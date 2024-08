Uma abordagem proativa para mudar a liderança: 10 estratégias para gerentes de mudanças modernos

O papel de um líder organizacional é muito parecido com o de um jardineiro. Como líder, você está sempre lidando com agentes de mudança, e uma grande parte do seu trabalho requer liderar as pessoas por meio de transformações, estimulando-as e garantindo o crescimento. 🌱

Realizar mudanças organizacionais é um tema constante em empresas de sucesso. **Basta olhar para a Microsoft, a Apple ou a Tesla - todas elas são organizações lideradas por líderes visionários que rejeitaram o status quo e adotaram o crescimento por meio de esforços de mudança

O único problema é que a liderança eficaz em mudanças não é um conceito simples. Em média, 70% das iniciativas de mudança fracassam devido a desafios como resistência da equipe e pouca percepção do panorama geral.

Neste guia, exploraremos os meandros da liderança de mudança bem-sucedida, abordando:

Modelos comprovados de liderança em mudanças

10 estratégias para se tornar um líder de mudanças bem-sucedido

Dicas para evitar ameaças ao liderar mudanças

O que é liderança para mudanças?

Qualquer iniciativa de mudança, como a implementação de uma nova estratégia de negócios ou de um modelo operacional, exige um grande esforço. Você precisa de um plano estratégico passo a passo, módulos de treinamento e um sistema de suporte para permitir que as partes interessadas superem os desafios relacionados à transição e cheguem a um resultado desejável.

**A liderança em mudanças é uma abordagem centrada nas pessoas para lidar com conflitos e paradoxos inerentes e, ao mesmo tempo, facilitar as transformações em nível organizacional.

Os proeminentes pesquisadores de liderança Malcolm Higgs e Deborah Rowland enfatizaram que a liderança de mudança bem-sucedida tem tudo a ver com liderar as pessoas com cuidado e previsão. Veja como eles definem esse conceito em seu artigo estudo popular :

Liderança em mudanças é a capacidade de influenciar e entusiasmar outras pessoas por meio da defesa pessoal, da visão e do impulso de acessar recursos para construir uma plataforma sólida para a mudança.

Além disso, a abordagem de liderança em mudanças estabelece a mudança como uma iniciativa contínua em uma organização - e não como um projeto finito. O líder precisa se preparar para tarefas como:

Identificar oportunidades de mudança para o crescimento organizacional

Antecipar as pressões baseadas na transição que podem levar à resistência dos funcionários

Supervisionar a iniciativa de gerenciamento de mudanças em termos de escopo, velocidade e responsabilidade

Dica profissional: Precisa de uma estrutura rápida para planejar e liderar ajustes organizacionais? Acesse o Modelo de lista de verificação de gerenciamento de mudanças do ClickUp para delinear processos e protocolos de mudança, gerenciar custos e preparar sua equipe para a iniciativa proposta. 💪

Mantenha o controle de tudo para sua transição com esta mudança lista de verificação de gerenciamento modelo

Liderança da mudança vs. gerenciamento da mudança

a Liderança da mudança e o Gerenciamento da mudança são frequentemente usados como sinônimos, mas sua distinção vai além da mera semântica. Gerenciamento de mudanças envolve o emprego de um conjunto de ferramentas ou estruturas para manter o controle sobre qualquer esforço de mudança - o objetivo aqui é introduzir mudanças em uma empresa gradualmente. O foco está no processo iterativo e na imposição de cima para baixo. Você autoriza ajustes em pequena escala para mitigar o impacto da mudança em um ritmo medido, tornando a iniciativa econômica e minimizando a interrupção e o risco de fracasso.

Por outro lado, a liderança em mudanças adota uma perspectiva disruptiva e de longo prazo. É a força e a visão que impulsionam a ação em direção à transformação em larga escala. Ela capacita cada indivíduo da empresa a ser um agente de mudança, enfatizando a cultura colaborativa em vez da imposição de cima para baixo.

