11 najlepszych agentów AI do automatyzacji usprawniających cykle pracy

Wyobraź sobie, że cotygodniowe raporty statusu piszą się same, zadania są przydzielane automatycznie na podstawie obciążenia pracą, a Twój zespół nigdy nie przekracza terminów — a wszystko to bez kiwnięcia palcem. To właśnie moc agentów AI w działaniu.

72% globalnych organizacji korzysta już z AI w co najmniej jednej funkcji biznesowej, więc nie ma wątpliwości: automatyzacja to nowy standard.

Od usprawniania cyklu pracy po eliminowanie powtarzalnych zadań — agenci AI pomagają zespołom odzyskać czas i skupić się na ważnych zadaniach.

Aby pomóc Ci w rozpoczęciu pracy, zebraliśmy potężne agenty AI, które sprawią, że Twoje cykle pracy będą szybsze, inteligentniejsze i znacznie mniej ręczne.

Najlepsi agenci AI w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Automatyzacja cyklu pracy i zarządzanie projektami oparte na AI Agenci Autopilot, analizy AI (ClickUp Brain), automatyzacja bez kodowania, szablony Free; płatne plany zaczynają się od 7 USD za użytkownika miesięcznie; Enterprise: ceny niestandardowe Zapier Automatyzacja cyklu pracy bez kodowania i integracja aplikacji ponad 5000 integracji aplikacji, logika warunkowa, wieloetapowe Zaps Free; płatne plany zaczynają się od 29,99 USD/miesiąc; Enterprise: niestandardowy UiPath Automatyzacja procesów robotycznych klasy Enterprise (RPA) Wizualne cykle pracy, monitorowanie w czasie rzeczywistym, boty obsługiwane/nieobsługiwane Free; 420 USD/miesiąc/licencja; Enterprise: niestandardowy Notion Zarządzanie wiedzą i dokumentami oparte na sztucznej inteligencji Pomoc w tworzeniu treści AI, współpraca na żywo, niestandardowe szablony Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD/miesiąc; Enterprise: niestandardowy Workato Zaawansowana automatyzacja procesów i integracje Narzędzie do tworzenia aplikacji z minimalnym użyciem kodu, gotowe złącza, synchronizacja danych na żywo, pulpity nawigacyjne Niestandardowe ceny Fathom Transkrypcja spotkań i generowanie wniosków Automatyczne podsumowania, wsparcie wielojęzyczne, udostępnianie zaznaczonych fragmentów Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD/miesiąc/użytkownika AgentGPT Autonomiczne wykonywanie zadań AI za pomocą niestandardowych agentów Wdrażaj agentów opartych na GPT, łączenie wielu zadań, integrację API Wersja próbna Free; Pro: 40 USD/miesiąc; Enterprise: niestandardowa Fireflies Transkrypcja i współpraca oparta na sztucznej inteligencji Śledzenie słów kluczowych/działań, notatki z możliwością wyszukiwania, podsumowania spotkań Free; płatne plany zaczynają się od 18 USD/miesiąc/użytkownika Bardeen AI Automatyzacja zadań osobistych i cykle pracy oparte na przeglądarce Rozszerzenie przeglądarki, komendy w języku naturalnym, scraping stron internetowych Plany płatne zaczynają się od 129 USD miesięcznie Claude Pisanie wspomagane AI i inteligencja konwersacyjna Wielojęzyczne wsparcie, odpowiedzi oparte na NLP, sugestie kontekstowe Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD/miesiąc/użytkownik; Enterprise: niestandardowy Grain Podsumowania rozmów wideo i praktyczne informacje Nagrywanie wideo, udostępnianie klipów, szablony notatek AI Free; płatne plany zaczynają się od 19 USD/miesiąc/użytkownika; Enterprise: niestandardowy

Czym są agenci AI?

Agenci AI to narzędzia lub funkcje, które wykorzystują technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML) i przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do samodzielnego wykonywania zadań. Analizują dane, podejmują decyzje i realizują je bez interwencji człowieka.

W zakresie automatyzacji cyklu pracy agenci AI wykonują powtarzalne zadania, zarządzają harmonogramami, optymalizują przepływ pracy i generują informacje potrzebne do podejmowania świadomych decyzji. Takie autonomiczne działania pomagają usprawnić działalność biznesową i zwiększyć wydajność pracowników.

🧠 Ciekawostka: ELIZA, pierwszy chatbot oparty na sztucznej inteligencji, został stworzony przez Josepha Weizenbauma w 1966 roku. ELIZA potrafiła naśladować ludzkie rozmowy za pomocą prostego dopasowywania wzorców!

