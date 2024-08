10 melhores softwares de gerenciamento de partes interessadas em 2024

O sucesso das iniciativas de negócios é influenciado pelos partes interessadas em um projeto . Sejam eles funcionários, clientes, parceiros, investidores ou de outra função, manter o controle de suas comunicações e obrigações com as partes interessadas é uma das coisas mais importantes a fazer em sua empresa. O segredo para realizar esse trabalho de forma eficaz é escolher o software certo de gerenciamento de partes interessadas.

Essas ferramentas permitem que você acompanhe e gerencie suas interações com as partes interessadas. Você poderá armazenar informações sobre suas preferências e o status de suas negociações com elas e usar a análise de dados para saber mais sobre as partes interessadas. O melhor software também possui extensas ferramentas de comunicação e ferramentas de colaboração para ajudá-lo a criar relacionamentos colaborativos e contínuos .

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de partes interessadas? Gerenciamento de partes interessadas abrange seus relacionamentos com praticamente todas as pessoas com quem você faz negócios. Por isso, vale a pena encontrar um produto de software relacionado que atenda às suas necessidades da forma mais próxima possível. Além dos recursos específicos para suas necessidades, há algumas ideias gerais que devem ser levadas em conta ao escolher a solução de maturidade para o gerenciamento de partes interessadas de sua organização:

Facilidade de uso e interface com o usuário: O software deve ser intuitivo e fácil de usar ou oferecer treinamento extensivo que facilite aos funcionários se familiarizarem rapidamente com o processo Comunicação e colaboração: Procure ferramentas integradas para comunicação e colaboração com as partes interessadas internas, o que elimina a necessidade de depender de ferramentas externas Centralização e gerenciamento de dados: O software deve servir como um repositório central para todas as informações, interações e histórico de comunicação das partes interessadas Análise e relatórios: A ferramenta deve oferecer ferramentas robustas de análise e relatórios para que você possa acompanhar mais facilmente o progresso de seus esforços Segurança e privacidade: Como você a usará para armazenar dados confidenciais, sua plataforma de gerenciamento de partes interessadas deve cumprir as normas de segurança e privacidade de dados e oferecer recursos de proteção de dados Recursos de integração: Se o software se integrar bem a outras ferramentas em sua pilha de tecnologia, ele simplificará melhor seus fluxos de trabalho e manterá um nível mais alto de integridade dos dados Escalabilidade: À medida que sua empresa cresce, você precisa de um software que possa crescer com ela. Procure um aplicativo de gerenciamento de partes interessadas que ofereça suporte tanto a pequenas empresas quanto a clientes corporativos

10 melhores softwares de gerenciamento de relacionamento com as partes interessadas em 2024

A escolha do produto certo permitirá que você trabalhar mais rápido e desbloquear alavancas de crescimento. Para ajudá-lo a tomar a decisão certa para a sua empresa, elaboramos uma lista com 10 das melhores ferramentas de gerenciamento de partes interessadas disponíveis no mercado em 2024.

1.

ClickUp

Mantenha o controle dos relacionamentos com as partes interessadas com os recursos robustos de CRM e relacionamento do ClickUp

Os recursos do software gratuito de gerenciamento de projetos e as funcionalidades de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) são versáteis o suficiente para serem um ativo para o gerenciamento das partes interessadas. Não se limitando apenas aos clientes, as ClickUp CRM permite que você rastreie e gerencie os relacionamentos com as partes interessadas. Armazene facilmente as preferências, as interações e o histórico de envolvimento de todos com quem você faz negócios.

O Modelo de lista de partes interessadas do ClickUp simplifica o processo de criação e manutenção de sua lista de partes interessadas. Ele permite que você os categorize e segmente com base em suas funções e interesses para melhorar a personalização e a comunicação. Para obter ainda mais insights, experimente o modelo Modelo de análise de partes interessadas do Clickup .

Compartilhar informações com as partes interessadas e realizar outras tarefas de comunicação e colaboração é fácil com o ClickUp Dashboards . Eles oferecem amplas opções de personalização para fornecer sempre as informações de que você precisa, quando você precisa.

