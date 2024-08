10 melhores certificações de programação para melhorar suas perspectivas de emprego e carreira

Desde a criação de seu primeiro programa Hello, World! até a criação de seu primeiro jogo no Scratch, a jornada de todo programador começa praticamente da mesma maneira.

Mas ela (sempre) não termina aí.

São necessários meses, até mesmo anos, de aprendizado e aprimoramento constantes até que você se torne um especialista e consiga o emprego dos seus sonhos. Buscar certificações de desenvolvedor é uma parte indispensável dessa jornada, pois elas o ajudam a desenvolver proficiência e a ganhar o impulso necessário para ter sucesso.

Para inspirá-lo, apresentaremos 10 excelentes certificações de programação e codificação que você pode obter para turbinar sua carreira em desenvolvimento de software. 🧑‍💻

O que são certificações de programação?

As certificações de programação são credenciais formais emitidas após a conclusão de um teste ou exame que avalia seu nível de proficiência e competência em um determinado campo de programação de computadores. Elas servem como prova oficial de sua experiência e, normalmente, têm peso e credibilidade significativos no mercado de trabalho. 🥇

Enquanto algumas certificações têm um treinamento ou curso associado que os candidatos devem ou são recomendados a fazer, outras permitem a preparação para o estudo autônomo ou a experiência profissional e/ou qualificações de graduação.

As certificações são regulamentadas por órgãos profissionais, instituições educacionais ou grandes nomes do setor, como Oracle, Microsoft e Azure. Geralmente, elas têm requisitos mínimos que você precisa atender antes de fazer o exame ou se inscrever no programa de treinamento.

As certificações de programação normalmente vêm em vários níveis que correspondem à especialização e à experiência do candidato. O nível inicial é comumente chamado de nível de entrada, seguido pelos níveis de associado e profissional.

Certificações de programação vs. certificações de codificação

Embora às vezes sejam usados de forma intercambiável, programação e codificação são termos distintos, mas intimamente relacionados. Em termos simples, a codificação é apenas um aspecto da programação, que é um conceito mais amplo que também inclui planejamento, projeto, teste e depuração de um programa de computador.

Da mesma forma, as certificações de codificação e programação referem-se a diferentes faixas de especialização. As certificações profissionais abrangem vários campos, como desenvolvimento de software, design de algoritmos, ciência de dados, ciência da computação e análise de sistemas.

Por outro lado, a codificação normalmente envolve escrever instruções para um computador seguir em um programa de computador editor de código portanto, as certificações de codificação verificam a proficiência em linguagens de programação específicas, como Python e Java.

Benefícios de obter uma certificação de programação

Além de ser uma medida de conhecimento e proficiência, as certificações de programação têm vários outros benefícios, incluindo os seguintes:

Avanço na carreira : As certificações geralmente qualificam você para cargos mais altos e, como resultado, melhores salários

: As certificações geralmente qualificam você para cargos mais altos e, como resultado, melhores salários Relevância : No espaço tecnológico em constante mudança, as certificações de programação garantem que suas habilidades permaneçam relevantes e alinhadas com as demandas do mercado de trabalho

: No espaço tecnológico em constante mudança, as certificações de programação garantem que suas habilidades permaneçam relevantes e alinhadas com as demandas do mercado de trabalho Ganho de conhecimento : A preparação para as certificações de programação pode fornecer uma maneira estruturada de dominar as habilidades e os conceitos essenciais para se destacar em sua carreira

: A preparação para as certificações de programação pode fornecer uma maneira estruturada de dominar as habilidades e os conceitos essenciais para se destacar em sua carreira Credibilidade: As certificações de programação validam suas habilidades e experiência para os empregadores e aumentam suas chances de conseguir emprego

As 10 principais certificações em programação a serem obtidas em 2024 Ao trabalhar em um campo tão dinâmico como o desenvolvimento de software, o aprendizado contínuo é vital para se manter atualizado com as últimas tendências e mudanças. Portanto, seja você um novato no mundo da programação ou um veterano experiente, quase nunca faltarão certificações para obter!