Rodzaje agentów AI

Agenci AI mogą być klasyfikowani na podstawie ich zdolności decyzyjnych, złożoności i interakcji z otoczeniem. Niektóre kluczowe typy to:

Proste agenty refleksyjne : działają w oparciu o proste reguły warunku-działania, reagując na konkretne dane wejściowe bez uwzględniania wcześniejszych doświadczeń. Są niezawodne w przewidywalnych środowiskach, ale nie radzą sobie w złożonych warunkach

Agenci refleksyjni oparci na modelach : Agenci AI utrzymują wewnętrzny model świata, który pomaga w podejmowaniu decyzji. Wykorzystują dane przeszłe i obecne do przewidywania wyników i dostosowywania reakcji

Agenci oparci na celach : Agenci AI oparci na celach podejmują decyzje w oparciu o pożądane wyniki. Aby to umożliwić, biorą pod uwagę różne czynniki i wybierają najlepszą opcję w oparciu o te cele

Agenci oparci na użyteczności : Ci agenci AI koncentrują się na celach i wydajności podczas podejmowania decyzji. Pozwala im to oceniać różne działania w oparciu o funkcję użyteczności, taką jak wskaźniki wyższej wydajności, oszczędności kosztów lub niższego ryzyka

Agenci uczący się : Agenci uczący się pracują nad ciągłym doskonaleniem wydajności poprzez doświadczenie i adaptację. Wykorzystują mechanizmy uczenia się oparte na analizie danych i algorytmach uczenia maszynowego, aby zrozumieć kontekst i poprawić swoje wyniki

Systemy wieloagentowe: Te ustawienia obejmują wielu agentów AI, którzy współpracują lub konkurują ze sobą, aby realizować złożone zadania i podejmować wspólne decyzje

🔍 Czy wiesz, że... Narzędzie tłumaczeniowe AI firmy Google, zwane Google Neural Machine Translation (GNMT), stworzyło kiedyś swój tajny język interlingua, aby komunikować się z różnymi modelami AI!

Na co należy zwrócić uwagę w agentach AI do automatyzacji?

Wybór odpowiedniego narzędzia AI do automatyzacji zależy od różnych czynników, takich jak potrzeby biznesowe, skalowalność i łatwość integracji. Podejmując decyzję, zwróć uwagę na następujące funkcje:

Automatyzacja zadań: Agent AI do automatyzacji cyklu pracy powinien posiadać funkcje automatyzacji zadań. Powinien efektywnie wykonywać powtarzalne zadania, aby zmniejszyć nakład pracy ręcznej

Adaptacyjność : Agent AI powinien ulepszać się, ucząc się na podstawie poprzednich interakcji, wzorców danych i opinii użytkowników. Jest to oczywiste, jeśli agenci AI działają w oparciu o modele uczenia maszynowego

Rozumienie języka : Jeśli planujesz wdrożyć agentów AI, którzy będą musieli prowadzić rozmowy, powinni oni posiadać funkcje NLP umożliwiające bogate interakcje za pomocą głosu lub tekstu

Współpraca : Agenci wykorzystujący : Agenci wykorzystujący AI do współpracy posiadają zdolność do usprawniania pracy zespołowej, procesów i komunikacji między działami

Integracja : Niezależnie od tego, czy korzystasz z agenta AI w ramach systemów zarządzania zapasami, czy systemów wieloagentowych, musi on integrować się z istniejącą infrastrukturą technologiczną

Możliwość dostosowania : Agent AI powinien być konfigurowalny, aby mógł wykonywać proste lub złożone zadania, w zależności od procesów biznesowych

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: Agenci AI powinni przestrzegać protokołów ochrony danych i bezpieczeństwa, aby Twoje poufne dane biznesowe pozostały chronione

📖 Więcej informacji: Najlepsze narzędzia do generowania cyklu pracy AI

Najlepsi agenci AI do automatyzacji

Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć agentów opartych na celach, czy agentów hierarchicznych do bardziej złożonych zadań, oto przegląd najlepszych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do automatyzacji zadań:

1. ClickUp (najlepszy do automatyzacji cyklu pracy i zarządzania projektami opartego na sztucznej inteligencji)

Odblokuj agentów AI Autopilot w ClickUp Automatycznie kontynuuj pracę dzięki agentom Autopilot firmy ClickUp

ClickUp to potężna aplikacja do pracy, która wykorzystuje agentów AI do usprawnienia automatyzacji zadań i planowania. Dzięki temu jest doskonałym narzędziem do usprawniania cyklu pracy i zwiększania wydajności całego zespołu i organizacji.

Agenci Autopilot ClickUp wykonują zadania autonomicznie w oparciu o predefiniowane wyzwalacze, warunki i instrukcje. Możesz je aktywować w przestrzeniach, folderach, listach i kanałach czatu w obszarze roboczym ClickUp. Monitorują one wydarzenia w zadaniach, dokumentach, wiadomościach czatu, raportach i nie tylko, aby reagować na zmiany w czasie rzeczywistym.

Wykorzystaj agentów ClickUp AI — automatyzuj zadania, odpowiadaj na pytania i osiągaj więcej

W ClickUp możesz tworzyć/używać dwa rodzaje agentów AI:

Gotowe agenty Autopilot : gotowe rozwiązania, które można włączyć bezpośrednio, takie jak raport dzienny, raport tygodniowy, stand-up zespołu lub agenci automatycznych odpowiedzi

Niestandardowi agenci Autopilot: konfigurowani za pomocą interfejsu bez kodowania, dostosowanego do unikalnych cykli pracy

Agenci w ClickUp opierają się na inteligencji ClickUp Brain oraz ustawieniach „kiedy-wtedy” automatyzacji ClickUp.

