11 najlepszych alternatyw dla BoodleBox do współpracy i wydajności opartej na AI

Obszar roboczy oparty na AI nie powinien tylko generować odpowiedzi. Powinien dostarczać wiedzy kontekstowej, która pomaga pracować szybciej. AI wzmacnia bowiem ludzką kreatywność, gdy jest w połączeniu z rzeczywistą pracą, a nie izolowanymi czatami i podpowiedziami.

BoodleBox to świetny początek współpracy opartej na sztucznej inteligencji. Jednak gdy zaczniesz wykorzystywać sztuczną inteligencję do rzeczywistej realizacji projektów, potrzebujesz narzędzi, które bezpośrednio łączą wyniki sztucznej inteligencji z zadaniami, osiami czasu i cyklem pracy zespołu.

Poniżej znajdują się najlepsze alternatywy dla BoodleBox, które pomagają zespołom głęboko zintegrować AI z cyklem pracy i zautomatyzować procesy.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Boodlebox?

BoodleBox świetnie sprawdza się w przypadku wspólnych czatów opartych na AI i burzy mózgów, ale zaczyna zawodzić, gdy zespoły przechodzą od pomysłów do realizacji. Gdy praca wymaga wyznaczenia właścicieli, terminów, zatwierdzeń i śledzenia, staje się jasne, że narzędzie to nie jest przeznaczone do zarządzania kompleksowymi cyklami pracy.

Oto dlaczego wielu użytkowników szuka alternatyw dla BoodleBox:

❌ Wydajność i spójność wyników mogą się różnić w zależności od modelu. Ponieważ BoodleBox łączy wiele modeli innych firm w jednym obszarze roboczym, szybkość odpowiedzi i styl wyników zależą od dostawcy modelu bazowego.

❌ Jest mocno zorientowane na zastosowania w szkolnictwie wyższym. Wiele zasobów i cykli pracy jest zaprojektowanych z myślą o współpracy wykładowców i studentów, co może być limitujące dla szerszych potrzeb Enterprise.

❌ Nie jest to rozwiązanie do kompleksowego zarządzania pracą. Zespoły, które potrzebują bardziej zaawansowanych cykli pracy, zatwierdzania i automatyzacji, zazwyczaj szukają narzędzi stworzonych do bezpośredniego połączenia wyników AI z systemami wykonawczymi.

❌ Ograniczenia modelu nadal obowiązują. Podobnie jak w przypadku każdego ustawienia wielomodelowego, nadal mogą występować problemy, takie jak halucynacje lub specyficzne dla modelu dziwactwa, więc zespoły mogą potrzebować silniejszego zarządzania, powtarzalności i kontroli cyklu pracy w zakresie wyników AI.

Alternatywy dla Boodlebox w skrócie

Oto porównanie, które pomoże Ci szybko sprawdzić, co oferuje każde narzędzie.

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, ClickUp Brain, agenci zadań, AI Docs, automatyzacja Zespoły potrzebujące ujednoliconego obszaru roboczego do zarządzania zadaniami, dokumentami i wiedzą Free Forever; dostępne opcje dostosowywania dla Enterprise Coda AI Hybryda dokumentu i tabeli z AI, automatyzacją, wglądem w cykl pracy i naturalnymi komendami Średniej wielkości zespoły, które pracują ze strukturalnymi dokumentami i tabelami danych Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie. Kreator dokumentów Mem AI Asystent pamięci kontekstowej, inteligentne wyszukiwanie, automatyczne połączanie notatek/decyzji Małe i średnie zespoły o szerokich potrzebach w zakresie gromadzenia i wyszukiwania wiedzy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie. Algolia Wyszukiwanie/odkrywanie oparte na AI, NeuralSearch, personalizacja, ulepszenia oparte na wykorzystaniu Firmy potrzebujące wydajnych rozwiązań wyszukiwania wewnętrznego lub skierowanego do klientów Dostępny plan bezpłatny; ceny niestandardowe. RapidCanvas Wizualne potoki AI, automatyzacja czyszczenia danych, agenci, śledzenie wersji Zespoły ds. danych tworzące i wdrażające modele AI bez rozproszonych narzędzi Niestandardowe ceny Notion Wbudowana AI w dokumentach/zadaniach, inteligentne sugestie, łączenie zawartości, pytania i odpowiedzi Wielofunkcyjne zespoły centralizujące zawartość, wiedzę i realizację zadań Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD/członek/miesiąc. Taskade AI Agenci AI do planowania/realizacji, mapy myśli, cykle pracy, wewnętrzny kreator aplikacji Zespoły tworzące projekty i narzędzia wewnętrzne z dynamicznym wsparciem AI Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 6 USD miesięcznie. Notebook LM Badania oparte na plikach AI, zrozumienie dokumentów, odpowiedzi poparte źródłami Teams zajmujące się intensywnymi badaniami, pracujące z wieloma dokumentami Free z kontem Google Alteryx Wizualne cykle pracy, wyjaśnialność AI, automatyzacja, analityka w chmurze Zespoły o zróżnicowanych umiejętnościach pracujące nad złożonymi analizami i cyklami pracy decyzyjnej Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 250 USD/użytkownik/miesiąc. Juma (dawniej Team-GPT) Wspólny obszar roboczy oparty na AI, wielokrotnego użytku podpowiedzi, pamięć marki, przełączanie modeli Zespoły marketingowe wspólnie tworzące zawartość i kampanie przy użyciu AI Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 25 USD/użytkownik/miesiąc. Docebo AI LMS, Harmony Copilot, tworzenie zawartości, coaching AI, analityka Enterprise oferujące skalowalne szkolenia i naukę oparte na AI Niestandardowe ceny

Najlepsze alternatywy dla Boodlebox

Na pierwszy rzut oka wiele z tych narzędzi wydaje się podobnych. Jednak prawdziwe różnice ujawniają się, gdy przyjrzymy się, w jaki sposób radzą sobie one z zadaniami, wiedzą, współpracą i automatyzacją.

