Najlepsze kampanie reklamowe wykorzystujące AI: przykłady i wnioski

Możesz mieć najgenialniejszy, poruszający duszę pomysł na reklamę na świecie.

Jeśli jednak jej przygotowanie i optymalizacja zajmie Ci trzy tygodnie, stracisz już szansę na wywarcie odpowiedniego wrażenia.

Właśnie dlatego marki wykorzystują sztuczną inteligencję. Aby działać szybko, wcześnie rozpoznawać sygnały i podejmować kreatywne decyzje na dużą skalę.

Ale od czego zacząć?

Jak wykorzystać AI do tworzenia reklam bez poświęcania ludzkiej kreatywności?

Nie ma nic bardziej pomocnego niż analiza rzeczywistych przykładów reklam wykorzystujących AI.

W tym poście przedstawiamy analizę kampanii o wysokim stopniu powodzenia czołowych marek, kluczowe wnioski oraz przewodnik krok po kroku, jak uruchomić własną kampanię reklamową opartą na AI.

Co wyróżnia kampanię reklamową opartą na AI?

Samo wykorzystanie technologii AI do stworzenia kampanii reklamowej nie zapewnia przewagi konkurencyjnej. Ponieważ prawie wszystkie inne marki już to robią.

Aby wyróżnić się na tle konkurencji, upewnij się, że Twoja reklama spełnia większość poniższych kryteriów:

Kampanie dynamiczne: Najlepsze kampanie reklamowe oparte na AI są bardzo dynamiczne. Dostosowują one komunikaty, elementy wizualne i formaty w czasie rzeczywistym w oparciu o reakcje odbiorców.

Hiperpersonalizacja na dużą skalę: Dostosowanie zawartości reklam do różnych segmentów odbiorców = personalizacja. Dostosowanie do indywidualnych preferencji użytkowników to hiperpersonalizacja. To właśnie hiperpersonalizacja sprawia, że ludzie myślą: „Wow, ta marka mnie rozumie”.

Realizacja natywna dla platformy: Wykorzystaj AI do dostosowania reklam do różnych platform. Wykorzystaj AI do dostosowania reklam do różnych platform. Narzędzie AI dla mediów społecznościowych zapewnia kreatywne rozwiązania, które można dostosować do wymiarów, narracji i odbiorców konkretnej platformy.

Wbudowana funkcja testowania reklam: Tradycyjne tworzenie reklam jest powolne. Dzięki AI możesz jednocześnie generować i testować setki wariantów (nagłówek A + wideo C + niebieski przycisk $$cta). System identyfikuje również kombinacje, które generują najwięcej konwersji, i natychmiast je skaluje.

Optymalizacja reklam w czasie rzeczywistym: AI ocenia skuteczność reklam w wielu wymiarach — warianty kreatywne, odbiorcy, miejsca docelowe, formaty — w celu ich optymalizacji. Na przykład wykrywa zmęczenie kreatywne (gdy użytkownicy mają dość oglądania tej samej reklamy) i dostosowuje częstotliwość wyświetlania, zanim spadnie zwrot z inwestycji.

⚖️ Kampanie marketingowe oparte na AI a kampanie reklamowe oparte na AI: Łatwo jest pomylić te dwa pojęcia, ale oto ich rozróżnienie: AI w marketingu to pojęcie ogólne. Obejmuje ono wykorzystanie AI do badania odbiorców, modelowania zachowań predykcyjnych oraz koordynowania komunikatów w kanałach e-mail, CRM i mediach społecznościowych. Obejmuje ono wykorzystanie AI do badania odbiorców, modelowania zachowań predykcyjnych oraz koordynowania komunikatów w kanałach e-mail, CRM i mediach społecznościowych.

Reklama oparta na AI jest podkategorią marketingu opartego na AI, która koncentruje się na płatnych mediach. Rolą AI jest tutaj optymalizacja zakupu reklam, targetowania i dostarczania kreacji w czasie rzeczywistym. W skrócie: każda kampania reklamowa oparta na AI jest częścią strategii marketingowej opartej na AI, ale nie każda taktyka marketingowa oparta na AI obejmuje reklamę.

Najlepsze przykłady kampanii reklamowych wykorzystujących AI

Przyjrzyjmy się teraz dziesięciu najlepszym przykładom reklam opartych na AI, stworzonych przez globalne marki, i zobaczmy, w jaki sposób wykorzystują one AI do komunikowania swoich atutów:

👀 Czy wiesz, że... Zegarki w reklamach są prawie zawsze ustawione na godzinę 10:10. Dzieje się tak, ponieważ o godzinie 10:10 wskazówki tworzą ramkę wokół logo marki (zwykle umieszczonego pośrodku u góry), a co ważniejsze, wyglądają jak uśmiechnięta buźka. 😀

1. Heinz: Tak wygląda ketchup dla AI

W 2022 roku firma Heinz dołączyła do mody na DALL-E, przeprowadzając prosty eksperyment: poprosiła AI o narysowanie „keczupu”.

Rezultatem była mistrzowska lekcja budowania wartości marki. AI konsekwentnie generowała obrazy przedstawiające charakterystyczny kształt butelki Heinz, etykietę w kształcie nagrobka i ten konkretny odcień czerwieni.

Idąc dalej, podawali AI coraz bardziej dziwaczne podpowiedzi, takie jak „Keczup w przestrzeni kosmicznej”, „Keczup renesansowy” i „Keczupowe nurkowanie”. Bez względu na to, jak surrealistyczne było zapytanie, wynik był niezaprzeczalnie Heinz.

Kampania zyskała ogromną popularność, gdy firma Heinz zaprosiła fanów do zgłaszania własnych podpowiedzi, przekształcając tę inicjatywę w potężny silnik treści tworzonych przez użytkowników.

✅ Najważniejsze wnioski: Wykorzystaj AI do potwierdzenia prawdziwości marki. Jest to doskonały przykład marki wykorzystującej AI do udowodnienia tezy psychologicznej: Heinz jest keczupem. Ponadto, ponieważ podpowiedzi były ogólne, wynik wydawał się obiektywny. Neutralność sprawiła, że wynik był znacznie bardziej przekonujący i miał większą siłę oddziaływania.

