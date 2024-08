Curso rápido sobre o pipeline de DevOps: Principais componentes e dicas de implementação

Imagine-se como um grande chef que trabalhou em restaurantes sofisticados e é famoso por fazer mágica com os alimentos. Você tem as habilidades e a experiência para criar maravilhas culinárias e impressionar seus convidados. Mas aqui está a reviravolta - todas as suas estrelas Michelin são inúteis sem um bom forno, panelas, frigideiras, facas e todos os outros utensílios que um chef precisa para criar alimentos saborosos. 🧑‍🍳

O mesmo vale para as equipes de DevOps. Elas precisam de ferramentas, processos e práticas claramente definidos para demonstrar suas habilidades e agregar valor, e é exatamente isso que um pipeline de DevOps oferece a elas.

Neste guia, vamos dar uma olhada em um pipeline típico de DevOps e desvendar seus principais estágios e componentes para ajudá-lo a criar um para sua equipe de DevOps. Também apresentaremos um fantástico plataforma de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software para ajudá-lo a gerenciar seus processos de DevOps.

O que é um pipeline de DevOps?

Um pipeline de DevOps é uma coleção de processos automatizados e ferramentas de automação que facilitam a integração contínua, o teste contínuo e a implantação confiável de produtos de software.

O principal objetivo de um pipeline de DevOps é ajudar as equipes de desenvolvimento e operações a simplificar e automatizar o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Ao fazer isso, um pipeline de DevOps garante a entrega eficiente de software sem comprometer a qualidade, enquanto promovendo a colaboração e consistência.

Assim como cada empresa e produto de software é único, o mesmo ocorre com o pipeline de DevOps - você o adapta com base na dinâmica, nos requisitos e no orçamento da sua equipe. No entanto, todo pipeline de DevOps tem o mesmo objetivo automatizar processos para minimizar erros e agregar valor mais rapidamente. Portanto, não é de surpreender que a maioria dos pipelines tenha componentes e estágios semelhantes.

5 Componentes do pipeline de DevOps

Vamos analisar os componentes nos quais você deve confiar ao criar um pipeline de DevOps:

1. Integração contínua e entrega contínua

Esses dois componentes geralmente andam de mãos dadas; você os verá com frequência chamados de CI/CD ou Pipeline de CI/CD .

A integração contínua refere-se ao processo de fazer commits constantes de código (integrações de código) no repositório central. Em termos simples, ela incentiva a adição de pequenos trechos de código à base compartilhada, de preferência algumas vezes por dia, em vez de trabalhar em ramificações de código isoladas. A integração contínua é o seu cartão para sair do inferno da fusão. Ela permite:

Fácil mesclagem de alterações de código Inícioidentificação de bugs-quanto mais cedo você identificar os bugs, mais fácil será corrigi-los

Intimamente relacionada e dependente da integração contínua, a entrega contínua automatiza vários processos necessários para a entrega de software à produção ou a um ambiente de produção de teste. Ela envolve testes automatizados e contínuos que garantem que as novas alterações no código não afetem a funcionalidade existente. Graças à entrega contínua, você está sempre à disposição quando se trata de lançamento do produto -Tudo o que é necessário para implantar seu produto é um clique em um botão.

Como você é o responsável pelo seu pipeline de DevOps, pode escolher se quer fazer o lançamento diariamente, semanalmente ou mensalmente. Mas, se quiser maximizar os benefícios da entrega contínua, implante o mais rápido possível para facilitar a solução de problemas.

2. Implantação contínua

A implantação contínua é frequentemente confundida com a entrega contínua, portanto, vamos esclarecer a diferença. A implantação automatiza todo o ciclo de lançamento e garante que as atualizações de código aprovadas nos testes automáticos cheguem aos usuários finais sem intervenção. Da mesma forma, a liberação de atualizações de código será interrompida se um problema for detectado durante a entrega ou, mais precisamente, durante o teste.

Você pode pensar na implantação contínua como uma extensão da entrega contínua que destaca a importância de fornecer recursos de forma rápida e eficiente.

A implantação contínua requer um processo de teste automatizado estável, coordenação de equipe e planejamento meticuloso, mas nem todas as empresas precisam disso. Se você não libera recursos diariamente ou a cada hora, a implantação contínua não é essencial.

3. Feedback contínuo

O calcanhar de Aquiles do modelo tradicional de desenvolvimento de software é a falta de feedback em tempo hábil. Levava meses e até anos para transformar uma ideia em realidade e, considerando que o desenvolvimento de software é um setor dinâmico, os resultados finais geralmente não atendiam às expectativas.

