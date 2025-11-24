Który zestaw narzędzi AI jest odpowiedni dla marek e-commerce?

Twój klient niestandardowy kliknął „Dodaj do koszyka”.

Jednak Twoje narzędzie do ustalania cen nie zostało zaktualizowane od zeszłego tygodnia, dane dotyczące zapasów są niezsynchronizowane, a aplikacja do realizacji zamówień nadal nie wie, z którego magazynu pobrać produkty.

Wszystko to prowadzi do opóźnionego zamówienia, niezadowolonego klienta i utraty sprzedaży.

Gdy stos technologii AI nie ma połączenia, każdy system działa w izolacji. Zespoły tracą czas na śledzenie raportów, dopasowywanie liczb i rozwiązywanie problemów, które automatyzacja AI mogłaby łatwo rozwiązać.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się, który stos AI jest odpowiedni dla marek e-commerce, czym zajmuje się każda warstwa i w jaki sposób narzędzia takie jak ClickUp mogą to wszystko połączyć. 🎯

Podstawowe elementy zestawu AI dla e-commerce

W zasadzie każdy zestaw AI dla e-commerce składa się z trzech głównych części:

Systemy front-endowe

Systemy zaplecza

Komponenty wsparcia

Przeanalizujmy każdą część, abyś mógł zobaczyć, jak warstwy front-end, back-end i warstwy wsparcia współpracują ze sobą, aby osiągać rzeczywiste wyniki.

Komponenty front-endowe

Komponenty AI front-endu kształtują to, co widzą, czują i doświadczają kupujący. Narzędzia te optymalizują zaangażowanie, personalizują zawartość i poprawiają konwersję w czasie rzeczywistym.

Narzędzia do tworzenia zawartości oparte na sztucznej inteligencji: Twórz wysokiej jakości opisy produktów, teksty reklamowe i kampanie e-mail na dużą skalę. Twórz wysokiej jakości opisy produktów, teksty reklamowe i kampanie e-mail na dużą skalę. Narzędzia do tworzenia zawartości oparte na sztucznej inteligencji , takie jak ClickUp AI, Jasper lub Copy. ai, uczą się tonu Twojej marki i generują warianty do testów A/B.

Silniki personalizacji oparte na sztucznej inteligencji: Dostarczaj spersonalizowane rekomendacje produktów, dynamiczne układy stron głównych i oferty w czasie rzeczywistym, wykorzystując dane dotyczące zachowań klientów i zakupów. Narzędzia takie jak Bloomreach lub Dynamic Yield pomagają dostosować witrynę sklepu do każdego odwiedzającego.

Automatyzacja marketingu oparta na sztucznej inteligencji: Zarządzaj kampaniami za pośrednictwem e-mail, SMS-ów i płatnych kanałów. Platformy takie jak Klaviyo wykorzystują narzędzia do analizy predykcyjnej jako wyzwalacze zautomatyzowanych przepływów, takich jak odzyskiwanie koszyka lub sugestie dotyczące kolejnych zakupów.

🧠 Ciekawostka: W sierpniu 1994 roku Phil Brandenberger kupił płytę CD Stinga w serwisie NetMarket, co było pierwszą transakcją e-commerce na świecie. To jedno kliknięcie zapoczątkowało wartą biliony dolarów gospodarkę cyfrową.

Komponenty zaplecza

Systemy zaplecza to miejsce, w którym inteligencja spotyka się z realizacją. Komponenty te zarządzają danymi, optymalizują zapasy i przygotowują prognozę popytu, co ma kluczowe znaczenie dla zysków i skalowalności.

Warstwa danych i analiz: skonsoliduj wszystkie dane dotyczące zamówień, ruchu, CRM i zapasów w jednym źródle informacji, korzystając z Google BigQuery, Segment lub Snowflake. Zapewniają one dokładne informacje na potrzeby kampanii marketingowych, prognozy popytu i śledzenia danych dotyczących wydajności.

Narzędzia do ustalania cen i zarządzania zapasami oparte na sztucznej inteligencji: Prognozuj popyt, ustalaj dynamiczne ceny i zapobiegaj brakom magazynowym dzięki narzędziom takim jak DataRobot lub Inventory Planner, równoważąc rentowność z satysfakcją klientów.

Automatyzacja operacji i realizacji zamówień: Zautomatyzuj kierowanie zamówień, logistykę i koordynację dostawców za pomocą narzędzi takich jak FluentCommerce lub Shippo. Narzędzia te zapewniają szybką, bezbłędną realizację zamówień i widoczność w czasie rzeczywistym w całym łańcuchu dostaw.

Warstwy międzyfunkcyjne

Warstwy te zapewniają płynne działanie stosu sztucznej inteligencji, gwarantując sprawny przepływ informacji między narzędziami i zespołami. Narzędzia takie jak ClickUp centralizują śledzenie projektów, widoczność danych i wyzwalacze automatyzacji.

🔍 Czy wiesz, że... AI przeszła przez dwa „okresy zimowe” (w latach 70. i pod koniec lat 80.), kiedy to fundusze i odsetki wygasły, ponieważ komputery nie były wystarczająco wydajne, aby zapewnić wsparcie dla wielkich idei.

Korzyści płynące z ujednoliconego stosu AI dla e-commerce

Dobrze zbudowany stos AI tworzy połączony ekosystem, w którym decyzje, dane i zespoły działają w synchronizacji. Oto jak to wygląda w praktyce:

Usprawnione operacje i mniej zadań wykonywanych ręcznie

Ujednolicony zestaw eliminuje zbędne przekazywanie zadań i powtarzalne zadania między działami. Gdy system CRM, system zarządzania zapasami i narzędzia marketingowe oparte na AI są ze sobą płynnie połączone, przepływ aktualizacji jest automatyczny.