Aby ułatwić ocenę, porównujemy te narzędzia pod kątem czynników, które mają największe znaczenie w rzeczywistej pracy opartej na AI.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie dla zunifikowanej wydajności zespołu i agentów zadań)

Według raportu ClickUp dotyczącego wydajności, zespoły korzystające z ponad 15 narzędzi są 4 razy bardziej narażone na słabe wyniki. I szczerze mówiąc, jest to rzeczywistość, w której żyje wielu z nas. Dokumenty tu, zadania tam, decyzje zagubione w czatach, aktualizacje rozrzucone po protokołach ze spotkań i narzędzia AI, które nie komunikują się ze sobą.

Właśnie tu pojawia się ClickUp.

Jest to zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, które łączy zarządzanie projektami, dokumentację, czat, automatyzację i sztuczną inteligencję w jednym miejscu. Zespoły każdej wielkości mogą z niego korzystać, aby budować przyszłość opartą na sztucznej inteligencji bez zwiększania złożoności lub rozrostu narzędzi.

Po ustawieniu trudno sobie wyobrazić pracę bez niego.

Oto, w jaki sposób ClickUp pomaga współpracować i realizować zadania:

Wykorzystaj wiedzę w praktyce dzięki dokumentom opartym na AI.

ClickUp to kompleksowy system współpracy nad dokumentami, który zapewnia praktyczność i kontekstowość wszystkich działań. Dzięki systemowi zarządzania wiedzą ClickUp możesz stworzyć wspólną platformę wewnętrzną, na której przechowywane są standardowe procedury operacyjne, wiki, opisy projektów i dokumenty klientów, a także połączyć je z cyklem pracy.

Wzmocnij krytyczne myślenie dzięki kontekstowi i połączonej wiedzy w ClickUp.

W centrum tego wszystkiego znajduje się ClickUp Docs. Obsługuje ono bogate formatowanie, edycję w czasie rzeczywistym, niestandardowe uprawnienia i głębokie linkowanie do zadań lub celów. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie wewnętrznej wiki, czy opracowywanie briefu kampanii, wszystko można wyszukiwać, śledzić i kontrolować wersje.

Edytuj dokumenty i współpracuj nad nimi wspólnie, korzystając z ClickUp Docs.

Wszystko to łączy ClickUp Brain, wbudowany AI, który pomaga myśleć, planować i działać bez konieczności przełączania się między kontekstami. Może podsumowywać dokumenty, wyodrębniać zadania do wykonania, przepisywać sekcje, a nawet pomagać w wyszukiwaniu odpowiednich informacji w całym obszarze roboczym.

Wprowadź kontekstową AI do swojego obszaru roboczego

Wykonaj zapytanie dotyczące danych swojego obszaru roboczego i uzyskaj odpowiedzi bez utraty koncentracji.

Zamiast tracić czas na przełączanie się między narzędziami, po prostu zapytaj ClickUp Brain. Rozumie ono Twoje zadania, projekty, cele, strukturę zespołu i Wszystko, nad czym pracujesz.

Możesz poprosić je o:

Ustal priorytety zadań na podstawie osi czasu z Twojego obszaru roboczego.

Generuj podsumowania statusu projektów bez ręcznego raportowania.

Znajdź informacje w dokumentach, komentarzach, notatkach ze spotkań i wątkach czatu.

Znajdź odpowiedzi, generuj podsumowania i określ kolejne kroki w ciągu kilku sekund dzięki ClickUp Brain.

W ten sposób otrzymujesz przydatne odpowiedzi oparte na rzeczywistych danych dotyczących Twojej pracy. Co więcej, narzędzie to zajmuje się również wszystkimi rutynowymi zadaniami, takimi jak spotkania standup, korekta tekstów, podsumowania spotkań, a nawet czyszczenie danych, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na pracy o wysokiej wartości.

⭐ Bonus: Chcesz korzystać z magii ClickUp Brain bez otwierania przeglądarki? ClickUp Brain MAX to superaplikacja komputerowa, która zapewnia dostęp do całego obszaru roboczego opartego na sztucznej inteligencji. Możesz: Talk to text : wypowiedz podsumowanie spotkania, a : wypowiedz podsumowanie spotkania, a funkcja Talk-to-Text w ClickUp MAX transkrybuje je, dopracowuje i wkleja do dokumentów lub zadań.

Dostęp do centrum dowodzenia : wyszukuj odpowiedzi, przeglądaj dokumenty i sprawdzaj aktualizacje statusu bezpośrednio z pulpitu.

Rozpoznawanie kontekstu w różnych narzędziach: przeszukuj Google Drive, Slack i inne aplikacje z połączeniem. Mów bezpośrednio i korzystaj z funkcji dyktowania w dowolnej aplikacji dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX.

Zautomatyzuj złożone, wieloetapowe cykle pracy

Skorzystaj z ClickUp Super Agents, aby zautomatyzować podejmowanie decyzji i działać w oparciu o wiedzę.

ClickUp staje się kompletnym rozwiązaniem AI dzięki ClickUp SuperAgents. Są to członkowie zespołu AI, którzy nie tylko reagują, ale także aktywnie działają w oparciu o wyzwalacze i kontekst.

Po ustawieniu mogą:

Wysyłaj cotygodniowe aktualizacje kampanii do zespołu wraz z przeglądem kluczowych wskaźników.

Przekształć opinie i komentarze w konkretne zadania z właścicielami, osiami czasu i priorytetami.

Oznaczaj zaległe zadania, powiadamiaj odpowiednich właścicieli i automatycznie dostosowuj osie czasu.

Możesz korzystać z gotowych agentów, aby odpowiadać na często zadawane pytania, dzielić się wiedzą lub zarządzać przekazywaniem zadań, albo tworzyć własnych agentów AI za pomocą prostych konfiguracji. A ponieważ są one zintegrowane z ClickUp Brain, dostosowują się do Twojego cyklu pracy i pomagają członkom zespołu pozostać zsynchronizowanymi bez konieczności mikrozarządzania.

