Jak stworzyć bazę wiedzy w OneNote

Większość ludzi traktuje OneNote jak cyfrowy notatnik. Zapisują coś, zapominają, gdzie to jest, i nigdy więcej tego nie odnajdują. To nie jest baza wiedzy, to cmentarzysko dobrych pomysłów.

Prawdziwa baza wiedzy działa inaczej. Łączy to, czego się uczysz, pokazuje to, czego potrzebujesz, i z czasem staje się coraz bardziej przydatna. OneNote ma wszystko, czego potrzebujesz, aby ją zbudować, jeśli wiesz, jak ją prawidłowo ustawić.

Ten przewodnik zawiera jasny, krok po kroku opisany system i wyjaśnia, jak zbudować bazę wiedzy w OneNote. Omówimy również ClickUp jako potężną alternatywę dla tych, którzy chcą posunąć swoje zarządzanie wiedzą jeszcze dalej.

Czym jest baza wiedzy w OneNote?

Baza wiedzy w OneNote to uporządkowany system z funkcją wyszukiwania, zbudowany w ramach aplikacji OneNote, w którym możesz przechowywać, organizować i tworzyć połączenia z wszystkimi rzeczami, które warto zachować.

Pomyśl o tym jak o swojej osobistej Wikipedii, zbudowanej wokół Twojej pracy, Twojego myślenia i Twojego życia. W przeciwieństwie do losowych zbiorów notatek, baza wiedzy w OneNote ma swój cel. Twoje notatki są połączone, mają spójną strukturę i są uporządkowane tak, abyś mógł łatwo znaleźć potrzebne informacje. To różnica między biblioteką a stosem książek.

Baza wiedzy w OneNote może zawierać wszystko: notatki ze spotkań, wyniki badań, standardowe procedury operacyjne (SOP), materiały referencyjne dotyczące projektów, dzienniki nauki, pomysły i wiele więcej.

📮 ClickUp Insight: Przeciętny pracownik spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeglądanie e-maili, wątków na Slacku i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w Twój obszar roboczy może to zmienić. Poznaj ClickUp Brain. Zapewnia natychmiastowy wgląd w informacje i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund — dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Prawdziwe wyniki: Zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — poprzez wyeliminowanie przestarzałych procesów zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby stworzyć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Zanim zagłębisz się w szczegóły dotyczące programu OneNote, obejrzyj ten przegląd, aby zrozumieć podstawowe zasady i najlepsze praktyki dotyczące tworzenia dowolnej wewnętrznej bazy wiedzy, z której będzie korzystał Twój zespół.

Korzyści wynikające z używania programu OneNote jako bazy wiedzy

OneNote oferuje łatwy sposób na rozpoczęcie zarządzania wiedzą. Oto kluczowe zalety:

Bez dodatkowych kosztów: Jeśli Twój zespół ma już subskrypcje Microsoft 365, możesz od razu zacząć tworzyć bazę wiedzy bez żadnych nowych wydatków

Znany interfejs: Większość pracowników miała już wcześniej do czynienia z OneNote, co znacznie skraca czas potrzebny na opanowanie programu i zachęca do korzystania z niego

Dostęp na różnych platformach: Twój zespół może przeglądać i edytować bazę wiedzy na komputerach z systemem Windows i Mac, w przeglądarkach internetowych oraz na urządzeniach mobilnych, a wszystkie zmiany są automatycznie synchronizowane

Elastyczne typy zawartości: Nie ograniczasz się tylko do tekstu. Na jednej stronie możesz osadzać obrazy, dodawać załączniki, tworzyć tabele, nagrywać notatki głosowe, a nawet dodawać odręczne diagramy

Wbudowana wyszukiwarka: Funkcja wyszukiwania w OneNote pozwala znaleźć zawartość we wszystkich Twoich notatnikach. Wykorzystuje nawet technologię optycznego rozpoznawania znaków (OCR), aby znaleźć tekst w obrazach i zrzutach ekranu.

