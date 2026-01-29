11 najlepszych alternatyw dla Bardeen AI do automatyzacji cyklu pracy w [roku]

Bardeen AI to niezawodna platforma do automatyzacji codziennych zadań, która nie wymaga kodowania. Doskonale nadaje się do szybkich zadań, takich jak przenoszenie danych między aplikacjami i usuwanie powtarzających się zadań.

Jednak gdy Twój zespół zacznie się powiększać, automatyzacja przestaje być „miłym dodatkiem” i staje się infrastrukturą. Potrzebujesz inteligentnej automatyzacji, która pozwala kontynuować pracę, nawet gdy dane wejściowe ulegają zmianie, a proces nie jest w 100% liniowy.

I właśnie w tym miejscu zespoły zazwyczaj napotykają ograniczenia: integracje, które nie są wystarczająco głębokie, automatyzacje, które zawodzą w skrajnych przypadkach, oraz AI, która nie jest w stanie zrozumieć kontekstu w różnych systemach.

Właśnie dlatego stworzyliśmy listę najlepszych alternatyw dla Bardeen AI.

Obejmujemy narzędzia stworzone do obsługi bardziej złożonych cykli pracy, niezawodnego przenoszenia danych między platformami oraz skalowania w oparciu o rzeczywiste operacje (a nie tylko osobistą wydajność).

Pomóżmy Ci znaleźć odpowiednie ustawienia automatyzacji dla Twojego zespołu! 🛠️

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Bardeen AI?

Chociaż Bardeen AI jest lubiany przez wiele zespołów za automatyzację powtarzalnych zadań i (w dużej mierze niezawodne) możliwości scrapowania, inni użytkownicy uważają, że nie nadaje się do skalowania automatyzacji cyklu pracy AI między zespołami i narzędziami.

Oto niektóre z limitów, które najczęściej pojawiają się na liście prawdziwych recenzji:

Trudności w obsłudze wieloetapowych cykli pracy, które mają zależność od zmieniających się warunków strony lub zaawansowanej logiki „if-this-then-that” (jeśli to, to tamto).

Niespójne wyniki scrapingu. Niektóre pola mogą zostać pominięte lub nieprawidłowo wyodrębnione, zwłaszcza ze stron o nietypowej strukturze.

Brak natywnych integracji i niektórych interfejsów API utrudnia automatyzację wszystkich narzędzi, z których ludzie korzystają na co dzień.

Niewiarygodne wyzwalacze dla niektórych aplikacji. Na przykład wyzwalacze Notion, takie jak „strona utworzona” lub „strona zaktualizowana”, nie zawsze działają niezawodnie.

Ograniczone możliwości dostosowywania. Zmiana nazw zmiennych, modyfikacja linków szablonów po utworzeniu skrobaka lub dostosowywanie przykładów itp. nie są tak elastyczne, jak użytkownicy by tego oczekiwali.

🔍 Czy wiesz, że... 81% specjalistów ds. automatyzacji korzysta z produktów AI w projektach automatyzacji co najmniej kilka razy w tygodniu.

Alternatywy dla Bardeen AI w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych alternatyw dla Bardeen AI i tego, co każda z nich oferuje:

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Inteligencja obszaru roboczego AI (ClickUp Brain), automatyzacje, agenci AI + super agenci, pulpity nawigacyjne, wyszukiwanie, płynna integracja Zespoły, które chcą zwiększyć wewnętrzną wydajność + automatyzację zadań + agentów AI w ramach tego samego hubu pracy Free Forever; dostępne opcje niestandardowe dla Enterprise. Zapier Wielostopniowe zapy, logika warunkowa, ponad 8000 integracji, monitorowanie + logi, mapa Canvas, dodatki AI Agents + Copilot Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zespoły, które potrzebują największej biblioteki integracji i ustrukturyzowanych cykli pracy. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 29,99 USD miesięcznie. Stwórz Wizualne scenariusze schematów blokowych, routery + filtry, iteratory, silna transformacja danych, moduł HTTP, moduły AI + agenci Programiści, którzy chcą wizualnej automatyzacji i skalowania przyjaznego dla budżetu Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 10,59 USD miesięcznie. n8n Kontrola nad własnym hostingiem, JS wewnątrz cykli pracy, elastyczność API, wielokrotnego użytku podprzepływy pracy/szablony, koordynacja agentów AI. Zespoły techniczne, które chcą mieć kontrolę, samodzielne hostowanie i zaawansowaną logikę automatyzacji Płatne plany zaczynają się od 24 € miesięcznie. Workato Przepisy dla przedsiębiorstw, zarządzanie, dzienniki audytowe, Workbot (Slack/Teams), AI, Genies, złącza klasy korporacyjnej Przedsiębiorstwa potrzebujące bezpiecznej, regulowanej automatyzacji w różnych systemach Niestandardowe ceny Notion Automatyzacje Wyzwalacze baz danych, przyciski szablonów, agenci Notion AI, API i integracje Teams, które korzystają z Notion i potrzebują lekkiej automatyzacji oraz dokumentów + zadań w jednym miejscu. Bezpłatnie do 100 zadań; płatne plany zaczynają się od 29,99 USD miesięcznie. Integrately Automatyzacja jednym kliknięciem, ustawienia z przewodnikiem SmartConnect, kreator AI, obszerna biblioteka automatyzacji Początkujący użytkownicy, którzy chcą szybkiej automatyzacji typu „plug-and-play” przy niewielkim wysiłku związanym z ustawieniami. Bezpłatnie do 100 zadań; płatne plany zaczynają się od 29,99 USD miesięcznie. UiPath Pełna automatyzacja interfejsu użytkownika (RPA), niezawodność na poziomie Enterprise, silny ekosystem + komponenty Organizacje o dużym obciążeniu operacyjnym, które potrzebują automatyzacji interfejsu użytkownika wykraczającej poza narzędzia API. Płatne plany zaczynają się od 25 USD miesięcznie. IFTTT Proste aplety typu „wyzwalacz → akcja”, przyjazne dla użytkownika automatyzacje, łatwe ustawienia Użytkownicy indywidualni i użytkownicy inteligentnych domów, którzy chcą szybkiej i lekkiej automatyzacji Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 3,99 USD miesięcznie. Tray. io Low-code iPaaS, cykle pracy oparte na API, wbudowane integracje, kreator agentów Merlin AI, logi, promocja środowiska Zespoły produktowe i inżynieryjne potrzebujące integracji z systemami Enterprise oraz wbudowanej automatyzacji. Niestandardowe ceny Drift Agent czatu AI, scenariusze, routing, przekazywanie na żywo, rejestrowanie po godzinach pracy, rezerwacja spotkań na czacie Zespoły ds. sprzedaży i przychodów potrzebujące automatyzacji konwersji stron internetowych i natychmiastowej rezerwacji spotkań Niestandardowe ceny

Najlepsze alternatywy dla Bardeen AI

Przejdźmy teraz do szczegółów.

