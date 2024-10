10 alternatywnych rozwiązań Azure DevOps umożliwiających płynne wdrażanie projektów

W dzisiejszym bezlitośnie szybkim środowisku technologicznym dostarczanie oprogramowania nie jest łatwe.

Jednak dzięki odpowiednim narzędziom programistycznym można przyspieszyć czas wprowadzania produktów na rynek i uzyskać przewagę konkurencyjną.

Azure DevOps często kojarzy się z potężną opcją, ale czy jest ona odpowiednia dla Ciebie? Czy odpowiada Twoim unikalnym potrzebom i budżetowi? Są to kluczowe pytania, a odkrywanie opcji może wydawać się zniechęcające.

Dlatego też, wraz z ekspertami z ClickUp, zbadałem, przetestowałem i stworzyłem listę 10 najlepszych alternatyw dla Azure DevOps. Niniejszy przewodnik ma na celu uproszczenie procesu podejmowania decyzji

Niezależnie od tego, czy jesteś małym startupem, czy dużym przedsiębiorstwem, na tej liście znajdziesz rozwiązanie, które podniesie poziom Twojej gry DevOps.

Czego należy szukać w alternatywnych rozwiązaniach Azure DevOps

Zanim przejdziemy do listy najlepszych alternatyw Azure DevOps, pozwól, że przeprowadzę Cię przez kluczowe funkcje, których powinieneś szukać w wybranym narzędziu. Oto sześć podstawowych elementów skutecznych alternatyw:

Kompleksowe zarządzanie:

Idealne narzędzia są dostarczane z funkcjami planowania, śledzenia i wizualizacji. Rozwiązanie powinno zapewniać wsparcie dla metodologii Scrum i Agile w celu wydajnego i przejrzystego wdrażania Kontrola wersji i współpraca: Wydajne zarządzanie repozytorium oparte na Git jest kluczowe dla współpracy nad kodem, tworzenia branchów i scalania. Narzędzie powinno być również łatwe w użyciu, aby zapewnić płynną pracę zespołową i uniknąć konfliktów

Wydajne zarządzanie repozytorium oparte na Git jest kluczowe dla współpracy nad kodem, tworzenia branchów i scalania. Narzędzie powinno być również łatwe w użyciu, aby zapewnić płynną pracę zespołową i uniknąć konfliktów PotokiCI/CD: Automatyzacja DevOps możliwości pomagają płynnie tworzyć, testować i wdrażać kod w różnych środowiskach. Korzystanie z rozwiązań takich jak AI w DevOps pomaga przyspieszyć rozwój i ogólny czas wprowadzenia produktu na rynek

Automatyzacja DevOps możliwości pomagają płynnie tworzyć, testować i wdrażać kod w różnych środowiskach. Korzystanie z rozwiązań takich jak AI w DevOps pomaga przyspieszyć rozwój i ogólny czas wprowadzenia produktu na rynek Dostosowanie i elastyczność: Szukaj narzędzi z adaptowalnymi cyklami pracy, niestandardowymi pulpitami i funkcjami płynnej integracji. Pozwala to firmom skonfigurować CI/CD zgodnie z ich unikalnymi procesami i preferencjami

Szukaj narzędzi z adaptowalnymi cyklami pracy, niestandardowymi pulpitami i funkcjami płynnej integracji. Pozwala to firmom skonfigurować CI/CD zgodnie z ich unikalnymi procesami i preferencjami Skalowalność: Skalowalność obejmuje elastyczną liczbę użytkowników i możliwość tworzenia konfiguracji. Dzięki temu rozwiązanie powinno rosnąć wraz z zespołem i projektami, obsługując zwiększoną złożoność i objętość

Skalowalność obejmuje elastyczną liczbę użytkowników i możliwość tworzenia konfiguracji. Dzięki temu rozwiązanie powinno rosnąć wraz z zespołem i projektami, obsługując zwiększoną złożoność i objętość Łatwość użytkowania i wdrażania: Krótkie krzywe uczenia się zmniejszają spadek wydajności i koszty szkoleń. Dlatego też alternatywne rozwiązanie Azure DevOps powinno mieć łatwy w użyciu interfejs i dostępną dokumentację szkoleniową

Wskazówka dla profesjonalistów: Poznaj jak AI może przekształcić Twoje praktyki DevOps sprawiając, że tworzenie oprogramowania i zarządzanie nim będzie bardziej wydajne i niezawodne.

