Automação de DevOps: Benefícios, exemplos e práticas recomendadas

Se você deseja ter sucesso no competitivo cenário atual de desenvolvimento de software, é necessário manter-se atualizado com seus necessidades dos clientes é imprescindível! Isso requer dois ingredientes fundamentais: velocidade e agilidade. Fornecer atualizações rápidas de software mantém os clientes satisfeitos e ajuda você a ficar à frente dos concorrentes.

Ainda assim, sua equipe de DevOps só pode trabalhar tão rápido quanto sua carga de trabalho permitir. É por isso que a automação do DevOps é tão importante se você quiser que sua empresa prospere - a automação de tarefas repetitivas tira a carga dos ombros da sua equipe e acelera o tempo de colocação no mercado de novas versões de software. ⚡

Neste artigo, você aprenderá o que significa automação de DevOps e como suas equipes de desenvolvimento e operações podem se beneficiar dela. Também forneceremos exemplos de processos que você pode automatizar com as ferramentas de DevOps e mostraremos como fazer isso facilmente.

O que é automação de DevOps?

A automação de DevOps refere-se às ferramentas e tecnologias que as equipes de desenvolvimento (Dev) e de operações de TI (Ops) usam para realizar tarefas de rotina que, de outra forma, teriam de fazer manualmente. Automação de tarefas em todo o fluxo de trabalho do DevOps acelera o desenvolvimento de software minimizando o erro humano e os gargalos, o que leva a uma entrega mais rápida e a uma melhor qualidade do software.

As ferramentas e práticas de automação de DevOps permitem que as equipes de DevOps colaborem de forma mais eficiente e passam mais tempo trabalhando juntos, em vez de serem consumidos por processos manuais. Esse aumenta a produtividade e resulta em uma implementação de aplicativos e códigos mais rápida e precisa.

Se você deseja automatizar o gerenciamento de projetos juntamente com os processos de DevOps, Automações do ClickUp pode ajudá-lo a fazer isso sem esforço! Você pode escolher entre mais de 100 automações pré-construídas para simplificar as tarefas de rotina, os fluxos de trabalho e as transferências de projetos.

Melhor ainda, você pode integrar o ClickUp com sua ferramenta favorita de implantação contínua ou de gerenciamento de configuração para manter todo o seu trabalho em um só lugar! ✨

Automatize tarefas repetitivas facilmente com o ClickUp

Quais são os benefícios da automação de DevOps? Automatização de tarefas manuais pode fazer maravilhas para

desenvolvimento de produtos -quanto mais processos automatizados você tiver, melhor. A automação é especialmente benéfica para os fluxos de trabalho de DevOps, que se referem à integração contínua (CI) e à entrega contínua (CD).

Vamos explorar os principais benefícios Automação de DevOps traz para as equipes de DevOps.

Velocidade e eficiência

A automação de tarefas tornou-se uma necessidade para obter uma vantagem competitiva no mercado. Quanto mais rápido você fornecer novos recursos e correções de bugs mais satisfeitos ficarão seus clientes.

A automação de DevOps facilita Processos de CI/CD e ajuda você a desenvolver e implantar software mais rapidamente, permitindo lançamentos mais frequentes e confiáveis.

Produtividade aprimorada

A perda de tempo com processos manuais não só desmotiva sua equipe mas também toma o tempo que eles poderiam usar para tarefas de alto nível que realmente precisam de sua atenção.

A automação do DevOps elimina o trabalho manual, permitindo que sua equipe se concentre em tarefas mais criativas e de valor agregado, o que leva a uma maior satisfação no local de trabalho.

Colaboração aprimorada

Se suas equipes de DevOps estiverem muito ocupadas com tarefas repetitivas, elas terão menos tempo para se comunicar e criar estratégias - duas atividades cruciais para manter dinâmicas de equipe positivas .

A automação do DevOps ajuda a aumentar a colaboração multifuncional ao permitir que as equipes de DevOps compartilhem conhecimento e soluções de brainstorming para os problemas que surgem em seu caminho, promovendo uma cultura de responsabilidade compartilhada.

Consistência, confiabilidade e qualidade aprimoradas

Automatizar seus processos de DevOps garante que as tarefas de rotina sejam executadas sempre da mesma maneira e reduz o risco de erro humano. Como resultado, você permite a implantação contínua, pois os processos são consistentes em vários ambientes de produção.

