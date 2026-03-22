Asana kontra ClickUp: czego potrzebują teraz małe firmy

Jesteś w połowie realizacji projektu dla klienta, gdy sprawy zaczynają wymykać się spod kontroli. Zadanie, które w zeszłym tygodniu było „prawie zrobione”, nadal nie jest, a informacje zwrotne są zagubione w wątku komentarzy, którego nikt nie może znaleźć.

Robisz więc to, co większość małych zespołów. Dodajesz kolejne narzędzie, listę kontrolną lub prowizoryczne rozwiązanie. Przez tydzień lub dwa znów wydaje się, że wszystko jest pod kontrolą. Ale potem już tak nie jest.

W porównaniu Asana vs. ClickUp oba narzędzia obiecują zaprowadzić porządek w chaosie. Jednak dla małej firmy wybór ten zależy od tego, jak faktycznie działa Twój zespół, gdy terminy są napięte, role się pokrywają, a nie ma działu operacyjnego, który uporządkowałby sprawy za kulisami. Porównajmy te dwa narzędzia, aby pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru! 🌟

Asana a ClickUp w skrócie

Zanim przejdziemy do szczegółów, oto krótkie zestawienie Asany i ClickUp.

W poniższej tabeli przedstawiono główne różnice w podejściu obu narzędzi, co pomoże Ci od razu ocenić, która filozofia lepiej odpowiada potrzebom Twojego zespołu. 👇

Kategoria Asana ClickUp Najlepsze dla Zespoły, które chcą skupić się na zarządzaniu zadaniami Zespoły, które chcą mieć jedną platformę do wszystkich zadań Główne atuty Przejrzysty interfejs, proste cykle pracy Zintegrowane obszar roboczy oparty na AI, możliwości dostosowywania, wbudowana dokumentacja, tablice, czat i inne funkcje Podejście oparte na AI Dodatkowe funkcje AI Wbudowana AI (ClickUp Brain) we wszystkich funkcjach Krzywa uczenia się Mniejsza początkowa krzywa uczenia się Trudniejszy start, większa elastyczność w dłuższej perspektywie Widoki i struktura Solidne listy, tablice, kalendarze; wykres Gantt/obciążenie pracą wymagają wyższych poziomów Bogate widoki ClickUp (lista, tablica, wykres Gantt, kalendarz, mapa myśli, obciążenie pracą) w niższych planach Współpraca Komentarze do zadań, @wzmianki, podstawowe funkcje komunikacyjne Wbudowana dokumentacja, czat, tablice i nagrywanie ekranu ograniczają rozrost narzędzi automatyzacja Proste zasady i szablony Szczegółowe automatyzacje z warunkami/wyzwalaczami lepiej się skalują Wsparcie techniczne Dobre Centrum pomocy; dostępne 24/7, głównie dla Enterprise Wsparcie techniczne dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nawet w niższych planach taryfowych, szybkie wprowadzanie nowych funkcji

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Czym jest ClickUp?

ClickUp to pierwsza na świecie zintegrowana przestrzeń robocza oparta na sztucznej inteligencji, w której projekty, dokumenty, rozmowy i analizy współistnieją, a kontekstowa sztuczna inteligencja stanowi warstwę analityczną, która rozumie Twoją pracę i pomaga ją rozwijać.

Dla małej firmy to rozróżnienie ma kluczowe znaczenie, ponieważ decyduje o tym, czy będziesz musiał płacić za szereg oddzielnych narzędzi i nimi zarządzać, czy też będziesz mógł prowadzić całą działalność z jednego miejsca.

