico oferece muito espaço de armazenamento em comparação com outros… Só que não compete com o Google Drive ou o SharePoint quando se trata de recursos. Se você está procurando apenas compartilhamento de arquivos, recebe apenas 2 GB de espaço no plano gratuito, em comparação com os 15 GB do Drive, além de acesso ao Docs, Sheets e outros. O software da Adobe oferece assinatura eletrônica e edição de PDF, mas com muitos outros recursos.

Eu mesmo usei essa ferramenta para enviar e compartilhar PDFs durante os webinars da nossa empresa. Para isso, foi muito útil e fácil. O plano mais básico oferece muito espaço de armazenamento em comparação com outros… Só que não compete com o Google Drive ou o SharePoint quando se trata de recursos. Se você está procurando apenas compartilhamento de arquivos, recebe apenas 2 GB de espaço no plano gratuito, em comparação com os 15 GB do Drive, além de acesso ao Docs, Sheets e outros. O software da Adobe oferece assinatura eletrônica e edição de PDF, mas com muitos outros recursos.

📌 Categoria 4: Comunicação e Colaboração

16. Slack (Ideal para comunicação em equipe e mensagens em tempo real)

via Slack

O Slack organiza conversas e conecta equipes em tempo real. É o centro do trabalho diário, com canais para diferentes tópicos, threads para manter as discussões focadas e integrações do Slack com todas as suas ferramentas favoritas.

Quando bem utilizada, ela pode reduzir o volume de e-mails e aumentar a transparência, mas, sem limites bem definidos, também pode se tornar uma distração incômoda.

Os melhores recursos do Slack

Colabore em recursos persistentes usando o Slack Canvas para redigir, compartilhar e atualizar informações diretamente na plataforma

Conecte-se por meio do Huddles com voz, vídeo e compartilhamento de tela para reuniões rápidas e informais

Automatize fluxos de trabalho repetitivos com o Workflow Builder , permitindo a automação sem código para aprovações, lembretes e encaminhamento de tarefas

Gerencie tarefas diretamente no Slack Lists, que oferece acompanhamento de tarefas, atribuições e monitoramento de progresso integrados

Limitações do Slack

Carece de configurações detalhadas de controle de notificações, como filtros ou opções de adiamento de notificação por mais tempo

Ele tem dificuldade em recuperar informações de conversas anteriores, especialmente em canais com muito tráfego

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 8,75/mês por usuário

Business+: US$ 15/mês por usuário

Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 34.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 23.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slack?

Aqui está uma análise da Gartner sobre esta ferramenta organizacional:

A capacidade de ter mensagens diretas, grupos e canais ao mesmo tempo e a possibilidade de converter grupos menores em canais sem esforço. As reuniões rápidas também são muito boas

A capacidade de ter mensagens diretas, grupos e canais ao mesmo tempo e a possibilidade de converter grupos menores em canais sem esforço. As reuniões rápidas também são muito boas

📮 ClickUp Insight: Cerca de 41% dos profissionais preferem mensagens instantâneas para a comunicação em equipe. Embora ofereçam trocas rápidas e eficientes, as mensagens costumam se espalhar por vários canais, threads ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, suas conversas são mapeadas para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas contextualizadas e prontamente disponíveis.

17. Microsoft Teams (Ideal para comunicação em nível empresarial com integração ao Office 365)

via Microsoft

O Microsoft Teams é uma excelente opção para organizações de maior porte, especialmente aquelas que já utilizam o Microsoft 365. Ele combina chat, videoconferências, compartilhamento de arquivos e integrações com o Word, o Excel e o Outlook.

Não é o aplicativo mais minimalista, mas atende a todas as necessidades das empresas que precisam de estrutura, segurança e integração profunda com a Microsoft.

Os melhores recursos do Microsoft Teams

Resuma documentos instantaneamente com o Co-pilot File Summary no Chat, utilizando IA para fornecer insights concisos a partir de arquivos compartilhados

Melhore suas reuniões com o Interpreter Agent para tradução de fala para fala em tempo real, permitindo que os participantes se comuniquem em seus idiomas preferidos usando vozes de IA

Automatize a organização de reuniões usando Modelos de Reunião Pessoais , permitindo que os usuários salvem configurações com antecedência e agendem reuniões

Grave, transcreva e analise reuniões com o Intelligent Meeting Recap e o recurso de anotações com inteligência artificial para acompanhamentos e documentação eficientes

Limitações do Microsoft Teams

Os usuários reclamam que fica confuso com tantos canais e threads, o que facilita a perda de conversas

A funcionalidade de pesquisa nem sempre é precisa, especialmente com mensagens ou arquivos mais antigos

Preços do Microsoft Teams

Microsoft 365 Business Basic: US$ 7,20/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: US$ 15/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium: US$ 26,40/mês por usuário

Aplicativos do Microsoft 365 para empresas: US$ 9,90/mês por usuário

Avaliações e comentários do Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (mais de 16.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 10.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Teams?

Uma avaliação do G2 coloca a questão da seguinte forma:

O melhor do Microsoft Teams é a excelente integração com o restante do pacote Microsoft 365. Alternar entre o Teams, o Outlook, o SharePoint e o OneDrive é muito fácil, o que realmente aumenta a produtividade… O que acho frustrante é que o Teams pode parecer confuso e pouco intuitivo, especialmente para novos usuários. As notificações podem ser excessivas, e a navegação entre bate-papos, canais e reuniões nem sempre é tão fluida quanto deveria ser. Além disso, o desempenho pode ficar lento em máquinas mais lentas e, ocasionalmente, surgem problemas de sincronização com arquivos ou eventos do calendário.

O melhor do Microsoft Teams é a excelente integração com o restante do pacote Microsoft 365. Alternar entre o Teams, o Outlook, o SharePoint e o OneDrive é muito fácil, o que realmente aumenta a produtividade… O que acho frustrante é que o Teams pode parecer confuso e pouco intuitivo, especialmente para novos usuários. As notificações podem ser excessivas, e a navegação entre bate-papos, canais e reuniões nem sempre é tão fluida quanto deveria ser. Além disso, o desempenho pode ficar lento em máquinas mais lentas e, ocasionalmente, surgem problemas de sincronização com arquivos ou eventos do calendário.

18. Zoom (Ideal para videoconferências e reuniões remotas de equipe)

via Zoom

O Zoom se tornou a escolha preferida para reuniões virtuais, e por um bom motivo. É confiável, escalável e fácil de usar.

Recursos como compartilhamento de tela, salas de discussão e gravações na nuvem tornam a ferramenta flexível para qualquer interação virtual.

Os melhores recursos do Zoom

Realize reuniões de alta qualidade usando videoconferência em HD, com suporte para reuniões virtuais, webinars e chamadas individuais

Aumente a produtividade com o AI Companion, que gera resumos de reuniões, próximos passos e respostas automáticas, além de extrair tarefas de chamadas e chats

Aumente a inclusão com legendas traduzidas em tempo real em 33 idiomas para apoiar equipes diversificadas

Limitações do Zoom

Os usuários reclamam de problemas de privacidade, como acesso não autorizado a reuniões, possíveis vazamentos de dados e risco de infecção por malware

A sessão gratuita de 40 minutos é muito limitada, o que leva os usuários a buscar alternativas ao Zoom

Preços do Zoom

Gratuito

Pro: US$ 15,99/mês para 1 a 9 usuários

Empresas: US$ 21,99/mês para 10 a 250 usuários

Business Plus: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Zoom

G2: 4,6/5 (mais de 55.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 14.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoom?

Aqui está uma avaliação da G2 sobre esta ferramenta:

O Zoom Workplace é extremamente confiável para videoconferências, reuniões de equipe e webinars. A interface é simples e intuitiva, facilitando para qualquer pessoa participar ou organizar uma reunião sem problemas técnicos. Gosto especialmente da alta qualidade de vídeo e áudio, das salas de discussão para debates em grupo e da possibilidade de gravar sessões para uso posterior. Suas integrações com calendários, ferramentas de gerenciamento de projetos e aplicativos de colaboração tornam os fluxos de trabalho diários mais fluidos. A plataforma também funciona de maneira consistente em todos os dispositivos, o que é muito prático.

