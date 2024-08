Przyjęcie przepływu pracy DevOps: Fazy i najlepsze praktyki

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku technologicznym możesz potrzebować czegoś więcej niż wykwalifikowanego zespołu programistów i operatorów, aby stworzyć oprogramowanie, z którego Twoi klienci będą chętnie korzystać. Powodzenie wydania oprogramowania wiąże się z szybkie rozwiązywanie problemów i ciągłe doskonalenie zarówno podczas opracowywania produktu, jak i po jego wprowadzeniu na rynek.

Z tego powodu wiele firm zdecydowało się na zastosowanie cyklu pracy DevOps, aby uprościć i przyspieszyć proces tworzenia oprogramowania. W rzeczywistości DevOps stał się tak popularny że jego rynek osiągnął 10,9 miliarda dolarów w 2023 roku i oczekuje się, że wzrośnie do 63,4 miliarda dolarów do 2032 roku.

Ale co sprawia, że to podejście jest ulubionym wśród zespołów Dev i Ops? W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o cyklu pracy DevOps, jego zaletach i głównych fazach. Ponadto pokażemy, jak stworzyć proces DevOps przy użyciu potężnej, przyjaznej dla użytkownika platformy do zarządzania projektami. 🛠

Czym jest cykl pracy DevOps?

Cykl pracy DevOps odnosi się do zestawu praktyk, które pomagają wypełnić lukę między tworzeniem oprogramowania (Dev) a operacjami IT (Ops). Jego celem jest przyspieszenie rozwoju systemu i umożliwienie ciągłego dostarczania. Te cykle pracy koncentrują się na automatyzacji procesów i wsparciu ulepszoną współpracę między zespołami IT i programistycznymi, pomagając im w szybszym wdrażaniu.

Typowy cykl pracy DevOps składa się z sześciu faz z określonymi działaniami, celami i oczekiwanymi wynikami. Postęp w trakcie cyklu pracy pozwala na wprowadzanie poprawek w każdej fazie i automatyzację działań w celu zmniejszenia liczby błędów i zwiększenia wydajności. 📈

Jakie są zalety przepływu pracy DevOps?

Największą zaletą przepływu pracy DevOps jest to, że znacząco skraca on proces rozwoju systemu. Inne godne uwagi korzyści to:

Więcej efektywnej współpracy: Narzędzia DevOps workflow ułatwiają komunikację między zespołami Dev i Ops w całym cyklu życia rozwoju. Wynikiem tego jest szybsze rozwiązywanie problemów i wyższa jakość oprogramowania

Narzędzia DevOps workflow ułatwiają komunikację między zespołami Dev i Ops w całym cyklu życia rozwoju. Wynikiem tego jest szybsze rozwiązywanie problemów i wyższa jakość oprogramowania Obniżone koszty: Ponieważ cykl pracy DevOps koncentruje się na automatyzacji zadań i poprawie wydajności, może pomóc obniżyć koszty tworzenia i utrzymania oprogramowania

Ponieważ cykl pracy DevOps koncentruje się na automatyzacji zadań i poprawie wydajności, może pomóc obniżyć koszty tworzenia i utrzymania oprogramowania Lepsza jakość produktu: Jednym z głównych elementów przepływu pracy DevOps jest ciągłe monitorowanie każdej fazy rozwoju, co zapewnia, że błędy są wykrywane i naprawiane na czas

Jednym z głównych elementów przepływu pracy DevOps jest ciągłe monitorowanie każdej fazy rozwoju, co zapewnia, że błędy są wykrywane i naprawiane na czas Skalowalność techniczna: ciągłe monitorowanie i ciągły rozwój cyklu pracy DevOps zapewniają więcej możliwości unowocześniania technologii i aktualizowania produktów

ciągłe monitorowanie i ciągły rozwój cyklu pracy DevOps zapewniają więcej możliwości unowocześniania technologii i aktualizowania produktów Lepsze doświadczenie klienta: Cykl pracy DevOps pociąga za sobą ciągła informacja zwrotna co pozwalaszybciej rozwiązywać problemy i utrzymać niestandardowe zadowolenie klientów z produktu 🤗

6 faz cyklu pracy DevOps

Cykl pracy DevOps opiera się na zwinności i automatyzacji, aby szybko i skutecznie zamknąć pętlę między rozwojem a operacjami. Do zrobienia tego obejmuje fazy takie jak integracja, testowanie, monitorowanie, informacje zwrotne i wdrażanie w celu powodzenia rozwój produktu . Przeanalizujmy każdą z tych faz bardziej szczegółowo.

