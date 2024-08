As 10 principais certificações de design em 2024

Sua presença on-line deve ter apelo visual e uma experiência de usuário perfeita para atrair e reter clientes.

Mas, como em qualquer outro campo, o design exige que você aprenda e use novas ferramentas para se manter sempre no topo.

Ao procurar maneiras de impulsionar seu crescimento profissional, obter a certificação de design certa o ajudará a abrir novas oportunidades e a dominar os truques da profissão.

Com inúmeras opções disponíveis no mercado, é fundamental escolher a certificação de design ideal. No entanto, o grande número de opções torna esse processo desgastante. Fizemos o trabalho de base para você e selecionamos as 10 principais certificações em design que prometem elevar sua carreira e criatividade.

O que é uma certificação de design?

A certificação de design é um reconhecimento formal dado a indivíduos que demonstraram um alto nível de proficiência em disciplinas específicas de design. Ela valida as habilidades, o conhecimento e a capacidade do designer de atender aos padrões do setor.

A obtenção de uma certificação de design envolve a conclusão de um programa estruturado de estudos, a aprovação em exames e, em muitos casos, o cumprimento de requisitos práticos.

Essas certificações abrangem vários campos de design, como design gráfico, design de UI e UX, design visual e web design. São credenciais valiosas que aumentam a credibilidade profissional de um designer e abrem novas oportunidades de carreira.

Benefícios para a carreira de quem obtém uma certificação em design

Em um cenário de design competitivo, uma certificação não é apenas uma credencial; é um movimento estratégico que moldará sua carreira. Veja a seguir como o investimento em uma certificação de design pode afetar significativamente seu crescimento profissional:

Credibilidade aprimorada: As certificações de design servem como validação de seus recursos por terceiros, inspirando confiança em clientes, empregadores e colaboradores em relação às suas habilidades e conhecimentos de design gráfico Oportunidades de avanço na carreira: As certificações se destacam em seu registro profissional, quer você esteja de olho em uma promoção ou considerando uma mudança de função. Elas demonstram seu compromisso com o aprimoramento contínuo Conjunto de habilidades ampliado: Os programas de certificação normalmente ampliam seu conjunto de habilidades, abrangendo as ferramentas e tecnologias mais recentes, ajudando-o a ficar à frente das tendências do setor. Digamos que você tenha se certificado em modelagem e animação 3D, onde aprendeu a dar vida a conceitos estáticos. Com esse conjunto de habilidades adicionais, você pode se posicionar como um designer versátil capaz de atender às demandas de setores dinâmicos, como jogos e realidade virtual Vantagens de networking: Muitos programas de certificação oferecem acesso a redes e eventos para se conectar com outros profissionais certificados, possíveis mentores e líderes do setor Potencial de crescimento salarial: Os profissionais certificados geralmente recebem salários mais altos, refletindo o valor atribuído a seus conhecimentos e habilidades especializados. Por exemplo, se você optar por uma certificação em design de marketing digital, isso o posicionará para funções em que suas habilidades contribuam diretamente para a geração de receita, justificando assim um salário mais alto

10 Certificações de Design

Aqui está uma lista das 10 principais certificações em design que selecionamos para você. Desde o refinamento de suas habilidades em design de interface de usuário até o domínio da arte de criar experiências visualmente cativantes, essas certificações abrangem várias disciplinas de design.

1. Profissional certificado da Adobe (ACP)

via

Profissional certificado pela Adobe

A certificação Adobe Certified Professional, anteriormente denominada Adobe Certified Associate, valida sua proficiência nas ferramentas da Creative Cloud da Adobe. Ela demonstra sua experiência na criação de gráficos, ilustrações e layouts cativantes.

Uma dessas certificações indica a experiência em um determinado software da Adobe e valida seu conhecimento dos principais princípios e habilidades de design, como habilidades de gerenciamento de projetos.

Preço : ~$180

: ~$180 Duração : A duração do exame é de aproximadamente 50 minutos

: A duração do exame é de aproximadamente 50 minutos Nível do curso: Intermediário a avançado

2. Certificado profissional de design UX - Google

via

Coursera

O Google oferece o Google UX Design Professional Certificate, um programa reconhecido pelo setor, em colaboração com o Coursera.

O currículo abrange aspectos essenciais da experiência do usuário, incluindo pesquisa de usuários, prototipagem e testes de usabilidade, fornecendo uma compreensão abrangente da

Processo de design de UX

.

Preço : $234

: $234 Duração : Autônomo (o tempo estimado de conclusão é de seis meses)

: Autônomo (o tempo estimado de conclusão é de seis meses) Nível do curso: Iniciante a intermediário

3. Trilha de carreira em UX - Springboard

via

Trampolim

O Springboard UX Career Track é um programa educacional on-line para pessoas que desejam seguir uma carreira em design de UX.

O currículo abrangente abrange princípios essenciais de design visual de UX, metodologias e habilidades práticas cruciais para o sucesso na área.