De acordo com Pesquisa do Gartner sobre mudança organizacional segundo a pesquisa do Gartner sobre mudança organizacional /%href/, 80% das empresas seguem uma abordagem de gerenciamento de mudanças de cima para baixo, implementando decisões estratégicas por meio de comunicação em toda a organização. No entanto, essa abordagem tem uma taxa de sucesso de apenas 34%, muitas vezes exacerbada por falhas de comunicação entre os executivos e os funcionários de nível básico.

Reconhecendo essas barreiras, os diretores de recursos humanos (CHROs) de todo o mundo preferem o modelo mais social de liderança de mudanças, aproveitando fatores abstratos como um ambiente de trabalho positivo, inteligência emocional e comprometimento da equipe para fazer com que uma mudança seja mantida.

Quem é um líder de mudança e como ele se diferencia dos gerentes de mudança?

**Um líder de mudança proficiente opera não como um executor, mas como um facilitador, orientando de forma colaborativa os gerentes e os membros da equipe a integrar a mudança

Os líderes de mudança se diferenciam dos gerentes de mudança por se concentrarem em iniciativas de transformação de longo prazo. Em vez de impor novas diretrizes, eles capacitam os funcionários a contribuir com as iniciativas de mudança.

Em um nível macro, a principal responsabilidade de um líder de mudanças é promover a confiança entre os funcionários e construir uma fé coletiva nas mudanças propostas. Aqui estão algumas habilidades essenciais que os líderes de mudança bem-sucedidos demonstram:

Comunicação aberta

Espírito colaborativo

Compromisso de ajudar os funcionários a se sentirem seguros

Atitude positiva

Curiosidade para explorar estratégias promissoras

Inteligência emocional

Pensamento estratégico

Adaptabilidade Empresa General Electric (GE) um importante conglomerado multinacional, é um estudo de caso perfeito para registrar o impacto dos líderes de mudança. A empresa lançou iniciativas de mudança bem-sucedidas, aproveitando a inteligência de mercado por meio do uso sustentável do capital humano. Ela testemunhou um salto de 25% no ROI ao promover mais criatividade nas funções de liderança.

4 Modelos comprovados de liderança de mudança para liderar a mudança de forma eficaz

Um modelo de liderança em mudanças oferece uma estrutura para estimular o envolvimento coletivo e ajudar a empresa a evoluir. Vamos discutir quatro estruturas populares de mudança usadas por líderes bem-sucedidos.

1. Modelo 7-S da McKinsey

Desenvolvido por Robert H. Waterman, Jr. e Tom Peters no final da década de 1970, esse modelo identifica sete componentes como chaves para uma mudança eficaz:

Valores compartilhados Estrutura Estilo Habilidades Equipe Sistemas Estratégia

Via: McKinsey & Company A ideia é usar esses sete componentes para restaurar a estabilidade durante a implementação de uma iniciativa de mudança. Você constrói uma cadeia de comando e define cada etapa do processo levando em conta fatores operacionais e emocionais.

O modelo 7-S da McKinsey geralmente funciona para grandes cadeias de negócios, como McDonald's mas tende a ter taxas de sucesso mais baixas em geral devido à sua complexidade.

2. Modelo de 8 etapas de Kotter

John Kotter, professor aposentado da Harvard Business School e consultor líder em gestão, desenvolveu uma metodologia de oito etapas para manter o ímpeto de uma mudança organizacional duradoura. Seu modelo envolve:

Criar um senso de urgência que permita que os funcionários vejam os problemas com o status quo e aceitem a mudança Criar uma equipe de mudança com líderes de departamentos e pessoal de recursos-chave Articulação de uma declaração de visão para delinear: A iniciativa de mudança desejada Etapas para chegar lá Comunicar a visão para toda a organização Remoção de barreiras à mudança por meio de ações, como

Introduzir manuais de treinamento Manutenção de recursos para apoiar a mudança Desenvolver a confiança e a aceitação dos funcionários por meio de vitórias de curto prazo Aproveitar as pequenas vitórias para manter o ímpeto Incorporar a mudança à cultura e aos processos da empresa

Esse modelo é mais adequado para grandes empresas, mas é frequentemente criticado por não incorporar o feedback dos funcionários.

