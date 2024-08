Medindo a produtividade do desenvolvedor: Dicas de melhoria para equipes de desenvolvimento de software

Michael escreve 100 linhas de código por dia, enquanto Dwight escreve 70. Se lhe perguntarem quem é mais produtivo, você provavelmente escolheria o Michael - afinal, ele escreve 30 linhas a mais por dia, o que equivale a mais de 600 linhas por mês! No entanto, há uma reviravolta: o código de Michael é frequentemente quebrado e requer revisões extensas, enquanto Dwight fornece consistentemente um código limpo. 🧑‍💻

Isso mostra que medir a produtividade do desenvolvedor não é tão simples quanto verificar quem escreveu mais linhas de código. A produção é apenas um aspecto a ser considerado ao avaliar a produtividade da sua equipe de desenvolvimento de software. Como medir a produtividade é fundamental para planejar cargas de trabalho e definir metas realistas, é preciso saber quais fatores devem ser observados.

Neste artigo, revelaremos a você os segredos da medição e melhorar a produtividade do desenvolvedor para ajudá-lo a entender a situação da sua equipe e como conduzi-la na direção certa.

O que é produtividade do desenvolvedor?

A produtividade do desenvolvedor é uma medida da capacidade de uma equipe de desenvolvimento de software de gerar código de qualidade e concluir tarefas relevantes dentro de um prazo específico.

Embora possa parecer isso, a produtividade do desenvolvedor não se refere apenas ao desempenho individual dos desenvolvedores de software - o termo geralmente se refere à eficiência, à colaboração e à organização de toda uma equipe.

Além dos valores voltados para a equipe, a avaliação cuidadosa da qualidade do código, gerenciamento de tempo a análise da produtividade do desenvolvedor de software, da alocação de recursos e de outros fatores é fundamental para medir de forma realista a produtividade do desenvolvedor de software.

Por que você deve medir a produtividade do desenvolvedor?

Estar a par da produtividade da sua equipe de desenvolvimento é fundamental para atingir metas e planejar empreendimentos futuros. Aqui estão alguns motivos específicos pelos quais você deve medir a produtividade do desenvolvedor. 👇

Alocação adequada de recursos

Quando você entende a produtividade do desenvolvedor de software, pode identificar facilmente as áreas que exigem mais ou menos recursos, o que torna seus fluxos de trabalho mais eficientes.

Com base na produtividade do desenvolvedor, talvez seja necessário contratar mais pessoas para concluir um projeto, ajustar os cronogramas do projeto ou investir mais dinheiro em ferramentas que ajudem a sua equipe a realizar suas tarefas.

Maximize o potencial da equipe

Alguns desenvolvedores de software têm um conhecimento fantástico de banco de dados, alguns conhecem todos os procedimentos de teste existentes, enquanto outros têm superpoderes de depuração - é seu trabalho descobrir os pontos fortes de cada um para que você possa tomar decisões informadas de atribuição de tarefas e desbloquear todo o potencial da equipe

O mesmo vale para os pontos fracos. Quando você sabe que um membro da equipe está com dificuldades em uma tarefa ou projeto específico, pode oferecer treinamento e suporte para ajudá-lo a superar os problemas e aprimorar suas habilidades.

Em resumo, a medição da produtividade permite que você conheça sua equipe e brilhe como gerente.

Definição de metas

Seu cliente pede que você conclua um projeto lucrativo em um mês, e você diz: Claro, sem problemas. Você logo percebe que isso é impossível, a menos que os membros da sua equipe se dobrem e trabalhem 24 horas por dia até o prazo final.

O problema aqui é que você não mediu a produtividade do desenvolvedor. Conhecer a produtividade média da sua equipe permite que você defina metas e prazos realistas e crie cronogramas que se alinhem às suas capacidades.

Além da satisfação do cliente, essa definição de metas realistas é vital para o bem-estar da sua equipe. Quando a carga de trabalho é ideal, sua equipe pode manter o foco, expressar criatividade e alcançar o equilíbrio certo entre vida pessoal e profissional. Quando você joga uma bomba de prazos apertados, inúmeras reuniões e cronogramas malucos na sua equipe, a satisfação no trabalho cairá e eles se sentirão esgotados.