O Zoom Workplace é extremamente confiável para videoconferências, reuniões de equipe e webinars. A interface é simples e intuitiva, facilitando para qualquer pessoa participar ou organizar uma reunião sem problemas técnicos. Gosto especialmente da alta qualidade de vídeo e áudio, das salas de discussão para debates em grupo e da possibilidade de gravar sessões para uso posterior. Suas integrações com calendários, ferramentas de gerenciamento de projetos e aplicativos de colaboração tornam os fluxos de trabalho diários mais fluidos. A plataforma também funciona de maneira consistente em todos os dispositivos, o que é muito prático.

📌 Gestão do tempo e reuniões

19. Calendly (Ideal para automatizar agendamentos e compromissos)

via Calendly

Lembra-se de quando você costumava enviar e-mails perguntando “Quando você está livre?”? O Calendly elimina essa necessidade.

Basta definir sua disponibilidade, enviar um link e permitir que as pessoas agendem horários sem troca de mensagens. As integrações do Calendly sincronizam-se com sua agenda, evitam agendamentos duplicados e permitem incluir intervalos de segurança e lembretes.

Principais recursos do Calendly

Simplifique o agendamento de reuniões com o Agendamento Autônomo do Cliente , permitindo que os convidados escolham entre os horários disponíveis por meio de um link personalizado

Sincronize calendários usando a integração com o Google, Outlook, Microsoft 365 e outros para evitar agendamentos duplicados

Personalize as preferências de reuniões com configurações de disponibilidade personalizadas, incluindo intervalos de segurança, prazos de aviso de agendamento e ajustes na duração das reuniões

Organize reuniões com eficiência usando Formulários de Encaminhamento, direcionando os convidados ao membro certo da equipe com base em suas respostas

Limitações do Calendly

Ele não sincroniza bem todos os Calendários do Google, então algumas horas podem aparecer como disponíveis quando, na verdade, estão bloqueadas

Alguns usuários relatam dificuldades com o gerenciamento de fusos horários

Preços do Calendly

Gratuito

Padrão: US$ 12/mês por usuário

Teams: US$ 20/mês por usuário

Empresa: US$ 15.000/ano

Avaliações e comentários sobre o Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Calendly?

É assim que um avaliador do G2 descreve sua experiência:

O Calendly simplificou bastante nosso processo de agendamento. É ótimo para permitir que usuários, clientes e clientes em potencial agendem chamadas conosco para tudo, desde demonstrações de software até suporte técnico, treinamento e conversas rápidas... A configuração do tipo de evento pode ser um pouco complicada – nem sempre é muito intuitiva. E, às vezes, parece que as configurações mudam sem aviso prévio, o que pode ser bastante confuso quando de repente nos deparamos com mudanças inesperadas.

O Calendly simplificou bastante nosso processo de agendamento. É ótimo para permitir que usuários, clientes e clientes em potencial agendem chamadas conosco para tudo, desde demonstrações de software até suporte técnico, treinamento e conversas rápidas... A configuração do tipo de evento pode ser um pouco complicada – nem sempre é muito intuitiva. E, às vezes, parece que as configurações mudam sem aviso prévio, o que pode ser bastante confuso quando de repente nos deparamos com mudanças inesperadas.

20. Otter.ai (Ideal para transcrição automatizada e colaboração)

via Otter

O Otter.ai transcreve reuniões, palestras e entrevistas em tempo real, incluindo identificação dos interlocutores e texto pesquisável.

Você pode destacar momentos importantes, compartilhar transcrições e até mesmo colaborar com colegas de equipe. Ele se integra a ferramentas como o Zoom e o Google Meet, tornando-se uma opção confiável para quem deseja registros precisos sem precisar tomar notas durante toda a reunião.

Principais recursos do Otter.ai

Identifique e identifique os locutores automaticamente com ferramentas de identificação de locutores e impressões vocais personalizáveis para atribuições precisas

Acompanhe tarefas e ações de acompanhamento usando o rastreamento de itens de ação, atribuindo responsabilidades e prazos com base no conteúdo das reuniões

Edite, pesquise e colabore em transcrições com ferramentas de edição de texto, pesquisa por palavra-chave e opções de compartilhamento

Personalize o vocabulário e melhore a precisão por meio do Dicionário Personalizado e dos recursos de reconhecimento de nomes

Limitações do Otter

A precisão das transcrições pode variar dependendo do sotaque do locutor

Ao exportar a transcrição no formato .srt, o espaçamento entre linhas fica desorganizado em certas ocasiões

Preços do Otter

Gratuito

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Empresas: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Otter

G2: 4,3/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter?

Uma avaliação do G2 diz:

O Otter me ajudou a fazer e processar anotações em tempo real e compartilhá-las imediatamente após as reuniões. Também gosto de poder usá-lo para gravar reuniões presenciais pelo meu celular e depois processá-las no Otter ou em outro LLM, como o ChatGPT, para desenvolver os próximos passos ou protótipos de políticas ou programas com base na reunião. Outro uso é a gravação de podcasts ou webinars para desenvolver módulos de aprendizagem que aprofundem minha capacidade de relembrar conceitos-chave e aplicações do que foi abordado.

O Otter me ajudou a fazer e processar anotações em tempo real e compartilhá-las imediatamente após as reuniões. Também gosto de poder usá-lo para gravar reuniões presenciais pelo meu celular e depois processá-las no Otter ou em outro LLM, como o ChatGPT, para desenvolver os próximos passos ou protótipos de políticas ou programas com base na reunião. Outro uso é a gravação de podcasts ou webinars para desenvolver módulos de aprendizagem que aprofundem minha capacidade de relembrar conceitos-chave e aplicações do que foi abordado.

🧠 Curiosidade: A lista de tarefas de Leonardo da Vinci da década de 1490 não consistia em compras de supermercado ou tarefas domésticas comuns. Em vez disso, ele anotava coisas como medir a cidade de Milão, estudar geometria com os melhores professores e descobrir como as pessoas andavam no gelo na Flandres. Ele também planejava aprender sobre a quadratura de triângulos e técnicas de fortificação (com especialistas em bombas, nada menos).

21. Reclaim.ai (Ideal para automatizar o agendamento e gerenciar o tempo da equipe com eficiência)

O Reclaim.ai bloqueia automaticamente o tempo de concentração, encontra os melhores horários para reuniões e ajusta sua agenda conforme as coisas mudam. Dessa forma, você pode acompanhar as prioridades em constante mudança sem precisar levantar um dedo.

Se você está constantemente com compromissos sobrepostos ou seu trabalho de concentração fica sendo interrompido, os recursos de agendamento com IA do Reclaim funcionam como um amortecedor entre você e o esgotamento.

Principais recursos do Reclaim.ai

Veja quanto tempo é gasto em reuniões, trabalho focado e rotinas em toda a equipe

Mantenha rotinas saudáveis com o Habit Scheduling , reservando tempo na sua agenda para hábitos pessoais ou profissionais recorrentes

Evite o esgotamento e a fadiga de reuniões com o Buffer Time, que agenda automaticamente intervalos e tempo de deslocamento entre reuniões e tarefas

Supere as limitações da IA

Carece de recursos de gerenciamento de projetos

Ele não se integra ao Trello, o que significa que você terá que inserir e atualizar as tarefas manualmente

Preços do Reclaim AI

Gratuito

Starter: US$ 12/mês por usuário

Empresas: US$ 18/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Recupere avaliações e comentários sobre IA

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Reclaim.ai?

Um avaliador satisfeito do G2 disse o seguinte:

Eu uso o ReclaimAI para as estatísticas. Tenho dificuldade com a gestão do tempo e em garantir que estou cultivando os hábitos certos. Aproveito os níveis críticos que você pode atribuir aos hábitos… Embora o recurso “Time Defense” seja excelente, ainda não consegui fazê-lo funcionar. É bem possível que eu não esteja configurando isso corretamente. Quando o uso, meus eventos do Calendário ficam todos desorganizados. Quanto mais eu usar, melhor vou entender como funciona. Seria ótimo poder adicionar férias ou dias de folga, e ele atualiza automaticamente o seu dia.