2. Burger King: Konkurs „The Million-dollar Whopper Contest”

za pośrednictwem HypeInsight

Jeśli ktoś wie, jak prawidłowo prowadzić działania reklamowe, to jest to BK.

W 2024 roku firma ponownie to zrobiła, uruchamiając mikrostronę opartą na AI, która zachęcała klientów do tworzenia swoich wymarzonych burgerów Whopper za pomocą prostych podpowiedzi tekstowych.

Użytkownicy zgłaszali swoje najśmielsze kombinacje składników — wszystko od kandyzowanych papryczek jalapeño po masło orzechowe. Generator obrazów oparty na AI natychmiast renderował hiperrealistyczny, apetyczny obraz ich niestandardowego whoppera.

BK pozwoliło następnie publiczności zagłosować na burgera, który powinien zostać wyprodukowany w limitowanej serii, a zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 1 miliona dolarów.

✅ Najważniejsze wnioski: Wykorzystaj reklamę opartą na AI jako bramę do szybkiego tworzenia pomysłów na produkty i crowdsourcingu. BK zasadniczo przekształciło zabawny konkurs w największe na świecie badanie rynku, pozwalając swoim klientom zdecydować, jaki powinien być kolejny najlepiej sprzedający się dodatek do lodów.

🚀 Zaleta ClickUp: Tracisz godziny z powodu syndromu pustej strony? Skorzystaj z ClickUp Brain, aby tworzyć zawartość na dużą skalę — ilustracje, obrazy, teksty reklamowe, podpisy do wideo w mediach społecznościowych, nagłówki itp. Na przykład poproś Brain o „wygenerowanie pięciu wariantów 15-sekundowego scenariusza wideo promującego ekologiczny detergent do prania skierowanego do millenialsów będących właścicielami domów" i obserwuj, jak w ciągu kilku sekund wykonuje kreatywną pracę.

3. Coca-Cola: kampania „Create Real Magic”

Coca-Cola otworzyła swoje archiwum, dając fanom dostęp do swoich kultowych zasobów marki, takich jak logo, kształty butelek, archiwalne zdjęcia itp. , za pośrednictwem niestandardowej platformy AI.

Wykorzystując DALL-E i GPT-4, użytkownicy stworzyli oryginalne dzieła sztuki cyfrowej o tematyce świątecznej. Podczas gdy AI umożliwiła tworzenie dzieł na ogromną skalę i z dużą różnorodnością kreatywną, Coca-Cola pełniła rolę kuratora, wybierając najlepsze prace do umieszczenia w widocznych miejscach.

Pozwalając fanom przejąć inicjatywę twórczą, Coca-Cola pozostała w centrum świątecznych rozmów bez ponoszenia ogromnych kosztów związanych z tradycyjną produkcją zawartości.

✅ Kluczowe wnioski: Wykorzystaj pojawiające się trendy w dziedzinie AI, aby tworzyć reklamy, które pozwalają użytkownikom na uczestnictwo i kreatywną swobodę. Prowadzi to do silnego wpływu kulturowego, zaangażowania i szerokiego zasięgu w mediach, co stanowi prawdziwą korzyść.

🧠 Ciekawostka: Święty Mikołaj jest czerwony dzięki Coca-Coli. Pierwotnie był często przedstawiany jako wysoki, szczupły mężczyzna ubrany na zielono, niebiesko lub brązowo. W 1931 roku Coca-Cola zleciła ilustratorowi Haddonowi Sundblomowi stworzenie „zdrowego” Świętego Mikołaja do swoich świątecznych reklam. Narysował on pulchnego, wesołego mężczyznę w jasnoczerwonym stroju (pasującym do logo Coca-Coli). Obraz ten był tak silny, że stał się globalnym, trwałym standardem wyglądu Świętego Mikołaja.

4. Nutella: Siedem milionów słoików. Żaden nie jest taki sam.

Kiedy personalizacja stała się modnym hasłem, większość marek ograniczała ją do sfery cyfrowej – e-maili, reklam i rekomendacji. Masowo produkowane produkty fizyczne pozostawały w dużej mierze jednolite.

Nutella dostrzegła okazję do przełamania status quo.

Wprowadzili do silnika AI bibliotekę wzorów i kolorów, którą system wykorzystał następnie do wygenerowania siedmiu milionów unikalnych etykiet na słoiki we Włoszech.

Wynik? Żadne dwa słoiki na półce w supermarkecie nie były identyczne.

Kampania wywołała szaleństwo w mediach społecznościowych, ponieważ fani poszukiwali najbardziej estetycznych projektów. W ten sposób Nutella osiągnęła powodzenie, przekształcając rutynowy produkt spożywczy w „jedyny w swoim rodzaju” przedmiot kolekcjonerski, skutecznie czyniąc każdego klienta właścicielem limitowanej edycji dzieła sztuki.

✅ Najważniejsze wnioski: Personalizacja oparta na AI jest najskuteczniejsza, gdy jest wbudowana w doświadczenie związane z produktem. W tym przypadku sam słoik stał się jednocześnie billboardem, przedmiotem kolekcjonerskim i wyzwalaczem do udostępniania w mediach społecznościowych.

5. BMW: 900 lat sztuki na jednym płótnie

BMW przeniosło swoją legendarną tradycję „Art Car” do ery cyfrowej dzięki The Electric AI Canvas.

Wyszkolili model AI StyleGAN na podstawie imponującej liczby 50 000 obrazów obejmujących 900 lat historii sztuki, a także dzieł współczesnych legend. Wynikiem było dynamiczne, ewoluujące arcydzieło wyświetlane bezpośrednio na powierzchni samochodu.

Instalacja stała się ogromną atrakcją w mediach społecznościowych, ponieważ nie można było zrobić dwa razy tego samego zdjęcia — dzieło sztuki nieustannie się zmieniało.

✅ Kluczowe wnioski: Nie wykorzystuj AI wyłącznie do wprowadzania nowych narracji. Wykorzystaj ją do wzmocnienia dotychczasowego dziedzictwa i tożsamości marki. Powyższy przykład pokazuje, w jaki sposób firma BMW wzmocniła swoje długoletnie skojarzenia z innowacyjnością, kunsztem i sztuką dzięki generatywnej AI.