Twórz niestandardowych agentów Autopilot w ClickUp, korzystając z prostych instrukcji bez konieczności pisania kodu

Brain to kontekstowy asystent oparty na sztucznej inteligencji, który doskonale zna Twój obszar roboczy i udostępnia inteligentne sugestie oraz odpowiedzi na pytania dotyczące projektów, zadań i wiedzy firmy. Pomaga to zespołom podejmować mądrzejsze decyzje i optymalizować cykle pracy.

Możesz zintegrować tego potężnego asystenta z innymi funkcjami, takimi jak ClickUp Docs. Sugestie AI przyspieszają pisanie i minimalizują błędy ludzkie. Sugestie pomagają również użytkownikom w tworzeniu lepszych pomysłów podczas pracy nad nowymi projektami, projektowaniem i tak dalej.

Zintegruj AI, aby pisać, podsumowywać i ulepszać swoje dokumenty dzięki ClickUp Brain

Automatyzacja pozwala zająć się rutynowymi i powtarzalnymi zadaniami, takimi jak udostępnianie aktualizacji statusu, przydzielanie zadań i dostosowywanie terminów. Dzięki temu możesz skupić się na działaniach o wysokim priorytecie.

W przeciwieństwie do automatyzacji opartej na regułach, agenci rozumieją kontekst, radzą sobie z niejasnościami, a także mogą tworzyć oryginalne treści. Są zasilani przez pełen stos AI ClickUp Brain (zarządzanie wiedzą, automatyzacja projektów, generowanie tekstu i obrazów AI), który zapewnia im głęboki kontekst i kreatywność.

📌 Na przykład niestandardowy agent analizy nastrojów może automatycznie przeglądać odpowiedzi z formularzy (np. CSAT, NPS, formularze opinii) przesłane w ClickUp i oznaczać nastroje klientów — pozytywne, negatywne lub neutralne — wraz z praktycznymi spostrzeżeniami.

Oto porównanie agentów i automatyzacji:

Funkcja Automatyzacja Agenci Autopilot Poziom inteligencji Oparte na regułach Oparte na AI + kontekstowe Wymaga rozumowania podobnego do ludzkiego ❌ ✅ Rozumienie języka naturalnego ❌ ✅ Wyzwalane przez wydarzenia ✅ ✅ Działa na treści w dokumentach/czacie ❌ ✅ Niestandardowe instrukcje ❌ Stała logika ✅ Niestandardowe podpowiedzi, narzędzia, warunki Złożoność przypadku użycia Proste do umiarkowanych Od średnio złożonych do złożonych Idealne dla Aktualizacje statusu, przypisywanie zadań, etykiety Podsumowania, spostrzeżenia, rekomendacje, pytania i odpowiedzi dotyczące AI

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz połączyć zarówno agentów, jak i automatyzację, aby uzyskać inteligentniejsze cykle pracy, które pozwolą Ci zaoszczędzić jeszcze więcej czasu! Przykład: Automatyzacja tworzy zadanie po przesłaniu formularza opinii. Agent niestandardowy analizuje nastrój formularza i dodaje sugerowaną odpowiedź lub działanie następcze.

Dowiedz się, jak stworzyć agenta Autopilot w ClickUp tutaj:

Integracja AI i automatyzacji w formie agentów sprawia, że ClickUp jest doskonałym rozwiązaniem do efektywnego zarządzania projektami.

Skorzystaj z szablonu automatyzacji e-maili ClickUp, aby zwiększyć efektywność swoich kampanii e-mailowych

Oprócz tych funkcji ClickUp oferuje obszerną bibliotekę szablonów, które można wykorzystać do szybszego wykonywania codziennych zadań. Szablon automatyzacji poczty e-mail ClickUp to doskonała opcja dla osób obsługujących tysiące wiadomości e-mail dziennie. Umożliwia on:

Automatycznie wyzwalaj e-maile w odpowiednim momencie, aby mieć kontrolę nad każdą rozmową

Szybko przydzielaj zadania i obowiązki

Popraw obsługę klienta dzięki terminowym odpowiedziom na każde zapytanie

Oprócz tego, oto kilka innych opcji, które możesz rozważyć: Szablon propozycji projektu automatyzacji: Zidentyfikuj zadania, które można zautomatyzować, aby skrócić czas, obniżyć koszty i zoptymalizować cykle pracy projektu

: Twoje inicjatywy w zakresie automatyzacji są niekompletne bez śledzenia. Skorzystaj z tego szablonu, aby mierzyć wskaźniki KPI, śledzić ogólną wydajność swoich wysiłków i podejmować decyzje oparte na danych Szablon śledzenia wskaźników KPI automatyzacji: Twoje inicjatywy w zakresie automatyzacji są niekompletne bez śledzenia. Skorzystaj z tego szablonu, aby mierzyć wskaźniki KPI, śledzić ogólną wydajność swoich wysiłków i podejmować decyzje oparte na danych

Najlepsze funkcje ClickUp

Wdrażaj inteligentnych agentów, którzy monitorują postępy, segregują zgłoszenia, podsumowują aktualizacje, odpowiadają na pytania, a nawet samodzielnie tworzą zadania

Zdefiniuj wyzwalacze, instrukcje i działania dla agentów w języku naturalnym — bez konieczności pisania kodu

