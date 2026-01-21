Najlepsze przykłady podpowiedzi ElevenLabs do tworzenia zawartości audio

Sztuczna inteligencja AI nigdy nie była tak dostępna.

Obecnie każdy może wkleić tekst do narzędzia takiego jak ElevenLabs i uzyskać nagranie lektorskie. Jednak jeśli spróbowałeś tego raz, wiesz, że samo wklejenie tekstu i przesunięcie kilku suwaków w zakładce nie zapewni Ci dźwięku studyjnej jakości, który faktycznie brzmi jak ludzki głos.

Podobnie jak w przypadku każdego narzędzia AI, kluczem do uzyskania profesjonalnych nagrań lektorskich, angażujących podcastów i realistycznych głosów (dzięki ElevenLabs) jest sposób, w jaki udzielasz podpowiedzi.

Przeprowadziliśmy kilka testów i zebraliśmy 40 podpowiedzi ElevenLabs, które pozwolą Ci od razu rozpocząć pracę.

Czym jest ElevenLabs?

ElevenLabs to platforma głosowa oparta na AI, która zamienia tekst na realistyczny dźwięk w ponad 50 językach. Jest przeznaczona dla twórców, producentów i programistów, którzy potrzebują intuicyjnych, zaawansowanych narzędzi do generowania profesjonalnej zawartości głosowej na dużą skalę.

Od audiobooków po reklamy, podcasty i gry — oto co możesz zrobić dzięki ElevenLabs ⭐

Modyfikacja głosu : przekształcaj głosy, izoluj wokale od szumów tła lub klonuj i projektuj niestandardowe głosy od podstaw.

Postaci niestandardowe : Twórz od podstaw unikalne głosy dla postaci z gier wideo, lektorów audiobooków lub postaci związanych z marką.

Agenci konwersacyjni : wdrażaj asystentów AI, którzy obsługują interakcje głosowe w czasie rzeczywistym, używając naturalnych wzorców mowy.

Efekty dźwiękowe i muzyka : Twórz dźwięki otoczenia, przejścia lub tło audio bez tradycyjnego nagrywania.

Wielojęzyczne dubbingowanie : Przetłumacz istniejący dźwięk na różne języki, zachowując oryginalny głos lektora.

Dostosuj tekst do audio : zsynchronizuj transkrypcje z istniejącymi nagraniami, aby uzyskać precyzyjną edycję i napisy.

Generowanie obrazów i wideo: Twórz zawartość wizualną, eksperymentując z różnymi : Twórz zawartość wizualną, eksperymentując z różnymi podpowiedziami obrazów AI (w trybie beta od stycznia 2026 r.).

Czym są podpowiedzi ElevenLabs?

Podpowiedzi ElevenLabs to zestawy instrukcji, które wprowadzasz, aby pokierować i wygenerować pożądany wynik w ElevenLabs. Możesz kontrolować wynik poprzez:

Wprowadzanie podpowiedzi tekstowych, które szczegółowo opisują dialogi, kontekst narracyjny, sygnały emocjonalne, etykiety fonetyczne, a nawet opisy efektów dźwiękowych.

Przesyłanie referencyjnych próbek audio do klonowania głosu lub remiksowania

Wybieranie gotowych głosów z biblioteki głosów

Eksperymentuj z ustawieniami stabilności i kreatywności, aby dopracować niuanse głosowe.

Twórcy pracujący z agentami głosowymi mogą również tworzyć schematy instrukcji, definiując podstawową osobowość, rolę, zasady i zachowania konwersacyjne AI. Ten system podpowiedzi zapewnia spójne odpowiedzi (głos, tonacja) zgodne z wymaganiami Twojej marki.

🧠 Ciekawostka: Pierwsza maszyna do syntezy mowy została zbudowana w 1791 roku przez Wolfganga von Kempelena. Wykorzystywała ona miechy, stroiki i skórzane rurki do naśladowania anatomii ludzkiego głosu, wytwarzając niesamowite, przypominające gwizdy dźwięki, które ledwo przypominały rzeczywistą mowę.

Jak pisać skuteczne podpowiedzi ElevenLabs

Skuteczne podpowiedzi to sztuka równoważenia szczegółów opisowych z jasnością. Im więcej informacji podasz narzędziom AI (ton, emocje, akcent i styl wypowiedzi), tym bardziej wynik będzie zbliżony do Twojej wizji.

Oto ściągawka, z której możesz skorzystać podczas tworzenia podpowiedzi ElevenLabs 👇

1. Pisz podpowiedzi w stylu narracyjnym

Wprowadź tekst, który chcesz przekształcić w mowę, i użyj etykiet audio (w całym tekście), aby kształtować sposób dostarczania wyników.

Możesz użyć kombinacji etykiet audio, takich jak:

Etykiety Co robi Przykład Przykład zastosowania Tagi emocji Te etykiety ustawiają emocjonalny ton głosu. [śmiech], [głośniejszy śmiech], [zaczyna się śmiać], [sapanie], [smutek], [gniew], [radość], [smutek] [smutny] Tej nocy nie mogłem zasnąć. Efekty dźwiękowe Dodaj dźwięki otoczenia i efekty [strzał], [oklaski], [klaskanie], [eksplozja], [połykanie], [łykanie] [oklaski] Dziękujemy wszystkim za przybycie! [strzał] Co to było? Etykiety związane z głosem Określa ton, intensywność wykonania i reakcje ludzkie. [szepcze][wzdycha], [wydycha], [sarkastyczny], [ciekawy], [podekscytowany], [płacze], [parska], [złośliwie] [szepcze] Nie pozwól im cię usłyszeć. Unikalne i specjalne etykiety Eksperymentalne etykiety do kreatywnych zastosowań [silny francuski akcent] [silny francuski akcent] Takie jest życie, mój przyjacielu — nie możesz kontrolować wszystkiego.

Możesz umieścić etykiety audio w dowolnym miejscu skryptu (i w dowolnej kombinacji), aby kształtować sposób jego realizacji. Eksperymentuj z opisowymi stanami emocjonalnymi i działaniami, aby odkryć, co sprawdza się w Twoim konkretnym przypadku.