No entanto, o ClickUp é mais do que apenas uma solução capaz de gerenciar as partes interessadas; ele oferece um conjunto abrangente de recursos que permite que ele se torne uma solução comercial completa para a maioria de suas necessidades tecnológicas.

Melhores recursos do ClickUp

IA do ClickUp para gerar resumos de tópicos de comentários, rascunhos de documentos, criar itens de ação e muito mais

Funcionalidade de observadores de tarefas e vários responsáveis para otimizar as atividades de envolvimento das partes interessadas

Personalizávelgerenciamento de tarefas e ferramentas de colaboração para gerenciar projetos de fornecedores externos

Acompanhamento de metas e monitoramento do progresso para o gerenciamento eficaz dos dados das partes interessadas

Integração com vários aplicativos de terceiros

Gráficos de Gantt para planejamento de projetos

Limitações do ClickUp

Pode ser difícil para novos usuários aprenderem

Alguns usuários acham a interface esmagadora

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês por membro do Workspace

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Totango

Via Totango O Totango é um plataforma de sucesso do cliente que se concentra no gerenciamento das partes interessadas. Seu software mapeia todos os indivíduos que apoiam o sucesso de um cliente. Ele também mapeia os relacionamentos entre as partes interessadas para que você possa entender os níveis de envolvimento.

O design modular do software facilita a escolha dos componentes que você deseja usar para suas necessidades comerciais específicas.

Você pode criar perfis com modelos de mapeamento de partes interessadas para coletar dados padronizados de interações, como suporte, vendas e reuniões. Isso proporciona uma visão de 360 graus de um perfil. Ele também oferece soluções de gerenciamento de risco para as partes interessadas, como fluxos de trabalho automatizados para gerenciar o envolvimento das partes interessadas ao longo do tempo com base em níveis e outros detalhes.

Os painéis de relatórios fornecem insights sobre as principais métricas para otimizar os programas de sucesso. Essas métricas incluem riscos de renovação, pontuações de saúde do cliente, níveis de envolvimento e retorno sobre o investimento. O software se integra a outras ferramentas para coletar informações para obter insights mais completos.

Melhores recursos do Totango

Monitoramento da saúde e do envolvimento do cliente

Segmentação de clientes e comunicação personalizada

Rastreamento e análise da jornada do cliente

Integração com CRM e ferramentas de suporte

Limitações do Totango

A instalação e a configuração iniciais podem ser complexas

O preço é mais caro do que o de muitos concorrentes

Preços do Totango

Iniciante: $2.988/ano

$2.988/ano Empresarial: $18.000/ano

$18.000/ano Premier: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Classificações e avaliações do Totango

G2: 4,4/5 (780 avaliações)

4,4/5 (780 avaliações) Capterra: 4/5 (24 avaliações)

3. Mapeamento de partes interessadas

Via Mapeamento das partes interessadas Esse conjunto de produtos, lançado pela Stakeholder Management, consiste em uma metodologia bem documentada para lidar com as partes interessadas e um conjunto de modelos de planilhas.

A metodologia do Stakeholder Circle ajuda a gerenciar o envolvimento das partes interessadas em iniciativas comerciais. Ela fornece ferramentas para identificar, priorizar, visualizar, interagir e monitorar as partes interessadas. Ela também identifica as partes interessadas por meio de discussões para entender suas necessidades e seu impacto.

A priorização avalia o poder, a proximidade e a urgência para produzir uma classificação das partes interessadas. Em seguida, a ferramenta mapeia os principais participantes em um círculo, visualizando a importância por meio de tamanho, cor e posição. Você pode desenvolver e monitorar estratégias de envolvimento à medida que as necessidades e os relacionamentos com os participantes mudam.

Os três modelos do Microsoft Excel oferecem graus variados de análise das partes interessadas com base na metodologia do Stakeholder Circle.