Ciągły rozwój

Faza ciągłego rozwoju jest zarezerwowana dla planowania i budowania produktu poprzez nakreślenie wizji i pozwolenie zespołom programistycznym na przekształcenie jej w rzeczywistość.

Deweloperzy pracują w krótkich cyklach rozwojowych, co pozwala im dostosować produkt do zmieniających się wymagań i opinii użytkowników. Zwykle używają systemu kontroli wersji, takiego jak GitHub, do kodowania w tej scenie.

Rolą zespołów operacyjnych w tej fazie jest monitorowanie zmian i w razie potrzeby powrót do poprzednich wersji produktu za pomocą kontroli wersji.

Ciągła integracja

Faza ciągłej integracji polega na znajdowaniu i naprawianie błędów aby zwiększyć niezawodność kodu. Deweloperzy modyfikują kod i wprowadzają te zmiany do centralnego repozytorium, dzięki czemu aktualizacje są dostępne dla wszystkich i gotowe do automatycznego testowania.

Ciągła integracja zapobiega opóźnieniom w rozwoju, pozwalając wielu programistom pracować nad tym samym kodem źródłowym, zamiast czekać na integrację różnych sekcji kodu w dniu premiery. Przyspiesza to proces rozwoju i sprawia, że kod jest bezpieczniejszy i bardziej zależny. 🔐

Ciągłe testowanie

W fazie ciągłego testowania kod jest automatycznie testowany przy użyciu narzędzi typu open source. W ten sposób testerzy i programiści są natychmiast powiadamiani o wszelkich błędach i pomyłkach. Ten zautomatyzowany proces testowania ma na celu potwierdzenie, że kod źródłowy jest zgodny z wymaganiami oprogramowania.

W przypadku znalezienia jakichkolwiek błędów, produkt wraca do sceny rozwoju, aby problemy mogły zostać naprawione.

Ciągłe monitorowanie i informacje zwrotne

Na tej scenie monitorujesz wydajność swojego produktu, zbierasz dane i przeanalizuj je, aby sprawdzić, czy istnieje miejsce na poprawę . Obserwujesz również infrastrukturę oprogramowania i aktywność użytkowników, aby sprawdzić, czy klienci są zadowoleni z produktu.

Podobnie jak testowanie, proces ten powinien być zautomatyzowany, aby zapewnić ciągłe informacje zwrotne, które można ocenić i wykorzystać do wprowadzenia niezbędnych zmian. Dzięki temu przyszłe wersje produktu będą bardziej niezawodne.

Ciągłe dostarczanie

Faza ciągłego dostarczania polega na automatycznym budowaniu i testowaniu zmian w kodzie źródłowym, dzięki czemu jest on gotowy do wydania w dowolnym środowisku produkcyjnym. Proces wydawania jest również zautomatyzowany, ponieważ scena ta ma na celu dostarczanie szybkich i trwałych aktualizacji oprogramowania.

Ciągłe wdrażanie

Proces ciągłego wdrażania eliminuje potrzebę zaplanowanych dni wydania -każda zmiana produktu jest automatycznie udostępniana użytkownikom. Oznacza to, że deweloperzy szybko otrzymują informacje zwrotne od użytkowników, co pozwala im rozwiązywać problemy i dostarczać szybsze i dokładniejsze rozwiązania. 👌

Jak stworzyć cykl pracy DevOps: 7 kroków

Tworzenie cyklu pracy DevOps od podstaw może wydawać się kłopotliwe ze względu na wiele ciągłych operacji, które należy monitorować. Jednak dzięki potężnej platformie do zarządzania projektami, takiej jak ClickUp wdrożenie cyklu pracy DevOps jest łatwiejsze niż kiedykolwiek!

ClickUp oferuje przyjazne dla użytkownika narzędzia, które pomagają planować, organizować i śledzić zadania w ramach jednej platformy. Zachęca również do wielofunkcyjną współpracę dzięki czemu Teams mogą pracować wydajniej.

Zobaczmy jak stworzyć cykl pracy DevOps krok po kroku i wykorzystać ClickUp's zarządzanie projektami i funkcje rozwoju oprogramowania aby ta podróż przebiegła gładko. ⛵

Krok 1: Zdefiniuj swoje cele i zadania

Aby wdrożyć funkcjonalny cykl pracy DevOps, rozważ swoją obecną strategię DevOps i zidentyfikuj wszelkie problemy, które napotkałeś i chcesz poprawić. Typowe problemy mogą być związane z częstymi błędami w oprogramowaniu, brakiem współpracy między zespołami Dev i Ops lub cyklem pracy brak jasno wyczyszczonych ról .

