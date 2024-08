10 melhores editores de código para desenvolvedores em 2024

Como desenvolvedor de software, a codificação é a vida. Há muito pouco em sua lista de tarefas diárias que não exija escrever ou editar código.

Desde a correção de bugs técnicos em sites até a criação de novos designs para aplicativos móveis, o código está no centro do que você faz. É por isso que ter o melhores editores de código à mão é vital. ✨

Essas ferramentas não apenas o tornam mais eficiente, mas também economizam tempo graças a recursos como autocompletar e depurar. Além disso, eles garantem que seu código esteja livre de erros e limpo, facilitando a manutenção e a implementação de novas versões.

Quer você seja um programador experiente com décadas de experiência ou um novato, esta lista dos melhores editores de código o ajudará a a trabalhar mais rapidamente e com mais eficiência em seu trabalho. Do ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) ao simples software editor de código, há algo para cada necessidade.

Como bônus, mostraremos uma plataforma que torna o gerenciamento dos processos de desenvolvimento de software - da criação do código ao lançamento - mais fácil do que nunca.

Por que os editores de código são importantes para os desenvolvedores

Não há como exagerar a importância de um editor de código eficiente e rico em recursos para os desenvolvedores da Web. Essas ferramentas eliminam o erro humano, evitando falhas nos aplicativos e reduzindo o risco de descarrilamento do projeto.

Em suma, o editor de código correto torna a codificação mais limpa, fácil e rápida. Com funcionalidades como destaque de sintaxe, recuo e correspondência de chaves, você pode escrever e editar códigos na velocidade da luz.

Além disso, funcionalidades como localizar e substituir, comprimentos de linha e quebra de linha tornam seu código melhor e mais eficaz. Em um ambiente de ritmo acelerado, isso lhe dá uma vantagem para lançar um novo software antes da concorrência.

Para programadores que trabalham como parte de uma equipe maior desenvolvimento de software se você estiver trabalhando em uma equipe de desenvolvimento de software, essas ferramentas também permitem a colaboração em tempo real. Isso significa que você pode trabalhar no mesmo código com vários membros da equipe sem perder o ritmo. 💪

O que considerar ao escolher o melhor editor de código

Se você já usou editores de código antes, sabe que eles não são todos iguais. Existem editores de código básicos que ajudam a limpar a sintaxe e sistemas mais avançados chamados IDEs que lidam com projetos grandes e complexos. 🛠️

Alguns são projetados para linguagens de programação específicas; outros suportam uma ampla gama de estilos de codificação. A ferramenta certa dependerá do fato de você estar usando código para escrever e editar pequenos trechos ou se precisa de uma ferramenta avançada para trabalhar em colaboração com outros desenvolvedores.

Veja a seguir o que procurar nos melhores editores de código:

Interface flexível: Um ótimo editor de código terá uma interface simplificada que permite alterações rápidas

Um ótimo editor de código terá uma interface simplificada que permite alterações rápidas Rastreamento de alterações: O código está em constante evolução. Procure uma ferramenta que documente as alterações de código para monitorar as alterações e ver como seu projeto evoluiu ao longo do tempo

O código está em constante evolução. Procure uma ferramenta que documente as alterações de código para monitorar as alterações e ver como seu projeto evoluiu ao longo do tempo Personalização: As melhores ferramentas são aquelas que você pode utilizar para atender a necessidades específicas. Procure um editor de código que permita personalizar as ferramentas para aumentar a produtividade

As melhores ferramentas são aquelas que você pode utilizar para atender a necessidades específicas. Procure um editor de código que permita personalizar as ferramentas para aumentar a produtividade Colaboração em tempo real: Trabalhe ao vivo com outros desenvolvedores em um espaço de trabalho simples

Trabalhe ao vivo com outros desenvolvedores em um espaço de trabalho simples Ferramentas de qualidade de código: Procure editores de código que tenham recursos como linting e refatoração de código para identificar e corrigir erros rapidamente

Procure editores de código que tenham recursos como linting e refatoração de código para identificar e corrigir erros rapidamente Comunidade: Comunidades ativas, tutoriais e atualizações do depurador oferecem suporte para uma melhor codificação

