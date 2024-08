Processo de gestão da inovação: Como cultivar uma cultura inovadora e um espírito empreendedor

Independentemente do setor em que atua, se quiser ter sucesso duradouro, você precisa desafiar o status quo e continuar evoluindo, adotando novos modelos de negócios, processos, produtos e recursos e outras ideias viáveis. Deixar de se reinventar leva à estagnação, permitindo que os concorrentes com uma mentalidade de crescimento mais ativa avancem.

Embora a inovação sempre tenha sido um conceito muito discutido nos negócios e na tecnologia, a questão essencial é: _Qual é o segredo para obter sucesso no gerenciamento da inovação?

É nisso que nós o ajudaremos! 😄

Neste artigo, discutiremos o A-Z do estabelecimento de um sistema eficaz de gestão da inovação. Abordaremos:

Conceitos comuns e elementos-chave do gerenciamento da inovação

Tipos de métodos e modelos de gestão da inovação

Etapas de um processo padrão de gestão da inovação

Desafios e soluções comuns

Métricas para medir a inovação

Gestão da inovação: Conceito central e resultados práticos

Os processos de inovação tendem a ser de natureza disruptiva - eles alteram significativamente o que é com o que pode ser, deixando os funcionários e os líderes com muito trabalho a fazer para preencher a lacuna.

Em primeiro lugar, o pensamento criativo pesado está envolvido na finalização de uma estratégia de inovação que garanta o crescimento futuro. Feito isso, é preciso apresentar seus planos em detalhes para garantir que sua equipe não se sinta desestabilizada durante a transição para o novo.

**O gerenciamento da inovação tem tudo a ver com a organização e a simplificação do processo de integração de novas estratégias, processos e soluções em sua empresa

De um ponto de vista mais teórico, The Oxford Handbook of Innovation Management (Manual Oxford de Gestão da Inovação) oferece uma excelente explicação. Ele define a gestão da inovação como um amplo campo de estudo que abrange várias "disciplinas, níveis de análise e métodos de pesquisa" para explorar e implementar soluções inovadoras e integrá-las ao gerenciamento de projetos.

Em termos de aplicações práticas, a gestão da inovação refere-se a uma variedade de subprocessos, incluindo:

Promover o pensamento inovador e o espírito empreendedor

Gerenciar fatores de incerteza e risco para garantir a implementação bem-sucedida das ideias

Definir metas e indicadores-chave de desempenho (KPIs) para medir os esforços de inovação

Planejar a coordenação diária e a colaboração entre departamentos

Alocação de recursos com base nas demandas operacionais previstas

Melhorar o relacionamento com a equipe e/ou a satisfação do cliente

4 Elementos-chave da gestão eficaz da inovação

A inovação pode ocorrer em qualquer nível, desde a mudança para novos processos internos até a introdução de linhas de produtos totalmente novas. Independentemente da escala, a implementação de soluções inovadoras exige atenção aos quatro elementos-chave a seguir:

Capital da empresa: O capital de sua empresa inclui os recursos financeiros, humanos e técnicos à sua disposição. Os gerentes de inovação normalmente reavaliam sua posição em termos de capacidades para avaliar se a organização está suficientemente preparada para lidar com a inovação. Eles podem examinar áreas como:

Habilidades práticas e know-how das equipes Propriedade intelectual que oferece uma vantagem competitiva Orçamento disponível para atividades de inovação Ferramentas de tecnologia colaborativa disponíveis para impulsionar a inovação Cultura da equipe: Os gerentes devem garantir que sua equipe tenha uma cultura inovadora, revisando sua abordagem em relação ao fracasso, à propriedade sobre as responsabilidades individuais e à experimentação. Uma cultura pró-inovação ajuda as equipes a adotar avanços tecnológicos e outrosmudanças importantes mais rapidamente3. Estrutura operacional: A estrutura de uma organização consiste principalmente na hierarquia dentro das equipes e dos processos, na logística de comunicação e naestruturas de tomada de decisões que permitem a inovação rápida Estratégia de negócios: Finalmente, a estratégia de negócios de sua organização desempenha um papel fundamental na orientação da inovação. As empresas raramente mudam toda a sua direção estratégica, mas sua estratégia de inovação deve, pelo menos, estar alinhada com as metas gerais da empresa