Po zidentyfikowaniu głównych problemów nadszedł czas, aby określić cele które chcesz osiągnąć dzięki nowemu cyklowi pracy DevOps. Zadaj sobie pytanie, czy:

Potrzebujesz szybszego harmonogramu wydań Chcesz zautomatyzować pewne operacje Posiadasz narzędzia DevOps, które wymagają wymiany Chcesz częściej aktualizować swoją infrastrukturę

Odpowiedzi na te pytania pomogą ci zdecydować, które narzędzia i techniki powinny być częścią twojego odnowionego cyklu pracy DevOps. Utrzymuj te cele w jednym miejscu i regularnie śledź ich postępy - pomoże to upewnić się, że jesteś na dobrej drodze i nie powtarzasz starych błędów. 🙅‍♀️

Ustal mierzalne cele z automatycznym postępem, aby skutecznie osiągać cele za pomocą ClickUp

Świetnym sposobem na organizowanie i monitorowanie celów i zadań jest poleganie na aplikacji ClickUp Cele funkcja, która umożliwia tworzenie mierzalnych celów i automatyzację procesu śledzenia celów!

Funkcja ta pozwala tworzyć cele i dzielić je na mniejsze, łatwiejsze do osiągnięcia cele. Takie podejście pozwala nie tylko uporządkować cele, ale także zwiększa motywację w zespole DevOps. 🙌

Gdy cel zostanie zakończony, procentowy postęp w czasie rzeczywistym jest automatycznie aktualizowany. W ten sposób możesz wyraźnie zobaczyć, jak blisko jesteś osiągnięcia swojego celu.

Funkcja Cele pozwala również na:

Tworzenie folderów dośledzenie OKRs (Cele i kluczowe wyniki) Twórz cotygodniowe karty wyników pracowników, aby świętować osiągnięcia Śledzenie projektów w czasie rzeczywistym

Krok 2: Opracuj plan jako zespół

Po zdefiniowaniu celów, należy opracować strategię skutecznego wprowadzenia nowego cyklu pracy. Upewnij się, że omówiłeś plan z interesariuszami, w szczególności z zespołem DevOps, ponieważ to oni będą faktycznie wdrażać nowe podejście.

Powodzenie cyklu pracy DevOps zależy od solidnej współpracy między zespołami programistycznymi i operacyjnymi. Programiści piszą kod i przekazują go zespołowi operacyjnemu w celu przetestowania, integracji i wdrożenia. Dlatego też plan DevOps musi być wyczyszczony i dostępny dla wszystkich członków zespołu, umożliwiając im śledzenie postępów i nadążanie za najnowszymi aktualizacjami. 🔔

Skorzystaj z szablonu planu strategicznego ClickUp DevOps Teams, aby śledzić postępy w realizacji każdego celu i zapewnić zgodność z planem strategicznym

Aby usprawnić proces planowania, użyj szablonu Szablon planu strategicznego ClickUp DevOps Teams . Jest to wstępnie zaprojektowany framework, który pomaga całemu zespołowi wizualizować pracę niezbędną do osiągnięcia długoterminowych celów. Szablon dostarcza widoki List i Tablic, aby skutecznie filtrować zadania na podstawie odpowiedzialnego działu, poziomów priorytetów lub terminów.

Jeśli chcesz zobaczyć, ile zadań jest w trakcie postępu, zrobionych lub do zrobienia lista do zrobienia , wystarczy otworzyć widok Tablica postępu szablonu. Widok Statusy zadań ClickUp są w pełni konfigurowalne, więc zamiast używać ogólnych terminów, takich jak W trakcie, możesz tworzyć niestandardowe statusy, takie jak W trakcie testów beta lub Testowanie błędów, aby idealnie dopasować je do potrzeb projektu.