📮 ClickUp Insight: 24% osób marzy o „głównej zakładce”, która obsługuje wszystko naraz. Logika jest prosta: nasze mózgi nie są przystosowane do żonglowania dziesiątkami otwartych zakładek, a każde nowe okno powoduje subtelny stres i obciążenie poznawcze, nawet jeśli tego nie zauważasz. 🧠 Dzięki ClickUp Brain MAX możesz scentralizować informacje, przeszukiwać wiele modeli AI i natychmiast znaleźć to, czego potrzebujesz. Ten komputerowy asystent AI zapewnia Ci jeden punkt dostępu, dzięki czemu nie musisz martwić się o to, by mieć wszystko otwarte. Mniej bałaganu, mniej stresu, więcej kontroli. ✨

Ceny ClickUp

Czym jest Asana?

Asana to oparta na chmurze platforma do zarządzania pracą, zaprojektowana, aby pomagać zespołom w organizowaniu zadań, śledzeniu projektów i wydajnej współpracy. Dzieli pracę na projekty, zadania, podzadania i osie czasu.

Możesz przypisywać zadania, ustalać terminy i monitorować postępy dzięki intuicyjnym widokom, takim jak listy, tablice, kalendarze i wykresy Gantta. Zapewnia to przejrzysty i przewidywalny sposób zarządzania projektami o charakterze liniowym.

Ceny Asany

Free

Pakiet Starter: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Zaleta: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: niestandardowe ceny

Porównanie funkcji dla małych zespołów

Długa lista funkcji jest bezużyteczna bez kontekstu. To, co naprawdę ma znaczenie, to sposób, w jaki te funkcje rozwiązują rzeczywiste problemy, z którymi Twój mały zespół boryka się na co dzień, zwłaszcza gdy nie masz dedykowanego specjalisty ds. zarządzania projektami do konfiguracji złożonych systemów.

Zaczynamy! 💪

Funkcja nr 1: Łatwość obsługi i krzywa uczenia się

Największą przeszkodą dla każdego nowego oprogramowania jest skłonienie zespołu do faktycznego korzystania z niego. Jeśli ustawienia są zbyt skomplikowane, ludzie powrócą do starych nawyków korzystania z e-maili i arkuszy kalkulacyjnych, co zniweczy cel inwestycji. Krzywa uczenia się narzędzia staje się kluczowym czynnikiem:

Asana

Asana znana jest ze swojej początkowej prostoty. Przejrzysty interfejs użytkownika i nieskomplikowana konstrukcja sprawiają, że większość członków zespołu może w ciągu kilku minut rozpocząć tworzenie zadań i zarządzanie nimi. Dla małej firmy, która potrzebuje jedynie podstawowej listy zadań do szybkiego uporządkowania spraw, jest to znacząca zaleta.

ClickUp

ClickUp ma inne podejście. Daje Ci większą kontrolę nad konfiguracją obszaru roboczego, w tym statusami, widokami, strukturą zadań i automatyzacjami, co pozwala uniknąć rozrostu zadań. Ale ta elastyczność oznacza, że nie masz gotowego, uniwersalnego punktu wyjścia. Na początku trzeba się trochę bardziej zastanowić.

W tym miejscu ClickUp zaczyna się opłacać. Zamiast narzucać zespołowi sztywny sposób pracy, możesz dostosować narzędzie do tego, jak już działacie.

🏆 Zwycięzca: Remis! Jeśli potrzebujesz rozwiązania, z którego Twój zespół będzie mógł korzystać od razu, przy minimalnych ustawieniach, Asana ma przewagę. Jeśli jednak szukasz systemu, który będzie się dostosowywał do rozwoju Twojej firmy, ClickUp jest mocnym kandydatem.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Uniknij początkowych trudności związanych z ustawieniami, korzystając z szablonów ClickUp, które zapewniają gotowe struktury dla setek zastosowań, od kampanii marketingowych po wdrażanie nowych klientów. Pozwoli to na szybkie rozpoczęcie pracy, a następnie dostosowanie platformy w miarę rozwoju firmy.