🔍 Czy wiesz, że... W 1997 roku firma Coca-Cola zainstalowała w Finlandii automaty sprzedające, które akceptowały płatności za pomocą SMS-ów. Jest to jeden z najwcześniejszych przykładów handlu mobilnego (m-commerce).

Inteligentniejsze decyzje oparte na analizach w czasie rzeczywistym

Dzięki analizom opartym na AI i pulpitom na żywo Twój zespół może na bieżąco śledzić zmiany popytu, anomalie cenowe lub zmiany w skuteczności kampanii. Na przykład, jeśli popyt na produkt gwałtownie wzrośnie w jednym regionie, możesz natychmiast dostosować reklamy i plany realizacji zamówień, zamiast czekać na raporty na koniec dnia.

Hiperpersonalizowane doświadczenia niestandardowych klientów

Gdy silniki personalizacji i narzędzia kampanii udostępniają tę samą warstwę inteligencji, każda interakcja użytkownika wydaje się trafna. Twój stos AI może realizować kampanie marketingowe oparte na sztucznej inteligencji, które dostosowują rekomendacje produktów, e-maili i oferty rabat w oparciu o zachowania użytkowników, lokalizację i czas, zwiększając zarówno konwersję, jak i lojalność.

🧠 Ciekawostka: Pierwszy system personalizacji oparty na AI powstał w latach 90. Naukowcy z MIT stworzyli GroupLens, system rekomendujący artykuły na podstawie preferencji użytkowników. Koncepcja ta ewoluowała do dzisiejszych algorytmów rekomendacji opartych na AI.

Prognozowanie popytu i optymalizacja zapasów

Połączenie stosu AI sprawia, że Twój łańcuch dostaw jest o krok do przodu. Modele prognozy, narzędzia do ustalania cen i systemy realizacji zamówień wspólnie przewidują trendy, zapobiegając nadmiernym zapasom, brakom magazynowym i utracie marży. Marki wykorzystujące predykcyjną sztuczną inteligencję w zarządzaniu zapasami osiągają większą dokładność i usprawniają działalność.

Lepsza współpraca między działami marketingu, sprzedaży i logistyki

Ujednolicone systemy zastępują niekończące się pętle aktualizacji wspólną widocznością. Zespoły mogą planować realizację kampanii AI dla e-commerce, synchronizować harmonogramy realizacji zamówień i śledzić wyniki w jednym obszarze roboczym, co ogranicza nieporozumienia i przyspiesza realizację.

🔍 Czy wiesz, że... Termin „Cyber Monday” został ukuty przez National Retail Federation w 2005 roku na podstawie danych wskazujących, że ludzie częściej robili zakupy online po powrocie do pracy po weekendzie Święta Dziękczynienia. Obecnie sztuczna inteligencja zasila większość silników rekomendacji i wyzwalaczy e-maili.

Jak stworzyć lub wybrać swój stos AI

Budowanie stosu AI może wydawać się skomplikowane, ale polega po prostu na nakładaniu odpowiednich narzędzi wewnętrznych na solidną podstawę. Przyjrzyjmy się, jak zbudować lub wybrać stos AI dostosowany do celów biznesowych Twojej firmy e-commerce.

Krok 1: Przygotuj grunt

Zanim wybierzesz narzędzia, musisz zbudować solidne podstawy. Dzięki temu Twój stos AI rozwiąże właściwe problemy i będzie można go skalować.

1. Określ konkretne cele biznesowe

Określ jeden lub dwa mierzalne cele, takie jak „Zwiększenie wskaźnika powtórnych zakupów o 15% w ciągu najbliższych 12 miesięcy” lub „Zmniejszenie kosztów utrzymania zapasów o 20% przy jednoczesnym ograniczeniu braków magazynowych”. Upewnij się, że cele te są zgodne z Twoją ogólną strategią (np. wzrostem, rentownością, zwiększeniem wartości klienta w całym okresie współpracy lub utrzymaniem klientów).

Na przykład, jeśli największym problemem jest porzucanie koszyków, pakiet AI musi skupiać się na personalizacji w czasie rzeczywistym i komunikacji, a nie na skomplikowanych prognozach dotyczących łańcucha dostaw.

2. Oceń gotowość danych

Będziesz potrzebować spójnych danych z kluczowych obszarów, takich jak zamówienia, ruch internetowy, katalog produktów, rejestry zapasów i rekordy CRM. Aby uzyskać znaczące modele, często potrzebujesz danych z 12–18 miesięcy (lub wystarczającej liczby wydarzeń), aby ustalić wzorce.

Lista kontrolna do przeprowadzenia audytu danych:

Czy Twoje źródła danych są zintegrowane (witryna, urządzenia mobilne, offline)?

Czy istnieją duże luki lub duplikaty?

Czy metadane produktów są bogate i spójne?

3. Wybierz swoją podstawową platformę e-commerce

Zdecyduj, czy będziesz korzystać ze standardowej platformy zarządzanej (np. Shopify Plus, Magento/Adobe Commerce, BigCommerce), czy z architektury bezgłowej/komponowalnej (front-end oddzielony od back-endu).

Zarządzane platformy pomagają w szybszych ustawieniach i są wyposażone we wbudowane funkcje oraz wtyczki AI. Z kolei architektura bezgłowa/komponowalna zapewnia elastyczność i przyszłościowość (możliwość wymiany modułów). Wymaga to jednak większych zasobów technicznych.