Współpraca w czasie rzeczywistym: Wielu członków zespołu może współpracować w czasie rzeczywistym , edytując tę samą stronę jednocześnie, aby wspólnie aktualizować dokumenty.

Dostęp w trybie offline: Możesz przeglądać i edytować swoją bazę wiedzy nawet bez połączenia z Internetem. Twoje zmiany zostaną automatycznie zsynchronizowane przy następnym połączeniu z Internetem.

🧠 Ciekawostka: Jednym z najwcześniejszych przykładów instrukcji obsługi jest mechanizm z Antykithiry, starożytny grecki komputer analogowy z 100 r. p.n.e. Instrukcje były wyryte bezpośrednio na jego brązowych płytkach. Instrukcje te wyjaśniały, jak używać kół zębatych do przewidywania zaćmień i trajektorii planet, co czyniło ten mechanizm pierwszym udokumentowanym interfejsem użytkownika na świecie.

Jak stworzyć bazę wiedzy w OneNote

Stworzenie funkcjonalnej wiki w OneNote jest proste, a wstępne ustawienia zajmują mniej niż godzinę. Poniższe kroki działają w OneNote na Windows, Mac i w wersji internetowej, choć interfejs może się nieco różnić.

Te instrukcje będą proste i konkretne. 🛠️

Krok 1: Utwórz nowy notatnik

Najpierw otwórz program OneNote i wybierz opcję Nowy. Nadaj notesowi jasną, opisową nazwę, którą wszyscy zrozumieją, na przykład „Baza wiedzy firmy” lub „Wiki [działu]”.

Następnie wybierzesz miejsce, w którym chcesz ją zapisać. Ten wybór jest ważny dla udostępniania:

OneDrive: Najlepsze rozwiązanie dla osobistych baz wiedzy lub bardzo małych zespołów, w których jedna osoba zarządza udostępnianiem

SharePoint: Idealny wybór dla baz wiedzy na poziomie działu lub całej firmy. Zapisanie notatnika w witrynie SharePoint gwarantuje, że jest on własnością zespołu

🔍 Czy wiesz, że... Zanim papier z pulpy drzewnej stał się tani, wysokiej klasy dokumenty były robione na pergaminie. Była to dosłownie rozciągnięta skóra cielęca. Ponieważ była ona tak droga, skrybowie często zeskrobali stary tekst, aby napisać na nim coś nowego. Te „recyklingowane” dokumenty nazywane są palimpsestami.

Krok 2: Skonfiguruj sekcje dla kategorii

Teraz utwórz sekcje, które będą pełnić rolę głównych kategorii w Twojej bazie wiedzy. Potraktuj je jako główne rozdziały Twojej wiki.

Jeśli masz wiele tematów, możesz pogrupować powiązane sekcje w grupę sekcji. Na przykład grupa „Działy” może zawierać sekcje dotyczące marketingu, sprzedaży i inżynierii.

Zacznij od pięciu do ośmiu głównych sekcji, aby nie przytłoczyć użytkowników. Zawsze możesz dodać więcej później. Używaj jasnych, zorientowanych na działanie nazw. Na przykład „Proces wdrażania” jest znacznie lepszy niż ogólny tytuł, taki jak „Nowi pracownicy”.

Oto prosta struktura, która pomoże Ci zacząć:

Pierwsze kroki i wdrożenie

Zasady i procedury

Przewodniki po narzędziach i oprogramowaniu

Kontakty i role w zespole

Szablony i zasoby

Często zadawane pytania (FAQ)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wyrób sobie nawyk umieszczania daty ostatniej aktualizacji na górze każdej strony. Ten drobny szczegół daje czytelnikom pewność, że informacje są aktualne i wiarygodne.

Krok 3: Dodawanie i porządkowanie stron

W każdej sekcji utwórz strony dla poszczególnych artykułów, przewodników lub tematów.

Aby zbudować logiczną strukturę, możesz przekształcić strony w podstrony. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy stronę w okienku nawigacji i wybrać opcję Utwórz podstronę. Spowoduje to wcięcie strony i wizualne połączenie jej z nadrzędną stroną znajdującą się powyżej.

