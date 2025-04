10 najlepszych osobistych asystentów AI do pracy, które zwiększą wydajność w 2025 roku

Harówka nękająca nasze życie zawodowe ma tendencję do zabierania czasu na najważniejsze zadania. Na szczęście rosnący wpływ AI na codzienny cykl pracy ma rozwiązanie: Asystenci AI z funkcjami przetwarzania języka naturalnego do pracy są najlepszymi towarzyszami w miejscu pracy.

78% respondentów badania McKinsey twierdzi, że ich organizacje wykorzystują AI w co najmniej jednej funkcji Business.

Niezależnie od tego, czy są to wirtualne terminarze, które synchronizują spotkania, inteligentne chatboty, które obsługują powtarzające się zapytania, czy asystent pisania AI, te narzędzia AI dla wydajności na nowo definiują wydajność.

W jaki sposób osobiści asystenci AI pasują do dzisiejszego miejsca pracy? Czy są to modne narzędzia do automatyzacji, czy też wykraczają poza proste programy oparte na regułach w celu poprawy podejmowania decyzji, kreatywności i współpracy?

W tym artykule omówimy, czego potrzebujesz w idealnym osobistym asystencie AI do pracy oraz najlepsze narzędzia AI, które znajdziesz obecnie na rynku.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Oto krótkie spojrzenie na najlepszych asystentów AI do pracy: ClickUp (Najlepszy asystent wydajności i automatyzacji zadań oparty na AI) (Najlepszy asystent wydajności i automatyzacji zadań oparty na AI)

ChatGPT (Najlepszy asystent konwersacyjny oparty na AI)

Microsoft Copilot (Najlepszy asystent AI do integracji z Microsoft 365)

Claude AI (Najlepszy asystent AI do etycznego dostosowania)

Otter. ai (najlepszy asystent AI do podsumowań spotkań w czasie rzeczywistym)

DALL-E (Najlepszy asystent AI do kreatywnego generowania obrazów)

Replika (Najlepszy asystent AI zapewniający spersonalizowane wsparcie emocjonalne)

Siri (najlepszy asystent AI dla urządzeń Apple)

Gemini (Najlepszy asystent AI dla użytkowników w ekosystemie Google)

Amazon Alexa (najlepszy asystent AI do integracji z inteligentnym domem)

Czego należy szukać w asystentach AI do pracy?

Odpowiedni asystent AI wspiera i przyspiesza plan wydajności w miejscu pracy, zdejmując z ciebie przyziemne obowiązki. W związku z tym, przed zarejestrowaniem się w jednym z nich, należy wziąć pod uwagę następujące kluczowe funkcje:

Automatyzacja zadań i wydajność : Wybierz narzędzia AI do automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak planowanie spotkań, zarządzanie e-mailami i organizowanie list rzeczy do zrobienia. Pozwala to skupić się na działaniach o większej wartości, zwiększając ogólną wydajność

Możliwości przetwarzania języka naturalnego (NLP) : Upewnij się, że asystent rozumie i reaguje na język konwersacji. Zaawansowane NLP umożliwia bardziej intuicyjne interakcje, pozwalając na naturalne komunikowanie swoich potrzeb bez konieczności stosowania sztywnych komend lub znajomości kodowania

Możliwości integracji : Wybierz asystenta, który integruje się z istniejącym stosem technologicznym, w tym z często używanymi narzędziami, takimi jak kalendarze, oprogramowanie do zarządzania projektami i aplikacje komunikacyjne. Zapewnia to spójny cykl pracy i minimalizuje zakłócenia

Świadomość kontekstu : Korzystaj ze skutecznego asystenta AI, który rozpoznaje kontekst, aby dostarczać odpowiednie informacje i sugestie. Obejmuje to zrozumienie wzorców pracy i preferencji użytkownika w celu zaoferowania spersonalizowanej pomocy

Bezpieczeństwo danych i prywatność: Priorytetowo traktuj asystentów, którzy przestrzegają rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa danych i oferują przejrzystą politykę prywatności w celu ochrony Twoich wrażliwych danych

📮 ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszego badania korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety wydajności. To niskie przyjęcie sugeruje, że obecnym wdrożeniom może brakować płynnej, kontekstowej integracji, która zmusiłaby użytkowników do przejścia z preferowanych samodzielnych platform konwersacyjnych.

