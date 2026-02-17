10 alternatyw dla Mammouth AI do automatyzacji agentów na dużą skalę

W miarę jak zespoły dążą do automatyzacji złożonych cykli pracy, połączenia narzędzi i wdrażania sztucznej inteligencji w całym swoim stosie, rośnie zapotrzebowanie na wydajne platformy AI.

Mammouth AI to wielomodelowy obszar roboczy, który łączy modele takie jak Claude, GPT i Gemini w jednym interfejsie. Doskonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu AI, zwłaszcza w czacie i prostych zadaniach.

Jednak gdy trzeba koordynować cykle pracy, tworzyć połączenia między systemami lub uruchamiać agenty w różnych narzędziach, limity stają się bardziej widoczne.

W tym przewodniku analizujemy najlepsze alternatywy dla Mammouth AI w dwóch obszarach: rozszerzaniu codziennej pracy z AI oraz tworzeniu cykli pracy agentów, które działają we wszystkich narzędziach.

Uwaga: Mammouth to przede wszystkim wielomodelowa przestrzeń robocza AI. Poniższe alternatywy obejmują zarówno środowiska wielomodelowe, jak i platformy automatyzacji oparte na agentach.

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Mammouth AI

Mammouth AI może obsługiwać podstawowe cykle pracy agentów, ale jego ograniczenia mogą skłaniać rozwijające się zespoły do sięgania po bardziej zaawansowane narzędzia do automatyzacji cyklu pracy.

Oto, co należy wziąć pod uwagę podczas oceny alternatywnych rozwiązań i platform automatyzacji agentów. ⚙️

Koordynacja agentów: czy wielu agentów może współpracować, delegować zadania i udostępniać kontekst w ramach cykli pracy?

Narzędzia łączące: czy integrują się one z Twoimi aplikacjami, bazami danych i interfejsami API od razu po uruchomieniu?

Dostosuj zachowanie: czy możesz dostosować podpowiedzi, narzędzia i zabezpieczenia bez konieczności intensywnego kodowania?

Działanie w środowisku produkcyjnym: czy oferuje wsparcie dla monitorowania, debugowania, bezpieczeństwa i zgodności?

Użyteczność: czy zespoły nietechniczne mogą korzystać z tego rozwiązania bez intensywnego wsparcia programistów?

Przewiduj koszty: czy ceny i limity użytkowania są jasne w skali?

Kontrola hostingu: czy możesz samodzielnie hostować dane w celu zapewnienia prywatności, zarządzania lub lokalizacji danych?

Alternatywy dla Mammouth AI w skrócie

Oto przegląd najlepszych alternatyw dla Mammouth AI i ich możliwości. 📊

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Zespoły, które chcą mieć zintegrowany obszar roboczy AI, w którym agenci, zadania, dokumenty i cykle pracy współistnieją Super agenci, wyszukiwanie Enterprise, automatyzacje, BrainMax, ponad 15 widoków, pulpity nawigacyjne Free Forever; możliwość dostosowania niestandardowego dla przedsiębiorstw. ChatGPT (OpenAI) Wszechstronna pomoc AI w zakresie pisania, kodowania, analizy i niestandardowych automatyzacji. Niestandardowe modele GPT, rozumowanie w języku naturalnym, analiza plików, rozumienie obrazów, pamięć wieloobrotowa Free; płatne plany od 8 USD/miesiąc do 200 USD/miesiąc; niestandardowe dla Enterprise CrewAI Wieloprogramowe cykle pracy oparte na współpracy w zakresie badań, zawartości i analiz Agenci oparci na rolach, pamięć współdzielona, wywoływanie narzędzi, koordynowane przekazywanie zadań Free; wersja profesjonalna od 25 USD/miesiąc LangChain Programiści tworzący aplikacje LLM klasy produkcyjnej i systemy RAG Łańcuchy LCEL, LangGraph, agenci wykorzystujący narzędzia, komponenty niezależne od modelu Bezpłatnie; Plus od 39 USD/licencja/miesiąc LlamaIndex Połączenie modeli LLM ze strukturalnymi i nieustrukturyzowanymi danymi przedsiębiorstwa LlamaParse, Hybrid RAG, indeksy hierarchiczne, agenci rozpoznający dane Free; pakiet startowy od 50 USD miesięcznie Zapier AI Actions Automatyzacja rzeczywistych działań w ponad 6000 aplikacji przy użyciu języka naturalnego. Zaps generowane przez AI, rozumowanie w ramach cykli pracy, wywoływanie narzędzi Bezpłatne; płatne plany od 29,99 USD/miesiąc Agenci n8n AI Zespoły, które chcą samodzielnie hostować i w pełni kontrolować automatyzację AI Kreator oparty na węzłach, logika wieloagentowa, samodzielne hostowanie, kod niestandardowy Płatne plany od 20 USD/miesiąc (rocznie) Google Vertex AI Kompleksowe zespoły ML + GenAI w Google Cloud AutoML, Model Garden, potoki MLOps, ocena modeli Niestandardowe ceny Azure AI Foundry Zespoły przedsiębiorstw tworzące bezpieczne aplikacje AI o wysokim stopniu zarządzania w ekosystemie Microsoft Usługa Foundry Agent, Przepływ Podpowiedzi, katalog modeli, zabezpieczenia Azure Niestandardowe ceny Databricks Model Serving Wdrażanie modeli ML i LLM na dużą skalę przy ujednoliconym zarządzaniu Skalowanie bezserwerowe, potoki RAG, porównanie modeli, śledzenie MLflow Bezpłatna wersja próbna; niestandardowe ceny

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

📍 Szybki sposób na wybór odpowiedniej alternatywy Wybierz wielomodelowy obszar roboczy AI, jeśli potrzebujesz przede wszystkim szybszego tworzenia szkiców, lepszych podpowiedzi i łatwiejszego przełączania modeli. Wybierz platformę automatyzacji opartą na agentach, jeśli potrzebujesz cykli pracy, które działają w różnych narzędziach z integracjami, wyzwalaczami i kontrolą produkcji.