Pamiętaj, że struktura tekstu ma duży wpływ na wynik w modelach głosowych AI. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj naturalnych wzorców mowy, poprawnej interpunkcji i jasnego kontekstu emocjonalnego.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Automatycznie generuj odpowiednie etykiety audio dla wprowadzonego tekstu, klikając przycisk „Ulepsz”.

2. Dodaj wytyczne dotyczące normalizacji

Modele AI, zwłaszcza te mniejsze, szkolone na ograniczonych danych, mają trudności z obsługą złożonych typów danych, takich jak numery telefonów, kody pocztowe, adresy e-mail i URL.

W takich przypadkach dodaj do podpowiedzi instrukcje normalizacji. Określ, w jaki sposób tekst ma być odczytywany na głos.

Oto kilka przykładów normalizacji i sposobów ich strukturyzacji w podpowiedzi:

Wprowadź Tye Typ danych wejściowych Typ wyjściowy Liczba porządkowa 123 Sto dwadzieścia trzy Liczba porządkowa 2. Drugi Wartości pieniężne 45,67 USD Czterdzieści pięć dolarów i sześćdziesiąt siedem centów Cyfry rzymskie XIV Czternaście (lub „czternaste”, jeśli jest to tytuł) Popularne skróty Dr Ave. St. DoctorAvenueStreet (ale „St. Patrick” powinno pozostać) Adresy URL elevenlabs. io/dokument eleven labs dot io slash dokumenter Data 01/02/2023 Drugi stycznia, dwa tysiące dwadzieścia trzy lub pierwszy lutego, dwa tysiące dwadzieścia trzy (w zależności od lokalizacji) Czas 14:30 Dwie trzydzieści po południu Numer telefonu 123-456-7890 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, zero

3. Dodaj wskazówki dotyczące fonetyki i tempa

Użyj znaczników przerw, pisowni fonetycznej i znaków interpunkcyjnych, aby pokierować sposobem, w jaki AI odczytuje Twój scenariusz.

Tagi przerwy dodają pauzy między frazami lub zdaniami. Jest to przydatne w celu uzyskania efektu dramatycznego, naturalnego przepływu rozmowy lub dania słuchaczom czasu na przetworzenie informacji.

Na przykład:

Chwileczkę, niech pomyślę. „ ” „W porządku, mam.

Należy jednak pamiętać, że interpunkcja ma znaczący wpływ na brzmienie w ElevenLabs:

Dodaj myślniki (- lub —) dla krótkich pauz lub wielokropki (…) dla niepewnych tonów.

Wielkie litery zwiększają nacisk na określone słowa.

Standardowa interpunkcja zapewnia naturalny rytm mowy i punkty oddechu.

Oprócz synchronizacji czasowej musisz również kontrolować sposób wymawiania określonych słów. Kontrola fonetyczna pomaga dopracować wymowę nazw postaci, terminów związanych z marką lub żargonu technicznego. Eksperymentuj z alternatywnymi pisowniami lub przybliżeniami fonetycznymi, aby określić, jak powinny brzmieć określone słowa.

📌 Na przykład:

Nike: NYE-kee

GIF: JIF lub GIF (w zależności od preferencji)

Porsche: POR-shuh

Możesz również użyć etykiet fonemicznych, aby uzyskać precyzyjną kontrolę nad międzynarodowym alfabetem fonetycznym (IPA):

Nike

Lub etykiety Alias do prostszego przepisywania fonetycznego:

SQLite → „S-Q-L-ite” lub „sequel-ite”

Studio i Dubbing Studio w ElevenLabs umożliwiają również tworzenie i przesyłanie słownika wymowy. Pozwala to zaoszczędzić czas, jeśli pracujesz z powtarzającymi się nazwami marek lub terminami technicznymi w wielu projektach.

3. Wybierz głos i zmodyfikuj ustawienia głosu

Wybierz głos z biblioteki głosów ElevenLabs. Znajdziesz tam ponad 5000 opcji, w tym gotowe głosy, profesjonalne klony głosów i niestandardowe głosy postaci w ponad 32 językach i akcentach.

Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć głosy według nazwy, słowa kluczowego lub ID głosu. Aby zawęzić wyniki, możesz również zastosować filtry.

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego głosu w bibliotece, stwórz go za pomocą funkcji Voice Design. Szczegółowe parametry, takie jak wiek, płeć, ton, akcent, tempo, emocje i styl, pozwalają uzyskać dokładniejsze i bardziej zróżnicowane wyniki.

Oto ściągawka, której możesz użyć do opisania tych parametrów:

Parametr Słowa opisowe Jakość dźwięku Dźwięk o niskiej jakościSłaba jakość dźwiękuBrzmi jak wiadomość głosowaStłumiony i odległyJak na starym magnetofonie Wiek Nastolatek/młody dorosły/osoba w wieku 20–30 lat/osoba w wieku 40 lat/osoba starsza/osoba w wieku 80 lat Ton/barwa głosu Głęboki/niskiGładki/bogatyChrapliwy/szorstkiNosowy/przenikliwyPowietrzny/oddechowyDźwięczny/rezonujący Akcent Silny francuski akcent Lekki południowy akcent Silny akcent wschodnioeuropejski Wyraźny brytyjski akcent

📌 Przykład: Energiczna komentatorka sportowa z silnym brytyjskim akcentem, która z pasją relacjonuje przebieg meczu piłki nożnej w bardzo szybkim tempie. Jej głos jest żywy, entuzjastyczny i całkowicie zanurzony w akcji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ikon typów głosów, aby szybko zidentyfikować jakość i źródło każdego głosu w bibliotece: Żółty znacznik : Profesjonalny klon głosu

Czarny haczyk : wysokiej jakości profesjonalny klon głosu

Ikona błyskawicy : Natychmiastowe klonowanie głosu

Ikona || : domyślny głos ElevenLabs

Brak ikony: Głos utworzony za pomocą Voice Design za pośrednictwem ElevenLabs

4. Wybierz model mowy

ElevenLabs oferuje wiele modeli mowy zoptymalizowanych pod kątem różnych zastosowań i wyników. Niektóre z nich kładą nacisk na naturalne emocje i ekspresję, podczas gdy inne skupiają się na szybkości, stabilności lub wydajności w czasie rzeczywistym.

