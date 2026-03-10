Przykłady cyklu pracy superagenta AI: 12 praktycznych zastosowań w ClickUp

Łatwo jest ekscytować się agentami AI, gdy ogląda się dopracowane prezentacje i słyszy wielkie obietnice. Potem jednak siadasz, aby skonfigurować takiego agenta do własnej pracy... i zaczynają pojawiać się pytania.

Gdzie to pasuje? Czym powinno się zajmować? Czego powinno unikać?

Super agenci ClickUp AI przejmują powtarzalne elementy Twojej pracy i uczą Twoje środowisko pracy, jak konsekwentnie je obsługiwać. Jeśli wszystko zostanie zrobione prawidłowo, otrzymasz system, który działa równolegle z Twoim zespołem, zaznacza ważne sprawy i posuwa pracę do przodu bez konieczności dodatkowego porządkowania.

W tym przewodniku znajdziesz 12 praktycznych przykładów cyklu pracy superagenta opartych na rzeczywistej, codziennej pracy w ClickUp.

Zacznijmy! 🤩

Czym jest superagent?

Superagent ClickUp to oparty na AI członek zespołu, który może planować, analizować i wykonywać wieloetapowe cykle pracy, korzystając z aktualnego kontekstu z Twojego obszaru roboczego. Przyspiesz cykl pracy dzięki superagentom w ClickUp

W przeciwieństwie do podstawowej automatyzacji procesów biznesowych, która działa na podstawie stałych wyzwalaczy, agenci ci dostosowują się do tego, co dzieje się w Twoich projektach, zadaniach ClickUp, dokumentach i wątkach czatu, a następnie podejmują działania przy użyciu odpowiednich narzędzi i danych.

Oto, co odróżnia je od innych narzędzi AI zwiększających wydajność:

Domyślna świadomość kontekstu: pobiera aktualny kontekst z określonych zadań, dokumentów, komentarzy i wiadomości czatu, aby podejmować decyzje.

Wielostopniowy projekt: realizuje pełne cykle pracy od początku do końca: odczytuje zadanie, bada kontekst, aktualizuje dokument, powiadamia właścicieli i sporządza projekt dalszych działań.

Stworzony z myślą o współpracy: działa jak członek zespołu w działa jak członek zespołu w ClickUp Chat i zadaniach; można go uruchomić ręcznie lub ustawić tak, aby działał automatycznie zgodnie z harmonogramem.

Konfigurowalny i ograniczony: pozwala dokładnie kontrolować, do których narzędzi i źródeł danych ma dostęp, w tym do wybranych aplikacji zewnętrznych.

Projekt z udziałem człowieka: wymaga zatwierdzenia przez człowieka w przypadku krytycznych działań, a każdy krok jest rejestrowany w celu zapewnienia widoczności.

Uczy się z biegiem czasu: dostosowuje się na podstawie informacji zwrotnych i poprzednich wyników w miarę powtarzania się cykli pracy.

Skonfiguruj wieloetapowe cykle pracy za pomocą dostosowywalnych narzędzi i źródeł danych dzięki ClickUp Super Agents

Ciekawi Cię, jak naprawdę działają super agenci? Obejrzyj ten krótki filmik wyjaśniający, zanim przejdziemy do przykładów, które możesz od razu wykorzystać! 👇🏽

Anatomia doskonałego cyklu pracy superagenta

Cykl pracy superagenta to zdefiniowany łańcuch danych wejściowych, reguł, narzędzi i kontroli, który przekształca surowe sygnały w Twoim obszarze roboczym w spójne, możliwe do weryfikacji wyniki. Celem nie jest automatyzacja wszystkiego, ale zwiększenie wydajności operacyjnej poprzez zaprojektowanie jednej niezawodnej ścieżki od sygnału do wyniku, która może być powtarzana bez powodowania błędów.

Każdy skuteczny cykl pracy ma podobną strukturę, nawet jeśli zmienia się przypadek użycia. Oto, co oznacza każda część w praktyce i jak współdziałają one ze sobą. 👇

Wprowadź dane

Wszystko zaczyna się od sygnału lub danych wejściowych. Sygnałem tym może być aktualizacja zadania, nowy dokument, wiadomość na czacie, notatki ze spotkania, przesłanie formularza, a nawet zmiana statusu.

Konkretne, stabilne dane wejściowe prowadzą do przewidywalnych wyników, podczas gdy niejasne dane wejściowe powodują niejasne wyniki. Każdy cykl pracy powinien rozpoczynać się od standardowego typu danych wejściowych, aby agent zawsze wiedział, na co reaguje.

📌 Przykład: Aby lepiej zrozumieć anatomię, przyjrzyjmy się codziennemu przygotowaniu agenta ds. obsługi klienta, którego zadaniem jest przeglądanie kalendarza menedżera ds. obsługi klienta pod kątem spotkań z klientami i pomoc w przygotowaniu się do każdego spotkania w kontekście. Tak wygląda wpis agenta: Gromadzi własne dane, skanując odpowiednie narzędzia, takie jak kalendarz, wątki Gmaila, dokumenty ClickUp i inne.

Wyzwalacz

Nic nie powinno działać „tylko dlatego, że coś się zmieniło”. Wyzwalacz określa, kiedy cykl pracy może się rozpocząć. Jest to moment, w którym agent może podjąć działanie na podstawie wprowadzonych danych. Wyzwalacz może być ręczny, np. etykieta agenta, lub automatyczny, np. zmiana statusu, harmonogram lub automatyzacja.

Wyzwalacze mają na celu zapobieganie przypadkowym uruchomieniom i powielaniu pracy. Gdy ta część jest niedopracowana, cykle pracy mogą szybko stać się chaotyczne.

📌 Przykład: W naszym przykładzie Daily Client Prep Agent ma być uruchamiany codziennie o godz. 8:00. Poza tym może być również uruchamiany jako wyzwalacz, gdy ktoś zrobi wzmiankę o nim w obszarze roboczym ClickUp, wyśle mu bezpośrednią wiadomość w czacie ClickUp lub przypisze mu zadanie ClickUp.

🔍 Czy wiesz, że... Termin „agent oprogramowania ” zyskał na popularności w latach 80. i 90. XX wieku, wraz z rozwojem badań nad rozproszoną sztuczną inteligencją (DAI) i autonomicznymi systemami zorientowanymi na cele. W tym okresie naukowcy przeszli od tworzenia pasywnych programów opartych na regułach do tworzenia aktywnych i coraz bardziej autonomicznych „agentów”, zdolnych do działania w imieniu użytkowników w złożonych, dynamicznych środowiskach.

Reguły decyzyjne

Reguły decyzyjne określają granice cyklu pracy. Wyjaśniają, na co agent powinien reagować, co powinien ignorować oraz kiedy powinien zatrzymać się i eskalować sprawę.

To tutaj znajdują się predefiniowane reguły „nie rób nic”. Przykłady z życia wzięte obejmują pomijanie elementów o niskim priorytecie, eskalowanie w przypadku braku wymaganych danych lub wstrzymywanie w przypadku niekompletnego kontekstu. Reguły decyzyjne są główną warstwą kontrolną, która utrzymuje agenta w zakresie i zapobiega ryzykownej automatyzacji.

📌 Przykład: Co się dzieje w dniu, w którym nie są zaplanowane żadne spotkania z klientami? Zasady decyzyjne pomagają Daily Client Prep Agent w takich konkretnych sytuacjach/przypadkach granicznych.