Najlepsze alternatywy dla Mammouth AI

Przejdźmy teraz do szczegółów.

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia zintegrowanego obszaru roboczego AI dla zespołów)

Korzystaj z wielu modeli LLM z jednego interfejsu dzięki ClickUp Brain.

Mammouth AI może pomóc w tworzeniu podstawowych agentów AI, ale nie jest zaprojektowany do natywnego rozumienia ustrukturyzowanych danych roboczych organizacji. W przypadku szybko działających zespołów ta luka może spowolnić pracę.

Obszar roboczy Converged AI firmy ClickUp ma inne podejście. Ta platforma łączy wszystkie Twoje aplikacje, dane i cykle pracy w jednym miejscu opartym na sztucznej inteligencji. Dzięki temu nie musisz już ciągle przełączać się między aplikacjami, co zajmuje mnóstwo czasu, i masz jeden interfejs, gdzie ludzie i agenci AI mogą współpracować.

Twórz inteligentnych, świadomych kontekstu współpracowników dzięki Super Agents.

Super agenci ClickUp są zaprojektowani do działania w kontekście obszaru roboczego, co pozwala im automatyzować wieloetapowe cykle pracy. Gromadzą informacje z zadań, dokumentów, komentarzy, pól niestandardowych, osi czasu, statusów i innych źródeł, aby podejmować decyzje w oparciu o rzeczywisty stan operacyjny.

Aby zapewnić wydajną automatyzację miejsca pracy, mogą oni co tydzień przeglądać zaległe zadania, ponownie przydzielać zadania w oparciu o obciążenie pracą, automatycznie publikować podsumowania projektów, zaznaczać przeszkody i generować raporty sprintów na podstawie danych na żywo.

Zautomatyzuj złożone cykle pracy od początku do końca dzięki niestandardowym agentom ClickUp Super Agents.

Istnieje również zaleta związana z zarządzaniem. ClickUp oferuje wsparcie dla uprawnień opartych na rolach i szczegółowej kontroli dostępu na poziomie obszaru roboczego, przestrzeni, folderu, listy i zadania. Super agenci działają w tych granicach.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania i zarządzanie zadaniami dzięki automatyzacji.

Silnik automatyzacji ClickUp automatyzuje cykle pracy. Zamiast powtarzać w kółko te same kroki, definiujesz reguły, które uruchamiają się automatycznie po wystąpieniu określonych zdarzeń.

Dostępnych jest ponad 100 gotowych szablonów automatyzacji, które można natychmiast zastosować lub dostosować do swojego cyklu pracy, takich jak automatyczne przypisywanie zadań, powiadamianie członków zespołu o przekroczeniu terminu, aktualizowanie statusów lub przenoszenie zadań między listami.

W przypadku niestandardowych potrzeb otrzymujesz wbudowany, niewymagający kodowania kreator automatyzacji, który pozwala tworzyć reguły wyzwalania i działania. Automatyzacje oferują również wsparcie dla osób przypisanych (np. przypisanie osoby, która wywołała zdarzenie lub dowolnej osoby obserwującej zadanie), dzięki czemu są elastyczne i adaptacyjne w środowiskach, w których regularnie zmienia się własność.

Automatycznie wyzwalaj odpowiednie działania i płynnie realizuj operacje dzięki ClickUp automatyzacjom.

Oto jak możesz zautomatyzować cykle pracy w zaledwie 5 minut i zaoszczędzić ponad 5 godzin tygodniowo ✨

Wbuduj inteligencję bezpośrednio w swój obszar roboczy ClickUp dzięki ClickUp Brain.

Za agentami i automatyzacją stoi ClickUp Brain, silnik AI, który napędza to wszystko. Obsługuje zarządzanie projektami oparte na sztucznej inteligencji, działając w zakresie zadań, dokumentów, komentarzy, osi czasu, kalendarzy i nie tylko.

Może przekształcić podsumowanie spotkania w zadania, przypisać te zadania konkretnym członkom zespołu, ustawić terminy realizacji w oparciu o harmonogramy projektów, aktualizować statusy zadań w przypadku zmiany warunków oraz uruchamiać automatyzacje, które powiadamiają interesariuszy lub przenoszą pracę do następnego etapu.

Dzięki tej kontekstowej wiedzy o obszarze roboczym sieć neuronowa ClickUp Brain eliminuje krok ręcznego przekształcania generatywnych wyników w pracę.

Współpracuj z ClickUp Brain bezpośrednio z poziomu zadań, czatów, dokumentów i pulpitów, aby przekształcić informacje w elementy, które można podjąć.

Znajdź odpowiedzi w całym ekosystemie pracy dzięki Enterprise Search.

Przeszukiwanie plików, folderów, czatów i wiadomości e-mail w poszukiwaniu tej jednej kluczowej aktualizacji staje się przeszkodą w codziennej wydajności.

Wyszukiwanie korporacyjne w ClickUp przekształca rozproszoną wiedzę zawodową w jedno centrum wyszukiwania. Zamiast zwracać podstawowe dopasowania słów kluczowych lub proste linki, AI rozumie kontekst i znaczenie zapytania.

W przypadku menedżera produktu poszukującego przeszkód w wydaniu funkcji, Enterprise AI Search sprawdza aktualny status zadań związanych z realizacją transakcji, przegląda ostatnie komentarze na czacie, szuka zmian w dokumentach dotyczących planowania wydania, a nawet uwzględnia najnowszą aktywność z tablic sprintowych.