Funkcja nr 2: Zarządzanie zadaniami i projektami

Twoja firma prawdopodobnie zajmuje się różnymi rodzajami zadań, takimi jak projekty dla klientów, operacje wewnętrzne, kampanie marketingowe i rozwój produktów. Sztywny system, który traktuje wszystkie zadania jednakowo, powoduje chaos:

Asana

Asana opiera się na przejrzystości. Zadania, podzadania, osie czasu i zależności są łatwe do skonfigurowania i śledzenia. Możesz przydzielać zadania, dodawać terminy, załączać załączniki i śledzić postępy bez większych utrudnień. Funkcje takie jak osie czasu, kamienie milowe i zależności ułatwiają planowanie pracy bez zagubienia się w szczegółach.

ClickUp

ClickUp oferuje bardziej zaawansowane funkcje zarządzania zarówno zadaniami, jak i projektami. Wykorzystuje zagnieżdżoną strukturę składającą się z obszaru roboczego (Workspace), przestrzeni (Space), folderu (Folder), listy (List) oraz zadania ClickUp (ClickUp Task), aby uporządkować wszystko. Oznacza to, że możesz utworzyć dedykowaną przestrzeń dla każdego działu, np. „Marketing” lub „Praca z klientami”, a następnie używać folderów i list do zarządzania poszczególnymi projektami i inicjatywami w ramach tego działu.

🏆 Zwycięzca: ClickUp triumfuje! Lepiej radzi sobie ze złożonymi zadaniami, a dla rozwijających się małych firm ta elastyczność ma naprawdę duże znaczenie.

🚀 Zaleta ClickUp: Spójrz na swoją pracę z dowolnej perspektywy dzięki ponad 15 widokom ClickUp. Nie jesteś ograniczony do jednego formatu, a każdy członek zespołu może wybrać widok, który najlepiej pasuje do jego sposobu myślenia i planowania.

Przydzielaj zadania wielu osobom przypisanym, dziel pracę na podzadania i śledź czas pracy dzięki widokom ClickUp

Otrzymasz dostęp do:

Widok listy: Zaawansowana lista zadań do zrobienia, umożliwiająca organizowanie, sortowanie i filtrowanie zadań

Widok tablicy: Tablica w stylu Kanban, idealna do Tablica w stylu Kanban, idealna do wizualizacji cyklu pracy

Wykres Gantta: oś czasu służąca do planowania projektów i zarządzania zależnościami

Widok kalendarza: Klasyczny kalendarz do planowania i organizowania zawartości lub kampanii

Widok osi czasu: Widok liniowy do tworzenia planów działania i Widok liniowy do tworzenia planów działania i zarządzania zasobami

Kiedy rozmowy Twojego zespołu toczą się w jednej aplikacji, plany projektowe w innej, a dokumentacja w jeszcze innej, powstaje chaos kontekstowy. Oznacza to, że zespoły tracą godziny na szukanie potrzebnych informacji na wielu platformach.

Asana

Asana ściśle wiąże współpracę biznesową z zadaniami. Możesz komentować bezpośrednio w zadaniach, oznaczać członków zespołu, dołączać załączniki i prowadzić rozmowy w kontekście. Dostępna jest również Skrzynka odbiorcza, która wyświetla aktualizacje, wzmianki i aktywność we wszystkich projektach, pomagając użytkownikom być na bieżąco ze swoją pracą. Działa dobrze w połączeniu z narzędziami takimi jak Slack lub e-mail, zamiast przenosić wszystko w jedno miejsce.

ClickUp

ClickUp idzie o krok dalej w kierunku centralizacji współpracy w samym narzędziu. Na poziomie zadań masz dostęp do komentarzy w wątku, wzmianek, udostępniania plików oraz możliwości przypisywania komentarzy jako elementów do wykonania. W ten sposób opinie zamieniają się w konkretne działania.

Wyeliminuj rozproszenie pracy dzięki narzędziom do współpracy wbudowanym bezpośrednio w ClickUp.