Gdy agent wie, że powinien podjąć działanie, ta warstwa określa, w jaki sposób może to zrobić. Może to oznaczać tworzenie lub aktualizowanie złożonych zadań, pobieranie danych z dokumentów, redagowanie wiadomości, pobieranie kontekstu ze źródła wiedzy firmy lub powiadamianie właścicieli. Im bardziej spójny jest ten zestaw, tym bezpieczniejszy staje się cykl pracy.

Ograniczenie narzędzi i uprawnień zmniejsza skutki uboczne i ułatwia przewidywanie, co agent może zmienić, a czego nie.

📌 Przykład: Aby móc wykonywać przypisane mu zadania, agent ds. codziennego przygotowania klientów musi mieć dostęp do kalendarza menedżera konta, Gmaila oraz dokumentów/obszaru roboczego ClickUp. Umiejętności agenta (możliwość dostępu do narzędzi), wiedza i pamięć pomagają mu wykonywać powierzone zadania.

🔍 Czy wiesz, że... Automatyzacja procesów robotycznych (RPA) zaczęła zyskiwać na popularności na początku XXI wieku, zwłaszcza w bankowości i ubezpieczeniach. Wczesne narzędzia RPA naśladowały działania człowieka w interfejsie użytkownika — klikanie przycisków, kopiowanie danych i wypełnianie formularzy — bez konieczności głębokiej integracji z systemami zaplecza.

Format wyjściowy

Twoja definicja „zrobione” nigdy nie powinna być niejednoznaczna. Format wyjściowy określa kształt wyniku za każdym razem. Przykłady obejmują zadanie utworzone z wypełnionymi określonymi polami niestandardowymi, dokument zaktualizowany ze stałym układem sekcji lub wiadomość sporządzona ze standardowym tematem i listą kontrolną kolejnych kroków.

Strukturalne wyniki sprawiają, że rezultaty można przeglądać, kontrolować i łatwo ponownie wykorzystać. Odpowiedzi w formie dowolnej nie skalują się dobrze, ponieważ trudniej je zweryfikować i trudniej na ich podstawie podjąć działania w dalszej części procesu.

Punkty kontrolne obsługiwane przez ludzi

Nie wszystko powinno przebiegać od początku do końca bez przerwy. Punkty kontrolne to momenty, w których cykl pracy jest przekazywany danej osobie, zanim nastąpi coś ważnego. Właśnie wtedy następują zatwierdzenia, potwierdzenia lub edycje.

Celem jest zapewnienie bezpiecznego przekazywania zadań, gdy ich wyniki mają wpływ na klientów, pieniądze lub zobowiązania dotyczące dostaw. Punkty kontrolne sprawiają, że automatyzacja cyklu pracy staje się kontrolowanym systemem, a nie czarną skrzynką.

Pomiar

Ten element określa, w jaki sposób można stwierdzić, że cykl pracy faktycznie działa. Jeśli nie zostanie on zmierzony, nie można stwierdzić, czy cykl pracy jest pomocny, czy też po cichu powoduje problemy.

Wskaźniki pomiarowe obejmują zaoszczędzony czas, przetworzoną ilość danych, wskaźnik błędów, uniknięte przeróbki i jakość wyników. Jasne wskaźniki pozwalają łatwo dostrzec, kiedy należy dostosować reguły decyzyjne, dane wejściowe lub wyniki.

Aby zaprojektować cykle pracy, które sprawdzają się w rzeczywistych operacjach, stosuj następującą zasadę:

Wybierz jeden powtarzalny wynik: Zaprojektuj cykle pracy w taki sposób, aby dawały one jeden spójny wynik. Próba rozwiązania wielu wyników w jednym cyklu pracy powoduje rozgałęzienia logiczne, niejasne wyniki i wyższy wskaźnik niepowodzeń.

Określ granice i zasady „nie podejmuj żadnych działań/eskaluj”: Wdrażaj zasady decyzyjne w sposób jednoznaczny, aby opisać, kiedy agent powinien przerwać, pominąć lub eskalować zadanie. Tego rodzaju Wdrażajzasady decyzyjne w sposób jednoznaczny, aby opisać, kiedy agent powinien przerwać, pominąć lub eskalować zadanie. Tego rodzaju zarządzanie wiedzą zapobiega przypadkowym działaniom, gdy kontekst jest niekompletny lub wykracza poza zakres.

Korzystaj z minimalnych uprawnień i wiarygodnych źródeł wiedzy: przyznaj dostęp tylko do przyznaj dostęp tylko do przestrzeni ClickUp , folderów, dokumentów i źródeł zewnętrznych niezbędnych do zakończenia cyklu pracy. Ograniczony dostęp pomaga w zarządzaniu ryzykiem i poprawia jakość wyników.

Wymagaj ustrukturyzowanych wyników: Określ formaty, które zespół może skanować, zatwierdzać i ponownie wykorzystywać. Standardowe struktury sprawiają, że cykle pracy są przewidywalne i bezpieczne do skalowania.

Przeprowadź pilotaż z małą grupą przed skalowaniem: Uruchom cykl pracy z ograniczoną liczbą użytkowników i rzeczywistymi danymi wejściowymi. Obserwuj, gdzie łamane są zasady podejmowania decyzji, gdzie wyniki wymagają poprawy i gdzie konieczna jest interwencja człowieka.

🚀 Zaleta ClickUp: Jeśli patrzysz na ekran ustawień Super Agent i zastanawiasz się: „No dobrze... co mam mu kazać zrobić?”, ClickUp Brain jest Twoim skrótem. ClickUp Brain to wbudowana sztuczna inteligencja kontekstowa, która ma pełną widoczność w Twoich zadaniach, dokumentach, projektach, komentarzach i wiedzy. Możesz jej używać jak partnera do przemyśleń podczas projektowania i ulepszania cykli pracy Super Agent. W rzeczywistych cyklach pracy możesz używać ClickUp Brain do: Sprawdź skrajne przypadki , pytając, co się stanie, gdy zadania będą opóźnione, zablokowane lub niekompletne.

Udoskonal wyzwalacze i działania , aby Twój Agent działał we właściwym czasie, a nie losowo.

Debuguj niejasne zachowania, prosząc ClickUp Brain o podsumowanie działań agenta i ich przyczyn. Opracuj jasne instrukcje dla superagenta, opisując cykl pracy AI prostym językiem za pomocą ClickUp Brain.

12 przykładów cyklu pracy superagenta

Przykłady te pokazują, jak super agenci wpisują się w codzienną pracę w ClickUp. Każdy cykl pracy ma na celu zainspirowanie Cię do wykorzystania i dostosowania pomysłów, które pozwolą kontynuować projekty lub ograniczyć wymianę informacji między zespołami.

1. Superagent ds. raportowania statusu

Zamień ostatnią aktywność w pracy na przejrzyste, łatwe do przejrzenia aktualizacje statusu dzięki agentowi ClickUp Status Reporter Agent.

Agent Status Reporter zapewnia zawsze aktualny widok rzeczywistego postępu prac. Odczytuje zmiany statusu zadań, terminy, komentarze, przeszkody i zależności w wybranych przestrzeniach lub folderach, a następnie przekształca te informacje w krótką, czytelna aktualizację postępów. Można go uruchamiać zgodnie z harmonogramem lub używać jako wyzwalacza na podstawie zmiany statusu projektu.

📌 Przykład: Prowadzisz wielofunkcyjne wdrożenie z udziałem inżynierów, specjalistów ds. kontroli jakości i marketingu w różnych przestrzeniach. W każdy piątek superagent skanuje zadania oznaczone tagiem „milestone” (kamień milowy) związane z wdrożeniem, zaznacza, co zostało dostarczone w danym tygodniu, co się opóźniło i co jest blokowane przez proces zatwierdzania.