6. Nike: Serena kontra Serena

za pośrednictwem AKQA

Aby uczcić swoją 50. rocznicę i odejście Sereny Williams na emeryturę, firma Nike zrobiła coś nie do pomyślenia: zorganizowała mecz pomiędzy Sereną z 1999 roku (17-letnią cudowną dziewczyną) a Sereną z 2017 roku (35-letnią mistrzynią).

Wykorzystując uczenie maszynowe, firma Nike przeanalizowała 20 lat rozgrywek — modelując jej pracę nóg, wybór rzutów, a nawet reakcje psychologiczne pod presją. Przeprowadzono symulację 130 000 meczów pomiędzy jej dwoma „ja” i transmitowano wielki finał jako wydarzenie na żywo.

Dzięki temu uzyskano bezcenne informacje oparte na danych, przydatne zarówno dla entuzjastów tenisa, jak i wewnętrznego zespołu Nike odpowiedzialnego za rozwój produktów.

✅ Kluczowe wnioski: Kto powiedział, że reklamy muszą mieć charakter wyraźnie związany z promocją? Połącz uczenie maszynowe ze swoją kreatywnością, aby tworzyć reklamy, które dostarczają znaczących informacji i kształtują postrzeganie marki.

7. Hettich: #RoastTheRoom

Hettich (gigant w branży okuć meblowych) wykorzystał popularność „roasting” w internecie w swojej kampanii #RoastTheRoom.

Wykorzystali AI do stworzenia „pokoi katastrofy” — przestrzeni mieszkalnych, które wyglądały jak postapokaliptyczne koszmary pełne bałaganu i chaosu. Opublikowali te zdjęcia na Instagramie, zachęcając obserwujących do krytykowania projektów.

Gdy pojawiły się liczne komentarze, firma Hettich wykorzystała generatywną AI, aby nadać pomieszczeniom „blask”, pokazując oszałamiającą, uporządkowaną transformację zasilaną przez ich sprzęt.

✅ Kluczowe wnioski: AI nie zastępuje kreatywności. Najlepsze marki wykorzystują ją do realizacji koncepcji, które byłyby zbyt kosztowne, złożone lub fizycznie niemożliwe do zrealizowania w rzeczywistości.

8. Unigloves: Odejście od tradycyjnych sesji reklamowych

za pośrednictwem Superside

Firma Unigloves stanęła przed poważnym wyzwaniem: jej produkt do ochrony rąk, Derma Shield, jest używany przez wszystkich, od mechaników po naukowców laboratoryjnych. Brakowało jej jednak budżetu na wielką globalną sesję zdjęciową.

Zamiast zadowalać się nudnymi zdjęciami stockowymi, wykorzystali AI do wygenerowania 250 hiperrealistycznych scen przedstawiających profesjonalistów z branży korzystających z Derma Shield w środowiskach o wysokiej intensywności.

Od strażaka przygotowującego się do służby po tatuażystę myjącego ręce — obrazy generowane przez AI pozwoliły firmie Unigloves przekazać istotne informacje w dziesiątkach branż, zachowując idealną spójność wizualną.

✅ Kluczowe wnioski: Wykorzystaj AI tam, gdzie występują największe trudności. W przypadku firmy Unigloves nie była to kreatywność, ale ograniczenia budżetowe i czas wprowadzenia produktu na rynek. Wykorzystali oni AI, aby stworzyć obrazy na skalę niemożliwą do osiągnięcia przez człowieka w tak krótkim czasie.

9. H&M: Cyfrowe bliźniaki na nowo definiują sesje zdjęciowe modelek

za pośrednictwem H&M

H&M zmieniło zasady fotografii modowej, tworząc cyfrowe klony swoich najlepszych modelek o wysokiej jakości. Zamiast rezerwować studio na kilka tygodni, aby sfotografować nową kolekcję składającą się z 500 elementów, wykorzystali AI, aby sklonować modelki tylko raz.

Te bliźniaczki mogłyby być wykorzystane do prezentacji odzieży w różnych pozach, środowiskach i formatach — bez konieczności powtarzania sesji zdjęciowych. Dzięki temu żmudny, trwający miesiące harmonogram produkcji zamienił się w kilka kliknięć na ekranie.

✅ Najważniejsze wnioski: Wykorzystaj AI, aby uwolnić swoją kreatywność od ograniczeń fizycznych. Dzięki cyfryzacji talentów firma H&M przekształciła logistyczny koszmar w skalowalny, szybki silnik zawartości.

10. Virgin Voyagers: J. Lo właśnie wysłała Ci spersonalizowane zaproszenie

Oto kolejny świetny przykład: firma Virgin Voyages wiedziała, że nie uda jej się namówić Jennifer Lopez do nagrania milionów indywidualnych wideo. Dlatego sklonowała jej wizerunek i głos, tworząc Jen AI.

Dzięki temu narzędziu użytkownicy mogli wygenerować hiperpersonalizowane zaproszenie wideo na rejs. Wystarczyło podać imię przyjaciela i powód, dla którego potrzebował wakacji, a „Jen” dostarczała mu niestandardową wiadomość.

✅ Kluczowe wnioski: Kampanie z udziałem celebrytów nie muszą już być ograniczone kalendarzem rzecznika prasowego. Kampania Jen AI pokazuje, jak klonowanie AI może przekształcić pojedynczego ambasadora marki w skalowalny, interaktywny zasób marki.

Wnioski płynące z kampanii o powodzeniu AI

Dziesięć przykładów. Dziesięć kluczowych wniosków.

Ale do czego to wszystko się sprowadza?

Oto cztery najważniejsze wnioski, jakie płyną z każdego sukcesu kampanii opartej na AI:

Wykorzystaj AI do uzyskania wglądu, a nie tylko do automatyzacji.

Jeśli wykorzystujesz AI wyłącznie do szybszego tworzenia tekstów reklamowych lub automatyzacji powtarzalnych zadań, nie wykorzystujesz w pełni jej potencjału.