Znajdź wszystko w swoim obszarze roboczym i podłączonych narzędziach dzięki Enterprise Search.

To właśnie jest różnica: zamiast pokazywać, gdzie znajdują się informacje, AI informuje Cię, co się dzieje i dlaczego, w oparciu o rzeczywiste dane.

🚨 Ważna notatka: ClickUp kładzie nacisk na prywatność na poziomie przedsiębiorstwa. Dane pozostają w Twoim obszarze roboczym, a zewnętrzni dostawcy AI nie mogą ich wykorzystywać do szkolenia.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzaj pracą za pomocą zadań ClickUp: podziel pomysły na jasne zadania, przypisz ich właścicieli, ustal priorytety i śledź postępy od początku do końca. podziel pomysły na jasne zadania, przypisz ich właścicieli, ustal priorytety i śledź postępy od początku do końca.

Utrzymuj rozmowy bezpośrednio połączone z pracą w ClickUp Chat : połącz czaty z zadaniami i projektami, aby ograniczyć przełączanie się między kontekstami i umożliwić szybszą realizację zadań. : połącz czaty z zadaniami i projektami, aby ograniczyć przełączanie się między kontekstami i umożliwić szybszą realizację zadań.

Wizualizuj tę samą pracę na różne sposoby dzięki ponad 15 niestandardowym widokom : przełączaj się między tradycyjnymi listami, tablicami w stylu Kanban, wykresami Gantt, kalendarzami oznaczonymi kolorami itp. : przełączaj się między tradycyjnymi listami, tablicami w stylu Kanban, wykresami Gantt, kalendarzami oznaczonymi kolorami itp.

Zamień dane projektowe na widoczność w czasie rzeczywistym na pulpitach ClickUp : Wcześnie wykrywaj ryzyko i prowadź śledzenie wydajności bez konieczności ręcznego wyszukiwania aktualizacji. : Wcześnie wykrywaj ryzyko i prowadź śledzenie wydajności bez konieczności ręcznego wyszukiwania aktualizacji.

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zakres opcji niestandardowych może być nieco przytłaczający dla nowych użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto, co mówi recenzja G2:

W ClickUp najbardziej podoba mi się możliwość dostosowania go do własnych potrzeb. Jako użytkownik firmowy mogę organizować zadania w sposób, który naprawdę pasuje do naszego cyklu pracy, niezależnie od tego, czy pracuję na listach, tablicach czy osiach czasu. Funkcje takie jak priorytety zadań, terminy wykonania, komentarze i załączniki ułatwiają śledzenie pracy i współpracę z członkami zespołu w jednym miejscu. Doceniam również to, że wszystko jest scentralizowane, dzięki czemu nie muszę przełączać się między wieloma narzędziami, aby zrozumieć status zadania, ogólny postęp lub najnowsze aktualizacje.

W ClickUp najbardziej podoba mi się możliwość dostosowania go do własnych potrzeb. Jako użytkownik firmowy mogę organizować zadania w sposób, który naprawdę pasuje do naszego cyklu pracy, niezależnie od tego, czy pracuję na listach, tablicach czy osiach czasu. Funkcje takie jak priorytety zadań, terminy wykonania, komentarze i załączniki ułatwiają śledzenie pracy i współpracę z członkami zespołu w jednym miejscu. Doceniam również to, że wszystko jest scentralizowane, dzięki czemu nie muszę przechodzić między wieloma narzędziami, aby zrozumieć status zadania, ogólny postęp lub najnowsze aktualizacje.

🚀 Zaleta ClickUp: ClickUp Brain MAX łączy funkcje AI w jednej, zunifikowanej aplikacji z połączeniem z Twoją pracą i aplikacjami. Nie jest ona powiązana wyłącznie z danymi ClickUp; została stworzona, aby pobierać kontekst ze wszystkich Twoich aplikacji, takich jak Google Drive, GitHub, SharePoint, Notion i innych, z dostępem do modeli AI premium. Zintegruj wszystkie swoje zadania, aby uzyskać szybsze wyniki dzięki ClickUp BrainMAX.

2. ChatGPT (OpenAI) (najlepszy wszechstronny asystent AI z niestandardowymi GPT)

za pośrednictwem OpenAI

ChatGPT (OpenAI) to uniwersalne narzędzie AI zwiększające wydajność, zaprojektowane z myślą o wspieraniu szerokiego zakresu wiedzy i pracy twórczej. Jego mocną stroną jest rozumienie języka naturalnego i dostosowywanie się do kontekstu, co sprawia, że jest przydatne we wszystkim, od tworzenia zawartości i streszczania dokumentów po odpowiadanie na pytania i rozważanie problemów.

Zamiast skupiać się na jednym cyklu pracy, narzędzie to działa jako elastyczny asystent. Może analizować pliki, interpretować obrazy, generować kod i utrzymywać kontekst rozmowy w wielu turach.

Funkcje takie jak niestandardowe GPT, projekty i pamięć pozwalają dostosować doświadczenie do konkretnych zadań lub długotrwałej pracy, dzięki czemu platforma staje się bardziej wszechstronnym obszarem roboczym AI niż wyspecjalizowanym narzędziem.

Najlepsze funkcje ChatGPT (OpenAI)

Rozumiej i wykonuj złożone instrukcje w języku naturalnym, w tym wieloetapowe podpowiedzi i kontynuacje rozmowy.

Generuj wysokiej jakości zawartość do pisania, streszczania, przepisywania i kreatywnego tworzenia pomysłów w różnych zastosowaniach.

Rozwiązuj problemy krok po kroku, aby wyjaśnić koncepcje, rozwiązać problemy lub zapewnić wsparcie dla procesu podejmowania decyzji.

Analizuj dokumenty, dane i pliki, aby wyciągać wnioski, podsumowywać informacje lub odpowiadać na pytania dotyczące konkretnego kontekstu.