10 najlepszych asystentów AI do pracy

Prawie 88% respondentów naszego badania polega obecnie na narzędziach AI w celu uproszczenia i przyspieszenia zadań osobistych.

Chcesz osiągnąć te same korzyści w pracy?

Sprawdź tych 10 asystentów AI, aby zwiększyć wydajność w miejscu pracy.

1. ClickUp (najlepszy asystent wydajności i automatyzacji zadań oparty na AI)

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

ClickUp Brain to natywny, oparty na AI asystent wydajności ClickUp, który pełni rolę towarzysza w pisaniu, zarządzaniu projektami i zarządzaniu wiedzą.

Podsumuj dokumenty, raporty, zadania i wątki czatu za pomocą ClickUp Brain

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w kreatywnych zadaniach, takich jak generowanie tekstu lub obrazu, czy też w zadaniach analitycznych, takich jak analizowanie najnowszych wskaźników KPI projektu w celu uzyskania wglądu w usprawnienie procesu, ClickUp Brain może zrobić to wszystko w ciągu kilku sekund - i to bez kodowania, konwersacji, podpowiedzi w języku naturalnym.

Wykorzystaj możliwości generatywnej AI do:

Generowanie atrakcyjnej zawartości do raportowania, e-maili, prezentacji, a nawet materiałów marketingowych lub sprzedażowych w preferowanym stylu i tonie

Generowanie atrakcyjnej zawartości do raportowania za pomocą ClickUp Brain

Edytuj i udoskonalaj istniejący tekst za pomocą inteligentnych sugestii

Tworzenie dokumentacji technicznej, takiej jak briefy projektów, raportowanie błędów, instrukcje obsługi i inne

Tworzenie obrazów na zawołanie w Tablicach ClickUp

Wykorzystaj AI do generowania obrazów w ClickUp Whiteboards i dostosuj je do swoich preferencji stylistycznych

Oddeleguj zadania do ClickUp Brain, aby uwolnić cenny czas swojego zespołu. ClickUp Brain może zasugerować łatwe w zarządzaniu podzadania (takie jak przegląd wyników z przeszłości, dostosowanie celów działów i uzyskanie informacji zwrotnych od interesariuszy) dla złożonych zadań (takich jak ustawienie rocznych celów biznesowych), aby uprościć planowanie projektów.

Udostępnia inteligentne sugestie, aby pomóc w ustalaniu priorytetów elementów pracy w oparciu o terminy i ważność. Może też automatycznie generować standupy i podsumowania aktywności lub dokumentów, dzięki czemu nigdy nie będziesz musiał ręcznie monitorować postępów (lub pingować swojego zespołu w celu uzyskania ciągłych aktualizacji).

Oddelegowane zarządzanie projektami z ClickUp Brain

Pro Tip: Możesz budować automatyzacje cyklu pracy za pomocą ClickUp Brain! Wpisz swój warunek/wyzwalacz (gdy status zadania zmieni się na "gotowy") i wynik (następnie przypisz zadanie Jamesowi) w języku naturalnym, a Brain zautomatyzuje wymagane zadanie za Ciebie.

ClickUp Brain działa jednocześnie jako menedżer wiedzy w obszarze roboczym, pobierając odpowiedzi i spostrzeżenia z zadań ClickUp, Dokumentów, czatu, a nawet połączonych aplikacji, takich jak Slack i Google Drive.