Zautomatyzuj rutynowe zadania dzięki konfigurowalnym szablonom automatyzacji, aby uzyskać wyższą wydajność

Wykorzystaj analizy oparte na sztucznej inteligencji do analizy predykcyjnej i podejmowania świadomych decyzji. Dodaj pola AI Assign i AI Prioritize w ClickUp, aby zadania i priorytety automatycznie dostosowywały się do zawartości każdego zadania, jego pilności i obciążenia zespołu

Zintegruj się płynnie z ponad 1000 aplikacjami innych firm, aby ujednolicić cykle pracy

Łatwo dostosuj agentów i automatyzację do rosnących zespołów i złożonych projektów

Zapewnij zarządzanie zadaniami nawet poza regularnymi godzinami pracy, ponieważ agenci i automatyzacja mogą działać nieprzerwanie

📮 ClickUp Insight: 21% osób twierdzi, że ponad 80% dnia pracy poświęca na powtarzalne zadania. Kolejne 20% twierdzi, że powtarzalne zadania zajmują co najmniej 40% dnia. To prawie połowa tygodnia pracy (41%) poświęcona na zadania, które nie wymagają strategicznego myślenia ani kreatywności (takie jak e-maile z przypomnieniami 👀). Agenci ClickUp AI pomagają wyeliminować tę żmudną pracę. Pomyśl o tworzeniu zadań, przypomnieniach, aktualizacjach, notatkach ze spotkań, redagowaniu e-maili, a nawet tworzeniu kompleksowych cykli pracy! Wszystko to (i wiele więcej) można zautomatyzować w mgnieniu oka dzięki ClickUp, aplikacji, która zawiera wszystko, czego potrzebujesz do pracy. 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy mają trudności z opanowaniem rozbudowanych funkcji platformy

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

ClickUp to jak posiadanie pełnego centrum dowodzenia dla Twojej pracy. Zadania, dokumenty, cele, kalendarze — wszystko w jednym miejscu i naprawdę uporządkowane, a nie przytłaczające. Najnowsze aktualizacje, zwłaszcza dotyczące kalendarza i agenta automatycznych odpowiedzi, sprawiają, że jeszcze łatwiej jest być o krok przed innymi i nie pogubić się w natłoku zadań. Jeśli potrzebujesz jednego narzędzia, które pozwoli Ci i Twojemu zespołowi być na bieżąco, ClickUp jest właśnie dla Ciebie.

ClickUp to jak posiadanie pełnego centrum dowodzenia dla Twojej pracy. Zadania, dokumenty, cele, kalendarze — wszystko w jednym miejscu i naprawdę uporządkowane, a nie przytłaczające. Najnowsze aktualizacje, zwłaszcza dotyczące kalendarza i agenta automatycznych odpowiedzi, sprawiają, że jeszcze łatwiej jest być o krok przed innymi i nie pogubić się w natłoku zadań. Jeśli potrzebujesz jednego narzędzia, które pozwoli Ci i Twojemu zespołowi być na bieżąco, ClickUp jest właśnie dla Ciebie.

2. Zapier (najlepszy do automatyzacji cyklu pracy bez kodowania i integracji aplikacji)

za pośrednictwem Zapier

Zapier pozwala tworzyć automatyzacje między aplikacjami bez pisania ani jednej linii kodu. Pomaga również zintegrować stos technologiczny, ułatwiając płynny transfer danych między dwiema lub więcej aplikacjami.

Ponieważ Zapier integruje się z tysiącami aplikacji, jest kluczowym ogniwem automatyzacji cyklu pracy AI w różnych branżach i systemach. Dzięki Zapier otrzymujesz skonsolidowaną platformę, która zapewnia wyższą wydajność przy minimalnej interwencji człowieka.

Najlepsze funkcje Zapier

Połącz się z ponad 5000 aplikacji, aby zautomatyzować cykle pracy

Twórz konfigurowalnych agentów AI o nazwie Zaps, aby zautomatyzować powtarzalne zadania

Wykorzystaj wieloetapowe cykle pracy, aby zautomatyzować złożone sekwencje

Wprowadź logikę warunkową, aby dostosować cykle pracy do swoich potrzeb

Ograniczenia Zapier

Wykonanie zadania może się czasami opóźnić

Złożone sekwencje zadań mają bardziej stromą krzywą uczenia się

Ceny Zapier

Free

Profesjonalny : 29,99 USD/miesiąc

Team : 103,50 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zapier

G2 : 4,5/5 (ponad 1330 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2950 recenzji)

Co mówią o Zapier prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja Capterra:

Używam go do automatyzacji pozyskiwania potencjalnych klientów, wdrażania nowych klientów, segmentacji klientów i nie tylko. Na przykład, gdy ktoś rezerwuje spotkanie za pośrednictwem TidyCal, Zapier natychmiast dodaje go do mojej listy e-mail marketingowej, odpowiednio etykietuje i wysyła wiadomość powitalną — wszystko to bez mojego udziału

Używam go do automatyzacji pozyskiwania potencjalnych klientów, wdrażania nowych klientów, segmentacji klientów i nie tylko. Na przykład, gdy ktoś rezerwuje spotkanie za pośrednictwem TidyCal, Zapier natychmiast dodaje go do mojej listy e-mail marketingowej, odpowiednio etykietuje i wysyła wiadomość powitalną — wszystko to bez mojego udziału

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zacznij od automatyzacji powtarzalnych zadań o dużym wpływie, zanim rozszerzysz automatyzację opartą na AI na cały cykl pracy.