🧠 Ciekawostka: W 2000 roku firma Google uruchomiła usługę AdWords, a jej pierwszym dużym reklamodawcą był sklep internetowy sprzedający żywe homary z Maine o nazwie Lobster Gram. Od tego momentu reklama cyfrowa zmieniła się na zawsze.

Gdy fundamenty będą już gotowe, wybierz odpowiednie narzędzia do rozwiązania konkretnych problemów. Oto trzy obszary, w których AI może mieć naprawdę duże znaczenie:

Personalizacja front-endu i doświadczeń klientów

Wykorzystaj silniki rekomendacji AI, które analizują przeglądanie stron, historię zakupów, dane sesji i zachowania w czasie rzeczywistym, aby spersonalizować doświadczenia zakupowe. Możesz połączyć dynamiczną zawartość, taką jak banery na stronie głównej lub strony docelowe dostosowane do segmentów (nowi kontra powracający klienci) i zachowań (odwiedzający, którzy porzucili koszyk).

📌 Przykładowy cykl pracy: Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, silnik personalizacji wyświetla bloki „Polecane dla Ciebie” na podstawie segmentu i zachowania użytkownika podczas sesji. W wiadomościach e-mail podobny silnik generuje sugestie dotyczące produktów. 📊 Monitoruj wskaźniki: współczynnik konwersji z personalizowanych bloków, współczynnik klikalności (CTR), średnią wartość zamówienia (AOV) i wskaźnik powtórnych zakupów.

Obsługa klienta i cykl pracy związany z rozwojem

Wybierz chatboty AI, które mogą obsługiwać proste zapytania (status zamówienia, zwroty), proaktywnie nawiązywać kontakt (np. „Zostawiłeś elementy w koszyku, czy mogę pomóc?”) i w razie potrzeby przekazywać sprawy do konsultantów. Dzięki temu Twój zespół będzie mógł zająć się zadaniami o większej wartości.

Połącz to z systemem CRM, aby mógł pobierać informacje o zamówieniach i działać jako wyzwalacz zwrotów.

📌 Przykładowy cykl pracy: Gdy klient pyta „Gdzie jest moje zamówienie?”, chatbot AI pobiera informacje o wysyłce z systemu OMS i natychmiast udziela odpowiedzi. Jeśli problem jest złożony (np. brakujący element lub zwrot pieniędzy), bot przekazuje czat do pracownika wsparcia wraz z zakończonym kontekstem. 📊 Monitoruj wskaźniki: czas pierwszej odpowiedzi, wskaźnik rozwiązań chatbota, odsetek eskalacji, satysfakcja klientów (CSAT) i wskaźnik powtórnych interakcji.

Operacje, zarządzanie zapasami i łańcuch dostaw

Wykorzystaj modele prognozowania predykcyjnego do analizy historycznej sprzedaży, sezonowości, promocji i zwrotów, aby przewidzieć sprzedaż na jednostkę magazynową (SKU). Połącz to z automatyzacją cen i logistyki opartą na AI, aby utrzymać niskie stany magazynowe i zdrowe marże.

📌 Przykładowy cykl pracy: Twój silnik AI dokonał prognozy, że w przyszłym miesiącu nastąpi 20-procentowy wzrost sprzedaży produktu o numerze SKU 1234 w związku ze zbliżającą się wyprzedażą. Automatycznie dostosowuje on ilości zamówień, aktualizuje zapotrzebowanie dostawców i synchronizuje ceny na podstawie danych dotyczących zapasów i konkurencji. 📊 Monitoruj wskaźniki: wskaźnik rotacji zapasów, procent nadwyżek magazynowych, wskaźnik zamówień oczekujących, procent zamówień zrealizowanych z najbliższego magazynu oraz średni czas realizacji.

Wybierając oprogramowanie e-commerce, zastosuj kryteria, które zapewnią, że nie skończysz z jednorazowymi aplikacjami lub długiem technicznym.

Oto krótka lista kontrolna, która pomoże Ci wybrać odpowiednie narzędzia AI:

Integracja: Oferuje natywne łączniki dla Twojej platformy lub zapewnia otwarte API umożliwiające elastyczną integrację.

Skalowalność: Obsługuje wzrost zarówno ilości danych, jak i złożoności operacyjnej. Idealna jest architektura modułowa lub kompozycyjna, ponieważ umożliwia dodawanie lub wymianę komponentów w późniejszym czasie.

Niezawodność dostawcy i wsparcie techniczne: ocena dokumentacji, jakości wdrożenia i wsparcia technicznego.

Intuicyjny interfejs: oferuje obszar roboczy z przejrzystymi pulpitami nawigacyjnymi, prostymi ustawieniami oraz łatwymi opcjami dostosowywania reguł lub wizualizacji.

Koszt i całkowita własność: zapewnia przystępne cenowo opcje, nawet biorąc pod uwagę koszty wdrożenia, szkoleń, przygotowania danych, bieżącego monitorowania oraz wydatki związane ze szkoleniem modeli lub dodatkową inżynierią danych.

🧠 Ciekawostka: W 1979 roku brytyjski wynalazca Michael Aldrich stworzył pierwszy na świecie system zakupów online dzięki połączeniu zmodyfikowanego telewizora z komputerem za pomocą linii telefonicznej. To właśnie on! źródło: The Telegraph

Krok 4: Twórz z myślą o przyszłości (i zachowaj elastyczność)

Po uruchomieniu stosu AI zaczyna się prawdziwa praca. Narzędzia do zarządzania kampaniami będą ewoluować, pojawią się nowe modele, a cykle pracy ulegną zmianie. Ważne jest, abyś mógł łatwo kontynuować naukę, aktualizacje i optymalizację bez konieczności całkowitej przebudowy systemu.