10 melhores editores de código 2024

Pronto para encontrar os melhores editores de código? Reunimos uma lista das principais ferramentas recomendadas pelos desenvolvedores. Se precisar de ajuda com as várias linguagens de programação, como CSS, HTML, Javascript, Python, PHP, ou algo diferente, você encontrará uma ferramenta que funciona para você. 👀

1. Código do Visual Studio

via Código do Visual Studio O Visual Studio Code é um editor de código aberto e gratuito que funciona nos sistemas operacionais macOS, Windows X64 e Linux x64. Ele apresenta realce básico de sintaxe e funcionalidade de autocompletar, bem como conclusões inteligentes, chamadas Intellisense, com base em funções e variáveis.

Ele é compatível com Java, TypeScript e Node.js, mas as extensões permitem maior personalização do programador. Seja você um desenvolvedor de front-end ou um programador de back-end, há inúmeras funcionalidades para otimizar seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Visual Studio Code

Extensões para linguagens econtrole de bugs permitem que você crie um conjunto de produtos que funcionam juntos para um fluxo de trabalho de codificação simplificado

Os comandos Git integrados facilitam a coordenação do trabalho entre as equipes de desenvolvimento

O histórico de rastreamento de alterações permite que você mantenha o controle do que foi atualizado anteriormente

A depuração no editor torna a limpeza do código mais rápida do que nunca

Limitações do Visual Studio Code

A ferramenta demora um pouco para carregar e executar, principalmente se você executar extensões ou trabalhar em vários projetos grandes ao mesmo tempo

A interface pode ser muito complicada para iniciantes

Preços do Visual Studio Code

**Gratuito

Visual Studio Code ratings and reviews

G2: 4,7/5 (2.100+ avaliações)

4,7/5 (2.100+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.500+ avaliações)

2. Texto sublime

via Texto Sublime O Sublime Text é um editor de texto simples e rápido que limpa o código em um instante. A ferramenta apresenta preenchimento inteligente para fornecer sugestões com base no código existente. A interface personalizável é ideal para edição simples de código e usa recursos como renderização de GPU e realce de sintaxe para configurar um código melhor. 👨🏽‍💻

Melhores recursos do Sublime Text

A interface de usuário simplificada apresenta o modo escuro e temas de cores para um espaço de trabalho criativo

A API significativamente aprimorada permite a integração com um grande conjunto de plug-ins

Os atalhos de teclado permitem que você selecione várias variáveis para fazer alterações e substituições rápidas

As guias de arquivos permitem trabalhar em diferentes projetos com uma simples tela dividida

Limitações do Sublime Text

A ferramenta às vezes carrega lentamente, principalmente em projetos maiores

É necessário usar uma extensão ou outra ferramenta para executar ou testar o código após a edição

Preços do Sublime Text

**Gratuito

Licença individual: $99 pagamento único

$99 pagamento único Licença comercial: $65 por ano

Sublime Text avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

3. PyCharm da JetBrains

via JetBrains O PyCharm é um Ambiente de desenvolvimento integrado que oferece recursos avançados para que você tenha mais controle sobre o seu código. Recursos como verificadores PEP8, inspeções e refatoração garantem que seu código esteja limpo e livre de erros. A ferramenta oferece suporte a uma ampla variedade de estruturas e recursos de desenvolvimento remoto da Web.

Melhores recursos do PyCharm

A tecnologia multiplataforma suporta várias linguagens, incluindo SQL, Ruby on Rails, Cython e linguagens de marcação

Ferramentas de desenvolvedor integradas, como depuradores, permitem que você edite o código e encontre problemas antes que eles causem problemas

Use os executores de teste integrados para avaliar as alterações em um único espaço

O suporte inteligente automatiza a refatoração de código, o destaque de erros e a navegação avançada

Limitações do PyCharm

A versão paga pode ser cara, o que limita sua utilidade para empresas menores

O aplicativo consome muitos recursos em termos de armazenamento e memória

Preços do PyCharm

PyCharm: $24,90/mês para organizações ou $9,90/mês para uso individual

$24,90/mês para organizações ou $9,90/mês para uso individual Pacote de todos os produtos: US$ 77,90/mês para organizações ou US$ 28,90/mês para uso individual

PyCharm ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

4,6/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4. Espaçomacs

via Spacemacs O Spacemacs é um editor de código que inclui os recursos do GNU Emacs e os combina com os recursos que os usuários do Vim adoram - mais sobre essa ferramenta em um minuto. A ampla funcionalidade significa que essa ferramenta funciona como um simples editor de texto e como um IDE ou editor de código mais avançado.