Upewnij się, że Twoje komentarze są widoczne, przypisując je do członków zespołu bezpośrednio w zadaniach za pomocą ClickUp

Wszystko na wierzchu, Zadania ClickUp mają wbudowaną sekcję komentarzy, która upraszcza dyskusje dotyczące konkretnych zadań dla zespołu DevOps. Funkcji komentarzy można używać do:

Adresować problemy w odpowiednim kontekście

Etykietować członków zespołu, aby zwrócić ich uwagę na problemy związane z zadaniem

Wyjaśnić sposób rozwiązania problemu bezpośrednio w zadaniu

Udostępnianie odpowiednich plików w ramach zadania

Krok 3: Automatyzacja procesów DevOps

Automatyzacja jest integralną częścią cyklu pracy DevOps, więc im więcej operacji można zautomatyzować, tym lepiej. Zwiększa to ogólną szybkość przepływu pracy i skutkuje szybszym wdrażaniem oprogramowania. ⚡

Łatwo automatyzuj powtarzające się zadania oraz szybko wyświetlaj i zarządzaj wszystkimi automatyzacjami za pomocą ClickUp

Możesz usprawnić swoją pracę i poprawić wydajność za pomocą Automatyzacja ClickUp . Ta funkcja umożliwia przełączenie powtarzalnych i rutynowych zadań na autopilota, co pozwala skupić się na działaniach o dużym wpływie i wartości dodanej.

ClickUp pozwala stworzyć niestandardowy zautomatyzowany proces dla cyklu pracy DevOps lub wykorzystać 50+ gotowych Automatyzacji, aby uzyskać przewagę. Gotowe automatyzacje można wykorzystać do:

Automatycznie zmieniać osobę przypisaną do zadania, gdy zmieni się jego status

Aktualizować priorytet zadania, gdy tylko jego lista kontrolna zostanie wyczyszczona

Archiwizować zadania, gdy zmienią się ich priorytety

Zmieniać etykiety zadań, gdy zbliża się termin ich wykonania

Zastosowanie szablonu podczas tworzenia nowego zadania

Krok 4: Ciągłe testowanie oprogramowania

Regularne testowanie jest koniecznością podczas wdrażania cyklu pracy DevOps - pomaga zidentyfikować i naprawić błędy, aby zapobiec wystąpieniu poważnych problemów po wdrożeniu. Z tego powodu ciągłe testowanie ma kluczowe znaczenie podczas procesu tworzenia oprogramowania.

Zamiast ciągłego testowania ręcznego, można okresowo przeprowadzać testy automatyczne. Upewnij się, że oprogramowanie jest testowane po wdrożeniu każdej zmiany, bez względu na to, jak mała jest, ponieważ nawet niewielkie zmiany mogą powodować błędy. ⚠️

Po wykryciu błędów należy zapisać je w jednej lokalizacji. Ułatwia to zapobieganie ponownemu występowaniu problemów, ponieważ zawsze będziesz wiedzieć, które problemy zostały naprawione, gdzie wystąpiły i co je spowodowało.

Śledź wszystkie swoje błędy w jednym miejscu dzięki szablonowi raportu śledzenia błędów ClickUp

Jeśli chcesz natychmiast rozpocząć monitorowanie błędów, the Szablon raportu śledzenia błędów ClickUp jest idealnym rozwiązaniem! Ten łatwy w użyciu szablon pozwala organizować błędy za pomocą następujących elementów Pola niestandardowe :

Źródło (np. Wewnętrzne lub Klienta) Typ raportowania (np. Wada lub Udoskonalenie interfejsu użytkownika) Środowisko (np. Web, Mobile lub Pulpit) Funkcja produktu (np. logowanie, integracje lub produkt podstawowy)

Wszystkie pola i statusy są w pełni konfigurowalne, dzięki czemu można je modyfikować w celu dopasowania do własnego cyklu pracy i dołączać rozwijane listy, pola wyboru, paski postępu i etykiety według potrzeb. Możesz filtrować zadania według osoby przypisanej, terminu lub priorytetu, aby uzyskać szczegółowy przegląd i przesuwać je po widoku tablicy Kanban w celu prostej zmiany statusu. ✌

Krok 5: Zbierz informacje zwrotne

Upewnij się, że Twoje oprogramowanie niestandardowo spełnia oczekiwania klientów poprzez zbieranie opinie użytkowników po wydaniu produktu. Pomoże to przeanalizować wydajność oprogramowania i wprowadzić niezbędne poprawki do systemu w oparciu o otrzymane opinie. 🗣️

Zbieraj opinie klientów i organizuj je za pomocą szablonu formularza opinii ClickUp

Ponieważ cykl pracy DevOps wymaga ciągłej informacji zwrotnej, przechowywanie wszystkich opinii klientów w jednym miejscu może pomóc w skuteczniejszym wdrażaniu zmian. Szablon Szablon formularza opinii ClickUp to świetne narzędzie, które pozwala dokładnie to zrobić - zbierać opinie użytkowników, przechowywać je w centralnej lokalizacji i organizować za pomocą pól niestandardowych w celu łatwego dostępu.