Twórz niestandardowe modele GPT z dostosowanymi instrukcjami i wiedzą, aby zapewnić wsparcie dla specjalistycznych zadań lub cykli pracy.

Limity ChatGPT (OpenAI)

W przypadku dłuższych lub bardziej złożonych zadań odpowiedzi mogą się różnić lub powtarzać te same pomysły.

Ceny ChatGPT (OpenAI)

Free

Go : 8 USD/miesiąc

Plus : 20 USD/miesiąc

Pro : 200 USD/miesiąc

Business : 30 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatGPT (OpenAI)

G2: 4,6/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o ChatGPT (OpenAI) w praktyce?

Opinia użytkownika:

ChatGPT nadal jest najlepszym kompleksowym rozwiązaniem AI dla mojego szerokiego zakresu potrzeb. Łączy ono płynnie generowanie tekstu, kodowanie, tworzenie audio i wideo w jednej platformie. Najbardziej cenię sobie bogactwo opcji dostosowywania: mogę precyzyjnie dostosować niestandardowe GPT do konkretnych cykli pracy, dostosować styl i ton odpowiedzi oraz przeprowadzić połączenia różnych narzędzi w zależności od potrzeb.

ChatGPT nadal jest najlepszym kompleksowym rozwiązaniem AI dla mojego szerokiego zakresu potrzeb. Łączy ono płynnie generowanie tekstu, kodowanie, tworzenie audio i wideo w jednej platformie. Najbardziej cenię sobie bogactwo opcji dostosowywania: mogę precyzyjnie dostosować niestandardowe GPT do konkretnych cykli pracy, dostosować styl i ton odpowiedzi oraz przeprowadzić połączenia różnych narzędzi w zależności od potrzeb.

3. CrewAI (najlepsze rozwiązanie do cyklu pracy wielu agentów AI)

za pośrednictwem CrewAI

CrewAI jest przeznaczony do sytuacji, w których jeden model AI po prostu nie wystarcza. Zamiast wymagać od jednego modelu wykonywania wszystkich zadań, narzędzie do zarządzania projektami AI pozwala stworzyć mały zespół agentów AI, którzy współpracują ze sobą. Każdy agent ma jasno określoną rolę, np. badacza, analityka lub pisarza, i współpracują oni ze sobą, aby realizować złożone zadania.

Agenci mogą udostępniać kontekst, przekazywać sobie zadania i korzystać z narzędzi takich jak wyszukiwarka internetowa, bazy danych lub zewnętrzne interfejsy API, aby wykonać swoją pracę.

Dzięki temu jest to szczególnie przydatne w przypadku takich zadań, jak dogłębne badania, procesy tworzenia zawartości lub cykle pracy związane z rozwojem, gdzie zadania w naturalny sposób dzielą się na kolejne kroki.

Najlepsze funkcje CrewAI

Koordynuj wiele agentów AI o zdefiniowanych rolach, celach i przekazywaniu zadań, aby złożone zadania były realizowane jako skoordynowane cykle pracy, a nie izolowane podpowiedzi.

Twórz ustrukturyzowane, sterowane zdarzeniami przepływy, które zarządzają stanem, logiką rozgałęzień i długotrwałymi procesami w wieloetapowych zadaniach AI.

Połącz agenty z prawdziwymi narzędziami i interfejsami API, w tym wyszukiwaniem internetowym, plikami danych, wykonywaniem kodu Python i niestandardowymi integracjami, aby uzyskać kompleksową automatyzację.

Zachowaj wspólną pamięć i kontekst między agentami, aby badania, decyzje i wyniki pozostały spójne w miarę postępu prac.

Ograniczenia CrewAI

Projektowanie złożonych cykli pracy agentów wymaga prób i błędów.

Stroma krzywa uczenia się w przypadku koordynacji wielu agentów

Ceny CrewAI

Podstawowe : Free

Profesjonalny : 25 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje CrewAI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o CrewAI użytkownicy w prawdziwym życiu?

Opinia użytkownika:

Największą zaletą crewAI jest to, że podczas tworzenia agenta możemy określić jego rolę, cel i historię, co znacznie zwiększa jego wydajność. Oferuje wsparcie dla wszystkich dostawców LLM, takich jak OpenAI, Groq, Nvidia Nemo itp. Dokumentacja jest bardzo przejrzysta i łatwa do zrozumienia. Oferuje wsparcie dla wielu narzędzi i serwerów MCP, których możemy używać do tworzenia systemów wieloagentowych.

Największą zaletą crewAI jest to, że podczas tworzenia agenta możemy określić jego rolę, cel i historię, co znacznie zwiększa jego wydajność. Oferuje wsparcie dla wszystkich dostawców LLM, takich jak OpenAI, Groq, Nvidia Nemo itp. Dokumentacja jest bardzo przejrzysta i łatwa do zrozumienia. Oferuje wsparcie dla wielu narzędzi i serwerów MCP, których możemy używać do tworzenia systemów wieloagentowych.

🔎 Czy wiesz, że... Pomysł współpracy wielu agentów AI jako zespołu wywodzi się z informatyki inspirowanej naturą. W 1986 r. badacz grafiki komputerowej Craig Reynolds stworzył boidy (proste cyfrowe stworzenia, które przestrzegały tylko trzech podstawowych zasad i nagle tworzyły realistyczne stada, ławice i grupy). Ta wczesna symulacja pokazała, w jaki sposób niezależne agenty mogą wytworzyć inteligentne zachowanie zbiorowe, co jest dokładnie tą samą zasadą, na której opierają się dzisiejsze frameworki wieloagentowe.