Eu uso o ReclaimAI para as estatísticas. Tenho dificuldade com a gestão do tempo e em garantir que estou cultivando os hábitos certos. Aproveito os níveis críticos que você pode atribuir aos hábitos… Embora o recurso “Time Defense” seja excelente, ainda não consegui fazê-lo funcionar. É bem possível que eu não esteja configurando isso corretamente. Quando o uso, meus eventos do Calendário ficam todos desorganizados. Quanto mais eu usar, melhor vou entender como funciona. Seria ótimo poder adicionar férias ou dias de folga, e ele atualiza automaticamente o seu dia.

📌 Categoria 5: Gerenciamento da caixa de entrada e de e-mails

22. Clean Email (Ideal para organizar e limpar sua caixa de entrada)

via Clean Email

O Clean Email ajuda você a recuperar o controle de uma caixa de entrada desorganizada. Ele organiza os e-mails em grupos fáceis de gerenciar, aplica regras automaticamente e permite que você cancele a assinatura de conteúdos que nunca solicitou.

Os filtros inteligentes e as ações em massa da ferramenta tornam a organização rápida e fácil.

Principais recursos do Clean Email

Organize e-mails automaticamente com filtros e regras inteligentes, agrupando, classificando e encaminhando mensagens por remetente, status ou data

Remova, exclua, arquive, mova ou marque e-mails ou itens desnecessários em massa usando Ações em massa

Cancele a assinatura de boletins informativos e listas de e-mails indesejados com o recurso Unsubscriber

Filtre remetentes desconhecidos com o recurso Screener, mantendo as mensagens de remetentes novos ou suspeitos fora da sua caixa de entrada principal

Limitações do Clean Email

Todos os recursos avançados estão bloqueados por um paywall

Os usuários reclamam de problemas ao usar o Yahoo Mail

Preços do Clean Email

1 conta: US$ 9,99/mês

5 contas: US$ 19,99/mês

10 contas: US$ 29,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Clean Email

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Clean Email?

Vamos dar uma olhada em uma avaliação do G2 sobre esta ferramenta de organização:

A melhor parte é que ele organiza nossos e-mails de acordo com nossas necessidades, bloqueia spam e silencia e-mails sem importância, além de sugerir uma lista de e-mails que precisam ser excluídos e também aqueles dos quais devemos cancelar a assinatura… Às vezes, ele adiciona alguns e-mails necessários e promoções à lista de cancelamento de assinatura e marca meus e-mails importantes como spam. Exceto por isso, ele organiza e mantém meus e-mails muito bem.

A melhor parte é que ele organiza nossos e-mails de acordo com nossas necessidades, bloqueia spam e silencia e-mails sem importância, além de sugerir uma lista de e-mails que precisam ser excluídos e também aqueles dos quais devemos cancelar a assinatura… Às vezes, ele adiciona alguns e-mails necessários e promoções à lista de cancelamento de assinatura e marca meus e-mails importantes como spam. Exceto por isso, ele organiza e mantém meus e-mails muito bem.

📌 Categoria 6: Produtividade pessoal e controle de tempo

23. Todoist (Ideal para gerenciamento de tarefas pessoais com categorização de projetos)

via Todoist

O Todoist ajuda você a organizar suas tarefas e projetos em uma interface limpa e sem distrações. Defina prioridades, programe tarefas recorrentes, organize por etiqueta ou projeto e sincronize em todos os seus dispositivos.

Com o Todoist, você pode planejar sua semana, acompanhar metas de longo prazo ou simplesmente receber lembretes para comprar leite.

Os melhores recursos do Todoist

Priorize tarefas visualmente usando níveis de prioridade codificados por cores (P1 a P4) para se concentrar no que é mais importante

Acelere a inserção de tarefas com a função de adição rápida e atalhos globais a partir do desktop ou do seu dispositivo móvel

Use a visualização de produtividade para acompanhar as tarefas concluídas e manter a motivação

Limitações do Todoist

É um problema reverter a ação se você marcar acidentalmente uma tarefa como concluída no seu dispositivo móvel, especialmente

As configurações de “fim de semana” precisam ser aprimoradas, e as integrações com calendários podem ficar confusas rapidamente

Preços do Todoist

Gratuito

Pro: US$ 2,50/mês por usuário

Empresas: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.560 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Todoist?

Esta avaliação da Capterra chamou nossa atenção:

Estou profundamente impressionado com a simplicidade e versatilidade do Todoist. Ele me permite criar quantos projetos eu quiser, oferecendo infinitas opções de personalização para aprimorar minha experiência… Acredito que o Todoist poderia aumentar ainda mais sua utilidade aprimorando seus recursos de relatórios. Ter estatísticas mais detalhadas sobre projetos usados com frequência ou insights sobre períodos de pico de produtividade, como as semanas mais ativas do ano, seria inestimável…

Estou profundamente impressionado com a simplicidade e versatilidade do Todoist. Ele me permite criar quantos projetos eu quiser, oferecendo infinitas opções de personalização para aprimorar minha experiência… Acredito que o Todoist poderia aumentar ainda mais sua utilidade aprimorando seus recursos de relatórios. Ter estatísticas mais detalhadas sobre projetos usados com frequência ou insights sobre períodos de pico de produtividade, como as semanas mais ativas do ano, seria inestimável…

24. Toggl Track (Ideal para controle de tempo e análise de produtividade)

via Toggl Track

O Toggl Track é um rastreador de tempo simples para quem quer saber onde suas horas estão indo. Inicie um cronômetro com um clique, marque seu trabalho por cliente ou projeto e gere relatórios para ver como seu tempo se acumula.

É uma dica bacana de gerenciamento de tempo para freelancers, agências ou pequenas equipes que cobram por hora ou simplesmente querem ter mais consciência do tempo. Há até mesmo detecção de inatividade e integrações com ferramentas como Asana e Trello para tornar o acompanhamento ainda mais fácil.

Principais recursos do Toggl Track

Simplifique o registro de tempo com monitoramento automatizado e em segundo plano, aplicativo de gravação e monitoramento de atividades no site

Aprove e gerencie as horas de trabalho com Folhas de ponto digitais , permitindo o envio, a revisão e a aprovação das folhas de ponto para a folha de pagamento

Defina tarifas faturáveis e limites de projeto para monitorar os gastos em tempo real

Limitações do Toggl Track

Os usuários reclamam da falta de categorias e projetos suficientes na versão gratuita, em comparação com alternativas ao Toggl

Não envia lembretes para ativar o controle de tempo

Preços do Toggl Track

Gratuito ( para até 5 usuários)

Plano Starter: US$ 10/mês por usuário

Premium: US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Toggl Track

G2: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Toggl Track?

Um usuário do Reddit escreve:

Eu passei literalmente vários dias procurando por um cronômetro ou software de controle de tempo que mostrasse os horários de início e término. FINALMENTE experimentei o Toggl Track e ele foi o único que mostra esses horários. A única coisa que não gosto é ter que fazer login, mas gosto do aplicativo para Windows, que posso redimensionar para ficar pequeno e não preciso mais me preocupar em fechar acidentalmente o navegador enquanto o cronômetro está rodando e perder meu tempo. E é SUPER simples de usar, sem precisar abrir nenhum menu ou exportar um PDF com os horários. Com apenas alguns cliques do mouse, ele mostra a hora em que você iniciou o cronômetro e a hora em que o parou.

Eu passei literalmente vários dias procurando por um cronômetro ou software de controle de tempo que mostrasse os horários de início e término. FINALMENTE experimentei o Toggl Track e ele foi o único que mostra esses horários. A única coisa que não gosto é ter que fazer login, mas gosto do aplicativo para Windows, que posso redimensionar para ficar pequeno e não preciso mais me preocupar em fechar acidentalmente o navegador enquanto o cronômetro está rodando e perder meu tempo. E é SUPER simples de usar, sem precisar abrir nenhum menu ou exportar um PDF com os horários. Com apenas alguns cliques do mouse, ele mostra a hora em que você iniciou o cronômetro e a hora em que o parou.

25. TimeCamp (Ideal para controle de tempo e relatórios da equipe)

via TimeCamp

O TimeCamp divide o tempo por cliente, tarefa ou projeto para gerar relatórios que mostram tendências de produtividade e horas faturáveis.