Acompanhamento do progresso

Ao medir e monitorar a produtividade do desenvolvedor de software ao longo do tempo, você obterá insights detalhados sobre tendências e padrões. Esses dados mostram o estado geral de sua organização e indicam áreas que podem precisar de melhorias.

A medição da produtividade do desenvolvimento de software também é importante para manter as partes interessadas satisfeitas . A apresentação de dados que mostram o progresso do projeto é uma prova do seu desempenho como gerente e dos esforços coletivos da sua equipe.

Como medir a produtividade do desenvolvedor

Medir a produtividade do desenvolvedor de software é frequentemente visto como medir a produção. Porém, a quantidade de trabalho que um desenvolvedor pode realizar em um período específico não é a única métrica de produtividade na qual se deve concentrar - para obter resultados precisos, é necessária uma combinação de fatores.

Para evitar se fixar nas métricas erradas de produtividade do desenvolvedor ou ser vítima de paralisia da análise você pode usar um dos dois frameworks mais populares: DORA e SPACE.

Estrutura DORA

A estrutura DevOps Research and Assessment (DORA) recebeu seu nome da equipe do Google que a criou. Ela mede o desempenho da equipe em relação a quatro métricas e classifica os membros em uma escala de quatro pontos, de baixo desempenho a elite. O principal objetivo da estrutura é ajudar a identificar gargalos e facilitar a melhoria contínua.

As quatro métricas de produtividade do desenvolvedor nas quais a estrutura DORA se concentra são:

Frequência de implantação: Mostra a frequência com que sua equipe implanta código ou libera usuários finais Tempo de espera para alterações: Mede o tempo entre o recebimento de uma solicitação de alteração de código e sua implementação na produção. Essa métrica ajuda a planejar e criar cronogramas realistas Taxa de falha de alteração: Representa a porcentagem de alterações que causam falhas na produção, como tempo de inatividade, efeito negativo sobre os usuários ou erros **Tempo para restaurar o serviço: Mostra quanto tempo leva para restaurar o serviço ou recuperar-se após uma falha na produção

Estrutura do SPACE

As métricas DORA determinam com precisão a produtividade coletiva e individual do desenvolvedor, mas essa estrutura tem uma falha significativa: ela não considera o bem-estar. A estrutura SPACE é uma espécie de resposta às métricas DORA, oferecendo uma abordagem multidimensional à produtividade. SPACE é um acrônimo para cinco métricas-chave de produtividade:

Satisfação e bem-estar: Indica o grau de satisfação dos desenvolvedores de software com seu trabalho e se eles recomendariam sua equipe a outras pessoas. Também mostra como seu trabalho afeta sua vida. Essa métrica se baseia na suposição de quea produtividade e a satisfação estão relacionadas2. Desempenho: Mede os resultados de um desenvolvedor (a qualidade do código e seu impacto) Atividade: Mede os resultados concluídos em um período específico. Essa métrica não deve nunca ser usada isoladamente - veja-a como uma peça de quebra-cabeça que se encaixa no quadro mais amplo da produtividade 🧩 Comunicação e colaboração: Mostra a dinâmica de uma equipe, os fluxos de informação eresolução de problemas habilidades. Também pode representar o tempo de integração de novos funcionários, a transparência e a consciência das prioridades - todos esses são sinais de uma equipe saudável e que funciona bem Eficiência e fluxo: Mede a capacidade dos membros da equipe de desenvolvimento de software de trabalhar e concluir tarefas sem interrupções ou com interrupções mínimas

Outras métricas de produtividade do desenvolvedor de software

Não há nenhuma lei que o obrigue a usar a estrutura DORA ou SPACE. Você pode usar outras métricas de produtividade ou combinar partes de ambas as estruturas - a escolha é sua. Seja qual for sua escolha, certifique-se de que as métricas sejam relevantes e precisas. Aqui estão alguns critérios para medir a produtividade do desenvolvedor:

Pontos de história para precisão de planejamento

Essa métrica mostra a sua capacidade de planejar o processo de desenvolvimento de software e ajuda a melhorá-lo. Ela compara o número total de pontos de história **Você planejou em uma iteração em relação aos pontos de história concluídos. A precisão do planejamento permite que você compreenda as capacidades da sua equipe e faça previsões precisas sobre a quantidade de trabalho que poderá realizar no futuro.