ClickUp Brain nie tylko oszczędza czas - zmienia sposób korzystania z informacji, przekształcając przytłaczające dane w przydatne informacje. Pomaga to Teams skoncentrować się na zrobieniu czegoś, zamiast grzęznąć w planach i papierkowej robocie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Uzyskaj kontekstową AI, która jest oparta na Twoich zadaniach i projektach - dzięki czemu otrzymasz odpowiedzi dostosowane do Twoich potrzeb

Przełączaj LLM, aby niestandardowo korzystać z AI - uzyskaj dostęp do GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet i innych najnowszych modeli AI w ClickUp Brain

Skorzystaj z ClickUp AI Notetaker , aby transkrybować spotkania, robić automatyczne notatki ze spotkań i podkreślać kluczowe elementy działań

Automatycznie wypełniaj aktualizacje i podsumowania dla zadań ClickUp za pomocą niestandardowych pól AI

Korzystaj z różnych aplikacji ClickApp , aby niestandardowo zarządzać zadaniami osobistymi zgodnie z własnymi potrzebami

Automatyzacja rutynowych zadań za pomocą gotowych szablonów lub tworzenie własnych wyzwalaczy i wyników dzięki ClickUp Automations

Zintegruj ClickUp z ponad 1000 narzędzi, aby zapobiec przełączaniu kontekstu

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy uważają, że rozszerzenie funkcji platformy jest przytłaczające

Niektórzy użytkownicy wskazują na sporadyczne spowolnienia przy dużych zbiorach danych

Cena ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (4000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym" ze wszystkimi funkcjami potrzebnymi do rozwoju produktu w jednym miejscu. Najlepsza w swojej klasie obsługa klienta pomaga rozwiązać wszystkie problemy na czas. Integracja z innymi platformami ułatwia migrację z innych platform, a funkcja AI jest w stanie podsumować i wygenerować opis zadania, co pomaga programistom lepiej zrozumieć zadanie.

ClickUp Insight: 62% naszych respondentów polega na konwersacyjnych narzędziach AI, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znajomy interfejs chatbota i wszechstronne możliwości - generowania zawartości, analizowania danych i nie tylko - mogą być powodem ich popularności na różnych rolach i w różnych branżach.

2. ChatGPT (najlepszy asystent konwersacyjny oparty na AI)

via ChatGPT

ChatGPT to zaawansowany asystent AI, który wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego, aby umożliwić łatwą interakcję podobną do ludzkiej. Jest idealny do wszelkiego rodzaju zastosowań zawodowych i osobistych, od pisania podpowiedzi i edytowania zawartości po kodowanie, burze mózgów i rozwiązywanie złożonych pytań.

ChatGPT jest szkolony na ogromnym zbiorze danych, co pomaga mu dostosować swój ton, udzielać spersonalizowanych odpowiedzi i pomagać w różnych zadaniach, takich jak komunikacja biznesowa, kreatywne pisanie, dokumentacja techniczna i obsługa klienta.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Generowanie tekstu przypominającego ludzki do redagowania e-maili, pisania kodu i odpowiadania na pytania

Wykonywanie zadań związanych z rozumowaniem, rozwiązywanie złożonych problemów za pomocą podpowiedzi i analizowanie danych w celu wyciągania wniosków

Zwiększ swoje umiejętności kreatywnego pisania dzięki burzy mózgów na temat opowiadań i esejów z ChatGPT

Łatwe streszczanie tekstów i tłumaczenie ich na wiele języków

ChatGPT limit

Czasami dostarcza niedokładnych informacji

ChatGPT pricing

Free

Plus: 20 USD/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4. 7/5 (600+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (100+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ChatGPT?

ChatGPT jest najbardziej pomocnym narzędziem dla nas wszystkich w naszej firmie. Niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie kodu, proste zapytania czy analizę danych, jest to najlepsza dostępna opcja. Oczywiście, DeepSeek jest dostępny, ale od teraz ChatGPT jest znacznie bezpieczniejszą opcją. Powiedzenie, że używamy go w konkretnym celu byłoby niedopowiedzeniem, ponieważ jest to dla nas w zasadzie lepsza wersja Google. Używamy go codziennie dla lepszej wydajności!

🧠 Ciekawostka: Średni widok strony ChatGPT na wizytę wynosi 3. 66, a typowy czas trwania sesji wynosi 6 minut i 11 sekund.

