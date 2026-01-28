8 zastosowań marketingowych ChatGPT, które każdy marketer powinien znać

Wszyscy znamy ChatGPT jako jedno z pierwszych narzędzi, które udostępniło AI zespołom korporacyjnym.

Jak ujął to amerykański przedsiębiorca Aaron Levie: „ChatGPT to jedna z tych rzadkich chwil w technologii, kiedy można dostrzec przebłysk tego, jak wszystko będzie wyglądało w przyszłości”.

I rzeczywiście wszystko potoczyło się szybko. W połowie 2025 roku firma OpenAI potwierdziła, że ChatGPT osiągnął ponad 800 milionów użytkowników tygodniowo.

Jednak użyteczność to nie to samo, co gotowość. Jeśli Twój dzień jest podzielony między dokumenty, podpowiedzi, trackery, zatwierdzenia i pięć różnych kampanii prowadzonych jednocześnie, ChatGPT może Ci pomóc. Od prostego generowania zawartości po dogłębne badania, stał się niezawodnym partnerem dla wielu zespołów marketingowych.

W tym przewodniku znajdziesz praktyczne przykłady zastosowań ChatGPT w marketingu, które możesz od razu wykorzystać. Znajdziesz tu również przykłady i podpowiedzi, które możesz wykorzystać w marketingu zawartości, kampaniach marketingu cyfrowego, marketingu e-mailowym i optymalizacji wyszukiwarek.

🌟 Polecany szablon

Jeśli Twoja strategia istnieje w formie slajdów, a jej realizacja odbywa się za pomocą wielu narzędzi, śledzenie wyników może być trudne. Szablon planu marketingowego ClickUp zapewnia uporządkowane miejsce do ustalania celów, dzielenia ich na zadania, śledzenia postępów i przeglądania osi czasu bez konieczności odtwarzania tego samego planu w wielu narzędziach. Pobierz bezpłatny szablon Poświęcaj mniej czasu na obsługę arkuszy kalkulacyjnych, a więcej na tworzenie świetnych projektów dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp.

Dlaczego marketerzy powinni korzystać z ChatGPT

Jako marketer, pusta strona jest często Twoim największym wrogiem. Komplikuje wszystko — pisanie postów na blogu, tworzenie postów w mediach społecznościowych, tworzenie tematów wiadomości lub tworzenie różnych wersji tekstów reklamowych dla nowej kampanii.

ChatGPT pomaga działać szybciej, generując pierwszy szkic i podsumowując kluczowe punkty z obszernych notatek lub repozytorium istniejących treści.

Pomaga również, gdy potrzebujesz uporządkowanego myślenia na żądanie. Możesz poprosić go o pogrupowanie odpowiednich słów kluczowych według intencji, zaproponowanie formatów zawartości dla różnych kanałów oraz nakreślenie, co należy przetestować w kolejnej serii kampanii społecznościowych lub e-mailowych.

Jakość wyników zależy od danych wejściowych, dlatego warto podać kontekst, o który zazwyczaj prosi konsultant ds. marketingu cyfrowego:

Twoja grupa celu

Cel kampanii

Kanał (zawartość bloga, strony docelowe, platformy społecznościowe)

Ton i ograniczenia (głos marki, liczba słów, zasady zgodności)

Oto kilka przykładów zadań marketingowych, które możesz wykonać za pomocą ChatGPT:

✍🏼 Twórz teksty marketingowe na strony internetowe, posty w mediach społecznościowych, opisy produktów i kampanie e-mailowe.

📈 Analizuj dane klientów , takie jak zachowania podczas przeglądania stron i historia zakupów, aby spersonalizować komunikaty marketingowe i zawartość na stronie internetowej.

✅ Rozpoznaj trendy rynkowe i podsumuj informacje o konkurencji, aby podejmować świadome decyzje.

Przykłady zastosowań marketingowych ChatGPT

Aby dać Ci jasny obraz tego, jak wykorzystać ChatGPT w marketingu, omówimy osiem praktycznych zastosowań ChatGPT w marketingu.

Od codziennej zawartości tworzenia po inteligentniejszą analizę danych i planowanie kampanii — poniższe przykłady pokazują, w jaki sposób ChatGPT może wzmocnić Twój wysiłek marketingowy i poprawić wydajność.