Dica profissional: Precisa de uma maneira inteligente de organizar sua estratégia de inovação? Experimente a Modelo de gerenciamento de ideias de inovação do ClickUp ! Do brainstorming ao monitoramento do progresso, as ferramentas integradas deste modelo podem ajudá-lo a agilizar seu processo de inovação, planejar oportunidades urgentes e colaborar com mais eficiência. 🌸

Crie uma cultura de pensamento criativo e solução de problemas e dê uma chance às suas melhores ideias com o modelo de gerenciamento de ideias do ClickUp Innovation

Métodos e modelos comuns para a gestão da inovação

Embora o capital, a estrutura e a cultura de sua empresa definam o cenário para o sucesso da gestão da inovação, sua estratégia de inovação decide, em última instância, o destino de seus esforços. É por isso que você precisa primeiro ter um bom domínio e clareza sobre o tipo de inovação que está buscando.

Houve vários esforços para categorizar as iniciativas de inovação. Um popular Harvard Business Review tenta categorizar a partir de uma perspectiva de solução de problemas, delineando quatro tipos principais de inovação:

Inovação disruptiva: Inventar algo muito diferente de uma solução existente por meio de métodos que exigem uma revisão completa dos modelos de negócios existentes, bem como a criação de novos mercados Inovação sustentável: Um processo de inovação sustentável prioriza pequenas melhorias ou extensões de soluções existentes - a inovação incremental é de risco muito baixo **Inovação revolucionária: pede que você desenvolva ideias que exijam habilidades ou conhecimentos não convencionais, mas sem a necessidade de adotar novos modelos de negócios Pesquisa básica: Esse tipo de inovação é de natureza acadêmica. Refere-se aos primeiros estágios da pesquisa, em que você estabelece ideias viáveis e as respalda com os primeiros sinais de melhoria

A principal diferença entre todas essas inovações e suas soluções está em termos de quão bem um problema é definido em sua disciplina de negócios. Por exemplo, se você estiver confiante de que precisa de uma linha de produtos renovada, você se sentirá confortável com a inovação disruptiva. Mas se não puder prever com precisão a demanda do mercado, será mais sensato seguir um caminho mais sustentável.

Além desses tipos, os gerentes de inovação empresarial também exploram as estratégias de inovação com base em fatores como timing , retornos e gerenciamento de recursos . Explicamos abaixo alguns modelos para cada um deles.

1. Dilema do inovador: tempo para realizar atividades de inovação O dilema do inovador é um livro do professor americano Clayton Christensen que trata de como as tendências do setor podem ser moldadas pela adoção rápida de inovações.

Ele sugere que a maioria das inovações disruptivas é inicialmente útil apenas para um pequeno subconjunto de um grande mercado, o que limita os retornos. Mas, com o tempo, essas inovações se tornaram comuns e até mesmo foram adotadas por empresas que as rejeitaram anteriormente. O resultado? Os participantes estabelecidos que aproveitaram a inovação anteriormente podem capturar a maior parte do mercado.

O dilema clássico que os sistemas de gestão enfrentam é se devem investir em inovações disruptivas logo no início (quando seus retornos podem ser baixos) ou esperar até que alguém as popularize. Por exemplo, ex-líderes de smartphones, como a Nokia e a BlackBerry, perderam sua vantagem competitiva na última década quando não inovaram para tocar os smartphones mais rapidamente.