3. Abordagem Bacharach

Esse método, desenvolvido pelo professor da Universidade de Cornell, Samuel Bacharach, incentiva os líderes a serem agentes de mudança, elaborando cuidadosamente o plano de mudança e permitindo que ele permeie a empresa organicamente.

A abordagem de Bacharach visa a reduzir os efeitos negativos da filosofia de cima para baixo - você não anuncia a mudança e deixa que os funcionários lidem com ela, mas faz o trabalho de base para garantir que sua equipe seja psicologicamente receptiva à iniciativa. O foco está em:

Estabelecer uma agenda para a mudança

Mapear o terreno operacional e cultural da organização

Brainstorming de métodos para fazer com que a sua equipe apoie a agenda

Criar espaço para que sua equipe aceite a mudança

4. Modelo ADKAR

Desenvolvido pelo empresário bem-sucedido Jeffrey Hiatt, o modelo Modelo ADKAR concentra-se na educação dos funcionários sobre o valor da mudança e as mudanças em seu dia a dia. Como líder, você os apoia em cinco estágios: Aconscientização, Ddesejo, Kconhecimento, Abilidade e Reforço.

Esse modelo oferece uma abordagem sólida e centrada nas pessoas para mudar a liderança, concentrando-se no gerenciamento do "lado humano" das coisas para impulsionar o sucesso. Funcionários engajados têm maior probabilidade de cooperar e ser produtivos durante os processos de gerenciamento de mudanças.

10 Estratégias para se tornar um líder de mudanças eficaz em 2024

Independentemente do modelo de liderança de mudança que você escolher, certas práticas são comuns à maioria das estruturas. Compilamos as 10 estratégias de uso obrigatório que o ajudarão a se tornar o líder de mudanças mais progressivo em qualquer escala. Também exploraremos soluções dentro de Suíte de gerenciamento de projetos do ClickUp que tornam os processos relacionados a mudanças mais fáceis.🌻

1. Estabelecer uma visão clara com OKRs definidos

Os líderes de mudança bem-sucedidos antecipam as preocupações dos funcionários e incorporam soluções em sua visão. A visão deve explicar como a mudança proposta se alinha com valores centrais da empresa e leva ao bem-estar organizacional, ajudando os funcionários a superar medos e a permanecer engajados nos processos de gerenciamento de mudanças.

Uma maneira de definir metas da equipe para qualquer processo de mudança é por meio de objetivos e resultados-chave (OKRs). O papel dos OKRs na liderança transformadora ficou em evidência quando Larry Page, CEO da Alphabet e cofundador do Google, atestou sua influência no crescimento do Google :

OsOKRs nos ajudaram a crescer 10 vezes mais. Eles ajudaram a tornar nossa missão loucamente ousada de "organizar as informações do mundo" ainda mais viável. Eles mantiveram o resto da empresa e a mim dentro do prazo e no caminho certo quando mais importava. Criando os melhores OKRs para a mudança é muito fácil com uma ferramenta multifuncional ferramenta de gerenciamento de projetos como Clique emUp . Por exemplo, com Metas do ClickUp com o ClickUp Goals /%href/, é possível desenvolver metas mensuráveis e com prazo determinado, rastreáveis em diferentes fases da iniciativa de mudança - isso permite registrar pequenas vitórias e manter a equipe motivada.

Bônus: Escreva uma visão impressionante e clara da mudança com o Modelo de proposta de mudança do ClickUp . Ele permite que você otimize todas as etapas, OKRs e recursos propostos para manter as partes interessadas atualizadas sobre o que está por vir.

Dê o primeiro passo para reformular a estrutura de sua empresa com este modelo de proposta de mudança elaborado por especialistas

2. Elabore um plano estratégico orientado para a ação

Envolva sua equipe em uma discussão detalhada e crie um plano abrangente de execução de mudanças. Procure aproveitar a transparência para criar confiança e manter a motivação dos funcionários permitindo que eles se conectem com sua visão e entendam suas funções para garantir o sucesso.