No entanto, nem todas as certificações de programação são criadas da mesma forma, e é por isso que estamos aqui para propor 10 das mais excepcionais que podem fazer uma diferença real em seu desenvolvimento profissional. Vamos dar uma olhada nelas. 👇

1. AWS Certified Developer-Associate

Via: AWS O AWS Certified Developer-Associate testa sua proficiência em desenvolvimento, otimização e implantação de tecnologias baseadas em nuvem na plataforma Amazon Web Services (AWS). Normalmente, ele abrange áreas como serviços principais da AWS, implementação, gerenciamento de banco de dados e tecnologia sem servidor.

Recomenda-se que os candidatos tenham conhecimento geral de TI, incluindo proficiência em uma linguagem de programação de alto nível, ferramentas de desenvolvimento e a capacidade de usar aplicativos nativos da nuvem ao escrever códigos.

As perguntas do exame estão no formato de múltipla escolha e resposta múltipla e têm pontuação acima de 1.000. É necessária uma pontuação de 720 para aprovação, e cada área de tópico tem um peso diferente.

Áreas de tópicos

Desenvolvimento de código para aplicativos hospedados no AWS

Segurança

Implementação de artefatos de aplicativos no AWS

Solução de problemas e otimização

Preço

$150

Elegibilidade/recomendações

Pessoas com proficiência em uma linguagem de programação de alto nível

Conhecimento da AWS

Experiência com serviços de TI e de nuvem

Formato do exame

65 questões de múltipla escolha ou de resposta múltipla

130 minutos

2. Profissional de desenvolvimento web da CIW

Via: CIW A Certification Partners é uma empresa líder em certificação que oferece programas educacionais para profissionais de TI e segurança cibernética, principalmente o programa CIW (Certified Internet Web Professional).

A certificação CIW é uma certificação compreensiva, independente do fornecedor que testa seu conhecimento e compreensão dos conceitos e aplicativos de desenvolvimento da Web. Isso inclui HTML, CSS, Javascript e princípios de gerenciamento/design da Web.

Para obter a certificação CIW Web Development Professional, os candidatos devem passar em três exames/certificações individuais:

Especialista em Javascript da CIW Especialista em design de banco de dados da CIW Especialista em HTML5 e CSS3 avançado da CIW

Áreas temáticas

HTML5

Fundamentos da linguagem Javascript, implementação de código e implementação de sites

CSS

Projeto e planejamento de banco de dados

Linguagem de consulta estruturada

Preço

Especialista em Javascript da CIW: $150

Especialista em Design de Banco de Dados CIW: $150

Especialista em HTML5 e CSS3 avançado da CIW: $150

Elegibilidade/recomendações

Especialista em Javascript da CIW CIW Web Foundations Associate (Associado de Fundamentos da Web da CIW) ou equivalente Familiaridade com o desenvolvimento de páginas da Web e configurações de rede Conhecimento de desenvolvimento de código HTML

Especialista em design de banco de dados da CIW Conhecimento básico de bancos de dados Familiaridade com sistemas operacionais como o Windows 7

Especialista em HTML5 e CSS3 avançado da CIW Conhecimento básico de codificação HTML e CSS Associado de desenvolvimento de sites da CIW ou equivalente



Formato do exame

Especialista em Javascript da CIW: 55 questões, 90 minutos

Especialista em Design de Banco de Dados da CIW: 50 questões, 90 minutos

Especialista em HTML5 e CSS3 avançado da CIW: 56 perguntas, 75 minutos

3. Desenvolvedor de nuvem profissional certificado pelo Google

Via: Google O Google Certified Professional Cloud Developer foi criado para demonstrar sua proficiência na execução e no desenvolvimento de soluções de software na nuvem. A certificação verifica se você é capaz de projetar, implantar e gerenciar aplicativos baseados na nuvem, além de integrá-los aos serviços do Google.