1. ClickUp (najlepszy pod względem wydajności wewnętrznego zespołu i inteligentnych, kontekstowych agentów)

Większość zespołów korzysta z pięciu lub sześciu różnych narzędzi AI. Jedno do tworzenia zawartości, jedno do automatyzacji zadań, jedno do tworzenia podsumowań, jedno do raportowania... i tak dalej. Z czasem powoduje to ogromny problem rozrostu AI. W rezultacie masz zbyt wiele narzędzi i modeli AI, które nie komunikują się ze sobą. Twoje koszty mnożą się z dnia na dzień, a kontekst staje się coraz bardziej fragmentaryczny.

Właśnie ten problem rozwiązuje ClickUp. Jest to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, w którym wszystkie zadania, dokumenty, rozmowy i projekty znajdują się w jednym systemie, a AI jest wbudowana bezpośrednio w tę podstawę.

Oto, co sprawia, że jest to idealna alternatywa dla Bardeen AI:

AI, która rozumie Twoją pracę

ClickUp Brain to warstwa sztucznej inteligencji rozpoznająca kontekst, która rozumie całe Twoje środowisko pracy, w tym zadania, osie czasu, zasoby, zależności i obciążenie zespołu.

Ustal priorytety zadań do wykonania w swoim obszarze roboczym ClickUp, korzystając z kontekstowych odpowiedzi ClickUp Brain.

Kiedy zadajesz Brainowi pytanie, udziela on odpowiedzi, przeszukując Twój rzeczywisty obszar roboczy, w tym te same foldery, listy i projekty, które ręcznie otwierałbyś jeden po drugim. A ponieważ ClickUp już wie, jak pracujesz, kim są Twoi pracownicy, czym zajmuje się każdy zespół i jakie uprawnienia obowiązują, odpowiedzi są kontekstowe, dokładne i uwzględniają uprawnienia.

Dzięki ClickUp Brain możesz:

Zamień rozmowy w rzeczywistą pracę , przekształcając dyskusje, notatki i pomysły w zadania z odpowiednim załącznikiem.

Podejmuj mądrzejsze decyzje, korzystając z kontekstu projektu na żywo , automatycznie uwzględniając terminy, właścicieli, zależności i obciążenie pracą zespołu.

Twórz i aktualizuj zadania bezpośrednio w ClickUp , od tworzenia dokumentów i komentarzy po aktualizowanie statusów zadań.

Uzyskaj natychmiastową widoczność w bieżącej sytuacji dzięki odpowiedziom w czasie rzeczywistym na pytania dotyczące bloków, zmian i spraw wymagających uwagi danego dnia.

Co więcej, ClickUp Brain MAX (kompan desktopowy Brain) zapewnia również dostęp do wielu modeli AI, takich jak ChatGPT, Claude lub Gemini. Ta elastyczność sprawia, że Brain MAX jest szczególnie przydatny dla zespołów, które chcą, aby pomoc AI była wbudowana w codzienne operacje, a nie oddzielona w osobnych aplikacjach.

Przełączaj się między najlepszymi modelami AI bez opuszczania ClickUp, obsługiwanym przez BrainGPT.

⭐ Bonus: Mów naturalnie i natychmiast zamieniaj instrukcje ustne na tekstowe aktualizacje dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX. Niezależnie od tego, czy mówisz podczas rozmowy przez Zoom, głośno przeprowadzasz burzę mózgów, czy udostępniasz szybkie aktualizacje, Twój głos zamienia się w użyteczną pracę bezpośrednio w ClickUp.

Zobacz, co jest ważne, dzięki podsumowaniom projektów AI.

Jednym z najbardziej praktycznych zastosowań ClickUp Brain są podsumowania projektów oparte na AI. Brain automatycznie skanuje zadania, czaty, komentarze i aktualizacje, aby generować przejrzyste podsumowania projektów, oszczędzając czas i wysiłek związany z ręcznym ustalaniem statusu projektu.

Podsumuj aktywność w zadaniach, listach, folderach i przestrzeniach w ClickUp za pomocą ClickUp Brain.

Dzięki podsumowaniom projektów AI możesz:

Uzyskaj spójny widok postępów projektu , pokazujący, co jest zakończone, co jest w trakcie realizacji, a co ma opóźnienia.

Automatycznie wykrywaj blokady i zagrożenia , aby opóźnienia i zależności nie pozostawały ukryte w długich wątkach komentarzy.

Zobacz jasno, kto ma własność i kto ponosi odpowiedzialność , z zaznaczeniem, kto jest odpowiedzialny za co i na co należy zwrócić uwagę w następnej kolejności.

Szybciej wdrażaj nowych interesariuszy lub członków zespołu, bez konieczności zapoznawania ich z wielotygodniową historią zadań.

Możesz nawet poprosić go o analizę Twojego projektu i sugestie dotyczące usprawnienia planowania i realizacji pracy.

Zautomatyzuj swoje cykle pracy od początku do końca

Po co poprzestać na otrzymywaniu aktualizacji dotyczących pracy z AI? Dlaczego nie zlecić jej również? W ClickUp istnieją dwa sposoby, aby to zrobić: ClickUp Automatyzacje i ClickUp Super Agenci.

ClickUp Automations pomaga zautomatyzować powtarzalne zadania, stosując proste reguły oparte na strukturze wyzwalacz → warunek → działanie. Możesz zautomatyzować takie działania, jak przydzielanie zadań, aktualizowanie statusów i działania następcze, zwiększając wydajność cyklu pracy bez konieczności wykonywania wysiłku ręcznie.

Na przykład, jeśli zarządzasz projektem związanym z zawartością, możesz skonfigurować automatyzację, dzięki której gdy tylko zadanie przejdzie do statusu „Gotowy projekt”, ClickUp natychmiast przypisze je do redaktora, podniesie jego priorytet i doda komentarz z kolejnymi krokami – ale tylko wtedy, gdy zadanie ma już wyznaczony termin wykonania.