1. Tworzenie pomysłów na zawartość

za pośrednictwem ChatGPT

Każda wysokiej jakości zawartość była kiedyś tylko pomysłem. Wielkie pomysły nie przychodzą łatwo, a ChatGPT może być zaskakująco skutecznym partnerem do burzy mózgów. Ponadto posiadanie punktu wyjścia zamiast wpatrywania się w pustą stronę sprawia, że proces tworzenia zawartości jest znacznie mniej stresujący.

Innym świetnym sposobem wykorzystania ChatGPT do tworzenia pomysłów na zawartość jest podpowiedź, by przeprowadził podstawowe badania rynkowe. Możesz poprosić go o listę głównych konkurentów w Twojej branży, wskazanie możliwości rynkowych, a nawet zasugerowanie unikalnych propozycji sprzedaży.

Kolejną dużą zaletą jest szybkość. W rzeczywistości post na Reddicie pokazuje, jak ktoś użył ChatGPT do wygenerowania 40 pomysłów na zawartość w mniej niż 60 sekund. Ale oczywiście kluczowe znaczenie mają dobre podpowiedzi.

⭐ Wypróbuj poniższe podpowiedzi dotyczące tworzenia zawartości:

Lista 10 pomysłów na posty na blogu dla małej firmy oferującej usługi marketingu w mediach społecznościowych.

Zaproponuj kreatywne pomysły na posty w mediach społecznościowych dla marki skierowanej do klientów z pokolenia Z.

Zastanów się nad tematami biuletynu dla agencji marketingu cyfrowego skupiającej się na marketingu zawartości.

Generuj pomysły na zawartość w oparciu o najnowsze trendy w optymalizacji wyszukiwarek dla marek e-commerce.

✅ Co łączy wszystkie te podpowiedzi?

Są one jasne co do grupy docelowej, zawierają wzmianki o kontekście biznesowym i określają rodzaj zawartości lub kanał, dla którego potrzebujesz pomysłów.

2. Segmentacja odbiorców

Skoro mowa o grupie docelowej, przyjrzyjmy się, w jaki sposób ChatGPT może pomóc Ci tworzyć kampanie, które faktycznie trafiają do właściwych osób.

ChatGPT może przeglądać ogromne ilości danych klientów i dać Ci lepsze wyobrażenie o tym, czego naprawdę chce Twoja grupa docelowa. Potrafi znaleźć wzorce i trendy, które mogłyby Ci umknąć, analizując interakcje, pytania i nieformalne opinie.

Oznacza to, że zyskujesz inteligentniejsze grupy odbiorców i bardziej znaczące sposoby na ich zaangażowanie.

Wykrywa również subtelne zmiany w nastrojach klientów lub pojawiające się trendy rynkowe, dając Ci możliwość dostosowania strategii, zanim stanie się ona zbyt zaawansowana. A ponieważ tak dobrze rozumie kontekst i język, spostrzeżenia wydają się przemyślane i zaskakująco ludzkie.

Jedną z największych zalet wykorzystania ChatGPT do segmentacji jest to, jak bardzo ułatwia personalizację. Im bardziej specyficzne są Twoje grupy, tym trudniej jest zazwyczaj tworzyć wiadomości, które wydają się osobiste. ChatGPT znacznie zmniejsza wysiłek związany z tym zadaniem.

⭐ Oto kilka podpowiedzi, które możesz wypróbować w celu segmentacji odbiorców (będziesz jednak musiał podać wymagany kontekst):

Zaproponuj sposoby segmentacji naszych odbiorców na podstawie historii zakupów i zachowań podczas przeglądania stron internetowych.

Pomóż mi podzielić subskrybentów naszego newslettera na grupy w oparciu o ich zaangażowanie w poprzednie kampanie e-mailowe.

Określ segmenty odbiorców dla marki kosmetyków do pielęgnacji skóry na podstawie zainteresowań klientów, grup wiekowych i preferencji produktowych.

📮 ClickUp Insight: Prawie 88% respondentów ankiety twierdzi, że korzysta z narzędzi AI, aby ułatwić i przyspieszyć wykonywanie zadań osobistych. Chcesz zobaczyć te same korzyści w pracy? Wbudowany asystent AI ClickUp, ClickUp Brain, pomaga pracować mądrzej dzięki mniejszej liczbie spotkań, natychmiastowym podsumowaniom i zautomatyzowanym zadaniom — zwiększając wydajność nawet o 30%.

3. Optymalizacja zawartości

Ludzie często korzystają z ChatGPT do tworzenia zawartości od podstaw, ale czy wiesz, że można go również używać do optymalizacji istniejących treści?