Melhores recursos do mapeamento de partes interessadas

Mapeamento visual das partes interessadas e dos relacionamentos

Rastreamento de engajamento e histórico de comunicação

Perfis personalizáveis das partes interessadas

Uma compra única

Limitações do mapeamento das partes interessadas

O design baseado em Excel significa opções de integração limitadas

Informações limitadas das avaliações dos clientes

Preços do Mapeamento das partes interessadas

Folha de trabalho do stakeholder: $30

$30 Stakeholder em uma página: $5

$5 Plano de comunicação: $20

Classificações e resenhas do Mapeamento de Stakeholders

Não há avaliações disponíveis

4. Darzin

Via Darzin O Stakeholder CRM da Darzin permite que sua empresa mapeie, rastreie e se comunique com todos os principais interessados em uma plataforma centralizada. Ele ajuda a identificar os participantes internos e externos relacionados ao desenvolvimento de projetos ou a outras iniciativas. Os usuários podem criar perfis para cada participante, capturando detalhes como nível de influência, histórico de envolvimento e prioridades.

O CRM utiliza recursos de mapeamento de relacionamentos para visualizar a conexão entre os participantes. Em seguida, fluxos de trabalho automatizados orientam o alcance e a comunicação, como o envio de e-mails ou mensagens personalizadas. As percepções de todos os perfis e fontes de dados fornecem uma visão de 360 graus de cada parte interessada. As métricas de desempenho mostram os níveis de envolvimento ao longo do tempo.

A integração com outros sistemas fornece dados relevantes sobre as partes interessadas. Para gerar dados altamente específicos, o software inclui ferramentas de criação de pesquisas que podem ser usadas para obter feedback pertinente das partes interessadas.

Melhores recursos do Darzin

Planejamento e acompanhamento do envolvimento das partes interessadas

Coleta e análise de feedback em tempo real

Relatórios e análises personalizáveis

Integração com CRM e ferramentas de pesquisa

Limitações do Darzin

Não há informações sobre preços no site

Alguns usuários desejam mais recursos de automação

Preços do Darzin

Entre em contato com o departamento de vendas para obter informações sobre preços

Classificações e resenhas do Darzin

G2: 4,8/5 (quatro avaliações)

5. InfoFlo

Via InfoFlo O CRM para partes interessadas da InfoFlo ajuda a gerenciar relacionamentos por meio da criação de perfis, do rastreamento de comunicações e da personalização. Os perfis capturam detalhes de contato e histórico de envolvimento em uma visão abrangente. Ele rastreia interações, como e-mails e reuniões, para garantir um alcance consistente.

Você pode segmentar os participantes usando as tags, os campos e as categorias que lhes foram atribuídos. Tarefas, lembretes e documentos gerenciam de forma centralizada os prazos e as informações importantes. As funções de relatório o ajudam a medir o sucesso de seus esforços.

O pacote básico inclui a integração com o Bing Maps para plotar informações geográficas sobre um participante. Integrações com outros aplicativos desenvolvimento de projetos estão disponíveis como complementos.

Melhores recursos do InfoFlo

Gerenciamento de contatos e partes interessadas

Rastreamento do histórico de comunicação

Armazenamento de documentos e arquivos

Integração com ferramentas de e-mail e calendário

Limitações do InfoFlo

A interface do usuário poderia ser mais moderna

Alguns usuários mencionam problemas ocasionais de desempenho

Preços do InfoFlo

InfoFlo Core: $99

$99 InfoFlo Offline: $199

$199 InfoFLo PBX: $399

Classificações e análises do InfoFlo

G2: 4,5/5 (91 avaliações)

4,5/5 (91 avaliações) Capterra: 4,5/5 (95 avaliações)

6. StakeWare

Via StakeWare O StakeWare é um software de gerenciamento de participantes que o ajuda a identificar, analisar e envolver seus principais participantes. Ele oferece ferramentas para mapear os participantes com base na influência, importância e outros fatores. Os usuários podem capturar informações de contato, histórico de relacionamento, interesses, problemas e outros detalhes para ajudar a segmentar e categorizar os participantes.