Os participantes dessa trilha de carreira se envolvem em projetos do mundo real e se beneficiam da orientação personalizada fornecida por profissionais experientes em UX.

A Springboard também oferece uma garantia de emprego. Ela assegura um reembolso total se você não conseguir um emprego qualificado dentro de seis meses após a formatura.

Preço : $7,900-14,500

: $7,900-14,500 Duração : 6 meses

: 6 meses Nível do curso: Iniciante a intermediário

4. Certificação UX - Nielsen Norman Group

via

Grupo Nielsen Norman

Desenvolvido pela empresa líder em pesquisa e consultoria de usabilidade, o Nielsen Norman Group, o setor tem grande consideração por essa certificação de design gráfico.

O programa abrange vários tópicos de UX, incluindo princípios de usabilidade, design de interação, arquitetura de informações e metodologias de pesquisa de usuários.

Há dois níveis nesse programa. O primeiro é a Certificação UX, que consiste em cinco cursos e cinco exames correspondentes. O segundo nível é a Certificação UX Master, que inclui 15 cursos e exames.

Os alunos podem se especializar em qualquer uma destas três áreas como parte de sua certificação: design de interação, pesquisa ou gerenciamento.

Preço : $5,650-16,950

: $5,650-16,950 Duração : 30 a 100 horas

: 30 a 100 horas Nível do curso: Intermediário a avançado

5. Bootcamp de design UX/UI - Ironhack

Reconhecido por sua abordagem prática e baseada em projetos, o Bootcamp de UX/UI Design da Ironhack oferece aos participantes um currículo abrangente. Ele abrange princípios essenciais de design, técnicas de prototipagem e metodologias de teste de usabilidade.

Os participantes se envolvem em projetos do mundo real, o que lhes permite criar um portfólio que mostra suas habilidades e criatividade. O programa também oferece um ambiente de aprendizado colaborativo, promovendo interações com instrutores experientes e colegas.

Preço : uS$ 12.500 para alunos em tempo integral; US$ 13.000 para alunos em tempo parcial

: uS$ 12.500 para alunos em tempo integral; US$ 13.000 para alunos em tempo parcial Duração : 9 semanas em período integral ou 24 semanas em período parcial

: 9 semanas em período integral ou 24 semanas em período parcial Nível do curso: Amigável para iniciantes

6. Bootcamp imersivo de design UX - Assembleia Geral

Reconhecido por sua metodologia prática, esse programa tem um currículo rico. Ele abrange princípios essenciais de design de UX, incluindo aspectos complexos como wireframing, prototipagem, pesquisa de usuários e testes de usabilidade.

O que diferencia esse programa é sua ênfase na aplicação prática. Seus projetos ajudam os participantes a desenvolver um conjunto de habilidades tangíveis e a compreender os conceitos teóricos.

Este ano, o curso acrescentou um foco em IA que abrange os princípios fundamentais do uso de IA no design. Ele ensina aos alunos as práticas recomendadas, treina-os no uso eficaz de diferentes

Ferramentas de IA para designers

e os instrui sobre as implicações éticas e legais do uso de IA para design de UX.

Preço : $16,450

: $16,450 Duração : 12 semanas

: 12 semanas Nível do curso: Iniciante a intermediário

7. Programa de Certificação UX - Bentley University

O programa de certificação de experiência do usuário da Bentley University é um dos programas mais antigos do setor.

A certificação inclui nove cursos (3 cursos obrigatórios e 6 eletivos) focados em cultivar a experiência em design comportamental, pesquisa e design de experiência do usuário e gerenciamento de projetos.

Essa certificação permite que os participantes aprimorem a eficácia de seus

projetos de produtos

e fortalecer sua posição competitiva. Os participantes também ganham a valiosa oportunidade de se conectar com uma rede global de profissionais de UX.

Preço : uS$ 13.500 para todos os nove cursos

: uS$ 13.500 para todos os nove cursos Duração : 6 meses

: 6 meses Nível do curso: Intermediário a avançado

8. Especialização em Design Gráfico - CalArts

via

C

nossa empresa

A CalArts oferece uma especialização abrangente em design gráfico no Coursera. Orientado pelo corpo docente da CalArts, o programa apresenta aos alunos habilidades como a compreensão do processo de design, o contexto histórico e a comunicação eficaz por meio da criação de imagens e tipografia.

A especialização leva a um projeto de conclusão que integra as habilidades adquiridas em cada curso e incorpora o feedback dos colegas. Isso resulta em um projeto de marca finalizado, que você terá a oportunidade de adicionar ao seu portfólio profissional.

Essa especialização oferece aos participantes habilidades cruciais para iniciar uma carreira profissional de design em diversos campos, como design de interface, gráficos em movimento e design editorial.

Preço : uS$ 59/mês com o Coursera Plus

: uS$ 59/mês com o Coursera Plus Duração : 2 meses

: 2 meses Nível do curso: Amigável para iniciantes

9. Certificado de Design Gráfico e Digital (on-line) - Parsons School of Design

O Certificado de Design Gráfico e Digital da Parsons abrange habilidades fundamentais de design, como desenvolvimento de conceito, tipografia, layout e teorias de design gráfico, como a teoria das cores.