Melhores recursos do Spacemacs

Os menus de comandos mnemônicos facilitam a pesquisa, a obtenção de ajuda ou a execução de testes

As interfaces de usuário de linha de comando combinadas com interfaces gráficas modernas permitem escrever código no estilo que preferir

O formato em camadas facilita o foco em uma seção específica de um projeto

O suporte a visões gerais amplas permite que a equipe verifique se há bugs

Limitações do Spacemacs

Para os usuários que não estão familiarizados com o Emacs, os primeiros passos serão mais demorados

A configuração é altamente personalizável, o que torna mais lento o processo de edição de código

Preços do Spacemacs

**Gratuito e de código aberto

Avaliações e resenhas do Spacemacs

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. IntelliJ IDEA

via JetBrains O IntelliJ IDEA é um IDE Java e Kotlin que oferece um ambiente de trabalho colaborativo e remoto para codificar com toda a equipe em um espaço de trabalho simplificado. Não é apenas um editor de texto, essa ferramenta foi projetada para simplificar o processo de codificação, desde o design e a implementação até o teste e a implantação. ✍️

Melhores recursos do IntelliJ Idea

A ferramenta de execução e depuração apresenta uma visualização ao vivo para rastrear as alterações e ver como elas ficam em tempo real

O recurso Smart Editor incluiAssistência de código de IAinjeção de linguagem e preenchimento inteligente de código

O suporte da comunidade oferece informações sobre práticas recomendadas, novos recursos de linguagem e educação sobre codificação

A ferramenta colaborativa pode ser usada remotamente em vários dispositivos para trabalhar com outros desenvolvedores em um único espaço

Limitações do IntelliJ Idea

Alguns usuários acharam que a interface do usuário poderia ser melhorada com temas

Não há perfis específicos de usuário nos projetos, o que pode dificultar o gerenciamento da codificação colaborativa

Preços do IntelliJ Idea

IntelliJ IDEA Ultimate: US$ 59,90/mês para organizações ou US$ 16,90/mês para uso individual

US$ 59,90/mês para organizações ou US$ 16,90/mês para uso individual Pacote de todos os produtos: $77,90/mês para organizações ou $28,90/mês para uso individual

Intellij Idea ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.100 avaliações)

6. Vim

via Vim O Vim é um editor de texto criado para web designers que não precisam de ajuda. A ferramenta é compatível com a maioria dos sistemas UNIX e se concentra principalmente na edição no terminal. É um editor de código gratuito que solicita doações para caridade em vez de pagamentos mensais.

Melhores recursos do Vim

Uma ampla variedade de plug-ins permite criar um espaço de trabalho personalizado de acordo com suas necessidades e preferências

É leve e geralmente vem junto com servidores Linux e GNU

Os principais recursos incluem dobramento de código, realce de sintaxe e code linting

O compartilhamento de arquivos integrado permite que você mova documentos de código de uma ferramenta para outra sem perder a formatação

Limitações do Vim

O Vim tem uma enorme curva de aprendizado, o que o torna útil principalmente para programadores avançados

Os recursos sofisticados limitados o tornam menos desejável para programadores que desejam plugins de última geração e funcionalidade de alta tecnologia

Preços do Vim

**Gratuito

Vim ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3 avaliações)

7. Bloco de notas++

via Bloco de notas++ Esse editor de código-fonte gratuito oferece suporte a vários idiomas e menor consumo de CPU, reduzindo a carga de recursos e tornando sua codificação mais eficiente. A ferramenta repleta de recursos permite gerenciar vários documentos em um único espaço e inclui ferramentas clássicas, como realce de sintaxe e preenchimento automático. 💡