Wszystkie opinie zebrane przez dystrybucję formularza opinii szablonu będą wyraźnie widoczne w widoku listy, gdzie można również uzyskać wgląd w szczegóły, takie jak:

Ogólna ocena

Powód oceny

Sugestie dotyczące ulepszeń

Zespół DevOps może użyć tego szablonu do przeglądu opinii klientów dotyczących interfejsu oprogramowania, nowych funkcji i wydajności oraz wykorzystać je do dalszego ulepszania produktu.

Krok 6: Zmierz wydajność swojego procesu DevOps

Po wdrożeniu cyklu pracy DevOps należy teraz śledzić jego wydajność, aby zobaczyć, jak dobrze działa w porównaniu z poprzednimi podejściami. Upewnij się, że odpowiedziałeś na następujące pytania:

Jakie ulepszenia zostały wprowadzone?

Jakie problemy zostały rozwiązane?

Ile problemów wystąpiło?

Jak szybko produkt został wydany?

Czy zwiększył się czas działania?

Czy zmieniło się zużycie zasobów?

Śledzenie i analizowanie tych wskaźników pomoże ci określić, czy skutecznie wdrożyłeś cykl pracy DevOps i wskazać obszary, które mogą wymagać poprawy w przyszłości.

Uzyskaj całościowy widok statusów projektów i pozostałych zadań za pomocą różnych wykresów dzięki ClickUp

Możesz łatwo śledzić wydajność nowego cyklu pracy DevOps dzięki Pulpity ClickUp -Twoje własne centrum kontroli misji dla każdego rodzaju pracy. Pulpity zapewniają przegląd wysokiego poziomu, który można udostępniać zespołowi DevOps, aby wszyscy byli na bieżąco ze statusem projektu deweloperskiego. 📢

Pulpity są w pełni konfigurowalne i wyświetlają dokładnie takie informacje, jakich potrzebujesz. Na przykład, można uzyskać wizualną prezentację postępu zadania za pomocą wykresów takich jak:

Wykresy prędkości : Przedstawiają szybkość zakończenia zadania

Wykresy Burndown : Wyświetla ilość pracy pozostałej do wykonania w projekcie

Wykresy wypalenia : Pokazują, ile pracy zostało już zakończone w projekcie

Zbiorcze wykresy przepływów : Wyświetla postęp zadania w czasie, pomagając zidentyfikować potencjalne przeszkody

Krok 7: Wprowadzanie ulepszeń

Po zebraniu informacji zwrotnych i przeanalizowaniu wydajności cyklu pracy DevOps, wykorzystaj te dane, aby dostosować oprogramowanie do przyszłych wydań. Aby zapewnić powodzenie wprowadzanych ulepszeń, należy również ciągle udoskonalać procesy rozwoju, wdrażania i operacyjne.

Ponownie oceń wydajność swojego projektu i zidentyfikuj obszary wymagające poprawy dzięki szablonowi ClickUp Project Post Mortem

Uczyń ten proces bardziej wydajnym, korzystając z Szablon podsumowujący projekt ClickUp aby zebrać wszystko, czego nauczyłeś się podczas całego projektu. Pozwala kategoryzować spostrzeżenia według:

Powodzenie: Rzeczy, które udało się osiągnąć Wyzwanie: Napotkane przeszkody Zadanie po projekcie: Zadania, które wciąż czekają na realizację Wydajność zespołu: Jak dobrze zespół działał i współpracował? Wnioski:Wyciągnięte wnioski podczas projektu

Możesz to udostępniać szablon port-mortem z zespołem podczas spotkania, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie i gotowi do pracy nad ciągłym doskonaleniem. 🔄

Usprawnij procesy DevOps dzięki ClickUp

Wdrożenie zasad DevOps i ustawienie przepływu pracy DevOps może zdziałać cuda dla twoich zespołów i produktu - poprawia współpracę, promuje zwinność i zwiększa dokładność.

Jeśli chcesz stworzyć przepływ procesów DevOps przy minimalnym wysiłku, wypróbuj ClickUp za darmo ! Użyj jego potężnych narzędzi do zarządzania projektami, aby ustawić jasne cele, śledzić błędy i naprawiać problemy szybko i zbiorowo! 💪