Oto, co możesz zrobić:

Przeszkol swój zespół: Upewnij się, że każdy członek zespołu zna swoją rolę. Wykorzystaj praktyczne szkolenia z wykorzystaniem rzeczywistych cykli pracy, prawdziwych przykładów i Upewnij się, że każdy członek zespołu zna swoją rolę. Wykorzystaj praktyczne szkolenia z wykorzystaniem rzeczywistych cykli pracy, prawdziwych przykładów i szablonów kampanii marketingowych oraz zapewnij dostępność zasobów (przewodników, samouczków) do ciągłego uczenia się.

Zapewnij elastyczność i modułowość: utrzymuj architekturę w stanie umożliwiającym komponowanie, abyś mógł wymieniać narzędzia bez konieczności przebudowywania wszystkiego od nowa.

Priorytetowe traktowanie etycznej sztucznej inteligencji uwzględniającej uprzedzenia: Pracuj z danymi, które są reprezentatywne i obiektywne. Musisz również zachować przejrzystość wobec klientów, wyjaśniając, w jaki sposób wykorzystujesz AI i jak przetwarzane są ich dane.

🤝 Przyjazne przypomnienie: Uwzględnij zarządzanie poprzez okresowe sprawdzanie modeli pod kątem stronniczości i monitorowanie niezamierzonych wyników.

Krok 5: Połącz cykle pracy AI dzięki ujednoliconej koordynacji

Rozproszenie narzędzi obniża wydajność, pochłania budżet i rozprasza uwagę. Problem ten pojawia się stopniowo, przekształcając się w rozproszenie pracy, gdzie aktualizacje, pliki i decyzje są rozrzucone po różnych aplikacjach, wątkach czatów i skrzynkach odbiorczych. Problem ten powoduje szacunkową stratę wydajności na poziomie 2,5 biliona dolarów rocznie na całym świecie.

Dlatego po uruchomieniu stosu AI potrzebna będzie jedna warstwa koordynacyjna, która zapewni połączenie wysiłków w zakresie marketingu, danych i realizacji zamówień.

za pośrednictwem ankiety ClickUp

ClickUp staje się tą warstwą.

To wszystko aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

📮 ClickUp Insight: Zespoły osiągające słabe wyniki są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły osiągające wysokie wyniki utrzymują wydajność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z korzystaniem z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czaty i połączenia w jednej platformie, zakończone o przepływy pracy oparte na AI. Gotowy do inteligentniejszej pracy? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, sprawia, że praca staje się widoczna i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Próbka zestawu narzędzi AI dla marek e-commerce

Oto próbka planu, który pomoże Ci zorganizować narzędzia AI dla e-commerce. Wykorzystaj go jako mapę referencyjną do zaprojektowania stosu AI, który będzie pasował do Twoich celów rozwojowych i pozwoli uniknąć chaosu związanego z narzędziami.

1. Warstwa danych i analiz

Ta warstwa stanowi fundament. Gromadzi i ujednolica wszystkie istotne dane (zamówienia, ruch internetowy, katalog produktów, rejestry zapasów i CRM), dzięki czemu pozostałe elementy stosu otrzymują spójne i dokładne dane wejściowe.

Google BigQuery

Google BigQuery to w pełni zarządzana, bezserwerowa hurtownia danych dostosowana do skali handlu elektronicznego. Umożliwia kontrolę nad raportowaniem i pozwala łączyć wiele źródeł danych w jednej hurtowni.

Kluczowe elementy:

Wsparcie strumieniowania w czasie rzeczywistym (dla danych niemal na żywo)

Dostęp do SQL dla zespołów analitycznych

Wbudowane funkcje ML/AI poprzez BigQuery ML

Snowflake

Jest to nowoczesna platforma danych w chmurze, która wspiera konsolidację danych na dużą skalę, analizy i obciążenia pracą AI. Dla sprzedawców detalicznych Snowflake oferuje „Retail Data Cloud”, gdzie wiele rodzajów danych (zamówienia zakupu, zapasy, produkcja, partnerzy) znajduje się w jednym miejscu.

Kluczowe elementy:

Warstwa usług w chmurze do obsługi żądań

Warstwa obliczeniowa do przetwarzania zapytań

Warstwa pamięci masowej zapewniająca niezależną skalowalność

Segment

Segment to platforma danych klientów (CDP) stworzona w celu gromadzenia i ujednolicania danych klientów z wielu źródeł w jednym profilu.

