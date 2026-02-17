Priorytetyzacja zadań za pomocą AI: jak korzystam z funkcji Daily Focus Super Agent, aby zapewnić płynną realizację projektów w ClickUp

Jeśli jesteś założycielem lub liderem, większość dni wygląda jak tysiąc drobnych decyzji, które zderzają się ze sobą. Budzisz się z planem, ale w ciągu godziny zostajesz wciągnięty w wątki komentarzy, gromadzą się wnioski o zatwierdzenie, a to, co o 8 rano wydawało się pilne, o 11 jest już zapomniane. W porze lunchu trudno jest stwierdzić, nad czym właściwie należy pracować w pierwszej kolejności.

Ta luka odzwierciedla dokładnie to, co zaobserwowałem w moich własnych cyklach pracy. Zdałem sobie sprawę, że narzędzia, z których korzystałem — listy zadań, tablice, pulpity nawigacyjne — informowały mnie o tym, co istnieje, ale nie o tym, co jest dzisiaj ważne. Wtedy zwróciłem się do nowego rodzaju współpracownika, aby mi w tym pomógł.

AI w ClickUp: Daily Focus Super Agent stworzony do ustalania priorytetów zadań za pomocą AI.

W przeciwieństwie do izolowanych asystentów AI, Super Agents działają w Twoim obszarze roboczym ClickUp, gdzie mają dostęp do rzeczywistego kontekstu Twojej pracy — zadań, dokumentów, czatów, terminów i aktywności — i mogą pomóc w ustaleniu priorytetów w sposób zrozumiały dla człowieka.

O mnie: ClickUp Verified Consultant i ekspert ds. wydajności

Nazywam się Yvonne „Yvi” Heimann, jestem ClickUp Verified Consultant i trenerem efektywności biznesowej i doskonale znam tę trudność. Podczas ostatniego webinarium społeczności ClickUp udostępniłam informacje o tym, jak wykorzystuję ClickUp Super Agents w mojej działalności.

W tym poście opiszę, jak używam funkcji Daily Focus Super Agent do:

Pomiń spotkania, które „mogłyby być wiadomością”.

Ujawniaj to, co naprawdę ma znaczenie w momencie, kiedy ma to znaczenie.

Zamień rozproszone działania w prostą, praktyczną listę zadań do wykonania.

Nie chodzi tu o zastąpienie menedżerów lub przekazanie firmy AI. Super agenci są po to, aby pomóc Ci szybciej podejmować decyzje i wiedzieć, na czym się skupić — a nie po to, aby zarządzać Twoją firmą za Ciebie.

Dlaczego ustalanie priorytetów zadań za pomocą AI ma znaczenie dla współczesnych zespołów

W ciągu ostatnich kilku lat ilość zadań, którymi muszą się zajmować zespoły, gwałtownie wzrosła. 40% pracowników umysłowych korzysta z ponad 26 narzędzi dziennie, a prawie 60% typowego tygodnia pracy poświęca się na „prace związane z pracą”. Chodzi tu raczej o koordynację, zmianę kontekstu i aktualizacje statusu niż o faktyczne wykonywanie zadań.

Dlaczego potrzebujesz priorytetyzacji zadań opartej na AI

Wydajność nie zawsze polega tylko na wykonywaniu większej liczby zadań. Chodzi o rzetelne odpowiadanie na jedno codzienne pytanie: „Nad czym powinienem pracować w pierwszej kolejności?” Tradycyjne listy zadań do wykonania i pulpity nawigacyjne mogą pokazywać wszystkie zadania, których termin wykonania zbliża się, ale nie uwzględniają kontekstu.

Nawet przy dobrze skonstruowanych przestrzeniach, listach i cyklach pracy nadal istnieje rozbieżność między tym, co znajduje się w ClickUp, a tym, co faktycznie zostaje zrobione. Praca zatrzymuje się nie dlatego, że system jest uszkodzony, ale dlatego, że:

Nikt nie wskazuje konsekwentnie najważniejszych kolejnych kroków.

Decyzje i zatwierdzenia pozostają w wątkach komentarzy.

Właściciele nie zawsze zdają sobie sprawę, że coś jest w bloku lub ma termin dzisiaj.

Właśnie dlatego priorytetyzacja zadań za pomocą AI zyskuje na popularności.

Zmniejsza to obciążenie poznawcze związane z wyborem tego, co jest ważne. Syntezuje kontekst z wielu źródeł i stosuje spójne zasady podejmowania decyzji.