Według SurveyMonkey jest to główny powód, dla którego marketerzy korzystają z narzędzi AI. I ma to sens. Od dodawania odpowiednich słów kluczowych SEO po dostosowywanie zawartości do różnych odbiorców — optymalizacja to obszar, w którym AI po cichu działa najlepiej.

Niezależnie od tego, czy chodzi o ulepszenie wpisu na blogu, udoskonalenie treści marketingowych w wiadomościach e-mail, czy poprawienie postów w mediach społecznościowych, ChatGPT pomoże Ci uzyskać przewagę nad konkurencją.

⭐ Możesz poprosić ChatGPT o pomoc w optymalizacji zawartości za pomocą tych prostych podpowiedzi:

Zaproponuj listę słów kluczowych SEO dla wpisu na blogu na temat [temat] i pokaż mi, jak naturalnie włączyć je do treści, nagłówków H2 i H3.

Przepisz poniższy akapit tak, aby był skierowany do innej grupy odbiorców, ale zachował oryginalne znaczenie.

Stwórz metaopis do wpisu na blogu zatytułowanego [tytuł], który zachęci ludzi do kliknięcia. Podaj mi 5 opcji do wyboru, uwzględniających różne punkty widzenia.

Pomóż mi stworzyć zarys zawartości na podstawie [słowa kluczowego] i powiązanych tematów.

Napisz kilka chwytliwych nagłówków do wpisu na blogu na temat [temat], które będą atrakcyjne dla [grupa docelowa].

👀 Ciekawostka: Pierwsza reklama telewizyjna została wyemitowana w Stanach Zjednoczonych w 1941 roku i promowała zegarki Bulova. Jej emisja przed transmisją meczu baseballowego w nowojorskiej stacji telewizyjnej kosztowała zaledwie 9 dolarów. Ten 10-sekundowy Clip otworzył drzwi do branży reklamowej, której wartość osiągnęła miliard dolarów. Dzisiaj koszt to nie tylko wydatki na media — to także kreatywna przepustowość i szybkość. AI pomaga zespołom szybciej tworzyć więcej zasobów, nieustannie je udoskonalać i dostosowywać zawartość do różnych formatów.

4. Tworzenie tekstów reklamowych

Pisanie dobrych tekstów reklamowych przypomina nieco rozpoczęcie rozmowy z kimś, kto się spieszy. Musisz przyciągnąć jego uwagę, wzbudzić ciekawość i dać mu powód, aby się zainteresował — a wszystko to w kilku słowach.

Niezależnie od tego, czy wyświetlasz reklamy w Google, Facebooku, LinkedIn, czy nawet TikToku, ChatGPT pomoże Ci tworzyć komunikaty, które będą świeże i trafne dla Twojej grupy docelowej.

Narzędzie marketingowe oparte na AI jest również przydatne do testowania różnych wersji reklamy ( testy A/B ). Możesz szybko stworzyć kilka opcji i sprawdzić, która z nich przynosi lepsze wyniki.

⭐ Oto, jak marketerzy wykorzystują ChatGPT do tworzenia tekstów reklamowych:

Napisz nagłówki i opisy dla Google Ads , które podkreślają kluczowe punkty i zachęcają do kliknięcia [opis produktu] przez [grupę docelową].

Twórz teksty reklam w mediach społecznościowych , które brzmią osobiście i pasują do tonu platform takich jak Instagram, Facebook i LinkedIn.

Przygotuj natywne teksty reklamowe, które naturalnie wtapiają się w otaczającą zawartość, a jednocześnie wystarczająco się wyróżniają, aby wzbudzić zainteresowanie.

5. Zmiana przeznaczenia zawartości

Ponowne wykorzystanie zawartości to sposób, w jaki niewielkie zespoły marketingowe sprawiają, że każda zawartość pracuje 10 razy wydajniej i maksymalizują jej zwrot z inwestycji.

Dzięki ChatGPT proces ten przebiega znacznie płynniej i często pozwala zaoszczędzić czas.

Ahrefs podaje, że 74,2% nowych stron internetowych zawiera obecnie zawartość generowaną przez AI. Nic dziwnego, że marketerzy sięgają po narzędzia takie jak ChatGPT, aby usprawnić proces tworzenia zawartości i marketingu zawartości.

⭐ Oto jak wykorzystać ChatGPT do zmiany przeznaczenia zawartości:

Zamień zestaw wpisów na blogu w e-book , który może służyć jako bezpłatny plik do pobrania w celu generowania potencjalnych klientów.