Ele se integra a ferramentas populares de gerenciamento de projetos e faturamento, tornando-o ideal para freelancers, agências e equipes que precisam de registros de tempo transparentes e precisos, sem microgerenciamento.

Principais recursos do TimeCamp

Analise e gerencie as horas de trabalho usando planilhas de horas e controle de presença, incluindo horas extras, relatórios de licenças e automação da folha de pagamento

Automatize o fluxo de trabalho com o acompanhamento de tempo baseado em palavras-chave, atribuindo tarefas e projetos automaticamente com base em nomes, URLs ou títulos de janelas

Garanta orçamentos e faturamento precisos para projetos com tarifas personalizáveis e notificações de orçamento

Limitações do TimeCamp

Funcionalidade limitada do aplicativo móvel em comparação com a versão para desktop

É difícil personalizar blocos de tempo depois de adicionar informações uma vez

Preços do TimeCamp

Teste gratuito

Starter: US$ 1,49/mês por usuário

Premium: US$ 2,99/mês por usuário

Ultimate: US$ 3,99/mês por usuário

Empresa: US$ 11,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o TimeCamp

G2: 4,7/5 (mais de 340 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 590 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TimeCamp?

Com base em uma avaliação do G2:

Um bom programa básico de controle de tempo, editável e com preço razoável, para pessoas um pouco desorganizadas com poucos clientes. Não é excessivamente automatizado, o que me permite manter o controle do programa e de seus resultados.

Um bom programa básico de controle de tempo, editável e com preço razoável, para pessoas um pouco desorganizadas com poucos clientes. Não é excessivamente automatizado, o que me permite manter o controle do programa e de seus resultados.

26. Habitica (Ideal para gamificar suas tarefas e criar hábitos)

via Habitica

O Habitica transforma a produtividade em um RPG (jogo de RPG), onde marcar tarefas concluídas ajuda seu avatar a subir de nível. Crie hábitos, acompanhe metas, ganhe recompensas e participe de desafios com amigos ou colegas de trabalho.

É divertido, motivador e surpreendentemente eficaz, especialmente se você gosta de sequências, estatísticas ou um pouco de competição amigável.

Principais recursos do Habitica

Visualize o progresso e mantenha-se motivado com o Sistema de Níveis , Conquistas e Emblemas , ganhando XP, ouro e reconhecimento visual

Crie consistência usando contadores de sequências e tarefas codificadas por cores, o que ajuda a acompanhar rotinas e manter o ritmo

Colabore e mantenha-se responsável por meio de festas e missões sociais, unindo-se a amigos para enfrentar chefes e completar desafios em grupo

Limitações do Habitica

A interface do usuário poderia ser mais intuitiva

Os usuários reclamam que deveria haver mais opções de personalização de avatares

Preços do Habitica

US$ 9 por mês + US$ 3 por membro adicional

Avaliações e comentários sobre o Habitica

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Habitica?

Um comentário em uma publicação no Reddit diz:

Funciona muito bem para o meu cérebro e tem me ajudado a fazer coisas que eu queria fazer há muito tempo. Me dá a dopamina necessária para as tarefas que me faltam como pessoa neurodivergente.

Funciona muito bem para o meu cérebro e tem me ajudado a fazer coisas que eu queria fazer há muito tempo. Me dá a dopamina necessária para as tarefas que me faltam como pessoa neurodivergente.

🔍 Você sabia? Em um experimento, os participantes tiveram um desempenho pior em tarefas de memória se um smartphone estivesse apenas visível nas proximidades, mesmo quando estava desligado. Portanto, sim, esse “modo de foco” também requer distância física.

📌 Categoria 7: Redes sociais e design

27. Buffer (Ideal para agendar e automatizar publicações nas redes sociais)

via Buffer

O Buffer facilita o gerenciamento de redes sociais como um profissional. Programe publicações em várias plataformas, colabore em rascunhos, receba recomendações baseadas em dados e até mesmo crie páginas de destino com o recurso Start Page.

Sua interface intuitiva, ferramentas de análise e assistente de conteúdo com IA ajudam pequenas equipes e criadores independentes a manter sua estratégia de mídia social sempre atualizada.

Principais recursos do Buffer

Personalize seu conteúdo para cada plataforma de mídia social, incluindo idioma, imagens e hashtags

Analise o desempenho com relatórios detalhados para acompanhar o engajamento, o alcance e os dados demográficos do público, além de medir a eficácia do conteúdo

Integre o Buffer com o Canva, o WordPress, o Google Drive e outras ferramentas de conteúdo

Limitações do Buffer

A ferramenta não oferece análises para todas as plataformas de mídia social, e as contas do Pinterest às vezes não se conectam

Os usuários relataram casos em que as publicações agendadas não foram publicadas

Preços do Buffer

Gratuito

Essentials: US$ 6/mês por canal

Equipe: US$ 12/mês por canal

Preços personalizados para mais de 10 canais

Avaliações e comentários do Buffer

G2: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Buffer?

Uma avaliação da Capterra oferece uma análise útil:

Usar o Buffer tem sido uma experiência transformadora para gerenciar minha presença nas redes sociais. A plataforma oferece uma maneira integrada e eficiente de agendar e publicar conteúdo em vários canais de mídia social… A única desvantagem que encontrei no Buffer é o limite de caracteres para publicações no Twitter/X. Embora isso seja mais uma restrição imposta pelo próprio Twitter/X, seria ótimo se o Buffer pudesse oferecer alguns recursos ou dicas para ajudar a gerenciar esses limites de forma mais eficaz, como um contador automático de caracteres ou sugestões para encurtar o texto…

Usar o Buffer tem sido uma experiência transformadora para gerenciar minha presença nas redes sociais. A plataforma oferece uma maneira integrada e eficiente de agendar e publicar conteúdo em vários canais de mídia social… A única desvantagem que encontrei no Buffer é o limite de caracteres para publicações no Twitter/X. Embora isso seja mais uma restrição imposta pelo próprio Twitter/X, seria ótimo se o Buffer pudesse oferecer alguns recursos ou dicas para ajudar a gerenciar esses limites de forma mais eficaz, como um contador automático de caracteres ou sugestões para encurtar o texto…

28. Canva (Ideal para criar conteúdo visual, como gráficos e apresentações)

via Canva

O Canva é uma plataforma essencial para criar belos recursos visuais em poucos minutos. Escolha entre milhares de modelos, arraste e solte para criar gráficos personalizados e colabore com seus colegas de equipe em tempo real.

De apresentações de negócios e publicações nas redes sociais a currículos e relatórios, o Canva torna o design acessível a qualquer pessoa que precise de conteúdo atraente.

Os melhores recursos do Canva

Acelere seu fluxo de trabalho usando Magic Design, Magic Write e Magic Eraser , para obter sugestões de design com IA, geração de texto e remoção de elementos indesejados

Produza vídeos profissionais com ferramentas de edição de vídeo, como remoção de fundo, sincronização de batida e integração perfeita de faixas de vídeo e áudio

Otimize sua estratégia de redes sociais publicando conteúdo diretamente em várias plataformas a partir do Canva

Acesse sua vasta biblioteca de modelos personalizáveis para calendários de conteúdo prontos, imagens para redes sociais, materiais de marketing e muito mais

Limitações do Canva

Seus modelos de edição de vídeo não são adequados para vídeos mais longos

Os designs exportados não têm a qualidade original

Preços do Canva

Gratuito

Pro: US$ 15/mês por usuário

Teams: US$ 10/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Canva

G2: 4,7/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 12.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Canva?

De acordo com uma avaliação da G2:

O Canva torna o design com aparência profissional acessível a qualquer pessoa, mesmo sem experiência prévia em design. Sua interface de arrastar e soltar, sua vasta biblioteca de modelos, fontes e gráficos, juntamente com recursos baseados em IA, me ajudam a criar rapidamente tudo, desde publicações nas redes sociais até apresentações e materiais de marketing.

O Canva torna o design com aparência profissional acessível a qualquer pessoa, mesmo sem experiência prévia em design. Sua interface de arrastar e soltar, sua vasta biblioteca de modelos, fontes e gráficos, juntamente com recursos baseados em IA, me ajudam a criar rapidamente tudo, desde publicações nas redes sociais até apresentações e materiais de marketing.