I właśnie to umożliwia Daily Focus Super Agent. Moim celem było stworzenie tego Super Agenta, który działa jak profesjonalny asystent operacyjny, dbając o to, aby żadna ważna informacja nie zaginęła w natłoku innych.

Jak agenci ClickUp Super Agents umożliwiają ustalanie priorytetów zadań za pomocą AI

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o ClickUp Super Agents, byłem ciekawy, ale ostrożny. Tak wiele narzędzi AI wydaje się być tylko modnym hasłem, dopóki nie sprawdzisz, czy mogą one zachować kontekst w rzeczywistej pracy.

Super agenci ClickUp wyróżniają się tym, że nie tylko generują tekst, ale także rozumieją kontekst. Działają w Twoim obszarze roboczym, rozumieją Twoje uprawnienia i postrzegają zadania, czaty, dokumenty, harmonogramy i działania jako powiązane elementy rzeczywistej pracy.

W tym wideo wyjaśniono, jak to działa:

W przypadku ustalania priorytetów zadań oznacza to, że Super Agent analizuje Twoją rzeczywistą aktywność, terminy i własność, a następnie wykorzystuje te informacje, aby pomóc Ci uporać się z natłokiem zadań.

Super Agent, który stworzyłem, skupia się na jednym prostym zadaniu: przeglądaniu mojego obszaru roboczego i dostarczaniu przejrzystej listy priorytetów na dany dzień.

Spotkanie z Super Agentem, który mi rozkazuje (w najlepszy możliwy sposób)

Mój Super Agent znajduje się bezpośrednio w ClickUp, w zakładce AI po lewej stronie. Tam stworzyłem coś, co nazywam Daily Focus and Delegation Assistant.

Myślę o tym jak o szefie operacyjnym, który nigdy nie śpi. Jego zadanie jest proste, ale bardzo skuteczne:

Zobacz aktywność w moim obszarze roboczym

Zdecyduj, co naprawdę ma znaczenie dzisiaj

Prześlij mi bezpośrednio krótką, przejrzystą listę priorytetów.

Jak działa wyzwalacz agenta

Każdego dnia roboczego rano, dokładnie o godz. 8:00, agent uruchamia się automatycznie. Nie czeka, aż przypomnę sobie o kliknięciu przycisku lub sprawdzeniu raportu — budzi się, skanuje bieżącą sytuację i przygotowuje nową wiadomość dotyczącą priorytetów. Oprócz mojej listy zadań i osobistych priorytetów uwzględnia terminy, zmiany statusu, wzmianki i własność, dzięki czemu lista priorytetów jest wysoce kontekstowa.

Możesz zaplanować wyzwalacz Super Agent w określonych porach.

W jaki sposób agent tworzy moje najważniejsze priorytety

Każdego ranka otwieram ClickUp i widzę bezpośrednią wiadomość od mojego Super Agenta z trzema rzeczami, na których powinienem się dzisiaj skupić.

Każdy priorytet obejmuje:

Co to jest: Nazwa zadania, bezpośrednio połączona w ClickUp

Dlaczego dzisiaj: Jednozdaniowe wyjaśnienie, dlaczego ma to znaczenie właśnie teraz.

Jak to traktować: Jasna etykieta — Wykonaj, zdecyduj lub deleguj

Oprócz samej wiadomości agent dodaje te trzy zadania do moich priorytetów zadań , dzięki czemu mają one widoczność przez cały dzień — nawet jeśli nie mogę się nimi zająć od razu. To właśnie sprawia, że jest to tak przydatne: nie tylko wyciąga zadania, ale także wyjaśnia logikę stojącą za ich pilnością.

Podkreśla również kilka elementów, na które należy zwrócić uwagę, nie zagłuszając głównej listy.

Zamiast przekazywać kolejny pulpit nawigacyjny lub niekończącą się listę, mój Super Agent zamienia tę czynność w jasne wskazówki. Dzięki temu wiem, że jeśli tylko uda mi się wykonać te trzy zadania, będę „dalej”, bez konieczności przedzierania się przez skrzynki odbiorcze, widoki i tablice.

A ponieważ agent łączy listę priorytetów z rzeczywistymi zadaniami ClickUp, mogę natychmiast podjąć działania. Nie muszę przełączać się między narzędziami ani próbować łączyć fragmentów kontekstu.