Twórz potężne automatyzacje bez kodowania w sposób wizualny dzięki ClickUp Automations.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz samodzielnie skonfigurować automatyzacje za pomocą narzędzia ClickUp do tworzenia bez kodowania lub po prostu opisać swoje wymagania prostym językiem w ClickUp Brain, a ClickUp skonfiguruje regułę za Ciebie.

A oto najlepsza część: każda automatyzacja jest również rejestrowana, więc jeśli coś nie działa zgodnie z oczekiwaniami, możesz dokładnie sprawdzić, co się stało, i dostosować ustawienia.

Zobacz, jak to działa w tym wideo!

Automatyzacja, która myśli samodzielnie: ClickUp AI Super Agents

Chociaż automatyzacja znacznie odciąża Cię w pracy, wiele zadań, które chcesz zautomatyzować, wymaga oceny sytuacji. Właśnie tu z pomocą przychodzą ClickUp Super Agents.

Wykorzystaj agentów AI w ClickUp, aby zautomatyzować inteligentne działania uwzględniające kontekst.

Ci współpracownicy AI są w 100% ambientowi — obserwują Twoje obszary robocze i podejmują działania w oparciu o to, co się dzieje. Na przykład, jeśli błąd o wysokim priorytecie nie został zaktualizowany w ciągu 24 godzin, agent może automatycznie powiadomić osobę przypisaną, eskalować problem, a nawet przydzielić go ponownie.

Możesz skonfigurować agentów tak, aby monitorowali zaległe zadania, nieprzestrzegane umowy SLA lub określone słowa kluczowe w komentarzach. Mogą oni działać zgodnie z harmonogramem lub reagować w czasie rzeczywistym, a dzięki nieskończonej pamięci i wiedzy na temat Twojego obszaru roboczego są na tyle inteligentni, że mogą współpracować zarówno z ClickUp, jak i innymi narzędziami za pośrednictwem interfejsów API.

Podobnie jak w przypadku ludzkich współpracowników, możesz wysyłać prywatne wiadomości, wykonywać wzmianki i przypisywać zadania Super Agentom.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej o Super Agents:

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Bogaty zestaw funkcji i opcje dostosowywania ClickUp mogą początkowo wydawać się przytłaczające.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Zadowolony recenzent udostępnia swoją opinię:

Sztuczna inteligencja w zadaniach jest bardzo przydatna, pomaga w tworzeniu podsumowań, przydzielaniu zadań, wyszukiwaniu zadań i ogólnie oszczędza czas w przypadku drobnych spraw. Automatyzacja jest również bardzo skuteczna i może pomóc w ograniczeniu wielu powtarzalnych zadań związanych z przypisywaniem priorytetów itp. Można ją zastąpić agentami AI, które są w zasadzie automatyzacją na sterydach, lol.

Sztuczna inteligencja w zadaniach jest bardzo przydatna, pomaga w tworzeniu podsumowań, przydzielaniu zadań, wyszukiwaniu zadań i ogólnie oszczędza czas w przypadku drobnych spraw. Automatyzacja jest również bardzo skuteczna i może pomóc w ograniczeniu wielu powtarzalnych zadań związanych z przypisywaniem priorytetów itp. Można ją zastąpić agentami AI, które są w zasadzie automatyzacją na sterydach, lol.

👀 Czy wiesz, że... 52% programistów twierdzi , że narzędzia AI i agenci AI pomagają im zwiększyć wydajność. A 16,5% już codziennie korzysta z agentów AI w pracy (a jeszcze więcej używa ich co tydzień/co miesiąc).

2. Zapier (najlepszy do rozbudowanych integracji aplikacji i cykli pracy biznesowych)

za pośrednictwem Zapier

Zapier to jedna z najpopularniejszych platform do automatyzacji cyklu pracy bez kodowania, stworzona z myślą o systematycznych, wieloetapowych cyklach pracy. Możesz łączyć działania i nakładać na nie warstwy logiczne, dzięki czemu cykl pracy dostosowuje się do aktualnej sytuacji. Na przykład możesz kierować potencjalnych klientów w różny sposób w zależności od wielkości transakcji, oczyścić i wzbogacić dane przed zsynchronizowaniem ich z innym narzędziem, a nawet całkowicie zatrzymać cykl pracy, gdy nie zostaną spełnione określone warunki.

Narzędzie oferuje również agentów AI do automatyzacji oraz AI Copilot. Zamiast ręcznie ustalać każdy krok, możesz opisać swoje oczekiwania prostym językiem i pozwolić agentowi AI zdecydować, jak je zrealizować w Twoich aplikacjach.

AI Copilot jest również pomocny podczas tworzenia cykli pracy. Sugeruje kolejne kroki, wskazuje luki logiczne i przyspiesza działania, co jest szczególnie przydatne, jeśli nie jesteś ekspertem w dziedzinie automatyzacji. Możesz zachować kontrolę dzięki uprawnieniom, dziennikom aktywności, a nawet kontrolom w stylu zatwierdzania dla wrażliwych działań, dzięki czemu automatyzacje pozostają bezpieczne, gdy mają dostęp do wrażliwych danych.

Najlepsze funkcje Zapier

Zrealizuj połączenie między ponad 8000 aplikacjami z zakresu CRM, marketingu, finansów, wsparcia, analityki i narzędzi wewnętrznych, aby zapewnić automatyczny przepływ danych.

Wizualizuj cykle pracy za pomocą Zapier Canvas , który pozwala mapować przepływy automatyzacji w formie diagramu i planować cały proces przed jego wdrożeniem.

Współpracuj, korzystając z folderów współdzielonych, dostępu opartego na rolach, kontroli administratora i historii wersji, nie martwiąc się o zakłócenie działania automatyzacji na żywo.

Monitoruj stan automatyzacji za pomocą historii zadań, logów, alertów o błędach, ponownych prób i kontroli niezawodności.

Ograniczenia Zapier

Wyzwalacze mogą działać wolniej niż oczekiwano, a w niektórych przypadkach cykle pracy mogą zakończyć się niepowodzeniem bez wyświetlenia wyraźnych komunikatów o błędach.

Ceny Zapier

Free

Professional : od 29,99 USD miesięcznie

Zespół : od 103,50 USD miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4,5/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zapier?

Opinia recenzenta G2:

Zapier niezwykle ułatwia połączenie różnych narzędzi i automatyzację powtarzalnych zadań. Jako mała firma coachingowa oszczędzamy wiele godzin tygodniowo dzięki automatyzacji przesyłania formularzy, wysyłania e-maili do nowych klientów oraz synchronizacji danych między aplikacjami, takimi jak Arkusze Google, HubSpot i Kalendarz Google. Jest to rozwiązanie niezawodne, przyjazne dla użytkownika i nie wymagające umiejętności kodowania — idealne dla małego, ale rozwijającego się zespołu, takiego jak nasz.