3. UiPath (najlepszy do automatyzacji procesów robotycznych na poziomie przedsiębiorstwa)

UiPath to popularna platforma automatyzacji procesów robotycznych (RPA), która automatyzuje powtarzalne i oparte na regułach zadania w ustawieniach przedsiębiorstwa. Pozwala wdrażać inteligentnych agentów, którzy naśladują interakcje człowieka z systemami cyfrowymi, aby zwiększyć wydajność i dokładność.

Tak solidna architektura sprawia, że rozwiązanie to nadaje się do operacji na dużą skalę, dzięki czemu UiPath jest idealnym wyborem dla firm pragnących zoptymalizować złożone procesy.

Najlepsze funkcje UiPath

Twórz skrypty automatyzacji za pomocą wizualnego interfejsu typu „przeciągnij i upuść”

Wdrażaj obsługiwane i nienadzorowane agenty AI do wszechstronnych potrzeb automatyzacji

Monitoruj wydajność robotów i realizację cyklu pracy w czasie rzeczywistym

Zachowaj zgodność z przepisami dzięki narzędziom do zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa

Ograniczenia UiPath

Nadaje się tylko do zastosowań na poziomie przedsiębiorstwa i ostatecznie okazuje się kosztowne dla małych i średnich firm

Narzędzie to wymaga dużej ilości zasobów i solidnej konfiguracji systemu

Ceny UiPath

Podstawowy: Od 25 USD miesięcznie

Standard : ceny niestandardowe

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje UiPath

G2 : 4,6/5 (ponad 6690 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 710 recenzji)

Co mówią o UiPath prawdziwi użytkownicy?

Oto, co mówi recenzja G2:

UiPath to jeden z najlepszych dostawców usług w zakresie automatyzacji i rozwoju. Działa na systemach Android, iOS i Windows. Wymaga niewielkiej wiedzy na temat kodowania, ponieważ jest to oprogramowanie z najwyższej półki, które usprawnia proces złożonych zadań związanych z automatyzacją i pomaga w wydajny i właściwy sposób.

UiPath to jeden z najlepszych dostawców usług w zakresie automatyzacji i rozwoju. Działa na systemach Android, iOS i Windows. Wymaga niewielkiej wiedzy na temat kodowania, ponieważ jest to oprogramowanie z najwyższej półki, które usprawnia procesy złożonych zadań automatyzacji i pomaga w wydajny i właściwy sposób.

4. Notion (najlepsze rozwiązanie do zarządzania wiedzą i dokumentacją oparte na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Notion

Notion łączy w sobie funkcje tworzenia notatek, zarządzania wiedzą i automatyzacji zarządzania projektami, wzbogacając je o sztuczną inteligencję. Pozwala zespołom tworzyć bazy danych i dokumenty, udostępniać je oraz współpracować nad nimi za pośrednictwem zintegrowanej platformy.

Agenci AI Notion pomagają tworzyć treści, generować podsumowania i wyciągać wnioski, usprawniając projekty i dokumentację. Platforma oferuje również szablony do różnych zastosowań — od tworzenia osobistych narzędzi do śledzenia nawyków po organizowanie bazy wiedzy firmy.

Najlepsze funkcje Notion

Współpracuj z członkami zespołu podczas tworzenia i edycji dokumentów w czasie rzeczywistym

Wdrażaj zintegrowanych agentów AI do generowania i edycji treści

Organizuj informacje za pomocą konfigurowalnych baz danych i szablonów

Uzyskaj dostęp do treści na różnych urządzeniach dzięki płynnej synchronizacji

Ograniczenia Notion

AI ma ograniczoną świadomość kontekstu obszaru roboczego, co może zmniejszyć skuteczność agentów

Ceny Notion

Free

Dodatkowo : 12 USD miesięcznie za licencję

Business : 24 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2 : 4,7/5 (ponad 6790 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2590 recenzji)

Co o Notion mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja Capterra:

Narzędzia AI są doskonałe. AI może sporządzać protokoły ze spotkań, odpowiadać na pytania dotyczące notatek i baz danych itp

Narzędzia AI są doskonałe. AI może sporządzać protokoły ze spotkań, odpowiadać na pytania dotyczące notatek i baz danych itp

🧠 Ciekawostka: Automatyzacja oparta na AI może zaoszczędzić profesjonalistom nawet 200 godzin rocznie!

5. Workato (najlepszy do zaawansowanej automatyzacji i integracji procesów biznesowych)

Workato oferuje środowisko low-code do łączenia aplikacji i automatyzacji złożonych cykli pracy.

Takie podejście sprawia, że automatyzacja jest dostępna zarówno dla użytkowników IT, jak i biznesowych. Taka automatyzacja obywatelska sprawia również, że Workato jest bardzo wszechstronne, niezależnie od tego, czy używasz go do automatyzacji marketingu, raportowania finansowego, czy procesów HR za pomocą agentów AI.