Podsumuj długie webinarium lub podcast w postaci wpisu na blogu lub kilku postów w mediach społecznościowych.

Przekształć artykuł na blogu w angażujący biuletyn e-mailowy dla swoich subskrybentów.

Wyróżnij kluczowe momenty z webinaru lub wideo , aby stworzyć zawartość uzupełniającą lub krótkie fragmenty promocyjne.

Podziel szczegółowy artykuł na krótkie posty, które można udostępniać na platformach takich jak Instagram, LinkedIn lub Twitter.

✅ Jeśli szukasz podpowiedzi na szybkie rozwiązania, oto kilka propozycji na początek:

Podsumuj to [webinar, wpis na blogu lub podcast] w postaci 150-słowowego posta na LinkedIn dla [docelowych odbiorców].

Przepisz ten wpis na blogu jako przyjazny biuletyn, podkreślając najważniejsze wnioski.

Zamień ten artykuł w trzy krótkie opisy na Instagramie z odpowiednimi hashtagami.

6. Optymalizacja SEO

Prawie 65% firm twierdzi, że dzięki narzędziom AI osiągnęło lepsze wyniki SEO.

Łatwo zrozumieć, dlaczego.

Od wyszukiwania odpowiednich tematów na bloga po pomoc w badaniach słów kluczowych — ChatGPT sprawia, że proces ten jest znacznie bardziej zorganizowany. Może również pomóc w tworzeniu przyciągających uwagę nagłówków i grupowaniu wyszukiwanych terminów w oparciu o intencje, ułatwiając zrozumienie, czego naprawdę szukają czytelnicy.

Ponadto jest to pomocny partner, gdy chcesz stworzyć silną strukturę zawartości lub napisać metaopisy, które zachęcają do kliknięć.

⭐ ChatGPT zapewnia wsparcie dla Twojego wysiłku SEO na wiele różnych sposobów:

Zaproponuj pomysły na zawartość w oparciu o popularne słowa kluczowe w [Twojej branży].

Znajdź długie frazy kluczowe i pogrupuj je według intencji wyszukiwania.

Twórz pomysły na nagłówki , które są zarówno angażujące, jak i przyjazne dla słów kluczowych.

Przygotuj zarys zawartości , który odpowiada intencji wyszukiwania związanej z [słowem kluczowym celem].

Napisz jasny i zachęcający opis meta dla wpisu na blogu na temat [temat].

7. Chatbot do generowania leadów i obsługi klienta

za pośrednictwem ChatGPT

Wszyscy doceniamy szybką i pomocną odpowiedź, gdy mamy pytanie. Właśnie dlatego firmy coraz częściej sięgają po chatboty, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów. Dzięki ChatGPT działającemu w tle Twój chatbot może prowadzić bardziej naturalne rozmowy z klientami.

Chatboty oparte na ChatGPT mogą odpowiadać na typowe pytania, udostępniać szczegóły produktów, pomagać klientom podczas realizacji transakcji, a nawet rozwiązywać drobne problemy. Ułatwia to życie Twoim klientom i zapewnia zespołowi wsparcia technicznego tak potrzebną chwilę wytchnienia.

W marketingu chatboty mogą delikatnie nawiązywać rozmowy z osobami odwiedzającymi stronę internetową, a nawet pozyskiwać potencjalnych klientów poprzez naturalne, przyjazne rozmowy.

⭐ A jeśli zastanawiasz się, jak ChatGPT wpisuje się w ten obraz, możesz spróbować zapytać go o takie rzeczy, jak:

Przyjazny skrypt chatbota do odpowiadania na typowe pytania dotyczące produktów

Pomocne odpowiedzi dotyczące prowadzenia klientów przez proces realizacji transakcji

Naturalny przepływ rozmowy , który ułatwia zbieranie informacji o potencjalnych klientach.

Sugestie dotyczące tego, w jaki sposób chatbot może pomóc odwiedzającym w zapoznaniu się z zakresem Twojej oferty produktowej

8. Analiza danych i raportowanie

Prashanth Southekal, dyrektor Data for Business Performance Institute, powiedział: „Firmy dysponują ogromnymi ilościami danych, ale [powodzenie] nie polega na gromadzeniu danych, lecz na zarządzaniu nimi i wyciąganiu wniosków”.

To kolejny obszar, w którym ChatGPT może się przydać.

