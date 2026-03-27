14 dicas para trabalhar em casa e aumentar a produtividade

O ambiente de trabalho tradicional passou por uma transformação significativa após a pandemia, com muitas empresas adotando o modelo híbrido ou totalmente remoto. Trabalhar remotamente aumenta a produtividade, ajuda a manter o equilíbrio entre vida profissional e pessoal e economiza tempo.

Não é de se admirar que 98% dos trabalhadores afirmem que querem trabalhar remotamente, pelo menos parte do tempo. Mas trabalhar em casa também tem seus desafios. Isso pode levar ao esgotamento, dificultar a conexão com os colegas de trabalho e até mesmo afetar seus limites.

É por isso que reunimos as melhores dicas para trabalhar em casa neste blog. Essas dicas vão te ajudar a superar os desafios do trabalho remoto e garantir que você aproveite ao máximo o seu tempo.

Os desafios do trabalho em casa

Antes de discutirmos as melhores dicas para trabalhar em casa que vão ajudar você a se manter produtivo, vamos examinar rapidamente alguns desafios comuns associados ao trabalho remoto. 🏠

Esgotamento

De acordo com um relatório de pesquisa da Forbes Advisor, 69% dos trabalhadores remotos relataram sentir-se esgotados pelas ferramentas de comunicação digital. O fluxo constante de notificações do Slack, e-mails, chamadas no Zoom e ligações telefônicas pode afetar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal e causar fadiga mental durante o trabalho remoto.

Dificuldade em estabelecer limites

Separar a vida profissional da vida pessoal torna-se um desafio quando se trabalha em casa, já que não há separação física entre o espaço de trabalho e o espaço pessoal. Muitos trabalhadores remotos também trabalham em excesso e sentem-se pressionados a estar constantemente disponíveis devido à falta de rotina e de horários de trabalho definidos.

Falta de conexão com os colegas de trabalho

A falta de interações presenciais torna difícil se conectar com seus colegas de trabalho. A longo prazo, isso muitas vezes leva a sentimentos de isolamento, solidão e problemas de saúde mental, já que os trabalhadores remotos perdem os aspectos sociais de um ambiente de escritório.

Mais distrações

Às vezes, a casa pode ser um lugar agitado, com muitas distrações. Você pode ter outros membros da família trabalhando ao seu lado, amigos e parentes podem aparecer de surpresa, e pode haver tarefas domésticas e crianças para cuidar. Isso pode afetar sua produtividade e impedir que você se concentre no trabalho.

Dicas para trabalhar em casa e aumentar a produtividade remotamente

Aqui estão as melhores dicas para trabalhar em casa, para aumentar sua produtividade e superar esses desafios:

1. Defina um espaço de trabalho

Trabalhar no sofá ou na cama parece tentador. Mas lembre-se de que esses locais são inimigos da sua produtividade, pois sua mente os associa a relaxamento e diversão. Você precisa de um espaço de trabalho separado para criar uma barreira física entre o trabalho e a casa.

Crie um espaço de trabalho dedicado que o coloque em um estado de espírito voltado para o trabalho, seja um quarto vago ou um cantinho na sua sala de estar. Aqui estão algumas dicas para o seu escritório em casa:

Organize seu espaço de trabalho perto de uma janela que proporcione ar fresco e luz solar☀️

Mantenha seu espaço de trabalho longe da cozinha, da sala de estar ou de uma janela voltada para uma rua movimentada, caso você se distraia facilmente

Use o que você tem. Se não tiver um cômodo extra, coloque uma cadeira e uma mesa de trabalho em um canto do seu quarto

Adquira móveis ergonômicos (incluindo teclados ergonômicos) para o seu escritório em casa se você se sentir desconfortável após ficar sentado por longos períodos

Opte por uma mesa para trabalhar em pé se você precisar mudar de ritmo com frequência

2. Otimize seu espaço de trabalho

Você já tem um espaço de trabalho designado. Ótimo! Mas será que ele realmente funciona para você? É fundamental criar um espaço de trabalho propício ao trabalho e à produtividade. A primeira maneira de fazer isso é mantê-lo limpo e organizado. Você também pode fazer o seguinte para otimizá-lo ainda mais:

Dê um toque de verde ao seu espaço com plantas que purificam o ar e aumentam a produção de oxigênio🪴

Mantenha uma garrafa grande de água por perto para se lembrar de beber água regularmente

Dê um toque de alegria com seus itens favoritos. Adicione uma obra de arte, um toque de cor ou qualquer coisa que lhe dê energia

Tenha um aparelho de música e um quadro branco na parede, se necessário

Ter um escritório dedicado me ajuda 🙂 Tenho alguns amigos que têm apenas uma mesa na sala de estar e reclamam da produtividade! Vou dar uma olhada na playlist Brain Food no Spotify!