Skuteczne kampanie oparte na AI priorytetowo traktują wnioski płynące z analizy danych. Wykorzystują one AI do analizowania ogromnych zbiorów danych, śledzenia wzorców zaangażowania, zachowań klientów, rezygnacji i zmęczenia kreatywnością, aby zapewnić wsparcie dla podejmowania decyzji opartych na danych.

Te spostrzeżenia determinują kierunek kreatywny, wybór kanałów, harmonogram i strukturę kampanii.

Połącz kreatywność z danymi

Wykorzystaj AI od samego początku, tj. od etapu procesu twórczego (etapy tworzenia pomysłów i koncepcji). Analizuj trendy, sygnały kulturowe, zainteresowania odbiorców i wyniki historyczne, aby odkryć przestrzenie, które Twoi konkurenci mogą przeoczyć.

Narzędzia marketingu cyfrowego oparte na AI przesuwają granice kreatywności, tworząc nowe perspektywy i warianty, które głębiej przemawiają do odbiorców.

👀 Czy wiesz, że... Firma Ben & Jerry's wykorzystała AI do analizy ponad dwóch lat rozmów w mediach społecznościowych i odkryła ogromny, niewykorzystany trend „lody na śniadanie”. Eksperci ds. smaków wykorzystali swoją kreatywność, zmysł smaku i osobowość marki, aby przekształcić te spostrzeżenia w rzeczywiste produkty. za pośrednictwem Lenovo Pro Community

Nieustannie testuj i optymalizuj

Współcześni reklamodawcy od samego początku projektują kampanie z uwzględnieniem różnych wariantów. AI generuje wiele kreatywnych kierunków, formatów, haczyków i komunikatów, które są realizowane jednocześnie. Następnie analizuje wyniki każdego wariantu w różnych grupach demograficznych, miejscach i mikro-momentach.

Zamiast zgadywać, która kreacja spotka się z pozytywnym odbiorem, reklamodawcy mogą monitorować sygnały dotyczące wyników w czasie rzeczywistym i natychmiast optymalizować kampanie.

👀 Czy wiesz, że... Meta AI Sandbox zapewnia reklamodawcom narzędzia generatywne i predykcyjne zaprojektowane specjalnie do tego rodzaju optymalizacji. Takie innowacje w zakresie sztucznej inteligencji pozwalają markom automatycznie tworzyć dziesiątki wersji tekstów reklam, tła i formatów, aby sprawdzić, co naprawdę przekłada się na konwersję w rzeczywistym środowisku. za pośrednictwem Meta

Zapewnij przejrzystość i etykę

Modele AI uczą się na podstawie danych historycznych.

Haczyk? Te dane historyczne często odzwierciedlają społeczne uprzedzenia dotyczące płci, rasy, wieku, budowy ciała, położenia geograficznego lub statusu ekonomicznego. Jeśli nie zostanie to sprawdzone, AI może wzmocnić stereotypy, nawet jeśli nie było to intencją marki.

Przejrzystość również odgrywa kluczową rolę. Odbiorcy lepiej reagują, gdy marki jasno informują o tym, w jaki sposób wykorzystują AI w swoich reklamach. Kampanie, które ukrywają wykorzystanie AI, narażają się na negatywne reakcje, gdy fakt ten zostanie później odkryty.

👀 Czy wiesz, że... Firma Dove zajęła zdecydowane i jednoznaczne stanowisko, ogłaszając, że nigdy nie będzie wykorzystywać AI do generowania lub modyfikowania sylwetek kobiet w swoich reklamach. Marka uznała, że generatywne modele AI są często szkolone na podstawie stronniczych zbiorów danych, które utrwalają nierealistyczne standardy piękna, a wykorzystanie takich wyników — nawet nieumyślne — mogłoby zniweczyć dziesięciolecia budowania pozycji marki jako propagatora „prawdziwego piękna”.

Jak planować kampanie reklamowe oparte na AI

Chcesz stworzyć własną kampanię reklamową opartą na AI?

Poniżej pokazujemy, jak to zrobić.

⭐ Bonus: Jeśli chcesz zrobić to wszystko w jednym miejscu, bez ciągłego przełączania się między narzędziami i zakładkami, ClickUp, zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, stanie się Twoim hubem wydajności.

Możesz planować i realizować kampanie AI w ramach ClickUp — eliminując chaos związany z rozbieżnymi narzędziami i wynikającą z tego niepotrzebną pracą.

Krok 1: Zdecyduj, gdzie wykorzystać AI

Kampanie reklamowe oparte na AI przynoszą wyniki, pod warunkiem, że AI jest wykorzystywana w sposób przemyślany.

Zacznij od zidentyfikowania największych punktów tarcia, z którymi zazwyczaj spotykasz się podczas planowania lub realizacji takich kampanii.

Obszary, w których AI może mieć znaczący wpływ:

Kreatywne przeszkody: Masz trudności z tworzeniem materiałów wizualnych do swojej kampanii.

Koszty produkcji: Być może dysponujesz wykwalifikowanymi projektantami, ale produkcja jest kosztowna.

Procesy ręczne: Twój zespół jest obciążony ręcznym raportowaniem.

Kwestie związane ze skalowalnością: Jesteś agencją obsługującą wiele kampanii reklamowych i potrzebujesz AI do automatyzacji Wszystkiego.

Wybierz jeden lub dwa obszary o dużym znaczeniu, w których wprowadzisz AI i wzmocnisz swoją strategię reklamową. Dzięki temu kampania będzie skoncentrowana, unikniesz nadmiernego rozproszenia AI i uzasadnisz swoją inwestycję w tę technologię.

⭐ Bonus: Potrzebujesz szybkiego rozwiązania problemu rozrostu AI? Obejrzyj to wideo 👇

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do zadań osobistych, ale ponad 50% unika jej stosowania w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, braki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa.

Krok 2: Zbierz pomysły na kampanię i przygotuj plan

Kiedy już wiesz, gdzie wykorzystasz AI, nadszedł czas, aby przygotować koncepcję kreatywnej kampanii.

Zbierz swój zespół, aby omówić problem, który chcesz rozwiązać, historię, którą chcesz opowiedzieć, oraz to, jak wygląda powodzenie tej kampanii reklamowej.

Odejść od statycznych spotkań i skorzystać z tablic ClickUp Whiteboards do wizualnego planowania kampanii marketingowych. To właśnie tam Twoja strategia reklamowa nabiera kształtu w czasie rzeczywistym.