O StakeWare facilita o rastreamento das atividades de envolvimento, como reuniões, e-mails e chamadas. O software apresenta várias ferramentas de colaboração embutidas ou integradas, o que o torna uma ferramenta eficaz para o controle de atividades de engajamento aplicativo de comunicação de equipe .

Os recursos de relatório fornecem os insights necessários para desenvolver planos de envolvimento direcionados. As informações sobre os participantes e suas análises associadas estão prontamente disponíveis no painel de controle do software.

Melhores recursos do StakeWare

Identificação e categorização das partes interessadas

Rastreamento de problemas e gerenciamento de resoluções

Histórico de comunicação e compartilhamento de documentos

Alertas quando uma parte interessada precisa de atenção

Limitações do StakeWare

Avaliações de usuários limitadas

Não há informações sobre preços no site

Preços do StakeWare

Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Classificações e resenhas do StakeWare

Não há avaliações disponíveis

7. Tratividade

Via Tratividade A Tractivity é uma plataforma de engajamento de partes interessadas para empresas que gerenciam cenários complexos de partes interessadas. Os principais recursos incluem mapeamento personalizável de partes interessadas que permite aos usuários visualizar redes de partes interessadas e grupos de segmentos. O sistema fornece perfis digitais para cada parte interessada, armazenando detalhes de contato, interações anteriores, interesses e outros atributos.

O Tractivity permite planejar estratégias de envolvimento de forma colaborativa com os membros da equipe. Você pode adaptar as estratégias a diferentes tipos de partes interessadas ou problemas. A plataforma agiliza a execução das tarefas de engajamento, incluindo o agendamento de reuniões, o compartilhamento de documentos e a realização de pesquisas.

O rastreamento em tempo real das principais métricas e os relatórios detalhados fornecem informações sobre o sentimento das partes interessadas. Os recursos adicionais incluem o registro de problemas, um fórum de discussão e um calendário de eventos.

Melhores recursos do Tractivity

Planejamento e acompanhamento do envolvimento das partes interessadas

Gerenciamento de problemas e reclamações

Painéis e relatórios personalizáveis

Integração com CRM e ferramentas de comunicação

Limitações de praticidade

Tem uma curva de aprendizado difícil para alguns usuários

Alguns usuários mencionam falhas ocasionais

Preço da praticidade

A partir de $129/mês

Classificações e avaliações do Tractivity

G2: 4,5/5 (três avaliações)

8. Jambo

Via Jambo O Jambo é um software flexível de gerenciamento de partes interessadas para organizações de pequeno e médio porte. Seus recursos permitem mapear as partes interessadas, capturar perfis delas e planejar atividades de envolvimento.

A principal funcionalidade inclui segmentação avançada de partes interessadas e ferramentas para mapear seus relacionamentos com as partes interessadas. Você pode documentar interações, visualizar o histórico de envolvimento e marcar problemas ou oportunidades para cada parte interessada.

O software inclui recursos para apoiar o gerenciamento de tarefas. Os usuários na função de administrador podem atribuir e aprovar tarefas e planejar eventos, reuniões e comunicações com as partes interessadas. Ele reforça a colaboração por meio de uma ferramenta interna de comentários, permitindo uma melhor transparência do projeto .

A funcionalidade de relatórios inclui pontuações de integridade do relacionamento e métricas de vulnerabilidade. É possível salvar relatórios gerados com frequência como modelos para facilitar o acesso.

A Jambo enfatiza a facilidade de uso e a acessibilidade para empresas com orçamentos menores e equipes pequenas envolvidas no trabalho das partes interessadas.

Melhores recursos do Jambo

Envolvimento e comunicação com as partes interessadas

Pesquisas personalizáveis e coleta de feedback

Rastreamento de resolução de problemas

Integração com plataformas de comunicação

Limitações do Jambo

Alguns usuários acham a interface do usuário confusa

A curva de aprendizado inicial pode ser íngreme

Preços da Jambo

Jambo Professional: $995/mês

Classificações e resenhas da Jambo

G2: 4/5 (uma avaliação)

9. *Kahootz

Via Kahootz O Kahootz é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com as partes interessadas com foco na maximização do impacto. Ele permite que você mapeie diferentes grupos de partes interessadas e veja como eles se relacionam com base em fatores como influência ou impacto.