Najlepsze funkcje Workato

Projektuj agentów AI i integracje w środowisku low-code

Skorzystaj z gotowych łączników, aby połączyć cykle pracy w popularnych aplikacjach

Wprowadź synchronizację danych w czasie rzeczywistym między systemami

Monitoruj i zarządzaj cyklami pracy w firmie za pomocą pulpitów nawigacyjnych

Ograniczenia Workato

Jest to dość kosztowne, co sprawia, że jest niedostępne dla mniejszych organizacji

W przypadku bardziej zaawansowanych agentów i złożonych cykli pracy mogą sporadycznie występować problemy z wydajnością

Ceny Workato

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Workato

G2 : 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o Workato prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Workato to niezwykle elastyczna i skalowalna platforma, która pozwala nam z łatwością tworzyć dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie automatyzacji. Przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że praca jest prosta, nawet w przypadku złożonych cykli pracy.

Workato to niezwykle elastyczna i skalowalna platforma, która pozwala nam z łatwością tworzyć dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie automatyzacji. Przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że praca jest prosta, nawet w przypadku złożonych cykli pracy.

📖 Więcej informacji: Najlepsze narzędzia do automatyzacji marketingu

6. Fathom (najlepszy do transkrypcji spotkań i analiz opartych na AI)

Agenci Fathom AI generują transkrypcje w czasie rzeczywistym i praktyczne informacje, które poprawiają wydajność spotkań. Nagrywają i transkrybują spotkania, pozwalając uczestnikom skupić uwagę na bardziej strategicznych zadaniach niż sporządzanie notatek.

Agenci AI podsumowują również kluczowe punkty, zaznaczają elementy wymagające działania i ułatwiają skuteczne działania następcze, abyś nie przegapił niczego ważnego.

Najlepsze funkcje Fathom

Nagrywaj i transkrybuj spotkania w czasie rzeczywistym z wysoką niezawodnością

Automatycznie generuj podsumowania i zaznaczaj kluczowe punkty dyskusji

Udostępniaj członkom zespołu informacje o spotkaniach i elementy wymagające działania za pomocą jednego kliknięcia

Pracuj w wielu językach bez żadnych problemów

Ograniczenia Fathom

Dokładność transkrypcji jest obniżona, gdy używasz żargonu lub terminologii branżowej

Integruje się z ograniczonymi narzędziami do wideokonferencji, co utrudnia jego dostępność

Ceny Fathom

Free

Premium : 15 USD/miesiąc na użytkownika

Wersja Team : 19 USD miesięcznie za użytkownika

Team Edition Pro: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Fathom

G2 : 5/5 (ponad 5500 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 790 recenzji)

Co mówią o Fathom prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja Capterra:

Fathom to oparty na AI program do robienia notatek, który, jak można się spodziewać, tworzy AI podsumowania spotkań. Jednak naprawdę fajne jest to, jak płynnie się integruje. Monitoruje kalendarz i aplikacje Teams/Zoom/itp. i automatycznie dołącza do spotkania.

Fathom to oparty na sztucznej inteligencji notatnik, który, jak można się spodziewać, tworzy podsumowania spotkań. Jednak naprawdę fajne jest to, jak płynnie się integruje. Monitoruje kalendarz i aplikacje Teams/Zoom/itp. i automatycznie dołącza do spotkania.

📖 Więcej informacji: Najlepsze darmowe szablony cyklu pracy w Excelu i ClickUp

7. AgentGPT (najlepszy do autonomicznego wykonywania zadań AI i niestandardowych agentów AI)

za pośrednictwem AgentGPT

AgentGPT umożliwia użytkownikom wdrażanie agentów AI zdolnych do wykonywania zadań bez ciągłej interwencji człowieka. Pozwala użytkownikom korzystać z zaawansowanych modeli GPT w celu tworzenia niestandardowych agentów AI, które dopasowują się do konkretnego cyklu pracy, zapewniając większą trafność i wydajność.

AgentGPT pomaga wdrożyć różne przykłady automatyzacji cyklu pracy, niezależnie od tego, czy chodzi o agentów AI poruszających się po Internecie, wykonywanie wywołań API, działanie w systemach wieloagentowych, czy wykonywanie złożonych sekwencji zadań.

Najlepsze funkcje AgentGPT

Wprowadź autonomicznych agentów AI, którzy działają bez ręcznego nadzoru

Dostosuj agentów AI za pomocą zaawansowanych modeli GPT do konkretnych zadań

Zautomatyzuj złożone cykle pracy, płynnie łącząc wiele zadań

Zintegruj agentów AI z różnymi API, aby zwiększyć funkcjonalność

Ograniczenia AgentGPT

Jego nowość oznacza, że obecnie ma ograniczone wsparcie społeczności i zasoby

W dużym stopniu opiera się na możliwościach modelu GPT

Ceny AgentGPT

Wersja próbna Free

Pro : 40 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AgentGPT

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Monitoruj cykle pracy zautomatyzowane przez AI, aby odkrywać dodatkowe sposoby ich optymalizacji.