Dowiedz się więcej o Super Agentach ClickUp w tym wideo ⬇️

Uzyskaj nieograniczony dostęp do zadań, dokumentów, czatów i połączonych aplikacji dzięki ClickUp Enterprise Search.

Wreszcie, funkcja Enterprise Search w ClickUp umożliwia wyszukiwanie kontekstu i informacji z całego obszaru roboczego ClickUp oraz połączonych narzędzi, w tym Google Drive, Slack, GitHub, Figma, Dropbox i innych.

Oznacza to, że Twoje narzędzia nie działają już w izolacji. Jedno wyszukiwanie może zwrócić komentarz do zadania, dokument, plik projektu lub wątek wiadomości, a wszystko to w jednym widoku. Nie musisz przełączać się między zakładkami ani przeszukiwać folderów, aby uzyskać lokalizację potrzebnych informacji.

Wyniki są dostosowane do uprawnień, aby zapewnić prywatność danych, dzięki czemu członkowie zespołu lub klienci widzą tylko to, co mogą zobaczyć.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Przy tak wielu funkcjach na początku może to wydawać się przytłaczające, ale gdy Twój zespół się wdroży, stanie się to centrum dowodzenia dla Wszystkiego.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o ClickUp:

Najbardziej pomocną cechą ClickUp jest możliwość centralizacji informacji o projekcie przy jednoczesnym wsparciu ścisłej współpracy i raportowania. Platforma oferuje doskonałe pulpity nawigacyjne, elastyczne dostosowywanie za pomocą pól niestandardowych i szablonów oraz solidne funkcje dokumentacji i zarządzania wiedzą, co sprawia, że codzienne nadzorowanie projektów jest bardziej wydajne. Dobrze integruje się również z Azure DevOps i zawiera hojne kredyty AI i automatyzacji, które upraszczają kilka zadań związanych z zarządzaniem projektami. Wyróżnia się współpracą, pulpitami nawigacyjnymi, raportowaniem i planowaniem wydajności, a także zapewnia zoptymalizowane możliwości w zakresie dokumentacji i zarządzania wiedzą.

Najbardziej pomocną cechą ClickUp jest możliwość centralizacji informacji o projekcie przy jednoczesnym wsparciu ścisłej współpracy i raportowania. Platforma oferuje doskonałe pulpity nawigacyjne, elastyczne dostosowywanie za pomocą pól niestandardowych i szablonów oraz solidne funkcje dokumentacji i zarządzania wiedzą, co sprawia, że codzienne nadzorowanie projektów jest bardziej wydajne. Dobrze integruje się również z Azure DevOps i zawiera hojne kredyty AI i automatyzacji, które upraszczają kilka zadań związanych z zarządzaniem projektami. Wyróżnia się współpracą, pulpitami nawigacyjnymi, raportowaniem i planowaniem obciążenia, a także zapewnia zoptymalizowane możliwości w zakresie dokumentacji i zarządzania wiedzą.

👀 Czy wiesz, że... 81% osób korzystających z AI w pracy twierdzi, że już teraz poprawia ona wydajność. Jeśli nie korzystasz jeszcze z AI do usprawnienia cyklu pracy, tracisz na wydajności.

📚 Czytaj więcej: Jak korzystać z agentów opartych na wiedzy w AI

2. Coda AI (najlepsze rozwiązanie do przekształcania dokumentów współtworzonych w aktywne, zautomatyzowane cykle pracy)

za pośrednictwem Coda

W przeciwieństwie do powierzchniowych narzędzi do pisania opartych na sztucznej inteligencji, Coda AI rozumie zarówno treści pisemne, jak i ustrukturyzowane dane robocze. Oznacza to, że może odczytywać codzienne treści zespołu, takie jak notatki ze spotkań i dyskusje, a także rozumie tabele, listy zadań, właścicieli, statusy i osie czasu. Dzięki temu praca nie wydaje się chaotyczna.

Tabele działają bardziej jak małe bazy danych niż proste arkusze kalkulacyjne. Dzięki temu AI może podsumowywać wybrane wiersze, automatycznie przydzielać etykiety do wpisów, porządkować nieuporządkowane lub niespójne dane oraz pomagać w interpretacji liczb wraz z kontekstem, w jakim się pojawiają.

Dzięki automatyzacji śledzenie zadań nie wymaga ręcznego monitorowania. Aktualizacje są generowane automatycznie, pulpity nawigacyjne odzwierciedlają postępy w czasie rzeczywistym, a dokumenty pozostają aktualne i nie tracą na znaczeniu po tygodniu.

Najlepsze funkcje Coda AI

Wykorzystaj informacje na dużą skalę, przekształcając długie dokumenty, tabele i dyskusje w jasne tematy, trendy, decyzje i otwarte pytania.

Zintegruj się z cyklami pracy i narzędziami pracy zespołowej, pobierając kontekst z połączonych aplikacji do wspólnych dokumentów, przy jednoczesnym zachowaniu uprawnień i dostępu.

Uzyskaj sugestie dotyczące lepszej struktury dokumentów, działań następczych, automatyzacji lub usprawnień automatyzacji cyklu pracy w oparciu o sposób działania Twojego zespołu.

Limits of Coda AI

Sztuczna inteligencja może wydawać się rozczarowująca dla niektórych zespołów, zwłaszcza w porównaniu z szybciej ewoluującymi narzędziami AI opartymi na czacie.

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że zbyt restrykcyjne uprawnienia i kontrole udostępniania utrudniają współpracę w czasie rzeczywistym bardziej niż wcześniej.

Ceny Coda AI

Free

Pro : 12 USD/miesiąc za każdy edytor dokumentów

Zespół : 36 USD/miesiąc za każdego twórcę dokumentów

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Coda AI

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Coda AI prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Coda świetnie radzi sobie z tworzeniem żywych, bardzo elastycznych dokumentów na wiele sposobów, dzięki czemu można w nich faktycznie wykonywać pracę. Interaktywne, połączone tabele, tablice kanban i inne powiązane elementy ułatwiają zarządzanie produktami.