Zapier niezwykle ułatwia połączenie różnych narzędzi i automatyzację powtarzalnych zadań. Jako mała firma coachingowa oszczędzamy wiele godzin tygodniowo dzięki automatyzacji przesyłania formularzy, wysyłania e-maili do nowych klientów oraz synchronizacji danych między aplikacjami, takimi jak Arkusze Google, HubSpot i Kalendarz Google. Jest to rozwiązanie niezawodne, przyjazne dla użytkownika i nie wymagające umiejętności kodowania — idealne dla małego, ale rozwijającego się zespołu, takiego jak nasz.

🤯 Ciekawostka: Termin „automatyzacja” został ukuty w przemyśle motoryzacyjnym przez inżynierów Forda w 1946 roku w celu opisania rosnącego wykorzystania automatycznych urządzeń i sterowników na liniach produkcyjnych.

3. Make (najlepsze rozwiązanie do wizualnej, niedrogiej automatyzacji cyklu pracy)

za pośrednictwem Make

W Make każda automatyzacja jest przedstawiona w formie schematu blokowego, dzięki czemu można zobaczyć, jak dane przemieszczają się z jednej aplikacji do drugiej. Można podzielić jeden cykl pracy na wiele ścieżek, uruchamiać kroki tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki, oraz przetwarzać elementy pojedynczo podczas pracy z listami.

Narzędzie oferuje również wsparcie dla agregatorów, co jest pomocne, gdy chcesz zebrać wyniki z wielu kroków i uporządkować je przed dalszym wykorzystaniem. Łączy ono automatyzację opartą na agentach z AI. Zamiast definiować każdy krok, opisujesz cel, a agent pomaga określić kolejne działania w oparciu o kontekst, dzięki czemu cykle pracy są bardziej elastyczne i łatwiejsze do zarządzania na dużą skalę.

Dzięki wbudowanej obsłudze danych możesz czyścić tekst, obsługiwać daty lub przekształcać dane bezpośrednio w ramach cyklu pracy, co znacznie ułatwia obsługę rzeczywistych danych wejściowych.

Wybierz najlepsze funkcje

Wykorzystaj głębszą integrację aplikacji, pracując z zaawansowanymi punktami końcowymi, niestandardowymi wywołaniami API i szczegółową konfiguracją zamiast podstawowymi krokami wyzwalania akcji.

Osadź moduły AI typu „przeciągnij i upuść”, aby generować, podsumowywać, klasyfikować lub wzbogacać dane bezpośrednio w ramach cykli pracy bez zewnętrznych skryptów lub wtyczek.

Zmniejsz problemy związane z produkcją dzięki dziennikom wykonania i obsłudze błędów, które pokazują dokładnie, gdzie i dlaczego cykl pracy zakończył się niepowodzeniem.

Projektuj cykle pracy przy użyciu podpowiedzi w języku naturalnym, aby przyspieszyć tworzenie scenariuszy i zmniejszyć wysiłek potrzebny do zbudowania złożonej logiki automatyzacji.

Określ limity

Cykl pracy może stać się podatny na błędy w miarę jego rozbudowywania się, a niejasne, nieczytelne dla człowieka komunikaty o błędach często utrudniają debugowanie.

Ustal ceny

Free

Podstawowy: Od 10,59 USD miesięcznie

Zalety: Ceny zaczynają się od 18,82 USD miesięcznie.

Teams: Ceny zaczynają się od 34 USD miesięcznie.

Enterprise: Ceny niestandardowe

Dodaj oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o Make prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu Reddit pisze:

Make jest znacznie bardziej wydajny, a wizualny kreator cyklu pracy jest naprawdę solidny. Znacznie lepiej sprawdza się w przypadku złożonych automatyzacji z wieloma rozgałęzieniami, manipulacją danymi i obsługą błędów. Ceny są bardziej przystępne niż w przypadku Zapier przy intensywnym użytkowaniu.

Make jest znacznie bardziej wydajny, a wizualny kreator cyklu pracy jest naprawdę solidny. Znacznie lepiej sprawdza się w przypadku złożonych automatyzacji z wieloma rozgałęzieniami, manipulacją danymi i obsługą błędów. Ceny są bardziej przystępne niż w przypadku Zapier przy intensywnym użytkowaniu.

4. n8n (najlepsze rozwiązanie do samodzielnej automatyzacji z kontrolą techniczną)

za pośrednictwem n8n

n8n jest doskonałym rozwiązaniem dla zespołów, które chcą mieć pełną kontrolę nad działaniem swoich automatyzacji, zamiast powierzać wszystko narzędziu do automatyzacji typu „czarna skrzynka”. Cykle pracy tworzy się wizualnie, korzystając z węzłów, rozgałęzień, warunków i pętli. Jeśli chcesz, możesz całkowicie samodzielnie hostować to rozwiązanie, co oznacza, że Twoje automatyzacje działają na Twoich własnych serwerach, a Twoje dane nigdy nie opuszczają Twoich ustawień.

Narzędzie to pozwala na bezpośrednie umieszczenie JavaScript w cyklu pracy, wywołanie dowolnego API, a nawet zbudowanie własnych węzłów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ponadto modele AI mogą być wykorzystywane do aktywnego kierowania cyklem pracy, decydując o tym, co należy zrobić dalej, jakiego narzędzia użyć lub jak przekierować dane.

Najlepsze funkcje n8n

Koordynuj agentów AI, którzy rozumieją dane wejściowe, wybierz odpowiednie narzędzia AI i wykonuj wieloetapowe działania przy użyciu modeli LLM, interfejsów API i systemów wewnętrznych.

Skaluj i monitoruj cykle pracy dzięki dziennikom wykonania, ponownym próbom, debugowaniu krok po kroku i przetwarzaniu opartemu na kolejkach dla większych obciążeń pracą.

Ponownie wykorzystaj logikę automatyzacji, dzieląc cykle pracy na podcykle i szablony cykli pracy , co ułatwi standaryzację procesów w różnych zespołach.

Ograniczenia n8n

Niewielkie błędy konfiguracyjne mogą być wyzwalaczem nadmiernej liczby operacji lub nieoczekiwanych kosztów, zwłaszcza w pętlach lub cyklach pracy scrapingu.