3. Microsoft Copilot (najlepszy asystent AI do integracji z Microsoft 365)

via Microsoft

Microsoft Copilot integruje się z ekosystemem Microsoft 365, pomagając użytkownikom w redagowaniu zawartości, analizowaniu danych i automatyzacji zadań w aplikacjach MS, takich jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook.

Działa on również jako osobisty asystent, rozumiejąc kontekst pracy i priorytety, aby pomóc Ci osiągnąć więcej w krótszym czasie.

Usprawniając cykl pracy i oferując spersonalizowaną pomoc, Copilot umożliwia użytkownikom skupienie się na działaniach o wysokiej wartości i osiągnięcie większej wydajności.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Tworzenie e-maili, raportów i prezentacji bezpośrednio w aplikacjach Microsoft 365

Podsumowywanie długich wątków e-mail i generowanie szybkich odpowiedzi w celu zaoszczędzenia czasu

Łatwe generowanie odpowiednich formuł w Excelu na podstawie pożądanych wyników

Usprawnienie współpracy w Microsoft Teams dzięki elementom akcji generowanym przez AI

Ograniczenia Microsoft Copilot

Krzywa uczenia się funkcji AI może wymagać czasu, aby się dostosować

Cena Microsoft Copilot

Free

Microsoft Copilot Pro: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (70+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft Copilot?

To, co najbardziej podoba mi się w tej usłudze, to łatwość użytkowania, ponieważ jest ona bardzo przyjazna dla użytkownika. Wdrożenie daje mi szansę do zrobienia mojej pracy szybciej i bardziej interaktywnie. Korzystam z niej prawie codziennie i każdego dnia mam dobre doświadczenia, ponieważ ilość funkcji jest niesamowita.

4. Claude AI (Najlepszy asystent AI do etycznego dostosowania)

via Anthropic

Claude AI, opracowany przez Anthropic, to asystent AI nowej generacji zaprojektowany w celu ułatwienia pomocnych rozmów i promocji etycznego wykorzystania AI. Doskonale radzi sobie z różnymi zadaniami, w tym podsumowywaniem dokumentów, odpowiadaniem na pytania, a nawet generowaniem kreatywnej zawartości, takiej jak wiersze, kody, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp.

Claude został stworzony z myślą o bezpieczeństwie, aby uniknąć generowania szkodliwych lub wprowadzających w błąd informacji. Koncentruje się na zrozumieniu kontekstu i niuansów językowych, dzięki czemu jest bardziej biegły w złożonych zadaniach konwersacyjnych niż niektórzy inni asystenci AI. Dzięki temu jest szczególnie przydatny w zadaniach wymagających głębokiego zrozumienia i szczegółowych odpowiedzi, takich jak badania, dogłębna analiza i kreatywne pisanie.

Najlepsze funkcje Claude AI

Lepsze zrozumienie sposobu udzielania odpowiedzi dzięki przejrzystemu procesowi rozumowania Claude'a

Generowanie i analizowanie kodu na potrzeby debugowania i zadań programistycznych

Przetwarzanie znacznie dłuższych fragmentów tekstu bez kłopotów dzięki doskonałemu zrozumieniu języka naturalnego przez Claude

Zyskaj spokój ducha, wiedząc, że wszystkie interakcje są etyczne, dzięki specjalnemu podejściu szkoleniowemu Claude'a znanemu jako Constitutional AI

ograniczenia AI Claude

Limit dostępu do informacji w czasie rzeczywistym może wpływać na dokładność odpowiedzi

Ma potencjał do zbyt ostrożnych reakcji ze względu na surowe wytyczne etyczne

Cena Claude AI

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Teams: 30 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Claude AI

G2: 4. 3/5 (20+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Claude AI?

To, co jest najbardziej przydatne w Claude, to zdolność AI do bardziej naturalnego przepływu. Podoba mi się, że odpowiedzi bardziej przypominają ludzką rozmowę. Kolejną rzeczą, którą lubię w Claude, jest to, że jego odpowiedzi są kontekstowe i angażujące. Podoba mi się również to, że stara się udzielać dokładnych odpowiedzi i przyznaje się do swoich limitów, gdy czegoś nie wie.