Dê o primeiro passo para o brainstorming de planos com Quadros brancos ClickUp escolhido pela G2 como um dos principais quadro branco colaborativo ferramentas no 2023. Com esse recurso, você pode converter qualquer elemento do quadro em uma tarefa com apenas alguns cliques, permitindo que sua equipe trabalhe em ideias aprovadas no local.

Use os quadros brancos do ClickUp para atribuir tarefas, marcar os responsáveis e tudo o que for necessário para dar início à sua próxima colaboração

Termine o processo de ideação visualizando cada parte do plano de mudança que você criou - incluindo prioridades, estruturas, comportamentos e recursos necessários - com a ajuda do Mapas mentais do ClickUp . Esse recurso ajuda a conectar os componentes do plano aos processos em uma tela visual, facilitando a compreensão rápida do panorama geral pelas principais partes interessadas.

3. Crie documentação detalhada em todas as fases da mudança

As iniciativas de mudança podem ser assustadoras porque trazem incertezas para as agendas dos funcionários. A solução? Eliminar esse medo por meio de documentação detalhada que possa orientar seus colegas de equipe em cada etapa do processo. Documentos do ClickUp é seu melhor amigo aqui! Esse recurso oferece uma plataforma organizada para a criação de diversos documentos, incluindo bases de conhecimento guias do usuário, ajustes de processos e SOPs. Com páginas ilimitadas e funções como edição colaborativa e cabeçalhos predefinidos, você pode criar um centro de recursos avançado para dar suporte à sua iniciativa de mudança em pouco tempo.

Use o ClickUp AI para editar, resumir, verificar a ortografia ou ajustar o tamanho do conteúdo no Docs

O Relacionamentos no Docs simplifica o gerenciamento de arquivos, permitindo que você vincule tarefas e páginas relacionadas, garantindo fácil acesso. Você também pode marcar documentos para ajudar seus colegas de equipe a recuperar informações mais rapidamente.

Além disso, aumente seu fluxo de trabalho de documentação com IA do ClickUp . Ele contém mais de 100 prompts adaptados a diferentes necessidades. Use-o para criar documentos de processo pré-formatados, escrever comunicações para funcionários e fazer brainstorming de ideias para aumentar a eficiência em projetos e painéis.

Estimule a criatividade, crie modelos ou gere textos na velocidade da luz com o melhor parceiro de brainstorming do mundo

4. Humanize sua comunicação relacionada a mudanças

Os líderes de mudanças eficazes priorizam a criação de canais de comunicação mais descontraídos para aumentar a receptividade de suas mensagens. A ideia é incentivar os funcionários a avaliar a iniciativa sem se estressar, expressar suas preocupações e participar ativamente do diálogo antes que os processos de mudança entrem em ação.

Por exemplo, talvez você queira pular um e-mail chato e realizar sessões de bate-papo significativas ou reuniões individuais com os principais funcionários para transmitir mensagens relacionadas à mudança. A humanização da comunicação da mudança consiste em abordar questões fundamentais sobre a necessidade de mudança, os benefícios da mudança e o que a equipe ganha com isso.

A Visualização do ClickUp Chat é uma excelente opção se você quiser ser mais acessível à sua equipe. Ele permite incorporar planilhas, páginas da Web, vídeos e muito mais em suas conversas, tornando a comunicação rápida e útil.

A exibição de bate-papo armazena todos os seus comentários no ClickUp

Você também pode usar o Modelo de reunião individual com funcionário do ClickUp para preparar o terreno para diálogos mais descontraídos com os membros individuais da equipe.

5. Estabeleça um sistema de suporte para os funcionários

Depois de lançar a iniciativa de mudança, forneça suporte consistente para nutrir sua equipe e promover uma cultura pró-crescimento . Essa estratégia requer o tratamento das queixas e o contato com sua equipe para reconhecer o que eles estão vivenciando.