Cada parte interessada tem um perfil no qual você pode registrar atributos para ajudar a segmentá-los. A partir daí, os painéis e as visualizações fornecem insights sobre sentimentos, ideias compartilhadas e oportunidades. Os gerentes podem usar esses insights para criar estratégias de envolvimento personalizadas e verificar o progresso.

As ferramentas ágeis de gerenciamento de projetos mantêm as iniciativas no caminho certo com recursos que rivalizam com ferramentas de colaboração empresarial . Sejam reuniões, pesquisas ou campanhas, as tarefas são fáceis de acompanhar, desde a primeira atribuição até a aprovação final. Lembretes automatizados garantem que nada passe despercebido.

Melhores recursos do Kahootz

Um software colaborativo de envolvimento das partes interessadas

Compartilhamento de arquivos e colaboração de documentos

Ferramentas de gerenciamento de tarefas e projetos

Integração com vários aplicativos de produtividade

Limitações do Kahootz

O software pode ser difícil de aprender

Alguns usuários consideram as opções de personalização insuficientes

Preços do Kahootz

Iniciante: £7/mês por usuário

£7/mês por usuário Profissional: £11,55/mês por usuário

£11,55/mês por usuário Enterprise: £10,97/mês por usuário

Classificações e avaliações da Kahootz

G2: 4,4/5 (29 avaliações)

4,4/5 (29 avaliações) Capterra: 4,7/5 (13 avaliações)

10. Simplesmente partes interessadas

Via Simplesmente partes interessadas O Simply Stakeholders é uma ferramenta fácil de usar para gerenciar os relacionamentos com as partes interessadas. A ferramenta permite que você rastreie problemas, mapeie as partes interessadas e obtenha insights por meio da análise de sentimentos orientada por IA. É possível importar ou adicionar contatos, convidar membros da equipe e integrar-se a ferramentas de comunicação como Gmail e Outlook.

Os recursos de mapeamento do software permitem que você visualize as partes interessadas por influência, interesse e impacto. Vá além da visualização e obtenha insights mais profundos com as ferramentas de análise de IA incorporadas.

O Simply Stakeholders se integra de forma segura a outros sistemas. Os conectores padrão vinculam-se ao Salesforce, às mídias sociais, ao Mailchimp e a outros aplicativos populares para um gerenciamento mais flexível das partes interessadas. Uma API permite que as equipes de desenvolvimento criem suas próprias soluções para integrações sem suporte incorporado.

Melhores recursos do Simple Stakeholders

Identificação e análise das partes interessadas

Rastreamento e histórico de comunicação

Modelos personalizáveis para o envolvimento das partes interessadas

Integração com ferramentas de comunicação

Limitações do Simple Stakeholders

Alguns usuários querem recursos mais avançados

Curva de aprendizado acentuada

Preços dos Stakeholders Simplesmente

Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Classificações e resenhas de Stakeholders Simplesmente

G2: 5/5 (duas avaliações)

Reenquadre seu negócio em torno de suas partes interessadas

O gerenciamento dos relacionamentos com as partes interessadas não deve ser apenas mais um projeto ou iniciativa - deve estar no centro de todas as suas operações comerciais. Isso ajuda a manter o moral dos funcionários elevado, impede que as preocupações dos parceiros de negócios passem despercebidas e fortalece a reputação da sua empresa sob vários ângulos.

Mantenha o foco nas comunicações e obrigações das partes interessadas com o software certo. O ClickUp é uma das soluções de software de gerenciamento de partes interessadas mais populares por um motivo: ele ajuda você a manter as partes interessadas no centro das atenções e, ao mesmo tempo, garante que suas operações fluam sem problemas. As ferramentas do ClickUp também são gratuitas, portanto você pode experimentar, implementar e prosperar. Registre-se em sua conta ClickUp e comece hoje mesmo!