4. LangChain (najlepszy do tworzenia aplikacji LLM na poziomie produkcyjnym)

za pośrednictwem LangChain

LangChain pomaga programistom tworzyć rzeczywiste aplikacje w oparciu o duże modele językowe, zapewniając framework do połączenia LLM. Standaryzuje on sposób interakcji różnych komponentów, ułatwiając eksperymentowanie lub przełączanie się między dostawcami, takimi jak OpenAI i Anthropic, bez konieczności przebudowywania aplikacji od podstaw.

Zamiast jednorazowych wywołań modeli, tworzysz łańcuchy, które łączą podpowiedzi, modele AI, pamięć i dane zewnętrzne w powtarzalne cykle pracy. Jest to niezawodne narzędzie do generowania rozszerzonego o funkcję wyszukiwania, w którym modele pobierają dane z wewnętrznych dokumentów lub wektorowych baz danych, aby generować bardziej uzasadnione odpowiedzi.

Platforma przekształca modele LLM w systemy, które potrafią rozumować, wyszukiwać informacje i działać w aplikacjach produkcyjnych, a nie tylko w izolowanych czatach. Jest to możliwe dzięki narzędziom ekosystemowym, takim jak LangGraph i LangSmith, które rozszerzają możliwości platformy.

Najlepsze funkcje LangChain

Twórz złożone cykle pracy za pomocą LCEL, aby łańcuchy pozostały czytelne, miały wsparcie dla odpowiedzi strumieniowych i wykonywały kroki asynchronicznie lub równolegle.

Łatwo zamieniaj modele i komponenty AI, korzystając ze standardowych interfejsów dla modeli LLM, szablonów podpowiedzi, parserów wyjściowych i modułów ładujących dokumenty.

Twórz autonomiczne agenty, które decydują, jakich narzędzi, API lub źródeł danych użyć, dzięki rozumowaniu agentowemu i frameworkom.

Ograniczenia LangChain

Narzędzie może być zbyt skomplikowane dla prostych zastosowań, a jego opanowanie może być trudne dla początkujących użytkowników.

Ceny LangChain

Twórca : Free

Plus : 39 USD za licencję/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje LangChain

G2: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o LangChain użytkownicy w praktyce?

Opinia użytkownika:

Bardzo podoba mi się to, jak LangChain łączy wszystkie ruchome elementy tworzenia aplikacji AI w jednym miejscu. Integracja z różnymi modelami LLM, bazami danych wektorowymi i API przebiega bardzo płynnie, więc nie tracę czasu na tworzenie łączników od podstaw.

Bardzo podoba mi się to, jak LangChain łączy wszystkie ruchome elementy tworzenia aplikacji AI w jednym miejscu. Integracja z różnymi modelami LLM, bazami danych wektorowymi i API przebiega bardzo płynnie, więc nie tracę czasu na tworzenie łączników od podstaw.

🔍 Czy wiesz, że... LangChain powstał jako 800-wierszowy projekt poboczny na GitHubie w październiku 2022 r. (dosłownie kilka dni po premierze ChatGPT). Harrison Chase stworzył go, ponieważ programiści desperacko potrzebowali sposobu na połączenie modeli LLM z narzędziami, pamięcią i danymi. W ciągu kilku miesięcy stał się jednym z najszybciej rozwijających się projektów open source w historii.

📮 ClickUp Insight: 30% osób twierdzi, że największą frustracją związaną z agentami AI jest to, że brzmią oni pewnie, ale popełniają błędy. Zazwyczaj dzieje się tak, ponieważ większość agentów działa w izolacji. Odpowiadają na pojedynczą podpowiedź, nie wiedząc, jak lubisz wykonywać zadania, jak pracujesz ani jakie procesy preferujesz. Super agenci działają inaczej. Korzystają w 100% z kontekstu pobieranego bezpośrednio z Twoich zadań, dokumentów, czatów, spotkań i aktualizacji w czasie rzeczywistym. Zachowują też najnowsze, oparte na preferencjach, a nawet epizodyczne wspomnienia. To właśnie sprawia, że agent z pewnego siebie zgadującego staje się proaktywnym współpracownikiem, który nadąża za ewolucją pracy.

5. LlamaIndex (najlepsze połączenie modeli LLM z danymi Enterprise)

za pośrednictwem LlamaIndex

LlamaIndex koncentruje się na jednym problemie i radzi sobie z nim bardzo dobrze: połączeniu dużych modeli językowych z własnymi danymi.

Zamiast traktować LLM jako samodzielnego chatbota, narzędzie działa jako warstwa pośrednicząca, obsługująca sposób pozyskiwania, strukturyzowania i pobierania dokumentów, baz danych i API, dzięki czemu odpowiedzi są oparte na istotnych informacjach pochodzących z Twoich danych.

To solidny wybór w przypadku zastosowań wymagających przetwarzania dużych ilości danych i dokumentów. Możesz pobierać zawartość z różnych źródeł, organizować te dane w wydajne indeksy i korzystać z generowania wspomaganego wyszukiwaniem, aby ograniczyć halucynacje.

Najlepsze funkcje LlamaIndex

Dokładnie analizuj złożone dokumenty za pomocą LlamaParse, aby obsługiwać pliki PDF, tabele, obrazy i diagramy oraz konwertować je do przejrzystych formatów gotowych do użycia w LLM.

Popraw jakość odpowiedzi dzięki zaawansowanemu RAG poprzez wyszukiwanie hybrydowe, segmentację semantyczną i indeksowanie hierarchiczne, które ujawnia najbardziej odpowiedni kontekst.

Twórz agentowe, świadome danych cykle pracy, które zapewniają wsparcie dla wieloetapowego wnioskowania, użycia narzędzi i pamięci dla aplikacji wymagających przetwarzania dużej ilości dokumentów i opartych na wyszukiwaniu.

Ograniczenia LlamaIndex

Ograniczenia kontekstowe i tokenowe stanowią wyzwanie w przypadku dużych dokumentów.