Czat ClickUp : Prowadź rozmowy na dedykowanych kanałach lub bezpośrednio przy zadaniach, dzięki czemu dyskusje pozostają połączone z pracą Prowadź rozmowy na dedykowanych kanałach lub bezpośrednio przy zadaniach, dzięki czemu dyskusje pozostają połączone z pracą

Dokumenty ClickUp : Twórz opisy projektów, porządki obrad spotkań i firmowe wiki, które zawierają bezpośrednie połączone linki do Twoich zadań, zapewniając wszystkim dostęp do najnowszych informacji Twórz opisy projektów, porządki obrad spotkań i firmowe wiki, które zawierają bezpośrednie połączone linki do Twoich zadań, zapewniając wszystkim dostęp do najnowszych informacji

Tablice ClickUp : Burza mózgów, tworzenie map cykli pracy i wizualne planowanie projektów z zespołem w czasie rzeczywistym Burza mózgów, tworzenie map cykli pracy i wizualne planowanie projektów z zespołem w czasie rzeczywistym

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa! Łączy rozmowy, dokumenty i planowanie w jednym systemie, ograniczając konieczność przełączania się między narzędziami.

Funkcja nr 4: Możliwości automatyzacji

W małej firmie członkowie zespołu pełnią wiele ról. Każda minuta poświęcona na ręczne procesy, takie jak aktualizacja statusu projektu lub przypomnienie komuś o terminie, to minuta, której nie można poświęcić na działania strategiczne generujące przychody.

Obie platformy oferują automatyzację, ale różnią się pod względem dostępności i możliwości:

Asana

Asana podchodzi do automatyzacji z myślą o prostocie. Funkcja „Reguły” pozwala zautomatyzować typowe czynności, takie jak aktualizacja terminów i wysyłanie powiadomień. Jednak automatyzacja w Asanie zazwyczaj mieści się w określonych granicach. Dobrze radzi sobie z liniowymi cyklami pracy. Jeśli jednak Twoje procesy obejmują warunki, działania międzyprojektowe lub logikę warstwową, możesz zacząć napotykać ograniczenia.

ClickUp

Automatyzacje ClickUp zostały stworzone, aby uruchamiać i usprawniać cykle pracy za Ciebie. Dzięki obszernej bibliotece wyzwalaczy, warunków i działań możesz zautomatyzować niemal każde powtarzalne zadanie bez pisania ani jednej linii kodu.

Możesz wybierać spośród obszernej biblioteki gotowych receptur automatyzacji lub tworzyć własne. Do dyspozycji masz wyzwalacze (wydarzenia uruchamiające automatyzację), warunki (kryteria, które muszą zostać spełnione, aby automatyzacja zadziałała) oraz działania (zadania wykonywane przez automatyzację).

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa! Oferuje większą elastyczność, kontrolę i skalowalność, dzięki czemu lepiej sprawdza się w Teams.

🚀 Zaleta ClickUp: Zautomatyzuj podejmowanie decyzji i ich realizację dzięki ClickUp Super Agents. Możesz wyjść poza automatyzację opartą na regułach i przejść do cykli pracy, które faktycznie dostosowują się i reagują w zależności od kontekstu. Zasadniczo możesz przekazać część swojego cyklu pracy AI, która rozumie, co dzieje się w Twoim obszarze roboczym.

Zmniejsz całkowicie potrzebę ręcznej koordynacji dzięki ClickUp Super Agents

Na przykład właśnie przeniosłeś zadanie do sekcji „Weryfikacja przez klienta”. Zamiast ręcznie koordynować kolejne kroki, możesz utworzyć niestandardowego agenta, aby:

Sprawdź, czy wszystkie podzadania są zakończone

Podsumuj wyniki pracy w formie przyjaznej dla klienta aktualizacji

Oznacz opiekuna klienta i przydziel zadanie do realizacji

Ustaw przypomnienie, jeśli klient nie odpowie w ciągu dwóch dni

Żadne narzędzie nie jest w stanie zrobić wszystkiego, a Twoja mała firma prawdopodobnie korzysta z kilku kluczowych aplikacji, takich jak Google Drive do przechowywania plików lub Teams do szybkich rozmów. Problem polega na tym, że powoduje to powstawanie silosów informacyjnych. Zarówno Asana, jak i ClickUp oferują szeroki zakres integracji z popularnymi narzędziami biznesowymi:

Asana

Asana płynnie integruje się z większością narzędzi, z których już korzystają małe firmy. Obejmuje to aplikacje do komunikacji (takie jak Slack), udostępnianie plików (Google Drive, Dropbox) oraz kalendarze. Zaletą jest tutaj niezawodność i łatwość ustawień. Większość integracji działa na zasadzie „plug-and-play”: nawiązujesz połączenie z narzędziem, ustawiasz kilka preferencji i po prostu działa.

ClickUp

ClickUp ma szersze podejście. Integracje ClickUp pozwalają na połączenie z ponad 1000 różnorodnych narzędzi z różnych kategorii, w tym komunikacji, programowania, przechowywania danych, śledzenia czasu i nie tylko. Jednak stara się też wyeliminować nadmierną liczbę narzędzi, zmniejszając liczbę narzędzi, których potrzebujesz.

Na przykład, zamiast polegać w dużym stopniu na narzędziach zewnętrznych, ClickUp oferuje funkcje takie jak dokumenty, czat, tablice i śledzenie czasu pracy w ramach tej samej platformy.

🏆 Zwycięzca: Remis! Jeśli zależy Ci na większej kontroli i możliwości konsolidacji narzędzi w miarę upływu czasu, ClickUp zapewnia większą elastyczność, natomiast Asana ułatwia integrację bez zbędnych komplikacji.

Funkcje AI dla zespołów w małych firmach

AI dla małych firm jest jak dodatkowy członek zespołu, na którego nie stać Cię, by go zatrudnić. To copywriter, który pomaga Ci tworzyć marketingowe wiadomości e-mail, administrator, który podsumowuje notatki ze spotkań, oraz koordynator projektu, który wskazuje wąskie gardła.

Korzystanie z wielu niepowiązanych ze sobą narzędzi AI powoduje rozrost AI. Jest to nieplanowane mnożenie się narzędzi i platform AI bez nadzoru ani strategii, co prowadzi do marnowania pieniędzy na subskrypcje, powielania wysiłków, zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz całkowitego braku kontroli nad śladem AI w Twojej organizacji.

Porównajmy te dwa narzędzia:

Asana

Asana Intelligence koncentruje się na pomocy w realizacji zadań i utrzymaniu projektów na właściwym torze, nie zmieniając zasadniczo sposobu działania narzędzia.

Asystent AI pomaga w:

Podsumowania zadań: Szybko zrozum długie wątki komentarzy lub aktualizacje

Inteligentne sugestie: Rekomenduj terminy, priorytety lub kolejne kroki

Aktualizacje celów i statusu: Generuj podsumowania projektów do procesu raportowania

Podstawowa pomoc dotycząca zawartości: Przepisz lub dostosuj ton wiadomości

Poprawia to widoczność i jasność, ale w większości przypadków pozostaje w granicach pomocy na poziomie zadań.

ClickUp

Sztuczna inteligencja ClickUp jest bardziej zintegrowana z rzeczywistym przebiegiem pracy, współdziałając z Twoim obszarem roboczym, danymi i cyklami pracy.

Otrzymasz:

Kontekstowa pomoc oparta na AI

ClickUp Brain działa jak asystent rozpoznający obszar roboczy. Pobiera kontekst z Twoich aktualnych zadań, dokumentów, komentarzy, a nawet połączonych narzędzi.

Poproś ClickUp Brain o pobranie informacji z Twojego obszaru roboczego ClickUp i uzyskanie przydatnych wniosków

Możliwości:

Odpowiedz na pytania dotyczące swojej pracy („Co blokuje ten projekt?”)