Tempo de ciclo para medir a produtividade da equipe

Essa métrica vem da manufatura enxuta e representa o tempo desde o primeiro commit de um desenvolvedor em uma seção de código até a implantação (versão de produção). Em termos simples, tempo de ciclo mostra quanto tempo leva para um desenvolvedor concluir o trabalho desde o segundo em que começa e é um indicador importante de sua velocidade.

**Você deseja que o tempo de ciclo seja o mais curto possível sem sacrificar a qualidade

Rotatividade de código para medir os resultados

A rotatividade de código anda de mãos dadas com a atividade de um desenvolvedor - ela mostra a porcentagem de código que requer alterações.

Um desenvolvedor pode escrever milhares de linhas de código, mas essa alta produção é inútil se a porcentagem de rotatividade de código estiver fora dos gráficos. Isso leva a uma alta dívida técnica, que é cara para qualquer empresa do setor de tecnologia.

Obstáculos comuns à produtividade do desenvolvedor e maneiras de superá-los

Para alcançar e manter a alta produtividade dos desenvolvedores, você deve entender os desafios típicos que os desenvolvedores enfrentam e que podem prejudicar o trabalho árduo e o foco deles. Como gerente, você deve atenuar esses desafios e criar um ambiente de desenvolvimento em que sua equipe possa prosperar. 🌼

Aqui estão os obstáculos comuns que prejudicam a produtividade e as melhores ferramentas e práticas para superá-los:

Priorize a comunicação e a colaboração

Sem comunicação e colaboração adequadas se não houver comunicação e colaboração adequadas, sua equipe de desenvolvimento de software poderá ser sugada para um buraco negro de mal-entendidos, fluxos de trabalho ineficientes e atrasos. Isso é especialmente verdadeiro para equipes híbridas ou equipes remotas -eles não têm o privilégio de compartilhar o mesmo espaço físico com seus colegas de trabalho.

Uma maneira de atenuar esse desafio é fornecer à sua equipe ferramentas de colaboração para ajudá-los a trabalhar juntos em tempo real e acompanhar as últimas alterações. Reuniões regulares também são essenciais - elas mantêm todos informados e são fantásticas para discutir problemas contínuos que possam impedir a produtividade.

É importante observar que o uso da melhor plataforma de colaboração e a realização de inúmeras reuniões não podem preparar sua equipe para o sucesso se a dinâmica da equipe não estão certos. Incentive sua equipe a se manifestar e compartilhar o que estiver em sua mente - afinal, são eles que estão na linha de frente e devem ter direito a voto nas decisões que os afetam.

Evite a mudança de contexto

Se os seus desenvolvedores fazem malabarismos constantes com várias tarefas e projetos e alternam entre dezenas de aplicativos para realizar suas tarefas eles acabarão se esgotando em um momento ou outro. Mudança de contexto é o não tão silencioso assassino da produtividade e um grande causador de estresse.

Você pode ajudar seus desenvolvedores a minimizar a troca de contexto agrupando tarefas semelhantes, priorizando e criando cronogramas que não os deixem loucos.

Aconselhe os desenvolvedores a reservar tempo para responder às perguntas de seus colegas de trabalho ou participar de reuniões. Dessa forma, eles podem se concentrar em seu trabalho sem serem constantemente interrompidos.

Evite alternar entre ferramentas e aplicativos com um tudo-em-um plataforma de gerenciamento de projetos cobertura acompanhamento do progresso , organização de tarefas , colaboração, comunicação e outras finalidades que sua equipe possa precisar.

Planeje com eficiência

Ruim alocação de recursos , projeto indefinido metas e objetivos e funções pouco claras são todos ingredientes para um ambiente caótico e improdutivo. Se você quiser que os desenvolvedores sejam os melhores em seu trabalho, deverá prepará-los para o sucesso com tarefas meticulosas e planejamento de projetos habilidades.