Ograniczona pamięć konwersacyjna dla interakcji wieloetapowych

Ceny LlamaIndex

Free

Pakiet startowy : 50 USD/miesiąc

Pro : 500 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje LlamaIndex

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o LlamaIndex w praktyce?

Opinia użytkownika:

Jako analityk danych zajmujący się dużymi modelami językowymi LLM, uważam LlamaIndex za bardzo pomocne narzędzie do zarządzania. Dzięki niemu mogę wprowadzać dane w formatach takich jak PDF lub API, bazy danych i Excel, co ułatwia mi szkolenie i wykonywanie LLM z wykorzystaniem wielu zestawów danych.

Jako analityk danych zajmujący się dużymi modelami językowymi LLM, uważam LlamaIndex za bardzo pomocne narzędzie do zarządzania. Dzięki niemu mogę wprowadzać dane w formatach takich jak PDF lub API, bazy danych i Excel, co ułatwia mi szkolenie i wykonywanie LLM z wykorzystaniem wielu zestawów danych.

6. Zapier AI Actions (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji cyklu pracy opartego na AI w różnych aplikacjach)

za pośrednictwem Zapier

Zamiast tworzyć tradycyjne zapy, AI Actions interpretuje komendy w języku naturalnym i wykonuje w Twoim imieniu jedną z wielu czynności automatyzacyjnych Zapier.

Model rozumie intencje użytkownika, przypisuje je do odpowiedniej akcji Zapier, wypełnia wymagane pola i przesyła żądanie za pośrednictwem infrastruktury Zapier. Przed wykonaniem można wstępnie przejrzeć działania, aby zapewnić większą dokładność i kontrolę.

Uwierzytelnianie, obsługa API, ponowne próby i integracje stron trzecich są zarządzane bezpośrednio w Zapier. Oznacza to, że nie musisz ręcznie obsługiwać tokenów ani pisać niestandardowego oprogramowania pośredniczącego. Po połączeniu konta aplikacji w Zapier AI może bezpiecznie wywoływać dozwolone działania bez dodatkowych prac inżynieryjnych.

Platforma może łączyć się z platformami takimi jak GPT lub niestandardowymi ustawieniami AI, przekształcając komendy w języku naturalnym w operacje na żywo w połączonych narzędziach.

Najlepsze funkcje Zapier AI Actions

Wbuduj rozumowanie AI bezpośrednio w cykle pracy, analizując tekst, obrazy lub dane w ramach Zap i zwracając ustrukturyzowane wyniki, które można wykorzystać w kolejnych krokach.

Wdrażaj autonomiczne agenty AI, które obsługują nieustrukturyzowane, wieloetapowe zadania, wyszukując informacje i podejmując działania w połączonych aplikacjach.

Twórz automatyzacje przy użyciu języka naturalnego, aby opisać cykl pracy prostym językiem angielskim, a Zapier wygeneruje, zdebuguje i udoskonali go za Ciebie.

Limity działań Zapier AI

Stroma krzywa uczenia się dla użytkowników nietechnicznych tworzących zaawansowane cykle pracy

Bezpłatne i podstawowe plany znacznie ograniczają możliwości eksperymentowania.

Ceny Zapier

Free

Professional : od 29,99 USD miesięcznie

Zespół : od 103,50 USD miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zapier

G2 : 4,5/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Zapier w praktyce?

Opinia użytkownika:

Podoba mi się łatwość obsługi, zwłaszcza teraz, gdy dostępne są funkcje wspomagające AI. Możesz opisać, czego potrzebujesz, a AI wszystko dla Ciebie skonfiguruje. Zapier to naprawdę świetne narzędzie, które pozwala z łatwością zautomatyzować żmudne i powtarzalne zadania. To najlepsze narzędzie do generowania leadów. Dzięki niemu ja i moi klienci jesteśmy na bieżąco informowani w czasie rzeczywistym.

Podoba mi się łatwość obsługi, zwłaszcza teraz, gdy dostępne są funkcje wspomagające AI. Możesz opisać, czego potrzebujesz, a AI wszystko dla Ciebie skonfiguruje. Zapier to naprawdę świetne narzędzie, które pozwala z łatwością zautomatyzować żmudne i powtarzalne zadania. To najlepsze narzędzie do generowania leadów. Dzięki niemu ja i moi klienci jesteśmy na bieżąco informowani w czasie rzeczywistym.

7. n8n AI Agents (najlepsze rozwiązanie do samodzielnej automatyzacji AI z pełną kontrolą)

za pośrednictwem n8n

n8n zapewnia zespołom pełną kontrolę nad logiką automatyzacji, zwłaszcza gdy sztuczna inteligencja jest częścią cyklu pracy. W przeciwieństwie do prostych narzędzi opartych na wyzwalaczach, narzędzie to pozwala projektować złożone, rozgałęzione cykle pracy, w których agenci AI mogą podejmować decyzje i współdziałać z setkami aplikacji w oparciu o rzeczywiste warunki.

Jego mocną stroną jest elastyczność i przejrzystość. Możesz pobierać dane z wielu źródeł danych, przepuszczać je przez modele AI, a następnie działać na podstawie wyników w ponad 400 integracjach.

Dzięki wizualnemu redaktorowi opartemu na węzłach i wsparciu dla niestandardowego kodu, rozwiązanie to sprawdza się dobrze w przypadku zespołów technicznych, które potrzebują precyzyjnej logiki i agentów AI, którzy zachowują się w przewidywalny sposób w ramach większych systemów automatyzacji, a nie działają jak czarne skrzynki.

Najlepsze funkcje n8n

Koordynuj cykle pracy wielu agentów, przypisując wyspecjalizowanych agentów do badań, planowania, pisania, walidacji i działania w ramach złożonych, wieloetapowych procesów.