29. Pocket (Ideal para salvar artigos, vídeos e páginas da web para ver mais tarde)

via Pocket

O Pocket permite que você salve artigos, vídeos e conteúdo da web para revisitar mais tarde, online ou offline, sem distrações. Marque o que você salvar, organize do seu jeito e deixe que a ferramenta recomende novas leituras com base nos seus interesses.

É ideal para pesquisadores, criadores de conteúdo e colecionadores de conhecimento que buscam uma maneira mais inteligente de gerenciar sua lista de leitura.

Principais recursos do Pocket

Salve artigos, vídeos e páginas da web instantaneamente com um clique

Leia sem distrações com uma visualização de artigo limpa e sem anúncios, eliminando o excesso de elementos e a formatação do conteúdo

Destaque pontos-chave e ideias para revisitar e consultar informações importantes posteriormente

Limitações do Pocket

A interface do usuário não é intuitiva

Não há integração com o aplicativo Readwise, o que é importante para a gestão do conhecimento

Preços do Pocket

Teste gratuito

Assinatura Premium Anual: £ 35,99/ano por usuário (aproximadamente US$ 26,87)

Assinatura mensal premium: £ 3,95/mês por usuário (aproximadamente US$ 2,95)

Avaliações e comentários do Pocket

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pocket?

Veja o que este avaliador do G2 tem a dizer:

Eu uso a extensão Pocket no meu navegador Firefox para salvar artigos que encontro enquanto pesquiso tópicos de SaaS B2B. A melhor coisa do Pocket é a capacidade de atribuir tags imediatamente ao salvar o conteúdo (blogs, publicações nas redes sociais, vídeos do YouTube). Assim, não preciso visitar o site para separar o conteúdo salvo… Acho que havia uma opção gratuita de leitura em voz alta no Pocket que estou sentindo falta.

Eu uso a extensão Pocket no meu navegador Firefox para salvar artigos que encontro enquanto pesquiso tópicos de SaaS B2B. A melhor coisa do Pocket é a capacidade de atribuir tags imediatamente ao salvar o conteúdo (blogs, publicações nas redes sociais, vídeos do YouTube). Assim, não preciso visitar o site para separar o conteúdo salvo… Acho que havia uma opção gratuita de leitura em voz alta no Pocket que estou sentindo falta.

30. MindMeister (Ideal para mapas mentais e organização visual de ideias)

via MindMeister

O MindMeister é uma ferramenta de mapeamento mental que ajuda você a esboçar ideias, dar sentido a pensamentos complexos e colaborar com sua equipe.

Personalize seus mapas, insira ícones e links e organize suas ideias visualmente sem se sentir sobrecarregado. Se você está planejando um projeto, escrevendo uma tese ou apenas refletindo sobre as coisas, o MindMeister oferece espaço para que suas ideias cresçam.

Principais recursos do MindMeister

Enriqueça os mapas mentais com anexos e mídia incorporada, incluindo arquivos, imagens, vídeos, links e notas para fornecer contexto adicional

Alterne entre as perspectivas usando o modo de esboço , alternando entre mapas mentais visuais e esboços lineares para uma revisão flexível

Acompanhe as alterações e restaure versões anteriores com o histórico de versões para obter uma trilha de auditoria completa e reverter facilmente para estados anteriores do mapa

Personalize a aparência com temas e estilos, incluindo identidade visual personalizada, layouts e esquemas de cores para combinar com a sua identidade

Limitações do MindMeister

Você não pode criar diagramas de fluxo de processos

A ferramenta fica lenta quando seu mapa é detalhado ou tem arquivos grandes anexados a ele

Preços do MindMeister

Gratuito

Pessoal: US$ 3,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Pro: US$ 5,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Plano Empresarial: US$ 8,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o MindMeister

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 290 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MindMeister?

Um avaliador da Capterra escreve:

Usamos o MindMeister para fazer análises colaborativas de projetos. A grande vantagem é que ele já possui todas as abas para diferentes opções (por exemplo, “o que poderíamos melhorar” e “o que poderíamos aprender”), de modo que coletamos feedbacks tanto positivos quanto negativos. Isso é especialmente útil porque a maior dificuldade com análises de projetos é quando elas são totalmente negativas ou totalmente positivas.

Usamos o MindMeister para fazer análises colaborativas de projetos. A grande vantagem é que ele já possui todas as abas para diferentes opções (por exemplo, “o que poderíamos melhorar” e “o que poderíamos aprender”), de modo que coletamos feedbacks tanto positivos quanto negativos. Isso é especialmente útil porque a maior dificuldade com análises de projetos é quando elas são totalmente negativas ou totalmente positivas.

📌 Categoria 8: Segurança e Proteção

31. Okta (Ideal para gerenciamento de identidade e acesso em empresas)

via Okta

A Okta oferece à sua equipe um único local para acessar todas as suas ferramentas, com login único (SSO), autenticação multifatorial (MFA) e controles de identidade rigorosos.

Suas integrações abrangem milhares de aplicativos e foram desenvolvidas para equipes de TI que desejam proteger dados sem comprometer a produtividade.

Principais recursos do Okta

Automatize o gerenciamento de usuários com o gerenciamento do ciclo de vida, simplificando a integração, a desligamento e as mudanças de função

Integre-se aos sistemas existentes por meio da integração de diretórios, conectando-se ao Active Directory, LDAP e outros diretórios

Proteja os recursos com autenticação adaptativa e acesso baseado no contexto, ajustando os requisitos de segurança de acordo com o comportamento do usuário, o dispositivo e os fatores de risco de localização

Acelere a adoção de aplicativos com integrações de aplicativos pré-configuradas por meio da Okta Integration Network (OIN)

Limitações do Okta

A configuração inicial é demorada

Os usuários reclamam de problemas de login, especialmente de ter que digitar senhas repetidamente

Preços da Okta

Teste gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Okta

G2: 4,5/5 (mais de 890 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 880 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Okta?

Uma avaliação da Capterra coloca a questão da seguinte forma:

Gosto do painel que permite criar horários e calendários dos funcionários designados para determinadas responsabilidades fora do horário comercial… Quando o sistema solicita a redefinição da senha, ele não permite. Ele pede uma frase de segurança que, segundo me disseram, “não tem resposta”, de modo que você nunca consegue acessar novamente e precisa entrar em contato com o atendimento ao cliente para que ela seja redefinida. Nenhuma das perguntas de segurança que você escolhe é relevante.

Gosto do painel que permite criar horários e calendários dos funcionários designados para determinadas responsabilidades fora do horário comercial… Quando o sistema solicita a redefinição da senha, ele não permite. Ele pede uma frase de segurança que, segundo me disseram, “não tem resposta”, de modo que você nunca consegue acessar novamente e precisa entrar em contato com o atendimento ao cliente para que ela seja redefinida. Nenhuma das perguntas de segurança que você escolhe é relevante.

📌 Categoria 9: Gestão de Relacionamento com o Cliente

32. Nimble (Ideal para gestão de relacionamentos com recursos inteligentes de CRM)

via Nimble

O Nimble é um assistente com inteligência social que reúne seus contatos, e-mails e agendas para fornecer contexto instantâneo em todas as conversas. Ele atualiza automaticamente os detalhes de contato de toda a web e mostra um histórico completo de comunicação, para que você nunca mais perca um acompanhamento.

Sua extensão para navegador permite capturar leads em qualquer lugar online, e as integrações mantêm tudo sincronizado.

Principais recursos do Nimble

Sincronize com o Google e o Microsoft 365 para manter seus contatos, calendários e e-mails atualizados em todas as plataformas

Personalize sua experiência com registros de contato personalizáveis e o painel da Página Hoje

Aumente a produtividade com modelos de fluxo de trabalho, mensagens em grupo, sequências de mensagens e ferramentas de automação

Melhore suas perspectivas com a correspondência de perfis sociais, descobrindo automaticamente detalhes online, endereços de e-mail, números de telefone e endereços físicos

Limitações do Nimble

O widget no navegador costuma ficar lento e não anexa a foto do contato ao contato

Os usuários reclamam que o aplicativo limita o número de pessoas com quem você pode entrar em contato e envia e-mails repetitivos

Preços do Nimble

Padrão: US$ 29,90/mês por usuário

Avaliações e comentários do Nimble

G2: 4,5/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 1.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nimble?