Coda świetnie radzi sobie z tworzeniem żywych, bardzo elastycznych dokumentów na wiele sposobów, dzięki czemu można w nich faktycznie wykonywać pracę. Interaktywne, połączone tabele, tablice kanban i inne powiązane elementy, które ułatwiają zarządzanie produktami.

3. Mem AI (najlepsze do gromadzenia i przywoływania wiedzy zespołu bez konieczności ręcznej organizacji)

za pośrednictwem Mem AI

Mem podchodzi do wydajności zupełnie inaczej niż większość narzędzi AI. Po prostu zapisujesz notatki ze spotkań, pomysły, zadania lub losowe myśli w miarę ich pojawiania się. Sztuczna inteligencja Mem ustala, czego dotyczy notatka, kogo dotyczy i jak łączy się z innymi zadaniami, bez konieczności tworzenia folderów, etykiet lub systemów.

Kontekstowa AI pomaga odnaleźć właściwe informacje i z czasem tworzy żywy wykres wiedzy o Twojej pracy. Otrzymujesz trafne odpowiedzi zaczerpnięte z wszystkich notatek, zamiast przeglądać poszczególne wpisy.

Narzędzie to rejestruje również spotkania bezpośrednio z aplikacji komputerowej (żaden bot nie dołącza do rozmowy) i generuje dobrze zorganizowane notatki wraz z pełnym transkrypcją i nagraniem audio. Możesz również edytować lub udoskonalać notatki, przekazując swoje uwagi.

Najlepsze funkcje Mem AI

Umożliwiaj współpracę zespołową i udostępnianie wiedzy, przechowując wszystkie notatki, decyzje i pomysły w jednej wspólnej pamięci, z której cały zespół może korzystać ponownie.

Synchronizuj pracę automatycznie między narzędziami, pobierając kontekst z kalendarzy, szybkich notatek, badań i zewnętrznych danych wejściowych do jednego systemu rozumianego przez AI.

Zapewnij przejrzystość podziału zadań i odpowiedzialności, łącząc notatki, decyzje i zadania z zaangażowanymi osobami, aby nie stracić kontroli nad odpowiedzialnością.

Limity AI Mem

Ograniczone API i głęboka integracja utrudniają podłączenie Mem do złożonych istniejących cykli pracy.

Niektórzy użytkownicy uważają, że podstawowe funkcje edycji notatek są niedopracowane, np. łatwe zmienianie kolejności wierszy lub elementów listy.

Ceny Mem AI

Free

Mem Pro: 12 USD/miesiąc

Mem Teams: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mem AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

📚 Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia AI do zarządzania wiedzą

za pośrednictwem Algolia

Algolia może być używana, gdy Twoja zawartość znajduje się w wielu systemach i potrzebujesz szybkiego, niezawodnego sposobu na uzyskanie właściwego wyniku. Wyszukiwanie oparte na AI rozumie zarówno znaczenie wpisanego tekstu, jak i rzeczywiste słowa kluczowe, więc nawet jeśli Twoje wyszukiwanie jest niejasne lub niekompletne, nadal otrzymujesz dokładne wyniki.

Narzędzie wykorzystuje modele istotności neuronowej i sygnały behawioralne, aby poprawić wyniki w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie i kontekst, a nie sztywne zasady.

Funkcja „Ask AI” narzędzia rekomenduje powiązaną zawartość, odpowiada na pytania prostym językiem i wskazuje użytkownikom najlepsze kolejne działania. Wbudowane narzędzia analityczne pokazują, gdzie użytkownicy mają trudności ze znalezieniem odpowiedzi, dzięki czemu zespoły mogą ulepszać zawartość i szybko usuwać braki.

Najlepsze funkcje Algolia

Połącz się z narzędziami i platformami za pośrednictwem interfejsów API i zestawów SDK, umożliwiając wyszukiwanie w pulpitach, bazach wiedzy, systemach CRM, narzędziach wsparcia i systemach handlowych.

Zadbaj o bezpieczeństwo i kontrolę zespołów w Enterprise, korzystając z dostępu opartego na rolach, bezpiecznego przetwarzania danych i systemów zgodnych z przepisami, które zapewniają bezpieczeństwo i dostępność informacji.

Umożliwiaj zespołom nietechnicznym łatwe zarządzanie wyszukiwaniem za pomocą Merchandising Studio, dzięki czemu zespoły ds. produktów, zawartości i zespołu wsparcia mogą wprowadzać zmiany bez konieczności polegania na inżynierach.

Uzyskaj komponenty interfejsu użytkownika InstantSearch i interfejsy API, aby szybko osadzić wydajne interfejsy wyszukiwania w dowolnej aplikacji lub witrynie internetowej.

Ograniczenia Algolia

Zaawansowane funkcje, takie jak personalizacja i testy A/B, często wymagają ustawień technicznych i długiego okresu nauki.

Ceny Algolia

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Algolia

G2: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o Algolia prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent Capterra powiedział o Algolia:

Wyszukiwarka Algolia zwiększyła nasze współczynniki konwersji i zapewnia znacznie lepsze wrażenia użytkownika niż jakikolwiek inny dostawca wyszukiwania natychmiastowego, z którego korzystaliśmy. Nie chciałbym rezygnować z Algolii, ponieważ oferuje ona tak wspaniałą funkcjonalność i potencjał.

Wyszukiwarka Algolia zwiększyła nasze współczynniki konwersji i zapewnia znacznie lepsze wrażenia użytkownika niż jakikolwiek inny dostawca wyszukiwania natychmiastowego, z którego korzystaliśmy. Nie chciałbym rezygnować z Algolii, ponieważ oferuje ona tak wspaniałą funkcjonalność i potencjał.

🤯 Ciekawostka: 60% użytkowników jest gotowych porzucić tradycyjne wyszukiwanie i powierzyć AI wyszukiwanie i przeglądanie informacji. Prawie 60% twierdzi, że AI będzie ich głównym sposobem wyszukiwania informacji w Internecie.

za pośrednictwem RapidCanvas

RapidCanvas zapewnia firmom ujednolicony obszar roboczy, w którym można śledzić cały cykl życia projektu AI — od pozyskiwania i przygotowywania danych po szkolenie modeli i wdrażanie. Automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji pomaga profilować, czyścić i przygotowywać dane, zmniejszając wysiłek ręczny, który zazwyczaj jest wymagany przed rozpoczęciem modelowania.