Stwórz wysoce kontrolowaną automatyzację AI, korzystając z zatwierdzeń typu „human-in-the-loop”, niestandardowych interfejsów API oraz logiki JavaScript lub Python, gdy węzły wizualne nie są wystarczające.

Projektuj cykle pracy na poziomie produkcyjnym z zachowaniem przejrzystości, łącząc reguły deterministyczne z AI, śledząc dane wejściowe, podpowiedzi i dane wyjściowe każdego węzła w celu łatwego debugowania.

Korzystaj z bezpiecznego działania we własnej infrastrukturze dzięki samodzielnemu hostowaniu, szyfrowanym poświadczeniom i wsparciu zgodności na poziomie Enterprise dla środowisk danych wrażliwych.

Ograniczenia n8n

Niewielkie błędy konfiguracyjne mogą być wyzwalaczem nadmiernej liczby wykonań lub nieoczekiwanych kosztów, zwłaszcza w pętlach lub cyklach pracy związanych ze scrapowaniem.

Ceny n8n

Pakiet startowy : 20 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Pro : 50 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Business : 800 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje n8n

G2 : 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o n8n prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

n8n to niezwykle przystępne cenowo narzędzie do automatyzacji o potężnych możliwościach. Opcja samodzielnego wdrażania w Hostinger Cloud jest ekonomiczna i zapewnia pełną kontrolę. Wizualny kreator przepływu pracy jest intuicyjny i oferuje szerokie wsparcie integracyjne. Świetne narzędzie do projektów wymagających dużej automatyzacji.

n8n to niezwykle przystępne cenowo narzędzie do automatyzacji o potężnych możliwościach. Opcja samodzielnego wdrażania w Hostinger Cloud jest ekonomiczna i zapewnia pełną kontrolę. Wizualny kreator cyklu pracy jest intuicyjny i oferuje wsparcie dla szerokiej gamy integracji. Świetne narzędzie do projektów wymagających dużej automatyzacji.

🧠 Ciekawostka: n8n to numeronim od nodemation (węzeł + automatyzacja). Cyfra „8” oznacza osiem liter między pierwszą a ostatnią literą „n”.

8. Google Vertex /AI (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego uczenia maszynowego i generatywnej sztucznej inteligencji w Google Cloud)

za pośrednictwem Google Vertex AI /AI

Google Vertex AI zapewnia jedną przestrzeń roboczą do przygotowywania danych, szkolenia modeli, wdrażania ich i monitorowania wydajności.

Rozwiązanie to sprawdza się zarówno w przypadku początkujących, jak i zaawansowanych zespołów. Możesz używać AutoML do tworzenia modeli przy użyciu niewielkiej ilości kodu lub szkolić niestandardowe modele AI przy użyciu popularnych frameworków. Jeśli chodzi o generatywną sztuczną inteligencję, narzędzie to umożliwia dostęp do modeli Gemini AI firmy Google, a także opcji open source i innych firm za pośrednictwem Model Garden.

Wbudowane funkcje MLOps i mechanizmy kontroli Google Cloud sprawiają, że jest to niezawodny wybór dla systemów AI na skalę produkcyjną.

Najlepsze funkcje Google Vertex AI

Śledź wersje modeli, testuj zmiany, monitoruj wydajność i naprawiaj problemy, gdy coś się zmienia.

Ponownie wykorzystuj wstępnie obliczone, spójne zestawy funkcji w różnych modelach, poprawiając wydajność i ograniczając powielanie.

Uzyskaj dostęp do narzędzi, które pomagają interpretować decyzje modelu i oceniać wydajność w różnych zestawach danych.

Limity Google Vertex AI

Ustawianie niestandardowych potoków lub debugowanie bardziej złożonych cykli pracy może czasami wymagać dogłębnej znajomości Google Cloud i podstawowych pojęć związanych z uczeniem maszynowym.

Ceny Google Vertex /AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Google Vertex AI /AI

G2: 4,3/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Google Vertex AI w praktyce?

Opinia użytkownika:

W Vertex AI najbardziej podoba mi się ujednolicony ekosystem. Łączy on przygotowanie danych, szkolenie modeli i wdrażanie w jednym spójnym cyklu pracy, dzięki czemu cały proces przebiega płynnie i jest dobrze połączony. Model Garden jest dla mnie prawdziwą atrakcją, oferując łatwy dostęp do ponad 150 modeli podstawowych, takich jak Gemini i Claude, i znacznie przyspieszając tworzenie i dostarczanie rozwiązań AI na poziomie produkcyjnym.

W Vertex AI najbardziej podoba mi się ujednolicony ekosystem. Łączy on przygotowanie danych, szkolenie modeli i wdrażanie w jednym spójnym cyklu pracy, dzięki czemu cały proces przebiega płynnie i jest dobrze połączony. Model Garden jest dla mnie prawdziwą atrakcją, oferując łatwy dostęp do ponad 150 modeli podstawowych, takich jak Gemini i Claude, i znacznie przyspieszając tworzenie i dostarczanie rozwiązań AI na poziomie produkcyjnym.

9. Portal Azure AI Foundry (najlepszy dla aplikacji AI dla Enterprise z ekosystemem Microsoft)

za pośrednictwem Microsoft

Portal Azure AI Foundry zapewnia programistom dostęp do wyselekcjonowanego zestawu modeli AI, w tym Azure OpenAI, modeli Microsoft oraz wybranych opcji otwartych i zewnętrznych z wbudowanego katalogu.

Ułatwia to rozwój sztucznej inteligencji dzięki spójnym narzędziom, wsparciu SDK i szablonom startowym, które pomagają zespołom w łatwym przejściu od prototypu do produkcji.

