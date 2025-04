10 Najlepszych Narzędzi AI do Generowania Tekstu w 2025

Wiesz, że coś jest popularne, gdy twoja ciocia oznaczy cię w swoim poście w mediach społecznościowych słowami "Widziałeś to?" Jest to z pewnością prawda w odniesieniu do niedawnego zamieszania wokół sztucznej inteligencji (AI) i powszechnego "odkrycia" ChatGPT OpenAI .

Podczas gdy ChatGPT zbiera całą prasę, istnieje wiele innych generatorów tekstu AI zaprojektowanych, aby pomóc ludziom z danych powstania zawartości . Jeśli zajmujesz się regularnym tworzeniem zawartości, warto zapoznać się z tymi narzędziami, aby poprawić jakość i wpływ swoich słów - i zaoszczędzić czas.

Przyjrzyjmy się najlepszym generatorom AI do pisania, aby zobaczyć, co mogą dla ciebie zrobić. ✍️

Co to jest generator tekstów AI i jak działa?

Generator tekstu AI, znany również jako AI writer lub generator treści, to oprogramowanie wykorzystujące technologię sztucznej inteligencji (AI) do tworzenia zawartości pisemnej. Jego działanie polega na analizie dużych zbiorów danych istniejących tekstów, a następnie wykorzystaniu algorytmów przetwarzania języka naturalnego (NLP) do generowania nowych zdań i akapitów, które są spójne i istotne.

Czego należy szukać w generatorze tekstów AI?

Prawdopodobnie nie chcesz, aby zawartość generowana przez AI brzmiała tak, jakby napisał ją robot. Chcesz, aby pasował do twojego tonu i celu, czy to w komunikacji zespołowej, czy w najnowszej cyfrowej kampanii marketingowej.

Oto kilka ważnych funkcji, których należy szukać w generatorze tekstu AI:

Łatwe dopasowanie do procesu pisania zawartości

Łatwy w użyciu interfejs, który sprawia, żenarzędziem asystenta pisania Kontrola nad tonem głosu i stylem

Konsekwentnie tworzy wysokiej jakości zawartość

Dokładnie i łatwo sprawdza gramatykę

Cena dopasowana do budżetu

Wbudowane podpowiedzi do najczęściej wykonywanych zadań

Solidne i dokładne funkcje przeformułowania i podsumowania

10 najlepszych generatorów tekstów AI

Warto zauważyć, że większość z nich narzędzi do pisania AI na tej liście używają tych samych modeli i algorytmy z OpenAI . Może to być GPT-3, GPT-3.5 lub nawet nowy GPT-4. Kluczem jest określenie, który pisarz AI działa najlepiej dla twoich celów, aby generować lepszą zawartość przy mniejszym nakładzie pracy.

1. ClickUp AI

Pracuj szybciej, pisz lepiej i rozwijaj kreatywność dzięki ClickUp AI

Wbudowany w kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania projektami, ClickUp AI jest tam, gdzie go potrzebujesz. Pełniąc rolę asystenta opartego na sztucznej inteligencji, ClickUp AI pomoże ci tworzyć pierwsze wersje robocze, ulepszać istniejącą zawartość, rozwijać pomysły na treści, generować slogany marketingowe, przeprowadzać burze mózgów na temat następnej kampanii i zasadniczo eliminować blok pisarski.

Oprócz tego, że jest osadzony wewnątrz Dokumenty i zadania to, co wyróżnia ClickUp AI, to ponad 100 narzędzi, które wykorzystują podpowiedzi dostosowane do konkretnych ról, dzięki czemu nie trzeba tracić czasu na wersje próbne.

ClickUp AI najlepsze funkcje

Wbudowany w potężny system współpracy iplatforma do zarządzania projektami Zwięzłe podsumowanie wybranego tekstu za pomocą jednego kliknięcia

Generuje elementy akcji na podstawie zawartości

Generuje profesjonalne biografie

Role użytkowników z predefiniowanymi podpowiedziami, które przyspieszają korzystanie z AI

Zbudowany bezpośrednio w ramach kompleksowego zestawu narzędzi pisarskich do tworzenia dokumentów

Sugestie słów kluczowych SEO

Doładowane wyszukiwanie wykorzystujące silnik AI

Łatwe w użyciu narzędzia poprawiające jakość treści

ClickUp AI ograniczenia

Wymaga kopiowania i wklejania doużycie z e-mailem Odpowiedzi mogą nie uwzględniać właściwego kontekstu żądania



Cennik ClickUp AI

ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp AI oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 6 600 recenzji)

4,7/5 (ponad 6 600 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 500 recenzji)

2. QuillBot

Via QuillBot QuillBot opisuje siebie jako narzędzie do parafrazowania, a nie generator tekstu AI. Wprowadź swój własny tekst lub czyjąś zawartość i użyj narzędzia, aby go poprawić i ulepszyć. Wybierz jeden z kilku trybów parafrazowania, a silnik AI wykona resztę pracy za pomocą kliknięcia przycisku.