A metodologia DevOps reconhece a importância do feedback oportuno e contínuo para garantir que o produto final atenda a todos os requisitos e não tenha problemas. É por isso que as equipes de DevOps se concentram em lançamentos incrementais - dar um passo de cada vez permite:

Ajustes em tempo real Ter 100% de confiança de que o produto está alinhado com as expectativas dos usuários

As equipes de desenvolvimento e operações dependem da automatização do feedback para obter informações e insights contínuos, bem como avisos antecipados em caso de problemas. Dessa forma, elas podem começar a corrigir os bugs o mais rápido possível.

4. Monitoramento contínuo

O monitoramento contínuo concentra-se no aspecto de segurança do seu projeto. Ele verifica se o seu projeto atende aos requisitos de conformidade e identifica atividades anormais que podem comprometer a estabilidade.

Você estabelece os KPIs que deseja monitorar como taxas de erro ou latência, e analise-os em busca de gargalos. O monitoramento contínuo também inclui a análise de logs - seu sistema "dirá" o que está errado se você souber ouvir.

5. Operações contínuas

Esse componente gira em torno de minimizar ou eliminar o tempo de inatividade e manter suas operações tranquilas e consistentes. Se houver tempo de inatividade, você deve garantir que ele não atrapalhe os usuários - isso significa programar reparos e manutenção.

Há diferentes táticas de operações contínuas para escolher. Por exemplo, você pode ter uma equipe de plantão para resolver problemas ou uma equipe que trabalhe no turno da noite. Você também pode configurar sistemas de backup para evitar o tempo de inatividade e manter suas operações funcionando sem problemas.

Como criar um pipeline de DevOps: 5 etapas

A configuração de um pipeline de DevOps funcional que se alinhe às suas necessidades de desenvolvimento de software exige o emprego de um conjunto específico de Ferramentas de DevOps e procedimentos personalizados. Cada pipeline é único, mas há algumas etapas universais para criá-lo.

1. Selecione sua ferramenta de CI/CD

O primeiro item da sua lista de tarefas é escolher uma ferramenta de CI/CD que permitirá automatizar e acelerar o desenvolvimento, os testes e a implementação, evitar bugs e simplificar os fluxos de trabalho .

Você encontrará muitas opções de qualidade Ferramentas de CI/CD no mercado, incluindo Jenkins, TeamCity e CircleCI, e cada uma oferece um conjunto de recursos exclusivo. Não existe uma receita mágica para selecionar a melhor - considere e priorize suas necessidades e objetivos e veja qual ferramenta está à altura.

2. Configure um ambiente de controle

Sua equipe de DevOps precisa de um home, ou seja, um sistema de controle de versão para compartilhar e armazenar diferentes versões de código, aplicativo e software, colaborar e minimizar o risco de conflitos de mesclagem.

Novamente, a ferramenta que você escolherá depende de seus requisitos e prioridades, portanto, explore os recursos de uma plataforma em profundidade antes de decidir.

3. Estabelecer um servidor de compilação

Também conhecido como servidor de integração contínua, um servidor de compilação atua como um ponto de integração em que seus desenvolvedores podem verificar se um código específico funciona antes de implantá-lo na fase de produção.

4. Configurar ferramentas de teste

Depois que seu código estiver no servidor de compilação, você passará para a fase de teste para verificar se ele está livre de erros e movê-lo para a linha de produção. É claro que a sua equipe não verifica o código linha por linha - ela usa diferentes tipos de testes automatizados que examinam sua funcionalidade e estabilidade. Somente o código limpo pode ser movido para o estágio de implementação.

5. Implantar na produção

Na etapa final, você envia seu código para a produção, e pode fazer isso manual ou automaticamente. A última opção parece ser melhor e mais eficiente em termos de tempo. Mas lembre-se de que, com a implementação automática, é mais fácil que os problemas passem despercebidos. É por isso que muitas organizações preferem a implementação manual para ter mais controle sobre o processo.

Como o ClickUp pode ajudá-lo a otimizar seu pipeline de DevOps? ClickUp não é uma ferramenta para escrever, testar ou implantar código. Também não é uma plataforma para monitorar o desempenho do servidor ou

gerenciar infraestruturas de TI . Hmmmmm - por que diabos você precisaria disso para seu pipeline de DevOps?

Bem, o ClickUp pode ser a espinha dorsal do seu pipeline de DevOps e servir como um centro de controle de missão a partir do qual você pode gerenciar cada Processo e fluxo de trabalho de DevOps . Esta tarefa e plataforma de gerenciamento de projetos para equipes de software inclui opções que incentivam a colaboração comunicação e atribuição e organização de tarefas sem esforço. A qualquer momento, o ClickUp pode fornecer informações vitais sobre a saúde do seu pipeline de DevOps e garantir que a entrega do software esteja ocorrendo conforme o planejado.