8. Fireflies (najlepsze rozwiązanie do tworzenia notatek ze spotkań i transkrypcji głosu oparte na AI)

Agenci AI Fireflies transkrybują spotkania i generują automatyczne notatki, ułatwiając współpracę między różnymi działami. Łączą popularne narzędzia konferencyjne, aby przechwytywać rozmowy z wielu źródeł i organizować je w celu łatwego wyszukiwania.

Agenci AI są przeszkoleni w zakresie identyfikacji słów kluczowych, śledzenia elementów do wykonania oraz płynnego udostępniania informacji między zespołami. Dzięki temu wszyscy interesariusze mają dostęp do tych samych informacji, co przekłada się na większą spójność i wydajność.

Najlepsze funkcje Fireflies

Transkrybuj spotkania w czasie rzeczywistym z wysoką dokładnością

Automatycznie identyfikuj kluczowe tematy i elementy wymagające działania

Współpracuj, udostępniając nagrania i notatki między zespołami

Przeszukuj poprzednie spotkania za pomocą filtrów słów kluczowych

Ograniczenia Fireflies

Sporadyczne nieścisłości w transkrypcji, zwłaszcza w rozmowach zawierających żargon techniczny lub silny akcent

Wersja bezpłatna oferuje ograniczoną przestrzeń dyskową i funkcje

Ceny Fireflies

Free

Pro : 18 USD/miesiąc za licencję

Business : 29 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: 39 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Fireflies

G2 : 4,8/5 (ponad 620 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Fireflies prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Było to jedno z najbardziej przełomowych rozwiązań technologicznych dla mojej agencji, a my specjalizujemy się w rozwiązaniach technologicznych, więc to dla nas ogromny komplement! Przenieśliśmy wszystkich naszych klientów i najbliższe połączenia na tę platformę i oni również są zachwyceni. Samo oprogramowanie jest niezwykle wydajne i pozwala mi na nawigowanie po połączeniach sprzedażowych i połączeniach z klientami, a w połączeniu z automatyzacją... WOW!!!

To jedno z najbardziej przełomowych rozwiązań technologicznych dla mojej agencji, a my specjalizujemy się w rozwiązaniach technologicznych, więc to dla nas ogromny komplement! Przenieśliśmy wszystkich naszych klientów i najbliższe połączenia na tę platformę i oni również są zachwyceni. Samo oprogramowanie jest niezwykle wydajne i pozwala mi na nawigowanie po połączeniach sprzedażowych i połączeniach z klientami, a w połączeniu z automatyzacją... WOW!!!

9. Bardeen AI (najlepszy do automatyzacji zadań osobistych i automatyzacji cyklu pracy w przeglądarce)

za pośrednictwem Bardeen AI

Bardeen AI to oprogramowanie do automatyzacji zadań, które działa bezpośrednio w przeglądarce. Ułatwia to automatyzację powtarzalnych zadań bez konieczności przełączania się między kontekstami.

Daje Ci dostęp do różnych gotowych agentów AI oraz elastyczność w tworzeniu ich za pomocą komend w języku naturalnym. Bardeen AI łączy również wiele usług internetowych i aplikacji, ułatwiając wykonywanie zadań związanych z wprowadzaniem danych, scrapingiem i generowaniem leadów.

Najlepsze funkcje Bardeen AI

Zautomatyzuj zadania bezpośrednio w przeglądarce dzięki potężnemu rozszerzeniu

Twórz niestandardowe cykle pracy z agentami AI, którzy rozumieją komendy w języku naturalnym

Uzyskaj dostęp do biblioteki gotowych szablonów automatyzacji dla różnych zastosowań

Skutecznie zbieraj dane ze stron internetowych bez ręcznego wysiłku

Ograniczenia Bardeen AI

Oferuje ograniczoną funkcjonalność dla stron internetowych z dynamiczną zawartością lub zaawansowanymi zabezpieczeniami

Niektóre zaawansowane funkcje są płatne

Ceny Bardeen AI

Pakiet startowy : 129 USD/miesiąc

Teams : 500 USD/miesiąc

Enterprise: od 1500 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Bardeen AI

G2 : 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Bardeen AI prawdziwi użytkownicy?

Oto fragment recenzji G2:

Doskonałe narzędzie do automatyzacji cyklu pracy, który wcześniej zajmował mi godziny, a teraz zajmuje tylko kilka minut. Łatwość obsługi ma dla mnie ogromne znaczenie przy wyborze narzędzia do pracy zawodowej lub prywatnej, a Bardeen spełnia ten wymóg w stu procentach!

Doskonałe narzędzie do automatyzacji cykli pracy, które wcześniej zajmowało mi godziny, a teraz zajmuje tylko kilka minut. Łatwość obsługi ma dla mnie ogromne znaczenie przy wyborze narzędzia do pracy zawodowej lub prywatnej, a Bardeen spełnia ten wymóg w stu procentach!

10. Claude (najlepszy do pisania wspomaganego AI i inteligencji konwersacyjnej)

Claude to wielofunkcyjny asystent AI, znany przede wszystkim ze swoich możliwości przetwarzania języka naturalnego (NLP), które pomagają poprawić jakość pisania. Agenci AI Calude rozszerzają wsparcie konwersacyjne na różne aplikacje — tworzenie treści, odpowiadanie na zapytania i sugerowanie odpowiednich kontekstowo rozwiązań.