Najlepsze funkcje QuillBot

Zintegrowany z Chrome i Microsoft Word

Rosnące wsparcie dla języków obcych, w tym możliwości tłumaczenia

Prosty i łatwy w użyciu, gdy trzeba tylko przeredagować lub sprawdzić zawartość

Potężne narzędzie synonimów, które oferuje sugestie i umożliwia wybór

Wersja Free obejmuje podstawy parafrazowania i sprawdzania gramatyki

Ograniczenia QuillBot

Każda funkcja ma własny interfejs użytkownika

Skupia się głównie na ulepszaniu istniejącej zawartości

W przypadku większości aplikacji konieczne jest kopiowanie i wklejanie między aplikacją a QuillBot

Dokładność gramatyczna mogłaby być lepsza

Nie zawsze do zrobienia parafraza wszystkiego

Ceny QuillBot

Podstawowy: Free

Free Premium: $19.95/miesiąc za użytkownika

QuillBot oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

Wypróbuj te QuillBot alternatywy !

3. Jasper

Via Jasper Jasper tworzy tę listę generatorów tekstu AI, ponieważ jest jednym z najlepszych, które koncentrują się na odzwierciedlaniu stylu i głosu marki użytkownika. Może pomóc autorom zawartości w tworzeniu artykułów na blogach, postów w mediach społecznościowych, stron docelowych i e-maili marketingowych. Można go zintegrować z aplikacją za pośrednictwem interfejsu API lub uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem rozszerzenia Chrome lub aplikacji do czatu.

Jasper najlepsze funkcje

Stworzony do tworzenia zawartości biznesowej, która konwertuje czytelników

Możliwość dostosowania do głosu i tonu

JasperDostawca funkcji generowania obrazów Możliwośćtworzenie wysoce celowej zawartości marketingowej Limity Jaspera

Brak funkcji sprawdzania plagiatu

Brak możliwości SEO

Może generować powtarzającą się zawartość lub błędy

Narzędzia AI muszą być prowadzone przez podpowiedź, aby uzyskać pożądane wyniki

Ceny Jasper

Wersja próbna: Free przez siedem dni

Free przez siedem dni Start: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Tryb Boss: $59/miesiąc za użytkownika

$59/miesiąc za użytkownika Business: Kontakt w sprawie wyceny

Jasper oceny i recenzje

4. Copy.ai

Via Copy.ai Kolejnym z najbardziej pomocnych generatorów tekstów AI jest Copy.ai, który jest idealny dla teamów marketingowych do tworzenia tekstów sprzedażowych i marketingowych. Projekt platformy koncentruje się na pomaganiu zespołom w realizacji strategii wejścia na rynek poprzez generowanie spersonalizowanych tekstów sprzedażowych, pisanie długich postów, zmianę przeznaczenia zawartości w różnych kanałach i tworzenie opisów produktów.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Zmiana przeznaczenia tej samej zawartości dla różnych kanałów i odbiorców

Łatwy w użyciu interfejs do udoskonalania zawartości za pomocą narzędzi AI

Specjalne narzędzia do tworzenia podpisów w mediach społecznościowych

Szeroki wybór szablonów

Dostrojony do generowania zwięzłych kopii

Wsparcie dla ponad 25 języków

Limity Copy.ai

Zakłada, że użytkownik zna się na marketingu i tworzeniu tekstów sprzedażowych

Może generować błędne informacje w porównaniu do innych generatorów tekstu AI

Nie jest silny w tworzeniu dłuższych artykułów lub wysokiej jakości zawartości (sprawdź teAlternatywy dla Copy.ai!)

Ceny Copy.ai

Free: Darmowy

Darmowy Pro: $49/miesiąc dla 5 użytkowników

$49/miesiąc dla 5 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Copy.ai oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 150 recenzji)

4.8/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

5. ContentBot.ai

Via ContentBot Jak sama nazwa wskazuje, ContentBot.ai wykorzystuje AI do tworzenia zawartości marketingowej. To narzędzie do pisania AI jest najlepiej znane z pisania długich postów na blogu, ale może również parafrazować zawartość i generować copywriting AI . Jest oparty na sieci i oferuje narzędzia SEO oraz narzędzie do sprawdzania plagiatu, które staje się niezbędne dla generatorów tekstów AI.