O renomado consultor de gestão Geoffrey Moore sugere uma teoria de inovação semelhante em seu livro de 1991 Crossing the Chasm (Cruzando o abismo) . Isso sugere que muitos dos primeiros a adotar inovações optam até mesmo por soluções defeituosas ou não testadas na esperança de encontrar uma vantagem competitiva. No entanto, um segmento maior de clientes não está interessado nisso. 🦾

Via: Revistas Sage O objetivo aqui é dar um salto em relação aos primeiros usuários e atender às expectativas da maioria inicial. Entretanto, calcular o momento certo para a inovação pode ser um desafio para as equipes de gerenciamento de produtos e marketing. Além disso, é psicologicamente exigente, pois requer que você se afaste das prioridades dos clientes que o tornaram bem-sucedido inicialmente.

2. Horizontes de crescimento: Foco no retorno McKinsey & Company propôs um modelo baseado no crescimento para explicar como as empresas devem equilibrar as iniciativas de inovação de curto e longo prazo para maximizar a lucratividade. A ideia é que uma empresa planeje retornos nos três horizontes a seguir:

Horizonte 1: Atividades comerciais essenciais que geram retorno em menos de um ano

Atividades comerciais essenciais que geram retorno em menos de um ano Horizonte 2: Essa fase abrange projetos que complementam seus negócios. Eles podem não gerar vendas e ROI imediatamente, mas em um período de 1 a 3 anos

Essa fase abrange projetos que complementam seus negócios. Eles podem não gerar vendas e ROI imediatamente, mas em um período de 1 a 3 anos Horizonte 3: Um cronograma específico de ROI de 3 a 5 anos funciona melhor para inovações disruptivas

Está planejando uma inovação de longo prazo? Use o Modelo de roteiro de tecnologia do ClickUp para visualizar os avanços tecnológicos propostos com base no impacto/lucratividade e no esforço.

3. regra 70-20-10: Planejar a alocação de recursos com sabedoria

Primeiro apresentado pelo ex-CEO do Google, Eric Schmidt a regra 70-20-10 recomenda a proporção de alocação de recursos para atividades essenciais de negócios e inovação. De acordo com essa regra, você deve manter:

70% dos recursos reservados para seu negócio principal

20% para atividades inovadoras adjacentes que contribuam para o negócio principal

10% para planos de transformação ou inovações disruptivas

O modelo tem se mostrado bem-sucedido para o Google e outros líderes de mercado, permitindo que eles ofereçam retornos mais altos do que seus concorrentes. 💹

Bônus: O Modelo de alocação de recursos do ClickUp foi desenvolvido para ajudá-lo a criar um plano para seus empreendimentos inovadores. Sua estrutura predefinida permite que você supervisione seu orçamento e seus ativos em um só lugar e tome decisões informadas.

Avaliação de riscos na gestão da inovação

De acordo com um relatório publicado pela Deloitte em uma empresa de inovação, avaliar e gerenciar riscos é um processo inerente a qualquer portfólio de esforços inovadores. É preciso identificar e mitigar os riscos potenciais nos cinco estágios da inovação, a saber

Pesquisar-Construir-Escalonar-Expandir-Sustentar

Aqui estão alguns exemplos de perguntas que os gerentes de risco podem fazer em cada um desses estágios:

Lembre-se de que, se você chegar ao estágio de Sustentação, a avaliação de risco se tornará mais uma questão de manter sua vantagem competitiva e acompanhar as novas tendências do setor. Para muitas empresas, isso significa reiniciar o ciclo de inovação.

Leitura bônus: O melhor modelos de análise competitiva para manter a vantagem no mercado. ✌️

5 etapas para criar um sistema de gerenciamento de inovação bem-sucedido

Existem cinco etapas padrão para estabelecer o sistema de gerenciamento de inovação de uma organização. Entretanto, o processo real pode ter várias subetapas diferentes, dependendo da complexidade de seu empreendimento.

Etapa 1: Contrate as pessoas certas

As habilidades e a mentalidade dos seus funcionários e líderes de equipe refletem a qualidade do capital da sua empresa. Em geral, quanto mais adaptável e focada no crescimento for a sua força de trabalho, maior será a probabilidade de sucesso da sua inovação empresarial.