10 najlepszych alternatywnych rozwiązań Azure DevOps

Oto 10 najlepszych i najbardziej niezawodnych alternatyw dla Azure DevOps:

1. ClickUp (najlepszy dla DevOps skoncentrowanego na zarządzaniu projektami)

Planuj, twórz i dostarczaj cały cykl życia oprogramowania dzięki ClickUp's Project Management for Software Teams

Dla zespołów programistycznych, które chcą połączyć doskonałość projektu z zadaniami wdrożeniowymi, ClickUp jest najbardziej wszechstronną alternatywą Azure DevOps. Jako ekspert w zarządzaniu projektami, minimalizuje czas dostawy i maksymalizuje wydajność projektu. ClickUp dla zespołów programistycznych to rozwiązanie specjalizujące się w bezproblemowym wdrażaniu oprogramowania. Od zarządzania zadaniami po integrację z repozytorium git, ClickUp pomaga tworzyć szybkie i rozszerzone potoki CI/CD. Rozwiązanie ClickUp wspiera również sprawne zarządzanie projektami i bezproblemową współpracę, zapewniając płynny przebieg każdej fazy projektu.

Kolejną ogromną zaletą ClickUp jest to, że platforma oferuje gotowe do użycia szablony, które oszczędzają wysiłek i czas związany z niestandardowymi rozwiązaniami.

Twórz plany rozwoju i wdrażaj oprogramowanie bez zakłóceń dzięki szablonowi rozwoju oprogramowania ClickUp

The Szablon do tworzenia oprogramowania ClickUp to narzędzie do płynnej współpracy i śledzenia postępów CI/CD w czasie rzeczywistym. Rozbudowane funkcje zarządzania zadaniami i automatyzacji szablonu usprawniają wszystko - od danych powstania mapy drogowej po rozwiązywanie błędów.

Utrzymuje on również zespoły programistyczne w tej samej przestrzeni współpracy, co inne funkcje, takie jak jakość, projektowanie i sprzedaż.

Oto kilka powodów, dla których ClickUp jest idealnym rozwiązaniem Zarządzanie projektami DevOps narzędzie:

Ustrukturyzuj swoją ciągłą integrację i wdrażanie w sprintach i fazach dzięki ponad 14 wstępnie zaprojektowanym etykietom

Wizualizuj planowanie i wdrażanie projektów za pomocą niestandardowych widoków w zaledwie kilka sekund. Widok Tablicy i Widok Listy doskonale nadają się do śledzenia obciążenia pracą i postępów zespołu

za pomocą niestandardowych widoków w zaledwie kilka sekund. Widok Tablicy i Widok Listy doskonale nadają się do śledzenia obciążenia pracą i postępów zespołu Ustal priorytety najważniejszych kroków rozwoju i prowadź odpowiedzialność dzięki niestandardowym polom, takim jak MoSCoW (must-have, should-have, could-have i won't-have)

Najlepsze funkcje ClickUp

Mapa zależności i wydajności wdrażania oprogramowania dzięki niestandardowym widokom, takim jak wykresy Gantta i tablice Kanban

Usprawnij cykle pracy i twórz niestandardowe automatyzacje za pomocąClickUp Brain. ToNarzędzie AI dla DevOps zmniejsza również liczbę zadań wykonywanych ręcznie i zapewnia dokładny wgląd w dane dotyczące postępu projektu

i twórz niestandardowe automatyzacje za pomocąClickUp Brain. ToNarzędzie AI dla DevOps zmniejsza również liczbę zadań wykonywanych ręcznie i zapewnia dokładny wgląd w dane dotyczące postępu projektu Natychmiastowe tworzenie i oddelegowane zadania do interesariuszy za pomocąZadania ClickUp. Poza tym, integruj projekty ze swoimi Cele biznesowe DevOp i metrykami zCele ClickUp* Ułatw natychmiastową komunikację i współpracę dziękiClickUp Chat, komentarzom w trakcie zadania i bezproblemowemu udostępnianiu dokumentów

Połączenie z ponad 1000 narzędzi dziękiIntegracje ClickUp dla bezproblemowego cyklu pracy. Obejmuje to natywne moduły DevOps i repozytoria Git, takie jak GitHub, GitLab i Slack

limity ClickUp

Opanowanie wszystkich narzędzi i funkcji zarządzania projektami może zająć trochę czasu

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na członka

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. GitHub (najlepszy do wspólnej kontroli wersji i projektów open-source)

via GitHub GitHub to idealna opcja dla firm z wieloma interesariuszami i zespołami. Jego bezproblemowa współpraca i kontrola wersji sprawiają, że CI/CD jest odpowiedzialny i szybki.