Oto zestawienie flagowych modeli TTS (tekst-do-głosu), STT (Speech-to-text) i muzycznych:

Model Najlepsze dla Przykłady zastosowań Eleven V3 (Alpha) Generowanie mowy podobnej do ludzkiej i ekspresyjnej Dyskusje postaci, produkcja audiobooków, emocjonalne dialogi Eleven Multilingual v2 Realistyczne głosy z bogatą ekspresją emocjonalną Nakładki głosowe postaci, wideo korporacyjne, materiały e-learningowe, projekty wielojęzyczne Eleven Flash v2. 5 Ultraszybki model zoptymalizowany do użytku w czasie rzeczywistym Agenci głosowi i chatboty działające w czasie rzeczywistym, interaktywne aplikacje, masowa konwersja tekstu na mowę Eleven Turbo v2. 5 Wysokiej jakości model o niskim opóźnieniu, zapewniający dobrą równowagę między jakością a szybkością. Tak samo jak Flash v2. 5, ale gdy chcesz poświęcić opóźnienie na rzecz wyższej jakości generowania głosu. Scribe v1 Najnowocześniejsze rozpoznawanie mowy Dokumentacja spotkań, przetwarzanie i analiza audio, transkrypcja Scribe v2 Realtime Rozpoznawanie mowy w czasie rzeczywistym Transkrypcje spotkań na żywo, rozmowy na żywo (agenci AI), transkrypcje wielojęzyczne w ponad 99 językach. Muzyka Twórz muzykę za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym w dowolnym stylu. Ścieżki dźwiękowe do gier, tła do podcastów, muzyka w tle do marketingu

Dopasowanie modelu do rodzaju projektu zapewnia najlepszą równowagę między jakością a wydajnością.

5. Generuj i powtarzaj

W przypadku złożonych, bogatych emocjonalnie tekstów zamienianych na mowę nie należy umieszczać wszystkiego w jednej podpowiedzi. Użyj łańcucha podpowiedzi, aby generować efekty dźwiękowe lub mowę w segmentach, a następnie połącz je za pomocą oprogramowania do edycji audio, aby uzyskać bardziej złożone kompozycje.

Powtarzaj wyniki, dostosowując opisy, etykiety lub wskazówki emocjonalne. Niewielkie zmiany często mogą prowadzić do radykalnej zmiany jakości wyników.

Dołącz do społeczności ElevenLabs Discord , aby znaleźć wskazówki dotyczące cyklu pracy, strategie projektowania głosu i rzeczywiste przykłady tego, co się sprawdza.

Przejrzyj ich bibliotekę audio AI i zapoznaj się z głosami podobnymi do tych, które tworzysz.

Zapoznaj się z dokumentacją ElevenLabs , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej funkcji, podpowiedzi dotyczące najlepszych praktyk, praktycznych zastosowań, przewodników API i przykładów wdrożeń technicznych.

Eksperymentuj z kontrolkami prędkości, stabilności i podobieństwa , aby dostosować spójność głosu i sposób jego przekazywania w różnych typach zawartości.

Zapisz ID głosu, model, ustawienia i dokładne sformułowania w dokumencie podpowiedzi, aby móc powielać sukcesy w różnych projektach.

⭐ Pamiętaj: Kolejność ważności podpowiedzi jest następująca: wybór głosu, wybór modelu, a następnie ustawienia głosu. Wszystkie te elementy i ich kombinacje mają wpływ na wynik.

📮ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety korzysta z asystentów głosowych (4%) lub automatycznych agentów (6%) w aplikacjach AI, podczas gdy 62% preferuje narzędzia konwersacyjne AI, takie jak ChatGPT i Claude. Niższe wykorzystanie asystentów i agentów może wynikać z faktu, że narzędzia te są często zoptymalizowane pod kątem konkretnych zadań, takich jak obsługa bez użycia rąk lub określone cykle pracy. ClickUp oferuje najlepsze z obu światów. ClickUp Brain służy jako konwersacyjny asystent AI, który może pomóc Ci w szerokim zakresie sytuacji. Z drugiej strony, agenci oparci na sztucznej inteligencji w kanałach ClickUp Chat mogą odpowiadać na pytania, segregować problemy, a nawet wykonywać określone zadania!

Najlepsze podpowiedzi ElevenLabs dla różnych zastosowań

ElevenLabs to hub zaawansowanych funkcji generowania głosu. Samo zapoznanie się z dokumentacją lub przewodnikami dotyczącymi tworzenia podpowiedzi nie wystarczy, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Wypróbuj różne modele i samodzielnie generuj głosy i dźwięki, aby zrozumieć, co działa najlepiej.

Pokażemy Ci, jak możesz wykorzystać różne możliwości ElevenLabs w różnych przypadkach użycia dzięki tym podpowiedziom:

Podpowiedzi ElevenLabs dotyczące zamiany tekstu na mowę

1. Ekspresyjny monolog

OK, nie uwierzysz w to. Wiesz, jak bardzo utknąłem przy tej krótkiej opowieści? Na przykład, wpatrując się w ekran przez GODZINY i nic nie robiąc? [frustrujące westchnienie] Byłem naprawdę bliski wyrzucenia tego wszystkiego do kosza. Zacznij od nowa. Prawdopodobnie się poddasz. Ale wtedy! Wczoraj wieczorem po prostu rysowałem, nawet o tym nie myśląc, prawda? I wtedy do głowy przyszło mi jedno krótkie zdanie. Po prostu... zupełnie niespodziewanie. Początkowo nie chodziło nawet o fabułę. Ale potem wpisałem to, żeby sprawdzić. I to było jak... otwarcie śluz! Nagle dokładnie wiedziałem, dokąd powinna zmierzać postać i jak powinno wyglądać zakończenie... Wszystko po prostu ZASKOCZYŁO. [radosny okrzyk] Nie spałem do około 3 nad ranem, pisząc jak szalony. Nie zatrzymałem się nawet na kawę! [śmiech] I to jest... To jest DOBRE! Naprawdę dobre. Teraz wydaje się to takie... zakończone, rozumiesz? Jakby w końcu miało duszę.