Ponieważ platforma obsługuje tworzenie cykli pracy na obszarze roboczym typu „przeciągnij i upuść”, zespoły mogą testować i wdrażać modele AI bez zaawansowanych umiejętności kodowania. Automatycznie śledzi również eksperymenty i wersje modeli, co pomaga zachować kontekst w miarę ewolucji modeli. W przypadku podejścia hybrydowego agenci AI mogą być łączeni z nadzorem ludzkim, aby dostarczać dostosowane, bardziej niezawodne rozwiązania AI.

Narzędzie integruje się z wieloma bazami danych, narzędziami w chmurze i systemami biznesowymi, dzięki czemu można korzystać z istniejących danych bez konieczności skomplikowanych ustawień.

Najlepsze funkcje RapidCanvas

Koordynuj pracę za pomocą wbudowanych narzędzi do współpracy, dzięki czemu wszyscy widzą te same cykle pracy, aktualizacje i postępy.

Zacznij szybciej dzięki gotowym szablonom rozwiązań AI zamiast tworzyć od podstaw typowe przypadki użycia.

Utrzymuj modele po uruchomieniu dzięki ciągłemu monitorowaniu i aktualizacjom, zamiast naprawiać problemy w ostatniej chwili.

Ograniczenia RapidCanvas

Wydajność może ulec spowolnieniu podczas pracy z bardzo dużymi lub złożonymi zbiorami danych.

Ceny RapidCanvas

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje RapidCanvas

G2: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o RapidCanvas prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Od wizualizacji danych i analizy po narzędzia do współpracy — RapidCanvas zapewnia kompleksowy zestaw funkcji, które zwiększają wydajność i usprawniają proces podejmowania decyzji. Łatwość integracji z innym oprogramowaniem i platformami zapewnia spójny cykl pracy. Mogę bez przeszkód wykorzystywać moje istniejące narzędzia i dane w RapidCanvas, co znacznie poprawia wydajność.

Od wizualizacji danych i analizy po narzędzia do współpracy — RapidCanvas zapewnia kompleksowy zestaw funkcji, które zwiększają wydajność i usprawniają proces podejmowania decyzji. Łatwość integracji z innym oprogramowaniem i platformami zapewnia spójny cykl pracy. Mogę bez przeszkód korzystać z moich dotychczasowych narzędzi i danych w RapidCanvas, co znacznie poprawia wydajność.

👀 Czy wiesz, że? W szeroko zakrojonym badaniu terenowym z udziałem 2310 uczestników zespoły, które współpracowały z agentami AI, odnotowały: 137% więcej aktywności komunikacyjnej

23% większa koncentracja na pracy nad zawartością

60% wyższa wydajność na pracownika Wniosek? AI nie zastępuje ludzi, ale wzmacnia ich potencjał. Niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów, dokumentację czy podejmowanie decyzji, odpowiednie narzędzia AI mogą znacznie usprawnić współpracę zespołów.

6. Notion (najlepsze rozwiązanie dla elastycznych obszarów roboczych zespołów z wbudowaną pomocą AI)

za pośrednictwem Notion

Notion to popularne narzędzie do współpracy i zwiększania wydajności zespołów na całym świecie, służące do zarządzania dokumentami, zadaniami, projektami i wiedzą. Jego AI działa dyskretnie w tle wszystkich wykonywanych przez Ciebie czynności.

Kiedy piszesz notatki ze spotkań, AI może je podsumować. Kiedy omawiasz kolejne kroki, może przekształcić je w zadania. Gdy informacje są rozproszone po różnych stronach i bazach danych, pomaga Ci bezpośrednio znaleźć odpowiedzi.

Możesz zadawać pytania prostym językiem angielskim i uzyskiwać odpowiedzi z całego obszaru roboczego, nawet jeśli informacje znajdują się w tabelach, dokumentach lub komentarzach. Możesz również przeglądać poprzednie projekty, aby zidentyfikować wzorce, takie jak powody opóźnień lub obszary, w których zespoły zazwyczaj napotykają trudności.

Otrzymujesz również agentów AI, którzy mogą podejmować działania w Twoim obszarze roboczym w oparciu o wcześniej zdefiniowane reguły. Mogą oni monitorować zmiany w bazie danych, aktualizować rekordy, tworzyć strony zadań, wysyłać powiadomienia i nie tylko.

Najlepsze funkcje Notion

Twórz i połącz tabele, tablice Kanban, listy, kalendarze itp., aby budować niestandardowe cykle pracy.

Zamień strony w uporządkowane przewodniki i wiki z bogatym formatowaniem, osadzonymi elementami, blokami kodu, obrazami, wideo i nie tylko.

Poproś AI o pomoc w tworzeniu szkiców, pomysłów lub wyciąganiu wniosków z istniejących tekstów.

Ograniczenia Notion

Zaawansowane potrzeby, takie jak szczegółowe uprawnienia, złożone automatyzacje i strukturalne śledzenie cyklu pracy, mogą wydawać się słabsze w porównaniu z dedykowanymi narzędziami do zarządzania projektami.

AI Notion może nie wystarczyć do wykonania bardziej złożonych lub skomplikowanych zadań i nie zawsze w pełni rozumie duże lub skomplikowane ustawienia baz danych.

Ceny Notion

Free

Plus: 12 USD/członek/miesiąc

Business: 24 USD/członek/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,6/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra tak pisze o Notion:

Notion naprawdę błyszczy i pokazuje swoją skuteczność, gdy cały zespół go przyjmuje. Jego funkcje współpracy sprawiają, że edycja dokumentów przez zespół jest BARDZO łatwa, co usprawnia komunikację i cykl pracy. Szablony i pomoc w pisaniu oparta na AI są również świetne, aby szybko rozpocząć pracę.