Melhores recursos do Notepad++

O editor de scripts funciona com uma ampla variedade de idiomas

Ele lida com pequenos trechos autônomos, bem como com códigos mais longos e integrados

O sistema de plug-ins lida com código XML com formatação e recuo adequados

As comparações de texto lado a lado permitem que você compare o código antigo com as novas alterações para facilitar a correção de erros

Limitações do Notepad++

Não há um terminal para executar e testar o código, portanto, você precisará de outra ferramenta para monitorar os efeitos das alterações

A interface do usuário não é tão moderna quanto alguns usuários gostariam

Preços do Notepad++

**Gratuito

Notepad++ avaliações e críticas

G2: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

8. Café expresso

via Expresso O Espresso é um editor da Web para produtos Mac. Projetado para ajudar os programadores a criar sites, ele apresenta visualizações ao vivo para ver exatamente como o seu código se traduz em visualizações do usuário. Os modelos e plug-ins tornam a codificação mais rápida do que nunca e melhoram a colaboração.

melhores recursos do #### Espresso

O Live Styling permite que você altere o CSS e veja o design em tempo real sem precisar clicar em salvar ou publicar

As ferramentas CSSEdit integradas ganharam prêmios graças a cores, gradientes e layouts elegantes

A funcionalidade Browser Preview e X-Ray para layouts de página funciona no Chrome, Firefox e Safari

A barra de ferramentas personalizável permite adicionar snippets, menus e módulos específicos aos seus fluxos de trabalho

limitações do #### Espresso

Embora seja compatível com linguagens como HTML, LESS e Ruby, ele não é compatível com Perl

Ele não tem um recurso de teste entre plataformas

Preços do Espresso

Teste gratuito

Licença: $99

Espresso ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Codespaces do GitHub

via GitHub O Codespaces é um GitHub produto projetado para facilitar o gerenciamento de ambientes de desenvolvimento. O editor se integra perfeitamente ao Visual Studio Code, ao Jupyter e ao JetBrains para oferecer uma ferramenta de codificação completa. As conexões de baixa latência permitem uma edição mais rápida, mesmo que você esteja trabalhando em grandes projetos. 🌻

Melhores recursos do GitHub Codespaces

O compartilhamento de portas facilita o compartilhamento privado e público com colegas de equipe e clientes

Todo o código e as redes privadas são seguros e protegidos graças à VM efêmera em redes virtuais isoladas

Como uma ferramenta de nuvem, use o Cloudspaces em qualquer lugar que tenha internet e de qualquer tipo de dispositivo, incluindo telefones celulares, tablets e desktops

Conexões de baixa latência em várias regiões significam carregamento rápido e alto armazenamento de memória

Limitações do GitHub Codespaces

Com recursos de segurança, algumas funções podem exigir chaves SSH

Alguns usuários descobriram que ambientes isolados significavam que o código funcionava no computador de um membro da equipe e não em outro

Preços do GitHub Codespaces

Gratuito: Com limitações de recursos

Com limitações de recursos Equipe: $4/usuário/mês

$4/usuário/mês Empresa: $21/usuário/mês

GitHub Codespaces avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: 4,8/5 (mais de 5.800 avaliações)

10. Apache NetBeans

via Apache NetBeans O Apache NetBeans é um editor de código que apresenta realce de sintaxe, refração de código e correspondência de chaves para uma criação mais rápida. O recurso inteligente de autocompletar código e os atalhos de teclado reduzem o tempo necessário para criar código. A sugestão de parâmetros usa as práticas recomendadas para destacar áreas de melhoria e refinar o código com base nos elementos existentes.