Áreas de tópicos

Projeto de aplicativos nativos da nuvem

Criação e implantação de aplicativos

Integração dos serviços de nuvem do Google

Gerenciamento de aplicativos implantados

Preço

uS$ 200 (incluindo impostos, quando aplicável)

Elegibilidade/recomendações

Recomenda-se mais de 3 anos de experiência no setor

Recomenda-se mais de 1 ano de experiência em design usando a plataforma Google Cloud

Formato do exame

50 a 60 perguntas; múltipla escolha e seleção múltipla

4. Programador Java SE 8 do Oracle Certified Associate

Via: Oráculo Se usado para desenvolvimento de aplicativos móveis ou da Web se você está procurando uma certificação de programador Java SE 8, Java é uma das linguagens de programação mais versáteis e amplamente usadas. Portanto, se estiver procurando solidificar suas habilidades para escrever código Java eficaz, a certificação Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer pode ser a melhor opção para você.

Trata-se de uma certificação de nível básico voltada para programadores iniciantes, que os ajuda a adquirir proficiência em fundamentos de Java e técnicas de codificação.

Áreas temáticas

Noções básicas de Java e tipos de dados

Operadores e construções de decisão

Matrizes, construções de loop, métodos e encapsulamento

Herança

Trabalho com classes selecionadas de APIs Java

Preço

$95

Elegibilidade/recomendações

Conclusão dos cursos básicos de Java

Formato do exame

56 questões; múltipla escolha

120 minutos

5. CLP - Certificação de programador profissional certificado em C

Via: Instituto Cpp Administrado pelo C++ Institute, o CLP - C Certified Professional Programmer é uma certificação de nível avançado criada para comprovar a proficiência de um programador na linguagem de programação C. Ele testa e avalia conceitos avançados de programação em C, como tipos de dados avançados, bibliotecas, sintaxe e semântica da linguagem.

Áreas temáticas

Manipulação de um número variável de parâmetros

E/S de baixo nível

Memória e strings

Soquetes de rede

Flutuadores

Preço

$295

Elegibilidade/recomendações

Certificação CLA - C Programming Language Certified Associate Programmer

Formato do exame

55 questões, de escolha única e múltipla

65 minutos (exame)

10 minutos (NDA/tutorial)

6. Certificação CompTIA Security+

Via: CompTIA Se você deseja iniciar uma carreira em segurança cibernética ou aprimorar suas habilidades, a CompTIA Security+ é uma certificação padrão do setor que abre muitas portas nesse nicho de TI.

É popular entre as pessoas que trabalham ou desejam trabalhar como analistas de segurança cibernética, administradores de rede e engenheiros de segurança.

Ao passar no exame e obter a certificação, os candidatos demonstram o conhecimento necessário para acessar estruturas de rede de ambientes corporativos, bem como recomendar e monitorar soluções de segurança. Além disso, é necessário um entendimento adequado das leis, políticas e princípios aplicáveis de risco e conformidade que regem esses sistemas.

Áreas temáticas

Principais conceitos de segurança

Operações e arquitetura de segurança

Gerenciamento de ameaças e vulnerabilidades

Gerenciamento de programas de segurança

Preço

$392

Elegibilidade/recomendações

Certificação CompTIA Network+

2 anos de experiência trabalhando em administração de TI com foco em segurança

2 anos de experiência trabalhando em uma função de segurança/administrador de sistemas

Formato do exame

90 questões, de múltipla escolha e baseadas no desempenho

90 minutos

7. Certificação do profissional de gerenciamento de projetos (PMP)

Via: PMIGerentes de projeto trabalham em estreita colaboração com os programadores, garantindo que as tarefas sejam concluídas no prazo e supervisionando o planejamento, a execução e a entrega de projetos em conjunto com as partes interessadas. Eles também ajudam a mitigar riscos e são cruciais para o sucesso de desenvolvimento de software objetivos.

A certificação Project Management Professional (PMP) o qualifica para gerenciar projetos e liderar equipes com sucesso para atingir metas organizacionais . Ele está disponível em mais de seis idiomas e testa o conhecimento real de técnicas de gerenciamento de projetos e princípios.

Ser membro do Project Management Institute (PMI), que administra a certificação, é uma vantagem adicional, pois dá direito a um desconto na taxa de certificação.