Priorytetyzacja bez przeciążenia: dlaczego limit wydajności sprawia, że ten agent jest rzeczywiście użyteczny

Kuszące jest powierzenie agentowi AI Wszystkiego do obserwacji i poproszenie go o podsumowanie wszystkich spraw. Jest to jednak najszybszy sposób, aby agent — i Ty — stali się mniej skuteczni.

Dlatego mój Daily Focys Super Agent jest celowo ograniczony:

Tylko trzy najważniejsze priorytety

Kilka „rzeczy, o których należy pamiętać”

Niewielki zestaw jasnych etykiet działań

Zacznij od prostych rzeczy. Naprawdę zacznij od trzech głównych zadań i tego, o czym jeszcze musisz pamiętać. Następnie rozbudowuj swoją strategię.

Istnieją dwa główne powody takiego rozwiązania:

Zbyt duża ilość danych jest przytłaczająca. Jeśli agent przekaże Ci całą ścianę zadań, zignorujesz ją tak samo, jak każde inne irytujące powiadomienie. Jakość podpowiedzi ma wszystko do powiedzenia. Sposób, w jaki instruujesz Super Agent, aby podejmował decyzje — co ma dla ciebie wartość, w jaki sposób chcesz otrzymywać informacje — jest czynnikiem decydującym o tym, czy jest on naprawdę użyteczny.

Dzięki ograniczeniu zakresu i wyjaśnieniu zasad podejmowania decyzji agent staje się zaufanym doradcą, a nie tylko kolejnym alertem.

Jak ustalanie priorytetów zadań za pomocą AI i funkcji Super Agent w ClickUp zmienia sposób, w jaki zaczynasz dzień

Przed wdrożeniem tego rozwiązania mój zespół stosował bardziej tradycyjną codzienną metodę działania: sprawdzanie skrzynek odbiorczych, przeglądanie tablic, przechodzenie między widokami i próby zebrania najważniejszych informacji.

Teraz dzień zaczyna się inaczej:

Super Agent przeskanował już obszar roboczy.

Trzy najważniejsze priorytety trafiają do mojej wiadomości prywatnej wraz z kontekstem i etykietami działań.

Zadania o wysokim priorytetie są wyświetlane i oznaczane, aby nie zniknęły.

Od czasu uruchomienia tego Super Agenta nie byłem tak wydajny od dawna.

Zamiast zaczynać dzień w szaleńczym tempie i próbować wszystko ogarnąć, wiem, że:

Jakie decyzje muszę podjąć

Jakie zadania są do zrobienia osobiście

Które elementy należy oddelegować dalej?

To właśnie obietnica priorytetyzacji zadań za pomocą sztucznej inteligencji w zintegrowanym obszarze roboczym, takim jak ClickUp, który łączy zadania, dokumenty, projekty i sztuczną inteligencję. Każdego ranka czeka na Ciebie mniej hałasu, więcej skupienia i lista gotowych do podjęcia decyzji.

Jak stworzyć własnego Daily Focus Super Agent (wersja 1)

Zasady konfiguracji mojego Super Agenta są na tyle proste, że każdy zespół może je zastosować.

Oto jak pomyśleć o swojej własnej wersji pierwszej:

1. Przydziel agentowi jedno, jasne zadanie.

Zacznij od jednego Super Agenta, którego jedyną misją jest codzienne skupienie, a nie zajmowanie się Wszystkim naraz.

📌 Przykłady jasno określonych zadań:

„Każdego dnia roboczego rano podaj mi trzy najważniejsze priorytety w obszarach roboczych”.

„Ujawnia zadania, które utknęły w martwym punkcie i czekają na moją decyzję”.

„Podkreślaj zatwierdzenia i wątki komentarzy, w których jestem blokującym”.

Jeśli opis stanowiska Twojego agenta jest niejasny, jego wyniki również będą niejasne.

Twórz niestandardowe superagenty AI w ClickUp za pomocą intuicyjnego kreatora bez kodowania.

2. Limit wyniki do tego, co faktycznie zamierzasz zrobić

Ogranicz wyniki zwracane przez agenta:

Trzy najważniejsze zadania, na których należy się dziś skupić

Krótka lista dodatkowych elementów, o których należy pamiętać

Jednozdaniowe wyjaśnienia, dlaczego każdy z najważniejszych elementów ma znaczenie dzisiaj

Dzięki temu lista zadań pozostaje na tyle krótka, że faktycznie ją przeczytasz i wykorzystasz.

3. Naucz agenta, jak podejmujesz decyzje

Magia nie polega tylko na tym, na co zwraca uwagę Super Agent, ale na tym, jak został zaprogramowany do podejmowania decyzji.