Melhores recursos do Apache NetBeans

O suporte a várias plataformas significa que essa ferramenta é adequada para aplicativos Java, incluindo Microsoft Windows, Linux, Mac OS X e BSD

Os tutoriais de Java e PHP oferecem suporte rápido quando você precisa

Acesso a uma comunidade ativa de usuários para aprender, crescer e idealizar com os melhores do mercado

Uma grande variedade de ferramentas de edição permite que você edite códigos simples ou crie projetos mais complexos

Limitações do Apache NetBeans

Alguns usuários acharam a plataforma instável, com falhas e demora para reiniciar

Projetos grandes podem ocupar espaço e memória

Preços do Apache NetBeans

Gratuito e de código aberto

Apache NetBeans ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

Outras ferramentas

Embora esses editores de código sejam ótimos para elaborar e limpar seus esforços de codificação, eles não fazem nada para gerenciamento de tarefas ou suporte a projetos maiores ao gerenciar uma equipe. É aí que entram outras ferramentas, como o ClickUp. Aqui, mostraremos como o ClickUp ajuda quando se trata de projeto de desenvolvimento tarefas, gerenciar equipes de software ágeis e simplificar fluxos de trabalho. 🤩

ClickUp

Os painéis do ClickUp 3.0 oferecem aos gerentes de projetos ágeis uma visão rápida das tarefas e prioridades restantes da equipe para a semana, bem como gráficos detalhados de burnup e burndown ClickUp é uma ferramenta de software de gerenciamento de projetos que os desenvolvedores usam para gerenciar projetos grandes e pequenos. Não se trata de um editor de código. Pense nele mais como uma ferramenta de fluxo de trabalho que lhe permite gerenciar a equipe de desenvolvimento e acompanhar o progresso em direção às suas metas.

O ClickUp é um sonho de gerenciamento de tarefas graças aos acionadores e automações que atribuem instantaneamente o trabalho aos membros certos da equipe. Digamos que você tenha um cliente que preenche um contrato para um novo design de site. Depois de concluído, ele aciona tarefas para que a equipe de desenvolvimento comece a codificar as páginas de destino e o back-end do site. Equipes ágeis da ClickUp permitem que você crie painéis ágeis, execute relatórios de sprint e crie fluxos de trabalho para Scrum, Kanban e muito mais. Crie especificações de teste, faça brainstorming de ideias e escreva códigos com o ClickUp AI . Ele oferece suporte a dezenas de casos de uso, incluindo a criação de planos de teste e a sugestão de alterações no código. Integrações do ClickUp conectam-se a mais de 1.000 ferramentas. Dessa forma, sua equipe de desenvolvimento trabalha perfeitamente com ferramentas como GitHub e Figma. Formulários ClickUp fornecem um espaço para solicitações de recursos, relatórios de bugs e revisões de código. Modelos ágeis do ClickUp permitem que você crie planos de projeto, designs de sprint e roteiros de projeto com facilidade. 💻

Melhores recursos do ClickUp

Com mais de mil modelos, como oModelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUpvisualize seu trabalho, priorize tarefas e acompanhe o progresso em sprints de desenvolvimento

Quadros brancos do ClickUp permitem que você colabore em tempo real com outros membros da equipe ao escrever um novo código ou editar projetos existentes

Extensões do Chrome incluem funcionalidade para controle de tempo e gerenciamento de tarefas para ver quanto tempo é gasto em projetos de desenvolvimento e quem está trabalhando em quê

IntegradoFerramentas de criação de conteúdo com IA levam a um melhor brainstorming e economizam tempo na criação de projetos de codificação semelhantes

Os campos personalizados e a priorização permitem que você se concentre no trabalho mais importante e acompanhe os projetos mais complexos

Limitações do ClickUp

No momento, o ClickUp AI está disponível apenas para desktop, mas a implementação para dispositivos móveis será feita em breve

O grande número de recursos significa que você precisa dedicar um pouco de tempo para aprender a plataforma

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (8.745+ avaliações)

4,7/5 (8.745+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.795+ avaliações)

Crie fluxos de trabalho de código melhores com o ClickUp

Com todos os editores de código desta lista, você certamente encontrará uma ferramenta que ajudará a limpar e melhorar seu trabalho. De IDEs avançados a editores de texto simples, há algo para cada estilo e caso de uso.

Quando estiver pronto para levar todo o seu fluxo de trabalho de codificação para o próximo nível, inscreva-se no ClickUp . Mergulhe de cabeça e comece a atribuir tarefas de codificação aos membros relevantes da equipe e crie revisões de código em seus fluxos de trabalho. Use as ferramentas integradas de IA, formulários, quadros brancos e modelos para tornar sua equipe mais eficaz e eficiente - tudo em um único espaço. 🙌