Spójna konwencja nazewnictwa jest kluczem do zapewnienia łatwej nawigacji po bazie wiedzy. Dobrą praktyką jest również utworzenie strony Spisu treści na początku każdej sekcji. Może ona zawierać linki do najważniejszych artykułów w danej kategorii, pełniąc rolę skróconego przewodnika po danym temacie.

Krok 4: Utwórz i sformatuj zawartość

Podczas pisania zawartości stawiaj na przejrzystość i łatwość przeglądania. Nikt nie chce czytać długich bloków tekstu. Skorzystaj z wbudowanych narzędzi formatowania w OneNote, aby Twoja zawartość była łatwa do przyswojenia.

Używaj nagłówków: Podziel długie artykuły na logiczne fragmenty za pomocą nagłówków i podnagłówków (używaj skrótów klawiszowych, np. Ctrl+Alt+1 dla nagłówka 1)

Dodaj elementy wizualne: Dobrze umieszczony zrzut ekranu lub diagram może wyjaśnić złożony proces znacznie szybciej niż sam tekst

Pisz krótkie akapity: Staraj się, aby każdy akapit zawierał dwa lub trzy zdania, dzięki czemu zawartość będzie łatwa do przeglądania na każdym urządzeniu

Oznaczaj ważne elementy: stosuj wbudowane etykiety, takie jak „Do zrobienia”, „Ważne” lub „Pytanie”, aby zwrócić uwagę na kluczowe informacje lub zadania do wykonania

Możesz również utworzyć szablon strony na podstawie istniejącej strony, co jest przydatne w przypadku powtarzających się typów dokumentów, takich jak notatki ze spotkań lub podsumowania projektów. Dzięki temu każdy wpis będzie miał spójny układ.

🔍 Czy wiesz, że... Podczas misji Apollo 11 uruchomił się alarm 1202, ponieważ komputer modułu księżycowego był przeciążony danymi. Misja została niemal przerwana. Jednak młody inżynier o imieniu Jack Garman udokumentował każdy możliwy kod błędu na „ściągawce” leżącej na jego biurku. Natychmiast rozpoznał ten kod i poinformował zespół, że można bezpiecznie kontynuować misję, ratując ją w ten sposób.

Krok 5: Połączanie stron i sekcji

To właśnie wewnętrzne linki zmieniają zwykły notatnik w prawdziwą, połączoną wiki w OneNote. Pomagają one użytkownikom odkrywać powiązane informacje bez konieczności ich wyszukiwania.

Aby utworzyć link, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę dowolnej strony lub sekcji i wybierz opcję Kopiuj link do strony/sekcji. Następnie zaznacz tekst, który chcesz przekształcić w link, i wklej go. Aby przyspieszyć cykl pracy, wpisz dwa nawiasy kwadratowe [[, a następnie nazwę strony, do której chcesz utworzyć link, a OneNote zasugeruje strony do połączenia.

Na samym początku notesu utwórz stronę z głównym indeksem zawierającym linki do każdej głównej sekcji. Dzięki temu zyskasz centralny punkt wyjścia do poruszania się po całej bazie wiedzy.

Krok 6: Udostępnianie i współpraca ze swoim zespołem

Sposób udostępniania i współpracy z zespołem zależy od tego, gdzie zapisałeś swoją bazę wiedzy. Jeśli Twój notatnik jest przechowywany w SharePoint, możesz zarządzać dostępem za pośrednictwem witryny SharePoint lub powiązanego kanału Microsoft Teams.

Jeśli plik znajduje się w OneDrive, kliknij przycisk Udostępnij w OneNote i zaproś członków zespołu przez e-mail. Możesz ustawić uprawnienia na Może edytować dla współpracowników lub Może przeglądać dla dostępu tylko do odczytu.