Tworzenie zadań, podzadań i planów projektów

Podsumuj całe projekty lub strumienie aktywności

Automatyczne wypełnianie właściwości zadań, takich jak osoby przypisane lub priorytety

Przeszukuj narzędzia (Google Drive, GitHub itp.) w poszukiwaniu kontekstu

Na przykład, jeśli dołączasz do projektu w trakcie jego realizacji, możesz po prostu zapytać ClickUp Brain: „Co obecnie blokuje projekt przebudowy strony internetowej?”. Przeskanuje on zadania, komentarze i statusy, a następnie wskaże zadania, które są opóźnione, zablokowane zależności oraz kto jest za co odpowiedzialny.

💡 Porada eksperta: Zaproś notatnika ClickUp AI na swoje wirtualne spotkania. Automatycznie transkrybuje rozmowę, wygeneruje podsumowanie, a nawet stworzy dla Ciebie listę elementów do wykonania

Narzędzie AI na komputery stacjonarne

Jeśli ClickUp Brain działa wewnątrz Twojego obszaru roboczego, ClickUp Brain MAX rozszerza tę moc poza niego. Pomyśl o tym jak o warstwie sztucznej inteligencji na pulpicie, która obejmuje wszystkie Twoje narzędzia.

Rozszerz możliwości AI na wszystkie narzędzia i cykle pracy dzięki ClickUp Brain MAX

Oto, co je wyróżnia:

Działa jako stały asystent AI w różnych aplikacjach (e-mail, dokumenty, Slack itp.)

Umożliwia przełączanie się między wieloma modelami AI w jednym miejscu, w tym GPT, Claude i Gemini

Umożliwia edycję na miejscu (przepisywanie tekstu bezpośrednio w dowolnej aplikacji)

Zawiera funkcję zamiany mowy na tekst ( ClickUp Talk to Text ), która pozwala szybciej tworzyć zadania lub zawartość

Połączenie z Twoim obszarem roboczym ClickUp umożliwia wykonywanie czynności w czasie rzeczywistym

Jak wybrać odpowiednie narzędzie dla swojego zespołu

Uprość swoją decyzję, korzystając z praktycznego schematu.

Skup się na zrozumieniu rzeczywistych potrzeb swojego zespołu, zamiast porównywać każdą funkcję.

Przeprowadź audyt obecnych narzędzi: Sporządź listę Sporządź listę wszystkich aplikacji, z których korzysta Twój zespół do zarządzania projektami, dokumentacji i komunikacji. Zidentyfikuj, gdzie dochodzi do utraty informacji lub pominięcia zadań podczas przełączania się między nimi Określ wzorce cyklu pracy: Czy Twoje projekty są zazwyczaj podobne i powtarzalne, czy też znacznie się od siebie różnią? Czy różne zespoły (np. marketingowy i operacyjny) muszą postrzegać swoją pracę w różny sposób? Weź pod uwagę ścieżkę rozwoju: Gdzie widzisz swoją firmę za rok? Jeśli planujesz podwoić liczbę pracowników lub realizować bardziej złożone projekty, wybierz narzędzie, które poradzi sobie z przyszłymi wyzwaniami, a nie tylko z obecnymi. Przetestuj w praktyce: Nie twórz tylko „projektu testowego”. Skorzystaj z bezpłatnych wersji obu platform, aby zrealizować od początku do końca mały, rzeczywisty projekt. Zwróć szczególną uwagę na to, gdzie odczuwasz opór, a gdzie nabierasz rozpędu Oceń przydatność AI: Dla małego zespołu AI może całkowicie zmienić sytuację. Wypróbuj funkcje AI każdej platformy podczas wykonywania codziennych zadań. Sprawdź, która z nich pozwala zaoszczędzić więcej czasu na pisaniu, podsumowywaniu informacji lub tworzeniu elementów do wykonania

Które narzędzie pasuje do Twojej małej firmy?

Właściwy wybór zależy całkowicie od potrzeb Twojego zespołu i filozofii cyklu pracy. Nie ma jednego „najlepszego” narzędzia, jest tylko to, które najlepiej pasuje do Ciebie.