Ceny n8n

Bezpłatna wersja próbna

Pakiet startowy: 24 € miesięcznie (~28 $ miesięcznie)

Zalety: 60 € miesięcznie (~70 $ miesięcznie)

Business: 800 € miesięcznie (~936 $ miesięcznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje n8n

G2: 4,8/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o n8n?

Oto, co recenzent Capterra powiedział o n8n:

Największą zaletą n8n.io jest niesamowita elastyczność w tworzeniu niestandardowych automatyzacji. Możesz łączyć różne aplikacje, usługi i źródła danych w cyklach pracy, które są łatwe do zaprojektowania wizualnie. Jest to idealne rozwiązanie do automatyzacji powtarzalnych zadań związanych z scrapowaniem stron internetowych i zarządzaniem danymi, zwłaszcza w połączeniu z narzędziami takimi jak Apify.

Największą zaletą n8n.io jest niesamowita elastyczność w tworzeniu niestandardowych automatyzacji. Możesz łączyć różne aplikacje, usługi i źródła danych w cyklach pracy, które są łatwe do zaprojektowania wizualnie. Jest to idealne rozwiązanie do automatyzacji powtarzalnych zadań związanych z scrapowaniem stron internetowych i zarządzaniem danymi, zwłaszcza w połączeniu z narzędziami takimi jak Apify.

5. Workato (najlepsze rozwiązanie do integracji na poziomie Enterprise i automatyzacji na dużą skalę)

za pośrednictwem Workato

Automatyzacja w Workato opiera się na przepisach. Pojedynczy przepis może obsługiwać wiele kroków, warunków, ścieżek równoległych, zatwierdzeń i odpowiedniego postępowania w przypadku błędów. Ponieważ można czyścić dane, weryfikować je, stosować reguły biznesowe i wzbogacać rekordy w ramach samego cyklu pracy, jest to idealne rozwiązanie dla procesów, w których dokładność jest ważniejsza niż szybkość.

Copilots firmy Workato wykorzystują AI, aby pomóc zespołom szybciej tworzyć i zarządzać automatyzacją, a także mogą pomóc w pracy z nieuporządkowanymi danymi wejściowymi podczas projektowania cykli pracy. Agenci AI firmy Workato, zwani Genies, mogą obserwować zdarzenia, rozważać kolejne kroki, a następnie wykonywać wieloetapowe działania zgodnie z zasadami obowiązującymi w Enterprise.

Otrzymasz również Agent Studio do tworzenia i zarządzania nimi, a także Agent Knowledge Base, dzięki czemu Genies mogą pobierać kontekst z informacji wewnętrznych. Dodatkowo, silne monitorowanie z logami wykonania i ponownymi próbami ułatwia wczesne wykrywanie problemów i zapewnia prawidłowe działanie automatyzacji w środowisku produkcyjnym.

Najlepsze funkcje Workato

Zintegruj się z systemami korporacyjnymi i starszymi wersjami systemów za pomocą solidnych łączników i dwukierunkowych interfejsów API.

Zarządzaj automatyzacją i działaniami AI dzięki dostępowi opartemu na rolach, dziennikom audytowym, separacji środowisk i protokołowi Enterprise Model Context Protocol (MCP), zapewniającym bezpieczne, kontekstowe wykonywanie AI

Współpracuj z cyklami pracy za pośrednictwem Workbot w Slacku lub Microsoft Teams, co ułatwia wywołanie automatyzacji opartych na AI i pozostawanie na bieżąco.

Ograniczenia Workato

Podczas pracy z bardzo dużymi zbiorami danych lub rozbudowanym kodem niestandardowym może wydawać się ograniczające, zwłaszcza w porównaniu z narzędziami iPaaS przeznaczonymi raczej dla programistów.

Ceny Workato

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Workato

G2: 4,7/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 80 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Workato?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Workato:

Doceniam Workato za jego solidną zdolność do integracji z różnymi aplikacjami innych firm, co znacznie usprawnia mój cykl pracy. Funkcją, którą szczególnie cenię, jest łatwość ustawiania codziennych wyzwalaczy. Ta funkcja ma kluczowe znaczenie dla moich codziennych zadań, ponieważ pozwala mi efektywnie automatyzować procesy, takie jak wyzwalanie wywołania API w celu pobrania danych, a następnie przeniesienie ich do bazy danych. Ta automatyzacja oszczędza mi czas i wysiłek, zwiększając moją wydajność i zapewniając płynne wykonywanie zadań.

Doceniam Workato za jego solidną zdolność do integracji z różnymi aplikacjami innych firm, co znacznie usprawnia mój cykl pracy. Funkcją, którą szczególnie cenię, jest łatwość ustawiania codziennych wyzwalaczy. Ta funkcja ma kluczowe znaczenie dla moich codziennych zadań, ponieważ pozwala mi efektywnie automatyzować procesy, takie jak wyzwalanie wywołania API w celu pobrania danych, a następnie przeniesienie ich do bazy danych. Ta automatyzacja oszczędza mi czas i wysiłek, zwiększając moją wydajność i zapewniając płynne wykonywanie zadań.

🚨 Alert statystyczny: Raport McKinsey „State of AI” wykazał, że 23% firm już wdraża systemy AI w co najmniej jednym obszarze, a kolejne 39% aktywnie eksperymentuje z tym rozwiązaniem.

6. Notion Automations (najlepsze rozwiązanie dla zespołów zajmujących się wydajnością, które centralizują dokumenty i zadania)

za pośrednictwem Notion

Jeśli Twój zespół już korzysta z Notion do tworzenia notatek, stron wiki, zadań i śledzenia projektów, jego API i integracje sprawiają, że automatyzacja zarządzania projektami jest naturalna. Możesz na przykład przesyłać formularze bezpośrednio do bazy danych zadań, aktualizować strony, gdy coś się zmieni w innym narzędziu, lub uruchamiać wyzwalacze działań następczych, gdy dodawany jest nowy element.

Notion oferuje również automatyzację baz danych, w ramach której można ustawić wyzwalacze, takie jak „po utworzeniu strony” lub „po zmianie właściwości”, a następnie zautomatyzować działania, takie jak przypisanie właściciela, aktualizacja statusu, ustawienie dat lub wysyłanie przypomnień.

Połączone bazy danych, relacje i zestawienia automatycznie synchronizują dane, dzięki czemu nie musisz aktualizować tych samych informacji w różnych miejscach. Notion Agent pomaga tworzyć strony, aktualizować bazy danych, przypisywać zadania i reorganizować zawartość na wielu stronach za jednym razem.