Lokalizacja przechowywania Najlepsze dla Metoda udostępniania OneDrive Do użytku osobistego lub w małym zespole Udostępnij poprzez zaproszenie e-mailowe SharePoint W całym dziale lub firmie Udostępniaj za pośrednictwem witryny SharePoint lub aplikacji Teams

Pamiętaj o największym limicie OneNote w zakresie udostępniania: uprawnienia są ustawiane na poziomie notesu. Nie możesz ograniczyć dostępu do konkretnej strony lub sekcji, więc odpowiednio zaplanuj strukturę notesu.

🧠 Ciekawostka: Słowo „plik” pochodzi od łacińskiego słowa filum , które oznacza „wątek”. Zanim pojawiły się foldery czy chmury cyfrowe, urzędnicy prowadzili śledzenie dokumentów, dosłownie wycinając otwór w rogu kartki i ciągnąc je ze sobą za pomocą kawałka sznurka.

Wskazówki dotyczące organizowania bazy wiedzy w OneNote

Stworzyłeś już swoją bazę wiedzy w OneNote, ale to nie koniec pracy. Bez ciągłej konserwacji nawet najlepiej zorganizowana wiki może stać się cyfrowym wysypiskiem śmieci. Prowadzi to do powrotu członków zespołu do starych nawyków, takich jak proszenie kolegów o informacje, których nie mogą znaleźć, co podważa cały sens posiadania centralnego repozytorium.

Aby temu zapobiec, musisz od samego początku ustanowić solidne ramy zarządzania projektem. Te nawyki sprawią, że Twoja baza wiedzy będzie żywym, niezawodnym źródłem informacji.

Wyznacz właściciela: Baza wiedzy bez właściciela jest jak sierota. Wyznacz jedną osobę (lub niewielki zespół), która będzie odpowiedzialna za utrzymanie struktury, archiwizację starych treści oraz zapewnienie zgodności z wytycznymi

Stwórz przewodnik stylistyczny: Prosty, jednostronicowy dokument opisujący konwencje nazewnictwa, zasady formatowania oraz sposób używania etykiet zapewni spójność zawartości, niezależnie od tego, kto ją tworzy

Korzystaj z jednolitego szablonu strony: W przypadku powtarzającej się zawartości, takiej jak poradniki lub notatki ze spotkań, utwórz i używaj szablonu. Dzięki temu każdy artykuł będzie miał przewidywalną strukturę, co ułatwi użytkownikom znalezienie potrzebnych informacji.

Archiwizuj zamiast usuwać: Gdy dokument stanie się nieaktualny, przenieś go do specjalnej sekcji Archiwum zamiast go usuwać. Dzięki temu zachowasz informacje na wypadek, gdyby kiedykolwiek były potrzebne w kontekście historycznym.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zaplanuj powtarzające się zadanie co trzy miesiące, aby przeprowadzić audyt bazy wiedzy. To okazja, by zaktualizować nieaktualną zawartość, naprawić niedziałające linki i zidentyfikować wszelkie luki informacyjne.

Ograniczenia programu OneNote jako bazy wiedzy

Twoja baza wiedzy w OneNote była świetnym początkiem, ale teraz Twój zespół się powiększa. Notatnik działa coraz wolniej, nowi pracownicy nie mogą niczego znaleźć, a Ty martwisz się, że poufne informacje są zbyt łatwo dostępne. Narzędzie, które kiedyś było rozwiązaniem, staje się częścią problemu.

To typowa ścieżka rozwoju. Chociaż OneNote sprawdza się na początku, jego ograniczenia stają się coraz bardziej widoczne wraz z rozwojem zespołu i bazy wiedzy.

Brak szczegółowych uprawnień: Nie można ograniczyć dostępu do konkretnej strony lub sekcji. Jeśli chcesz udostępnić zasady HR menedżerom, ale nie całemu zespołowi, musisz utworzyć zupełnie oddzielny notatnik, co prowadzi do Nie można ograniczyć dostępu do konkretnej strony lub sekcji. Jeśli chcesz udostępnić zasady HR menedżerom, ale nie całemu zespołowi, musisz utworzyć zupełnie oddzielny notatnik, co prowadzi do rozrostu pracy.