Observe que até mesmo o menor indício de descontentamento deve exigir atenção imediata, especialmente se as mudanças propostas forem extensas. Se notar insatisfação relacionada ao processo, mostre a perspectiva mais ampla à sua equipe para ganhar a confiança dela. 💗

Com o ClickUp, você pode incentivar os membros da equipe a compartilhar feedback sobre tarefas relacionadas a mudanças usando tópicos de comentários e menções . Seus funcionários podem usar Comentários atribuídos para solicitar esclarecimentos sobre problemas específicos, todos rastreáveis até que o problema seja resolvido.

Converta comentários em tarefas e atribua-os à sua equipe com o ClickUp

6. Identifique e resolva a resistência da equipe Conflitos dentro e fora da equipe podem ser inevitáveis ao implementar grandes mudanças organizacionais. Os líderes de mudança devem realizar avaliações de linha de base para:

Entender por que os funcionários veem a mudança como uma ameaça

Abordar a causa raiz descoberta

Buscar resoluções que beneficiem todas as partes envolvidas

Fornecer suporte consistente e treinamento de integração minimiza a resistência da equipe durante o esforço de mudança.

Como um software de gerenciamento de mudanças o ClickUp oferece uma série de modelos para promover o trabalho em equipe colaborativo e minimizar a resistência à mudança. Por exemplo, o Modelo de gerenciamento de mudanças do ClickUp pode ser sua opção para o gerenciamento abrangente de mudanças. Ele é fornecido com estátuas personalizadas e quatro Visualizações do ClickUp para rastrear tarefas.

Monitore o fator humano durante a transição de sua organização com este modelo pronto para uso

Isso não é tudo - se você acabar enfrentando resistência da equipe de qualquer forma, poderá mapear o problema e encontrar soluções usando o Modelo de análise de causa raiz do ClickUp .

7. Estabeleça a responsabilidade pelas tarefas de gerenciamento de mudanças

Para facilitar qualquer mudança na empresa, o líder da mudança precisa promover uma cultura de responsabilidade e incentivar os funcionários a assumirem a responsabilidade e a propriedade. Você pode:

Manter o controle dos compromissos relacionados à mudança

Definir funções e responsabilidades com base na complexidade da iniciativa

Estabelecer prazos e marcos para vitórias críticas

A melhor maneira de avançar é estabelecer uma rede interconectada de tarefas de gerenciamento de mudanças. Felizmente, a maioria das ferramentas de gerenciamento de projetos suporte gerenciamento de tarefas incluindo o ClickUp.

Com Tarefas do ClickUp você obtém todo o conjunto de funcionalidades de gerenciamento de tarefas, como a criação de dependências, datas de vencimento rastreáveis e cronogramas de entrega. Você também desfruta de Rastreamento de tempo do projeto para obter insights sobre a complexidade de várias atividades de gerenciamento de mudanças, o que o ajuda a estabelecer a responsabilidade com base em dados confiáveis.

Visualize, adicione ou remova uma tarefa de ou para outras listas de tarefas para melhorar a visibilidade e a colaboração entre as equipes

8. Promova o aprendizado contínuo se a iniciativa de mudança exigir aprimoramento de habilidades

Na era atual de transformações digitais, muitas iniciativas de mudança exigem que os funcionários aprimorem suas habilidades. Se esse for o caso da sua empresa, prepare ativamente sua força de trabalho para as mudanças planejadas.

Crie novos cursos e sessões de treinamento para as equipes afetadas ou direcione-as para os recursos adequados. Para combater a possível resistência, você também pode oferecer incentivos aos funcionários que priorizarem o aprimoramento de suas habilidades. 🎉

9. Defenda a inclusão

Muitos programas de mudança organizacional são uma excelente oportunidade para atrair uma força de trabalho mais diversificada e melhorar a imagem da marca. Os líderes de mudança devem inserir uma cultura de equidade e inclusão em seus planos, considerando várias dimensões da diversidade, como etnia, deficiência ou nível de escolaridade.

No outro extremo do espectro, a iniciativa também poderia ser sobre o registro das lacunas de percepção com base nas identidades dos funcionários e o uso das percepções para promover mudanças.

Está pensando em priorizar a diversidade, a equidade e a inclusão (DEI) como líder de mudanças? Experimente o Modelo de Plano Estratégico de Diversidade, Equidade e Inclusão do ClickUp .