Najlepsze funkcje Notion Automations

Wykonuj wieloetapowe zadania w Notion za pomocą Notion Agent, który może tworzyć, edytować, organizować i aktualizować strony na podstawie jednej instrukcji.

Przyspiesz myślenie i pisanie dzięki Notion AI do tworzenia podsumowań, szkiców, analizy dokumentów i pytań i odpowiedzi opartych na obszarze roboczym.

Rozszerz przepływ cyklu pracy za pomocą API Notion i integracji, gdy potrzebujesz przepływu danych do lub z innych narzędzi.

Ograniczenia automatyzacji Notion

Jeśli potrzebujesz zaawansowanej automatyzacji między aplikacjami, takiej jak działania przeglądarki lub cykle pracy w wielu systemach, musisz polegać na narzędziach zewnętrznych.

W Notion nie ma jeszcze możliwości tworzenia dostosowywalnych agentów.

Ceny automatyzacji Notion

Free

Dodatkowo: 12 USD/członek miesięcznie

Business: 24 USD/członek miesięcznie

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie cen

Oceny i recenzje Notion Automations

G2: 4,6/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o automatyzacjach Notion?

Oto opinia recenzenta G2:

Doceniam to, że Notion pozwala mi konfigurować automatyzacje i formuły połączone z każdym formularzem, zapewniając elastyczny system, który dostosowuje się do moich potrzeb. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, ponieważ pomaga mi efektywnie zarządzać różnymi projektami i łączyć je ze sobą, zwłaszcza gdy mam ograniczony czas.

Doceniam to, że Notion pozwala mi konfigurować automatyzacje i formuły połączone z każdym formularzem, zapewniając elastyczny system, który dostosowuje się do moich potrzeb. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, ponieważ pomaga mi efektywnie zarządzać różnymi projektami i łączyć je ze sobą, zwłaszcza gdy mam ograniczony czas.

za pośrednictwem Integrately

Integrately to narzędzie iPaaS, które pomaga aplikacjom komunikować się ze sobą automatycznie dzięki ponad 20 milionom gotowych automatyzacji. W większości przypadków wystarczy wyszukać to, co chcesz zrobić, kliknąć sugerowaną automatyzację, stworzyć połączenie między aplikacjami i włączyć ją.

Ustawienia są bardzo przyjazne dla początkujących, ponieważ SmartConnect prowadzi użytkownika krok po kroku. Najpierw wybierasz automatyzację, następnie tworzysz połączenia między aplikacjami, sprawdzasz ustawienia i aktywujesz ją. W wielu przypadkach narzędzie nawet wstępnie mapuje pola, więc nie musisz decydować, które dane mają trafić w które miejsce.

Kreator automatyzacji AI pozwala opisać w prostym języku zadania, które chcesz zautomatyzować za pomocą sztucznej inteligencji, a następnie tworzy dla Ciebie cykl pracy. Działa dobrze z narzędziami takimi jak Shopify, WooCommerce i BigCommerce i świetnie łączy starsze lub starsze narzędzia z nowoczesnymi aplikacjami SaaS. To dobry wybór, jeśli Twój stos zawiera mieszankę nowych narzędzi chmurowych i starszych systemów, które nie mają czystych interfejsów API.

Najlepsze funkcje Integrately

Ustaw połączenie między ponad 1400 aplikacjami z zakresu CRM, marketingu, komunikacji, arkuszy kalkulacyjnych, pomocy technicznej i narzędzi operacyjnych.

Wbuduj generatywną AI w cykle pracy, aby dodać kroki oparte na AI, takie jak generowanie tekstu, tworzenie podsumowań lub wzbogacanie danych.

Zaplanuj cykle pracy tak, aby były uruchamiane w stałych odstępach czasu, a nie tylko w odpowiedzi na wyzwalacze w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia Integrately

Skomplikowane, wieloetapowe automatyzacje mogą wydawać się trudne do skonfigurowania, zwłaszcza w przypadku mapowania wielu pól niestandardowych.

Ceny Integrately

Free

Pakiet startowy: 29,99 USD/miesiąc za 2000 zadań

Profesjonalna: 49 USD/miesiąc za 10 000 zadań

Wzrost: 124 USD/miesiąc za 30 000 zadań

Business: 299 USD/miesiąc za 150 000 zadań

Oceny i recenzje Integrately

G2: 4,7/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Integrately?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Integrately:

Korzystam z Integrately.com już od jakiegoś czasu i bardzo ułatwiło mi to życie. Używam go do automatyzacji procesów wewnętrznych, zarządzania potencjalnymi klientami i obsługi zadań związanych z danymi w Arkuszach Google. Największą zaletą Integrately jest to, jak łatwo się go ustawia. Nie muszę zajmować się kodowaniem, aby moje aplikacje mogły się ze sobą komunikować.

Korzystam z Integrately.com już od jakiegoś czasu i bardzo ułatwiło mi to życie. Używam go do automatyzacji procesów wewnętrznych, zarządzania potencjalnymi klientami i obsługi zadań związanych z danymi w Arkuszach Google. Największą zaletą Integrately jest prostota konfiguracji. Nie muszę zajmować się kodowaniem, aby moje aplikacje mogły się ze sobą komunikować.

8. UiPath (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji procesów robotycznych i dla zespołów IT w przedsiębiorstwach)

za pośrednictwem UiPath

UiPath opiera się na robotycznej automatyzacji procesów (RPA). Boty nie tylko przekazują dane za pośrednictwem interfejsów API. Otwierają aplikacje, klikają przyciski, odczytują ekrany, pobierają pliki i przenoszą informacje dokładnie tak, jak robiłby to człowiek.

W programie UiPath Studio można projektować automatyzacje. Chociaż jest to narzędzie wizualne z funkcją „przeciągnij i upuść”, nadal masz pełną kontrolę nad warunkami, rozgałęzieniami, ponownymi próbami i obsługą błędów. Gdy cykl pracy jest gotowy, roboty UiPath przejmują kontrolę, działając albo równolegle z użytkownikiem w przypadku zadań wspomaganych, albo całkowicie samodzielnie w tle w przypadku zadań wykonywanych bez udziału użytkownika.

W miarę rozwoju sytuacji UiPath Orchestrator pozwala planować zadania, bezpiecznie zarządzać poświadczeniami, kontrolować dostęp i monitorować Wszystko za pomocą dzienników i historii wykonania.