Dodaj różne elementy w ClickUp Tablicach, aby wspólnie przeprowadzić burzę mózgów na temat kampanii reklamowej.

Oto, w jaki sposób przyspieszają one i nadają strukturę sesjom burzy mózgów:

Teams używają karteczek samoprzylepnych, rysunków odręcznych i łączników, aby zaplanować każdy etap — od wstępnego pomysłu po produkcję i uruchomienie.

Obserwuj kursory współpracowników poruszające się w czasie rzeczywistym podczas wspólnej edycji tablic.

Korzystaj z Brain bezpośrednio w tablicach, aby generować pomysły, briefy, warianty zasobów i nie tylko.

Kiedy brakuje Ci energii i pomysłów, poproś ClickUp Brain o sugestie dotyczące tematów kampanii i inspiracji reklamowych, które będą odpowiednie dla rynku.

Szybciej opracowuj strategie reklamowe i pomysły na kampanie dzięki ClickUp Brain.

Oto kilka niezwykle prostych sposobów do zrobienia:

Poproś Prompt Brain o przedstawienie pomysłów na kampanię od podstaw w oparciu o grupę docelową, cele kampanii, atuty produktu, trendy rynkowe i preferowany kanał komunikacji.

Poproś o zaproponowanie wielu wariantów tej samej koncepcji kampanii, aby Twój zespół nie był ograniczony jednym sposobem myślenia.

Poproś o ocenę pomysłu na kampanię i wskazanie braków.

Po sfinalizowaniu pomysłu na kampanię użyj ClickUp Docs, aby opracować podstawowe elementy. Obejmują one briefy kreatywne, wytyczne dotyczące marki, struktury komunikatów, listy kontrolne jakości, plany marketingu zawartości i wiele innych.

Przygotuj briefy kampanii, teksty reklamowe itp. dla swojego zespołu, korzystając z połączenia Brain + ClickUp Dokumenty.

Oto jak to zrobić:

Generowanie zawartości przez AI: Wpisz podpowiedzi w języku naturalnym, np. „Sporządź jednostronicowy brief kreatywny zawierający informacje ogólne, cele, profile odbiorców i oś czasu wdrożenia”.

Udoskonal i dopracuj: skorzystaj z funkcji Ask AI, aby błyskawicznie dostosować ton, poprawić gramatykę lub przetłumaczyć tekst na potrzeby rynków globalnych.

Scentralizowane centrum wiedzy: zagnieżdżone dokumenty i wiki pozwalają uporządkować zasoby kampanii, a wspólna edycja na żywo gwarantuje, że wszyscy są dosłownie na tej samej stronie dzięki zagnieżdżone dokumenty i wiki pozwalają uporządkować zasoby kampanii, a wspólna edycja na żywo gwarantuje, że wszyscy są dosłownie na tej samej stronie dzięki Docs Hub.

🚀 Zaleta ClickUp: Burza mózgów zazwyczaj pochłania wiele godzin rozliczeniowych. A co, gdyby istniał sposób na szybsze tworzenie pomysłów bez utraty jakości? ClickUp Brain MAX to nowatorskie oprogramowanie AI dla zespołów kreatywnych. Łączy w sobie zaawansowane funkcje AI: Przyspiesz badania dzięki Enterprise Search : natychmiastowe wyszukiwanie wewnętrznych badań, danych dotyczących poprzednich kampanii lub zasobów marki w całym obszarze roboczym. natychmiastowe wyszukiwanie wewnętrznych badań, danych dotyczących poprzednich kampanii lub zasobów marki w całym obszarze roboczym.

Omiń ręczne wpisywanie dzięki funkcji Talk to Text : dyktuj pomysły na kampanię lub notatki ze spotkań bez użycia rąk. Pozwól AI uporządkować Twoje chaotyczne myśli w profesjonalne elementy działań. dyktuj pomysły na kampanię lub notatki ze spotkań bez użycia rąk. Pozwól AI uporządkować Twoje chaotyczne myśli w profesjonalne elementy działań.

Elastyczność modeli: Przełączaj się między najnowszymi modelami ChatGPT, Claude lub Gemini w swoim dokumencie, aby uzyskać różne kreatywne osobowości dla tekstu reklamowego.

Porozmawiaj ze swoim obszarem roboczym dzięki kontekstowej AI : zadaj Brain pytania dotyczące swojego obszaru roboczego, np. „Jaki był nasz najskuteczniejszy chwyt reklamowy w kampanii z trzeciego kwartału?”, aby opracować nową strategię w oparciu o rzeczywiste dane. zadaj Brain pytania dotyczące swojego obszaru roboczego, np. „Jaki był nasz najskuteczniejszy chwyt reklamowy w kampanii z trzeciego kwartału?”, aby opracować nową strategię w oparciu o rzeczywiste dane. Oto, jak Brain MAX ułatwia Ci życie 😎

📚 Czytaj więcej: Jak stworzyć strategię mediów społecznościowych

Krok 3: Opracuj oś czasu kampanii AI

Oś czasu kampanii zależy od tego, jak planujesz wykorzystać AI.

📌 Przykład: Jeśli planujesz najpierw wyszkolić niestandardowy model AI w celu stworzenia reklamy (takiej jak reklama Nike „Serena vs. Serena”), faza data powstania i planowania ulegnie wydłużeniu. Jeśli jednak zamierzasz wykorzystać go wyłącznie do generowania obrazów przez AI, ta sama faza ulegnie skróceniu.

Kluczem do powodzenia startu jest stworzenie bufora. Zawsze zostawiaj miejsce na nieoczekiwane zmiany, cykle informacji zwrotnych i repozycjonowanie.

ClickUp oferuje wiele sposobów łatwego mapowania i wizualizacji realistycznych osi czasu kampanii AI:

Opcja 1: Uzyskaj ogólny widok dzięki wykresom Gantta

Wyświetlaj zadania, osie czasu i zależności między projektami dzięki widokowi wykresu Gantta w ClickUp.

Skorzystaj z widoku wykresu Gantta ClickUp, aby wyświetlić całą kampanię jako serię powiązanych zadań z jasnymi zależnościami.