GitHub płynnie integruje się również z narzędziami takimi jak pull requesty i akcje, dzięki czemu udostępnianie i zarządzanie kodem nie wymaga wysiłku. Niezależnie od tego, czy pracujesz w pojedynkę, czy w zespole, to oprogramowanie zapewnia organizację i skalowalność projektów przy minimalnym tarciu.

Najlepsze funkcje GitHub

Dostawca mocnych narzędzi do współpracy nad kodem i kontroli wersji

i kontroli wersji Promocja dużej i aktywnej społeczności w zakresie wsparcia i wkładu

Integruje się z rozległym ekosystemem narzędzi i usług innych firm

limity GitHub

Koncentruje się głównie na zarządzaniu kodem, a nie na całym cyklu życia DevOps

Funkcje zarządzania projektami są mniej kompleksowe niż dedykowane narzędzia

Ceny GitHub

Free

Teams: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Enterprise: $21/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje GitHub

G2: 4.7/5 (ponad 2,100 recenzji)

4.7/5 (ponad 2,100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 6,000 recenzji)

3. Jenkins (najlepszy do niestandardowego CI i automatyzacji cyklu pracy)

via Jenkins Kolejny klasyk Narzędzie DevOps jest Jenkins autorstwa Kohsuke Kawaguchi. Oprogramowanie to jest dobrym wyborem dla firm, które potrzebują bezproblemowej, ale konfigurowalnej platformy CI/CD

Jenkins jest dostawcą elastycznym dzięki swojej naturze open-source. Chociaż nie pełni funkcji pakietów infrastruktury, każde potrzebne narzędzie można łatwo zintegrować z Jenkins, aby stworzyć niestandardowy potok CI/CD. Kolejną funkcją, na którą warto zwrócić uwagę, jest wszechstronność Cykl pracy DevOps automatyzacja.

Najlepsze funkcje Jenkins

Oferuje niezrównaną elastyczność i niestandardowe możliwości dlaPotoki DevOps* Szeroki ekosystem wtyczek do rozszerzania funkcji

Wsparcie dla praktycznie każdej platformy i stosu technologicznego

limity Jenkins

Interfejs użytkownika jest przestarzały i złożony

Ustawienia i konserwacja mogą być czasochłonne

Wymaga wiedzy technicznej do skutecznej konfiguracji

Ceny Jenkins

Open source i Free (nie obejmuje opcji i infrastruktury w chmurze)

Oceny i recenzje Jenkins

G2: 4.4/5 (ponad 500 recenzji)

4.4/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 550 recenzji)

4. Bitbucket (najlepszy hosting repozytorium Git)

via Bitbucket Bitbucket, produkt Atlassian, doskonale łączy kontrolę wersji i współpracę z repozytoriami kodu źródłowego opartymi na Git. Znany z rozbudowanych możliwości hostingu kodu, usprawnia również zarządzanie rozwojem poprzez szybką integrację z Jira i innymi narzędziami Atlassian.

Jedną z kluczowych funkcji są lekkie, ale potężne możliwości ciągłego dostarczania. Dzięki temu doskonale nadaje się do wydajnego dostarczania oprogramowania bez kompromisów.

Najlepsze funkcje Bitbucket

Dostawca nieograniczonej liczby prywatnych repozytoriów za darmo

Oferuje wbudowane funkcje CI/CD dla podstawowych potoków

Limity Bitbucket

Funkcje CI/CD są mniej rozbudowane niż w przypadku dedykowanych narzędzi

Interfejs użytkownika może wydawać się zagracony i mniej intuicyjny

Powolność do zrobienia przy przetwarzaniu dużych repozytoriów

Ceny Bitbucket

Free

Standard: $5/miesiąc za użytkownika (3 użytkowników), różni się w zależności od liczby użytkowników

$5/miesiąc za użytkownika (3 użytkowników), różni się w zależności od liczby użytkowników Premium: $10/miesiąc za użytkownika (3 użytkowników), różni się w zależności od liczby użytkowników

oceny i recenzje Bitbucket

G2: 4.4/5 (ponad 900 recenzji)

4.4/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1300 recenzji)

5. GitLab (najlepszy do kompleksowego zarządzania DevOps)

via GitLab Gdy Business potrzebuje kompleksowego zarządzania DevOps, GitLab jest często pierwszą alternatywą Azure DevOps, która przychodzi na myśl. Rozwiązanie to zapewnia wszystko, od kontroli wersji po CI/CD na jednej platformie, co jest funkcją wyróżniającą, ponieważ konkurenci zwykle rozpowszechniają te możliwości lub wymagają integracji rozwiązań innych firm.