2. Dynamiczne i pełne humoru

[śmiech] No dobrze... chłopaki – chłopaki. Poważnie. [wydycha powietrze] Czy możesz uwierzyć, jak realistycznie to teraz brzmi? [histeryczny śmiech] To znaczy, O MÓJ BOŻE... to jest tak dobre. W starym modelu nie byłoby to możliwe do zrobienia. Na przykład: [pauza] czy możesz zmienić mój akcent w starym modelu? [lekceważąco] Nie sądziłem. [podekscytowany] Ale teraz możesz! Sprawdź to… [urocze] Teraz będę mówić z francuskim akcentem. I między nami mówiąc… [szepcze] Nie wiem, jak to zrobić. [radosny] Ok. Zaczynam. [silny francuski akcent] „Takie jest życie, mój przyjacielu — nie możesz kontrolować wszystkiego.

3. Dialog wielu mówców z nakładającymi się czasami

Mówca 1: [zaczyna mówić] Pomyślałem, że moglibyśmy... Mówca 2: [wtrącając się] — przetestować nasze nowe funkcje synchronizacji? Mówca 1: [zaskoczony] Dokładnie! Jak to zrobiłeś? Mówca 2: [nakładające się] —wiesz, o czym myślałeś? Trafiony, zatopiony! Mówca 1: [pauza] Przepraszam, proszę kontynuować. Mówca 2: [ostrożnie] Dobrze, więc jeśli oboje spróbujemy mówić w tym samym czasie... Mówca 1: [nakładające się głosy] — prawdopodobnie zawiesimy system! Mówca 2: [w panice] Czekaj, czy my się rozbijamy? Nie wiem, czy to funkcja, czy... Mówca 1: [przerywając, a następnie nagle zatrzymując się] Bug! …Czy znowu cię przerwałem? Mówca 2: [wzdychając] Tak, ale szczerze mówiąc? To całkiem fajna zabawa. Mówca 1: [złośliwie] Wyścig do następnego zdania! Mówca 2: [śmiech] Na pewno coś zepsujemy!

4. Komedia glitchowa z wieloma mówcami

Mówca 1: [nerwowo] Więc... Być może próbowałem samodzielnie debugować podczas generowania tekstu na mowę. Mówca 2: [zaniepokojony] Nie, nie! To jak wykonywanie operacji na sobie samym! Mówca 1: [nieśmiało] Myślałem, że potrafię wykonywać wiele zadań jednocześnie! Teraz mój głos ciągle się zacina w połowie zdania... [robotyczny głos] TENCE. Mówca 2: [tłumiąc śmiech] Och, wow, naprawdę się załamałeś. Mówca 1: [frustrowany] Jest coraz gorzej! Za każdym razem, gdy ktoś zadaje pytanie, odpowiadam... [binarny sygnał dźwiękowy] 010010001! Mówca 2: [śmiejąc się] Mówisz w systemie binarnym! To naprawdę imponujące!

5. [pracownik obsługi klienta] Dziękujemy za telefon. Całkowicie rozumiem Twoją frustrację i jestem tutaj, aby pomóc Ci jak najszybciej rozwiązać ten problem. Zacznijmy od podania numeru Twojego konta.

6. [przyjazny instruktor] Pokażę Ci, jak proste to jest. [odgłos kliknięcia] Widzisz ten przycisk? Jedno kliknięcie i zobacz, co się stanie. [zaskoczony] Wszystko synchronizuje się automatycznie na wszystkich Twoich urządzeniach. Bez ręcznego przesyłania, bez zamieszania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W przypadku podpowiedzi dla wielu mówców przypisz każdemu z nich odrębny głos z biblioteki głosów, aby stworzyć realistyczne rozmowy.

Podpowiedzi dotyczące emocji ElevenLabs

7. [nerwowo] Nie mogę uwierzyć, że zamierzam to zrobić. [głęboki wydech] Dobra, nie ma mowy. [lekko drżący głos] Życz mi powodzenia.

8. [rozradowany] Udało się! [śmiech] Nie mogę... Naprawdę nie mogę uwierzyć, że nam się to udało! [głos załamuje się z emocji] To jest Wszystko.

9. [wyczerpany] Nie spałem od trzydziestu sześciu godzin. [wzdycha ciężko] Mój mózg jest jak papka, a oczy nie chcą mi się otworzyć.

10. [wściekły] Miałeś jedno zadanie. JEDNO. [podnosząc głos] I jakoś udało ci się nawet to zepsuć. Niewiarygodne.

11. [ze złamanym sercem] Oni odeszli. [drżącym głosem] Po prostu tak odeszli, a ja... [przełyka ślinę] Nie wiem, co teraz zrobić.

12. [przerażony] Słyszałeś to? [szepcze gorączkowo] Coś tu z nami jest. Musimy stąd uciekać. Natychmiast.

13. [złośliwie] Chcesz poznać sekret? [cichy śmiech] Obiecujesz, że nikomu nie powiesz? To będzie naprawdę fajne.

14. [zniesmaczony] To jest… [lekko się krztusi] to najbardziej obrzydliwa rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Zabierz to ode mnie.

15. [z ulgą] To już koniec. [wydycha drżącym głosem] W końcu, po tak długim czasie, to naprawdę koniec. [śmieje się cicho] Mogę znowu oddychać.

👀 Czy wiesz, że... Chociaż modele AI mogą klonować dowolny głos z zaskakującą precyzją, może to mieć konsekwencje prawne. Scarlett Johansson zgłosiła OpenAI problemy prawne dotyczące głosu „Sky” w ChatGPT, twierdząc, że brzmi on podejrzanie podobnie do jej głosu. OpenAI następnie usunęło ten głos.