10. Confie nos relatórios de progresso para moldar a direção da mudança

Os líderes de mudança bem-sucedidos geralmente adotam medidas inovadoras métodos de tomada de decisão para ficar alerta diante dos desafios diários de implementação. É comum enfrentar contratempos como prazos não cumpridos ou redução do envolvimento dos funcionários no auge dos processos de transição. Os equipe de liderança deve prever e aprender a trabalhar com esses obstáculos para garantir que a meta final seja alcançável.

Em resumo, você precisa acompanhar continuamente o progresso faça ajustes para pequenos contratempos e planeje outras iniciativas de mudança com base na receptividade da sua equipe.

O ClickUp oferece uma variedade de ferramentas, como Painéis de controle , Gráficos de Gantt e calendários personalizáveis para monitoramento do progresso . Eles permitem que você mantenha seus processos de mudança flexíveis e ágeis, mesmo em tempos de incerteza.

Benefícios da liderança em mudanças

Vamos ver alguns dos principais benefícios da incorporação de estratégias de liderança em mudanças.

Impacto positivo na lucratividade

Programas de mudança mal executados levam à perda de funcionários e até mesmo de clientes. Essas altas taxas de atrito acabam reduzindo as vendas e a lucratividade.

Como a liderança de mudanças exige o alinhamento de mudanças de nível micro e macro, tanto em nível de negócios quanto de funcionários, o risco de perder negócios é significativamente baixo.

Roteiro de crescimento eficiente

Uma empresa com uma equipe de liderança capacitada pode não apenas navegar habilmente pelas mudanças planejadas, mas também inovar com rapidez. Isso facilita a introdução de novos produtos ou serviços e a conquista de mercados inexplorados.

Cultura empresarial equilibrada

O famoso líder empresarial Simon Sinek propôs a Estrutura do Círculo Dourado para orientar as organizações - a estrutura destaca como as pessoas são mais motivadas por crenças do que por ações. Felizmente, a liderança da mudança racionaliza não apenas o QUE e COMO, mas também o PORQUÊ da ação proposta.

A maioria das estratégias de liderança de mudança tem como base o otimismo e a transparência, permitindo que as equipes sejam mais produtivas , desfrutam de satisfação no trabalho e trabalham diligentemente para alcançar resultados de crescimento.

Por que as iniciativas de mudança fracassam: Desafios comuns

Embora a liderança de mudanças esteja entre as mais transformadoras estilos de gerenciamento é aconselhável esperar e se preparar para alguns desafios comuns.

Resistência dos funcionários e conflitos no local de trabalho

Os conflitos, seja entre funcionários, entre um funcionário e um gerente ou até mesmo entre departamentos, podem interromper as operações e afetar o fluxo de trabalho da mudança. Resolver esses conflitos imediatamente é vital para manter o ritmo.

Prazos atrasados

Atrasos devido a bloqueios mentais reuniões improvisadas e comunicação deficiente são comuns durante os processos de mudança. Como líder, você deve elaborar cronogramas flexíveis nas fases de implementação da mudança para que esses desvios não prolonguem o tempo de conclusão do projeto além do nível aceitável.

Como lidar com demissões

Dependendo do setor, as empresas podem propor mudanças organizacionais por meio da redução da equipe ou da redistribuição de responsabilidades entre os funcionários existentes. O líder deve garantir que essas mudanças sejam implementadas com tato e sensibilidade para que a imagem da empresa não seja prejudicada.

Abrace a liderança da mudança com o ClickUp

O gerenciamento de mudanças exige mais do que uma abordagem de liderança convencional. As estratégias que discutimos o ajudarão a traçar um caminho equilibrado para o progresso de sua equipe e garantir o sucesso da organização.

Seguir as melhores práticas de liderança de mudança é mais fácil com o ClickUp e seu conjunto robusto de modelos de gerenciamento de mudanças e funcionalidades. Registre-se gratuitamente hoje mesmo e torne-se o líder que sua equipe precisa!