GitLab pełni również funkcję wbudowanych zabezpieczeń i przejrzystości, co czyni go najlepszym wyborem do bezpiecznej współpracy.

Najlepsze funkcje GitLab

Dostarcza zakończoną platformę DevOps w jednej aplikacji

Zawiera wbudowane CI/CD, skanowanie bezpieczeństwa i zarządzanie Kubernetes

Oferuje silne wsparcie społeczności i aktywny rozwój

limity GitLab

Może wymagać dużej ilości zasobów i działać wolno na mniej wydajnym sprzęcie

Początkowe ustawienia i konfiguracja są dość skomplikowane

Ceny GitLab

Free

Premium: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Ultimate: Cennik niestandardowy

Cennik niestandardowy Dodatki: Od 19 USD/miesiąc (GitLab Duo) i 15 USD/miesiąc za użytkownika (Enterprise Agile Planning)

Oceny i recenzje GitLab

G2: 4.5/5 (ponad 800 recenzji)

4.5/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1100 recenzji)

6. Visual Studio (najlepsze do programowania i debugowania)

via Visual Studio Następnym na liście alternatyw dla Azure DevOps jest Visual Studio. Po dokładnej analizie stwierdziłem, że ten weteran wdrażania oprogramowania jest potęgą dla projektów .NET i C#

Visual Studio specjalizuje się w kodowaniu, debugowaniu i budowaniu. Te kluczowe funkcje pozwalają również użytkownikom na efektywne usprawnienie cyklu pracy. Jeśli potrzebujesz solidnego IDE typu "wszystko w jednym" z pełnym zakresem rozwoju, Visual Studio jest świetną opcją.

Najlepsze funkcje Visual Studio

Dostawca potężnego IDE dla rozwoju .NET z wbudowanymi narzędziami DevOps

Ścisła integracja z Azure DevOps i innymi usługami Microsoft

Oferuje mocne możliwości debugowania i testowania

limity Visual Studio

Koncentruje się głównie na technologiach Microsoft i ekosystemie .NET

Może być drogie, zwłaszcza dla większych Teams

Krzywa uczenia się jest stroma dla programistów nowych w IDE

Ceny Visual Studio

Professional: $45/miesiąc za użytkownika

$45/miesiąc za użytkownika Enterprise: $250/miesiąc za użytkownika

$250/miesiąc za użytkownika Otwarty program wartości: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Visual Studio

G2: 4,5/5 (ponad 3 500 recenzji)

4,5/5 (ponad 3 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,900+ opinii)

7. Codeship (najlepsze do szybkiego ustawienia CI/CD)

via CloudBees Codeship by CloudBees jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które obsługują różnorodne projekty. Jego prostota w CI/CD podkreśla szybkość i elastyczność. W rzeczywistości interfejs Codeship jest idealny do ustawienia potoków wdrażania bez zbędnej złożoności.

Głównym celem Codeship jest dostarczanie szybkich, adaptowalnych rozwiązań niezależnie od kontekstu lub języków programowania.

Najlepsze funkcje Codeship

Upraszcza CI/CD dzięki intuicyjnemu interfejsowi opartemu na chmurze

Oferuje szybkie ustawienia i łatwą konfigurację

Wsparcie dla równoległych kompilacji dla szybszej informacji zwrotnej

limity wojewódzkie

Niestandardowe opcje są ograniczone w porównaniu do innych narzędzi

Ceny są wyższe i mogą nie pasować do większych projektów lub teamów

Nie tak wszechstronne jak inne dojrzałe platformy CI/CD

Cennik regionalny

Starter: $49/miesiąc

$49/miesiąc Essential: $99/miesiąc

$99/miesiąc Power: 399 USD/miesiąc

Wojewódzkie oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 600 recenzji)

4.4/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

8. Buildkite (najlepszy do skalowalnych potoków CI/CD)

via Buildkite Gdy Business potrzebuje szybkości klasy Enterprise, Buildkite jest doskonałym wyborem. Oferuje elastyczność uruchamiania kompilacji w dowolnej infrastrukturze i usługach chmury hybrydowej.

Kompleksowa skalowalność Buildkite jest idealna do szybkiego rozwoju i dużych, złożonych cykli pracy. Zapewnia to ciągłość dostarczania, która rośnie wraz z potrzebami Businessu.