Ao contratar, tente equilibrar a retenção de indivíduos altamente qualificados e criativos. Por exemplo, se estiver planejando a inovação de produtos, talvez queira pessoas experientes e designers certificados e desenvolvedores em sua equipe e novos talentos que possam trazer novas perspectivas.

Etapa 2: gerar e testar a(s) solução(ões) inovadora(s)

Você deve criar um conjunto de ideias inovadoras e incubar a(s) melhor(es) solução(ões). Normalmente, essa etapa é realizada em três fases:

Geração de ideias: Você pode explorar ideias externas e internas Triagem: Classifique a viabilidade de ideias engenhosas com base em fatores como relevância de mercado e custo **Testes: desenvolva ideias por meio de conceitos e protótipos para avaliar o quanto elas são práticas para as operações

**Como esta etapa trata do gerenciamento de ideias, você deve documentar tudo cuidadosamente para garantir que o processo seja transparente e baseado em dados Modelo de gerenciamento de testes do ClickUp para visualizar casos de teste para critérios personalizados de falha/passagem ou pular para o Modelo de relatório de teste do ClickUp para comunicar os resultados às partes interessadas de forma eficaz.

Etapa 3: lançar a iniciativa e estabelecer a responsabilidade

Depois de finalizar as atividades de inovação, crie um plano de implementação tangível para passar do conceito à realidade. Preste atenção a:

Estabelecer metas de aprendizado e desenvolvimento

Definir a equipefunções e responsabilidades* Documentar o processo para criar a nova solução (produto ou serviço)

Estabelecer posições de autoridade para lidar com conflitos e orientar as equipes em caso de contratempos

Etapa 4: encontrar as ferramentas e estruturas certas para manter a agilidade

A maioria dos esforços de inovação é iterativa - é quase impossível ter um plano linear em que tudo funcione da melhor forma possível. Você precisa ter software, redes de comunicação e estruturas hierárquicas para responder às mudanças durante o processo de inovação.

Dependendo do tamanho da sua empresa e das restrições orçamentárias, você pode escolher as ferramentas de comunicação do projeto, Ferramentas de IA para startups ou software de gerenciamento de ideias para ajudá-lo a adaptar seus processos de inovação sem muito atrito.

Por exemplo, você pode considerar ClickUp -uma solução completa e gratuita para gerenciar projetos, iniciativas de inovação e tudo o mais. Ele oferece:

A etapa final é monitorar o desempenho do programa de inovação em relação às métricas predefinidas. Na maioria dos casos, não há referências do setor para definir o sucesso. Você deve destacar os marcadores de progresso com base em fatores como lucratividade interna ou metas de penetração no mercado.

Esteja pronto para:

Refinar sua abordagem de inovação com base nos desafios emergentes

Aumentar ou reduzir seus esforços após uma avaliação completa dos riscos em diferentes estágios

Desafios comuns na gestão da inovação

As equipes que pretendem inovar devem esperar desafios comuns, como eficiência reduzida do processo ou mal-entendidos, que podem prejudicar a iniciativa. Vamos analisar quatro desafios comuns aos quais devemos estar atentos e aprender a gerenciá-los proativamente com a an Gerenciamento de produtos com tecnologia de IA Ferramenta como o ClickUp. 🌞

1. Visão caótica e processos dispersos

A fase de planejamento pode ser decisiva para o sucesso ou fracasso do seu programa de inovação. Um plano de inovação ruim não fornece nenhum contexto para a equipe sobre metas compartilhadas e resultados de sucesso. Isso leva a uma execução instável da iniciativa, dando origem a gargalos no processo e falhas na execução.