Niezależnie od tego, czy wykonujesz śledzenie wyników kampanii, analizujesz ruch na stronie internetowej, czy sprawdzasz skuteczność ostatniej kampanii e-mailowej, ChatGPT upraszcza analizę.

Pomaga również zrozumieć złożone zestawy danych, rozkładając je na proste informacje, które Twój zespół marketingowy może faktycznie wykorzystać. A jeśli chcesz dostrzec trendy lub sformułować trafne prognozy, ChatGPT pozwala spojrzeć w przyszłość, analizując dane historyczne.

⭐ Poproś ChatGPT o pomoc w analizie danych i raportowaniu:

Podsumuj kluczowe wnioski z raportu dotyczącego wyników tej kampanii w prostych słowach.

Podkreśl najważniejsze wnioski z naszych danych Google Analytics za ostatni miesiąc.

Zaproponuj możliwe przyczyny spadku zaangażowania w naszych najnowszych postach w mediach społecznościowych.

Przejrzyj wyniki kampanii e-mailowej z ostatniego kwartału i zaproponuj obszary wymagające poprawy.

👀 Ciekawostka: Termin „sztuczna inteligencja” został ukuty w 1956 roku podczas letniego projektu badawczego Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, często traktowanego jako „moment założycielski” tego pola.

Ograniczenia stosowania ChatGPT w marketingu

Większość z nas zdaje sobie sprawę, że chociaż ChatGPT może być pomocnym asystentem, nie jest pozbawiony wad. Zespoły marketingowe powinny wiedzieć, gdzie pojawiają się niedociągnięcia, aby uniknąć niespodzianek i poszukać alternatyw dla ChatGPT.

Oto kilka typowych limitów, o których powinni pamiętać marketerzy:

ChatGPT może podawać niedokładne informacje, dlatego przed udostępnianiem lub opublikowaniem wyników konieczne jest sprawdzenie faktów.

Odpowiedzi mogą odzwierciedlać stronniczość danych, na których opiera się szkolenie , dlatego marketerzy muszą sprawdzać wyniki pod kątem sprawiedliwości i inkluzywności.

Często ma problemy z kontekstem i zdrowym rozsądkiem , co prowadzi do odpowiedzi, które brzmią poprawnie, ale nie trafiają w sedno.

Kreatywność nie jest jego mocną stroną, więc oryginalne pomysły na kampanie lub dowcipne teksty nadal wymagają ludzkiego wkładu.

Narzędzie często działa w oparciu o nieaktualne lub ograniczone informacje, zwłaszcza jeśli chodzi o dane w czasie rzeczywistym lub niszowe tematy. Dlatego może być konieczne wyraźne polecenie mu, aby pobierało najnowsze dane z internetu.

Alternatywy dla ChatGPT w marketingu

ChatGPT jest przydatny do szybkiego tworzenia szkiców i generowania dziesiątek pomysłów za jednym zamachem, ale praca marketingowa rzadko kończy się na szkicu. Nadal potrzebujesz miejsca do przechowywania briefów, przydzielania zadań, śledzenia zatwierdzeń i raportowania wyników bez powielania informacji w wielu narzędziach.

Właśnie w tym miejscu pojawiają się Work Sprawl i AI Sprawl.

Rozproszenie pracy ma miejsce, gdy Twoje plany, zasoby i zadania są przechowywane w różnych narzędziach, które nie komunikują się ze sobą.

Rozrost AI ma miejsce, gdy Twoja organizacja korzysta z wielu rozproszonych narzędzi AI i modeli AI bez nadzoru, strategii lub wiedzy o tym, kto z nich korzysta. Prowadzi to do marnowania pieniędzy, powielania wysiłków i zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Jeśli potrzebujesz pomocy w stylu ChatGPT, która pozostaje w połączeniu z realizacją zadań, ClickUp stanowi inteligentniejszą alternatywę. Dzieje się tak, ponieważ natywna sztuczna inteligencja ClickUp, ClickUp Brain, znajduje się w tym samym zintegrowanym obszarze roboczym AI, w którym już realizowane są Twoje projekty marketingowe.

Dlaczego ClickUp Brain wygrywa z ChatGPT w przypadku zespołów marketingowych

Twórz projekty postów w mediach społecznościowych, tekstów reklamowych i zawartości e-maili bezpośrednio z briefu kampanii dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain pomaga generować zawartość, podsumowywać aktualizacje i przekształcać briefy w zadania, które można śledzić aż do momentu publikacji, bez opuszczania obszaru roboczego.

ChatGPT zna tylko to, co w nim wkleisz.