Além disso, a automação permite que você detecte e resolva problemas com antecedência, melhorando a qualidade do software e aumentando a confiabilidade satisfação do cliente . ⭐

Redução de riscos e custos

A redução da intervenção manual reduz os custos operacionais e o risco de falha.

Ao combinar a automação de DevOps com ferramentas de teste e monitoramento contínuos, você detectará bugs com mais eficiência e se recuperará de falhas rapidamente.

Quais processos de DevOps podem ser automatizados?

Existem três processos principais que você deve tentar automatizar em seu pipeline de DevOps. Vamos explorar cada um deles com mais detalhes!

Integração contínua e entrega contínua (CI/CD)

Automatizar a integração contínua e a entrega contínua (CI/CD) é essencial para produzir código seguro e de alta qualidade. Isso também o ajudará a atender aos requisitos comerciais críticos dentro do prazo.

Você também deve tentar automatizar a implantação contínua para que todas as alterações em seu equipe de desenvolvimento faz com que o software seja implantado automaticamente na produção.

Testes

Ao automatizar os testes de ponta a ponta, você detectará erros, bugs e defeitos rapidamente e logo no início do ciclo de vida de desenvolvimento do software. Isso permitirá que você libere atualizações de software com mais frequência, aumentando a satisfação do usuário.

Para garantir que você fique por dentro de todos os bugs, da origem, do tipo e do ambiente de produção em que eles aparecem com frequência, use a ferramenta Modelo de relatório de rastreamento de bugs do ClickUp . Mantenha todos os erros relatados organizados em um local centralizado e acompanhe facilmente o progresso da resolução usando o Campos personalizados .

Monitoramento

Automatizar o monitoramento de aplicativos torna mais fácil rastrear bugs relatados por meio de logs ou do Digital Engine Management (DEM).

Isso leva a um tempo médio de reparo (MTTR) mais curto, ou seja, a correção das falhas detectadas levará muito menos tempo. Como resultado, você pode obter um serviço ininterrupto 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os dispositivos e em todos os locais. 🌍

O que você deve procurar nas ferramentas de automação de DevOps?

Ao escolher uma ferramenta de automação de DevOps, primeiro identifique suas necessidades específicas e analise suas ciclo de vida de desenvolvimento de software do início ao fim. Examine seus requisitos de criação, monitoramento e implementação de código-fonte para ver quais áreas se beneficiariam mais com a automação.

A escalabilidade é outro recurso essencial, portanto, procure ferramentas de DevOps que possam crescer com sua empresa. Dessa forma, a plataforma de automação que você escolher será capaz de lidar com a crescente carga de trabalho da sua organização, com projetos mais complexos e com membros adicionais da equipe.

Por fim, escolha uma ferramenta de automação de DevOps com recursos personalizáveis para atender aos seus requisitos específicos de desenvolvimento. Esses recursos incluem:

Pipelines adaptáveis: Procure ferramentas de automação que permitam personalizar os pipelines de CI/CD. Isso significa poder automatizar diferentes estágios do ciclo de vida do desenvolvimento de software, como criação de código, testes e implementação Opções de integração: a plataforma de automação escolhida deve se integrar facilmente às ferramentas que você já usa, como comunicação,gerenciamento de projetose ferramentas de software de controle de versão. Os sólidos recursos de integração permitem que a sua equipe de DevOps colabore com mais eficiência Análises e relatórios: As ferramentas populares de automação de DevOps fornecem insights detalhados sobre o desempenho da sua equipe, facilitando a identificação deáreas de melhoria 📈

Como começar a usar a automação de DevOps em 7 etapas

A escolha das ferramentas certas é apenas a primeira etapa da implementação da automação de DevOps em seus fluxos de trabalho. Para fazer isso corretamente, você deve definir metas claras decida quais tarefas deseja automatizar e mantenha sua equipe informada durante todo o processo.

Vamos dar uma olhada no nosso guia passo a passo para dar o pontapé inicial na automação de DevOps. Também apresentaremos algumas ferramentas úteis ClickUp ferramentas e recursos para apoiá-lo durante todo o processo! 🛠️

Etapa 1: Definir metas claras

Você não pode começar a automatizar seu pipeline de DevOps antes de determinar quais processos se beneficiariam da automação. Essa decisão depende muito do que você deseja alcançar em primeiro lugar, ou seja, suas metas. Usando a estrutura SMART é um método valioso para garantir que suas metas sejam:

Específicas: O que você deseja realizar e quais etapas precisa seguir? Mensuráveis: Você poderia medir o impacto do processo automatizado? Alcançável: A automação desse processo é realisticamente possível? **Relevante: Qual é o motivo por trás da automação do processo? **Limitado pelo tempo: Quanto tempo você levará para automatizar totalmente o processo?