Ter um escritório dedicado me ajuda 🙂 Tenho alguns amigos que têm apenas uma mesa na sala de estar e reclamam da produtividade! Vou dar uma olhada na playlist Brain Food no Spotify!

3. Crie uma rotina

Uma vantagem significativa do trabalho em casa é a flexibilidade de definir seu horário de trabalho e trabalhar quando quiser. No entanto, essa vantagem pode rapidamente se tornar um desafio se você não conseguir estabelecer uma rotina consistente. Uma boa rotina é a chave para tornar seu dia produtivo.

Defina seu horário de trabalho e use um aplicativo de agendamento para criar sua programação diária. Ter uma programação oferece previsibilidade e garante que seu dia seja bem estruturado.

Crie sua programação diária e adicione rapidamente tarefas não programadas ao seu calendário usando o ClickUp

Comece com um ritual matinal que marque o início do seu dia de trabalho. Pode ser preparar um café ou até mesmo uma caminhada rápida. Para encerrar o dia, analise tudo o que você conquistou e planeje o dia seguinte.

E, por último, não se esqueça de ter uma noite de sono completa. Um cérebro bem descansado ajuda você a manter o foco e ter um dia mais feliz.

4. Faça pausas regulares

Trabalhar em casa significa que você passa a maior parte do tempo sentado à sua mesa, trabalhando. No entanto, ficar sentado o dia inteiro faz mal ao seu corpo e à sua produtividade.

Por isso, é fundamental fazer pausas regulares. Alongue o corpo, pratique ioga, caminhe, descanse os olhos, regue suas plantas e desconecte-se do trabalho. Mesmo uma pausa de 10 minutos permite que você revigore a mente. Você também pode tirar um cochilo rápido durante o dia para recuperar a energia, se necessário.

A atividade física é uma das melhores dicas para o trabalho remoto, pois previne o esgotamento, melhora o foco e faz maravilhas pela produtividade. Portanto, torne as pausas regulares uma parte permanente da sua rotina. E se precisar de lembretes, use uma ferramenta de trabalho remoto para configurar alertas para fazer pausas frequentes.

5. Use uma ferramenta de produtividade

Veja seu progresso e tarefas pendentes de uma só vez com o Painel do ClickUp

Uma das melhores dicas para trabalhar em casa é usar uma ferramenta de trabalho remoto para organizar e gerenciar seu dia a dia profissional. Utilize aplicativos de organização, serviços de comunicação, sistemas de gerenciamento de tarefas e modelos de produtividade.

Muitas ferramentas de colaboração remota permitem que as equipes trabalhem de forma independente e, ao mesmo tempo, permaneçam bem conectadas. No entanto, se usar aplicativos diferentes para finalidades distintas parecer cansativo, considere usar uma ferramenta de produtividade tudo-em-um como o ClickUp. Veja como usar o ClickUp para equipes remotas e transformar sua experiência de trabalho em casa:

Escreva mais rápido, obtenha resumos rápidos e encontre respostas para suas perguntas com o ClickUp Brain

Baixe este modelo Crie um plano de transição abrangente para seus funcionários usando o modelo de plano de trabalho remoto

6. Reserve um tempo para se concentrar

O bloqueio de tempo é uma das nossas dicas favoritas para trabalhar em casa. Pesquisas comprovam que dedicar toda a sua atenção a uma tarefa específica traz os melhores resultados. Portanto, reserve um tempo na sua agenda para se concentrar no trabalho que exige energia e concentração. Torne isso uma parte permanente da sua rotina, assim como os intervalos.

Você consegue fazer muito mais quando dedica tempo ininterrupto a uma tarefa específica. Portanto, certifique-se de que não haja interrupções, nem mesmo para uma mensagem. Para um melhor gerenciamento do tempo, use o modelo de gerenciamento de tempo do ClickUp.

Baixe este modelo Acompanhe suas atividades passadas, atuais e futuras com o modelo de Time Blocking

O modelo permite que você acompanhe suas reuniões, reserve tempo para se concentrar, entenda as dependências das tarefas e evite sobrecarregar sua agenda. Você também pode usar o modelo para reservar tempo para descansar e recarregar as energias.