Defina claramente cada elemento de uma tarefa ou projeto, atribua funções e deveres, estabeleça prioridades e monitore o progresso. Mais uma vez, a melhor maneira de fazer isso é recorrer a um poderosa ferramenta de desenvolvimento de software com várias exibições, campos personalizados e modelos que facilitam muito o planejamento e a programação. Felizmente, apresentaremos a você uma plataforma que oferece tudo isso e muito mais!

Use o ClickUp para medir e melhorar a produtividade do desenvolvedor

Como uma plataforma gerenciamento de projetos e tarefas plataforma, ClickUp oferece tudo o que você precisa para medir, monitorar e melhorar a produtividade do desenvolvedor. Seus inúmeros recursos o ajudam a superar obstáculos comuns e a criar um ambiente de trabalho transparente e favorável à colaboração.

Vamos explorar algumas das melhores ferramentas e recursos do ClickUp e ver por que eles são uma opção fantástica para aumentar sua produtividade desenvolvimento de software produtividade:

Visualizações ClickUp

Ofertas do ClickUp mais de 15 visualizações de projetos permitindo que você aborde seu trabalho de várias perspectivas e identifique problemas em um estágio inicial.

Use o Visualização de lista para atribuir, organizar e priorizar tarefas. Aproveite as vantagens de Campos personalizados do ClickUp dentro dessa visualização para fornecer detalhes sobre cada tarefa. Adicione datas de início e de vencimento para projetos, carregue arquivos, avalie tarefas e crie relações de tarefas para manter seus fluxos de trabalho eficientes. Use o campo personalizado Progresso para monitorar a conclusão de subtarefas, listas de verificação ou comentários atribuídos. 💯

Acesse a barra de ferramentas de ação na visualização de lista do ClickUp 3.0 para mover-se rapidamente entre visualizações, documentos e muito mais

Outra visualização de que você gostará é a Visualização da carga de trabalho do ClickUp . Entenda a capacidade da sua equipe, crie cronogramas realistas e aloque adequadamente os recursos para garantir que os desenvolvedores não fiquem sobrecarregados.

Com essa visualização, é fácil determinar se a sua equipe de desenvolvimento de software precisa de um novo membro e se você está pronto para outro projeto. Ao adicionar mais dados à visualização Workload ao longo do tempo, você terá uma visão cristalina da produtividade da sua equipe. 🖼️

Veja rapidamente as cargas de trabalho da equipe para melhor delegar ou reatribuir tarefas e entender rapidamente quem está abaixo ou acima da capacidade

**Remova as barreiras de comunicação com o Visualização do ClickUp Chat . Com mensagens em tempo real, marcação, @menções e comentários, é possível atualizar os membros da equipe de desenvolvimento de software sobre as alterações mais recentes e manter todos na mesma página. Como a visualização fica dentro do ClickUp, você pode dizer adeus à distração da troca de contexto. 👋

Adicione membros da equipe a discussões e colabore com o ClickUp Chat em um único espaço e evite alternar entre softwares

Dashboards do ClickUp

Configure seu centro de controle de missão e garanta que nenhuma informação passe despercebida com o Dashboards do ClickUp .

Esse recurso é ideal para rastrear sprints de desenvolvimento use-o para monitorar pontos de história e cargas de trabalho, identificar problemas e obter informações detalhadas sobre a produtividade da sua equipe.

Os painéis podem ajudá-lo a visualizar os recursos para eliminar o desperdício e garantir que seus fluxos de trabalho funcionem como um relógio suíço. ⌚

A beleza dos ClickUp Dashboards está em sua capacidade de personalização - escolha entre mais de 50 cartões e personalize os gráficos para ampliar uma área específica e medir a produtividade do desenvolvedor.

Crie Dashboards detalhados e adicione Cards facilmente para visualizar o progresso do ponto de sprint, tarefas por status e bugs por visualização

Modelos do ClickUp

O ClickUp permite que você crie fluxos de trabalho e projetos inteiros desde o início. Mas ele também oferece um atalho conveniente para aqueles que não têm tempo para começar tudo do zero: os modelos do ClickUp.