Najlepsze funkcje Buildkite

Umożliwia tworzenie potoków CI/CD we własnej infrastrukturze, zapewniając maksymalną kontrolę

Dostawca szybkich i skalowalnych kompilacji z równoległością i buforowaniem

z równoległością i buforowaniem Integruje się z popularnymi narzędziami do kontroli wersji i wdrażania

limity Buildkite

Wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej do ustawienia i zarządzania agentami

Brak wbudowanych funkcji dostępnych na w pełni zarządzanych platformach CI/CD

Rozwiązywanie problemów może być trudne ze względu na dystrybucję

Ceny Buildkite

Free

Pro: Zaczyna się od $20/miesiąc za użytkownika

Zaczyna się od $20/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Buildkite

G2: 4.8/5 (20+ recenzji)

4.8/5 (20+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

9. Bamboo (najlepszy do CI/CD z integracją z Atlassian)

via Bambus Bamboo firmy Atlassian to oprogramowanie do CI i wdrażania znane z upraszczania złożonych kompilacji. Biorąc pod uwagę, że 80% firm z listy Fortune 500 korzysta z produktów Atlassian, dobrym wyborem jest integracja z ekosystemem tej marki.

Bamboo oferuje swoje usługi jako centralny serwer, który systematycznie planuje i koordynuje zadania CI. Oferuje również liczne wtyczki, które umożliwiają firmom przesyłanie kodów źródłowych.

Najlepsze funkcje Bamboo

Bezproblemowa integracja z Jira i Bitbucket w celu zapewnienia ujednoliconego cyklu pracy

Oferuje wbudowane wsparcie dla szerokiego zakresu zadań kompilacji i wdrażania

Dostawca szczegółowych dzienników kompilacji i raportowania umożliwiających wgląd w szczegóły

Limity Bamboo

Niedostępne w chmurze lub usłudze

Może być drogie, zwłaszcza w przypadku złożonych potoków

Interfejs użytkownika jest mniej intuicyjny i brakuje mu zaawansowanych funkcji w porównaniu do konkurencyjnych narzędzi

Ceny Bamboo

Centrum danych: Zaczyna się od 1200 USD/rok

Oceny i recenzje Bamboo

G2: 4.1/5 (ponad 60 recenzji)

4.1/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

10. TeamCity (najlepszy do elastycznej automatyzacji kompilacji)

via TeamCity Podczas przeglądu alternatywnych narzędzi DevOps do konfigurowalnych kompilacji, TeamCity był łatwym wyborem. Rozwiązanie jest dość łatwe w ustawieniu, oferuje dogłębne raportowanie i ma rozbudowane możliwości konfiguracji.

Ponadto funkcje CI w TeamCity pomagają również w dostrajaniu, budowaniu i automatyzacji. Skupienie się na ciągłej informacji zwrotnej to kolejna zaleta, która zapewnia wydajny i efektywny cykl pracy.

Najlepsze funkcje TeamCity

Potężne możliwości zarządzania kompilacjami i raportowania

Wsparcie dla szerokiego zakresu konfiguracji kompilacji i wdrożeń

Oferuje rozszerzenie historii kompilacji i szczegółowe dzienniki kompilacji

Limity TeamCity

Skomplikowany model cenowy

Przestarzały i złożony interfejs użytkownika

Początkowe ustawienia i konfiguracja mogą być czasochłonne

Cennik TeamCity

Professional On-Premises: Free Forever (dla 3 agentów kompilacji), Od $359/rok za agenta kompilacji (dla więcej niż 3 agentów kompilacji)

Free Forever (dla 3 agentów kompilacji), Od $359/rok za agenta kompilacji (dla więcej niż 3 agentów kompilacji) On-Premises Enterprise: od 2399 USD/rok

od 2399 USD/rok Usługa w chmurze: Od 45 USD/miesiąc za agenta kompilacji

Oceny i recenzjeTeamCity

G2: 4,3/5 (ponad 80 recenzji)

4,3/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

Usprawnij rozwój projektów z ClickUp

Wyposażenie zespołu w odpowiednie narzędzie do tworzenia oprogramowania jest niezbędne, aby dotrzymać kroku stale rosnącemu zapotrzebowaniu na innowacje. Podczas gdy platformy takie jak Azure DevOps cieszą się dużą popularnością, kluczowe jest znalezienie alternatywy, która zaspokoi unikalne potrzeby Twojej firmy.

Na liście 10 najlepszych alternatyw dla Azure DevOps, ClickUp wyróżnia się kompleksowym pakietem funkcji do realizacji projektów i tworzenia oprogramowania. Dzięki ponad 30 potężnym narzędziom i ponad 1000 integracji, ClickUp jest najlepszym wyborem do bezbłędnego wdrażania oprogramowania z najwyższą prędkością Zarejestruj się w ClickUp już dziś i usprawnij zarządzanie DevOps!