Você pode facilmente visualizar suas metas e etapas de transição usando Mapas mentais do ClickUp . Ele permite que você divida seu programa de inovação em:

**Mapas mentais baseados em tarefas: para mapear os fluxos de trabalho de toda a empresa

**Mapas mentais baseados em nós: para decompor planos e ideias e conectá-los a tarefas futuras

Divida as ideias em tarefas e atribua-as aos membros da sua equipe com o ClickUp Mind Maps

Os Mind Maps habilitados para arrastar e soltar do ClickUp permitem que você brinque com blocos e conectores para visualizar a função de cada departamento no processo de inovação. Como o canvas suporta colaboração em tempo real, você pode reunir sua equipe de planejamento para idealizar processos propostos, requisitos de recursos e necessidades de infraestrutura antes de lançar o programa.

Depois de definir seus planos, use Documentos do ClickUp para documentar todos os recursos de apoio à sua equipe, inclusive ideias, planos e manuais de processos, em um só lugar. Esse recurso vem com:

Assistente de IA integrado para acelerar a geração de ideias e os processos de redação

Pastas e tags aninhadas para organizar documentos

Pesquisa universal para ajudar os colegas de equipe a localizar recursos rapidamente

Automatize a redação de documentação com IA, monitore o progresso por meio de gráficos e sprints e resolva bugs de codificação rapidamente usando o ClickUp

2. Estruturas hierárquicas ruins e colaboração interdepartamental

Para que qualquer programa de inovação funcione, é preciso haver ordem dentro das fileiras e das equipes de uma organização, mas não se deve ser muito restritivo. Estruturas de equipe excessivamente hierárquicas (com gerenciamento puramente de cima para baixo) sufocam a inovação. A solução aqui é encontrar um meio-termo.

Você pode usar técnicas como Gráfico RACI Também é aconselhável dar aos chefes de departamento com conhecimentos específicos a liberdade de experimentar novas maneiras de executar processos.

Se você achar que seu plano de implementação é muito complexo e tem muitas partes móveis, é uma boa ideia usar o Modelo de plano de implantação do ClickUp para alinhar sua equipe com metas de inovação abrangentes. Você também pode explorar o Modelo de matriz de reuniões e comunicação da equipe ClickUp para otimizar o compartilhamento de informações em grandes equipes. 💗

3. Falta de cultura pró-inovação nas equipes

Uma empresa com uma cultura de inovação fraca pode desencorajar o pensamento criativo e exigir que os funcionários sigam regras e procedimentos desatualizados. Ela pode impor penalidades severas em caso de fracasso ou endossar uma cultura hipercompetitiva e de corte, em que os funcionários acham fácil prejudicar uns aos outros - esse não é um ambiente em que novas ideias possam prosperar.

Para garantir uma cultura pró-inovadora para sua organização, comece a coletar feedback da equipe. Por exemplo, você pode usar Formulários ClickUp para incentivar os funcionários a contribuir com ideias para inovação ou aprimoramento da cultura de trabalho.

4. Expectativas impraticáveis

Os programas de inovação geralmente encontram muita resistência devido a expectativas irrealistas da equipe. A solução aqui é educar as partes interessadas sobre o raciocínio por trás de sua ideia inovadora e ajudá-las a se sentirem apoiadas durante todo o processo.

Os gerentes devem ser precisos ao comunicar os planos de inovação e os métodos de execução. Da mesma forma, as métricas de sucesso não devem ser vagas - metas alcançáveis e pequenas vitórias incentivam os funcionários a aderir ao programa em longo prazo.

Com Metas do ClickUp com o ClickUp Goals, você pode permitir que suas ideias inovadoras prosperem com KPIs e metas realistas e mensuráveis para medir o progresso e o desempenho.

Você pode definir metas baseadas em tarefas, numéricas, _Sim-Não e de produtividade e definir marcos para atingir as principais metas de inovação. À medida que seu projeto avança, acompanhe o desempenho em relação a métricas predefinidas usando visualizações como gráficos de burnup e burndown, gráficos de linhas e cartões de ponto, todos acessíveis em ClickUp Dashboards .