De acordo com uma análise da G2:

O Nimble elimina cerca de 70% do trabalho necessário para encontrar, compreender, registrar, marcar e entrar em contato com pessoas. O resultado é que você tem mais tempo para se dedicar aos relacionamentos com as pessoas, em vez de ficar lidando com seus dados.

O Nimble elimina cerca de 70% do trabalho necessário para encontrar, compreender, registrar, marcar e entrar em contato com pessoas. O resultado é que você tem mais tempo para se dedicar aos relacionamentos com as pessoas, em vez de ficar lidando com seus dados.

📌 Categoria 10: Comércio eletrônico

33. Shopify (Ideal para criar e gerenciar um negócio de comércio eletrônico)

via Shopify

O Shopify oferece tudo o que você precisa para abrir, administrar e expandir uma loja de comércio eletrônico. Crie sua loja, gerencie produtos, receba pagamentos, envie pedidos e expanda seus negócios, tudo a partir de um painel de controle intuitivo.

Com análises integradas, aplicativos poderosos e temas personalizáveis, o Shopify permite que você adapte sua loja para se adequar à sua marca (e às suas metas de negócios).

Os melhores recursos do Shopify

Crie e personalize sua loja online com um construtor do tipo arrastar e soltar, sem necessidade de programação

Aceite pagamentos com segurança e flexibilidade com o Shopify Payments , que aceita os principais cartões de crédito, carteiras digitais e muito mais

Otimize o checkout e aumente as conversões com a extensibilidade do checkout , permitindo controle total sobre o design do checkout, vendas adicionais e opções de pagamento

Automatize operações com ferramentas de gestão de estoque, incluindo rastreamento de estoque em tempo real, sincronização entre vários locais e gestão de pedidos de compra

Limitações do Shopify

Personalização limitada, que também depende fortemente de aplicativos de terceiros

Os usuários reclamam de problemas de segurança, especificamente do fato de que o Shopify pode acessar seu site, incluindo materiais de marketing, dados de produtos, vendas e estoque

Preços do Shopify

Básico: US$ 39/mês

Shopify: US$ 105/mês

Avançado: US$ 399/mês

Além disso: A partir de US$ 2.300/mês em um contrato de 3 anos

Avaliações e comentários do Shopify

G2: 4,4/5 (mais de 4.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 6.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Shopify?

Eis o que diz uma avaliação do G2:

Brilhante. Exatamente o que eu preciso para abrir e administrar uma loja de comércio eletrônico relativamente bem-sucedida. Ao usar a App Store do Shopify, eu realmente ampliei os recursos do site também… Personalizar os temas sem muito conhecimento de programação às vezes pode ser uma dor de cabeça. O que menos gosto é que eles não têm mais um número de atendimento ao cliente

Brilhante. Exatamente o que eu preciso para abrir e administrar uma loja de comércio eletrônico relativamente bem-sucedida. Ao usar a App Store do Shopify, eu realmente ampliei os recursos do site também… Personalizar os temas sem muito conhecimento de programação às vezes pode ser uma dor de cabeça. O que menos gosto é que eles não têm mais um número de atendimento ao cliente

34. QuickBooks (Ideal para contabilidade, faturamento e gestão financeira)

via QuickBooks

O QuickBooks controla automaticamente receitas, despesas, folha de pagamento e impostos para que você gaste menos tempo fazendo cálculos. Crie faturas profissionais, vincule contas bancárias e gere relatórios que façam sentido. Ele ajuda você a se manter organizado, preparado para o imposto de renda e com clareza financeira durante todo o ano.

Os melhores recursos do QuickBooks

Automatize tarefas financeiras com o Bank Feeds , conectando suas contas bancárias à ferramenta para sincronização de transações em tempo real

Crie e envie faturas profissionais com modelos que permitem personalizar a marca, enviar lembretes de pagamento automáticos e fazer a correspondência de pagamentos

Acompanhe e categorize despesas com eficiência usando o gerenciamento de despesas, incluindo o registro de recibos por meio do aplicativo móvel

Limitações do QuickBooks

Os usuários reclamam de problemas com processos contábeis complexos

Não oferece suporte ao gerenciamento de várias entidades em uma única conta

Preços do QuickBooks

Teste gratuito

Simple Start: US$ 38/mês

Essentials: US$ 75/mês (para três usuários)

Plus: US$ 115/mês (para cinco usuários)

Avançado: US$ 275/mês (até 25 usuários)

Avaliações e comentários sobre o QuickBooks

G2: 4/5 (mais de 3.400 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 8.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o QuickBooks?

Um usuário do Reddit acrescenta:

O QBO é fácil. Você vincula uma conta bancária para que as transações sejam importadas automaticamente. Você cria contas de receita, despesa, ativo, passivo etc. no seu Plano de Contas. Você pode definir regras para que o QBO classifique automaticamente tipos específicos de transações importadas nas contas que você especificar (por exemplo: transações com “VERIZON” no texto bancário são automaticamente classificadas na conta Despesas com telefone). Dessa forma, você não precisa classificar manualmente todas as transações importadas.

O QBO é fácil. Você vincula uma conta bancária para que as transações sejam importadas automaticamente. Você cria contas de receita, despesa, ativo, passivo etc. no seu Plano de Contas. Você pode definir regras para que o QBO classifique automaticamente tipos específicos de transações importadas nas contas que você especificar (por exemplo: transações com “VERIZON” no texto do banco são automaticamente classificadas na conta Despesas com telefone). Dessa forma, você não precisa classificar manualmente todas as transações importadas.

🔍 Você sabia? Quando as equipes usam quadros visuais de projetos, como o Kanban, elas formam, inconscientemente, conexões de memória mais fortes com as tarefas. Isso está ligado ao efeito do método dos loci (técnica do palácio da memória); seu cérebro lembra melhor das coisas quando elas são mapeadas visualmente.

35. Sortly (Ideal para acompanhamento de estoque e gestão de ativos)

via Sortly

O Sortly torna a gestão de estoque visual, simples e sem estresse. Tire fotos dos seus itens, identifique-os com campos personalizados e use códigos QR ou códigos de barras para manter tudo organizado.

Compatível com dispositivos móveis e intuitivo, foi desenvolvido para pequenas equipes e empresas que desejam manter o controle sem planilhas ou uma curva de aprendizado íngreme.

Principais recursos do Sortly

Organize seus recursos com pastas e tags personalizáveis para se adequarem ao seu fluxo de trabalho e às suas categorias

Monitore os níveis de estoque em tempo real com alertas automáticos e notificações de estoque baixo

Realize auditorias com eficiência usando registros de atividades e histórico de estoque para garantir a prestação de contas

Limitações do Sortly

Existem restrições quanto ao uso de impressoras de código de barras

O aplicativo não mostra a data e a hora exatas de um evento

Preços do Sortly

Gratuito

Avançado: US$ 49/mês por usuário

Ultra: US$ 149/mês por usuário

Premium: US$ 299/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Sortly

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sortly?

Conforme observado em uma análise da Capterra:

É muito fácil registrar a saída de estoque e também muito preciso para saber onde ele esteve, caso seja necessário verificar o histórico de um item. Isso reduz perdas e mantém um excelente controle de estoque… Ter que pesquisar no histórico de um item para ver um evento que ocorreu há três semanas. Eu preferiria uma data e hora exatas.

É muito fácil registrar a saída de estoque e também muito preciso para saber onde ele esteve, caso seja necessário verificar o histórico de um item. Isso reduz perdas e mantém um excelente controle de estoque… Ter que pesquisar no histórico de um item para ver um evento que ocorreu há três semanas. Eu preferiria uma data e hora exatas.

📌 Categoria 11: Gestão de Funcionários e RH

36. Workable (Ideal para otimizar processos de recrutamento e contratação)

via Workable

A Workable é uma plataforma de recrutamento que ajuda você a publicar vagas, acompanhar candidatos, agendar entrevistas e tomar decisões colaborativas de contratação. Você tem acesso a pipelines personalizados, ferramentas de feedback da equipe, modelos de RH e painéis de relatórios que mostram o que está funcionando (e o que não está).