7. Crie um equilíbrio entre vida profissional e pessoal

Alcançar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal pode se tornar um desafio quando seu local de trabalho é sua casa. No entanto, é essencial estabelecer algumas regras e limites. Aqui estão as coisas a fazer:

Defina um horário fixo de trabalho, por exemplo, das 9h às 17h ou das 10h às 18h. Pare de trabalhar quando o seu dia de trabalho terminar

Crie sua programação diária usando a Visualização de Calendário no ClickUp e defina lembretes recorrentes com o recurso Lembretes

Informe sua família sobre seu horário de trabalho e peça que não o incomodem durante esse período

Se você tem filhos morando com você, tente planejar seu trabalho de acordo com os horários deles

Comunique-se com os membros da sua equipe quando não estiver disponível para conversar. A maneira mais simples de fazer isso é definir seu status como “ocupado” na ferramenta de comunicação da equipe ou desativar as notificações durante esse período

Mantenha esses limites também no seu tempo livre. Não responda a notificações ou mensagens relacionadas ao trabalho fora do horário de expediente, a menos que haja realmente uma emergência

Seja flexível. Embora criar uma rotina seja fundamental, seja flexível o suficiente para alterá-la quando for necessário

💡 Destaque: Chris Cunningham, nosso chefe de marketing social, tem uma visão interessante sobre o equilíbrio entre vida profissional e pessoal

8. Vista-se para o sucesso

Uma das melhores coisas de trabalhar em casa é que você pode trabalhar de pijama. No entanto, e se disséssemos que isso também é o pior para a sua produtividade?

Trabalhar de pijama, na cama ou no sofá é totalmente desaconselhável. Isso porque seu cérebro associa essas coisas ao relaxamento e ao sono. Portanto, vista-se para o sucesso, mesmo que não tenha nenhuma reunião virtual agendada.

Incorpore isso à sua rotina. Vestir roupas de trabalho e completar seu ritual matinal serve como um sinal de que seu dia de trabalho começou. E, ao final do dia, volte a vestir seu pijama confortável e relaxe.

Isso também ajuda você a desligar mentalmente do trabalho. Mais uma vez, isso não significa que você precise usar roupas de trabalho todos os dias. Dê um tempo sempre que achar necessário.

9. Faça refeições saudáveis

O trabalho remoto muitas vezes leva a pular o almoço, já que você não tem seus colegas de escritório para lembrá-lo de que é hora do almoço ou porque você comeu lanches pouco saudáveis ao longo do dia enquanto trabalhava.

Em vez disso, programe um intervalo para o almoço para se recarregar e dar uma pausa no trabalho. Faça refeições saudáveis que vão mantê-lo com energia. Para aqueles momentos de fome repentina, tenha um lanche saudável (frutas, nozes, homus, iogurte grego, etc.) à mão. E não se esqueça de se manter hidratado. 🥤

Reserve horários para o almoço e garanta que isso não afete sua programação de trabalho usando a integração do Google Agenda com o ClickUp

10. Tenha um plano B

Trabalhar de casa com eficiência requer confiança na tecnologia. Infelizmente, a tecnologia e as ferramentas podem ser pouco confiáveis, com interrupções repentinas, falhas no Wi-Fi etc. Portanto, tenha um plano B para quando você inevitavelmente enfrentar essa situação.

Aqui estão algumas medidas que você pode incluir neste plano de contingência:

Elabore um plano de ação para o que você fará em cada cenário provável

Se houver previsão de falta de energia, prepare um plano de contingência para seus equipamentos e conexão à internet

Contrate um plano de dados móveis para o caso de problemas com o Wi-Fi

Tenha um computador ou tablet reserva à mão, caso algo aconteça com o seu dispositivo habitual

Use serviços e ferramentas online para fazer backup dos seus dados e garantir que você não perca seus documentos ou arquivos em caso de falha no sistema

Identifique alguns espaços de coworking ou cafés onde você possa trabalhar, caso não consiga trabalhar em casa por qualquer motivo

11. Mude de ambiente de vez em quando

Mude de ambiente de trabalho de vez em quando para quebrar a monotonia. Vá a uma cafeteria local, procure um espaço de coworking ou visite a biblioteca. Você também pode trabalhar ao lado de um amigo ou em um parque. A escolha é sua!

Mudar o ambiente de trabalho faz maravilhas pela sua criatividade e concentração. Também melhora o seu humor e permite que você se comunique com pessoas fora da sua família.

12. Conecte-se com seus colegas

Realize reuniões e colabore com eficiência, independentemente da sua localização, com o ClickUp

Trabalhar em casa limita sua interação com os colegas, o que muitas vezes leva ao isolamento e à solidão. Por isso, é fundamental manter-se conectado com seus colegas e amigos. Atualmente, muitas empresas incentivam isso para manter seus funcionários remotos felizes e engajados.