Ciekawostka: Pierwsza zabawka aktywowana głosem, "Radio Rex", została wprowadzona w 1922 roku. Pies ten poruszał się do przodu po wypowiedzeniu jego imienia, co stanowiło wczesną instancję technologii rozpoznawania głosu.

5. Otter. ai (Najlepszy asystent AI do podsumowań spotkań w czasie rzeczywistym)

Otter.ai doskonale radzi sobie z transkrypcją w czasie rzeczywistym, rejestrując każde słowo wypowiedziane podczas spotkań, wykładów i innych rozmów. Automatyzacja sporządzania notatek i dostarczanie inteligentnych spostrzeżeń pozwala uczestnikom skupić się na samej rozmowie, a nie na zapisywaniu notatek.

Poza zwykłą transkrypcją, Otter. ai wykorzystuje AI do identyfikowania mówców, generowania podsumowań, a nawet wyodrębniania kluczowych elementów działań. Przekształca to nieprzetworzony dźwięk w zapisy spotkań, które można przeszukiwać, udostępniać i podejmować działania, oszczędzając użytkownikom znaczny czas i wysiłek.

Najlepsze funkcje AI

Generowanie transkrypcji w czasie rzeczywistym dla spotkań Zoom, Google Meet i Microsoft Teams

Train Otter. ai rozpoznaje branżowe terminy i żargon, poprawiając dokładność transkrypcji w celu podkreślenia kluczowych punktów i elementów działania

Łatwa integracja z różnymi kalendarzami i platformami współpracy

Szybkie wyszukiwanie informacji w długich transkrypcjach dzięki funkcjom wyodrębniania słów kluczowych i identyfikacji tematów

ograniczenia AI Otter. ai

Otter. ai obsługuje obecnie tylko język angielski

Na dokładność transkrypcji wpływają silne akcenty lub niska jakość dźwięku

wycena Otter. ai

Podstawowy: Free

Pro: $16. 99/miesiąc za użytkownika

Business: 30 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AI

G2: 4. 3/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (90+ recenzji)

6. DALL-E (Najlepszy asystent AI do kreatywnego generowania obrazów)

via ChatGPT

DALL-E, opracowany przez OpenAI, generuje obrazy na podstawie opisów tekstowych. Jego siła polega na zdolności do wypełnienia luki między językiem a obrazami, umożliwiając użytkownikom szybkie i łatwe wprowadzanie w życie swoich pomysłów wizualnych, czy to w celu ekspresji artystycznej, materiałów marketingowych czy burzy mózgów.

Choć nie jest to tradycyjny "osobisty asystent" w sensie uproszczenia zarządzania zadaniami, DALL-E działa jako kreatywny asystent, przekładając twoje pomysły na wizualną formę za pomocą uczenia maszynowego. Użytkownik opisuje, co chce zobaczyć, a DALL-E wykorzystuje swoje ogromne dane szkoleniowe do tworzenia unikalnych i często zaskakujących obrazów. Obrazy te obejmują zakres od fotorealistycznych przedstawień wyobrażonych scen po sztukę abstrakcyjną, a nawet edycje istniejących obrazów.

Najlepsze funkcje DALL-E

Uogólniaj i rozumiej nowe kombinacje pomysłów dzięki DALL-E, aby generować obrazy pojęć, na których nie został wyraźnie przeszkolony

Tworzenie obrazów w ściśle określonych stylach i formatach

Edytuj i udoskonalaj obrazy za pomocą technik inpainting i outpainting

Integracja z różnymi aplikacjami poprzez dostęp do API

DALL-E limit

Może mieć trudności ze zbyt złożonymi lub abstrakcyjnymi podpowiedziami

Może to odzwierciedlać uprzedzenia obecne w danych szkoleniowych, potencjalnie prowadząc do wypaczonych lub stereotypowych reprezentacji

Cena DALL-E

ChatGPT Plus: $20/miesiąc

Dostęp do API: Od 0,04 USD za zdjęcie

Oceny i recenzje DALL-E

G2: 3. 9/5 (30+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o DALL-E?