Principais recursos do Workable

Otimização dos processos de contratação com a seleção de candidatos baseada em IA, que pesquisa automaticamente milhões de perfis para oferecer sugestões

Automatize tarefas repetitivas com a automação de recrutamento, incluindo fluxos de trabalho personalizáveis, modelos de e-mail e agendamento automático de entrevistas

Avalie candidatos com kits de entrevista estruturados e fichas de avaliação para uma avaliação imparcial

Acelere o processo de contratação com o Recrutamento Móvel para avaliar candidatos, se comunicar e agendar entrevistas em qualquer lugar

Limitações viáveis

A funcionalidade de pesquisa é deficiente e depende de tags

Você não pode comentar em registros ou enviar e-mails para candidatos, a menos que eles estejam vinculados a uma vaga

Preços do Workable

Teste gratuito

Padrão: US$ 360/mês para 1 a 20 funcionários

Premier: US$ 599/mês para 1 a 20 funcionários (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Workable

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workable?

De uma avaliação do G2:

O que mais gosto no Workable é sua interface intuitiva e como ele simplifica todo o processo de contratação — desde a publicação da vaga até a integração do candidato. A plataforma facilita a colaboração com as equipes de contratação, o acompanhamento do andamento dos candidatos e a comunicação com eles, tudo em um só lugar.

O que mais gosto no Workable é sua interface intuitiva e como ele simplifica todo o processo de contratação — desde a publicação da vaga até a integração do candidato. A plataforma facilita a colaboração com as equipes de contratação, o acompanhamento do andamento dos candidatos e a comunicação com eles, tudo em um só lugar.

🔍 Você sabia? Na Zappos, os novos contratados costumavam receber dinheiro para pedir demissão. Após a integração, os funcionários recebiam uma oferta de US$ 2.000 para sair da empresa caso sentissem que o trabalho não era adequado para eles. A ideia: apenas as pessoas verdadeiramente motivadas a ficar recusariam o dinheiro.

37. When I Work (Ideal para agendamento de funcionários e gerenciamento de turnos)

via When I Work

O When I Work facilita a criação, o compartilhamento e o gerenciamento de escalas de funcionários em poucos minutos. Os funcionários podem trocar turnos, registrar a entrada e conversar entre si pelo aplicativo, enquanto os gerentes recebem atualizações em tempo real e acompanhamento de horas para um processamento de folha de pagamento sem complicações.

Isso é especialmente útil para equipes que trabalham por hora nos setores de varejo, hotelaria ou saúde, onde a flexibilidade é imprescindível e a comunicação clara é fundamental.

Principais recursos do When I Work

Gerencie sua equipe com um relógio de ponto baseado na nuvem, permitindo que os funcionários registrem a entrada e a saída de qualquer dispositivo

Acompanhe a frequência, atrasos e tendências de trabalho com análises detalhadas e alertas de turnos em tempo real com notificações

Sincronize horas diretamente com o ADP, Gusto ou Paychex para uma integração perfeita da folha de pagamento

Limitações do When I Work

Não é possível copiar e colar opções para as programações da semana passada e da próxima semana

Os usuários reclamam que a funcionalidade de chat é lenta e apresenta atrasos às vezes

Preços do When I Work

Local único ou agendamento: US$ 2,50/mês por usuário

Vários locais ou horários: US$ 5/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o When I Work

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o When I Work?

Conforme compartilhado em uma avaliação da Capterra:

Facilidade de uso do aplicativo. Torna sua agenda de trabalho muito mais simples. Você pode fazer muito mais do que apenas ver quando trabalha, como enviar mensagens para colegas, verificar horas previstas e totais, o valor exato do seu salário e a projeção anual, solicitar folga ou mais tempo; é como ter seu chefe no bolso o tempo todo.

Facilidade de uso do aplicativo. Torna sua agenda de trabalho muito mais simples. Você pode fazer muito mais do que apenas ver quando trabalha, como enviar mensagens para colegas, verificar horas previstas e totais, o valor exato do seu salário e a projeção anual, solicitar folga ou mais tempo; é como ter seu chefe no bolso o tempo todo.

🧠 Curiosidade: O método de organização de Marie Kondo é inspirado na filosofia xintoísta. No xintoísmo, acredita-se que até mesmo objetos inanimados possuem energia, e é por isso que seu método enfatiza a gratidão e a conexão emocional com os pertences.

38. 7shifts (Ideal para agendamento de restaurantes e gestão de funcionários)

via 7shifts

O 7shifts facilita a gestão de pessoal em restaurantes, permitindo que você crie escalas de trabalho, acompanhe custos de mão de obra, monitore a conformidade e até mesmo preveja a demanda.

Os funcionários têm acesso em qualquer lugar a horários, mudanças de turno e pedidos de folga, enquanto os gerentes mantêm o controle dos custos de mão de obra e do desempenho da equipe.

Os melhores recursos do 7shifts

Automatize a criação de turnos com seu agendador automático de aprendizado de máquina, que analisa dados históricos, custos de mão de obra e previsões de vendas

Capacite a equipe com a troca de turnos e os pools de turnos para que possam trocar ou solicitar turnos disponíveis pelo aplicativo

Evite horas extras com alertas de horas extras e registros de intervalos que sinalizam possíveis horas extras

Simplifique a distribuição de gorjetas usando o pool de gorjetas automatizado, sincronizando com sistemas de PDV para pagamentos justos

Limitações do 7shifts

Os usuários reclamam que a ferramenta apresenta muitas interrupções no meio dos dias úteis

Não é possível excluir em massa funcionários inativos

Preços do 7shifts

Gratuito

Preço: US$ 44,99/mês por local

O plano: US$ 89,99/mês por local

Gourmet: US$ 149/mês por local

Avaliações e comentários sobre o 7shifts

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 7shifts?

Diretamente de uma avaliação do G2:

É fácil visualizar a programação de relance, e as cores/letras deixam claro qual é cada cargo. O 7shifts é ótimo para publicar anúncios e mensagens, direcionando-os a cargos específicos… Às vezes, se houver muitos funcionários e você quiser avançar uma semana, é preciso rolar a tela para baixo para voltar à mesma seção.

É fácil visualizar a programação de relance, e as cores/letras deixam claro qual é cada cargo. O 7shifts é ótimo para publicar anúncios e mensagens, direcionando-os a cargos específicos… Às vezes, se houver muitos funcionários e você quiser avançar uma semana, é preciso rolar a tela para baixo para voltar à mesma seção.

39. Workday (Ideal para RH, folha de pagamento e gestão de talentos em nível corporativo)

via Workday

O Workday é uma plataforma robusta que abrange desde a contratação e integração até a folha de pagamento, benefícios e acompanhamento de desempenho. É inteligente, compatível com dispositivos móveis e repleta de análises que ajudam você a tomar decisões estratégicas sobre a força de trabalho.

Principais recursos do Workday

Acelere o processo de contratação e melhore os resultados com a redescoberta de talentos impulsionada por IA, identificando candidatos qualificados em seus bancos de talentos

Personalize a integração e o engajamento com experiências dinâmicas que orientam os novos contratados desde a oferta até a integração

Melhore a mobilidade interna com recomendações inteligentes de vagas, utilizando IA para combinar funcionários com funções com base em habilidades, interesses e planos de carreira

Simplifique o planejamento de remuneração com recomendações baseadas em IA que sugerem planos relevantes com base na elegibilidade, função e histórico

Limitações do Workday

A ferramenta de relatórios não é tão intuitiva quanto as ferramentas concorrentes, como o Power BI ou o Tableau

Ele fica lento durante os horários de pico e com grandes conjuntos de dados

Preços do Workday

Teste gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Workday

G2: 4,1/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workday?

Uma análise da Capterra observa:

O Workday funcionou bem em uma organização de grande porte para necessidades como folha de pagamento, acompanhamento de benefícios, inscrição em benefícios, avaliações de desempenho e muito mais. Ele é mais adequado para organizações muito grandes ou complexas e, do ponto de vista organizacional, é bastante proibitivo para que empresas de pequeno e médio porte possam realmente se adaptar e tirar proveito dele.