ClickUp Brain może współpracować z tym, co już znajduje się w Twoim obszarze roboczym — dokumentami kampanii, szczegółami zadań, komentarzami, osiami czasu i aktualizacjami — dzięki czemu poświęcisz mniej czasu na wyjaśnianie kontekstu.

Zamiast kopiować podpowiedź do osobnego narzędzia i wklejać wynik z powrotem do zadania marketingowego w ClickUp, możesz tworzyć zawartość przy użyciu AI bezpośrednio w ClickUp Docs, dołączać ją do zadań kampanii i zachować pełny kontekst.

Poproś ClickUp Brain o napisanie tekstu marketingowego bezpośrednio w dokumentach ClickUp.

Używaj go, gdy potrzebujesz:✅ Przekształcić brief kampanii w listy zadań i podzadania✅ Tworzyć projekty postów w mediach społecznościowych, tekstów reklamowych i zawartości e-maili z jednego wiarygodnego źródła✅ Podsumowywać aktualizacje kampanii i wyodrębniać elementy do wykonania z notatek

Kiedy najlepsze podpowiedzi znajdują się w osobistej historii czatu, cały zespół kończy na odkrywaniu Ameryki na nowo. Dzięki ClickUp Docs (i Docs Hub do organizacji) możesz stworzyć wspólną bazę dla briefów kampanii, bibliotek podpowiedzi wielokrotnego użytku, ram pozycjonowania i zatwierdzonych komunikatów, a następnie połączyć każdy dokument bezpośrednio z zadaniami ClickUp, które go realizują, dzięki czemu strategia i działania pozostają zsynchronizowane.

Oto krótkie wideo pokazujące, jak zespoły marketingowe wykorzystują ClickUp Brain:

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz cykl pracy marketingowej wspomagany sztuczną inteligencją dzięki ClickUp BrainGPT, Twojej superaplikacji AI. Jako komputerowy towarzysz AI, zapewnia on połączenie między wszystkimi aplikacjami, z których korzystasz: ClickUp, Drive, Slack i innymi. Wykorzystaj swój głos do tworzenia szczegółowych notatek i podsumowań dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp BrainGPT. Oto, jak możesz go wykorzystać, aby zaoszczędzić co najmniej jeden dzień w tygodniu: Rejestruj pomysły na kampanie i szkice tekstów za pomocą głosu: użyj użyj funkcji Talk to Text, aby dyktować konspekty blogów, różne wersje tekstów reklam, tematy wiadomości e-mail lub krótkie briefy kreatywne, gdy jesteś w drodze między spotkaniami lub przeglądasz zasoby. BrainGPT przekształca Twój głos w dopracowany tekst, który możesz wkleić bezpośrednio do dokumentu ClickUp, opisu zadania, komentarza lub dowolnego pola tekstowego.

Zadawaj pytania oparte na rzeczywistym kontekście kampanii: zamiast ponownie wyjaśniać każdy szczegół, poproś ClickUp BrainGPT o wyświetlenie odpowiedzi z zawartości obszaru roboczego ClickUp, takich jak zadania, dokumenty, czaty i podsumowania spotkań.

Szybko znajdź poprzednie prace dzięki zapytaniom w stylu Enterprise Search: gdy chcesz ponownie wykorzystać istniejącą zawartość lub dokonać lokalizacji opinii klientów, ClickUp BrainGPT może przeszukiwać ClickUp, internet i pliki z połączonych aplikacji. gdy chcesz ponownie wykorzystać istniejącą zawartość lub dokonać lokalizacji opinii klientów, ClickUp BrainGPT może przeszukiwać ClickUp, internet i pliki z połączonych aplikacji.

Wybierz odpowiednią AI do zadania bez utraty odpowiedzi z obszaru roboczego: jeśli chcesz uzyskać inny styl pisania lub rozumowania, możesz przełączać się między modelami i uzyskać dostęp do ChatGPT, Claude lub Gemini w tym samym interfejsie!

Pulpity ClickUp sprawiają, że analiza danych jest mniej przytłaczająca.

Skonfiguruj pulpit nawigacyjny, który śledzi wyniki kampanii, konwersje potencjalnych klientów i terminy za pomocą ClickUp Dashboards

Większość zespołów marketingowych dysponuje dużą ilością danych. Wyzwaniem jest zebranie ich w sposób, który ma sens. W tym właśnie doskonale sprawdzają się pulpity nawigacyjne ClickUp.