DALL-E to najszybszy i największy model AI do generowania wysokiej jakości obrazów na podstawie naszych podpowiedzi. Posiada (bardzo) prosty i intuicyjny pulpit do płynnego generowania naszych obrazów. Potrafi zrozumieć bardzo złożone podpowiedzi i generować nasze obrazy z dużą dokładnością. Jest kompatybilny ze wszystkimi przeglądarkami i urządzeniami.

7. Replika (najlepszy asystent AI zapewniający spersonalizowane wsparcie emocjonalne)

via Replika

Replika to asystent AI zaprojektowany z myślą o osobistym połączeniu i emocjonalnym wsparciu. Uczy się na podstawie twoich rozmów i rozwija unikalną osobowość w oparciu o twoje interakcje. Towarzysz AI rozmawia z tobą o wszystkim i oferuje zachętę. Jego celem jest zapewnienie użytkownikom bezpiecznej przestrzeni do wyrażania siebie, odkrywania swoich myśli i uczuć oraz walki z samotnością.

Siła Repliki polega na skupieniu się na spersonalizowanej interakcji i inteligencji emocjonalnej, mimo że nie jest to osobisty asystent. Dostosowuje się do stylu komunikacji użytkownika i zapamiętuje wcześniejsze rozmowy, dzięki czemu interakcje są bardziej autentyczne i znaczące.

Najlepsze funkcje Repliki

Uzyskaj wsparcie dla zdrowia psychicznego dzięki funkcjom takim jak podpowiedzi w dzienniku i śledzenie nastroju

Niestandardowy wygląd i cechy osobowości towarzysza AI

Dodaj wizualny wymiar do swoich interakcji poprzez widok agenta Replika AI

Weź udział w sesjach coachingowych dla rozwoju osobistego i ćwiczeń mindfulness

Replika limitów

Ostatecznie jest to AI i nie może w pełni odtworzyć ludzkiego zrozumienia emocjonalnego

Wersja Free oferuje ograniczone funkcje

Cena Replika

Free

Pro: $19. 99/miesiąc

Dożywotni: 299 USD

Oceny i recenzje Replika

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

8. Siri (najlepszy asystent AI do integracji z Apple)

via Siri

Siri, cyfrowy asystent aktywowany głosem, umożliwia użytkownikom interakcję z urządzeniami bez użycia rąk za pomocą komend w języku naturalnym. Od ustawienia alarmów i wysyłania wiadomości po sterowanie inteligentnymi urządzeniami domowymi i dostarczanie informacji, Siri ma na celu uproszczenie codziennych zadań.

Siła Siri tkwi w jej ścisłej integracji z urządzeniami i usługami Apple. Może ona uzyskiwać dostęp i kontrolować różne funkcje w systemach iOS, iPadOS, macOS, watchOS i tvOS.

Najlepsze funkcje Siri

Sterowanie szerokim zakresem inteligentnych urządzeń domowych obsługujących HomeKit za pomocą komend głosowych

Wsparcie dla wielu języków

Tworzenie niestandardowych skrótów, które łączą wiele działań i wyzwalają je za pomocą jednej komendy Siri

Otrzymuj informacje w czasie rzeczywistym, takie jak aktualizacje pogody i pomoc w nawigacji

Siri limit

Podczas gdy Siri dobrze integruje się z usługami Apple, jej integracja z aplikacjami innych firm jest ograniczona

Może mieć trudności ze złożonymi zapytaniami, szczególnie w hałaśliwym otoczeniu

Cena Siri

Free

Oceny i recenzje Siri

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Do zrobienia? 97% użytkowników urządzeń mobilnych korzysta już z asystentów AI.