O Workday funcionou bem em uma organização de grande porte para necessidades como folha de pagamento, acompanhamento de benefícios, inscrição em benefícios, avaliações de desempenho e muito mais. Ele é mais adequado para organizações muito grandes ou complexas e, do ponto de vista organizacional, é bastante proibitivo para que empresas de pequeno e médio porte possam realmente se adaptar e tirar proveito dele.

40. Bonusly (Ideal para programas de reconhecimento e recompensas para funcionários)

via Bonusly

O Bonusly ajuda as equipes a se sentirem valorizadas e reconhecidas sem as placas constrangedoras de “funcionário do mês”. Ele permite que os colegas de trabalho concedam uns aos outros micro-bônus por um excelente trabalho, que podem ser trocados por recompensas reais.

Integrado ao Slack, Teams e outras plataformas, ele torna o reconhecimento parte do seu dia a dia, e não algo que acontece apenas uma vez por ano. O Bonusly é ideal para empresas que buscam elevar o moral e incentivar o reconhecimento entre colegas.

Principais recursos do Bonusly

Motive as equipes com um catálogo de recompensas personalizável, incluindo cartões-presente, dinheiro, doações para instituições de caridade, brindes da empresa e outros incentivos exclusivos

Comemore momentos importantes com marcos automatizados, como aniversários, datas comemorativas e integração de novos funcionários

Incentive comportamentos desejados por meio de programas de incentivo que alinhem o reconhecimento com as metas e objetivos da empresa

Obtenha insights práticos por meio de análises de funcionários, acompanhando a participação, as conexões, a frequência de reconhecimento e o impacto do programa

Limitações do Bonusly

Opções de personalização limitadas no catálogo de recompensas para algumas regiões

Os usuários reclamam de falhas na atribuição de pontos, na variedade de recompensas e na interface do usuário

Preços do Bonusly

Avalie: Preços personalizados

Conecte-se: Preços personalizados

Achieve: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Bonusly

G2: 4,675 (mais de 4.300 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bonusly?

De uma avaliação do G2:

O que mais gosto no Bonusly é a facilidade de uso. A interface é simples e intuitiva, então qualquer pessoa pode começar a usar imediatamente, sem precisar de muito treinamento. Também foi muito fácil de configurar e implementar para toda a equipe — levou quase nenhum tempo para ser implementado… Uma coisinha que eu diria é que, às vezes, os pontos mensais podem parecer um pouco limitados, especialmente se você tem uma equipe maior e quer reconhecer muitas pessoas. Seria bom ter um pouco mais de flexibilidade com isso. Mas, no geral, não é um problema grave e não diminui a utilidade da plataforma.

O que mais gosto no Bonusly é a facilidade de uso. A interface é simples e intuitiva, então qualquer pessoa pode começar a usar imediatamente, sem precisar de muito treinamento. Também foi muito fácil de configurar e implementar para toda a equipe — levou quase nenhum tempo para ser implementado… Uma coisinha que eu diria é que, às vezes, os pontos mensais podem parecer um pouco limitados, especialmente se você tem uma equipe maior e quer reconhecer muitas pessoas. Seria bom ter um pouco mais de flexibilidade com isso. Mas, no geral, não é um problema grave e não diminui a utilidade da plataforma.

🔍 Você sabia? De acordo com a Gallup, funcionários que recebem reconhecimento regularmente são mais produtivos, engajados e propensos a permanecer em seus empregos. Curiosamente, o reconhecimento entre colegas é tão eficaz quanto o elogio vindo de cima para baixo no que diz respeito a elevar o moral e melhorar a cultura organizacional.

📌 Viagens

41. TripIt (Ideal para organizar planos de viagem e itinerários)

via TripIt

O TripIt organiza todas as suas reservas de viagem em um itinerário centralizado para que você nunca mais precise vasculhar sua caixa de entrada no aeroporto. Basta encaminhar seus e-mails de confirmação, e ele cria seu plano de viagem para você, completo com mapas, alertas e planos alternativos.

Para quem viaja com frequência ou simplesmente para viajantes ansiosos, a ferramenta elimina o estresse da logística da viagem e mantém tudo em um só lugar.

Principais recursos do TripIt

Mantenha-se atualizado em tempo real com alertas proativos de voos e atualizações de status sobre atrasos, mudanças de portão, cancelamentos e sugestões de voos alternativos

Organize e personalize viagens com itinerários personalizáveis e uma visualização em linha do tempo, adicionando imagens, documentos e organizando todos os planos

Armazene e gerencie documentos importantes com segurança usando o armazenamento de documentos para passaportes, vistos, seguros e PDFs de viagem

Limitações do TripIt

Funcionalidade móvel deficiente e capacidades de integração de back-end

Não é possível visualizar itinerários compartilhados no aplicativo, sendo necessário usar o e-mail

Preços do TripIt

Gratuito

TripIt Pro: US$ 49/ano

Avaliações e comentários sobre o TripIt

G2: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wanderlog?

De um tópico do Reddit:

Eu uso há cerca de doze anos. Meu recurso favorito (e, na verdade, o único motivo pelo qual eu o uso) é que ele adiciona automaticamente minhas viagens e todas as informações de reserva ao meu calendário. Eu faço muitas reservas pelo booking.com e pelo Priceline e, assim que faço isso, pronto – tudo vai direto para o meu calendário assim que o TripIt recebe o e-mail de confirmação.

Eu uso há cerca de doze anos. Meu recurso favorito (e, na verdade, o único motivo pelo qual eu o uso) é que ele adiciona automaticamente minhas viagens e todas as informações de reserva ao meu calendário. Eu faço muitas reservas pelo booking.com e pelo Priceline e, assim que faço isso, pronto – tudo vai direto para o meu calendário assim que o TripIt recebe o e-mail de confirmação.

42. Wanderlog (Ideal para planejamento colaborativo de viagens)

via Wanderlog

O Wanderlog é um planejador de viagens colaborativo que permite criar itinerários detalhados, organizar atividades e compartilhar planos com seus companheiros de viagem.

Adicione reservas, marque pontos no mapa e crie listas de tarefas, online ou offline. É ótimo para viagens em grupo em que todos querem dar sua opinião, mas ninguém quer lidar com planilhas.

Principais recursos do Wanderlog

Planeje viagens com itinerários interativos baseados em mapas para adicionar, organizar e visualizar todas as atrações e rotas em um único mapa

Otimize rotas de viagem com otimização de rotas e paradas ilimitadas

Importe reservas com facilidade por meio da sincronização automática de reservas, do encaminhamento de e-mails de confirmação ou da conexão com o Gmail para adicionar instantaneamente voos, hotéis e aluguéis de carros

Limitações do Wanderlog

A integração é demorada; os usuários relatam gastar 10 minutos ou mais na configuração

Falta a opção de adicionar um local personalizado

Preços do Wanderlog

Teste gratuito

Pro Anual: US$ 39,99/ano

Avaliações e comentários do Wanderlog

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wanderlog?

Um usuário do Reddit compartilha:

Adoro o Wanderlog! Usei-o na minha viagem de 24 dias à França. Sem ele, não teria conseguido organizar 12 hotéis diferentes, várias atividades, trens e voos para mais de 8 cidades diferentes!

Adoro o Wanderlog! Usei-o na minha viagem de 24 dias à França. Sem ele, não teria conseguido organizar 12 hotéis diferentes, várias atividades, trens e voos para mais de 8 cidades diferentes!

🔍 Você sabia? Um estudo publicado na revista Applied Research in Quality of Life descobriu que a expectativa pelas férias melhora o humor por até 8 semanas. Depois da viagem? A sensação de felicidade geralmente desaparece em poucos dias.

Alcance uma produtividade incomparável com o ClickUp

Com tantas ferramentas de organização disponíveis, encontrar a certa depende do que realmente se adapta e acompanha o seu dia a dia.

O ClickUp se destaca.

De recursos de produtividade com inteligência artificial a chat em tempo real, painéis personalizáveis e um calendário intuitivo, ele elimina a necessidade de alternar entre vários aplicativos. Ele foi desenvolvido para reunir tudo — tarefas, documentos, metas e toda a sua equipe — em um único espaço de trabalho otimizado.

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