Notion naprawdę błyszczy i pokazuje swoją skuteczność, gdy cały zespół go przyjmuje. Jego funkcje współpracy sprawiają, że edycja dokumentów przez zespół jest BARDZO łatwa, co usprawnia komunikację i cykl pracy. Szablony i pomoc w pisaniu oparta na AI są również świetne, aby szybko rozpocząć pracę.

📮 ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie w przypadku ClickUp Brain. Działa ono bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym ClickUp, wie, nad czym pracujesz, rozumie zwykłe teksty i udziela odpowiedzi, które są bardzo istotne dla Twoich zadań! Zwiększ swoją wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp!

7. Taskade AI (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zadaniami opartego na AI i tworzenia obszaru roboczego w stylu aplikacji)

za pośrednictwem Taskade

Taskade to niezawodna platforma współpracy oparta na sztucznej inteligencji. Agenci AI kierowani podpowiedziami pomagają planować projekty, dzielić duże cele na mniejsze zadania, organizować cykl pracy lub aktualizować informacje w miarę zmian w pracy. Agenci ci łączą zadania, dokumenty i rozmowy zespołu, dzięki czemu praca nie wydaje się rozproszona między różnymi narzędziami.

Projekty przypominają żywe systemy. AI może obserwować bieżącą sytuację i sugerować kolejne działania, podsumowywać postępy zespołu lub pomagać w usuwaniu przeszkód, gdy praca zwalnia tempo. Dzięki silnemu naciskowi na inteligentny cykl pracy związany z zarządzaniem dokumentami, zapewnia uporządkowanie notatek, planów i aktualizacji oraz ich synchronizację z zadaniami.

Narzędzie oferuje również wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym z edycją na żywo, wbudowanym czatem, a nawet opcjonalnymi rozmowami wideo w ramach projektów, dzięki czemu połączenie między komunikacją a pracą pozostaje silne.

Najlepsze funkcje Taskade AI

Planuj pracę na swój sposób, przełączając się między listami, tablicami, kalendarzami i mapami myśli.

Przejdź szybciej od pomysłu do działania, korzystając z szablonów do planowania projektów, spotkań, celów i cykli pracy.

Zrealizuj połączenie swoich innych narzędzi, integrując aplikacje i pozwalając AI zajmować się aktualizacjami i podstawową automatyzacją.

Limits of Taskade AI

Aplikacja może wydawać się niespójna lub powolna, zwłaszcza w wersji internetowej i mobilnej, z problemami z synchronizacją i edycją.

Interfejs może wydawać się wadliwy, a limit możliwości interakcji z plikami jest duży i niejasny.

Ceny Taskade AI

Free

Pakiet startowy: 6 USD/miesiąc dla 3 użytkowników

Zalety: 20 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

Business: 50 USD/miesiąc dla Unlimited liczby użytkowników

Oceny i recenzje Taskade AI

G2: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Taskade AI?

Oto, co recenzent Reddit napisał o Taskade AI:

Lubię Taskade za jego elastyczność i możliwości organizacyjne... a także za wiele widoków, które świetnie wpływają na moją wydajność! Poza tym funkcja AI Agent jest niesamowicie przydatna (warto ją wypróbować) i wiele innych...

Lubię Taskade za jego elastyczność i możliwości organizacyjne... a także za wiele widoków, które świetnie wpływają na moją wydajność! Poza tym funkcja AI Agent jest niezwykle przydatna (warto ją wypróbować) i wiele innych...

👀 Czy wiesz, że... 40% pracowników współpracowało już z agentem AI. A 23% poszło o krok dalej, przekazując zadania całkowicie agentom, którzy teraz pracują w ich imieniu.

8. NotebookLM (najlepsze rozwiązanie do badań zespołowych opartych na dokumentach i syntezy wspólnej wiedzy)

za pośrednictwem obszaru roboczego Google Workspace

NotebookLM, oparty na AI asystent do badań i sporządzania notatek od Google, pomaga w bardziej inteligentnej interakcji z własnymi dokumentami i informacjami. Możesz dodawać pliki PDF, Dokumenty Google, prezentacje Slides, artykuły naukowe, linki internetowe, transkrypcje, a nawet obrazy, takie jak zrzuty ekranu lub diagramy. NotebookLM odczytuje je wszystkie razem i traktuje jako jedną wspólną przestrzeń wiedzy.

Aby pomóc zwiększyć osobistą wydajność, AI może wykrywać wspólne punkty, różnice, brakujące szczegóły lub powtarzające się pomysły w wielu dokumentach, co zazwyczaj zajmuje wiele godzin, jeśli robi się to ręcznie.

Dla zespołów narzędzie to funkcjonuje jako ewoluujący obszar roboczy, a nie jednorazowe narzędzie badawcze. Zespoły mogą dodawać nowe dokumenty, a AI automatycznie łączy je z istniejącymi informacjami. Oznacza to, że notatniki projektowe, foldery badawcze lub wewnętrzne bazy wiedzy stają się z czasem coraz bardziej przydatne.

Najlepsze funkcje Notebook LM

Zamień przesłane źródła na streszczenia audio lub przeglądy konwersacji, których możesz posłuchać.

Przyspiesz podejmowanie decyzji, popierając każdą odpowiedź jasnymi odniesieniami do źródeł, ograniczając niejasności i długie dyskusje.

Twórz uporządkowane wyniki, takie jak podsumowania, tabele, często zadawane pytania i porównania, które są gotowe do natychmiastowego użycia.

Ograniczenia Notebook LM

Niektórzy użytkownicy uważają za irytujące, gdy historia czatu nie jest prawidłowo zapisywana lub brakuje wcześniejszych kontekstów.

Ustawienia nadal odbywają się ręcznie, ponieważ użytkownicy muszą samodzielnie przesyłać dokumenty i organizować notatniki, co może wydawać się powolne w porównaniu z pełnymi narzędziami do obszarów roboczych.