Kluczowe elementy:

Połączenia umożliwiające rejestrowanie wydarzeń dotyczących klientów z dowolnej platformy

Protokoły walidacji i czyszczenia danych o zdarzeniach

Rozpoznawanie tożsamości w celu łączenia danych użytkowników z różnych urządzeń

🚀 Zaleta ClickUp: przekształć nieprzefiltrowane dane z zamówień, ruchu, katalogu, dzienników zapasów i CRM w panel kontrolny e-commerce dzięki ClickUp Dashboards. Otrzymuj aktualizacje na żywo i podsumowania oparte na AI na pulpitach ClickUp dzięki kartom AI. Twórz niestandardowe wizualizacje przy użyciu różnych typów wykresów i kart, aby śledzić i optymalizować każdy element przepływu pracy w e-commerce. Oto kilka przykładów pulpitów danych: Wykres kołowy , aby zobaczyć podział sprzedaży według kategorii produktów lub regionów

Wykres słupkowy do porównywania miesięcznych strumieni przychodów, wielkości zamówień lub wydatków marketingowych w różnych kanałach

Wykres baterii do monitorowania postępów realizacji zamówień lub poziomów zapasów Możesz również użyć wbudowanych kart AI, aby uzyskać wgląd w dane, wykryć anomalie w danych dotyczących sprzedaży lub przewidzieć niedobory elementów, zanim staną się one problemem. A ponieważ pulpity nawigacyjne mogą automatycznie odświeżać się i wysyłać zaplanowane raporty, nie musisz już sprawdzać danych w poniedziałek rano, aby zsynchronizować liczby.

2. Warstwa marketingu i personalizacji

Warstwa ta wykorzystuje dane dotyczące zachowań, sesji i zakupów, aby zapewnić dostosowane do potrzeb doświadczenia w całym procesie obsługi klienta. Dostosowując strategie marketingowe i zawartość e-commerce do indywidualnych potrzeb (i kontekstu), zwiększasz konwersję, poprawiasz retencję i wzmacniasz lojalność klientów.

Klaviyo

Jest to platforma CRM typu B2C, która wykorzystuje AI do automatyzacji marketingu, ujednolicenia danych klientów, oferowania zaawansowanych opcji segmentacji klientów oraz umożliwiania spersonalizowanych przepływów opartych na AI w wiadomościach e-mail, SMS-ach i powiadomieniach push.

Kluczowe elementy:

Synchronizacja danych w czasie rzeczywistym z Twoim sklepem

Analiza predykcyjna (data następnego zamówienia, ryzyko odejścia klienta)

Dynamiczna zawartość wiadomości

Bloomreach

Bloomreach to oparta na AI platforma personalizacji i analizy, która zapewnia wgląd w dane dotyczące klientów i produktów oraz dostarcza niestandardowe wyszukiwanie w witrynie.

Kluczowe elementy:

Pozyskiwanie danych niestandardowych klientów

Wzbogacanie danych o produktach

Koordynacja kampanii w różnych kanałach

Persado

Jest to generatywna platforma AI skupiająca się na personalizacji wiadomości i zawartości. Persado analizuje język, emocje i segmenty, aby dostarczać warianty wiadomości, które skłaniają do działania.

Kluczowe elementy:

Duży zbiór danych dotyczących poprzednich odpowiedzi

Modele /AI, które generują teksty i testują warianty

Integracje z istniejącymi rozwiązaniami do automatyzacji marketingu

🔍 Czy wiesz, że... Amazon generuje prawie 35% swojej sprzedaży dzięki sugestiom generowanym przez silnik rekomendacji e-commerce.

3. Warstwa kreatywna i warstwa zawartości

Wraz ze skalowaniem produktów, wariantów (rozmiar, region, język) i kanałów (internet, urządzenia mobilne, media społecznościowe) ręczne procesy związane z zawartością stają się wąskim gardłem. Generatywna sztuczna inteligencja w e-commerce rozwiązuje problem skalowalności zawartości, tworząc atrakcyjne opisy produktów, posty w mediach społecznościowych, zasoby wizualne i dynamiczne banery bez utraty jakości lub głosu marki.

Jasper

Jest to platforma do pisania oparta na AI, zaprojektowana dla zespołów marketingowych i e-commerce, umożliwiająca szybkie tworzenie kreatywnych tekstów, opisów produktów i zawartości SEO dla Twojej marki.

Kluczowe elementy:

Niestandardowy ton i słownictwo dostosowane do Twojego przewodnika stylistycznego i procesu tworzenia zawartości.

Gotowe do użycia formaty blogów, e-maili i stron produktów

Edycja w czasie rzeczywistym i kontrola wersji przez zespół

Krój czcionki

Jest to platforma projektowa oparta na AI, służąca do generowania materiałów wizualnych związanych z marką, banerów produktowych i zasobów kampanii. Typeface pomaga zespołom tworzyć spójne projekty bez konieczności wykonywania wielu czynności ręcznie.

Kluczowe elementy:

Zestawy marek zawierające czcionki, kolory i elementy wizualne sklepu

Generowanie obrazów AI do tworzenia materiałów wizualnych marketingowych

Ponowne wykorzystanie zasobów w celu szybkiego dostosowania istniejących projektów do nowych kanałów

Gamma

Gamma to generatywne narzędzie do tworzenia prezentacji i zawartości, które przekształca pomysły lub szkice w atrakcyjne prezentacje wizualne i opisy produktów.

Kluczowe elementy:

Narzędzie do tworzenia prezentacji AI, które przekształca tekst lub notatki w prezentacje wizualne.

Inteligentne szablony, które automatycznie stosują układy graficzne zapewniające czytelność i efektowność.

Wyniki dostosowane do sieci, umożliwiające łatwe udostępnianie prezentacji w formie interaktywnych stron internetowych.