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status de projetos no altamente personalizável ClickUp 3.0 Dashboard

Como medir a inovação: Indicadores-chave de desempenho em foco

Não é possível gerenciar o que não se mede, mas como medir algo tão arbitrário como a inovação? Você precisa descobrir seus KPIs e métricas durante o processo de gestão da inovação. Esses KPIs geralmente podem ser divididos em duas categorias: kPIs de entrada e saída.

KPIs de entrada

Os KPIs de entrada têm como objetivo medir e rastrear os insumos que entram em seus processos e produtos. Alguns exemplos de tais métricas incluem:

Seu orçamento de P&D

Custo de matérias-primas, mão de obra e transporte

Tempo gasto em brainstorming de inovação internamente

Essas métricas apenas registram o investimento da empresa no esforço de inovação. **Elas podem ser enganosas porque nem todas as entradas se traduzem em saídas significativas

KPIs de saída

Os KPIs de saída medem o resultado gerado por suas entradas - em outras palavras, o retorno do seu investimento. Alguns dos principais KPIs de saída incluem:

Produção de manufatura

Número de inovações de mercado introduzidas

Participação dos produtos recém-lançados na receita total

Relatórios de produtividade e desempenho da equipe

Essas métricas fornecem um quadro mais completo dos esforços da equipe, pois permitem ver como as iniciativas de inovação estão impactando de forma tangível o desempenho e a lucratividade.

Em quais KPIs você deve se concentrar?

Ao escolher KPIs para programas de inovação :

Mantenha sempre uma combinação de KPIs de entrada e saída - o objetivo é ver os resultados comparativos em relação ao esforço e aos recursos investidos

Não se sobrecarregue rastreando dezenas de KPIs - comece com 3 a 5 métricas exclusivas

Lembre-se de que os KPIs podem ser alterados posteriormente, dependendo da forma como a iniciativa de inovação se desenvolve. Portanto, não se preocupe em escolher os KPIs certos de uma só vez. 😏

Melhores práticas para o sucesso na gestão da inovação

Gerenciar programas de inovação não é apenas estabelecer KPIs equilibrados e acompanhar o progresso. Há certas práticas recomendadas a serem seguidas para aumentar a probabilidade de sucesso. Aqui estão as nossas favoritas:

Concentre-se na melhoria contínua: Esteja aberto para explorar e implementar ideias que levem a inovações incrementais ao longo do ano. Tudo se resume a capitalizar as oportunidades certas Priorize a criação de valor: Não inove por capricho. Certifique-se de que sua visão agregue valor aos clientes. Confie em pesquisas de mercado e estudos de caso para entender o que pode funcionar Calibrar o ritmo da inovação: Manter-se enxuto e ágil em seus processos de gerenciamento é a chave para se adaptar rapidamente às mudanças nas condições do mercado Aproveite o intelecto dos funcionários: Identifique os pontos fortes e fracos de sua equipe e treine os principais membros para que se tornem solucionadores de problemas e agentes de mudança. Dessa forma, você pode criar uma força de trabalho independente e resiliente Racionar os lucros anuais: O que é inovador agora pode não ser no próximo ano. As empresas com sucesso duradouro se certificam de gastar uma parte considerável de seus lucros anuais em atividades de pesquisa e desenvolvimento

Abrace o sucesso do gerenciamento da inovação com o ClickUp

Dar vida a uma ideia inovadora pode ser bastante desafiador, por isso muitas organizações evitam essas iniciativas. No entanto, os esforços de gerenciamento de inovação de qualidade podem ajudá-lo a traçar uma trajetória de crescimento bem-sucedida para sua empresa além das limitações percebidas.

Felizmente, o ClickUp fornece todos os modelos e funcionalidades de que você precisa para gerenciar e estimular a inovação em sua organização. Registrar-se hoje mesmo e comece a idealizar sua próxima inovação disruptiva - talvez uma mais branda. 🥳