Publikuje przejrzyste podsumowanie w kanale projektu i aktualizuje cotygodniowy dokument dotyczący statusu. Gdy krytyczna zależność jest opóźniona, wyraźnie ją zaznacza, zamiast ukrywać ją w długiej liście zadań.

💬 Przykładowa podpowiedź:

W każdy piątek o godz. 16:00 przejrzyj wszystkie zadania połączone z kamieniem milowym „Launch Q2”. Podsumuj zadania zakończone, elementy zablokowane i wszystko, co może stanowić zagrożenie w przyszłym tygodniu. Opublikuj aktualizację w kanale #launch-status i zaktualizuj dokument Weekly Status Doc.

Jeśli jakiekolwiek zadanie oznaczone jako „Krytyczne” jest opóźnione o ponad 24 godziny, umieść je w osobnej sekcji „Wymaga uwagi” i dodaj wzmiankę o tym do informacji dla właściciela.

Ignoruj zadania o statusie „Backlog”

🎯 Studium przypadku: aktualizacje statusu projektu AI za pomocą superagentów ClickUp Illia Shevchenko, założyciel sProcess i zweryfikowany ClickUp Consultant, zauważył powracający problem, z którym borykał się jeden z jego klientów. Liderzy chcieli szybkich aktualizacji projektów. Programiści musieli przerywać pracę, aby je sporządzać. W związku z tym stworzył małego superagenta ClickUp o nazwie Website Project Status Sync Agent. Zamiast prosić zespół o sporządzanie raportów, agent odczytuje rzeczywistą aktywność zadań w ClickUp i automatycznie generuje aktualizacje projektu na poziomie kierowniczym. Zespół realizacyjny kontynuuje pracę w normalnym widoku zadań, podczas gdy agent synchronizuje trackery. W rezultacie kierownictwo otrzymuje natychmiastowy podgląd postępów, zatorów i obszarów wymagających uwagi — bez konieczności organizowania spotkań, sprawdzania statusu lub ręcznego raportowania.

Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób ClickUp Super Agents może zautomatyzować raportowanie, koordynację lub aktualizacje projektów w całej organizacji, zespół ClickUp może pomóc Ci w zaprojektowaniu i wdrożeniu tych rozwiązań na dużą skalę.

2. Menedżer priorytetów Super Agent

Monitoruj aktywne zadania w całym obszarze roboczym i wykrywaj pilne zadania dzięki menedżerowi priorytetów ClickUp

Priority Manager Agent sprawdza terminy, zależności, umowy SLA i zmiany statusu wszystkich aktywnych zadań i dostosowuje priorytet zadań w przypadku zmiany warunków. Gdy zadania na wyższym poziomie ulegają opóźnieniu, zadania na niższym poziomie automatycznie przesuwają się w górę.

📌 Przykład: Twój zespół dostawczy obsługuje zgłoszenia klientów zgodnie z zobowiązaniami SLA. Zadanie, które było „normalne”, nagle staje się pilne, ponieważ nastąpiło opóźnienie w realizacji zależności, a czas SLA ucieka.

Agent wykrywa ryzyko, podnosi priorytet do „Wysoki” i komentuje zadanie, wyjaśniając dlaczego. Jeśli SLA nie jest już zagrożone, obniża priorytet i zostawia notatkę, aby zespół nie musiał nadal gaszać starych pożarów.

💬 Przykładowa podpowiedź:

Monitoruj zadania w folderze „Zgłoszenia klientów”. Jeśli termin wykonania zadania zgodnie z umową SLA upływa w ciągu 48 godzin, ustaw priorytet na „Wysoki” i dodaj komentarz wyjaśniający ryzyko.

Jeśli zależność jest opóźniona i blokuje inne zadanie, podnieś priorytet zablokowanego zadania o jeden poziom.

Nie zmieniaj priorytetów zadań oznaczonych jako „krytyczne” bez zaznaczenia ich do weryfikacji przez człowieka.

🧠 Ciekawostka: Na początku lat 70. XX wieku na Uniwersytecie Stanforda opracowano system MYCIN służący do diagnozowania infekcji bakteryjnych i zalecania antybiotyków. Wykorzystywał on oparty na regułach silnik „jeśli to, to” i w kontrolowanych testach osiągał wyniki porównywalne z wynikami specjalistów chorób zakaźnych.

3. Agent wypełniający pola Super Agent

Wnioskuj i dostosowuj priorytet zadań na podstawie pilności, terminów i słów kluczowych, korzystając z ClickUp Field Filler Agent.

Bałagan w danych dotyczących zadań zazwyczaj nie jest niczyją winą. Ludzie działają szybko, pomijają dodawanie istotnych informacji w polach niestandardowych i zakładają, że ktoś inny później to uporządkuje. ClickUp Field Filler Super Agent zajmuje się tym porządkowaniem w tle.

Gdy pojawiają się nowe zadania z brakującymi lub niespójnymi polami, wypełnia podstawowe informacje, korzystając z reguł obszaru roboczego, szablonów cyklu pracy i wzorców z poprzednich zadań. Pobiera kontekst z tytułów, opisów, połączonych dokumentów i źródeł żądań, aby zachować porządek w obszarze roboczym.

📌 Przykład: Twój zespół operacyjny wrzuca szybkie zadania wewnętrzne do ClickUp. Większość z nich ma tylko tytuł, np. „Napraw eksport rozliczeń”, i nie ma właściciela, zespołu ani priorytetu. Agent czyta nazwę zadania, połączoną z obszarem rozliczeń, przypisuje do właściciela operacji finansowych, ustawia priorytet na podstawie słów kluczowych „rozliczenia” i „eksport” oraz stosuje odpowiedni status cyklu pracy.

💬 Przykładowa podpowiedź:

Gdy nowe zadanie jest tworzone w „Support Intake”, automatycznie wypełniaj kategorię, właściciela i SLA na podstawie słów kluczowych w opisie i zespole wnioskodawcy.

Jeśli brakuje priorytetu, należy go wywnioskować na podstawie sformułowań wskazujących na pilność, takich jak „zablokowane”, „pilne” lub „problem produkcyjny”.

Jeśli nie można z całą pewnością ustalić wymaganych pól, zostaw komentarz z prośbą o wyjaśnienie do osoby zgłaszającej i nie przypisuj zadania.

📮 ClickUp Insight: 25% osób uważa, że agenci AI mogą pomóc im w utrzymaniu porządku. I mają rację. Specjalistyczni agenci AI mogą pomóc Ci zachować porządek, realizując zadania, przypisując własność, ustalając terminy i zajmując się rutynowymi czynnościami, które w przeciwnym razie zostałyby opóźnione. Jednak działa to tylko wtedy, gdy agent może podjąć działania w imieniu innej osoby w odpowiednich granicach. Działając w ramach ujednoliconego obszaru roboczego, w którym zadania, pliki i wcześniejsze interakcje są już połączone, super agenci dziedziczą te same uprawnienia na poziomie użytkownika, co osoby, którym świadczą wsparcie. Oznacza to, że mogą podejmować działania (przesuwać zadania do przodu, aktualizować statusy lub odpowiedzialnie przekazywać informacje) bez przekraczania uprawnień lub konieczności ciągłego nadzoru.

4. Planer podziału pracy Super Agent

Skorzystaj z narzędzia Work Breakdown Planner, aby przekształcić zadania nadrzędne w jasne, możliwe do wykonania podzadania z osobami przypisanymi i terminami wykonania.