🚀 Zalety ClickUp: ClickUp Brain, asystent platformy oparty na sztucznej inteligencji, łączy projekty, czat i dokumentację w jednym miejscu pracy. Jego AI Writer for Work pomaga w tworzeniu treści marketingowych, takich jak opisy produktów, nagłówki promocyjne i opisy kampanii w ciągu kilku sekund. Poproś AI Writer for Work ClickUp Brain o napisanie opisów kampanii, wiadomości e-mail i historii produktów. Załóżmy, że przygotowujesz wprowadzenie nowego produktu na rynek. Możesz poprosić ClickUp Brain o sporządzenie 10 opisów produktu w oparciu o wytyczne dotyczące stylu i umieścić je bezpośrednio w dokumencie „Kampania wprowadzenia produktu” w ClickUp Docs, gdzie Twój zespół może je edytować w czasie rzeczywistym. Ponadto nie musisz martwić się o kontekst. ClickUp Brain czerpie informacje z Twojego obszaru roboczego, briefów, a nawet poprzednich kampanii, aby dostarczyć tekst, który pasuje do głosu Twojej marki bez dodatkowych podpowiedzi. 📌 Przykładowe podpowiedzi: Napisz 3 opisy produktów z letniej limitowanej edycji w tonie konwersacyjnym.

Wygeneruj pięć nagłówków reklamowych, które podkreślają 20% rabat na produkty do pielęgnacji skóry w okresie świątecznym.

Podsumuj brief kampanii w trzech kluczowych punktach dla naszego zespołu ds. mediów społecznościowych.

4. Poziom cen i zapasów

Narzędzia te pomagają zoptymalizować poziomy zapasów, sporządzać prognozę popytu i ustawiać dynamiczne ceny w oparciu o marżę, ceny konkurencji oraz poziomy zapasów.

DataRobot

DataRobot to platforma AI klasy korporacyjnej stworzona dla zespołów zajmujących się danymi, które chcą uzyskać dokładność bez ręcznego kodowania. Automatyzuje ona modelowanie predykcyjne w zakresie ustalania cen, prognozy popytu i optymalizacji zapasów.

Kluczowe elementy:

Zautomatyzowane uczenie maszynowe (AutoML), które tworzy i porównuje modele w celu identyfikacji najlepszego rozwiązania dla każdego przypadku biznesowego.

Prognoza szeregów czasowych pozwala przewidywać popyt na produkty, trendy sezonowe i zapotrzebowanie na zapasy.

Monitorowanie modeli w celu śledzenia wydajności i zapobiegania odchyleniom w miarę zmian warunków rynkowych.

Planer zapasów

Inventory Planner to narzędzie do planowania popytu i prognozy, które można zintegrować bezpośrednio z platformami takimi jak Shopify, Amazon i WooCommerce, zarządzając uzupełnianiem zapasów i przepływem środków pieniężnych.

Kluczowe elementy:

Silnik prognozy przyszłych potrzeb magazynowych

Planowanie uzupełniania zapasów w celu utrzymania idealnego poziomu zapasów

Analiza zysków i danych pozwala zidentyfikować produkty, które sprzedają się wolno lub są nadmiernie magazynowane.

🚀 Zaleta ClickUp: Jeśli chcesz wiedzieć, które produkty sprzedawały się najlepiej w ostatnim kwartale, jakie były zmiany cen i jak wpłynęły one na marżę, po prostu zapytaj ClickUp Brain. Jego menedżer projektów AI pobiera informacje ze wszystkich źródeł, w tym z silników personalizacji i aplikacji prognostycznych, aby zautomatyzować rutynowe zadania, takie jak generowanie podsumowań. Poproś ClickUp Brain o aktualne informacje na temat trendów i praktyczne wskazówki. Natychmiast podsumowuje zmiany cen z ostatniego kwartału, wyszukuje zadania ClickUp połączone z optymalizacją zapasów i pobiera informacje z prognoz. Możesz nawet przywołać benchmarki konkurencji, cele marżowe i poprzednie testy cenowe, aby sfinalizować ceny. 📌 Przykładowe podpowiedzi: Podsumuj zmiany w strategii cenowej z ostatniego kwartału.

Znajdź wszystkie zadania związane z optymalizacją zapasów

Pokaż mi nasze najnowsze prognozy popytu DataRobot

Dodaj listę produktów o najniższej rotacji z ostatniego miesiąca.

5. Obsługa klienta i warstwa CX

Te zaawansowane narzędzia automatyzują zapytania dotyczące obsługi klienta, procesy samoobsługi i eskalację do pracowników w razie potrzeby, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na zadaniach o wysokiej wartości.

Przemyślane działania

Jest to platforma AI, która usprawnia obsługę klienta poprzez rozpoznawanie intencji i automatyzację samoobsługi. Forethought integruje się z głównymi systemami pomocy technicznej, takimi jak Zendesk i Salesforce, aby szybciej rozwiązywać zgłoszenia i zmniejszać obciążenie pracą agentów.

Kluczowe elementy:

Solve (AI asystent), który zapewnia automatyzację odpowiedzi na często zadawane pytania i prośby transakcyjne.

Triage (Ticket Intelligence) do kierowania przychodzących zgłoszeń w oparciu o intencję i pilność

Assist (Agent Copilot) sugeruje odpowiedzi w czasie rzeczywistym dla agentów ludzkich.

Ada

Ada to platforma konwersacyjnej sztucznej inteligencji stworzona z myślą o skalowaniu spersonalizowanych interakcji z klientami. Umożliwia ona zespołom bez umiejętności technicznych tworzenie naturalnych i kontekstowych doświadczeń czatu i rozmów głosowych.

Kluczowe elementy:

Narzędzie do tworzenia bez kodowania pozwala zespołom marketingowym projektować automatyzacje przepływu pracy AI bez wsparcia inżynierów.

Wsparcie wielokanałowe łączy czat, e-mail i kanały społecznościowe w celu zapewnienia spójnej obsługi klienta.