Możesz stworzyć pulpit nawigacyjny, który pokazuje wyniki kampanii, konwersje potencjalnych klientów, terminy publikacji zawartości, a nawet obciążenie pracą zespołu w czasie rzeczywistym. Wszystkie dane są dostępne w jednym miejscu, więc nie musisz przełączać się między różnymi narzędziami.

Jednak pulpity nawigacyjne są pomocne tylko wtedy, gdy prowadzą do podjęcia decyzji. Karty AI ClickUp dodają raportowanie oparte na sztucznej inteligencji do danych pulpitu nawigacyjnego, dzięki czemu można generować podsumowania wykonawcze lub niestandardowe informacje oparte na podpowiedziach, które wykorzystują rzeczywistą aktywność w obszarze roboczym.

💡 Porada dla profesjonalistów: Twórz niestandardowe karty AI, takie jak: Podsumowanie AI: Aby wygenerować kontrolę stanu na podstawie folderu kampanii

Aktualizacja projektu AI: Aby uzyskać przejrzystą aktualizację statusu, którą można wkleić do wiadomości e-mail dla interesariuszy.

AI Brain: Aby uruchomić niestandardową podpowiedź, np. „Podsumuj, co zostało wysłane w tym tygodniu, co jest w bloku i na co należy zwrócić uwagę w następnej kolejności”. Korzystaj z niestandardowych formatów szablonów, które pomogą Ci szybko skonfigurować pulpit nawigacyjny za pomocą kart ClickUp AI.

Automatyzacje i agenci ClickUp pomagają pracować mądrzej, a nie ciężej.

Zautomatyzuj rutynowe czynności, takie jak przekazywanie zadań, aktualizacje statusu lub przypomnienia o przeglądach, aby zapewnić płynny przebieg projektów dzięki automatyzacji ClickUp

Zawsze istnieje długa lista drobnych zadań, które zajmują zbyt dużo czasu, takich jak wysyłanie przypomnień o publikacji i śledzenie zatwierdzeń. Automatyzacje ClickUp zajmą się tym za Ciebie.

Załóżmy, że zadanie zostało oznaczone jako zrobione. Możesz ustawić ClickUp tak, aby automatycznie powiadamiał kolejną osobę w kolejce, przypisywał następny krok, a nawet planował działania następcze.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zadbaj o płynny przebieg kampanii dzięki ClickUp Super Agents. Przekaż całość cykli pracy marketingowej, takich jak tworzenie, sprawdzanie i publikowanie postów w mediach społecznościowych, superagentom ClickUp Kiedy prace marketingowe wchodzą w cykl przeglądu, opóźnienia wynikają zazwyczaj z niejasności co do właścicieli lub zapomnianych działań następczych. ClickUp Super Agents może uruchomić się, gdy coś zmieni się w Twoim cyklu pracy i automatycznie podjąć działania, dzięki czemu Twój zespół nie będzie musiał polegać na ręcznych przypomnieniach. Dwa przykłady agentów, które możesz skonfigurować już teraz w ClickUp: Agent kontroli jakości kampanii: Gdy zadanie przechodzi do statusu „Gotowe do przeglądu”, sprawdź, czy zawiera wszystkie wymagane pola (odbiorcy, kanał, termin, link do zasobów), a następnie dodaj komentarz z informacją o brakujących elementach i przypisz odpowiednią osobę do przeglądu.

Agent ponownego wykorzystania zawartości: Gdy zadanie związane z wpisem na blogu zostanie oznaczone jako zatwierdzone, wygeneruj listę kontrolną zadań związanych z ponownym wykorzystaniem (wpis na LinkedIn, fragment wiadomości e-mail, krótkie podpisy) i utwórz te zadania na odpowiedniej liście wraz z sugerowanymi terminami wykonania. Wygeneruj pierwszy szkic zasobów zawartości i oznacz odpowiedniego właściciela do celów przeglądu i edycji przez człowieka.

A jeśli szukasz sposobu na połączenie wszystkich swoich działań marketingowych, szablon planu marketingowego ClickUp sprawi, że będzie to jeszcze łatwiejsze.

Pobierz bezpłatny szablon Poświęcaj mniej czasu na arkusze kalkulacyjne, a więcej na tworzenie świetnych projektów dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp.

Oto, co sprawia, że jest to tak pomocne:

Wyznacz jasne cele marketingowe i podziel je na łatwe do wykonania zadania.

Uporządkuj swoje kampanie dzięki ustrukturyzowanemu, szczegółowemu planowi na każdym kroku.