Use o modelo de metas SMART do ClickUp para organizar suas metas em um sistema facilmente gerenciável

A maneira mais rápida de definir metas SMART é confiar em uma plataforma de gerenciamento de projetos como o ClickUp. Esse poderoso software oferece um Modelo de metas SMART do ClickUp um modelo para organizar suas metas de acordo com a estrutura SMART sem a necessidade de começar do zero. 👨🏼‍🎓

Use a visualização de quadro branco do modelo para fazer um brainstorming e definir metas em equipe e aproveite o código de cores para visualizar seus objetivos.

Modifique o modelo alterando as cores ou usando formas diferentes para atender às suas necessidades. Você também pode acompanhar o progresso de suas metas por meio de campos personalizados em várias visualizações de lista e quadro Kanban.

Etapa 2: garantir que sua equipe seja treinada adequadamente

As ferramentas de automação que você decidir usar só serão eficazes se a sua equipe souber como usá-las adequadamente. Invista algum tempo no treinamento da sua equipe de DevOps para que ela possa se sentir confortável trabalhando com as novas ferramentas. Isso ajudará o pipeline de DevOps a funcionar com mais tranquilidade e a melhorar equipe multifuncional colaboração.

Utilize o modelo de plano de implementação de treinamento do ClickUp para manter o processo de treinamento de sua equipe no caminho certo com facilidade

Simplifique esse processo de aprendizado com o Modelo de plano de implementação do treinamento ClickUp o modelo de plano de implementação de treinamento do ClickUp, um recurso útil para organizar e monitorar treinamento de funcionários . Use-o para dividir o processo de treinamento em seções gerenciáveis com datas de vencimento específicas. Isso garantirá que a equipe esteja bem preparada para começar a usar as ferramentas dentro de um prazo predeterminado. 🏋️‍♂️

Use os campos personalizados do modelo para especificar:

A equipe que você está treinando : Equipes de desenvolvimento de software ou de operações de TI

: Equipes de desenvolvimento de software ou de operações de TI Modalidade : Instrutor virtual ou conduzido por instrutor

: Instrutor virtual ou conduzido por instrutor Tipo: Treinamento básico ou avançado

Acompanhe o progresso sem esforço com a barra de progresso automática e mantenha-se informado sobre o tempo restante de treinamento até que sua equipe esteja pronta para trabalhar com as ferramentas de automação de DevOps.

Etapa 3: Incentivar a colaboração

A automação bem-sucedida do DevOps depende muito de comunicação eficaz entre aqueles que mais dependem dela - suas equipes de desenvolvimento de software e de operações de TI. É por isso que é essencial incentivar uma cultura de colaboração e responsabilidade compartilhada entre todas as equipes envolvidas no processo de desenvolvimento de software.

As equipes devem se sentir à vontade para compartilhar ideias, fazer perguntas e falar abertamente sobre os desafios que enfrentam. Isso promove o aprendizado contínuo e aumenta as chances de a automação de DevOps atingir seu objetivo.

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com perfeição no ClickUp

O ClickUp oferece vários recursos de colaboração que dão suporte à solução criativa de problemas, comunicação em tempo real e discussões relacionadas a tarefas. Esses recursos incluem:

Quadros brancos : Use essas telas digitais para fazer brainstorming, compartilhar ideias e passar rapidamente da ideação à ação em equipe

Visualização de bate-papo : Este é um tópico de mensagens centralizado no qual você pode compartilhar atualizações, vincular recursos e mencionar colegas de equipe para obter a atenção imediata deles

Prova : Esse recurso permite que você se comunique de forma rápida e precisa fazendo comentários em qualquer arquivo PNG, GIF, JPEG, WEBP, vídeo ou PDF

Colaboração instantânea e ao vivo : Usando vários cursores, você pode trabalhar em conjunto em documentos e tarefas em tempo real. Também permite que você veja quem está trabalhando em quê para evitar a duplicação de trabalho

Evite alternar entre softwares ao se comunicar com sua equipe e mantenha todas as discussões centralizadas no ClickUp

Etapa 4: implemente o controle de versão

A implementação do controle de versão em seu fluxo de trabalho pode ajudá-lo a rastrear as alterações no código-fonte e revisitar versões anteriores do código, se necessário. Ele também torna seu código mais consistente nos processos de desenvolvimento e implantação de software. Você pode usar um sistema de controle de versão para gerenciar seus scripts, configurações, código de aplicativo e código de infraestrutura.