Áreas temáticas

Preço

Membro do PMI: $284

Não membro: US$ 555

Elegibilidade/recomendações

Diploma de quatro anos de faculdade/universidade

36 meses de experiência na liderança de projetos nos últimos oito anos

35 horas de treinamento/educação em gerenciamento de projetos ou a certificação CAPM (Certified Associate in Project Management)

Ou

Diploma de ensino médio ou secundário

60 meses de experiência em liderança de projetos nos últimos oito anos

35 horas de treinamento/educação em gerenciamento de projetos ou a certificação CAPM (Certified Associate in Project Management)

Formato do exame

180 questões

230 minutos

8. Profissional de rede certificado pela Cisco (CCNP)

Via: Cisco O Cisco Certified Network Professional (CCNP) é uma certificação concedida a indivíduos com habilidades avançadas em projetar, gerenciar e solucionar problemas de soluções de rede.

Os candidatos podem ser certificados em áreas especializadas como Empresa, Centro de dados, Segurança, Provedor de serviços, Colaboração, CyberOps e DevNet. Eles devem fazer um exame básico, que abrange conceitos gerais de rede, e um exame de concentração no campo especializado de rede escolhido.

Áreas temáticas (CCNP Enterprise)

Arquitetura de rede

Garantia de rede

Segurança de rede

Automação

Protocolo de gateway de borda (BGP)

Preço

Varia de acordo com os exames básicos e a área de concentração

Elegibilidade/recomendações

Associado de rede certificado pela Cisco (CCNA)

Dependendo da área de especialização da certificação, são necessários de 3 a 5 anos de experiência na implementação de soluções de rede

Formato do exame

Varia de acordo com os exames principais e a área de concentração

9. Associado desenvolvedor do Microsoft Azure

Via: Microsoft A Certificação Azure Developer Associate, oferecida pela Microsoft, foi criada para programadores que desenvolvem software no serviço de computação em nuvem do Azure. Ela abrange áreas relacionadas a soluções de armazenamento do Azure, conexões, autenticações de aplicativos, depuração, etc.

Para fazer o exame, os candidatos precisam ser proficientes em ferramentas como Azure CLI e Powershell, além de serem capazes de programar com linguagens compatíveis com o Azure.

Áreas de tópicos

Implementação de soluções seguras do Azure

Implementação de serviços de aplicativos do Azure

Desenvolvendo para o armazenamento do Azure

Implementação de autenticação de usuário

Monitoramento, solução de problemas e otimização de soluções do Azure

Preço

$165

Elegibilidade/recomendações

Recomenda-se pelo menos dois anos de desenvolvimento profissional e experiência com o Azure

Fazer o exame AZ-204 (Developing Solutions for Microsoft Azure)

Formato do exame

40-60 questões; múltipla escolha e múltiplas respostas

150 minutos

10. Associado certificado em programação Python (PCAP)

Via: PCAP O Certified Associate in Python Programming (PCAP) é uma das certificações de programação de nível mais intermediário, embora ainda popular, voltada para programadores aspirantes, desenvolvedores de software e indivíduos em outras funções de segurança e rede.

Ela foi projetada para familiarizar os candidatos com conceitos básicos de programação Python, como os fundamentos do empacotamento orientado a objetos (OOP), módulos, pacotes e mecanismos de tratamento de exceções em OOP. Também foi concebido como um trampolim para trilhas de certificação Python mais avançadas.

Áreas de tópicos

Módulos, pacotes e PIP

Strings e processamento de strings

Geradores, iteradores, arquivos e fluxos de arquivos

Hierarquias de exceção, classes e objetos

Fundamentos da abordagem de empacotamento orientado a objetos (OOP)

Preço

$295

Elegibilidade/recomendações

Nenhuma

Formato do exame

40 perguntas; seleção simples e múltipla

65 minutos (exame), 10 minutos (NDA/tutorial)