Ograniczona historia wersji: OneNote śledzi wersje stron, ale przywracanie zawartości lub porównywanie zmian między dwiema wersjami nie jest proste. Jeśli ktoś przypadkowo usunie ważny akapit, jego odzyskanie może stanowić wyzwanie

Brak cykli pracy zatwierdzania: Nie ma cykli pracy zatwierdzania; zawartość jest publikowana natychmiast po jej napisaniu, co może prowadzić do udostępniania niedokładnych informacji

Niespójne wyszukiwanie: Chociaż wyszukiwarka OneNote jest wydajna, w bardzo dużych notatnikach może działać wolno i zwracać nieistotne wyniki, zmuszając użytkowników do ręcznego przeglądania treści w poszukiwaniu potrzebnych informacji

Wyzwania związane ze skalowaniem: W miarę jak notes powiększa się o setki stron i osadzonych plików, napotkasz poważne wyzwania związane ze skalowaniem: wydajność spada, a prosta nawigacja oparta na zakładkach staje się nieporęczna

Brak analiz: Nie masz możliwości sprawdzenia, które artykuły są przeglądane, jakich terminów szukają użytkownicy ani które strony są nieaktualne. Jeśli chodzi o ulepszanie bazy wiedzy, działasz na ślepo.

Płaskie linkowanie: OneNote pozwala tworzyć linki do innych stron, ale nie pokazuje linków zwrotnych (czyli innych stron, które odsyłają do tej strony). Utrudnia to zrozumienie połączeń między informacjami oraz bezpieczną aktualizację lub usunięcie strony bez zrywania linków w innych miejscach

🔍 Czy wiesz, że... Wielka Biblioteka Aleksandryjska była pierwszą próbą udokumentowania Wszystkiego, co działo się w znanym świecie. Podchodzono do tego tak poważnie, że każdy statek zawijający do portu musiał przekazać swoje zwoje. Biblioteka kopiowała je, zatrzymywała oryginały, a kopie zwracała właścicielom.

ClickUp jako alternatywa dla bazy wiedzy OneNote

Porządkuj swoją dokumentację w ClickUp Docs

Zespoły często korzystają z narzędzi do robienia notatek, aby przechowywać pomysły, wyniki badań i dokumentację wewnętrzną. Z czasem notatki te tracą powiązanie z rzeczywistą pracą, której służą. Użytkownicy przeszukują wiele aplikacji, kopiują linki do czatów i tracą kontekst podczas wykonywania codziennych zadań.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki zintegrowanemu obszarowi roboczemu opartemu na sztucznej inteligencji, w którym dokumentacja współistnieje z projektami, zadaniami i dyskusjami. Wiedza pozostaje powiązana z realizacją zadań, co ogranicza rozrost rozwiązań SaaS i eliminuje ciągłe przełączanie się między kontekstami.

Twórz uporządkowaną wiedzę za pomocą ClickUp Dokumentów

Dokumenty ClickUp stanowią podstawę zarządzania wiedzą w obszarze roboczym. Zespoły organizują dokumentację wraz z zadaniami, które wspiera, dzięki czemu informacje pozostają aktualne i łatwe do znalezienia.

Załóżmy, że zespół produktowy prowadzi bazę wiedzy służącą do wdrażania nowych inżynierów. Tworzy on dokument zatytułowany „Przewodnik wdrażania programistów”, który zawiera instrukcje ustawień, standardy kodowania oraz linki do narzędzi wewnętrznych. Ten sam dokument jest bezpośrednio połączony z zadaniami wdrażania w ClickUp, dzięki czemu każdy nowy pracownik ma dostęp do dokumentacji podczas wykonywania wymaganych kroków.