Śledź postępy dzięki wbudowanym wskaźnikom i dokładnie wiesz, na jakim etapie są sprawy.

Wprowadzaj szybkie zmiany w oparciu o wyniki w czasie rzeczywistym.

Przykłady zastosowań marketingowych ClickUp Brain

Wykorzystaj te podpowiedzi w dokumencie ClickUp lub opisie zadania za pomocą ClickUp AI, aby Twoje pomysły i szkice pozostały połączone z bieżącą kampanią.

1. Tworzenie pomysłów na zawartość

Wygeneruj 15 pomysłów na posty na blogu dla [grupy docelowej] na temat [tematu] i pogrupuj je według etapu lejka (TOFU, MOFU, BOFU).

Stwórz 10 pomysłów na posty w mediach społecznościowych dla [kampanii] i zaproponuj najlepszy format zawartości dla każdego z nich (karuzela, krótkie wideo, post tekstowy).

Na podstawie naszej dotychczasowej zawartości dotyczącej [tematu] zaproponuj 8 nowych punktów widzenia, których jeszcze nie poruszyliśmy.

2. Segmentacja odbiorców

Zaproponuj 5 segmentów odbiorców dla [produktu] na podstawie następujących sygnałów: [historia zakupów], [zachowania podczas przeglądania stron], [przypadki użycia], [rola w pracy].

Stwórz matrycę komunikatów według segmentów, uwzględniając problemy, kluczowe komunikaty, argumenty i wezwania do działania dla każdego z nich.

Zidentyfikuj prawdopodobne zastrzeżenia dla każdego segmentu i zaproponuj odpowiedzi, które możemy wykorzystać w reklamach i na stronach docelowych.

3. Optymalizacja zawartości i wsparcie SEO

Zaproponuj odpowiednie słowa kluczowe do wpisu na blogu na temat [temat], a następnie pokaż, gdzie można je naturalnie umieścić w tym zarysie: [wklej zarys].

Przepisz tę sekcję dla [docelowych odbiorców], zachowując te same kluczowe punkty: [wklej akapit]

Sporządź 5 metaopisów dla tytułu tego bloga, każdy o długości nieprzekraczającej 155 znaków: [tytuł]

4. Teksty reklamowe i testy A/B

Napisz 6 nagłówków Google Ads i 4 opisy dla [oferty], z których każdy podkreśla inną korzyść.

Stwórz 3 warianty reklam LinkedIn dla [persona] z różnymi haczykami i wezwaniami do działania.

Podaj mi 5 pomysłów na testy A/B dla tego tekstu reklamowego i wyjaśnij, czego każdy test ma na celu: [wklej tekst]

5. Zmiana przeznaczenia zawartości

Zamień ten wpis na blogu w 150-słowowy post na LinkedIn, wątek składający się z 6 tweetów oraz 3 krótkie podpisy z odpowiednimi hashtagami: [wklej link lub tekst]

Podsumuj to webinarium w 7 kluczowych wnioskach i 5 fragmentach na platformy społecznościowe: [wklej notatki]

Stwórz wersję tego artykułu w formie biuletynu e-mailowego z jasnym wstępem, trzema wnioskami i jednym wezwaniem do działania: [wklej artykuł]

Zarządzaj całym swoim silnikiem marketingowym w ClickUp

Nie ma wątpliwości, że ChatGPT zasłużył sobie na miano przydatnego pomocnika marketingowego. Jednak zbyt często na tym się kończy.

ClickUp Brain przenosi tę energię na zupełnie nowy poziom. Nie tylko generuje pomysły i udoskonala projekty, ale także przekształca tę inspirację w uporządkowaną, możliwą do śledzenia pracę, którą Twój zespół może faktycznie wykonać w tym samym obszarze roboczym. W przeciwieństwie do ChatGPT, Brain naprawdę rozpoznaje kontekst.

Ponadto największą zaletą korzystania z ClickUp w marketingu jest centralizacja działań marketingowych. Gdy strategia, zasoby, realizacja i komunikacja zespołu znajdują się w jednym miejscu, nie musisz martwić się o przekazywanie zadań i zmianę kontekstu. Twój zespół otrzymuje jasną ścieżkę od „oto pomysł” do „oto, co zostanie wdrożone, kiedy i kto jest za to odpowiedzialny”.

Chcesz połączyć strategię, zawartość i realizację oparte na AI w jednym miejscu? Zacznij korzystać z ClickUp już dziś.