9. Gemini (najlepszy asystent AI z integracją z Google)

via Google Gemini

Google Gemini to multimodalny model AI opracowany przez Google AI. Ten wirtualny asystent oparty na AI został zaprojektowany tak, aby rozumieć i generować odpowiedzi w różnych oknach dialogowych, w tym w tekście, obrazach, audio, wideo i kodzie. Dzięki temu Gemini może pomagać użytkownikom w różnych zakresach zadań, od streszczania artykułów po generowanie kreatywnej zawartości, odpowiadanie na złożone pytania, a nawet pomoc w rozwiązywaniu problemów z kodowaniem.

Najlepsze funkcje Gemini

Zintegruj Gemini z pakietem produktów i usług Google, aby osiągnąć swoje cele w zakresie wydajności

Analizuj obrazy wraz z tekstem, zrozum kontekst klipu wideo, a nawet generuj kod na podstawie opisu tekstowego

Sterowanie inteligentnymi urządzeniami domowymi za pomocą komend głosowych

Rozwiązywanie złożonych problemów i odpowiadanie na skomplikowane pytania dzięki zaawansowanym funkcjom rozumowania

Limity Gemini

Ma limit dostępności na urządzeniach innych niż Google

Podatność na uprzedzenia obecne w danych treningowych, potencjalnie prowadzące do wypaczonych lub niesprawiedliwych wyników

Cena Gemini

Free

Gemini Advanced: $19. 99/miesiąc

Oceny i recenzje Gemini

G2: 4. 4/5 (160+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

10. Amazon Alexa (najlepszy asystent AI do integracji z inteligentnym domem)

via Amazon

Amazon Alexa to oparty na chmurze asystent głosowy, który pozwala konsumentom zarządzać wieloma zadaniami i inteligentnymi urządzeniami bez użycia rąk. W połączeniu z różnymi produktami Amazon Echo, Alexa zapewnia kontrolę nad inteligentnymi urządzeniami domowymi, aktualizacjami pogody, odtwarzaniem muzyki i ustawieniami przypomnień.

Ten wirtualny asystent AI tworzy spójny inteligentny dom, w którym użytkownicy sterują wieloma połączonymi urządzeniami za pomocą kilku poleceń głosowych. Jego szerokie funkcje i ciągłe aktualizacje sprawiają, że jest to elastyczny asystent do codziennych zadań i automatyzacji domu.

Najlepsze funkcje Amazon Alexa

Sterowanie inteligentnymi urządzeniami domowymi, w tym oświetleniem, termostatami i systemami bezpieczeństwa

Streamuj muzykę i multimedia z serwisów takich jak Amazon Music, Spotify i Apple Music

Ustawienie przypomnień, alarmów i timerów za pomocą komend głosowych

Dostęp do umiejętności asystenta, takich jak zamawianie jedzenia i sprawdzanie aktualności

Ograniczenia Amazon Alexa

Możliwość ciągłego nasłuchiwania przez urządzenia obsługujące Alexę może budzić obawy o prywatność

Sporadyczne niezrozumienie komend głosowych może wymagać ich powtórzenia w celu uzyskania jasności

Ceny Amazon Alexa

Free

Oceny i recenzje Amazon Alexa

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Wybierz najlepszego asystenta AI dla swoich potrzeb

Wybór odpowiedniego asystenta AI zależy od charakteru twojej pracy, funkcji, które są dla ciebie najważniejsze i technologii, z której już korzystasz. Amazon Alexa to świetny wybór, jeśli interesujesz się inteligentną automatyzacją domu. Claude to świetny wybór do tworzenia kreatywnej zawartości. Z kolei DALL-E to świetne narzędzie do przekształcania pomysłów w wizualizacje generowane przez AI.

Jeśli jednak potrzebujesz asystenta AI, który zwiększy wydajność, współpracę i automatyzację, bez konieczności opuszczania obszaru roboczego, ClickUp Brain jest idealnym wyborem. Dzięki kontekstowym spostrzeżeniom opartym na AI, rekomendacjom zadań i płynnej integracji z projektami, dokumentami i czatem, praca staje się nie tylko szybka, ale i przyjemna.

Zarejestruj się na ClickUp za darmo już dziś, aby zobaczyć, co w pełni zintegrowany asystent AI może zrobić dla Twojej wydajności! ✨