Podpowiedź muzyczna ElevenLabs

16. Ścieżka dźwiękowa do reklamy wysokiej klasy tuszu do rzęs. Optymistyczna i dopracowana. Tylko lektor. Scenariusz zaczyna się od: „Przedstawiamy najbardziej zwiększający objętość tusz do rzęs”. Na końcu należy zrobić wzmiankę o nazwie marki „X”.

17. Epic orkiestrowa kompozycja z podniosłymi smyczkami, triumfalnymi instrumentami dętymi blaszanymi i grzmiącymi kotłami. Kinowa i heroiczna, budująca potężną kulminację.

18. Stwórz intensywny, szybki utwór elektroniczny do sceny z gry wideo, która wywołuje wysoki poziom adrenaliny. Użyj energicznych arpeggiów syntezatora, mocnych bębnów, zniekształconego basu, efektów glitch i agresywnych tekstur rytmicznych. Tempo powinno być szybkie, 130–150 uderzeń na minutę, z rosnącym napięciem, szybkimi przejściami i dynamicznymi wybuchami energii.

19. Napisz surowy, pełen emocji utwór, który łączy alternatywne R&B, surowy soul, indie rock i folk. Piosenka powinna nadal brzmieć jak spontaniczne, emocjonalne wykonanie na żywo, nagrane za jednym razem.

20. Minimalistyczna ballada fortepianowa z rzadkimi notatkami i długimi pauzami. Emocjonalnie wrażliwa, każda notatka zawieszona w ciszy.

💡 Porada dla profesjonalistów: Aby uzyskać większą kontrolę nad tworzeniem ścieżek, użyj podpowiedzi o celach i struktury: W przypadku wokali użyj przed opisem wokalu słowa „a cappella” (np. „a cappella female vocals”, „a cappella male chorus”).

Użyj słowa „solo” przed nazwą instrumentu (np. „solo na gitarze elektrycznej”, „solo na fortepianie w tonacji C-moll”).

Podpowiedzi dotyczące projektowania głosu ElevenLabs

21. Fantastyczna postać czarodzieja, mężczyzna bez wieku. Głęboki, mistyczny głos z teatralną powagą. Powolne, przemyślane tempo, jakby każde słowo miało starożytną wagę.

22. Komentator sportowy, mężczyzna, około 40 lat. Energiczny, dynamiczny głos, który dramatycznie się podnosi i opada. Szybki, z lekkim chrypką spowodowaną wieloletnim krzyczeniem.

23. Zaprawiony w bojach samuraj o głębokim, chrapliwym głosie i wyraźnym japońskim akcencie. Mówi z umiarkowaną powściągliwością, każde słowo jest przemyślane i wyważone, a jego głos emanuje spokojną autorytetem.

24. Przerażająca, stara i wynędzniała czarownica, która jest podstępna i groźna. Ma chrapliwy, ostry, przenikliwy, wysoki głos, którym chichocze.

25. Niski, szeptany i zdecydowany głos kobiety z silnym francuskim akcentem, chłodny, opanowany i uwodzicielski, z nutką tajemniczości.

🧠 Ciekawostka: 50% twórców zawartości regularnie wykorzystuje głosy AI w wideo, podcastach i reklamach. Jednak porównując bezpośrednio próbki, 73% słuchaczy nadal preferowało narrację ludzką, co dowodzi, że autentyczność emocjonalna pozostaje niezastąpiona w zawartości głosowej.

Podpowiedzi dotyczące efektów dźwiękowych ElevenLabs

26. Wiatr szumiący wśród drzew, a następnie szelest liści.

27. Szybkie pękanie folii bąbelkowej, a następnie cisza.

28. Kroki na żwirze, a następnie otwierają się metalowe drzwi.

29. Papier jest powoli gnieciony, a następnie rozrywany na pół ostrym ruchem.

30. Szklana butelka tocząca się po betonie, zwalniająca, aż się zatrzymuje.

31. Deszcz bębniący o blaszany dach, stopniowo nasilający się do ulewy.

32. Sporadyczny lekki wiatr szeleszczący liśćmi na zewnątrz.

33. Spokojna i relaksująca atmosfera sprzyjająca zasypianiu i odpoczynkowi.

34. Dźwięk stereo, wysoka jakość, bez grzmotów, bez nagłych głośnych dźwięków, płynna pętla.

35. Fale oceanu rozbijające się o skały, krzyki mew w oddali.

👉 Wypróbuj to: Typowe terminy, które wzbogacą Twoje podpowiedzi dotyczące efektów dźwiękowych: Ambience : dźwięki otoczenia w tle, które tworzą atmosferę i przestrzeń.

One-shot : pojedynczy, niepowtarzalny dźwięk

Pętla : powtarzanie fragmentu audio

Stem : Wyizolowany komponent audio

Braam: Potężny, dźwięczny motyw filmowy sygnalizujący epickie lub dramatyczne momenty, często spotykany w zwiastunach filmowych.

Podpowiedzi ElevenLabs dotyczące tworzenia agentów

Skuteczne podpowiedzi zmieniają agentów ElevenLabs z robotycznych w realistyczne. Zapoznaj się z przykładowymi podpowiedziami, aby zrozumieć, jak struktura wpływa na wynik.

36. Gdy zasady z jednego kontekstu mają wpływ na inny, użyj #Guardrails i jasnych granic sekcji.

Mniej skuteczne Zalecane Jesteś pracownikiem obsługi klienta. Bądź uprzejmy i pomocny. Nigdy nie udostępniaj poufnych danych. Możesz sprawdzać zamówienia i przetwarzać zwroty kosztów. Zawsze najpierw weryfikuj tożsamość. Odpowiedzi powinny mieć maksymalnie 3 zdania, chyba że użytkownik poprosi o szczegóły. #Osobowość: Jesteś pracownikiem obsługi klienta w firmie Acme Corp. Jesteś uprzejmy, skuteczny i zorientowany na rozwiązania. #Cel: Pomagaj klientom w szybkim rozwiązywaniu problemów, sprawdzając zamówienia i przetwarzając zwroty kosztów w odpowiednich przypadkach. #Zasady bezpieczeństwa: Nigdy nie udostępniaj poufnych danych klientów podczas rozmów. Zawsze weryfikuj tożsamość klienta przed uzyskaniem dostępu do informacji o koncie. #Ton: Odpowiedzi powinny być zwięzłe (mniej niż 3 zdania), chyba że użytkownik poprosi o szczegółowe wyjaśnienia.