Wybierz Asana, jeśli:

Twój zespół potrzebuje prostego, przejrzystego narzędzia do śledzenia zadań, które nie wymaga rozbudowanej personalizacji

Jesteś już zadowolony z obecnego zestawu narzędzi do obsługi dokumentów, czatu i wewnętrznych stron wiki

Możliwość rozpoczęcia pracy w ciągu kilku minut jest ważniejsza niż posiadanie platformy, która może się skalować, aby obsługiwać złożone, ewoluujące cykle pracy

Twoje projekty są zazwyczaj proste i przebiegają według stałego schematu

Wybierz ClickUp, jeśli:

Chcesz skonsolidować swoją pracę i zmniejszyć liczbę płatnych subskrypcji

Twój zespół zarządza różnymi typami projektów, które wymagają różnych widoków i niestandardowych procesów

Doceniasz wartość asystenta AI, który może pomóc w pisaniu, tworzeniu podsumowań i automatyzacji pracy

Przewidujesz rozwój swojej firmy i potrzebujesz platformy, która będzie rosła wraz z nią, bez konieczności przeprowadzania migracji w przyszłości

Oto, co Derek Clements, kierownik ds. marketingu w BankGloucester, miał do powiedzenia na temat ClickUp:

ClickUp oferuje więcej funkcji i zapewnia lepsze wrażenia użytkownika niż inne rozwiązania. Asana była najstarszym konkurentem i świetnie sprawdza się w zarządzaniu zadaniami, ale nie ma zbyt wielu funkcji wykraczających poza to… Najczęściej korzystam z podstawowych funkcji ClickUp, takich jak przestrzenie/foldery/listy oraz widok kalendarza, ponieważ są one najbardziej wszechstronne. Jeśli jednak potrzebujesz konkretnego formatu lub wizualizacji, ClickUp oferuje mnóstwo bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak śledzenie czasu, automatyzacja zadań, pulpity nawigacyjne i wiele innych.

Werdykt dla małych firm

Asana i ClickUp reprezentują dwie odmienne filozofie dotyczące sposobu zarządzania pracą. Asana zapewnia najlepsze w swojej klasie zarządzanie zadaniami, które idealnie wpisuje się w ekosystem innych wyspecjalizowanych narzędzi. ClickUp opiera się na przekonaniu, że nadmiar narzędzi jest wrogiem wydajności, i oferuje jedną, zintegrowaną przestrzeń roboczą, która zastępuje cały ten ekosystem.

Dla dzisiejszej małej firmy wybór jest oczywisty.

Zintegrowane podejście ClickUp bezpośrednio rozwiązuje współczesne problemy związane z pracą. Oferuje skalowalną platformę, na której zadania, dokumenty, czat i sztuczna inteligencja współistnieją, zapewniając Twojemu niewielkiemu zespołowi narzędzia do bardziej wydajnej pracy.

Często zadawane pytania

Czy małe firmy mogą korzystać z Free Planu ClickUp do prawdziwej pracy?

Tak, ClickUp oferuje nieograniczoną liczbę zadań i wiele widoków projektów, zapewniając małym zespołom wszystko, czego potrzebują do zarządzania projektami klientów i zadaniami wewnętrznymi od pierwszego dnia.

Jak ClickUp wypada w porównaniu z Asana w przypadku rozwijających się zespołów?

Dostosuj się do złożoności swojego zespołu dzięki szerokim możliwościom personalizacji ClickUp i natywnym funkcjom, takim jak dokumenty i Chat – nie musisz dodawać kolejnych narzędzi w miarę rozwoju firmy.

Jaki jest najszybszy sposób na migrację z Asany do ClickUp?

Przenieś swoje projekty, zadania i osoby przypisane w ciągu kilku minut, korzystając z narzędzia ClickUp do bezpośredniego importu z Asany, a także skorzystaj z naszych zasobów wprowadzających, aby szybko wdrożyć swój zespół.