Najlepsze funkcje UiPath

Wyodrębnij przydatne dane z nieuporządkowanych dokumentów dzięki funkcji Document Understanding, która odczytuje faktury, formularze, e-maile i umowy oraz pozwala sprawdzić wszystko, co wydaje się niejasne.

Obsługuj zawodne lub starsze interfejsy za pomocą Computer Vision, dzięki czemu boty mogą „widzieć” przyciski i pola nawet wtedy, gdy selektory lub API ulegną awarii.

Komunikuj się z automatyzacją w prostym języku za pomocą agentów konwersacyjnych i autopilota, dzięki czemu praca z asystentem AI będzie bardziej naturalna.

Wbuduj uczenie maszynowe w cykle pracy za pomocą AI Center, umożliwiając automatyzację klasyfikacji danych, tworzenia prognoz i podejmowania mądrzejszych decyzji zamiast polegania wyłącznie na stałych regułach.

Ograniczenia UiPath

Automatyzacje oparte na interfejsie użytkownika i cykle pracy agentów mogą być niestabilne, co oznacza, że zmiany w aplikacji lub układzie mogą zakłócić cykle pracy, chyba że zarządzanie i konserwacja są prowadzone w odpowiedni sposób.

Ceny UiPath

Podstawowy: 25 USD/miesiąc

Standard: Ceny niestandardowe

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje UiPath

G2: 4,6/5 (ponad 7000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o UiPath?

Cytat z recenzji Capterra:

UiPath zapewnia struktury umożliwiające szybkie tworzenie zautomatyzowanych procesów. Nie wymaga to dużego nakładu pracy związanego z kodowaniem. Jest rozszerzalny i można go dostosować do własnych potrzeb. Dzięki krótkiej krzywej uczenia się mogłem nauczyć się obsługi bez większych trudności.

UiPath zapewnia struktury umożliwiające szybkie tworzenie zautomatyzowanych procesów. Nie wymaga to dużego nakładu pracy związanego z kodowaniem. Jest rozszerzalny i można go dostosować do własnych potrzeb. Dzięki krótkiej krzywej uczenia się mogłem nauczyć się go bez większych trudności.

📌 Czy wiesz, że... Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego „Future of Jobs Report” 58% pracodawców uważa, że robotyka i automatyzacja zmienią ich biznes w ciągu najbliższych pięciu lat.

9. IFTTT (najlepsze rozwiązanie do prostych zadań osobistych i inteligentnej automatyzacji domowej)

za pośrednictwem IFTTT

IFTTT działa w oparciu o prostą konfigurację ustawień automatyzacji „jeden wyzwalacz → jedna akcja”. W ciągu kilku minut można skonfigurować automatyzacje, takie jak „Jeśli dotrę do domu (GPS), włącz moje inteligentne oświetlenie”. Te automatyzacje nazywane są apletami.

Narzędzie posiada ogromną bibliotekę gotowych apletów, więc w większości przypadków wystarczy wyszukać, kliknąć, połączyć swoje konta i aplikacja zaczyna działać. Znajdziesz tu aplety do automatycznego publikowania aktualizacji w mediach społecznościowych, synchronizacji powiadomień, wykonywania działań w oparciu o czas/lokalizację/status urządzenia lub tworzenia/aktualizowania zadań, gdy coś się zmieni w innej aplikacji.

AI Applet Maker pozwala wpisać żądane informacje prostym językiem angielskim, a następnie tworzy dla Ciebie aplet. Dostępny jest również IFTTT Automation Assistant GPT, który umożliwia zarządzanie automatyzacją lub jej wyzwalanie za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu w stylu ChatGPT. Jeśli korzystasz z planu zaawansowanego, Filter Code pomaga dodawać logikę, taką jak warunki i reguły czasowe, dzięki czemu aplety nie uruchamiają się na ślepo.

Najlepsze funkcje IFTTT

Połącz ponad 700 usług, takich jak Alexa, Asystent Google, Philips Hue, inteligentne termostaty, Fitbit, Twitter/X, Dropbox i wiele innych.

Korzystaj z wbudowanych narzędzi AI, takich jak AI Social Creator (krótkie posty), AI Content Creator (długie szkice, np. konspekty/blogi) i AI Summarizer (notatki ze spotkań/streszczenia artykułów).

Wbuduj sztuczną inteligencję bezpośrednio w automatyzacje dzięki solidnym funkcjom, takim jak AI Prompt, dzięki czemu wyzwalacze mogą automatycznie generować inteligentną odpowiedź/wynik przed wykonaniem kolejnego kroku.

Limity IFTTT

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że aplety mogą losowo ulegać awarii i nie ma szczegółowego dziennika, który pozwoliłby zrozumieć przyczyny tych awarii.

Ceny IFTTT

Free

Zalety: 4,99 USD/miesiąc

Pro+: 14,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje IFTTT

G2 : 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o IFTTT?

Oto, co recenzent G2 napisał o IFTTT:

Jedną z funkcji, którą uważam za naprawdę wyjątkową, jest elastyczność dla codziennego użytkownika, niezależnie od tego, czy chodzi o proste zapisywanie wiadomości e-mail w chmurze, czy bardziej złożoną automatyzację z wykorzystaniem wielu platform. IFTTT jest dostosowany do każdego poziomu użytkownika i oferuje wiele różnych aplikacji i opcji.

Jedną z funkcji, którą uważam za naprawdę wyjątkową, jest elastyczność dla codziennego użytkownika, niezależnie od tego, czy chodzi o proste zapisywanie wiadomości e-mail w chmurze, czy bardziej złożoną automatyzację z wykorzystaniem wielu platform. IFTTT jest dostosowany do każdego poziomu użytkownika i oferuje wiele różnych aplikacji i opcji.

🚨 Alert statystyczny: SNS Insider podaje, że 60,8 mln gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych, czyli około 41,3% całego kraju, korzysta z technologii inteligentnego domu.

10. Tray. ai (najlepsze rozwiązanie dla programistów i inżynierów potrzebujących elastycznych integracji API)

za pośrednictwem Tray.ai

Tray. ai to iPaaS klasy korporacyjnej o niskim poziomie kodowania, stworzony dla zespołów, które potrzebują automatyzacji jako infrastruktury, a nie tylko szybkich skrótów między aplikacjami. Zapewnia on potężne narzędzie do wizualnego tworzenia cykli pracy. Można go używać do tworzenia wieloetapowych cykli pracy z rozgałęzieniami, pętlami i obsługą danych.