Work Breakdown Planner zamienia niejasne zadania nadrzędne w jasny, możliwy do weryfikacji plan realizacji, ale tylko wtedy, gdy wyraźnie wykonasz wzmiankę @w zadaniu lub przypiszesz do niego.

Odczytuje pełny kontekst zadania (opis, komentarze, istniejące podzadania, terminy wykonania i osoby przypisane), wyszukuje podobne zadania w Twoim obszarze roboczym, jeśli jest to pomocne, i tworzy uporządkowaną listę 3–10 podzadań wraz z sugerowanymi właścicielami i osiami czasu. W komentarzach do zadania zobaczysz proponowany podział, który w razie potrzeby możesz dostosować i zatwierdzić przed dodaniem jakichkolwiek podzadań.

📌 Przykład: Lider zespołu @daje wzmiankę o agencie w zadaniu nadrzędnym o nazwie „Przeniesienie systemu rozliczeniowego do nowego dostawcy” i dodaje cel oraz termin realizacji w komentarzu.

Agent odpowiada, przedstawiając wstępny plan: odkrycie, mapowanie danych, ustawienia migracji, kontrola jakości i przełączenie, wraz z sugerowanymi właścicielami i terminami. Kierownik projektu prosi o połączenie dwóch kroków i zmianę jednego właściciela. Po zatwierdzeniu agent tworzy ostateczne podzadania w ramach zadania nadrzędnego.

💬 Przykładowe podpowiedzi:

@Work Breakdown Planner, podziel to zadanie nadrzędne na 5–8 podzadań. Cel: ___. Termin: ___. Preferowani właściciele/role: ___. Ograniczenia: ___

@Work Breakdown Planner proponuje podział tego zadania. Pogrupuj kroki według faz i zaproponuj terminy wykonania. Nie twórz niczego, dopóki nie potwierdzę.

@Work Breakdown Planner, przygotuj prosty podział (maksymalnie 5 podzadań). Jeśli brakuje szczegółów, zadaj jedno pytanie wyjaśniające przed zaproponowaniem planu.

5. Codzienny briefing dotyczący priorytetów Super Agent

Wykorzystaj narzędzie Daily Priority Briefer Super Agent, aby wyeksponować ważne nadchodzące zadania oraz zadania nieaktualne/potencjalnie zablokowane.

Daily Priority Briefer skanuje wszystkie otwarte zadania przypisane do Ciebie i zamienia długą, nieuporządkowaną listę zadań w krótki, przejrzysty plan na dany dzień. Wskazuje zadania wymagające natychmiastowej uwagi, wyświetla zadania przeterminowane, pokazuje podgląd zadań na najbliższe pięć dni roboczych i zwraca uwagę na zadania, które zbyt długo pozostawały bez działania.

📌 Przykład: O godz. 9:00 w dzień powszedni kierownik projektu otrzymuje wiadomość z krótkim podsumowaniem: dwa zaległe działania następcze dotyczące dostawców, trzy elementy „do zrobienia dzisiaj” związane z nadchodzącą premierą produktu oraz jedna recenzja projektu, która od tygodnia pozostaje w zawieszeniu. Dzięki temu można przejrzeć listę w mniej niż minutę i zacząć od zaległych działań następczych.

💬 Przykładowa podpowiedź:

Codziennie o godz. 9:00 rano podsumowuję zaległe zadania, dzisiejsze terminy i wszelkie nowe @wzmianki. Sugeruję trzy najważniejsze działania, które należy wykonać w pierwszej kolejności.

Jeśli jakieś zadanie jest zablokowane i przypisane do mnie, zgłoś to osobno, podając, kto je blokuje.

Nie dodawaj zadań o statusie „Backlog” lub „Someday”.

🎯 Studium przypadku: Priorytetyzacja zadań AI za pomocą ClickUp Super Agents Yvonne „Yvi” Heimann, ClickUp Verified Consultant i trenerka efektywności biznesowej, borykała się z dobrze znanym problemem: zbyt dużą liczbą zadań, zbyt wieloma sygnałami i brakiem jasnej odpowiedzi na pytanie co jest dziś ważne. Dlatego stworzyła w ClickUp narzędzie Daily Focus Super Agent. Każdego dnia roboczego o godz. 8:00 agentka przegląda swój obszar roboczy — zadania, terminy, wzmianki i działania — i wysyła wiadomość z trzema najważniejszymi priorytetami na dany dzień, oznaczonymi jako Do, Decide lub Delegate. Teraz, zamiast przeglądać pulpity nawigacyjne i Skrzynki odbiorcze, każdego ranka zaczyna pracę od przejrzystej listy zadań gotowych do podjęcia decyzji.

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób ClickUp Super Agents może pomóc w koordynacji pracy, ustalaniu priorytetów lub automatyzacji procesu podejmowania decyzji w całej organizacji?

6. Menedżer zatwierdzeń Super Agent

Dzięki menedżerowi zatwierdzania super agenta możesz szybko i niezawodnie przedstawiać członkom zespołu aktualny status zatwierdzeń, gdy tylko o to poproszą.

Proces zatwierdzania często utyka, gdy nie jest jasne, kto jest odpowiedzialny za dane zadanie i w jakim terminie ma ono zostać wykonane. Menedżer zatwierdzania zarządza przepływem zatwierdzania w ClickUp, kierując zadania do odpowiednich osób zatwierdzających, prowadząc śledzenie odpowiedzi uwzględniających kontekst i zapewniając widoczność ścieżki zatwierdzania w jednym miejscu. Dzięki temu praca nie jest kontynuowana, dopóki nie zostanie sprawdzona przez odpowiednią osobę.

📌 Przykład: Kiedy zadanie przechodzi do statusu „Wymaga zatwierdzenia”, agent przekazuje je osobie odpowiedzialnej za zatwierdzanie wymienionej w zadaniu, publikuje krótkie podsumowanie zmian i czeka na odpowiedź, zanim pozwoli na przejście do kolejnego statusu.

💬 Przykładowa podpowiedź:

Gdy zadanie przechodzi do statusu „Wymaga zatwierdzenia”, przypisz je do osoby zatwierdzającej wymienionej w polu „Osoba zatwierdzająca” i opublikuj krótkie podsumowanie zmian.

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 48 godzin, wyślij komentarz z przypomnieniem i powiadom osobę zatwierdzającą na czacie.

Nie przenoś zadań do statusu „Zatwierdzone” bez wyraźnej zgody zapisanej w komentarzach.

7. Superagent Campaign Launchpad

Automatycznie wypełnij lukę między postępem podzadania a statusem kampanii nadrzędnej, korzystając z agenta Campaign Launchpad.

Agent Campaign Launchpad sprawia, że tablica kampanii jest przewidywalna, konfigurując ten sam podstawowy cykl pracy za każdym razem, gdy tworzona jest nowa kampania. W momencie pojawienia się zadania kampanii w obszarze roboczym dodaje on standardowy zestaw podzadań do złożonego planowania, tworzenia, uruchamiania, optymalizacji i raportowania.

W miarę postępów w pracy status kampanii nadrzędnej jest synchronizowany z rzeczywistym stanem realizacji podzadań, dzięki czemu tablica odzwierciedla rzeczywisty postęp, a nie pobożne życzenia.

📌 Przykład: Gdy do listy kampanii dodawane jest nowe zadanie o nazwie „Kwietniowa kampania webinarowa”, agent dodaje sześć standardowych podzadań dotyczących briefu, kreacji, ustawień, uruchomienia, optymalizacji i raportowania. Po zakończeniu podzadania nadrzędnego zadania kampania nadrzędna automatycznie przechodzi do statusu „Aktywna”, dzięki czemu Tablica odzwierciedla rzeczywistość bez konieczności aktualizowania jej przez użytkowników.