A biblioteca do ClickUp oferece mais de 1.000 modelos para várias finalidades, desde planos de marketing para gerenciamento de projetos e recursos humanos .

Se você quiser rastrear e medir a produtividade do desenvolvedor, recomendamos o Modelo de rastreamento de KPI do ClickUp Developers . Use-o para personalizar o KPIs que você deseja rastrear e monitore o desempenho individual e da equipe para garantir que tudo esteja ocorrendo conforme o planejado. Os ricos insights do modelo o ajudam a descobrir ineficiências e a maximizar seus recursos para oferecer qualidade e atingir metas. 🎯

Personalize os KPIs que você deseja rastrear e fique de olho na produtividade do desenvolvedor com o modelo de rastreamento de KPI do ClickUp Developers

Outro modelo que vale a pena conferir é o Modelo de desenvolvimento de software ClickUp . Esse modelo multifuncional permite que você criar roteiros de produtos listas de execução de tarefas e backlogs. Use-o para testar diferentes cenários, rastrear e relatar bugs e gerenciar sprints com facilidade.

Use o modelo de desenvolvimento de software do ClickUp para acompanhar e gerenciar sprints e criar roteiros e backlogs de produtos

ClickUp Whiteboards

A ClickUp sabe que a colaboração é a chave para um ambiente de trabalho funcional e de alta produtividade, e uma das melhores maneiras de incentivá-la é com Quadros brancos ClickUp .

Os quadros brancos são telas digitais que permitem que você e sua equipe façam brainstorming, criem estratégias, comuniquem-se e transformem ideias em realidade com apenas alguns cliques. Você pode escrever, desenhar, anexar imagens e links, desenhar conexões entre objetos e adicionar notas adesivas para comunicar seus pensamentos.

O design de arrastar e soltar torna o ClickUp Whiteboards fácil de usar e, como todas as alterações ocorrem em tempo real, você pode ter 100% de certeza de que não perderá nada.

Os quadros brancos podem minimizar a troca de contexto - crie tarefas diretamente do quadro branco e forneça mais contexto vinculando a documentos e arquivos, mantendo assim seu trabalho em um só lugar. ✅

Colabore visualmente com os membros da equipe nos quadros brancos do ClickUp para fazer brainstorming e transformar ideias em itens acionáveis

Automações do ClickUp

Sua equipe de engenharia de software está perdendo tempo com tarefas repetitivas que consomem sua energia, reduzem a produtividade e abrem buracos no seu orçamento?

Com o Automações do ClickUp você pode dizer adeus ao desperdício de recursos e permitir que sua equipe se concentre nas tarefas que trazem mais valor.

O ClickUp oferece mais de 100 automações pré-criadas para várias finalidades, incluindo alteração de status, atribuição de tarefas, atribuição de colegas de equipe e publicação de comentários.

Você também pode criar suas próprias Automações, personalizando-as:

Triggers : Eventos que iniciam sua automação

: Eventos que iniciam sua automação Condições : Critérios que precisam ser atendidos para que a automação ocorra

: Critérios que precisam ser atendidos para que a automação ocorra Ações: Eventos que ocorrem quando a automação é colocada em movimento

Se você quiser usar uma automação conectada a outro aplicativo, ficará feliz em saber que o ClickUp oferece automações de integração. A plataforma é compatível com automações de aplicativos como Calendly, GitHub, HubSpot e Twilio.

Visualize e gerencie rapidamente Automações ativas e inativas em Spaces com atualizações e descrições de usuários

Aumente a produtividade do desenvolvedor com o ClickUp

Medir e melhorar a produtividade do desenvolvedor requer uma abordagem multidimensional, pois você precisa analisar várias métricas e remover os obstáculos que sobrecarregam os fluxos de trabalho.

Com o ClickUp, você pode observar o desempenho de seus desenvolvedores de vários ângulos e obter representações visuais da produtividade coletiva e individual dos desenvolvedores. A plataforma também fornece ferramentas para remover barreiras e criar um ambiente livre de estresse e distrações, onde os desenvolvedores podem mostrar suas habilidades. 💪 Registre-se no ClickUp e comece a monitorar a produtividade do desenvolvedor hoje mesmo!