Reserve um tempo na sua agenda para interações pessoais com sua equipe. Participe de atividades online de integração e faça pausas virtuais para o café. Compartilhe histórias, experiências, anedotas pessoais e assuntos aleatórios para se conectar com os outros. Você pode usar ferramentas de colaboração virtual como o ClickUp para se conectar com seus colegas em tempo real.

Reúna-se com sua equipe em uma videochamada (você pode iniciar chamadas no Zoom a partir do ClickUp ) para um intervalo para o café, jogue jogos divertidos e envie mensagens usando o ClickUp Chat.

Você também pode se comunicar de forma assíncrona no Docs, nos arquivos e nas tarefas usando comentários e menções com @.

13. Evite a procrastinação e as distrações

O Modo Foco no ClickUp Docs ajuda você a se concentrar em uma parte da tarefa de cada vez e mantém sua produtividade

É muito fácil procrastinar no conforto da sua casa, especialmente porque há muitas distrações. Aqui estão algumas dicas para evitar distrações:

Divida as tarefas que parecem difíceis de realizar em partes menores e mais fáceis de gerenciar

Minimize distrações como televisão e redes sociais. Se você tem o hábito de responder mensagens em poucos minutos, ative o modo de foco do seu celular

Você também pode usar o modo Foco enquanto trabalha no Docs no ClickUp para manter as distrações sob controle

Informe seus familiares ou colegas de apartamento sobre seu horário de trabalho

Use música para abafar o ruído de fundo

Use fones de ouvido com cancelamento de ruído para manter o foco, caso você não goste de música

Defina horários específicos para verificar seus e-mails e mensagens de texto

Use aplicativos como o Forest ou o BlockSite para evitar sites que causam distração

14. Recompense-se após uma semana produtiva

Os seres humanos prosperam com reconhecimento e incentivo. Portanto, recompense-se com algo que você gosta após uma semana produtiva e bem-sucedida. Visite seu lugar favorito, encontre-se com seus amigos ou faça o que você gosta.

Isso irá reforçar e motivar você a trabalhar duro na próxima semana. Também ajudará a recarregar as baterias e a melhorar a interação social.

Aqui está a sua lista de dicas para trabalhar em casa, resumida:

Crie um espaço de trabalho dedicado

Otimize-a para aumentar a produtividade

Estabeleça uma rotina consistente

Inclua pausas para recarregar as energias

Use ferramentas para se organizar melhor

O bloqueio de tempo ajuda

Estabeleça limites entre o trabalho e a vida pessoal

Vista-se bem

Alimente-se bem e hidrate-se

Tenha um plano B para falhas técnicas

Experimente diferentes ambientes de trabalho

Conecte-se com seus colegas

Minimize as distrações

Recompense e motive-se

Seu caminho para a produtividade no mundo do trabalho remoto

Trabalhar em casa é uma tendência que parece estar se fortalecendo em todo o mundo. Os funcionários adoram seus muitos benefícios, incluindo economia de tempo e dinheiro, melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal e muito mais. Essa modalidade traz seus desafios, que podem ser superados de forma inteligente.

As dicas para trabalhar em casa exploradas neste artigo vão ajudar você a aproveitar melhor o seu dia de trabalho. Definir um espaço de trabalho, criar uma rotina, cuidar da sua saúde, estabelecer limites e manter contato com seus colegas de trabalho podem tornar o trabalho em casa mais divertido e produtivo.

Uma ferramenta de gerenciamento de tarefas como o ClickUp pode ser sua parceira ideal. Cadastre-se gratuitamente hoje mesmo e torne seu dia de trabalho remoto mais produtivo.

Perguntas frequentes

Qual é a sua melhor dica pessoal para trabalhar remotamente?

Fazer pausas regulares é uma das melhores dicas para o trabalho remoto. Isso dá ao seu cérebro um tempo para relaxar e recarregar as energias. Você também pode usar esse tempo para se movimentar e mudar de posição.

Como posso passar o tempo trabalhando de casa?

É melhor estabelecer um cronograma ao trabalhar em casa. Um cronograma ajuda a estruturar o seu dia, oferece previsibilidade e evita que você deixe de realizar tarefas e trabalhos essenciais.

Como posso tornar o trabalho em casa mais agradável?

Torne sua experiência de trabalho em casa mais agradável cuidando do seu corpo, aproveitando a luz do sol e adicionando plantas e uma decoração divertida ao seu espaço de trabalho. Você também pode criar uma playlist para “hora de trabalhar” e reservar um tempo para atividades que gosta, como dar uma caminhada.