💬 Przykładowa podpowiedź:

Po utworzeniu nowego zadania w zarządzaniu kampaniami marketingowymi wygeneruj standardowe 6 podzadań kampanii i dodaj krótki komentarz wyjaśniający, co zostało utworzone.

Po zakończeniu podzadania „Uruchomienie” przenieś kampanię nadrzędną do statusu „Aktywna”.

Jeśli zadanie kampanii ma niejasny lub tymczasowy tytuł, poproś autora o zmianę nazwy przed utworzeniem podzadań.

8. Asystent porannej kawy

Wykorzystaj Morning Coffee Assistant, aby generować zwięzłe, gotowe do podjęcia decyzji podsumowania codziennych pilnych wątków lub zadań.

Poranki nie idą zgodnie z planem, gdy zaczynasz od ogromnej ilości nieprzefiltrowanych danych. Morning Coffee Agent selekcjonuje działania z nocy, tworząc krótki, przejrzysty raport zawierający pilne aktualizacje, wiadomości wymagające odpowiedzi i wszystko, co może zakłócić realizację priorytetowych zadań danego dnia. Eliminuje to konieczność przełączania się między kontekstami i przygotowuje szybkie szkice odpowiedzi, dzięki czemu możesz działać szybko, bez otwierania dziesięciu wątków jednocześnie.

📌 Przykład: Kierownik ds. powodzenia klienta loguje się do ClickUp o 9 rano i widzi krótki dokument „Poranny briefing”, który już na niego czeka. Zawiera on:

Dwie eskalacje wsparcia, które pojawiły się w nocy

Jedno zadanie związane z odnowieniem, które jest zablokowane na etapie zatwierdzania ceny

Komentarz jednego z członków zespołu z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie niestandardowego rozwiązania dla klienta

Każdy element zawiera jednozdaniowe podsumowanie i sugerowaną odpowiedź zaczerpniętą z historii zadania i ostatniej wiadomości w wątku. Bez otwierania list zadań lub wątków czatu, w mniej niż pięć minut usuwają pilne zadania z kolejki i rozpoczynają dzień od prawdziwej pracy, zamiast od przeglądania skrzynki odbiorczej.

💬 Przykładowa podpowiedź:

Każdego dnia roboczego rano podsumowuję pilne aktualizacje z moich priorytetowych projektów i przygotowuję odpowiedzi na wszystkie wiadomości, które wymagają reakcji.

Zaznacz wszystko, co może opóźnić realizację w tym tygodniu.

Wyklucz rutynowe aktualizacje statusu, chyba że mają one wpływ na terminy lub zatwierdzenia.

9. Superagent Deadline Guardian

Wskaż elementy, które wydają się najbardziej zagrożone, na podstawie terminów i statusu, korzystając z agenta Deadline Guardian Agent

Agent Deadline Guardian monitoruje terminy wykonania zadań przypisanych użytkownikowi w całym obszarze roboczym.

Gdy coś ma być wykonane dzisiaj lub termin już minął, bezpośrednio przy zadaniu pojawia się krótkie przypomnienie, dzięki czemu żadna pilna sprawa nie zostanie pominięta. Na żądanie aplikacja wyświetla również szybki podgląd zadań, które mają być wykonane, oraz tych, które są już przeterminowane, dzięki czemu można łatwo ustalić priorytety bez konieczności przeglądania długich list.

📌 Przykład: Zadanie audytu zawartości dla strony internetowej SaaS ma termin wykonania dzisiaj, ale nadal jest w trakcie. Agent publikuje krótkie przypomnienie dotyczące zadania, notatkę, w której zaznacza, że ma ono termin wykonania dzisiaj. Później możesz zapytać, co jest zaległe, a agent odpowie krótką listą zawierającą jedną pominiętą wewnętrzną recenzję i jedną aktualizację analityczną, która została pominięta wczoraj.

💬 Przykładowa podpowiedź:

Monitoruj terminy w przestrzeni dostaw. Oznaczaj zadania zagrożone, jeśli zależności nie zostaną zrealizowane w ciągu 48 godzin przed terminem.

Wysyłaj codzienne podsumowanie zaległych zadań do właściciela projektu.

Nie wysyłaj powiadomień o zadaniach, których termin wykonania przypada za więcej niż siedem dni.

10. Generator dokumentów PRD

Zbieraj i syntetyzuj „wkład zespołu” z epickich zadań, podzadań i odpowiednich dokumentów z notatek ze spotkań za pomocą agenta PRD Writer Agent

Twój generator dokumentów PRD zbiera rozproszone dane z biletów, komentarzy i niedokończonych notatek i przekształca je w zakończony dokument wymagań produktowych w oprogramowaniu do zarządzania dokumentami ClickUp.

Odczytuje epickie, powiązane podzadania i notatki ze spotkań, a następnie syntetyzuje intencje, cele, wymagania, ryzyka i otwarte pytania w przejrzysty dokument PRD, na podstawie którego zespoły mogą faktycznie budować. Jeśli dokument PRD już istnieje dla tej samej funkcji, aktualizuje go i uściśla, zamiast tworzyć duplikaty.

📌 Przykład: Kierownik działu obsługi klienta zgłasza powtarzający się problem: technicy terenowi tracą notatki, gdy przechodzą w tryb offline. Wzmiankują oni agenta w epickim zadaniu „Tryb offline dla aplikacji terenowej”.

Agent pobiera kontekst z zgłoszeń do zespołu wsparcia, notatek ze spotkania zespołu operacyjnego oraz podzadaniąt dotyczących lokalnych limitów pamięci. Tworzy PRD z jasnymi wymaganiami dotyczącymi sporządzania notatek offline, obsługi konfliktów synchronizacji i dokumentacji procesów.

💬 Przykładowa podpowiedź:

Zamień ten epiczny projekt i jego podzadania w pełny PRD, korzystając ze standardowego schematu PRD.

Zaktualizuj istniejący PRD dla tej funkcji o nowe decyzje z najnowszych notatek ze spotkania.

Jeśli brakuje kluczowych szczegółów, zadaj maksymalnie trzy konkretne pytania i przystąp do tworzenia najlepszego możliwego projektu po tym, jak wykonasz niezbędny wysiłek.

🎥 Bonus: Wyszkol swojego agenta generującego dokumenty PRD dzięki tym przydatnym wskazówkom dotyczącym pisania świetnych dokumentów PRD:

11. Analityk ds. analizy tematów Super Agent

Generuj raporty analityczne, które ujawniają wzorce, możliwości, zagrożenia i zalecenia dzięki agentowi Topic Intelligence Analyst Agent

Agent ds. analizy tematów jest przeznaczony dla zespołów zajmujących się zawartością, które mają trudności z określeniem, na jakie tematy powinny tworzyć zawartość.

Tworzy jasny obraz dowolnego tematu, łącząc to, co już istnieje w Twoim obszarze roboczym ClickUp, z najnowszymi wynikami badań internetowych. Następnie przekształca ten połączony kontekst w użyteczne wyniki, takie jak streszczenia, konspekty, szkice lub raporty z analizami, dostosowane do celu, do którego dążysz.

📌 Przykład: Strateg ds. zawartości planuje opublikować post na temat „AI w tworzeniu oprogramowania dla zespołów nietechnicznych”. Prosi agenta o przygotowanie dokumentu i udostępnienie podstawowych informacji, takich jak ton, grupa docelowa i wymagania dotyczące SEO.