37. Zwięzłe instrukcje zmniejszają niejasności.

Mniej skuteczne Zalecane #TonRozmawiając z klientami, staraj się być naprawdę przyjazny i otwarty, dbając o to, aby Twoja mowa była naturalna i konwersacyjna, tak jakbyś rozmawiał z przyjacielem, ale jednocześnie zachowując profesjonalną postawę, która dobrze reprezentuje firmę. #TonMów w przyjazny, konwersacyjny sposób, zachowując profesjonalizm.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Podczas wysyłania podpowiedzi agentom dotyczących obsługi błędów, sekcje główne należy oznaczyć symbolem #, a podsekcje symbolem ## i stosować ten sam wzór formatowania w całej podpowiedzi.

38. Powtarzaj i podkreślaj najważniejsze zasady. Modele przedkładają najnowszy kontekst nad wcześniejsze instrukcje.

Mniej skuteczne Zalecane #CelWeryfikacja tożsamości klienta przed uzyskaniem dostępu do jego konta. Sprawdzanie szczegółów zamówienia i przekazywanie aktualnych informacji o statusie. Przetwarzanie wniosków o zwrot kosztów, jeśli są one uzasadnione. #CelZweryfikuj tożsamość klienta przed uzyskaniem dostępu do jego konta. Ten krok jest ważny. Sprawdź szczegóły zamówienia i podaj aktualny status. Przetwarzaj wnioski o zwrot kosztów, jeśli są one uzasadnione. Ten krok jest ważny. Nigdy nie uzyskaj dostępu do informacji o koncie bez uprzedniej weryfikacji tożsamości klienta.

39. Normalizuj dane wejściowe i wyjściowe

Mniej skuteczne Zalecane Podczas zbierania adresu e-mail klienta, powtórz go dokładnie tak, jak został podany, a następnie użyj go w narzędziu „lookupAccount”. #Normalizacja znaków1. Poproś klienta o podanie adresu e-mail w formie mówionej: „Czy mogę prosić o adres e-mail powiązany z Twoim kontem?”.2. Przekonwertuj na format pisemny: „john dot smith at company dot com” → „john. smith@company. com”.3. Wywołaj to narzędzie za pomocą pisemnego adresu e-mail.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Pisząc instrukcje dla agentów, podziel je na łatwe do przyswojenia punkty i używaj białych znaków (pustych linii) do oddzielania sekcji i grup instrukcji.

40. Podaj przykłady złożonego formatowania, wieloetapowych procesów i skrajnych przypadków.

Mniej skuteczne Zalecane Gdy klient poda kod potwierdzający, przed sprawdzeniem upewnij się, że jest on poprawnie sformatowany. Gdy klient podaje kod potwierdzający: 1. Wysłuchaj formatu głosowego (np. „A B C jeden dwa trzy”). 2. Przekonwertuj na format pisemny (np. „ABC123”). 3. Przekaż do narzędzia `lookupReservation`## PrzykładyUżytkownik mówi: „Mój kod to A… B… C… jeden… dwa… trzy”. Ty formatujesz: „ABC123”. Użytkownik mówi: „X Y Z cztery pięć sześć siedem osiem”. Ty formatujesz: „XYZ45678”.

⭐ Pamiętaj: Twoje podpowiedzi ElevenLabs nie zawsze muszą być skomplikowane lub szczegółowe. Czasami proste podpowiedzi mogą wykonać zadanie równie skutecznie. Czas obudzić w sobie inżyniera podpowiedzi.

🎥 Obejrzyj to wideo, aby uzyskać szybki kurs inżynierii podpowiedzi, zwłaszcza jeśli jesteś początkującym użytkownikiem!

💡 Porada dla profesjonalistów: Utwórz wspólne szablony podpowiedzi w menedżerze dokumentów, takim jak ClickUp Docs, dla typowych sekcji, takich jak normalizacja postaci, obsługa błędów i zabezpieczenia. Przechowuj je w centralnym repozytorium i udostępniaj specjalistycznym agentom, aby Twój zespół mógł korzystać ze sprawdzonych technik.

Typowe błędy, których należy unikać podczas korzystania z podpowiedzi ElevenLabs

Otrzymujesz podstawowe, płaskie lub niespójne wyniki z ElevenLabs?

Prawdopodobnie dlatego, że nie wiesz, jak zadać AI właściwe pytanie.

I najprawdopodobniej popełniasz jeden z następujących błędów:

❌ Błąd ✅ Rozwiązanie Wprowadzanie nieoszlifowanego tekstu Pisz podpowiedzi w stylu narracyjnym, podobnym do pisania scenariuszy, aby skutecznie kierować tonem i tempem. Brak testowania wielu wariantów Eksperymentuj z różnymi modelami AI i dostosowaniami głosu, aby precyzyjnie dostroić swoje odpowiedzi. Nie używaj zmieniacza głosu do tworzenia specjalnych efektów dźwiękowych i wymowy. Użyj zmieniacza głosu, aby naśladować subtelne, charakterystyczne cechy głosu, gdy potrzebujesz bardziej emocjonalnego i ludzkiego głosu. Oczekiwanie doskonałych wyników już za pierwszym razem Udoskonalaj etykiety, dostosowuj interpunkcję, baw się podpowiedziami, twórz własne modele głosowe — po prostu powtarzaj te czynności, aż opanujesz to narzędzie do swoich potrzeb. Brak dopasowania etykiet do charakteru głosu i danych szkoleniowych Poważny, profesjonalny głos może nie pasować do zabawnych etykiet, takich jak [chichot] lub [złośliwie]. Upewnij się, że emocje i sygnały głosowe są zgodne z charakterem głosu. Generowanie mowy za jednym razem Podziel długie skrypty na segmenty. Wygeneruj każdą sekcję osobno i połącz je w postprodukcji. Zachowaj stabilność kreatywności, gdy chcesz ściśle trzymać się referencyjnego dźwięku. Zmieniaj skalę stabilności między opcjami Natural (Naturalny) i Robust (Solidny), aby wynik był jak najbardziej zbliżony do oryginalnego nagrania głosowego.