Narzędzia do edycji tekstu sformatowanego w aplikacji Docs ułatwiają porządkowanie i przeglądanie dokumentacji. Zespoły mogą przejrzyście formatować informacje za pomocą:

Nagłówki porządkujące duże sekcje dokumentacji

Tabele zawierające listę uporządkowanych danych, takich jak parametry API lub dostęp do narzędzi

Emoji podkreślające kluczowe uwagi lub szybkie wskazówki

Bloki kodu zawierające przykłady techniczne lub skrypty

Na przykład podręcznik programisty może zawierać tabelę z listą środowisk testowych i produkcyjnych, a bloki kodu mogą przechowywać przykładowe żądania API, które inżynierowie kopiują podczas ustawień.

Organizuj informacje w logiczny sposób, korzystając z podstron

Wraz z rozwojem dokumentacji struktura staje się kluczowa. ClickUp Docs oferuje wsparcie dla zagnieżdżonych podstron, które tworzą przejrzystą hierarchię wiedzy.

Organizuj hierarchie wiedzy za pomocą podstron ClickUp Document

Na przykład zespół marketingowy tworzy centralny dokument „Baza wiedzy o marce”. Podstrony dzielą zawartość na sekcje, takie jak wytyczne dotyczące komunikacji marki, szablony mediów społecznościowych, schematy planowania kampanii oraz listy kontrolne do weryfikacji zawartości.

Każda podstrona poświęcona jest jednemu tematowi, co ułatwia nawigację nawet w przypadku rozbudowy dokumentacji.

Dokumentacja często wymaga wyjaśnień lub aktualizacji. ClickUp Docs oferuje wsparcie dla komentarzy i wzmianek, dzięki czemu rozmowy pozostają powiązane z zawartością.

Omów zmiany w dokumentacji, korzystając z komentarzy w ClickUp Docs

Załóżmy, że menedżer produktu przegląda dokument dotyczący planu działania i zauważa nieaktualne informacje o funkcjach.

Zaznaczają sekcję, oznaczają kierownika ds. inżynierii i proszą o zaktualizowane osie czasu. Inżynier odpowiada w tym samym wątku komentarzy i natychmiast edytuje dokument. Zespoły rozwiązują pytania bez otwierania oddzielnych narzędzi komunikacyjnych w miejscu pracy.

Posłuchaj opinii prawdziwego użytkownika aplikacji:

Korzystam z ClickUp na każdym kroku. Jest to podstawowy element mojego codziennego cyklu pracy, planowania projektów i bazy wiedzy. Bardzo podoba mi się to, że wszystko znajduje się w jednym miejscu. Przez lata korzystałem z wielu narzędzi, które pomagały mi śledzić postępy w pracy, a ClickUp rozwiązuje wszystkie moje problemy. Podoba mi się elastyczność, jaką oferuje ClickUp – stworzyłem tak wiele list, od zarządzania zadaniami, remontów, zarządzania projektami, projektów oprogramowania, inwestycji w nieruchomości, protokołów ze spotkań i informacji o śledzeniu. Uważam, że jest to niezbędne narzędzie dla każdej firmy – od jednoosobowych działalności po większe korporacje.

Natychmiastowe wyszukiwanie informacji dzięki ClickUp Brain

Wraz z rozwojem dokumentacji wyszukiwanie staje się niezbędne. ClickUp Brain pomaga zespołom wyszukiwać odpowiedzi w dokumentach, zadaniach i rozmowach.

Uzyskaj wgląd w dokumentację za pomocą ClickUp Brain

Załóżmy, że Success Manager potrzebuje aktualnej polityki eskalacji dla kont Enterprise. Zamiast przeglądać wiele dokumentów, zadaje pytanie bezpośrednio ClickUp Brain.

📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Podsumuj proces eskalacji w Enterprise i przygotuj listę odpowiedzialnych zespołów.

ClickUp Brain analizuje istniejące dokumenty i zwraca zwięzłe wyjaśnienie wraz z linkami do odpowiedniej dokumentacji.

Ogranicz rozrost AI dzięki ClickUp Brain MAX

Wiele zespołów korzysta z oddzielnych narzędzi AI do pisania, wyszukiwania i streszczania informacji. ClickUp Brain MAX centralizuje te funkcje w obrębie obszaru roboczego ClickUp.