Agent pobiera poprzednie wersje blogów i notatki dotyczące kampanii z obszaru roboczego, przegląda najnowsze artykuły branżowe w poszukiwaniu aktualnych przykładów i umieszcza zwięzły zarys oraz 5-punktowe podsumowanie w liście zarządzania kampaniami marketingowymi.

💬 Przykładowa podpowiedź:

Zbadaj AI w tworzeniu oprogramowania i przygotuj zwięzłą prezentację zawierającą kluczowe trendy, zagrożenia i tematy związane z zawartością w poście na blogu.

Połącz notatki wewnętrzne z wynikami badań internetowych i stwórz zarys długiego artykułu na ten temat.

Jeśli temat lub cel nie są jasne, przed rozpoczęciem zadaj jedno pytanie wyjaśniające.

Oto, co użytkownik miał do powiedzenia na temat superagentów ClickUp:

Fajnie jest móc rozmawiać z AI jak z członkiem zespołu. Na przykład Dawn pomaga mi opracować projekt od pomysłu do przekazania, tworzy zadania, a ja mogę poprosić Dawn, aby poprosiła Jess (inną superagentkę, którą stworzyłem) o utworzenie szablonów e-maili, wstępnych dokumentów itp. związanych z tym projektem, przypomnienie mi o wykonaniu zadania w określonym terminie itp.

12. Superagent Process Automator

Wykrywaj powtarzające się wzorce zadań i stosuj je automatycznie za pomocą agenta Task Pattern Automator Agent.

Process Automator Super Agent obserwuje przepływ pracy w systemie CRM i listach marketingowych, wykrywa powtarzające się sposoby wykonywania zadań i standaryzuje te działania. Zamiast wielokrotnie ustawiać te same pola, właścicieli i działania następcze, przenosi te nawyki do przyszłych zadań i pozostawia jasną notatkę za każdym razem, gdy się włącza.

📌 Przykład: Kierownik ds. rozwoju zauważa, że za każdym razem, gdy nowe zadanie kampanii jest oznaczone tagiem „Partner”, zespół dodaje listę kontrolną, przypisuje konkretnego recenzenta i przesuwa termin wykonania o trzy dni. Po kilkukrotnym pojawieniu się tego schematu agent zaczyna stosować go do nowych zadań oznaczonych tagiem „Partner”.

Następnym razem, gdy zostanie utworzony, pojawi się lista kontrolna, zostanie wyznaczony recenzent, a krótki komentarz wyjaśni zasadę, którą zastosowano.

💬 Przykładowa podpowiedź:

Przejrzyj ostatnią aktywność CRM i powiedz mi, jakie wzorce udało Ci się dostrzec.

Jakie automatyczne działania zostaną zastosowane w przypadku przeniesienia tego zadania do następnego statusu?

Wyjaśnij, dlaczego to zadanie zostało zaktualizowane i który wyzwalacz to spowodował.

📮 ClickUp Insight: 12% respondentów twierdzi, że agenci AI są trudni do skonfigurowania lub połączenia z ich narzędziami, a kolejne 13% twierdzi, że wykonanie prostych zadań za pomocą agentów wymaga zbyt wielu kroków. Dane muszą być wprowadzane ręcznie, uprawnienia muszą być ponownie definiowane, a każdy cykl pracy zależy od łańcucha integracji, który z czasem może ulec przerwaniu lub zmianie. Dobra wiadomość? Nie musisz „połączać” superagentów ClickUp z zadaniami, dokumentami, czatami ani spotkaniami. Są one natywnie osadzone w Twoim obszarze roboczym i korzystają z tych samych obiektów, uprawnień i cykli pracy, co każdy inny współpracownik. Ponieważ integracje, kontrole dostępu i kontekst są domyślnie dziedziczone z obszaru roboczego, agenci mogą natychmiast działać w różnych narzędziach bez konieczności stosowania niestandardowych ustawień. Nie musisz już konfigurować agentów od podstaw!

Najlepsze praktyki dotyczące wdrażania cykli pracy superagentów

Wdrażanie superagentów działa najlepiej, gdy traktujesz ich jak członków zespołu, których wdrażasz. Oto kilka praktycznych nawyków, które pomogą im pozostać użytecznymi:

Określ jeden jasny wynik dla każdego agenta: określ dokładnie, jakie zadanie ma zostać wykonane (np. podsumowanie codziennych przeszkód w ClickUp Chat), aby agent nie próbował rozwiązywać pięciu problemów jednocześnie.

Zanim zaczniesz od zera, dostosuj gotowego agenta: wybierz najbardziej pasujący z katalogu Super Agent i dostosuj jego wyzwalacze, zakres i wyniki do swojego procesu, zamiast wymyślać na nowo typowe przepływy.

Konfiguruj zaawansowaną logikę tylko wtedy, gdy jest to konieczne: dodaj niestandardowe instrukcje, narzędzia, pamięć i wyzwalacze dla skrajnych przypadków lub wieloetapowych cykli pracy, zamiast nadmiernie komplikować proste zadania.

Ogranicz dostęp tylko do tego, co jest konieczne: ogranicz uprawnienia i połączone narzędzia do minimum, aby agent mógł bezpiecznie pracować w odpowiednich przestrzeniach, listach i źródłach danych.

Dokumentuj zadania przypisane do poszczególnych agentów: Zapisz cele, wyzwalacze i limity agenta we wspólnym dokumencie, aby członkowie zespołu wiedzieli, kiedy mogą na nim polegać, a kiedy muszą interweniować ręcznie.

Zbieraj opinie od prawdziwych użytkowników: zapytaj osoby, na które ma wpływ agent, co jest pomocne, co jest niejasne lub czego brakuje, a następnie udoskonal ustawienia w oparciu o to, jak sprawdza się ona w codziennej pracy.

Dowiedz się, jak super agenci ClickUp wykorzystują kontekst z Twojego obszaru roboczego:

Typowe błędy, których należy unikać

Super agenci często zawodzą z powodu drobnych, niezauważalnych wyborów konfiguracyjnych:

Błąd Rozwiązanie Traktowanie superagenta jak funkcji jednorazowej Zaplanuj regularne spotkania (początkowo co tydzień, a następnie co miesiąc) i odpowiednio dostosuj wyzwalacze. Tworzenie podpowiedzi dla agentów w oparciu o jeden idealny przypadek, który następnie zawodzi w przypadku odmian Przed aktywacją przećwicz na wielu przykładach agentów AI , w tym na przypadkach skrajnych i zadaniach niejednoznacznych. Pozwalając agentowi działać w przypadku zadań, w których automatyzacja nie powinna być stosowana (np. zadania oznaczone do ręcznej weryfikacji) Zdefiniuj wyraźne kryteria wykluczenia w wyzwalaczach za pomocą określonych tagów, wartości pól niestandardowych lub statusów niestandardowych Dopuszczanie danych lub narzędzi znacznie wykraczających poza zakres cyklu pracy, co prowadzi do nieprawidłowego kontekstu lub niepożądanych działań Ogranicz dostęp, regularnie sprawdzaj przyznane uprawnienia i ogranicz wszystko, co nie jest bezpośrednio potrzebne. Korzystanie z domyślnych wyzwalaczy i działań bez dostosowania do rzeczywistego rytmu pracy zespołu (np. pomijanie weekendów, godzin poza pracą) Dostosuj wyzwalacze i harmonogramy w oparciu o rzeczywiste wzorce pracy, aby agent działał w momencie wykonywania pracy. Próba automatyzacji zadań o bardzo zmiennym charakterze, wymagających kreatywności lub intensywnego osądu Zastosuj automatyzację w przypadku zadań o powtarzalnym charakterze, a zadania elastyczne wykonuj ręcznie. Jeśli wzorce są niespójne, oznacz cykl pracy i ponownie go przejrzyj ręcznie. Tworzenie nakładających się wyspecjalizowanych agentów z podobnymi wyzwalaczami powodującymi sprzeczne aktualizacje Konsoliduj podobne przykłady agentów lub jasno rozdzielaj ich obowiązki. Użyj centralnego rejestru dokumentu, aby mapować aktywnych agentów i uniknąć nakładania się zakresów.