Vejamos o que torna o ClickUp um excelente complemento para seu pipeline de DevOps. 👇

Integrações do ClickUp

Um dos motivos pelos quais o ClickUp se encaixa tão bem em seus fluxos de trabalho é sua capacidade de integrar-se a mais de 1.000 ferramentas incluindo calendários, aplicativos de comunicação e colaboração, plataformas de controle de tempo e recursos humanos e software de vendas .

Navegue pelos aplicativos e integrações disponíveis no ClickUp para realizar o trabalho em uma plataforma centralizada

Você ficará feliz em saber que ClickUp pode se conectar ao GitHub uma plataforma de desenvolvimento de alto nível que oferece controle total sobre seu pipeline de DevOps. Com o esta integração você pode vincular pull requests, commits e branches a tarefas do ClickUp e acompanhar o progresso delas. Além disso, você pode:

Receber notificações sobre itens de atividade do GitHub

Gerenciar repositórios de código-fonte

Identificar e monitorar problemas sem sair do ClickUp 😍

Evite alternar entre plataformas e crie uma ramificação ou uma nova solicitação pull em uma tarefa usando a integração com o Github

Outra integração semelhante, mas não menos interessante, é GitLab . Essa plataforma de código aberto oferece fantásticas opções de personalização, facilitando o rastreamento de problemas, a revisão de código e o gerenciamento de solicitações pull, commits e branches.

O ClickUp também integra-se ao Zapier para que você possa conectá-lo facilmente a mais de 6.000 aplicativos e plataformas, incluindo superestrelas de DevOps como Jenkins, Azure DevOps e BasicOps.

Se isso não for suficiente, você tem outra opção: criar integrações personalizadas com o API do ClickUp .

Seja qual for sua escolha, você poderá transformar o ClickUp em uma plataforma completa que minimiza a troca de contexto e garante transparência e visibilidade em seu pipeline de DevOps.

Tarefas ClickUp

Gerencie tarefas e planeje seus projetos com o ClickUp Tasks

O ClickUp é um gerenciamento de tarefas que lhe permite planejar e organizar seu trabalho até os mínimos detalhes

O Tarefas do ClickUp permite que você crie facilmente tarefas e subtarefas e as incorpore aos seus fluxos de trabalho. Escolha entre vários tipos de tarefas (como Task, Milestone, Feature ou Issue) e garanta uma navegação e categorização perfeitas.

Ao criar tarefas, use Campos personalizados para fornecer mais detalhes e ter certeza de que sua equipe sabe o que se espera dela. Por exemplo, você pode usar o campo personalizado Progress para rastrear automaticamente a conclusão de tarefas e subtarefas e ver o quanto você está próximo da meta.

Adicione campos personalizados obrigatórios a tarefas e listas para garantir que as equipes estejam na mesma página e trabalhando a partir da mesma visualização

A capacidade de personalização está no centro do ClickUp, e o gerenciamento de tarefas não é exceção. Você pode usar status personalizados para personalizar seus fluxos de trabalho, atribuir uma tarefa a várias pessoas, definir tarefas recorrentes e criar tags personalizadas para categorizar tarefas.

Garantir a ordem adequada nunca é um problema, pois o ClickUp permite que você defina relações e dependências entre as tarefas para conectar trabalhos relacionados.

Visualizações ClickUp

Use mais de 10 visualizações do ClickUp para observar o DevOps projetos e tarefas de diferentes perspectivas

Observar um projeto de vários ângulos proporciona uma compreensão holística de seus fluxos de trabalho e permite identificar problemas potenciais logo no início. O ClickUp segue essa filosofia e oferece 10+ opções para visualizar seu trabalho, do seu jeito.

Se estiver procurando por um clássico, use o Visualização de lista do ClickUp . Ela vem por padrão em todas as Lists, Folders e Spaces e é ideal para organizar e agrupar tarefas de acordo com vários critérios.

Fique de olho no status de suas tarefas com a função Visualização do quadro do ClickUp . Essa visualização semelhante a um quadro Kanban permite que você mantenha seus projetos em andamento arrastando e soltando tarefas em colunas adequadas. Além dos status, o modo de exibição ClickUp Board permite organizar e visualizar as tarefas com base na prioridade, no responsável ou em qualquer outro critério.

Como as equipes de DevOps não podem prosperar sem colaboração e comunicação você vai adorar o Visualização do ClickUp Chat . Com ela, você pode:

Atribuir trabalho

Trocar mensagens em tempo real com sua equipe

Usar comentários e menções para chamar a atenção da equipe para algo específico

A visualização do ClickUp Chat pode ser o substituto perfeito para o popular ferramentas de comunicação de equipe e pode reduzir a troca de contexto. Em vez de alternar entre aplicativos, você pode fazer tudo no ClickUp. Dessa forma, você mantém o foco e aumenta a produtividade . 💪

Crie formulários detalhados no ClickUp 3.0 com recursos de arrastar e soltar para inserir campos e adicionar lógica condicional para coletar um feedback melhor

Outra visualização que você deve examinar é Formulários ClickUp . É uma excelente ferramenta para garantir o feedback contínuo dos membros da sua equipe, das partes interessadas e dos usuários finais. Abra a visualização e use os campos de tarefas no lado esquerdo da tela para personalizar o formulário, fazer as perguntas certas e coletar informações relevantes. O ClickUp analisa as informações e as transforma em tarefas acionáveis para manter sua equipe na direção certa.