W swojej podpowiedzi i konfiguracji upewnij się, że:

Wyjaśnij, które sygnały są najważniejsze (na przykład terminy realizacji, wzmianki, zmiany statusu).

Wyjaśnij, co naprawdę oznacza „pilne” dla Twojego zespołu.

Określ ton i format, który chcesz widzieć w codziennych wiadomościach prywatnych.

Im bardziej agent odzwierciedla Twoje rzeczywiste decyzje, tym bardziej przypomina ludzkiego asystenta operacyjnego, który „rozumie” Ciebie.

Przekaż swojemu Super Agentowi jasne instrukcje i określ źródła wiedzy, do których ma dostęp.

4. Zacznij od jednego agenta, a następnie powtarzaj

I na koniec moja najważniejsza rada: nie próbuj tworzyć pięciu Super Agentów naraz.

Zacznij od jednego agenta Daily Focus.

Pozwól mu działać przez chwilę.

Dostosuj podpowiedzi i filtry w miarę poznawania tego, co działa (a co nie).

Gdy wersja pierwsza okaże się niezawodna, możesz rozszerzyć ją o dodatkowe Super Agents do cykli pracy delegowanej, skupiania się na poziomie zespołu lub raportowania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie musisz pisać ani jednej linii kodu, aby zbudować Daily Focus Super Agent. Kreator Super Agent w języku naturalnym ClickUp poprowadzi Cię krok po kroku przez proces opisywania zadań, które ma wykonać agent. Zadaje również pytania uzupełniające i dostosowuje swoje działanie bezpośrednio w hub AI. Kiedy zaczynasz tworzyć nowego agenta z paska bocznego AI, kreator przeprowadza Cię przez proces wyboru źródeł wiedzy agenta, ustawiania wyzwalaczy (takich jak harmonogram dzienny) i kształtowania sposobu, w jaki agent rozumie Twoją pracę. Stwórz agenta AI bez kodowania, po prostu używając podpowiedzi w języku naturalnym w ClickUp. Po utworzeniu Super Agenta możesz go przetestować i udoskonalić bezpośrednio z jego profilu, wysyłając wiadomość prywatną lub uruchamiając go zgodnie z harmonogramem, aby zobaczyć, jak zmienia się jego wydajność. Ponieważ Super Agenci mają pełny kontekst w całym obszarze roboczym — zadania, dokumenty, czaty i harmonogramy — skonfigurowanie ich w ten sposób zapewnia rzeczywisty, istotny wgląd w priorytety.

Stwórz własnego Super Agenta jako pierwsze „spotkanie” każdego dnia

Podsumowując? Super Agents powinny pomagać w realizacji zadań bez konieczności nadzorowania każdego kroku.

Przekształcając wszystko, co już dzieje się w ClickUp — zadania ClickUp, komentarze, procesy i priorytety — w prosty, codzienny komunikat, mój Super Agent:

Zapobiega opóźnieniom w realizacji kluczowych zadań

Zmniejsza potrzebę organizowania spotkań dotyczących statusu

Daje mi to spokojny i pewny punkt wyjścia każdego ranka.

Jeśli chcesz wypróbować to rozwiązanie w swoim obszarze roboczym:

Określ jedno jasne zadanie dla swojego pierwszego Super Agenta (codzienne skupienie to świetny punkt wyjścia). Ogranicz wynik do krótkiej, użytecznej listy (trzy priorytety, kilka informacji). Naucz go, jak podejmować decyzje, a następnie powtarzaj proces w oparciu o to, co wydaje się najbardziej pomocne.

Zacznij od małych kroków, działaj świadomie i pozwól, aby ClickUp Super Agents stał się niezawodnym operatorem, który zapewni ciągłość realizacji Twoich projektów — bez konieczności dodawania kolejnych narzędzi lub pulpitów nawigacyjnych do Twojego napiętego harmonogramu.

Wypróbuj ClickUp Super Agents za darmo tutaj!

Yvonne Heimann jest założycielką FemAuthority LLC, dyrektorem generalnym Ask Yvi oraz twórczynią Boss Your Business Academy, gdzie pomaga założycielom budować zrównoważone przedsiębiorstwa poprzez proste systemy i cykle pracy oparte na AI. Jako Ekspert ClickUp i strateg ds. automatyzacji specjalizuje się w ograniczaniu pracy ręcznej, usprawnianiu realizacji zadań i wspieraniu rozwoju poprzez projektowanie zorientowane na człowieka.