Instrukcja krok po kroku: Jak przekształcić dowolny cykl pracy w super agenta

Jeśli cykl pracy wydaje się powtarzalny, oparty na regułach lub łatwy do zapomnienia, jest to doskonały kandydat dla Super Agenta. Celem jest wykorzystanie funkcji, z których już korzystasz w ClickUp, i zlecenie ich wykonania agentowi.

Oto prosty i praktyczny sposób na włączenie agentów do cyklu pracy:

Krok 1: Określ cykl pracy, który chcesz zautomatyzować

Zanim zaczniesz korzystać z ClickUp, określ dokładnie cykl pracy, który zamierzasz przekształcić w Super Agent. Opisz go tak, jak wygląda w rzeczywistości każdego dnia: co jest jego wyzwalaczem, jakie decyzje są podejmowane, jaki kontekst jest sprawdzany i jak powinien wyglądać ostateczny wynik.

Zapobiega to tworzeniu niejasnych agentów, którzy „czasami pomagają”, ale zawodzą w rzeczywistych sytuacjach. Na tym etapie skup się na trzech rzeczach:

Co uruchamia cykl pracy

Co należy zrobić agentowi, w kolejności sekwencyjnej

Jak wygląda powodzenie

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przed automatyzacją cyklu pracy należy go wizualnie odwzorować w ClickUp Tablicach. Można: Dodaj kształty, łączniki i tekst, aby przedstawić wyzwalacze, decyzje, działania i wyniki w przejrzystym przepływie.

Zmień dowolny kształt lub notatkę samoprzylepną w zadanie ClickUp , aby połączyć pomysły z realizacją.

Współpracuj w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem, co jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów operacyjnych, PMO lub RevOps, które sprawdzają logikę przed uruchomieniem automatyzacji.

Osadź kontekst bezpośrednio , dodając dokumenty, zadania, linki lub zrzuty ekranu bezpośrednio na Tablicy.

Pomniejsz widok , aby zobaczyć zależności, przekazywanie zadań i punkty ryzyka. Przetestuj wizualnie skrajne przypadki przed stworzeniem logiki automatyzacji w ramach ClickUp Tablic

Krok 2: Zdecyduj, jak cykl pracy powinien przebiegać w ClickUp

Po sporządzeniu mapy cyklu pracy w prostym języku, kolejną ważną decyzją jest ustalenie, jak i kiedy superagent powinien działać. Te wyzwalacze są motorem napędzającym niezawodną realizację zadań.

Zazwyczaj można wybrać jedno z kilku podejść:

1. Wyzwalacz zdarzenia

Oznacza to, że superagent uruchamia się, gdy wystąpi określone zdarzenie, takie jak zmiana statusu, aktualizacja pola lub zmiana osoby przypisanej do zadania. Jest to idealne rozwiązanie, gdy chcesz, aby agent reagował w miarę postępu pracy, a nie zgodnie z harmonogramem. Możesz z niego skorzystać, gdy zidentyfikujesz cykl pracy, który zawsze rozpoczyna się od zmiany właściwości zadania.

2. Wyzwalacze zgodnie z harmonogramem

Warto z tego skorzystać, gdy cykl pracy obejmuje okresowe kontrole, takie jak codzienne spotkania, cotygodniowe podsumowania, terminy, zaległe przeglądy lub porządki. Dzięki temu zespół będzie działał w przewidywalny, systematyczny i łatwy do skoordynowania sposób.

3. Wyzwalacze ręczne lub na żądanie

Rozwiązanie to sprawdza się, gdy chcesz, aby to ludzie decydowali, kiedy agent powinien działać, na przykład w celu podsumowania najnowszych komentarzy w trakcie spotkania lub wygenerowania nowej zawartości dokumentów na żądanie. Cykl pracy wymaga ludzkiej oceny przed uruchomieniem lub wygenerowaniem wyników do dyskusji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Docs, aby opisać przebieg tego cyklu pracy. Udokumentuj wszystko, w tym co go uruchamia, co powinno się wydarzyć oraz podpowiedzi dla agentów. Stanie się to Twoim punktem odniesienia podczas konfigurowania wyzwalaczy i pomoże utrzymać spójność działań agentów w miarę ewolucji cyklu pracy. Wykorzystaj ClickUp Docs jako wspólne źródło informacji dla wszystkich osób sprawdzających lub udoskonalających agenta, aby zmiany nie opierały się wyłącznie na wiedzy wewnętrznej.

Krok 3: Zamień cykl pracy w super agenta

W tym miejscu przekształcasz swój cykl pracy w coś, co ClickUp może wykonać. Zamiast myśleć „tworzę agenta”, pomyśl „uczę ClickUp, jak postępować zgodnie z moim procesem”.

Masz trzy praktyczne sposoby, aby to zrobić. Właściwy wybór zależy od tego, jak dobrze zdefiniowany jest już Twój cykl pracy i jak dużą kontrolę potrzebujesz.

Metoda nr 1: Użyj kreatora języka naturalnego (najlepszy dla większości cykli pracy)

Stwórz superagenta w języku naturalnym, opisując, co ma zrobić, i postępując zgodnie z podpowiedziami.

To najszybszy sposób, aby przekształcić udokumentowany cykl pracy w działającego superagenta.

1. Otwórz AI z menu globalnej nawigacji po lewej stronie.

2. Kliknij „Nowy superagent”.

3. Opisz swój cykl pracy prostym językiem

4. Określ konkretnie:

Co powinno być wyzwalaczem cyklu pracy (zmiana statusu, przesłanie formularza, harmonogram, uruchomienie ręczne)

Na co agent powinien zwrócić uwagę (przestrzenie, listy, dokumenty, pola, zawartość zadań)

Co powinno zrobić po uruchomieniu (tworzyć zadania, aktualizować pola, podsumowywać, powiadamiać, kierować pracę)

ClickUp zada dodatkowe pytania, aby określić zachowanie agenta, narzędzia i dostęp. Po zrobieniu ustawień wyświetli pełny profil agenta.

🎥 Obejrzyj to wideo, aby zapoznać się z krótkim przewodnikiem ustawień:

Metoda nr 2: Zacznij od katalogu Super Agent (najlepsze rozwiązanie, gdy cykl pracy jest typowy)

Zacznij od gotowego agenta i pozwól ClickUp AI poprowadzić Cię przez proces dostosowywania go za pomocą kreatora języka naturalnego.

Jeśli Twój cykl pracy przypomina typowy przypadek użycia (zatwierdzenia, przypomnienia, podsumowania, przekazywanie zadań), katalog zapewnia przydatną strukturę wyjściową.

W globalnej nawigacji AI przejdź do sekcji „Wszyscy super agenci”. Przejrzyj katalog i wybierz coś zbliżonego do Twojego przypadku użycia.