Zaprojektowana z myślą o zastosowaniach korporacyjnych platforma Azure AI Foundry rozszerza wcześniejsze możliwości Azure AI Studio o funkcje zarządzania, oceny i zarządzania cyklem życia. Teams mogą wypróbować różne modele i sprawdzić, który najlepiej sprawdza się w ich przypadku, przed wdrożeniem.

Najlepsze funkcje Azure AI Foundry

Skorzystaj z systemu zabezpieczeń Microsoft Azure, aby kontrolować, kto ma dostęp do danych, modeli i aplikacji.

Twórz agentów AI i zarządzaj nimi, korzystając z pamięci, narzędzi i wieloetapowych rozmów za pomocą Foundry Agent Service.

Twórz i testuj przepływy pracy AI krok po kroku bez konieczności pisania skomplikowanego kodu dzięki wizualnemu kreatorowi Prompt Flow.

Limitacje platformy Azure AI Foundry

Interfejs czatu wydaje się mniej intuicyjny niż w nowszych platformach AI.

Wymaga znacznego wysiłku technicznego w zakresie ustawień i dostosowywania niestandardowego.

Ceny Azure AI Foundry

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Azure AI Foundry

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

10. Databricks Model Serving (najlepsze rozwiązanie do wdrażania modeli ML na dużą skalę)

za pośrednictwem Databricks

Databricks Model Serving umożliwia zespołom wdrażanie modeli uczenia maszynowego, dużych modeli językowych i agentów AI jako gotowych do produkcji interfejsów API bez konieczności zarządzania infrastrukturą.

Możesz obsługiwać różne typy modeli za pośrednictwem jednego punktu końcowego, z wbudowaną skalowalnością i zarządzaniem. Zaawansowani użytkownicy doceniają elastyczność pracy z wieloma modelami AI i możliwość porównywania modeli w celu optymalizacji wydajności w różnych przypadkach użycia.

Dzięki automatycznej optymalizacji kosztów i ścisłej integracji z cyklami pracy Databricks jest to dobra opcja dla zespołów, które chcą niezawodnej sztucznej inteligencji klasy Enterprise w produkcji bez dodatkowych kosztów operacyjnych.

Najlepsze funkcje Databricks Model Serving

Wdrażaj modele AI natychmiast dzięki infrastrukturze bezserwerowej, która automatycznie skaluje się od zera i optymalizuje koszty.

Obsługuj prognozy w czasie rzeczywistym i wsadowe z wysoką wydajnością i niskim opóźnieniem dzięki wbudowanemu elastycznemu procesorowi CPU/GPU.

Przyspiesz wykorzystanie GenAI i LLM poprzez precyzyjne dostosowanie, RAG poprzez wyszukiwanie wektorowe oraz dostęp do biblioteki modeli AI i modeli podstawowych.

Scentralizuj wszystkie modele AI w jednym miejscu, korzystając z MLflow i Unity Catalog do śledzenia, pochodzenia i zarządzania.

Limity usługi Databricks Model Serving

Czasami debugowanie błędów lub problemów z wydajnością może być również trudne, szczególnie w przypadku dużych lub wysoce zintegrowanych cykli pracy.

Ceny usługi Databricks Model Serving

Bezpłatna wersja próbna

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Databricks Model Serving

G2 : 4,6/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Databricks Model Serving w praktyce?

Opinia użytkownika:

Platforma Databricks Data Intelligence jest bardzo niezawodna i dobrze wiedzieć, że architektura natywna dla chmury nie uległa awarii zaraz po wdrożeniu jej w Kubernetes. Szczerze mówiąc, myślałem, że integracja python/r ulegnie awarii, więc byłem zaskoczony, widząc, że obie działają bez żadnych opóźnień.

Platforma Databricks Data Intelligence jest bardzo niezawodna i dobrze wiedzieć, że architektura natywna dla chmury nie uległa awarii zaraz po wdrożeniu jej w Kubernetes. Szczerze mówiąc, myślałem, że integracja python/r nie będzie działać, więc byłem zaskoczony, widząc, że obie działają bez żadnych opóźnień.

Mammouth AI jest przydatne, jeśli zależy Ci głównie na prostym sposobie pracy z wieloma modelami AI. Jednak większość zespołów nie chce tylko lepszych odpowiedzi. Chcą oni AI, która może przyspieszyć pracę nad projektami, angażując ludzi i narzędzia.

Dlatego alternatywy z tej listy można podzielić na dwie grupy:

Obszary robocze AI do szybszego tworzenia projektów, analiz i wsparcia decyzji

Platformy automatyzacji agentowej do koordynacji, integracji i cykli pracy w produkcji

Jeśli chcesz, aby Twoja sztuczna inteligencja pozostawała powiązana z rzeczywistym kontekstem pracy i przekształcała wyniki w działania, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem. Umożliwia ono planowanie i realizację w jednym miejscu, dzięki czemu Twoje agenty i automatyzacje mogą działać w oparciu o te same źródła informacji, z których codziennie korzysta Twój zespół.

Wprowadź AI do swojej pracy. Wypróbuj ClickUp. ✅

Często zadawane pytania

Mammouth AI jest zazwyczaj używane do tworzenia prototypów agentów AI i podstawowych cykli pracy. Teams często szukają innych rozwiązań, gdy potrzebują głębszej integracji, zarządzania i monitorowania produkcji.

Jeśli potrzebujesz agentów AI, którzy działają bezpośrednio w ramach projektów, zadań, dokumentów i cykli pracy zespołów, ClickUp jest zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem, ponieważ realizacja odbywa się w tym samym miejscu, co koordynacja.

Jeśli potrzebujesz frameworków agentów i modułowych cykli pracy, CrewAI, LangChain i LlamaIndex to popularne wybory w zależności od tego, czy priorytetem jest dla Ciebie koordynacja, tworzenie aplikacji czy wyszukiwanie.