Etapa 5: monitore e meça os resultados

A melhoria contínua é vital para a implementação bem-sucedida da automação de DevOps. Portanto, é fundamental monitorar e avaliar seus esforços para ver se a automação atende às suas expectativas e identificar possíveis áreas de melhoria.

Isso pode ser feito facilmente por meio do monitoramento e da análise contínuos de métricas cruciais que o ajudarão a refinar sua abordagem de implementação ao longo do tempo. Para obter os melhores resultados, observe as funções do seu software:

Disponibilidade Desempenho Saúde

Colete e visualize métricas para que você possa identificar e resolver problemas com eficiência. A melhor maneira de visualizar suas métricas é por meio de gráficos de linha, pizza e barra, todos disponíveis em Dashboards do ClickUp ! Use-o para examinar de perto o efeito da automação do DevOps em sua produtividade e progresso. Gráficos de burndown mostram quanto trabalho ainda resta, enquanto Gráficos de queima ilustram o trabalho concluído até o momento. Isso o ajudará a determinar se a automação de determinados processos realmente simplificou seu pipeline de DevOps. 📊

Acompanhe facilmente os processos e identifique gargalos por meio da análise de progresso no ClickUp

Etapa 6: Promova a melhoria contínua

Para cultivar uma mentalidade de melhoria contínua, você deve primeiro identificar os processos que poderiam se beneficiar da melhoria. A análise dos dados coletados durante o estágio de monitoramento o ajudará a detectar gargalos e defeitos, permitindo que você trabalhe para melhorá-los no futuro.

Certifique-se de que o aprimoramento de seu processo seja bem-sucedido documentando os detalhes de sua plano de melhoria do processo usando o Modelo de POP de melhoria contínua do ClickUp . Essa ferramenta útil vem com seções separadas que permitem delinear:

Finalidade : Use esta seção do documento para anotar os motivos por trás do estabelecimento de um plano de melhoria de processos, como melhorar a eficiência do pipeline de DevOps ou garantir que a equipe possa trabalhar com confiança com as ferramentas de automação de DevOps

: Use esta seção do documento para anotar os motivos por trás do estabelecimento de um plano de melhoria de processos, como melhorar a eficiência do pipeline de DevOps ou garantir que a equipe possa trabalhar com confiança com as ferramentas de automação de DevOps Escopo : É aqui que você listará os aspectos do seu plano de melhoria de processos

: É aqui que você listará os aspectos do seu plano de melhoria de processos Procedimento: Esta seção é reservada para delinear as etapas que serão seguidas para melhorar seus processos

Certifique-se de que sua equipe esteja envolvida no plano de melhoria, respondendo a todas as perguntas e fornecendo recursos adicionais na seção Recursos relacionados. Conclua revisando os pontos problemáticos para manter todos na mesma página. 📖

Use o modelo de POP de melhoria contínua do ClickUp para criar um plano de melhoria de processo sem precisar começar do zero

Etapa 7: incorporar verificações de segurança

As práticas de segurança e conformidade devem fazer parte de seu processo de automação de DevOps desde o primeiro dia. Certifique-se de implementar avaliações de vulnerabilidade, varredura de segurança e testes de segurança em seus pipelines de CI/CD. Com medidas de segurança contínuas em vigor, você pode identificar defeitos no início do processo de desenvolvimento e resolvê-los prontamente.

Automatize seu processo de DevOps com o ClickUp

A implementação da automação do DevOps é um processo elaborado que envolve várias partes móveis e não pode ser realizado da noite para o dia. No entanto, com as ferramentas adequadas de automação de DevOps nas mãos de sua equipe, você estará um passo mais próximo do sucesso.

A automação tem tudo a ver com economia de tempo e aumento da produtividade, mas o ClickUp também tem! Comece a usar a automação do DevOps facilmente inscrevendo-se no ClickUp gratuitamente . Use seus poderosos recursos de gerenciamento de projetos para definir metas, comunicar-se com eficiência e acompanhar o progresso do seu produto em todo o pipeline de DevOps com o mínimo de esforço e o máximo de efeito. ✌