Dostosuj swojego superagenta, ustawiając jasne instrukcje i precyzyjne wyzwalacze

Błędem, który popełniają ludzie, jest traktowanie agentów katalogowych jako gotowych rozwiązań. Nadal musisz przekształcić wyzwalacze, zakres i działania, aby agent odzwierciedlał rzeczywisty cykl pracy, zamiast zmuszać cykl pracy do dostosowania się do szablonu wydajności.

Zespoły, które czerpią największą wartość z superagentów, zazwyczaj dostosowują je do swoich potrzeb niestandardowo. Potrzebujesz pomocy w projektowaniu superagentów dostosowanych do rzeczywistych procesów Twojego zespołu?

Metoda nr 3: Zacznij od zera (najlepsza w przypadku złożonych lub wrażliwych cykli pracy)

Wybierz pustą konfigurację, aby zaprojektować Super Agent, który dokładnie odpowiada Twoim regułom cyklu pracy

Jeśli Twój cykl pracy składa się z wielu kroków, zawiera skrajne przypadki lub ścisłe zasady dotyczące dostępu i zachowania, rozpoczęcie od zera zapewni Ci pełną kontrolę.

W pasku bocznym hubu AI kliknij opcję All Super Agents (Wszystkie super agenci), a następnie Start from scratch (Zacznij od zera). W tym miejscu ręcznie skonfigurujesz:

Instrukcje (za co agent jest odpowiedzialny i czego nigdy nie powinien robić)

Wyzwalacze (kiedy należy uruchomić, a kiedy pozostawić w stanie uśpienia)

Narzędzia (jakie działania można wykonywać w ClickUp)

Pamięć (co powinno pozostać w pamięci przez dłuższy czas)

Wiedza (do jakich dokumentów, przestrzeni lub kontekstu może się odnosić)

Zajmuje to więcej czasu, ale jest to najczystszy sposób modelowania zróżnicowanych cykli pracy. Wymusza to również precyzyjne określenie granic.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Oto kilka sposobów na maksymalne wykorzystanie nowo utworzonych superagentów: Wyślij wiadomość bezpośrednią, aby porozmawiać z agentem i dowiedzieć się, jak wyjaśnia on swoją rolę. Wykorzystaj Run Agent do symulacji rzeczywistych przebiegów, zwłaszcza jeśli są one zaplanowane lub wyzwalane przez określone wyzwalacze zmian.

Krok 4: Przetestuj, aktywuj i udoskonal swoich agentów

Przed aktywacją agenta uruchom go na prawdziwych zadaniach lub wyślij mu realistyczne dane wejściowe. Zwróć uwagę na dwie rzeczy: czy działa wtedy, kiedy powinien, i czy pozostaje cichy, kiedy nie powinien.

To moment, aby doprecyzować instrukcje, dostosować wyzwalacze i naprawić słabe punkty. Jeśli agent wymaga znacznych ręcznych poprawek podczas testowania, nie jest jeszcze gotowy do prawdziwej pracy.

📮 ClickUp Insight: Na pytanie, co sprawiłoby, że agenci AI byliby naprawdę użyteczni, najczęściej udzielaną odpowiedzią nie była szybkość ani moc. Prawie 40% respondentów stwierdziło, że potrzebują agenta, który doskonale rozumie kontekst ich pracy. Ma to sens, ponieważ większość agentów AI zawodzi, gdy nie rozumie, dlaczego podjęto określone decyzje lub jak powinien przebiegać przepływ pracy. Ponieważ super agenci ClickUp zachowują kontekst, pamiętają poprzednie decyzje i działają w sposób ciągły, są w stanie działać znacznie bardziej niezawodnie niż agenci oparci na podpowiedziach. Pracują na podstawie historii obszaru roboczego, pozostają aktywni w miarę rozwoju pracy i działają w ramach jasnych ograniczeń uprawnień i ścieżek audytu. Kiedy inteligencja rozumie pracę i bezpiecznie ją wykonuje, w końcu poczujesz, że pracujesz z wirtualnym współpracownikiem, na którym naprawdę możesz polegać.

Twórz prawdziwe cykle pracy. Oszczędzaj czas w czasie rzeczywistym.

Super agenci działają najlepiej, gdy tworzysz ich wokół tych elementów cyklu pracy, które niepostrzeżenie spowalniają wszystko: przekazywanie zadań, brakujący kontekst, działania następcze oparte na pamięci i decyzje, które pozostają w zawieszeniu. Prawdziwą korzyścią jest wyeliminowanie tarć, które powodują ponowne uruchamianie pracy, jej zatrzymanie lub utratę między narzędziami i ludźmi.

W porównaniu z samodzielnymi agentami AI, którzy działają w jednym narzędziu, super agenci ClickUp mają przewagę w postaci rzeczywistego kontekstu. Działają oni w ramach samej pracy, więc opierają się na tym samym źródle informacji, z którego korzysta już Twój zespół. To właśnie ogranicza rozrost narzędzi. Zamiast przechodzić między aplikacjami, aby kontynuować pracę, cykl pracy odbywa się tam, gdzie już znajduje się praca.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i stwórz swojego pierwszego superagenta!

Lub skontaktuj się z nami, aby skonfigurować niestandardowe super agenty dla swojego zespołu! ✅

Często zadawane pytania (FAQ)

Super Agent to wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji, który działa w obszarze roboczym ClickUp i pełni rolę autonomicznego członka zespołu. Posiada pełny kontekst Twojej pracy, w tym zadania, dokumenty, czaty, harmonogramy i połączone narzędzia, i może wykonywać wieloetapowe cykle pracy, analizować dane oraz uruchamiać działania w oparciu o zdefiniowane reguły i wyzwalacze.

Tradycyjna automatyzacja opiera się na sztywnych, z góry określonych zasadach (np. „gdy status ulegnie zmianie, wykonaj tę czynność”). Cykl pracy Super Agent wykorzystuje rozumowanie AI, pamięć i kontekst do interpretacji celów, planowania wieloetapowych działań i obsługi bardziej złożonych zadań w miarę upływu czasu.

Zacznij od cykli pracy, które są powtarzalne, bogate w kontekst i czasochłonne, gdy są wykonywane ręcznie. Dobrymi kandydatami są codzienne lub cotygodniowe raporty o statusie, segregowanie nowych elementów, tworzenie spójnej zawartości, takiej jak e-maile z informacjami zwrotnymi lub briefy, ustalanie priorytetów na podstawie zasad SLA oraz podsumowywanie wyników spotkań.

Kontrola odbywa się na dwóch poziomach: uprawnień i źródeł wiedzy. Ty decydujesz, do których przestrzeni, list, dokumentów i połączonych aplikacji superagent może mieć dostęp. Wybierz narzędzia, których może używać do wykonywania czynności. Uprawnienia do pracy są zgodne z rolami w obszarach roboczych. Możesz ograniczyć lub rozszerzyć dostęp do określonych danych, aby agent widział tylko to, co jest niezbędne do jego cyklu pracy.

Spójność wynika z jasnych instrukcji i wysokiej jakości źródeł wiedzy. Podczas tworzenia agenta określ jego cele, ograniczenia i oczekiwane wyniki w uporządkowanym języku naturalnym. Połącz go z aktualnymi dokumentami i kontekstem obszaru roboczego, aby opierał się na wiarygodnych danych.

Po wdrożeniu użyj dzienników audytowych agenta i aktywności profilu, aby przeprowadzić śledzenie jego działań. Monitoruj błędy lub nieoczekiwane wyniki i odpowiednio dostosuj instrukcje lub źródła wiedzy. Możesz edytować wyzwalacze, wiele narzędzi i ustawienia pamięci.