Silnik personalizacji pobiera dane niestandardowych klientów z systemów CRM i poprzednich czatów, aby dostosować odpowiedzi do indywidualnych potrzeb.

🚀 Zaleta ClickUp: Usprawnij cykl pracy w obsłudze klienta dzięki ClickUp Ambient Agents, którzy działają bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym. Niezależnie od tego, czy włączysz gotowego agenta, czy zaprojektujesz własnego agenta niestandardowego, będą oni automatycznie działać po wystąpieniu określonych wyzwalaczy. Zautomatyzuj obsługę klienta dzięki ClickUp Ambient Agents, które podsumowują problemy, powiadamiają potencjalnych klientów i natychmiast zamykają zgłoszenia. Załóżmy, że zadanie obsługi klienta zostało zaktualizowane i oznaczone tagiem „wysoki priorytet”. Możesz utworzyć agenta, który: Podsumuj problem klienta na podstawie poprzednich zgłoszeń lub logów czatu.

Powiadom odpowiednią osobę odpowiedzialną za CX w czacie ClickUp

Sporządź szybką odpowiedź, korzystając z tonu komunikacji Twojej firmy i poprzednich odpowiedzi.

Zaktualizuj status zgłoszenia po rozwiązaniu problemu. Stwórz własnego agenta AI:

Warstwa koordynacji cyklu pracy z ClickUp

W stosie AI dla e-commerce warstwa koordynacji przepływu pracy jest spoiwem, które łączy wszystkie elementy, a ClickUp doskonale spełnia rolę.

Po zapoznaniu się z niektórymi (doskonałymi) funkcjami ClickUp, przyjrzyjmy się innym, które usprawniają pracę:

Kliknij ClickUp Brain MAX, aby wyeliminować rozrost AI.

ClickUp Brain MAX łączy wszystkie narzędzia AI w jednym potężnym obszarze roboczym na komputerze stacjonarnym. Łączy w sobie funkcje wyszukiwania, automatyzacji i inteligentnej pomocy, dzięki czemu możesz zarządzać całym przepływem pracy w e-commerce bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Oto, jak możesz z niego korzystać:

Uzyskaj dostęp do najlepszych modeli AI , takich jak ChatGPT, Gemini i Claude, bezpośrednio w ClickUp, aby generować lub udoskonalać pomysły.

Skorzystaj z funkcji Talk-to-Text w ClickUp , aby błyskawicznie aktualizować lub wyszukiwać zadania, dyktować notatki lub zadania oraz natychmiast przekazywać informacje bez konieczności pisania na klawiaturze.

Znajdź informacje w swoim obszarze roboczym, plikach, zintegrowanych narzędziach, a nawet w Internecie, używając naturalnych podpowiedzi.

Oto, co o platformie pisze recenzja na Reddicie:

Ma dostęp do Twojego ClickUp, dzięki czemu praca jest znacznie bardziej usprawniona. Można łatwo tworzyć zadania, aktualizować je itp. Bardzo przydatne… Pozwala na korzystanie z różnych modeli AI, co dla niektórych osób może być bardzo ważne, dla mnie niekoniecznie, ale doceniam tę funkcję… Ma dostęp do innych aplikacji, na przykład mam zsynchronizowany dysk, więc znacznie szybciej jest znaleźć arkusz kalkulacyjny lub inny plik za pomocą Brain Max niż otwierać dysk, szukać pliku itp.

Ma dostęp do Twojego ClickUp, dzięki czemu praca jest znacznie bardziej usprawniona. Można łatwo tworzyć zadania, aktualizować je itp. Bardzo przydatne… Pozwala na korzystanie z różnych modeli AI, co dla niektórych osób może być bardzo ważne, dla mnie niekoniecznie, ale doceniam tę funkcję… Ma dostęp do innych aplikacji, na przykład mam zsynchronizowany dysk, więc znacznie szybciej jest znaleźć arkusz kalkulacyjny lub inny plik za pomocą Brain Max niż otwierając dysk, szukając go itp.

Teraz możesz wyeliminować rozrost AI dzięki ClickUp Brain MAX! 🤩

Automatyzacje ClickUp do zrobienia za Ciebie żmudną pracę.

ClickUp Automatyzacje eliminuje powtarzalne prace ręczne, zapewniając szybkie i połączone cykle pracy w e-commerce. Możesz tworzyć reguły, które automatycznie wyzwalają działania na podstawie aktualizacji z narzędzi AI lub zadań wewnętrznych.

Zautomatyzuj cykle pracy w e-commerce, pisząc instrukcje prostym językiem angielskim dzięki ClickUp Automatyzacji

Możesz ustawić komunikaty typu „jeśli to, to zrób to” z wyzwalaczami i warunkami. Instance poproś automatyzację o utworzenie „zadania zakupu”, jeśli prognoza zapasów wskazuje na niski stan magazynowy, lub powiadom dział marketingu o zmianach cen na stronie internetowej.

W ten sposób aktualizacje są automatycznie przekazywane między działami, zapewniając spójność działań zespołów operacyjnych, marketingowych i realizacyjnych bez konieczności ręcznego sprawdzania.

Oto, jak możesz korzystać z automatyzacji ClickUp:

Integracje ClickUp

Integracje ClickUp wspierają ponad 1000 aplikacji, umożliwiając bezpośrednie połączenie narzędzi takich jak Shopify, HubSpot i Google BigQuery z Twoim obszarem roboczym.

Synchronizuj surowe dane między aplikacjami e-commerce i zapewnij płynność przepływu pracy dzięki integracjom ClickUp.