Możesz przenosić zadania bezpośrednio na tej osi czasu, aby zmienić ich kolejność, oznaczyć je kolorami dla łatwej identyfikacji oraz rozwinąć, aby wyświetlić szczegółowe informacje.

📌 Przykład: „Sfinalizuj brief kampanii” przepływa w „Potwierdź budżety”, które przepływa w „Zestawienie materiałów”.

Jeśli jedno zadanie nie zostanie wykonane, od razu zobaczysz, które kolejne zadania są tym dotknięte. Albo jak wydłuża się Twoja osia czasu, gdy zadania są dodawane w trakcie kampanii.

Jest to idealne rozwiązanie do zarządzania kampaniami reklamowymi opartymi na AI, w które zaangażowanych jest wiele zespołów (kreatywnych, medialnych, strategicznych), i pozwala wszystkim pozostać na bieżąco.

Opcja 2: Podziel główną oś czasu kampanii według osób przypisanych, kanałów itp.

Skorzystaj z widoku osi czasu, aby wyświetlić najważniejsze informacje i przeglądać zadania w porządku chronologicznym lub alfabetycznym, albo według terminu wykonania lub daty rozpoczęcia.

Chociaż widok ogólny jest świetny dla kierownictwa, poszczególni członkowie zespołu nie muszą widzieć całości. Widok osi czasu ClickUp pozwala podzielić harmonogram według statusu, osoby przypisanej, priorytetu, kanału itp.

Na przykład, filtruj według osób przypisanych, aby każda osoba widziała swój strumień pracy w ramach kampanii. Lub filtruj według statusu, aby zobaczyć osie czasu dla zadań zakończonych, w trakcie i oczekujących na przegląd.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aby uzyskać natychmiastową przejrzystość, przełącz się do widoku kalendarza ClickUp. Widok terminów ułożonych według dni, tygodni lub miesięcy sprawia, że obciążenie pracą wydaje się łatwiejsze do opanowania. Kalendarze te są w pełni interaktywne — jeśli konieczna jest zmiana w przeglądzie zawartości, wystarczy przeciągnąć i upuścić zadanie z piątku na Monday, a Twój zespół zostanie natychmiast powiadomiony. Zobacz wszystkie swoje zadania w jednym miejscu, korzystając z widoku kalendarza w ClickUp.

Krok 4: Przydziel zadania i wykonaj automatyzację cyklu pracy

Zacznij od jasnego podziału obowiązków. Przedstaw wszystkim członkom zespołu ich role i obowiązki, aby ustalić zakres odpowiedzialności.

Zadania ClickUp sprawiają, że jest to dziecinnie proste, umożliwiając dodanie wielu osób przypisanych (o różnych rolach) do zadań kampanii. Na przykład utwórz zadanie ClickUp o tytule „Napisz tekst do posta nr 1 w mediach społecznościowych” i dodaj autora zawartości jako współpracownika oraz redaktora jako recenzenta.

Ujednolicaj przydzielanie zadań, zarządzanie zadaniami i komunikację w zespole dzięki zadaniom ClickUp.

Podziel te zadania na mniejsze podzadania, aby zapewnić uporządkowaną realizację. W miarę wykonywania poszczególnych kroków przez zespół funkcja Rollup wyświetla pasek postępu w czasie rzeczywistym dla zadania nadrzędnego.

Po utworzeniu zadań połącz je z ClickUp Automations + Super Agents, aby zautomatyzować realizację kampanii.

Wyzwalacz aktualizacji działa, gdy zadania przechodzą do kolejnych etapów dzięki automatyzacji ClickUp.

W ClickUp możesz ustawić proste automatyzacje oparte na regułach na dwa sposoby:

Skorzystaj z kreatora automatyzacji typu „przeciągnij i upuść”: zdefiniuj logikę „jeśli/to” za pomocą wyzwalaczy, reguł warunkowych i działań. Na przykład: „Gdy status zmieni się na zakończone, automatycznie przypisz go do redaktora i zaktualizuj status na W trakcie przeglądu”.

Skorzystaj z naszego narzędzia AI: Wykorzystuje technologię przetwarzania języka naturalnego (NLP) do tworzenia automatyzacji. To Wykorzystuje technologię przetwarzania języka naturalnego (NLP) do tworzenia automatyzacji. To narzędzie do automatyzacji marketingu bez kodowania wykonuje za Ciebie żmudną pracę.

W przypadku wieloetapowych, złożonych automatyzacji wdroż Super Agents do swoich cykli pracy marketingowej. Działają one w tle, automatycznie wykonując całe sekwencje bez pomocy ręcznej.

📌 Przykład działania superagenta : Wdroż niestandardowego agenta AI do monitorowania listy „Briefów projektowych”. Agent automatycznie skanuje nowe briefy, tworzy niezbędne podzadania i przypisuje je członkowi zespołu, który ma najwięcej wolnego czasu. Dzięki tym współpracownikom AI Twoja praca toczy się dalej, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.

⭐ Bonus: Aby dowiedzieć się, jak wykorzystać agentów AI do tworzenia zawartości marketingowej, obejrzyj to wideo 👇

📮 ClickUp Insight: 21% osób twierdzi, że ponad 80% swojego dnia pracy poświęca na powtarzalne zadania. Kolejne 20% twierdzi, że powtarzalne zadania zajmują co najmniej 40% ich dnia. To prawie połowa tygodnia pracy (41%) poświęcona na zadania, które nie wymagają zbytniego myślenia strategicznego ani kreatywności (jak np. wysyłanie e-maili z informacjami zwrotnymi 👀).

Krok 6: Monitoruj skuteczność kampanii za pomocą pulpitów nawigacyjnych AI

Pulpity kontrolne oparte na AI zmieniają sposób monitorowania kampanii dzięki analizie danych w czasie rzeczywistym, sugestiom AI, proaktywnym alertom, prognozowaniu trendów i automatyzacji raportowania.

Weźmy na przykład panele ClickUp. Centralizują one wskaźniki wydajności w jednym, spójnym widoku.