Takie możliwości w połączeniu z płynną integracją z wieloma platformami sprawiają, że jest to rozwiązanie niezwykle wszechstronne, niezależnie od tego, czy używasz go do odpowiadania na e-maile, czy do obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Claude

Uzyskaj pomoc w pisaniu lub edytowaniu treści dzięki sugestiom opartym na sztucznej inteligencji AI

Uzyskaj spersonalizowane rekomendacje, ponieważ Calude uczy się na podstawie interakcji użytkowników i ich opinii

Uzyskaj wsparcie w wielu językach i dialektach, dostosowane do różnych potrzeb

Ograniczenia Claude'a

Wydajność agentów AI zależy od ciągłych aktualizacji i ulepszeń

Użytkownicy doświadczają sporadycznych niedokładności w odpowiedziach, zwłaszcza w przypadku złożonych zapytań

Ceny Claude

Free

Pro : 20 USD/miesiąc

Maksymalna cena: 100 USD/miesiąc

Team : 30 USD/miesiąc na osobę

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Claude

G2 : 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Claude prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra udostępnia:

Bardzo podoba mi się zdolność Claude'a do uczenia się na podstawie moich podpowiedzi. Zazwyczaj udaje mi się uzyskać to, czego chcę od AI, po 2 podpowiedziach.

Bardzo podoba mi się zdolność Claude'a do uczenia się na podstawie moich podpowiedzi. Zazwyczaj udaje mi się uzyskać to, czego chcę od AI, po 2 podpowiedziach.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zarządzanie wieloma projektami może być czasochłonne. Chcesz to ułatwić? Skorzystaj z szablonów map procesów, które pomogą Ci wizualizować projekty od początku do końca, usprawniając cały proces!

11. Grain (najlepsze rozwiązanie do ulepszania podsumowań rozmów wideo i uzyskiwania praktycznych informacji dzięki AI)

Grain wykorzystuje agentów AI do rejestrowania i podsumowywania rozmów wideo. Agenci AI przekształcają długie spotkania w zwięzłe, praktyczne i możliwe do udostępnienia informacje.

Integruje się z popularnymi platformami wideokonferencyjnymi i generuje najważniejsze informacje, ułatwiając zespołom przeglądanie kluczowych punktów. Agenci AI dostosowują również łatwo dostępne szablony notatek.

Najlepsze funkcje Grain

Nagraj rozmowy w wysokiej jakości audio i wideo

Podsumowuj spotkania za pomocą agentów AI, aby podkreślić kluczowe momenty

Dostosuj szablony notatek do konkretnych rodzajów spotkań i preferencji

Udostępniaj klipy i podsumowania bez wysiłku, aby usprawnić współpracę zespołu i dzielenie się wiedzą

Ograniczenia dotyczące ziarna

Brak funkcji specyficznych dla procesów, które są dostępne w wyspecjalizowanych narzędziach

Interfejs mógłby zostać ulepszony poprzez dodatkowe dostosowanie, ale brakuje mu funkcji, które to umożliwiają

Ceny zbóż

Free

Pakiet startowy : 19 USD/miesiąc za licencję

Business : 39 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Grain

G2 : 4,7/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Grain prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

AI jest naprawdę inteligentna, zawsze wie, co jest wstępem, a co nie ma związku z pracą podczas spotkań i nie zawraca sobie głowy ich podsumowywaniem. Generowane notatki są naprawdę bardzo dobre, lepsze niż u konkurencji, z której korzystałem, np. Fathom i Gemini Notes w Google Meet.

AI jest naprawdę inteligentna, zawsze wie, co jest wstępem, a co nie ma związku z pracą podczas spotkań i nie zawraca sobie głowy podsumowywaniem tego. Generowane notatki są naprawdę bardzo dobre, lepsze niż u konkurencji, z której korzystałem, np. Fathom i Gemini Notes w Google Meet.

Uzyskaj najlepszych, najbardziej kontekstowych agentów AI dzięki ClickUp

Agenci AI zmieniają sposób, w jaki firmy automatyzują cykle pracy w celu zwiększenia wydajności. Od pozyskiwania inteligentnych informacji po automatyzację powtarzalnych zadań — pozwalają zespołom pracować mądrzej, szybciej i wydajniej. Z pewnością przyniosą korzyści nowoczesnym miejscom pracy.

Spośród różnych platform agentów AI omówionych powyżej, ClickUp wyróżnia się jako najlepsze rozwiązanie. Otrzymujesz zarówno gotowych, jak i niestandardowych agentów autopilota, którzy przejmą codzienne zadania. ClickUp Brain generuje inteligentne spostrzeżenia z obszaru roboczego, a ClickUp Automations zmniejsza wysiłek ręczny, łącząc inteligentne wyzwalacze, kontekst w czasie rzeczywistym i dostęp do całego obszaru roboczego — w tym zadań, dokumentów i czatów. W przeciwieństwie do ogólnych narzędzi AI, ClickUp jest specjalnie zaprojektowany z myślą o wydajności, w pełni konfigurowalny i działa płynnie w ramach cyklu pracy zespołu.

Chcesz osiągnąć najwyższą wydajność dzięki AI? Pobierz ClickUp już teraz!