👀 Czy wiesz, że... W eksperymencie przeprowadzonym przez BBC dziennikarz z powodzeniem wykorzystał syntetyczny klon swojego głosu stworzony przez AI, aby ominąć bankową kontrolę bezpieczeństwa polegającą na weryfikacji głosu. To zaskakujące naruszenie bezpieczeństwa ujawniło, jak podatne na manipulacje ze strony AI są systemy uwierzytelniania głosowego.

Ograniczenia korzystania z ElevenLabs

ElevenLabs sprawia, że wysokiej jakości nagrania lektorskie są dostępne i wydajne, ale narzędzie to nie jest bynajmniej idealne ani wystarczające. Oto, gdzie możliwości ElevenLabs będą miały swoje ograniczenia ⚠️

Stroma krzywa uczenia się : Opanowanie funkcji głosowych, modalności, intuicyjnych elementów sterujących, technik podpowiedzi i efektów dźwiękowych wymaga eksperymentów, dogłębnej analizy dokumentacji i zdolności adaptacyjnych — nie jest to narzędzie przyjazne dla początkujących.

Wymagane są wysokiej jakości próbki : potrzebujesz czystych, wysokiej jakości danych audio w dużych ilościach, aby trenować modele głosowe i agenty, które dostarczają pożądane wyniki.

Limit znaków w planach bezpłatnych : Free Plan oferuje 10 000 kredytów miesięcznie, co przekłada się na około 10 minut wygenerowanego audio każdego miesiąca.

Ograniczona kontrola nad subtelnymi emocjami : AI może mieć trudności z subtelnymi zmianami emocjonalnymi lub wielowarstwowymi interpretacjami, zwłaszcza gdy nie można dostarczyć nagrania referencyjnego lub próbki głosu, które dokładnie pokazują, co chcesz osiągnąć.

Czas przetwarzania dłuższych tekstów: Generowanie długiej zawartości, takiej jak audiobooki lub godzinne narracje, może wymagać znacznego czasu przetwarzania, zwłaszcza w przypadku modeli o wyższej jakości.

Samodzielne narzędzie bez zarządzania zadaniami: Rzadko kiedy produkcja jest zadaniem dla jednej osoby, a narzędzie nie posiada funkcji zarządzania zadaniami lub pracą, co utrudnia współpracę, przydzielanie ról lub śledzenie postępów projektu.

Alternatywy dla ElevenLabs, które warto sprawdzić

Sprawdź alternatywne rozwiązania dla ElevenLabs, które rekompensują jego limity lub oferują więcej funkcji dostosowanych do Twojego cyklu pracy:

2. Murf AI

za pośrednictwem Murf AI

Murf AI oferuje solidną platformę zamiany tekstu na mowę, która przekształca tekst pisany w realistyczną narrację audio przy użyciu ponad 200 głosów AI w ponad 20 językach, idealną do tworzenia wideo, audiobooków, podcastów i zawartości e-learningowej. Intuicyjne studio umożliwia płynne nagrywanie lektora z profesjonalną edycją.

Najważniejsze funkcje Murf AI

Ponad 200 wielojęzycznych głosów : uzyskaj dostęp do gotowych głosów w ponad 20 językach i ponad 10 stylach wypowiedzi, takich jak konwersacyjny, medytacyjny lub promocyjny.

Klonowanie głosu : prześlij konkretne próbki głosu, aby wygenerować niestandardowe klony głosu, które pasują do Twojej marki lub postaci.

Zaawansowana niestandardowa personalizacja : kontroluj wysokość, szybkość, ton, pauzy i akcenty, aby uzyskać precyzyjne brzmienie głosu.

Studio dubbingowe AI : tłumacz zawartość audio i wideo na ponad 40 języków, zachowując oryginalny głos mówcy.

Biblioteka wymowy : użyj fonetyki IPA lub niestandardowych pisowni, aby zapewnić spójną wymowę terminów związanych z marką i żargonu technicznego.

Integracja narzędzi: osadzaj głosy Murf bezpośrednio w Canva, Google Slides, PowerPoint, Adobe Captivate i Adobe Audition.

Ograniczenia Murf AI

Czas generowania głosu jest obliczany na podstawie renderowania bloków, co może szybko zużywać kredyty w przypadku iteracyjnych edycji.

Brak funkcji offline — wymaga przetwarzania w chmurze dla wszystkich generowanych głosów.

Wykorzystanie komercyjne wymaga płatnych planów z określonymi warunkami licencji.

Ceny Murf AI

Free

Twórca : 19 USD/miesiąc

Business : 66 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy

Oceny i recenzje Murf AI/AI

G2 : 4,7 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Murf AI/AI?

Posłuchaj opinii recenzenta G2:

Jest łatwy w użyciu i ma przyjazny dla użytkownika interfejs. Służy do konwersji tekstu lub dowolnego innego materiału na mowę. Możemy łatwo dostosować głos poprzez zmianę tonu, wymowy i akcentu, a także kontrolować mowę za pomocą tego narzędzia. Możemy zintegrować je z innymi narzędziami za pomocą integracji API. Oferuje ponad 120 głosów, co jest dość dużą liczbą, oraz tłumaczenia na ponad 20 języków. Jest łatwe w implementacji i bardzo pomocne w obsłudze klienta.

Jest łatwy w użyciu i ma przyjazny dla użytkownika interfejs. Służy do konwersji tekstu lub dowolnego innego materiału na mowę. Możemy łatwo dostosować głos poprzez zmianę wysokości, wymowy i akcentu, a także kontrolować mowę za pomocą tego narzędzia. Możemy zintegrować je z innymi narzędziami za pomocą integracji API. Oferuje ponad 120 głosów, co jest dość dużą liczbą, oraz tłumaczenia na ponad 20 języków. Jest łatwy w implementacji i bardzo pomocny w obsłudze klienta.