Como gerenciar projetos de programação com o ClickUp

Embora a aquisição de habilidades e conhecimentos de programação por meio de certificações seja uma ótima maneira de avançar em sua carreira de desenvolvimento de software, grande parte do seu sucesso ainda depende de como você organiza seu trabalho e colabora com os membros da equipe. É nesse ponto que um sistema de gerenciamento de projetos e plataforma de produtividade para desenvolvedores como ClickUp pode ser um salva-vidas, com várias ferramentas para gerenciar tarefas colaborar com sua equipe e aumentar a produtividade - em um pacote poderoso. 💪

O ClickUp Suíte de gerenciamento de projetos de software foi cuidadosamente projetado para simplificar todo o ciclo de desenvolvimento e capacitar equipes multifuncionais para trabalharem juntas em busca de metas compartilhadas e lançamentos de produtos bem-sucedidos.

Trabalhe com sua equipe em roteiros estratégicos e requisitos de produtos ou documente os fluxos de trabalho vitais do projeto usando Documentos do ClickUp o ClickUp Docs é o editor de texto e a ferramenta de gerenciamento de documentos da plataforma. Ela permite que você colabore em documentos em tempo real, atribua tarefas, adicione comentários e arquivos e altere o status do projeto, sem sair do editor.

Conecte o ClickUp Docs ao seu fluxo de trabalho vinculando tarefas

O ClickUp Docs atinge seu potencial máximo quando combinado com IA do ClickUp . Essa escrita onipotente e até mesmo assistente de codificação reside no Docs e pode gerar documentos excepcionais de requisitos de produtos, projetar estudos de teste de usuários, criar planos de teste e muito mais em questão de segundos!

Automatize a redação de documentação com IA, monitore o progresso por meio de gráficos e sprints e resolva bugs de codificação rapidamente usando o ClickUp

Use Mais de 15 visualizações do ClickUp para observar seu trabalho de todos os ângulos e manter o máximo de visibilidade, além de manter todos informados. Por exemplo, o Visualização do gráfico de Gantt é uma excelente solução para monitorar as dependências e os bloqueadores de tarefas e, ao mesmo tempo, acompanhar de perto o progresso das metas com status e campos personalizados, marcos e tags de prioridade.

Agrupe, filtre ou oculte tarefas nos gráficos de Gantt do ClickUp 3.0 para rastrear e conectar fluxos de trabalho em todo o seu trabalho

Há uma maneira ainda melhor de acompanhar o progresso no ClickUp - usando Painéis do ClickUp . Eles são como centros de controle de missão de seus projetos e produtos, visualizando tudo, desde cargas de trabalho e metas definidas até o progresso do sprint e o tempo rastreado para permitir a tomada de decisões com base em dados. A melhor coisa sobre os Dashboards é que eles são totalmente personalizáveis e facilmente compartilháveis com as partes interessadas.

Crie Dashboards detalhados e adicione Cards facilmente para visualizar o progresso do ponto de sprint, tarefas por status e bugs por visualização

Parece muito? Não há motivo para se preocupar, pois você não precisa fazer nada por conta própria. O ClickUp lhe dá uma vantagem com sua enorme biblioteca de mais de 1.000 modelos prontos para praticamente todos os casos de uso, desde modelos abrangentes de modelos de gerenciamento de programas a modelos altamente práticos de modelos de backlog de produtos .

Por exemplo, o Modelo de plano de projeto ClickUp para programação oferece uma estrutura completa para o gerenciamento eficaz de um projeto de software projeto de desenvolvimento de software com um fluxo de trabalho detalhado, várias ferramentas de colaboração e opções de controle de progresso. 💯

Programe seu caminho para o sucesso com o ClickUp

Sem dúvida, subir na carreira de desenvolvedor de software pode ser uma tarefa árdua que exige muito esforço e determinação. Entretanto, ao obter certificações de programação e incorporar ferramentas de gerenciamento de projetos em seu fluxo de trabalho, você pode aplicar suas habilidades em uma estrutura que garanta sucesso, colaboração e eficiência. 🌟

Considerando os amplos recursos do ClickUp para gerenciamento de projetos e produtividade, é uma ferramenta que vale a pena ter na caixa de ferramentas de qualquer programador. Portanto, registre-se no ClickUp hoje mesmo para assumir o controle de seus projetos do início ao fim.