Na przykład kierownik ds. badań dyktuje notatki ze spotkania za pomocą funkcji „Talk to Text”. Brain MAX przekształca wypowiedziane słowa w uporządkowaną dokumentację w dokumencie.

Później ten sam system przeszukuje zadania, dokumenty i dyskusje projektowe, aby wyświetlić odpowiedni kontekst. Zespoły ograniczają fragmentację narzędzi i utrzymują jedną inteligentną warstwę wiedzy w całym obszarze roboczym.

Wyszukuj informacje w obszarze roboczym ClickUp za pomocą ClickUp Brain MAX

ClickUp oferuje również wsparcie dla dostępu mobilnego, dzięki czemu wiedza jest dostępna poza środowiskiem komputerowym. Aplikacja mobilna umożliwia dostęp do dokumentów w trybie offline, dzięki czemu zespoły mogą przeglądać dokumentację podczas podróży, pracy w terenie lub przy ograniczonym zasięgu sieci.

Po ponownym połączeniu urządzenia aktualizacje są synchronizowane automatycznie, co pozwala zachować spójność w całym obszarze roboczym.

Stwórz bazę wiedzy, która będzie Ci służyć, korzystając z ClickUp

OneNote to praktyczny punkt wyjścia do stworzenia bazy wiedzy, zwłaszcza dla zespołów działających już w ekosystemie Microsoft. Jej powodzenie zależy w większym stopniu od ustalenia jasnej struktury, konsekwentnej konserwacji i jasnego przypisania własności — zasad, które mają kluczowe znaczenie dla każdego kluczowego procesu, od zarządzania wiedzą po ustalanie celów związanych z wdrażaniem nowych pracowników.

Jednak wraz z rozwojem zespołu rosną również Twoje potrzeby w zakresie zarządzania wiedzą.

W tym zakresie ClickUp wyróżnia się jako bardziej skalowalna alternatywa. Zamiast oddzielać dokumentację od realizacji zadań, ClickUp łączy wiedzę bezpośrednio z pracą. Dzięki funkcji Docs zespoły tworzą uporządkowaną, zagnieżdżoną dokumentację, która funkcjonuje równolegle z projektami i zadaniami.

Wraz z rozwojem dokumentacji ClickUp Brain zmienia sposób, w jaki zespoły wyszukują i pobierają informacje. Dodaj wbudowane komentarze, wzmianki, historię wersji, szablony i dokumentację połączoną z zadaniami, a otrzymasz inteligentny system, który ewoluuje wraz z Twoim cyklem pracy.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Czy wielu członków zespołu może jednocześnie edytować bazę wiedzy w OneNote?

Tak, OneNote oferuje wsparcie dla współtworzenia w czasie rzeczywistym, co oznacza, że wiele osób może jednocześnie edytować tę samą stronę i na bieżąco widzieć zmiany wprowadzane przez innych

2. Jak wiki w OneNote wypada w porównaniu z dedykowanym oprogramowaniem do tworzenia baz wiedzy?

OneNote świetnie sprawdza się w przypadku podstawowych potrzeb, ale brakuje mu zaawansowanych funkcji, takich jak szczegółowe uprawnienia, cykle pracy i analityka, które zapewniają dedykowane narzędzia do tworzenia baz wiedzy, umożliwiając lepsze zarządzanie i skalowalność

3. Czy OneNote nadaje się do stworzenia bazy wiedzy dla całej firmy?

Rozwiązanie to może sprawdzić się w mniejszych organizacjach, ale większe firmy często napotykają problemy związane z uprawnieniami, wydajnością i zarządzaniem zawartością, co sprawia, że dedykowane rozwiązanie jest bardziej praktycznym wyborem

4. Co stanie się z moją bazą wiedzy w OneNote, jeśli ktoś opuści zespół?

Jeśli notes jest przechowywany na udostępnionej witrynie SharePoint, pozostaje dostępny. Jeśli jednak był przechowywany na osobistym koncie OneDrive odchodzącego pracownika, administrator będzie musiał przenieść własność przed dezaktywacją konta, aby zapobiec utracie danych.