ContentBot.ai najlepsze funkcje

Pisze długie formularze postów na blogach o objętości ponad 2000 słów

Wbudowane narzędzia SEO

Rozszerzenia Chrome i WordPress oraz interfejs czatu

Solidna biblioteka szablonów zapewniająca wsparcie dla wielu przypadków użycia

Limity ContentBot.ai

Limit liczby słów, które można utworzyć miesięcznie, chyba że zapłacisz więcej

Interfejs użytkownika ma kilka niedociągnięć

Cennik jest złożony, a koszty mogą się szybko sumować

Cennik ContentBot.ai

Free: Free dla 5,000 słów

Free dla 5,000 słów Plan startowy: $19/użytkownika miesięcznie

$19/użytkownika miesięcznie Plan Premium: $59/użytkownika miesięcznie

$59/użytkownika miesięcznie Plan Premium+: $99/użytkownika miesięcznie

ContentBot.ai oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

4.8/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: N/A

6. ChatGPT

Via ChatGPT ChatGPT to narzędzie, które wywołało powszechne zainteresowanie tekstem generowanym przez AI. Kiedy OpenAI umieściło swoje narzędzia w interfejsie czatu na stronie internetowej za darmo, prawie każdy je wypróbował. Narzędzie wykorzystuje najnowszy duży model językowy OpenAI GPT-3.5 (LLM) w wersji Free i GPT-4 LLM w płatnej wersji ChatGPT Plus.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Konwersacyjny interfejs tekstowy, który intuicyjnie udoskonala odpowiedzi

Funkcja informacji zwrotnej, która pomaga trenować modele stojące za nią

Odpowiedzi tekstowe są naturalnie płynne

Poprzednie konwersacje są przechowywane na koncie użytkownika i można je ponownie uruchomić

Najbardziej znane i powszechnie używane narzędzie do generowania tekstów

Limity ChatGPT

Użytkownicy muszą nauczyć się kierować narzędziem za pomocą pytań i komentarzy

Brak szablonów

Dostęp do darmowej wersji jest ograniczony i może zostać zablokowany w godzinach szczytu

Odpowiedź może być powolna w wersji Free

Ustawienie danych używane w modelach zawiera niewiele informacji po połowie 2021 r

Ceny ChatGPT

ChatGPT: Free

Free ChatGPT Plus: $20/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

4.7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: N/A

7. Rytr

Via Rytr Rytr to platforma do tworzenia długich formularzy przy użyciu tekstu generowanego przez AI. Użytkownicy definiują przypadek użycia, zapewniają kontekst, ustawiają ton głosu, a następnie generują zawartość, którą można dalej udoskonalać. Na tej liście generatorów tekstu AI, Rytr wyróżnia się wsparciem dla ponad 30 języków i posiada narzędzie do sprawdzania plagiatu, narzędzie SEO i opcję tworzenia obrazów. Jego kluczowym wyróżnikiem jest wbudowane narzędzie przepływu pracy do przechowywania i organizowania projektów.

Najlepsze funkcje Rytr

Przeprowadza użytkowników przez proces pisania

Wbudowany redaktor tekstu sformatowanego

Wtyczki dla Chrome, WordPress i nie tylko

Zaprojektowany do tworzenia zawartości marketingowej

Limity Rytr

Interfejs użytkownika ma stromą krzywą uczenia się

Materiały wyjściowe są zwykle krótkie i nie są przeznaczone do tworzenia długich formularzy

W przypadku limitowanych planów łatwo jest wyczerpać liczbę znaków w danym miesiącu

Ceny Rytr

Free Plan: Free

Free Saver Plan: $9/miesiąc na użytkownika

$9/miesiąc na użytkownika Plan Unlimited: $29/miesiąc na użytkownika

Rytr oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (750+ recenzji)

4.7/5 (750+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (9 recenzji)

8. Uproszczony

Via Uproszczone Simplified jest multimedialnym generatorem zawartości AI i narzędziem do zarządzania skierowanym do teamów marketingowych . Wykorzystuje szablony, AI i uproszczone narzędzia do tworzenia projektów graficznych, zdjęć, wideo i tekstów. Zawiera funkcje do zarządzania i publikowania w mediach społecznościowych.