Możesz tworzyć widoki dostosowane do ról poszczególnych interesariuszy (np. widok ogólny dla kadry kierowniczej wyższego szczebla; szczegółowe dane na poziomie zadań dla kierowników zarządzania projektami).

Śledź wskaźniki marketingowe i zwrot z inwestycji za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

🚀 Zaleta ClickUp: ClickUp idzie o krok dalej w zakresie raportowania dzięki kartom AI, które oferują inteligentne podsumowania bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym. Połącz swoje pulpity ClickUp z kartami AI, aby automatycznie uzyskać znaczące informacje. Niektóre popularne karty AI, które można wykorzystać w kampaniach reklamowych: AI Brain: Wpisz dowolną podpowiedź, np. „Co blokuje naszą najlepszą kampanię?”. Skanuje zadania, dokumenty, komentarze i pola niestandardowe w poszukiwaniu niestandardowej odpowiedzi, automatycznie odświeżając się po zmianie danych.

Podsumowanie AI: Zapewnia ogólną ocenę stanu zdrowia dla kadry kierowniczej wyższego szczebla i klientów.

Aktualizacja projektu AI: zapewnia szybki (ale na żywo) podgląd postępów wraz ze statusem projektu i przeszkodami.

Dodatkowo mamy też kilka przykładów marketingowych pulpitów nawigacyjnych, które mogą być dla Ciebie inspiracją.

Typowe wyzwania związane z reklamą opartą na AI

Poniżej przedstawiamy pięć typowych wyzwań, przed którymi stają zespoły kreatywne podczas planowania kampanii reklamowych opartych na AI, wraz z prostymi rozwiązaniami:

Typowe wyzwanie Dlaczego tak się dzieje? Jak tego uniknąć? Nadmierne poleganie na AI i automatyzacji Narzędzia AI zapewniają szybkość i wydajność. Gdy kampanie reklamowe zaczną przynosić dobre wyniki, przestaniesz kwestionować działanie systemu. Wprowadź regularne kontrole, podczas których ktoś aktywnie weryfikuje decyzje podejmowane przez AI oraz wyniki kampanii reklamowych. Tworzenie zawartości ogólnej Niejasne podpowiedzi, stronniczość danych szkoleniowych i niekompletne instrukcje obniżają jakość wyników AI. Pisz jasne podpowiedzi, poparte pełnym kontekstem lub niezbędnymi wytycznymi. Powtarzaj, aż uzyskasz właściwy efekt. Równowaga między ludzką kreatywnością a AI Najczęściej spotyka się to w agencjach reklamowych, gdzie presja tworzenia nowych projektów zmusza projektantów do maksymalnego wykorzystania technologii AI. Tracą oni kontakt z ludzką kreatywnością i zaczynają ślepo ufać wynikom generowanym przez AI. Określ granice wykorzystania AI w swoich kreatywnych reklamach. Na przykład, używaj AI do uzyskiwania wglądu i tworzenia różnych wersji zasobów, ale pozostaw główny kierunek kreatywny ludziom. Rozrost narzędzi AI Zespoły stosują oddzielne narzędzia AI do różnych zadań — tworzenia zawartości, zarządzania projektami, analiz itp. Razem tworzą one fragmentaryczne cykle pracy. Podejdź świadomie do wyboru kreatywnych narzędzi AI. Zastanów się, gdzie potrzebujesz AI, i zainwestuj w narzędzia, które oferują wiele funkcji AI w jednym miejscu. (Na przykład ClickUp!)

📚 Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia AI dla firm konsultingowych

Zanim zakończymy, mamy dla Ciebie małą niespodziankę. 🎁

Przygotowaliśmy krótką (ale bardzo pomocną) listę narzędzi i szablonów, które nadadzą strukturę Twoim kampaniom AI i pomogą Ci lepiej planować.

1. Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp

Zarządzaj kampaniami reklamowymi od początku do końca za pomocą oprogramowania ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi.

Oprogramowanie PM ClickUp dla zespołów marketingowych to kompleksowe hub kampanii reklamowych opartych na AI. Stanowi ono jedyne źródło informacji o całym cyklu życia kampanii:

Strategiczne tworzenie pomysłów: Wykorzystaj ClickUp Brain do dogłębnych badań rynku oraz Tablice do wspólnego tworzenia map myśli w czasie rzeczywistym.

Elastyczna realizacja: przypisuj własność do zadań i korzystaj z hierarchii (przestrzenie, foldery i listy), aby utrzymać porządek w złożonych kampaniach globalnych.

Efektywność operacyjna: Wdrażaj automatyzację i agentów AI, aby uporać się z uciążliwymi zadaniami administracyjnymi.

Pełna widoczność lejka sprzedażowego: monitoruj wyniki na żywo za pomocą pulpitów nawigacyjnych i zarządzaj pętlami informacji zwrotnych dotyczących kreacji dzięki wbudowanym narzędziom do sprawdzania.

Natychmiastowa współpraca: wyeliminuj wewnętrzne łańcuchy e-maili, przenosząc wszystkie dyskusje dotyczące kampanii do wyeliminuj wewnętrzne łańcuchy e-maili, przenosząc wszystkie dyskusje dotyczące kampanii do czatu ClickUp.

Platforma łączy wszystkie narzędzia potrzebne do zarządzania kampaniami AI na każdym etapie, dla wszystkich profesjonalistów. Co więcej, aby korzystać z ClickUp, nie potrzebujesz nawet wiedzy specjalistycznej ani technicznej na temat sztucznej inteligencji. Jest super intuicyjny!

💡Porada dla profesjonalistów: Oto jak nasze zespoły w ClickUp planują swoje kampanie marketingowe od początku do końca. Posłuchajcie Mike'a, jednego z naszych inżynierów ds. rozwiązań strategicznych. 👇🏼

📚 Czytaj więcej: Twój przewodnik po zarządzaniu projektami dla marketerów

2. Jasper AI

Jasper jest używany przez copywriterów, którzy chcą skalować zawartość bez utraty duszy marki. Jest to silnik zorientowany na konwersję, który generuje teksty reklamowe, nagłówki i strony docelowe dostosowane do konkretnego głosu marki.

Po wprowadzeniu briefu kreatywnego Jasper może w ciągu kilku sekund wygenerować dziesiątki wariantów A/B — idealnych do szybkiego testowania.