O programa enfatiza a interconexão de fotografia, tipo, cor e outros elementos de design gráfico para criar composições legíveis e atraentes.

Ele ajuda os participantes a adquirir proficiência em softwares padrão do setor, com foco no Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e no pacote Adobe Creative Cloud. Isso garante que os alunos adquiram um conjunto completo de habilidades, prontos para navegar pelas complexidades do design gráfico e digital.

Preço : $7,480

: $7,480 **Duração 18 meses

Nível do curso: Iniciante a intermediário

10. Bootcamp de Design Gráfico (on-line) - Shillington

O Shillington Graphic Design Bootcamp é uma experiência de aprendizado on-line intensiva e prática para aspirantes a design gráfico.

O programa é conhecido por sua abordagem prática. Ele capacita os participantes com habilidades essenciais de design, incluindo desenvolvimento de conceito, layout e tipografia.

O currículo enfatiza as aplicações do mundo real, permitindo que os alunos trabalhem em projetos relevantes para o setor e criem um portfólio robusto.

Preço : $12,950

: $12,950 Duração : Três meses em período integral ou nove meses em período parcial

: Três meses em período integral ou nove meses em período parcial Nível do curso: Iniciantes

Como gerenciar e lidar com projetos de design com o ClickUp

Agora que você já explorou as principais certificações de design, também deve aprender a gerenciar e administrar projetos de design.

O gerenciamento de projetos de design envolve o equilíbrio entre criatividade e organização, e o gerenciamento eficaz de projetos torna-se crucial.

O gerenciamento de projetos ajuda você a

a se tornar mais organizado

e permite a colaboração e a coordenação contínua em todo o processo de design.

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos de design com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

Software de gerenciamento de projetos de design do ClickUp

simplifica seu trabalho ao reunir tudo em um único espaço acessível.

Ele funciona como um hub central, reunindo todos os elementos de seu trabalho criativo. Desde os estágios iniciais de brainstorming de ideias até a execução final, o ClickUp oferece um ambiente colaborativo para a sua equipe.

Aqui estão alguns recursos exclusivos que são ferramentas valiosas para gerenciar e organizar projetos de design:

ClickUp Creative and Design Template

O modelo de revisão de design do ClickUp é o que você precisa para desenvolver experiências de usuário modernas e perfeitas para seus clientes

Modelo de criação e design do ClickUp

oferece recursos como a organização de ideias em tarefas acionáveis, a criação de linhas de tempo visuais e a facilitação da colaboração em projetos.

Seja trabalhando no design de um site ou em uma campanha publicitária, esse modelo ajuda a

economizar tempo

por meio da criação rápida, do reconhecimento aprimorado da marca e da consistência da mensagem, além de uma simplificação geral

processo de design

.

O ClickUp também oferece muitos modelos, como modelos de instruções de trabalho,

modelos de quadros de humor

,

modelos de publicidade

e modelos de relatórios de progresso.

**Quadros brancos ClickUp

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas

Mostre e não conte - é exatamente isso que o Quadros brancos ClickUp ajudam você a fazer.

Embora não haja escassez de software de quadro branco no mercado em um dos casos, o ClickUp se destaca como uma das raras plataformas de gerenciamento de projetos que oferece suporte nativo para quadros brancos. Isso elimina a necessidade de integrações adicionais.

Os recursos do ClickUp ferramenta de quadro branco para Mac e Windows está entre as melhores aplicativos colaborativos ferramentas de quadro branco para a primavera de 2023, de acordo com a G2.

Colabore visualmente com os membros da equipe nos quadros brancos do ClickUp para fazer brainstorming e transformar ideias em itens acionáveis

Essa ferramenta dinâmica captura e integra rapidamente as ideias em seus fluxos de trabalho. Menus intuitivos, atalhos de teclado convenientes e vários modelos aumentam o impacto das sessões de brainstorming.

Quando você usa o ClickUp Whiteboards para criar gráficos e wireframes, obtém visibilidade em tempo real de quem visualiza e contribui com o quadro.

Isso garante uma colaboração perfeita dentro da equipe, minimizando a sobreposição e a confusão.

Desenhe e gerencie melhor com certificações e ferramentas

Ao iniciar sua jornada de design, lembre-se de que as certificações o equipam com conhecimento teórico e habilidades práticas.

Seja para aprimorar suas habilidades, avançar em sua carreira ou otimizar seu projeto de design, a chave é adotar o aprendizado contínuo.

E, enquanto estiver fazendo isso, aproveite ferramentas inovadoras como o ClickUp para ter uma carreira de design bem-sucedida e gratificante. Essa ferramenta de gerenciamento de projetos e colaboração o ajudará a gerenciar projetos de design, organizando tudo em um só lugar e economizando seu tempo.

Vale a pena experimentar. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!