Ceny Notebook LM

Free z kontem Google

Oceny i recenzje Notebook LM

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Notebook LM prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 zauważa:

Korzystam z Google NotebookLM od około roku i uważam, że jest to skuteczne narzędzie do śledzenia i udostępniania notatek współpracownikom. Jego prosta konfiguracja zwiększa wygodę użytkowania. Google NotebookLM usprawnia współpracę i zwiększa wydajność mojego zespołu, ułatwiając dostęp do naszych wspólnych notatek i wyciąganie kluczowych wniosków.

Korzystam z Google NotebookLM od około roku i uważam, że jest to skuteczne narzędzie do śledzenia i udostępniania notatek współpracownikom. Jego prosta konfiguracja zwiększa wygodę użytkowania. Google NotebookLM poprawia współpracę i wydajność mojego zespołu, ułatwiając dostęp do naszych wspólnych notatek i wyciąganie kluczowych wniosków.

9. Alteryx (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji i skalowania cykli pracy związanych z analizą danych zespołowych)

za pośrednictwem Alteryx

Alteryx to platforma do automatyzacji przygotowywania danych i analiz. Zamiast ręcznie wykonywać te same kroki związane z przygotowywaniem danych w arkuszach kalkulacyjnych lub skryptach, zespoły mogą jednorazowo utworzyć cykle pracy i ponownie je wykorzystać, zapewniając spójność w sposobie przetwarzania danych.

Wbudowana AI automatycznie skanuje surowe dane i pokazuje zespołom, co jest nieprawidłowe lub ryzykowne, np. brakujące wartości, duplikaty, dziwne wzorce lub niedopasowane formaty. Zespoły uzyskują jaśniejszy widok na jakość danych, ponieważ wszyscy zaczynają od tej samej, sprawdzonej bazy.

Funkcje generatywnej AI pomagają w tych cyklach pracy. Teams mogą opisać swoje potrzeby prostym językiem, np. „połącz dane dotyczące sprzedaży i marketingu według regionu i miesiąca”, a narzędzie pomaga przełożyć tę intencję na rzeczywiste kroki w cyklu pracy. Może również wyjaśnić istniejące cykle pracy prostym językiem, co znacznie przyspiesza recenzje, zatwierdzanie i przekazywanie zadań.

Ponadto, ponieważ cykle pracy są wizualne i oparte na automatyzacji, można je zaplanować lub uruchamiać wielokrotnie oraz udoskonalać z biegiem czasu, zamiast tworzyć je od nowa.

Najlepsze funkcje Alteryx

Kontroluj wspólną pracę opartą na AI, korzystając z dostępu opartego na rolach, pełnej historii cyklu pracy, pochodzenia danych i ścieżek audytu, dzięki czemu zespoły zawsze wiedzą, kto co zmienił i dlaczego.

Umożliwiaj zespołom o zróżnicowanych umiejętnościach płynną współpracę, pozwalając użytkownikom biznesowym pracować wizualnie, a zaawansowanym użytkownikom dodawać Python, R lub SQL tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Przeprowadzaj analizy w systemach chmurowych i lokalnych, takich jak AWS, Azure, Snowflake lub Databricks, i przesyłaj wyniki do pulpitów nawigacyjnych, raportów, API lub aplikacji biznesowych.

Ograniczenia Alteryx

Wizualne cykle pracy mogą wydawać się przytłaczające, gdy stają się bardzo rozbudowane lub gdy wielu członków zespołu, którzy nie są zaznajomieni z Alteryx, próbuje nimi wspólnie zarządzać.

Ceny Alteryx

Bezpłatna wersja próbna

Wersja Starter: 250 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Wersja profesjonalna: Ceny niestandardowe

Wersja Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Alteryx

G2 : 4,6/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Alteryx prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się intuicyjny interfejs Alteryx z funkcją „przeciągnij i upuść”, który ułatwia tworzenie cykli pracy. Znacznie skraca to czas poświęcany na przygotowywanie i łączenie danych. Mogę zautomatyzować powtarzalne zadania bez pisania kodu, a narzędzie to płynnie obsługuje duże zbiory danych.

Podoba mi się intuicyjny interfejs Alteryx z funkcją „przeciągnij i upuść”, który ułatwia tworzenie cykli pracy. Znacznie skraca to czas poświęcany na przygotowywanie i łączenie danych. Mogę zautomatyzować powtarzalne zadania bez pisania kodu, a narzędzie to płynnie obsługuje duże zbiory danych.

10. Juma (najlepsze dla zespołów marketingowych współpracujących nad zawartością i strategiami opartymi na AI)

za pośrednictwem Juma

Juma jest idealnym rozwiązaniem do wspólnego zarządzania pracą dzięki wspólnym projektom i obszarom roboczym zaprojektowanym dla zespołów.

Zespoły mogą zapisywać przydatne podpowiedzi, ponownie wykorzystywać sprawdzone struktury, a nawet przełączać się między różnymi modelami AI w zależności od zadania, takiego jak tworzenie pomysłów, pisanie lub analiza, bez opuszczania obszaru roboczego. Czaty nie pozostają tylko luźnymi pomysłami. Można je łatwo przekształcić w dokumenty, które zespoły mogą edytować, udoskonalać i udostępniać.

Z biegiem czasu połączony system AI pomaga zespołom rozwijać wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie, umożliwiając natychmiastowe wyszukiwanie informacji o poprzednich pracach i decyzjach. Wyniki pozostają powiązane z odpowiednimi projektami, skuteczne podpowiedzi stają się wspólnymi zasobami zespołu, a współpraca staje się bardziej wydajna w miarę gromadzenia się kontekstu.

Najlepsze funkcje Juma

Chroń poufne dane dzięki silnym zabezpieczeniom na poziomie Enterprise i dostępowi opartemu na rolach.

Wykorzystaj integracje i automatyzację, aby pobierać dane, uruchamiać działania i ograniczyć wysiłek ręczny.

Kontynuuj pracę z dowolnego miejsca dzięki mobilnemu dostępowi, który umożliwia przeglądanie szkiców i projektów w podróży.

Popraw proces wdrażania nowych pracowników i uczenia się, przekształcając dobre podpowiedzi, projekty i wyniki w wiedzę, którą można udostępniać w zespole.