3. Platforma marketingowa Google (GMP)

Dla marek, które wydają duże kwoty na płatne media, platforma Google Marketing Platform stanowi złoty standard w zakresie ujednoliconego zakupu i pomiaru reklam. Łączy ona Search Ads 360 z Display & Video 360, zapewniając całościowy obraz ścieżki klienta.

Wykorzystaj je, aby dokładnie zidentyfikować, gdzie występują spadki i które kombinacje kreacji generowanych przez AI zapewniają najwyższy zwrot z inwestycji.

📚 Więcej informacji: Najlepsze narzędzia AI do obsługi klienta

🧠 Ciekawostka: 1 lipca 1941 r. podczas meczu baseballowego pomiędzy Brooklyn Dodgers a Philadelphia Phillies wyemitowano pierwszą legalną reklamę telewizyjną w Stanach Zjednoczonych. Była to reklama zegarków Bulova. Trwała 10 sekund i pokazywała zegarek nad mapą Stanów Zjednoczonych z głosem lektora: „Ameryka działa zgodnie z czasem Bulova”. Całkowity koszt czasu antenowego? Dziewięć dolarów.

Szablony do planowania kampanii

Oto nasza lista gotowych szablonów, dzięki którym Twoja kampania przejdzie od pomysłu do uruchomienia 10 razy szybciej:

1. Szablon reklamy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Szablon ClickUp Advertisement pomaga w śledzeniu statusu materiałów marketingowych od momentu powstania koncepcji do finalizacji.

Szablon reklamowy ClickUp to gotowy plan działania umożliwiający płynne prowadzenie kampanii marketingowych w mediach cyfrowych. Umieść go w swoim obszarze roboczym ClickUp, a natychmiast utworzy on dedykowaną listę z wszystkimi wstępnie skonfigurowanymi elementami potrzebnymi do realizacji cykli pracy związanych z kampaniami reklamowymi.

Ten szablon umożliwia:

Śledź każdy zasób przez cały cykl życia za pomocą niestandardowych statusów, takich jak Nowe zapytanie, Badania, Wdrożenie, Aktywne i Zakończone.

Zdefiniuj i zapisz kluczowe dane kampanii, korzystając z ponad 10 pól niestandardowych, w tym przydzielonego budżetu, platformy, grupy docelowej i innych.

Wizualizuj swoją pracę przez obiektyw, który ma największe znaczenie, korzystając z siedmiu niestandardowych widoków.

2. Szablon planu kampanii ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przygotuj, zorganizuj i zrealizuj swój plan kampanii, korzystając z szablonu planu kampanii ClickUp.

Nie wiesz, od czego zacząć planowanie kampanii reklamowej?

Skorzystaj z szablonu planu kampanii ClickUp, aby w ciągu kilku minut uruchomić swoją maszynę reklamową opartą na AI. Pomoże Ci on wyznaczyć cele dla kolejnej kampanii, przekazać zadania i cele, śledzić postępy oraz mierzyć ogólne powodzenie.

Szablon umożliwia:

Twórz niestandardowe statusy, aby monitorować stan całej kampanii, od pomysłu po optymalizację.

Skorzystaj z pól niestandardowych, takich jak „Kierownik kampanii”, „Typ kampanii”, „Przydzielony budżet”, „Pozostały budżet” itp., aby dodać więcej szczegółów dotyczących swoich kampanii.

Przełącz się na opcjonalne widoki niestandardowe, takie jak Lista, Gantt, Obciążenie pracą itp., aby lepiej wizualizować swoją kampanię z maksymalną elastycznością.

⚡ Archiwum szablonów: Doskonałe szablony reklamowe pozwalające zmaksymalizować zasięg

Zaplanuj swoją kolejną kampanię reklamową opartą na AI za pomocą ClickUp.

Jeśli istnieje jedna wspólna kluczowa obserwacja dotycząca wszystkich kampanii reklamowych o powodzeniu opartych na AI, to jest to:

AI nie tworzy kampanii. Robią to ludzie.

Oczywiście, przyspiesza to pracę, zmniejsza obciążenie umysłowe i zapewnia wsparcie dla procesów twórczych.

Ostatecznie jednak to Ty dysponujesz wysokim poziomem oceny sytuacji, inteligencją emocjonalną i unikalną perspektywą niezbędną do tego, aby marka naprawdę trafiła do odbiorców.

ClickUp został zaprojektowany, aby przywrócić tę równowagę. Automatyzuje powtarzalne zadania i sprawia, że Twoje miejsce pracy staje się niezwykle wydajne, dzięki czemu możesz skupić się na tworzeniu spersonalizowanych kampanii, które nigdy nie chybiają celu.

Chcesz zobaczyć, jak to działa, i przyspieszyć rozwój swojej firmy? Zarejestruj się w ClickUp już dziś.

Często zadawane pytania (FAQ)

Musisz opanować technikę prompt engineering — umiejętność przekazywania AI jasnych, konkretnych instrukcji, aby uzyskać wysokiej jakości wyniki. Równie ważne jest posiadanie silnego zmysłu redakcyjnego, ponieważ nie jesteś już tylko twórcą, ale kimś, kto filtruje i udoskonala wyniki AI.

AI w reklamie automatyzuje zadania wymagające dużej ilości pracy, takie jak tworzenie różnych wersji reklam dla różnych platform lub segmentów (np. dla starszych lub młodszych odbiorców, lokalnych lub międzynarodowych). Jest również wykorzystywana jako generator zawartości do tworzenia zasobów na dużą skalę i omijania powolnych sesji burzy mózgów. Za kulisami AI wykorzystuje analitykę predykcyjną do zrozumienia wyników z przeszłości, danych konsumenckich i trendów rynkowych. Na tej podstawie podpowiada najlepszą decyzję zapewniającą optymalną skuteczność kampanii.

Kluczowe wyzwania związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w reklamie obejmują nadmierne poleganie na sztucznej inteligencji i automatyzacji, tworzenie ogólnych lub nieaktualnych treści, równoważenie ludzkiej kreatywności z działaniami marketingowymi opartymi na sztucznej inteligencji oraz rozprzestrzenianie się narzędzi AI.