ClickUp Whiteboards

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp

Os membros da equipe de DevOps dependem uns dos outros - todos são responsáveis pelo produto em todos os estágios do pipeline de DevOps, desde o planejamento até a implantação e o monitoramento. Isso faz com que a colaboração e a comunicação eficientes sejam sua prioridade número um, e não há ferramenta melhor para isso do que Quadros brancos ClickUp .

Os quadros brancos são telas digitais ideais para brainstorming, elaboração de estratégias e criação de um plano de jogo à prova de balas para a entrega de valor. Nessa tela, sua equipe pode escrever, desenhar, adicionar formas, anexar arquivos e links, colocar notas adesivas e trabalhar em conjunto em tempo real para transformar ideias em realidade. 🎨

Crie tarefas diretamente nos quadros brancos ou vincule-as a tarefas, documentos ou arquivos para adicionar mais contexto.

Modelos ClickUp

Com uma biblioteca de mais de 1.000 modelos prontos o ClickUp tem todos os truques necessários para ajudá-lo a atingir suas metas e economizar tempo no processo. ⌚

Por exemplo, você pode usar o Modelo de roteiro do ClickUp para equipes de DevOps para definir metas estratégicas, cronogramas e marcos e promover a melhoria contínua. O modelo aumenta a agilidade da sua equipe e ajuda a determinar prioridades e a se ajustar às circunstâncias variáveis.

Visualize o roteiro estratégico da sua equipe e planeje melhor o sucesso da sua equipe com este modelo

Outro modelo compatível com DevOps é o Modelo de estrutura de decomposição de trabalho do ClickUp DevOps . Com ele, você pode dividir os projetos em tarefas, atribuir deveres, monitorar o progresso e fazer ajustes contínuos sempre que necessário.

Graças à sua abrangência, o modelo o ajuda a identificar e solucionar gargalos antes que eles causem problemas. 🔨

O ClickUp Work Breakdown Structure Template ajuda você a gerenciar seus projetos

ClickUp Dashboards

Seu pipeline de DevOps está funcionando como está ou precisa de melhorias? Qual é a frequência de implantação da sua equipe, a taxa de falha de alteração, o tempo de espera ou o tempo médio de recuperação? Descubra as respostas para essas perguntas e muitas outras com o Dashboards do ClickUp !

Crie Dashboards detalhados e adicione Cards facilmente para visualizar o progresso do ponto de sprint, tarefas por status e bugs por visualização

Os painéis do ClickUp são totalmente personalizáveis-escolha entre mais de 50 cartões para personalizar seus painéis e obter informações sobre as métricas que lhe interessam no momento. Garanta a alocação de recursos obtenha uma visão geral de todo o projeto e acompanhe o tempo para manter sua equipe na direção certa.

ClickUp Brain

O ClickUp Brain pode responder a perguntas relacionadas a tarefas e documentos e manter sua equipe na direção certa

Fazer malabarismos com projetos e equipes não é uma tarefa fácil e, se precisar de uma mãozinha, use o Cérebro ClickUp . 🧠

Este característica revolucionária é a primeira rede neural do mundo. Ela aproveita a IA para conectar Documentos do ClickUp o ClickUp Docs é uma ferramenta de gerenciamento de documentos que ajuda a economizar tempo e gerenciar facilmente o trabalho.

Essencialmente, o ClickUp Brain aprende tudo sobre sua empresa e é capaz de fornecer respostas a todos os tipos de perguntas, desde Quais são as tarefas mais urgentes? até Qual é a política de PTO da empresa?

Com resultados instantâneos e precisos, o ClickUp Brains se torna o cérebro por trás de sua operação, centralizando as informações e promovendo a produtividade em todos os setores.

Crie e mantenha um pipeline de DevOps estável com o ClickUp

As equipes de DevOps não podem se destacar em seu trabalho sem o suporte adequado em termos de gerenciamento de tarefas e projetos e uma ferramenta eficiente para colaboração, comunicação, acompanhamento do progresso e coleta de feedback.

O ClickUp abrange todos esses aspectos e ajuda a otimizar os fluxos de trabalho, identificar ineficiências e oferecer suporte máximo ao pipeline de DevOps. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e dê um impulso ao seu processo de DevOps!