Juma limits

Odpowiedzi AI mogą czasami być niedokładne lub błędnie interpretować dane wejściowe.

Ceny Juma

Free

Business: 25 USD/użytkownik/miesiąc

Wzrost: 40 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: 200 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Juma

G2: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Juma prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Juma:

Juma pomaga mi zaoszczędzić mnóstwo czasu w codziennej pracy. Pracując w agencji marketingowej, mogę podzielić wszystkich moich klientów na oddzielne projekty, a wszystko jest skonfigurowane w odpowiednim kontekście, dzięki czemu mogę zadawać pytania bezpośrednio, bez konieczności wyjaśniania rzeczy lub podawania kontekstu za każdym razem. Już samo to pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Nowe narzędzie do analizy danych jest szczególnie skuteczne w analizowaniu złożonych plików danych i dostarczaniu konkretnych, prostych wniosków i zaleceń.

Juma pomaga mi zaoszczędzić mnóstwo czasu w codziennej pracy. Pracując w agencji marketingowej, mogę podzielić wszystkich moich klientów na oddzielne projekty, a wszystko jest skonfigurowane w odpowiednim kontekście, dzięki czemu mogę zadawać pytania bezpośrednio, bez konieczności wyjaśniania lub podawania kontekstu za każdym razem. Już samo to pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Nowe narzędzie do analizy danych jest szczególnie skuteczne w analizowaniu złożonych plików danych i dostarczaniu konkretnych, prostych wniosków i zaleceń.

🚨 Alert statystyczny: Według raportu „State of AI in Enterprise Adoption” organizacje wdrażają obecnie 11 razy więcej modeli AI do produkcji w porównaniu z rokiem poprzednim.

11. Docebo (najlepsze rozwiązanie do szkoleń Enterprise opartych na AI i personalizacji nauki)

za pośrednictwem Docebo

Docebo to platforma zarządzania nauczaniem (LMS) oparta na sztucznej inteligencji, przeznaczona do szkoleń w przedsiębiorstwach. Jej sztuczna inteligencja, nazwana Harmony, zapewnia połączenie wszystkich funkcji, w tym tworzenia zawartości, wyszukiwania, rekomendacji, automatyzacji i analityki, dzięki czemu żadna funkcja nie działa w izolacji.

W codziennej pracy Docebo pozwala zaoszczędzić sporo wysiłku. Harmony Copilot przeprowadza Cię krok po kroku przez zadania, więc nie potrzebujesz długich sesji szkoleniowych ani dokumentacji. Jest to szczególnie pomocne podczas korzystania z AI do tworzenia dokumentacji, ułatwiając generowanie i dystrybucję zawartości szkoleniowej.

Narzędzie to umożliwia naukę obsługi sztucznej inteligencji, pomagając zespołom zrozumieć i wykorzystać AI dzięki interaktywnym narzędziom, które upraszczają cykl pracy. Funkcje AI Search i Chat pozwalają pracownikom zadawać pytania prostym językiem i uzyskiwać dokładne, kontekstowe odpowiedzi. Narzędzie AI Creator pomaga zespołom szybko tworzyć lub aktualizować zawartość edukacyjną, a AI Video Presenter pomaga generować wideo, w którym awatar czyta na głos skrypt jako prezenter.

Najlepsze funkcje Docebo

Automatycznie oznaczaj i przypisuj praktyczne umiejętności za pomocą AI, aby zawartość, role i zespoły były spójne w ramach wspólnej struktury umiejętności.

Ćwicz rzeczywiste scenariusze dzięki wirtualnemu coachingowi opartemu na AI, który zapewnia natychmiastową informację zwrotną bez konieczności angażowania trenera za każdym razem.

Współpracuj i udostępniaj wiedzę dzięki funkcjom społecznościowego uczenia się, w których AI wyróżnia najbardziej przydatne dyskusje i wpisy.

Spersonalizuj ścieżki edukacyjne, rekomendując szkolenia w oparciu o role, umiejętności i dotychczasową aktywność.

Podejmuj mądrzejsze decyzje dzięki analizom opartym na AI, które pokazują, co działa, i mierzą rzeczywisty wpływ szkoleń.

Ograniczenia Docebo

Bardziej niestandardowe dostosowania często wymagają wiedzy technicznej, co może spowolnić administrację i współpracę.

Ceny Docebo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Docebo

G2 : 4,3/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Docebo prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent Reddit napisał o Docebo:

Docebo pozwala scentralizować tworzenie kursów, zautomatyzować śledzenie i raportowanie oraz zarządzać dużymi grupami uczniów bez konieczności posiadania pełnego zespołu. Nie wykona za Ciebie całej pracy związanej z zawartością, ale może znacznie ułatwić wdrażanie, śledzenie zgodności i monitorowanie postępów.

Docebo pozwala scentralizować tworzenie kursów, zautomatyzować śledzenie i raportowanie oraz zarządzać dużymi grupami uczniów bez konieczności posiadania pełnego zespołu. Nie wykona za Ciebie całej pracy związanej z zawartością, ale może znacznie ułatwić wdrażanie, śledzenie zgodności i monitorowanie postępów.

Ujednolicenie cykli pracy AI i współpracy zespołowej dzięki ClickUp

Wiele narzędzi AI obiecuje zwiększenie wydajności. Prawdziwym wyzwaniem jest wybór takiego, które pomoże Ci przejść od pomysłów do realizacji bez tworzenia chaosu w zakresie AI.

ClickUp to zintegrowana przestrzeń robocza oparta na sztucznej inteligencji, zaprojektowana tak, aby zapewnić połączenie pracy od początku do końca. Zamiast przechodzić między różnymi narzędziami, Twój zespół może myśleć, planować, realizować zadania i śledzić postępy w jednym miejscu, dzięki sztucznej inteligencji wbudowanej bezpośrednio w cykl pracy.

Ponieważ kiedy AI eliminuje żmudne zadania, podnosi ona poziom ludzkiej doskonałości i pozwala Teams skupić się na znaczących osiągnięciach.