Uproszczone najlepsze funkcje

Opcje multimedialne do tworzenia zawartości w jednym miejscu

Planowanie postów w mediach społecznościowych dla większości głównych platform, w tym LinkedIn, Twitter, Instagram i Facebook

Prosty interfejs użytkownika jest świetny dla początkujących twórców AI

AI służy również do tworzenia zawartości innej niż tekst

Uproszczone limity

Generowanie tekstu przez AI jest ograniczone w porównaniu do innych rozwiązań

Połączenie z kontami w mediach społecznościowych może być nieporęczne

Układ i narzędzia graficzne nie są zaawansowane - czasami trzeba użyć innych narzędzi

Uproszczony cennik

Free Forever: Free

Free Mały Teams: $30/miesiąc dla 5 użytkowników

$30/miesiąc dla 5 użytkowników Business: $50/miesiąc dla 5 użytkowników

$50/miesiąc dla 5 użytkowników Rozwój: 125 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

Uproszczone oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (750+ recenzji)

4.7/5 (750+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 75 recenzji)

9. Frase

Via Frase Frase to platforma do tworzenia treści SEO skierowana do marketerów treści i agencji marketingowych. Wraz z generowaniem tekstów AI, Frase obejmuje również analizę zawartości. Ponieważ została stworzona z myślą o współpracy, oferuje również narzędzia do udostępniania i organizowania projektów.

Najlepsze funkcje Frase

Optymalizacja SEO

Wbudowana analityka

Wbudowane narzędzie wyszukiwarki Google

Silne funkcje tworzenia krótkich danych dotyczących zawartości

Konkurencyjne narzędzia badawcze i wiki

Niestandardowe szablony

Ograniczenia Frase

Brak narzędzi do badania słów kluczowych

Brak możliwości organizacji projektów

Nie koncentruje się na generowaniu tekstów AI

Ceny Frase

Wersja próbna: 1$ za 5 dni

1$ za 5 dni Solo: $14.99/miesiąc na użytkownika

$14.99/miesiąc na użytkownika Basic: $44.99/miesiąc za użytkownika

$44.99/miesiąc za użytkownika Teams: $114.99/miesiąc za trzech użytkowników

Oceny i recenzje Frase

G2: 4.9/5 (ponad 250 recenzji)

4.9/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

10. Copysmith

Via Copysmith Copysmith to narzędzie do generowania treści AI wykorzystujące modele GPT OpenAI do tworzenia zawartości produktów e-commerce. Zarządza cyklami pracy tworzenia kopii na najpopularniejszych platformach e-commerce i zapewnia narzędzia do zarządzania zawartością dla opisów produktów.

Najlepsze funkcje Copysmith

Zbudowany dla opisów produktów e-commerce

Integracja z Amazon, Shopify, WooCommerce i innymi platformami

Zarządzanie cyklem pracy, w tym edycja, zatwierdzanie i publikowanie

Narzędzia do zarządzania zawartością

Wsparcie dla importu katalogu produktów i tworzenia kopii wsadowych w celu masowego tworzenia opisów produktów

Limity Copysmith

Interfejs może być mylący

Przydatny tylko do tworzenia zawartości produktów

Niestandardowe szablony nie są dostępne w tańszych planach

Kredyty wygasają, jeśli ich nie używasz

Cennik Copysmith

Wersja próbna: Free

Plan startowy: $19/miesiąc na użytkownika

Pro Plan: $49/mo dla 5 użytkowników

Enterprise Plan: Kontakt w sprawie ceny

Copysmith oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (12 recenzji)

4.3/5 (12 recenzji) Capterra: 4.2/5 (25+ recenzji)

Aby uzyskać więcej narzędzi sprawdź Alternatywy dla Spinbota & Speedwrite alternatives !

ClickUp: Najlepszy generator tekstów AI dla Twojej zawartości

Jeśli chodzi o tworzenie unikalnej zawartości, do zrobienia czegoś potrzebujesz czegoś więcej niż tylko najnowszych narzędzi sztucznej inteligencji. Potrzebujesz również pomocy w zarządzaniu projektami, współpracy i śledzeniu postępów.

ClickUp AI dostarcza jeden z najlepszych sposobów na uzyskanie dostępu do możliwości przetwarzania języka naturalnego OpenAI. A wszystko to w ramach łatwej w obsłudze platformy ClickUp, która świetnie sprawdza się również w roli oryginalnego oprogramowania aplikacja do tworzenia zawartości . 🛠

Właśnie dlatego zespoły każdego typu liczą na ClickUp w zakresie zarządzania projektami, współpracy, dokumentacja projektu i jako asystent pisania AI. Następnym razem, gdy będziesz rozpoczynać nowy projekt, zapisz się na bezpłatną wersję próbną ClickUp i wypróbuj go.

Nie potrwa długo, zanim zobaczysz moc ClickUp i jego narzędzia do pisania AI, które współpracują ze sobą, podczas gdy Ty pracujesz bez wysiłku ze swoim zespołem. 🤩