Możesz korzystać z gotowych integracji dla popularnych narzędzi e-commerce lub skonfigurować niestandardowe połączenia za pośrednictwem API, aby synchronizować dane i automatyzować przepływy pracy.

📖 Przeczytaj również: Jak zespół marketingowy ClickUp wykorzystuje ClickUp

Typowe błędy popełniane podczas tworzenia stosu AI

Wiele zespołów wpada w przewidywalne pułapki, które limitują zwrot z inwestycji i spowalniają wdrażanie rozwiązań AI. Oto najczęstsze błędy, których należy unikać:

Problem Rozwiązanie Kupowanie narzędzi przed zdefiniowaniem strategii Najpierw ustal jasne cele, a następnie dostosuj narzędzia AI do konkretnych wyników biznesowych przed ich wdrożeniem. Ignorowanie jakości i struktury danych Oczyść, ujednolicaj i scentralizuj dane przed automatyzacją, aby uzyskać dokładne informacje. Przeciążanie stosu rozwiązaniami punktowymi Zamiast wielu niepowiązanych aplikacji, wybierz kilka dobrze zintegrowanych narzędzi. Pomijanie integracji i planowania cyklu pracy Twórz cykle pracy i integracje, które płynnie tworzą połączenie między danymi a zespołami. Próba zbyt szybkiego skalowania Zacznij od małych kroków, przetestuj, udowodnij wartość, a następnie stopniowo rozszerzaj zakres zastosowań AI. Zaniedbywanie wdrażania i szkolenia użytkowników Zainwestuj w wdrażanie i szkolenia, aby zapewnić, że zespoły faktycznie korzystają z tych narzędzi.

(AI) Osiągnij powodzenie dzięki ClickUp

Silny zestaw narzędzi AI dla e-commerce łączy narzędzia, które płynnie współpracują w ramach cyklu pracy, od marketingu i sprzedaży po realizację zamówień i wsparcie.

ClickUp, aplikacja do pracy, działa jako warstwa koordynacyjna, miejsce, w którym wszystkie Twoje zadania tworzą połączenie. Dzięki integracjom i API ClickUp gromadzi informacje z różnych narzędzi w jednym miejscu, zmniejszając obciążenie poznawcze i rozproszenie narzędzi.

Sztuczna inteligencja ClickUp Brain pozwala błyskawicznie przywołać strategie cenowe, informacje o zapasach i dane dotyczące kampanii, a ClickUp Brain MAX zapewnia zintegrowane doświadczenie, łącząc wszystkie narzędzia AI innych firm.

Dzięki scentralizowaniu zadań biznesowych związanych z e-commerce, dokumentów, danych CRM i czatu zespołowego, ClickUp staje się jednym, zintegrowanym obszarem roboczym AI, który łączy wszystko dla Ciebie i Twojego zespołu.

Zanim rozpocznie się kolejna wielka wyprzedaż, zarejestruj się w ClickUp za darmo! 🏁

Często zadawane pytania (FAQ)

Pakiet AI w e-commerce to zestaw technologii i platform, które obejmują wszystkie kluczowe cykle pracy w Twojej firmie, od pozyskiwania i analizy danych po personalizację, prognozę zapasów, ustalanie cen i obsługę klienta. Prawidłowo wdrożony pakiet umożliwia automatyzację całego sklepu.

AI wspiera personalizację poprzez analizę dużych ilości danych, takich jak zachowania użytkowników podczas przeglądania stron, historia zakupów, dane demograficzne i dane sesji, w celu dostosowania rekomendacji produktów, zawartości na stronie, przepływu wiadomości e-mail i dynamicznych ofert. Na przykład system może rozpoznać, że niestandardowy klient kupuje sprzęt zimowy, a następnie odpowiednio dostosować banery na stronie, promocyjne wiadomości e-mail i komunikaty push.

Najlepsze narzędzia AI do zarządzania zapasami koncentrują się na prognozowaniu popytu, optymalizacji zapasów i dynamicznym uzupełnianiu zapasów. Platformy takie jak „Inventory Planner” lub rozwiązania od dostawców specjalizujących się w prognozowaniu wykorzystują dane historyczne dotyczące sprzedaży, sezonowości, promocji i zwrotów, aby przewidywać przyszły popyt i rekomendować idealne poziomy zapasów.

Tak, jeśli dokonają strategicznego wyboru. Mniejsze marki e-commerce powinny zacząć od jednego lub dwóch znaczących przypadków użycia (na przykład: spersonalizowane przepływy wiadomości e-mail lub przewidywane uzupełnianie zapasów) i wdrożyć narzędzia, które łatwo się integrują i skalują wraz z rozwojem firmy. Kluczem jest unikanie rozrostu narzędzi i skupienie się na wpływie na przepływ pracy. Narzędzia marketingowe oparte na AI to łatwy pierwszy krok.

Powodzenie można śledzić za pomocą jasnych wskaźników biznesowych, które są dostosowane do automatyzowanych cykli pracy. Przykłady obejmują: wzrost ruchu na stronie internetowej i średniej wartości zamówienia (AOV), zmniejszenie odsetka porzuconych koszyków, poprawę wskaźnika rotacji zapasów, zmniejszenie liczby zgłoszeń do wsparcia, widoczność w wynikach wyszukiwarek lub wzrost wskaźnika powtórnych zakupów. Monitoruj te wskaźniki wraz z wskaźnikami adopcji (ile zadań podlega automatyzacji, jak często realizowane są prognozy) i dostosowuj je na podstawie informacji zwrotnych, zmian modelu lub zmian biznesowych.