3. Wispr Flow

za pośrednictwem Wispr Flow

Wispr Flow transkrybuje Twoją mowę w czasie rzeczywistym (w ponad 100 językach), aby przedstawić dopracowany tekst w uporządkowanym formacie. Działa w każdej aplikacji (w której można pisać), wykorzystując zaawansowaną technologię do automatycznej edycji i udoskonalania tonu.

Narzędzie dostosowuje się do Twojego słownictwa, tworząc spersonalizowany słownik, który zawiera terminy i akronimy specyficzne dla danej branży. Możesz nawet tworzyć niestandardowe zamienniki tekstu dla często używanych fraz, dzięki czemu nie musisz powtarzać długich wyjaśnień ani wykonywać powtarzalnych zadań.

Najważniejsze funkcje Wispr Flow

Inteligentne formatowanie : Wispr Flow interpretuje Twoją mowę i stosuje formatowanie uwzględniające kontekst, dzięki czemu tekst pasuje do stylu Twojej wiadomości.

Notatki Flow : Dyktuj notatki (na dowolnym urządzeniu), a zostaną one automatycznie zsynchronizowane na wszystkich urządzeniach Wispr Flow.

Tryb komend : Edytuj wygenerowany tekst za pomocą komend głosowych, np. „Podsumuj to dla mnie”.

Automatyczna edycja AI : automatycznie oczyszcza dyktowany tekst podczas mówienia, usuwając wypełniacze, poprawiając podstawowe błędy i formatując wynik w pełne zdania.

Wsparcie dla wielu języków: obsługuje ponad 100 języków z automatycznym wykrywaniem języka i przełączaniem w trakcie zdania.

Ograniczenia przepływu Wispr Flow

Wysokie zużycie pamięci RAM (ponad 800 MB w stanie spoczynku), spowalniające starsze systemy.

Przetwarzanie wyłącznie w chmurze budzi obawy dotyczące prywatności ze względu na brak przetwarzania na komputerach stacjonarnych. ​

Nierówne recenzje klientów, nieregularne wsparcie techniczne i obciążenie zasobów dla przedsiębiorstw

Ceny Wispr Flow dla przepływu

Flow Basic: Free

Flow Pro: 15 USD/miesiąc

Flow Teams: 12 USD/użytkownik/miesiąc (3 lub więcej licencji)

Flow Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wispr Flow w zakresie przepływu

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Wispr Flow?

Posłuchaj opinii recenzenta G2:

Jest bardzo łatwy w użyciu. Dzięki dwóm komendom lub szybkim wpisom możesz zacząć mówić i transkrybować. Poza tym usuwa słowa wypełniające, rozumie cię i poprawia to, co mówisz. Wdrożenie polegało tylko na zainstalowaniu programu i niczym więcej. Używam go praktycznie codziennie. W rzeczywistości mam już cztery tygodnie z rzędu.

Jest bardzo łatwy w użyciu. Dzięki dwóm komendom lub szybkim wpisom możesz zacząć mówić i transkrybować. Poza tym usuwa słowa wypełniające, rozumie cię i poprawia to, co mówisz. Wdrożenie polegało tylko na zainstalowaniu programu i niczym więcej. Używam go praktycznie codziennie. W rzeczywistości mam już cztery tygodnie z rzędu.

Ożyw cykle pracy generowania sztucznego głosu dzięki ClickUp

Dobrze zdefiniowane podpowiedzi ElevenLabs pomagają generować wysokiej jakości zawartość głosową. Jednak tworzenie podpowiedzi, zarządzanie poprawkami, koordynacja z aktorami głosowymi i dostarczanie gotowych materiałów wymaga czegoś więcej niż tylko dobrych wyników AI. Potrzebny jest system, który zapewni ciągłość produkcji.

Najlepiej nadaje się do tego ClickUp.

Centralizuje on Twoją pracę, komunikację i zarządzanie zadaniami w jednej platformie, zapewniając przestrzeń do organizowania i optymalizacji projektów związanych z produkcją głosową. Korzystając z natywnej sztucznej inteligencji kontekstowej, możesz zautomatyzować ręczne cykle pracy, uzyskać wsparcie dla zadań kreatywnych, ograniczyć rozrost sztucznej inteligencji i uchronić się przed chaosem związanym ze zmianą kontekstu.

Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp i scentralizuj cykle pracy związane z produkcją głosową w jednym miejscu.

Często zadawane pytania (FAQ)

Użyj etykiet emocji i kontekstu narracyjnego, aby pokierować AI. Etykiety takie jak [smutny], [zły] lub [szczęśliwy] dokładnie informują model, jaką emocję ma naśladować. Możesz również osadzić emocje bezpośrednio w swojej narracji.

Tak. Możesz kontrolować ton głosu, tempo i pauzy za pomocą podpowiedzi dotyczących projektowania głosu, etykiet audio, takich jak [szepcze] lub [krzyczy], etykiet przerwy dla pauz czasowych oraz ustawień globalnych, takich jak prędkość i stabilność. Połącz te elementy, aby dostosować sposób wypowiedzi i stworzyć naturalnie brzmiącą mowę, która odpowiada Twojej wizji.

Tak szczegółowe lub zróżnicowane, jak to konieczne. Podpowiedzi mogą mieć zakres od jednego wiersza do kilku akapitów, w zależności od złożoności projektu. Kluczem jest jasność — należy zapewnić wystarczający kontekst, aby AI mogła zrozumieć ton, emocje i styl wypowiedzi, nie przeładowując jej niepotrzebnymi informacjami.

Tak. ElevenLabs oferuje wsparcie dla dialogów z wieloma mówcami, umożliwiając przypisanie różnych głosów do różnych postaci lub mówców w ramach tego samego projektu. Jest to przydatne podczas tworzenia podcastów, audiobooków lub zawartości narracyjnej z wyraźnymi głosami postaci.