Narzędzie oferuje silne wsparcie dla wbudowanych integracji i kompilacji opartych na sztucznej inteligencji, więc jest to dobry wybór, jeśli chcesz uzyskać głębszą automatyzację cyklu pracy. Dzięki Tray Embedded możesz używać interfejsu API Call Connector do uruchamiania działań łącznika w ramach własnego produktu, więc zamiast instruować użytkowników, aby połączyli to narzędzie gdzie indziej, sam produkt staje się miejscem, w którym odbywają się integracje.

Merlin Agent Builder pomaga tworzyć agentów AI, którzy rozumieją kontekst, podejmują decyzje dotyczące dalszych działań i wykonują zadania w różnych narzędziach. Możesz również podłączyć AI do cykli pracy przy użyciu różnych modeli LLM, nie ograniczając się do jednego. Aby przyspieszyć tworzenie, Merlin Build może automatycznie generować dokumentację cyklu pracy, a nawet sugerować najlepsze praktyki w celu usprawnienia cykli pracy w miarę ich rozwoju.

Najlepsze funkcje Tray. ai

Łatwo śledź problemy dzięki szczegółowym logom, dzięki czemu możesz dokładnie zobaczyć, gdzie wystąpiła awaria cyklu pracy i co ją spowodowało.

Kontroluj zmiany w cyklu pracy dzięki historii wersji i ustawieniom dev → staging → production przy użyciu eksportu/importu.

Zadbaj o stabilność cyklu pracy dzięki ponownym próbom i obsłudze błędów, aby automatyzacja nie przerywała się w połowie procesu.

Ograniczenia schowka Tray. ai

Trudniej jest zarządzać złożonymi cyklami pracy — łączniki mogą być nieaktualne, a ponadto brakuje silnej kontroli wersji/widoczności.

Ceny schoweku Tray. ai

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Tray. ai

G2: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Tray. ai?

Cytat z recenzji G2:

Tray. io to świetne narzędzie. Interfejs użytkownika jest niesamowity i bardzo łatwy do zrozumienia. Możesz tworzyć cykle pracy do różnych celów i integrować je z różnymi łącznikami dla konkretnych interfejsów API. Logi można od razu wyświetlić w innej zakładce, a jeśli chodzi o wsparcie produkcyjne, naprawdę intuicyjnie można zrozumieć, co dzieje się w cyklach pracy.

Tray. io to świetne narzędzie. Interfejs użytkownika jest niesamowity i bardzo łatwy do zrozumienia. Możesz tworzyć cykle pracy do różnych celów i integrować je z różnymi łącznikami dla konkretnych interfejsów API. Logi można od razu wyświetlić w innej zakładce, a jeśli chodzi o wsparcie produkcyjne, naprawdę intuicyjnie można zrozumieć, co dzieje się w cyklach pracy.

11. Drift (najlepszy do chatbotów opartych na AI i automatyzacji sprzedaży)

za pośrednictwem Salesloft

Drift (obecnie część Salesloft) to narzędzie do czatu na stronie internetowej + automatyzacji sprzedaży stworzone z myślą o generowaniu leadów. Oto jak działa: gdy ktoś odwiedza Twoją stronę (szczególnie strony z cenami/produktami), Drift może rozpocząć rozmowę, zadać kilka inteligentnych pytań i przenieść tę osobę do następnego kroku bez konieczności ręcznego śledzenia jej przez Twój zespół.

Podstawowym silnikiem tego rozwiązania jest agent czatu AI firmy Drift. Prowadzi on czat w uporządkowany sposób, kwalifikuje odwiedzających, rozumie ich potrzeby i decyduje, co dalej robić. Drift wykorzystuje skrypty do kontrolowania tych przepływów, dzięki czemu można zdefiniować reguły, takie jak „Jeśli ktoś pozostaje na stronie z cennikiem przez 30 sekund, wyświetl komunikat z ofertą pomocy i zaproponuj rezerwację demonstracji”.

Możesz również kierować reklamy na podstawie URL, źródła odesłania, a nawet sygnałów CRM. A jeśli ktoś z Twojego zespołu sprzedaży jest online, Drift może płynnie przekazać rozmowę na czacie na żywo i skierować odwiedzającego do odpowiedniego przedstawiciela. Gdy odwiedzający jest gotowy do podjęcia dalszych działań, Drift Meetings umożliwia mu zarezerwowanie prezentacji bezpośrednio w czacie, eliminując konieczność wymiany wielu e-maili.

Najlepsze funkcje Drift

Synchronizuj potencjalnych klientów z czatu z systemami CRM, takimi jak HubSpot i Salesforce, aby dział sprzedaży mógł kontynuować działania bez utraty kontekstu.

Pozyskaj potencjalnych klientów po godzinach pracy, korzystając z czatu AI, aby nie stracić osób o wysokim poziomie zainteresowania, gdy Twój zespół jest offline.

Korzystaj z naturalnego języka i otwartych rozmów tekstowych, aby odpowiadać na pytania i sprawiać, że interakcje z klientami będą wydawały się prawdziwe.

Uruchamiaj wiadomości e-mail i filmy wideo za pośrednictwem cykli pracy Salesloft jako wyzwalacze, aby rozmowa była kontynuowana nawet po zakończeniu czatu.

Limity Drift

Tworzenie cyklu pracy może wydawać się żmudne i często kończy się ponownym tworzeniem tych samych bloków zamiast ponownym wykorzystaniem ich w Playbookach.

Ceny Drift

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Drift

G2 : 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Drift?

Przeczytaj opinię recenzenta Reddit na temat Drift:

Działa, ponieważ jest łatwy i przyjemny w użyciu nie tylko dla odwiedzających, ale także dla pracowników, co sprawia, że chętniej z niego korzystają i szybciej reagują. Ponadto działa jak połączona rozmowa telefoniczna. Prowadzisz już rozmowę z potencjalnym klientem i unikasz niepotrzebnych telefonów. Chatbot jest również fajny. Uruchamiamy go po godzinach, kiedy nikogo nie ma w biurze.

Działa, ponieważ jest łatwy i przyjemny w użyciu nie tylko dla odwiedzających, ale także dla pracowników, co sprawia, że chętniej z niego korzystają i szybciej reagują. Ponadto działa jak połączona rozmowa telefoniczna. Prowadzisz już rozmowę z potencjalnym klientem i unikasz ciągłego dzwonienia. Chatbot też jest fajny. Uruchamiamy go po godzinach, kiedy nikogo nie ma w biurze.

